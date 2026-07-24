​ الحالة 1: INSERT إلى قسم واحد، في جدول واحد، من عائلة MergeTree*

يكون ذلك معامليًا (ACID) إذا كانت الصفوف المُدرجة مُجمَّعة ومُدرجة ككتلة واحدة (راجع الملاحظات):

Atomic: تنجح عملية INSERT بالكامل أو تُرفَض بالكامل: فإذا أُرسل تأكيد إلى العميل، فهذا يعني أن جميع الصفوف قد أُدرجت؛ وإذا أُرسل خطأ إلى العميل، فهذا يعني أنه لم يُدرج أي صف.

Consistent: إذا لم تُنتهك أي قيود على الجدول، فستُدرج جميع الصفوف في عملية INSERT وتنجح العملية؛ وإذا انتُهكت القيود، فلن يُدرج أي صف.

Isolated: يرى العملاء المتزامنون لقطة متسقة من الجدول — أي حالة الجدول كما كانت قبل محاولة INSERT أو بعد نجاحها؛ ولا تظهر أي حالة جزئية. العملاء داخل معاملة أخرى لديهم snapshot isolation، بينما العملاء خارج المعاملة لديهم مستوى العزل read uncommitted.

Durable: تُكتَب عملية INSERT الناجحة إلى نظام الملفات قبل الرد على العميل، سواء على replica واحدة أو عدة replicas (ويتحكم في ذلك الإعداد insert_quorum )، ويمكن لـ ClickHouse أن يطلب من نظام التشغيل مزامنة بيانات نظام الملفات مع وسيط التخزين (ويتحكم في ذلك الإعداد fsync_after_insert ).

)، ويمكن لـ ClickHouse أن يطلب من نظام التشغيل مزامنة بيانات نظام الملفات مع وسيط التخزين (ويتحكم في ذلك الإعداد ). يمكن تنفيذ INSERT إلى عدة جداول بتعليمة واحدة إذا كانت العروض المادية متضمَّنة (أي تكون عملية INSERT من العميل إلى جدول لديه عروض مادية مرتبطة).

​ الحالة 2: INSERT في عدة أقسام ضمن جدول واحد من عائلة MergeTree*

كما في الحالة 1 أعلاه، مع هذا التفصيل:

إذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الأقسام وكان INSERT يشمل عدة أقسام، فإن الإدراج في كل قسم يكون معاملة مستقلة بحد ذاته

​ الحالة 3: INSERT إلى جدول Distributed واحد من عائلة MergeTree*

مثل الحالة 1 أعلاه، مع هذا التفصيل:

إن عملية INSERT إلى جدول Distributed ليست تعاملية ككل، بينما يكون الإدراج في كل shard تعامليًا

​ الحالة 4: استخدام جدول Buffer

عمليات الإدراج في جداول Buffer ليست ذرية ولا معزولة ولا متسقة ولا دائمة

​ الحالة 5: استخدام async_insert

مثل الحالة 1 أعلاه، مع هذا التفصيل:

تكون خاصية الذرّية مضمونة حتى إذا كان async_insert مفعّلًا وكان wait_for_async_insert مضبوطًا على 1 (القيمة الافتراضية)، ولكن إذا كان wait_for_async_insert مضبوطًا على 0، فلن تكون خاصية الذرّية مضمونة.

تُجمَّع الصفوف التي يُدرجها العميل بأي تنسيق بيانات في كتلة واحدة عندما: يكون تنسيق الإدراج قائمًا على الصفوف (مثل CSV وTSV وValues وJSONEachRow وغيرها)، وتحتوي البيانات على أقل من max_insert_block_size صف (~1 000 000 افتراضيًا) أو أقل من min_chunk_bytes_for_parallel_parsing بايت (10 MB افتراضيًا) عند استخدام التحليل المتوازي (وهو مُمكَّن افتراضيًا) يكون تنسيق الإدراج قائمًا على الأعمدة (مثل Native وParquet وORC وغيرها)، وتحتوي البيانات على كتلة بيانات واحدة فقط

قد يعتمد حجم الكتلة المُدرَجة عمومًا على العديد من الإعدادات (على سبيل المثال: max_block_size و max_insert_block_size و min_insert_block_size_rows و min_insert_block_size_bytes و preferred_block_size_bytes وغيرها)

و و و و وغيرها) إذا لم يتلقَّ العميل ردًا من الخادم، فلن يعرف ما إذا كانت المعاملة قد نجحت، وقد يعيد المعاملة باستخدام خصائص الإدراج exactly-once

يستخدم ClickHouse داخليًا MVCC مع snapshot isolation للمعاملات المتزامنة

تظل جميع خصائص ACID متحققة حتى في حالة إيقاف الخادم قسرًا أو تعطّله

يجب تمكين insert_quorum عبر مناطق AZ مختلفة أو تمكين fsync لضمان متانة عمليات الإدراج في الإعدادات المعتادة

لا يغطي “الاتساق” في مصطلحات ACID دلالات الأنظمة الموزعة؛ راجع https://jepsen.io/consistency، إذ تتحكم في ذلك إعدادات مختلفة (select_sequential_consistency)

لا يشمل هذا الشرح ميزة المعاملات الجديدة التي تتيح معاملات كاملة الميزات عبر جداول متعددة وعروض مادية ولعدة عمليات SELECT وغير ذلك. (راجع القسم التالي حول Transactions وCommit وRollback)

بالإضافة إلى الوظائف الموضحة في بداية هذا المستند، يوفّر ClickHouse دعمًا تجريبيًا للمعاملات وعمليات Commit ووظيفة التراجع.

انشر ClickHouse Keeper أو ZooKeeper لتتبّع المعاملات

قاعدة بيانات atomic فقط (الافتراضي)

محرك جدول MergeTree غير المُكرَّر فقط

فعِّل دعم المعاملات Experimental بإضافة هذا الإعداد في config.d/transactions.xml : < clickhouse > < allow_experimental_transactions > 1 </ allow_experimental_transactions > </ clickhouse >

هذه ميزة تجريبية، ومن المتوقع أن تطرأ عليها تغييرات.

إذا حدث استثناء أثناء معاملة، فلا يمكنك تنفيذ commit للمعاملة. ويشمل ذلك جميع الاستثناءات، بما فيها استثناءات UNKNOWN_FUNCTION الناتجة عن الأخطاء الإملائية.

للمعاملة. ويشمل ذلك جميع الاستثناءات، بما فيها استثناءات الناتجة عن الأخطاء الإملائية. المعاملات المتداخلة غير مدعومة؛ أنهِ المعاملة الحالية وابدأ معاملة جديدة بدلًا من ذلك

تعتمد هذه الأمثلة على خادم ClickHouse أحادي العقدة مع تفعيل ClickHouse Keeper.

​ فعّل دعم المعاملات التجريبية

/etc/clickhouse-server/config.d/transactions.xml < clickhouse > < allow_experimental_transactions > 1 </ allow_experimental_transactions > </ clickhouse >

​ التهيئة الأساسية لعقدة واحدة من خادم ClickHouse مع تفعيل ClickHouse Keeper

راجع وثائق النشر للاطلاع على تفاصيل نشر خادم ClickHouse وتوفير النصاب المناسب من عقد ClickHouse Keeper. التهيئة المعروضة هنا مخصّصة لأغراض تجريبية.

/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml < clickhouse replace = "true" > < logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < display_name > node 1 </ display_name > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < zookeeper > < node > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > information </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > clickhouse-keeper-01 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > </ clickhouse >

​ تحقّق من تفعيل المعاملات التجريبية

نفّذ BEGIN TRANSACTION أو START TRANSACTION ثم ROLLBACK للتأكّد من تفعيل المعاملات التجريبية، ومن تفعيل ClickHouse Keeper أيضًا، إذ يُستخدم لتتبّع المعاملات.

BEGIN TRANSACTION

Ok.

إذا ظهر لك الخطأ التالي، فتحقق من ملف الإعدادات للتأكد من أن allow_experimental_transactions معيَّن إلى 1 (أو إلى أي قيمة أخرى غير 0 أو false ). Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Transactions are not supported. (NOT_IMPLEMENTED) يمكنك أيضًا التحقق من ClickHouse Keeper بإصدار الأمر التالي: echo ruok | nc localhost 9181 من المفترض أن يستجيب ClickHouse Keeper بالقيمة imok .

ROLLBACK

Ok.

​ أنشئ جدولًا للاختبار

إنشاء الجداول لا يخضع للمعاملات. نفّذ استعلام DDL هذا خارج أي معاملة.

CREATE TABLE mergetree_table ( `n` Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n

Ok.

​ ابدأ معاملة ثم أدرِج صفًا

BEGIN TRANSACTION

Ok.

INSERT INTO mergetree_table FORMAT Values ( 10 )

Ok.

SELECT * FROM mergetree_table

┌──n─┐ │ 10 │ └────┘

يمكنك تنفيذ استعلام على الجدول من داخل معاملة، وسترى أن الصف قد أُدرج رغم أنه لم يُنفَّذ له commit بعد.

​ التراجع عن المعاملة، ثم الاستعلام من الجدول مرة أخرى

تحقّق من التراجع عن المعاملة:

ROLLBACK

Ok.

SELECT * FROM mergetree_table

Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

​ أتمّ المعاملة ثم استعلم من الجدول مرة أخرى

BEGIN TRANSACTION

Ok.

INSERT INTO mergetree_table FORMAT Values ( 42 )

Ok.

COMMIT

Ok. Elapsed: 0.002 sec.

SELECT * FROM mergetree_table

┌──n─┐ │ 42 │ └────┘

​ استقصاء المعاملات

يمكنك فحص المعاملات عبر الاستعلام عن جدول system.transactions ، لكن انتبه إلى أنه لا يمكنك الاستعلام عن هذا الجدول من جلسة ضمن معاملة. افتح جلسة clickhouse client ثانية للاستعلام عن هذا الجدول.

SELECT * FROM system . transactions FORMAT Vertical

Row 1: ────── tid: (33,61,'51e60bce-6b82-4732-9e1d-b40705ae9ab8') tid_hash: 11240433987908122467 elapsed: 210.017820947 is_readonly: 1 state: RUNNING

​ مزيد من التفاصيل