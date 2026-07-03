هذه دالة غير اعتيادية للغاية.

الدوال العادية لا تغيّر مجموعة من الصفوف، بل تغيّر فقط القيم في كل صف ( map ). أما الدوال التجميعية فتضغط مجموعة من الصفوف (الطي أو الاختزال). وتأخذ الدالة arrayJoin كل صف وتولّد منه مجموعة من الصفوف (الفرد).

تأخذ هذه الدالة مصفوفة كوسيط، وتكرّر الصف الأصلي إلى عدة صفوف بعدد العناصر الموجودة في المصفوفة. وتُنسخ جميع القيم في الأعمدة كما هي، باستثناء القيم في العمود الذي تُطبَّق عليه هذه الدالة، إذ تُستبدل بقيمة العنصر المقابل من المصفوفة.

arrayJoin لا ينتج أي صفوف. ولإرجاع صف واحد يحتوي على القيمة الافتراضية لنوع المصفوفة، يمكنك تغليفها بـ arrayJoin(emptyArrayToSingle(...)) . إذا كانت المصفوفة فارغة، فإنلا ينتج أي صفوف. ولإرجاع صف واحد يحتوي على القيمة الافتراضية لنوع المصفوفة، يمكنك تغليفها بـ emptyArrayToSingle ، على سبيل المثال:

على سبيل المثال:

Query SELECT arrayJoin([1, 2, 3] AS src) AS dst, 'Hello' , src

Response ┌─dst─┬─\'Hello\'─┬─src─────┐ │ 1 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 2 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 3 │ Hello │ [1,2,3] │ └─────┴───────────┴─────────┘

تؤثر الدالة arrayJoin في جميع أجزاء الاستعلام، بما في ذلك قسم WHERE . لاحظ أن نتيجة الاستعلام أدناه هي 2 ، رغم أن الاستعلام الفرعي أعاد صفًا واحدًا.

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities ) WHERE arrayJoin(cities) IN ['Istanbul', 'Berlin'];

Response ┌─impressions─┐ │ 2 │ └─────────────┘

يمكن للاستعلام استخدام عدة دوال arrayJoin . في هذه الحالة، يُنفَّذ التحويل عدة مرات وتتضاعف الصفوف. على سبيل المثال:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, arrayJoin(cities) AS city, arrayJoin(browsers) AS browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) GROUP BY 2 , 3

Response ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 2 │ Istanbul │ Chrome │ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 2 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Berlin │ Firefox │ │ 2 │ Babruysk │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Firefox │ └─────────────┴──────────┴─────────┘

​ أفضل الممارسات

قد لا يؤدي استخدام عدة arrayJoin مع التعبير نفسه إلى النتائج المتوقعة بسبب إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة. في هذه الحالات، يُنصح بتعديل تعبيرات المصفوفة المكررة عبر إضافة عمليات لا تؤثر في نتيجة arrayJoin . على سبيل المثال، arrayJoin(arraySort(arr)) , arrayJoin(arrayConcat(arr, []))

مثال:

Query SELECT arrayJoin(dice) AS first_throw, /* arrayJoin(dice) as second_throw */ -- is technically correct, but will annihilate result set arrayJoin(arrayConcat(dice, [])) AS second_throw -- intentionally changed expression to force re-evaluation FROM ( SELECT [1, 2, 3, 4, 5, 6] AS dice );

ARRAY JOIN تحويل عدة مصفوفات لها العدد نفسه من العناصر دفعةً واحدة. لاحظ بنية ARRAY JOIN في استعلام SELECT، إذ تتيح إمكانات أوسع. يتيحتحويل عدة مصفوفات لها العدد نفسه من العناصر دفعةً واحدة.

مثال:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, city, browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) ARRAY JOIN cities AS city, browsers AS browser GROUP BY 2 , 3

Response ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 1 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Chrome │ └─────────────┴──────────┴─────────┘

أو يمكنك استخدام Tuple

مثال:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, (arrayJoin(arrayZip(cities, browsers)) AS t). 1 AS city, t . 2 AS browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) GROUP BY 2 , 3

Row ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 1 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Chrome │ └─────────────┴──────────┴─────────┘