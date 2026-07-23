​ أنواع دوال JSON

هناك مجموعتان من الدوال لتحليل JSON:

simpleJSON* ( visitParam* ) وهي مصممة لتحليل مجموعة فرعية محدودة من JSON بسرعة فائقة.

( ) وهي مصممة لتحليل مجموعة فرعية محدودة من JSON بسرعة فائقة. JSONExtract* وهي مصممة لتحليل JSON العادي.

​ دوال simpleJSON ‏(visitParam)

يحتوي ClickHouse على دوال خاصة للعمل مع JSON المبسّط. تستند جميع دوال JSON هذه إلى افتراضات صارمة بشأن الشكل الذي يمكن أن يكون عليه JSON. وتحاول تنفيذ أقل قدر ممكن من المعالجة لإنجاز المهمة بأسرع ما يمكن.

تُفترض الافتراضات التالية:

يجب أن يكون اسم الحقل (وسيطة الدالة) ثابتًا. يجب أن يكون اسم الحقل مُرمَّزًا داخل JSON بطريقة معيارية ما. على سبيل المثال: simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1 ، لكن simpleJSONHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0 يُبحث عن الحقول في أي مستوى من مستويات التداخل، دون تمييز. وإذا وُجدت عدة حقول متطابقة، فيُستخدم أول ظهور. لا يحتوي JSON على محارف مسافة خارج القيم النصية الحرفية.

​ دوال JSONExtract

تعتمد هذه الدوال على simdjson ، وقد صُممت لتلبية متطلبات تحليل JSON الأكثر تعقيدًا.

​ دوال JSONExtract غير الحساسة لحالة الأحرف

تُجري هذه الدوال مطابقة غير حساسة لحالة أحرف ASCII للمفاتيح عند استخراج القيم من كائنات JSON. وهي تعمل تمامًا مثل نظيراتها الحساسة لحالة الأحرف، باستثناء أن مطابقة مفاتيح الكائنات تتم من دون مراعاة حالة الأحرف. وعند وجود عدة مفاتيح متطابقة مع اختلاف حالة الأحرف، تُعاد أول مطابقة.

قد يكون أداء هذه الدوال أقل من نظيراتها الحساسة لحالة الأحرف، لذا استخدم دوال JSONExtract العادية إن أمكن.

أُضيف في: v24.8.0

يعيد قائمة بجميع المسارات المخزنة في كل صف ضمن عمود JSON.

الصيغة

JSONAllPaths( json )

الوسائط

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

يُرجع مصفوفةً تضم جميع المسارات في عمود JSON. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONAllPaths( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐ │ {"a":"42"} │ ['a'] │ │ {"b":"Hello"} │ ['b'] │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a','c'] │ └──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

أُضيفت في: v24.8.0

تعيد قائمة بجميع المسارات وأنواع البيانات المرتبطة بها والمخزنة في كل صف من عمود JSON.

البنية

JSONAllPathsWithTypes( json )

الوسائط

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

تُرجع خريطة بجميع المسارات وأنواع بياناتها في عمود JSON. Map(String, String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONAllPathsWithTypes( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPathsWithTypes(json)───────────────┐ │ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │ │ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))','c':'Date'} │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v26.4.0

يعيد جميع القيم من كل صف في عمود JSON على شكل مصفوفة من السلاسل النصية. تُسلسَل القيم بصياغتها النصية وتُرتَّب حسب أسماء المسارات.

الصياغة

JSONAllValues( json )

الوسائط

json — عمود JSON. JSON

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة تضم جميع القيم كسلاسل نصية في عمود JSON. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONAllValues( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllValues(json)──────┐ │ {"a":42} │ ['42'] │ │ {"b":"Hello"} │ ['Hello'] │ │ {"a":[1,2,3],"c":"2020-01-01"} │ ['[1,2,3]','2020-01-01'] │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

تم تقديمها في: v23.2.0

تعيد عدد العناصر في مصفوفة JSON ذات المستوى الأعلى. تعيد الدالة NULL إذا كانت سلسلة JSON المُدخلة غير صالحة.

البنية

JSONArrayLength( json )

الأسماء البديلة: JSON_ARRAY_LENGTH

الوسيطات

json — String يحتوي على JSON صالح. String

القيمة المعادة

json سلسلة تمثل مصفوفة JSON صالحة، وإلا يعيد NULL . Nullable(UInt64) يعيد عدد عناصر المصفوفة إذا كانتسلسلة تمثل مصفوفة JSON صالحة، وإلا يعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONArrayLength( '' ), JSONArrayLength( '[1,2,3]' );

Response ┌─JSONArrayLength('')─┬─JSONArrayLength('[1,2,3]')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │ └─────────────────────┴────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v24.8.0

يعيد قائمة المسارات الديناميكية المخزَّنة كأعمدة فرعية منفصلة في عمود JSON.

الصيغة

JSONDynamicPaths( json )

المعاملات

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة من المسارات الديناميكية في عمود JSON. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONDynamicPaths( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┐ │ {"a":"42"} │ ['a'] │ │ {"b":"Hello"} │ [] │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a'] │ └──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.8.0

تعيد قائمة بالمسارات الديناميكية المخزّنة كأعمدة فرعية منفصلة، وأنواعها في كل صف ضمن عمود JSON.

البنية

JSONDynamicPathsWithTypes( json )

المعاملات

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

يعرض خريطة بالمسارات الديناميكية وأنواع بياناتها في عمود JSON. Map(String, String)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONDynamicPathsWithTypes( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPathsWithTypes(json)─┐ │ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │ │ {"b":"Hello"} │ {} │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v19.14.0

يحلّل JSON ويستخرج قيمةً من نوع بيانات ClickHouse المحدد.

الصياغة

JSONExtract( json [, indices_or_keys, ...], return_type)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. أو return_type — نوع بيانات ClickHouse المراد إرجاعه. String

القيمة المُعادة

يُعيد قيمة من نوع بيانات ClickHouse المحدَّد إن أمكن، وإلا يُعيد القيمة الافتراضية لذلك النوع.

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtract( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'Tuple(String, Array(Float64))' ) AS res;

Response ┌─res──────────────────────────────┐ │ ('hello',[-100,200,300]) │ └──────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يعيد مصفوفةً تحتوي على عناصر من مصفوفة JSON، ويُمثَّل كل عنصر فيها كسلسلة غير محللة.

الصيغة

JSONExtractArrayRaw( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON نصية مطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON نصية مطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة من السلاسل النصية التي تحتوي على عناصر مصفوفة JSON. وإذا لم يكن الجزء مصفوفة أو لم يكن موجودًا، فستُرجع مصفوفة فارغة. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractArrayRaw( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, "hello"]}' , 'b' ) AS res;

Response ┌─res──────────────────────────┐ │ ['-100','200.0','"hello"'] │ └──────────────────────────────┘

أُضيف في: v25.8.0

يعيد مصفوفة تضم عناصر من مصفوفة JSON، ويُمثَّل كل عنصر فيها كسلسلة نصية غير محلَّلة، مع استخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. تشبه هذه الدالة JSONExtractArrayRaw

البنية

JSONExtractArrayRawCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. الفهارس أو المفاتيح المستخدمة للتنقل داخل المصفوفة. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة من سلاسل JSON الخام. Array(String)

أمثلة

أساسي

Query SELECT JSONExtractArrayRawCaseInsensitive( '{"Items": [1, 2, 3]}' , 'ITEMS' )

Response ['1','2','3']

طُرح في: v20.1.0

يُحلِّل JSON ويستخرج قيمة من النوع Bool.

البنية

JSONExtractBool( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تتضمن صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المعادة

Bool إذا وُجدت، وإلا فتعيد 0 . Bool تعيد قيمة من نوعإذا وُجدت، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractBool( '{"passed": true}' , 'passed' ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 1 │ └─────┘

أُضيفت في: v25.8.0

يُحلّل JSON ويستخرج قيمة منطقية باستخدام مطابقة المفاتيح غير الحساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractBool

البنية

JSONExtractBoolCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. الفهارس أو المفاتيح للتنقل إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد القيمة المنطقية المستخرجة (1 لـ true و0 لـ false)، و0 إذا لم يتم العثور عليها. UInt8

أمثلة

بسيط

Query SELECT JSONExtractBoolCaseInsensitive( '{"IsActive": true}' , 'isactive' )

Response 1

أُضيفت في: v25.8.0

تُحلِّل JSON وتستخرج قيمة بنوع بيانات ClickHouse المحدد باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtract

البنية

JSONExtractCaseInsensitive( json [, indices_or_keys...], return_type)

المعاملات

json — سلسلة JSON المراد تحليلها String

— سلسلة JSON المراد تحليلها indices_or_keys — اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الحقل. تخضع المفاتيح لمطابقة غير حساسة لحالة الأحرف String أو (U)Int*

— اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الحقل. تخضع المفاتيح لمطابقة غير حساسة لحالة الأحرف أو return_type — نوع بيانات ClickHouse المراد استخراجه String

القيمة المُعادة

تُرجع القيمة المستخرجة بنوع البيانات المحدد. Any

أمثلة

int_type

Query SELECT JSONExtractCaseInsensitive( '{"Number": 123}' , 'number' , 'Int32' )

Response 123

array_type

Query SELECT JSONExtractCaseInsensitive( '{"List": [1, 2, 3]}' , 'list' , 'Array(Int32)' )

Response [1,2,3]

قُدِّم في: v20.1.0

يحلّل JSON ويستخرج قيمة من نوع Float.

الصيغة

JSONExtractFloat( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

0 . Float64 تُعيد قيمة من نوع Float إذا كانت موجودة، وإلا فتُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractFloat( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' , 2 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 200 │ └─────┘

أُضيفت في: v25.8.0

تُحلّل JSON وتستخرج قيمة من النوع Float باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractFloat

الصيغة

JSONExtractFloatCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الحقل. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد قيمة Float المستخرجة، أو 0 إذا لم يتم العثور عليها أو تعذّر تحويلها. Float64

أمثلة

بسيط

Query SELECT JSONExtractFloatCaseInsensitive( '{"Price": 12.34}' , 'PRICE' )

Response 12.34

أُضيفت في: v20.1.0

تُحلِّل JSON وتستخرج قيمة من النوع Int.

الصياغة

JSONExtractInt( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المعادة

0 . Int64 تعيد قيمة من النوع Int إذا كانت موجودة، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractInt( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' , 1 ) AS res;

Response ┌──res─┐ │ -100 │ └──────┘

أُضيف في: v25.8.0

يحلّل JSON ويستخرج قيمة من نوع Int باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractInt

الصياغة

JSONExtractIntCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المراد تحليلها String

— سلسلة JSON المراد تحليلها indices_or_keys — اختياري. الفهارس أو المفاتيح المستخدمة للوصول إلى الحقل. تُطابَق المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد قيمة Int المستخرجة، أو 0 إذا لم يتم العثور عليها أو تعذّر تحويلها. Int64

أمثلة

بسيط

Query SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive( '{"Value": 123}' , 'value' )

Response 123

متداخل

Query SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive( '{"DATA": {"COUNT": 42}}' , 'data' , 'Count' )

Response 42

أُضيفت في: v21.11.0

يحلّل سلسلة JSON ويستخرج المفاتيح.

الصياغة

JSONExtractKeys( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة من صفر أو أكثر من الوسيطات، يمكن أن يكون كلٌّ منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المعادة

تُرجع مصفوفة تتضمن مفاتيح كائن JSON. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractKeys( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' ) AS res;

Response ┌─res─────────┐ │ ['a','b'] │ └─────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يحلّل أزواج مفتاح-قيمة من JSON، حيث تكون القيم من نوع بيانات ClickHouse المحدد.

الصيغة

JSONExtractKeysAndValues( json [, indices_or_keys, ...], value_type)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. أو value_type — نوع بيانات ClickHouse للقيم. String

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة من قيم Tuple تحتوي على أزواج مفتاح-قيمة بعد تحليلها. Array(Tuple(String, value_type))

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractKeysAndValues( '{"x": {"a": 5, "b": 7, "c": 11}}' , 'x' , 'Int8' ) AS res

Response ┌─res────────────────────────┐ │ [('a',5),('b',7),('c',11)] │ └────────────────────────────┘

تم تقديمها في: v25.8.0

يحلّل أزواج المفتاح-القيمة من JSON باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. تشبه هذه الدالة JSONExtractKeysAndValues

البنية

JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive( json [, indices_or_keys...], value_type)

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف String أو (U)Int*

— اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف أو value_type — نوع بيانات ClickHouse للقيم String

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة من Tuples تحتوي على أزواج مفتاح-قيمة. Array(Tuple(String, T))

أمثلة

أساسي

Query SELECT JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive( '{"Name": "Alice", "AGE": 30}' , 'String' )

Response [('Name','Alice'),('AGE','30')]

أُضيفت في: v20.4.0

يعيد مصفوفة من Tuple تتضمن المفاتيح والقيم من كائن JSON. تُمثَّل جميع القيم كسلاسل نصية غير محلَّلة.

الصياغة

JSONExtractKeysAndValuesRaw( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة تتكوّن من صفر أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة من قيم Tuple تحتوي على أزواج مفتاح-قيمة محللة، حيث تكون القيم سلاسل غير محللة. Array(Tuple(String, String))

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractKeysAndValuesRaw( '{"a": [-100, 200.0], "b": "hello"}' ) AS res;

Response ┌─res──────────────────────────────────┐ │ [('a','[-100,200]'),('b','"hello"')] │ └──────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v25.8.0

يستخرج أزواج المفتاح والقيمة الخام من JSON باستخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractKeysAndValuesRaw

الصياغة

JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة من قيم Tuple تحتوي على أزواج مفتاح-قيمة على شكل سلاسل نصية خام. Array(Tuple(String, String))

أمثلة

أساسي

Query SELECT JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive( '{"Name": "Alice", "AGE": 30}' )

Response [('Name','"Alice"'),('AGE','30')]

أُضيف في: v25.8.0

يحلّل سلسلة JSON ويستخرج المفاتيح باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة للتنقّل داخل الكائنات المتداخلة. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractKeys

البنية

JSONExtractKeysCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة من المفاتيح من كائن JSON. Array(String)

أمثلة

بسيط

Query SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive( '{"Name": "Alice", "AGE": 30}' )

Response ['Name','AGE']

متداخل

Query SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive( '{"User": {"name": "John", "AGE": 25}}' , 'user' )

Response ['name','AGE']

أُضيف في: v20.1.0

يعيد جزءًا من JSON على هيئة سلسلة غير محلَّلة.

البنية

JSONExtractRaw( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تُعيد الجزء من JSON كسلسلة غير محلّلة. وإذا لم يكن هذا الجزء موجودًا أو كان من نوع غير صحيح، فستُعاد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractRaw( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' ) AS res;

Response ┌─res──────────────┐ │ [-100,200.0,300] │ └──────────────────┘

أُضيف في: v25.8.0

يعيد جزءًا من JSON على هيئة سلسلة نصية غير محللة باستخدام مطابقة للمفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractRaw

البنية

JSONExtractRawCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة تتجاهل حالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة JSON الخام للعنصر المستخرَج. String

أمثلة

كائن

Query SELECT JSONExtractRawCaseInsensitive( '{"Object": {"key": "value"}}' , 'OBJECT' )

Response {"key":"value"}

طُرح في: v20.1.0

يُحلِّل JSON ويستخرج قيمة من نوع String.

الصيغة

JSONExtractString( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON المراد تحليلها. String

— سلسلة JSON المراد تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تُعيد قيمة من نوع String إذا كانت موجودة، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractString( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'a' ) AS res;

Response ┌─res───┐ │ hello │ └───────┘

أُضيفت في: v25.8.0

يُحلّل JSON ويستخرج قيمة نصية باستخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractString

الصيغة

JSONExtractStringCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للتنقل إلى الحقل. وتدعم المفاتيح المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

يعيد قيمة السلسلة المستخرجة، أو سلسلة فارغة إذا لم يتم العثور عليها. String

أمثلة

أساسي

Query SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive( '{"ABC": "def"}' , 'abc' )

Response def

Nested

Query SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive( '{"User": {"Name": "John"}}' , 'user' , 'name' )

Response John

أُضيف في: v20.1.0

يحلّل JSON ويستخرج قيمة من النوع UInt.

الصياغة

JSONExtractUInt( json [, indices_or_keys, ...])

الوسيطات

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

0 . UInt64 تُعيد قيمة UInt إذا كانت موجودة، وإلا تُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONExtractUInt( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' , - 1 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 300 │ └─────┘

أُضيف في: v25.8.0

يحلّل JSON ويستخرج قيمة من النوع UInt باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ JSONExtractUInt

البنية

JSONExtractUIntCaseInsensitive( json [, indices_or_keys]...)

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها indices_or_keys — اختياري. فهارس أو مفاتيح للتنقل إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة UInt المستخرجة، أو 0 إذا لم يتم العثور عليها أو تعذّر تحويلها. UInt64

أمثلة

بسيط

Query SELECT JSONExtractUIntCaseInsensitive( '{"COUNT": 789}' , 'count' )

Response 789

أُضيف في: v20.1.0

يتحقق من وجود القيمة أو القيم المُقدَّمة في مستند JSON.

البنية

JSONHas( json [ ,indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المراد تحليلها String

— سلسلة JSON المراد تحليلها [ ,indices_or_keys, ...] — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط. String أو (U)Int*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت القيمة موجودة في json ، وإلا فـ 0 UInt8 تُرجعإذا كانت القيمة موجودة في، وإلا فـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONHas( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' ) = 1 ; SELECT JSONHas( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' , 4 ) = 0 ;

Response 1 0

تم تقديمه في: v20.1.0

يعيد مفتاح حقل في كائن JSON بحسب فهرسه (ابتداءً من 1). إذا مُرِّر JSON كسلسلة نصية، فسيُحلَّل أولًا. الوسيط الثاني هو مسار JSON للتنقل داخل الكائنات المتداخلة. تعيد الدالة اسم المفتاح في الموضع المحدد.

البنية

JSONKey( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها. String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها. indices_or_keys — قائمة اختيارية بالفهرسات أو المفاتيح تحدد مسارًا إلى عنصر متداخل. يمكن أن تكون كل وسيطة إما سلسلة نصية (للوصول بالمفتاح) أو عددًا صحيحًا (للوصول بالفهرس بدءًا من 1). String أو Int*

القيمة المُعادة

تعيد اسم المفتاح عند الموضع المحدد داخل كائن JSON. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONKey( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 1 );

Response a

ظهر في: v20.1.0

يُرجع طول مصفوفة JSON أو كائن JSON. إذا لم تكن القيمة موجودة أو كان نوعها غير صحيح، فستُعاد القيمة 0 .

البنية

JSONLength( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المراد تحليلها String

— سلسلة JSON المراد تحليلها [, indices_or_keys, ...] — اختياري. قائمة تتضمن صفرًا أو أكثر من الوسائط. String أو (U)Int8/16/32/64

القيمة المُعادة

0 إذا لم تكن القيمة موجودة أو كان نوعها غير صحيح. يُرجع طول مصفوفة JSON أو كائن JSON، وإلا فيُرجعإذا لم تكن القيمة موجودة أو كان نوعها غير صحيح. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONLength( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' ) = 3 ; SELECT JSONLength( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' ) = 2 ;

Response 1 1

أُضيف في: v23.10.0

يعيد سلسلة كائن JSON مدمجة ناتجة عن دمج عدة كائنات JSON.

الصيغة

JSONMergePatch(json1[, json2, ...])

الأسماء المستعارة: jsonMergePatch

المعاملات

json1[, json2, ...] — سلسلة واحدة أو أكثر تحتوي على JSON صالح. String

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة JSON للكائن المدمج، إذا كانت سلاسل كائنات JSON صالحة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONMergePatch( '{"a":1}' , '{"name": "joey"}' , '{"name": "tom"}' , '{"name": "zoey"}' ) AS res;

Response ┌─res───────────────────┐ │ {"a":1,"name":"zoey"} │ └───────────────────────┘

قُدِّمت في: v24.8.0

يعيد قائمة المسارات المخزَّنة في بنية البيانات المشتركة ضمن عمود JSON.

الصياغة

JSONSharedDataPaths( json )

الوسائط

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة من المسارات المخزّنة في بنية البيانات المشتركة ضمن عمود JSON. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONSharedDataPaths( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐ │ {"a":"42"} │ [] │ │ {"b":"Hello"} │ ['b'] │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['c'] │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.8.0

تعيد قائمة بالمسارات المخزَّنة في بنية البيانات المشتركة وأنواعها في كل صف ضمن عمود JSON.

الصياغة

JSONSharedDataPathsWithTypes( json )

الوسائط

json — عمود JSON. JSON

القيمة المُعادة

يعيد خريطةً للمسارات المخزّنة في بنية البيانات المشتركة وأنواع بياناتها ضمن عمود JSON. Map(String, String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE test ( json JSON (max_dynamic_paths = 1 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json" : { "a" : 42 }}, { "json" : { "b" : "Hello" }}, { "json" : { "a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01" }} SELECT json , JSONSharedDataPathsWithTypes( json ) FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPathsWithTypes(json)─┐ │ {"a":"42"} │ {} │ │ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │ │ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'c':'Date'} │ └──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v20.1.0

يعيد نوع قيمة JSON. وإذا لم تكن القيمة موجودة، فستتم إعادة Null=0 .

البنية

JSONType( json [, indices_or_keys, ...])

الوسائط

json — سلسلة JSON المطلوب تحليلها String

— سلسلة JSON المطلوب تحليلها json[, indices_or_keys, ...] — قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا. String أو (U)Int8/16/32/64

القيمة المُعادة

Null=0 Enum يُرجع نوع قيمة JSON كسلسلة نصية، وإذا لم تكن القيمة موجودة، فسيُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSONType( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' ) = 'Object' ; SELECT JSONType( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'a' ) = 'String' ; SELECT JSONType( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 'b' ) = 'Array' ;

Response 1 1 1

أُضيف في: v21.8.0

إذا كانت القيمة موجودة في مستند JSON، فستُعاد 1 . إذا لم تكن القيمة موجودة، فستُعاد 0 .

البنية

JSON_EXISTS( json , path )

الوسائط

json — سلسلة نصية تحتوي على JSON صالح. String

— سلسلة نصية تحتوي على JSON صالح. path — سلسلة نصية تمثل المسار. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت القيمة موجودة في مستند JSON، وإلا فيعيد 0 . UInt8 يعيدإذا كانت القيمة موجودة في مستند JSON، وإلا فيعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSON_EXISTS( '{"hello":1}' , '$.hello' ); SELECT JSON_EXISTS( '{"hello":{"world":1}}' , '$.hello.world' ); SELECT JSON_EXISTS( '{"hello":["world"]}' , '$.hello[*]' ); SELECT JSON_EXISTS( '{"hello":["world"]}' , '$.hello[0]' );

Response ┌─JSON_EXISTS(⋯ '$.hello')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘ ┌─JSON_EXISTS(⋯llo.world')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘ ┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[*]')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘ ┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[0]')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v21.8.0

يُحلِّل JSON ويستخرج قيمةً بصيغة مصفوفة JSON أو كائن JSON. إذا لم تكن القيمة موجودة، فسيُعاد نص فارغ.

الصيغة

JSON_QUERY ( json , path )

المعاملات

json — سلسلة نصية بتنسيق JSON صالح. String

— سلسلة نصية بتنسيق JSON صالح. path — سلسلة نصية تمثل المسار. String

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة JSON أو كائن JSON المستخرَجَين على هيئة سلسلة نصية، أو سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن القيمة موجودة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSON_QUERY ( '{"hello":"world"}' , '$.hello' ); SELECT JSON_QUERY ( '{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}' , '$.array[*][0 to 2, 4]' ); SELECT JSON_QUERY ( '{"hello":2}' , '$.hello' ); SELECT toTypeName( JSON_QUERY ( '{"hello":2}' , '$.hello' ));

Response ["world"] [0, 1, 4, 0, -1, -4] [2] String

أُضيفت في: v21.11.0

تُحلّل هذه الدالة JSON وتستخرج قيمة منه كقيمة JSON scalar. وإذا لم تكن القيمة موجودة، فستُعاد سلسلة نصية فارغة افتراضيًا.

تخضع هذه الدالة للإعدادات التالية:

عند استخدام SET function_json_value_return_type_allow_nullable = true ، ستُعاد NULL . وإذا كانت القيمة من نوع معقّد (مثل: struct أو array أو map)، فستُعاد سلسلة نصية فارغة افتراضيًا.

= ، ستُعاد . وإذا كانت القيمة من نوع معقّد (مثل: struct أو array أو map)، فستُعاد سلسلة نصية فارغة افتراضيًا. عند استخدام SET function_json_value_return_type_allow_complex = true ، ستُعاد القيمة المعقّدة.

الصياغة

JSON_VALUE ( json , path )

الوسيطات

json — سلسلة نصية تحتوي على JSON صالح. String

— سلسلة نصية تحتوي على JSON صالح. path — سلسلة نصية تمثل المسار. String

القيمة المُعادة

يعيد القيمة القياسية المستخرجة من JSON كسلسلة نصية، أو سلسلة فارغة إذا لم تكن القيمة موجودة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT JSON_VALUE ( '{"hello":"world"}' , '$.hello' ); SELECT JSON_VALUE ( '{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}' , '$.array[*][0 to 2, 4]' ); SELECT JSON_VALUE ( '{"hello":2}' , '$.hello' ); SELECT JSON_VALUE ( '{"hello":"world"}' , '$.b' ) settings function_json_value_return_type_allow_nullable = true;

Response world 0 2 ᴺᵁᴸᴸ

أُضيفت في: v24.1.0

تستخرج عمودًا بالنوع المحدد من عمود Dynamic .

تتيح لك هذه الدالة استخراج قيم من نوع محدد من عمود Dynamic. إذا كان الصف يحتوي على قيمة من النوع المطلوب، فإنها تُرجع تلك القيمة. وإذا كان الصف يحتوي على نوع مختلف أو NULL، فإنها تُرجع NULL للأنواع المفردة أو مصفوفة فارغة لأنواع المصفوفات.

الصيغة

dynamicElement( dynamic , type_name)

الوسيطات

dynamic — عمود Dynamic المراد الاستخراج منه. Dynamic

— عمود Dynamic المراد الاستخراج منه. type_name — اسم النوع المراد استخراجه من بين الأنواع الممكنة (مثل: ‘String’ و’Int64’ و’Array(Int64)’).

القيمة المُعادة

يعيد قيمًا من النوع المحدد من عمود Dynamic. ويعيد NULL للأنواع غير المطابقة (أو مصفوفة فارغة للأنواع من نوع Array). Any

أمثلة

استخراج أنواع مختلفة من عمود Dynamic

Query CREATE TABLE test (d Dynamic ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( NULL ), ( 42 ), ( 'Hello, World!' ), ([1, 2, 3]); SELECT d, dynamicType(d), dynamicElement(d, 'String' ), dynamicElement(d, 'Int64' ), dynamicElement(d, 'Array(Int64)' ), dynamicElement(d, 'Date' ), dynamicElement(d, 'Array(String)' ) FROM test

Response ┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─dynamicElement(d, 'String')─┬─dynamicElement(d, 'Int64')─┬─dynamicElement(d, 'Array(Int64)')─┬─dynamicElement(d, 'Date')─┬─dynamicElement(d, 'Array(String)')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ │ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ │ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ │ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ └───────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.1.0

يعيد اسم النوع الفعلي لكل صف في عمود Dynamic .

بالنسبة إلى الصفوف التي تحتوي على NULL، تُعيد الدالة ‘None’. أما في جميع الصفوف الأخرى، فتُعيد نوع البيانات الفعلي المخزَّن في ذلك الصف من عمود Dynamic (على سبيل المثال: ‘Int64’ و’String’ و’Array(Int64)’).

البنية

dynamicType( dynamic )

الوسائط

dynamic — عمود Dynamic المطلوب فحصه. Dynamic

القيمة المعادة

تُرجع اسم نوع القيمة المخزنة في كل صف، أو ‘None’ لقيم NULL. String

أمثلة

فحص الأنواع في عمود Dynamic