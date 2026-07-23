هناك مجموعتان من الدوال لتحليل JSON:
أنواع دوال JSON
simpleJSON*(
visitParam*) وهي مصممة لتحليل مجموعة فرعية محدودة من JSON بسرعة فائقة.
JSONExtract*وهي مصممة لتحليل JSON العادي.
يحتوي ClickHouse على دوال خاصة للعمل مع JSON المبسّط. تستند جميع دوال JSON هذه إلى افتراضات صارمة بشأن الشكل الذي يمكن أن يكون عليه JSON. وتحاول تنفيذ أقل قدر ممكن من المعالجة لإنجاز المهمة بأسرع ما يمكن. تُفترض الافتراضات التالية:
دوال simpleJSON (visitParam)
- يجب أن يكون اسم الحقل (وسيطة الدالة) ثابتًا.
- يجب أن يكون اسم الحقل مُرمَّزًا داخل JSON بطريقة معيارية ما. على سبيل المثال:
simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1، لكن
simpleJSONHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0
- يُبحث عن الحقول في أي مستوى من مستويات التداخل، دون تمييز. وإذا وُجدت عدة حقول متطابقة، فيُستخدم أول ظهور.
- لا يحتوي JSON على محارف مسافة خارج القيم النصية الحرفية.
تعتمد هذه الدوال على simdjson، وقد صُممت لتلبية متطلبات تحليل JSON الأكثر تعقيدًا.
دوال JSONExtract
تُجري هذه الدوال مطابقة غير حساسة لحالة أحرف ASCII للمفاتيح عند استخراج القيم من كائنات JSON. وهي تعمل تمامًا مثل نظيراتها الحساسة لحالة الأحرف، باستثناء أن مطابقة مفاتيح الكائنات تتم من دون مراعاة حالة الأحرف. وعند وجود عدة مفاتيح متطابقة مع اختلاف حالة الأحرف، تُعاد أول مطابقة.
دوال JSONExtract غير الحساسة لحالة الأحرف
قد يكون أداء هذه الدوال أقل من نظيراتها الحساسة لحالة الأحرف، لذا استخدم دوال JSONExtract العادية إن أمكن.
أُضيف في: v24.8.0 يعيد قائمة بجميع المسارات المخزنة في كل صف ضمن عمود JSON. الصيغة
JSONAllPaths
الوسائط
JSONAllPaths(json)
json— عمود JSON.
JSON
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllPaths(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ ['a'] │
│ {"b":"Hello"} │ ['b'] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a','c'] │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────┘
أُضيفت في: v24.8.0 تعيد قائمة بجميع المسارات وأنواع البيانات المرتبطة بها والمخزنة في كل صف من عمود JSON. البنية
JSONAllPathsWithTypes
الوسائط
JSONAllPathsWithTypes(json)
json— عمود JSON.
JSON
Map(String, String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPathsWithTypes(json)───────────────┐
│ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │
│ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))','c':'Date'} │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.4.0 يعيد جميع القيم من كل صف في عمود JSON على شكل مصفوفة من السلاسل النصية. تُسلسَل القيم بصياغتها النصية وتُرتَّب حسب أسماء المسارات. الصياغة
JSONAllValues
الوسائط
JSONAllValues(json)
json— عمود JSON.
JSON
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json": {"a": 42}}, {"json": {"b": "Hello"}}, {"json": {"a": [1, 2, 3], "c": "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllValues(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllValues(json)──────┐
│ {"a":42} │ ['42'] │
│ {"b":"Hello"} │ ['Hello'] │
│ {"a":[1,2,3],"c":"2020-01-01"} │ ['[1,2,3]','2020-01-01'] │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
تم تقديمها في: v23.2.0 تعيد عدد العناصر في مصفوفة JSON ذات المستوى الأعلى. تعيد الدالة
JSONArrayLength
NULL إذا كانت سلسلة JSON المُدخلة غير صالحة.
البنية
الأسماء البديلة:
JSONArrayLength(json)
JSON_ARRAY_LENGTH
الوسيطات
json— String يحتوي على JSON صالح.
String
json سلسلة تمثل مصفوفة JSON صالحة، وإلا يعيد
NULL.
Nullable(UInt64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
JSONArrayLength(''),
JSONArrayLength('[1,2,3]');
Response
┌─JSONArrayLength('')─┬─JSONArrayLength('[1,2,3]')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │
└─────────────────────┴────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v24.8.0 يعيد قائمة المسارات الديناميكية المخزَّنة كأعمدة فرعية منفصلة في عمود JSON. الصيغة
JSONDynamicPaths
المعاملات
JSONDynamicPaths(json)
json— عمود JSON.
JSON
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONDynamicPaths(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ ['a'] │
│ {"b":"Hello"} │ [] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a'] │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.8.0 تعيد قائمة بالمسارات الديناميكية المخزّنة كأعمدة فرعية منفصلة، وأنواعها في كل صف ضمن عمود JSON. البنية
JSONDynamicPathsWithTypes
المعاملات
JSONDynamicPathsWithTypes(json)
json— عمود JSON.
JSON
Map(String, String)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONDynamicPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPathsWithTypes(json)─┐
│ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │
│ {"b":"Hello"} │ {} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v19.14.0 يحلّل JSON ويستخرج قيمةً من نوع بيانات ClickHouse المحدد. الصياغة
JSONExtract
الوسيطات
JSONExtract(json[, indices_or_keys, ...], return_type)
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
return_type— نوع بيانات ClickHouse المراد إرجاعه.
String
Query
SELECT JSONExtract('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'Tuple(String, Array(Float64))') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────────┐
│ ('hello',[-100,200,300]) │
└──────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يعيد مصفوفةً تحتوي على عناصر من مصفوفة JSON، ويُمثَّل كل عنصر فيها كسلسلة غير محللة. الصيغة
JSONExtractArrayRaw
الوسيطات
JSONExtractArrayRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON نصية مطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractArrayRaw('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, "hello"]}', 'b') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────┐
│ ['-100','200.0','"hello"'] │
└──────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يعيد مصفوفة تضم عناصر من مصفوفة JSON، ويُمثَّل كل عنصر فيها كسلسلة نصية غير محلَّلة، مع استخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. تشبه هذه الدالة
JSONExtractArrayRawCaseInsensitive
JSONExtractArrayRaw.
البنية
الوسيطات
JSONExtractArrayRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. الفهارس أو المفاتيح المستخدمة للتنقل داخل المصفوفة. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
Array(String)
أمثلة
أساسي
Query
SELECT JSONExtractArrayRawCaseInsensitive('{"Items": [1, 2, 3]}', 'ITEMS')
Response
['1','2','3']
طُرح في: v20.1.0 يُحلِّل JSON ويستخرج قيمة من النوع Bool. البنية
JSONExtractBool
الوسائط
JSONExtractBool(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تتضمن صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
Bool إذا وُجدت، وإلا فتعيد
0.
Bool
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractBool('{"passed": true}', 'passed') AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
أُضيفت في: v25.8.0 يُحلّل JSON ويستخرج قيمة منطقية باستخدام مطابقة المفاتيح غير الحساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractBoolCaseInsensitive
JSONExtractBool.
البنية
الوسيطات
JSONExtractBoolCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. الفهارس أو المفاتيح للتنقل إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
UInt8
أمثلة
بسيط
Query
SELECT JSONExtractBoolCaseInsensitive('{"IsActive": true}', 'isactive')
Response
1
أُضيفت في: v25.8.0 تُحلِّل JSON وتستخرج قيمة بنوع بيانات ClickHouse المحدد باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractCaseInsensitive
JSONExtract.
البنية
المعاملات
JSONExtractCaseInsensitive(json [, indices_or_keys...], return_type)
json— سلسلة JSON المراد تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الحقل. تخضع المفاتيح لمطابقة غير حساسة لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
return_type— نوع بيانات ClickHouse المراد استخراجه
String
Any
أمثلة
int_type
Query
SELECT JSONExtractCaseInsensitive('{"Number": 123}', 'number', 'Int32')
array_type
Response
123
Query
SELECT JSONExtractCaseInsensitive('{"List": [1, 2, 3]}', 'list', 'Array(Int32)')
Response
[1,2,3]
قُدِّم في: v20.1.0 يحلّل JSON ويستخرج قيمة من نوع Float. الصيغة
JSONExtractFloat
الوسيطات
JSONExtractFloat(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
0.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractFloat('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 2) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 200 │
└─────┘
أُضيفت في: v25.8.0 تُحلّل JSON وتستخرج قيمة من النوع Float باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractFloatCaseInsensitive
JSONExtractFloat.
الصيغة
الوسائط
JSONExtractFloatCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الحقل. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
Float64
أمثلة
بسيط
Query
SELECT JSONExtractFloatCaseInsensitive('{"Price": 12.34}', 'PRICE')
Response
12.34
أُضيفت في: v20.1.0 تُحلِّل JSON وتستخرج قيمة من النوع Int. الصياغة
JSONExtractInt
الوسائط
JSONExtractInt(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
0.
Int64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractInt('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 1) AS res;
Response
┌──res─┐
│ -100 │
└──────┘
أُضيف في: v25.8.0 يحلّل JSON ويستخرج قيمة من نوع Int باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractIntCaseInsensitive
JSONExtractInt.
الصياغة
الوسيطات
JSONExtractIntCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المراد تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. الفهارس أو المفاتيح المستخدمة للوصول إلى الحقل. تُطابَق المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة
Stringأو
(U)Int*
Int64
أمثلة
بسيط
Query
SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive('{"Value": 123}', 'value')
متداخل
Response
123
Query
SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive('{"DATA": {"COUNT": 42}}', 'data', 'Count')
Response
42
أُضيفت في: v21.11.0 يحلّل سلسلة JSON ويستخرج المفاتيح. الصياغة
JSONExtractKeys
الوسيطات
JSONExtractKeys(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة من صفر أو أكثر من الوسيطات، يمكن أن يكون كلٌّ منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractKeys('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') AS res;
Response
┌─res─────────┐
│ ['a','b'] │
└─────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحلّل أزواج مفتاح-قيمة من JSON، حيث تكون القيم من نوع بيانات ClickHouse المحدد. الصيغة
JSONExtractKeysAndValues
الوسيطات
JSONExtractKeysAndValues(json[, indices_or_keys, ...], value_type)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
value_type— نوع بيانات ClickHouse للقيم.
String
Array(Tuple(String, value_type))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"x": {"a": 5, "b": 7, "c": 11}}', 'x', 'Int8') AS res
Response
┌─res────────────────────────┐
│ [('a',5),('b',7),('c',11)] │
└────────────────────────────┘
تم تقديمها في: v25.8.0 يحلّل أزواج المفتاح-القيمة من JSON باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. تشبه هذه الدالة
JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive
JSONExtractKeysAndValues.
البنية
الوسائط
JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive(json [, indices_or_keys...], value_type)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. الفهارس أو المفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
value_type— نوع بيانات ClickHouse للقيم
String
Array(Tuple(String, T))
أمثلة
أساسي
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}', 'String')
Response
[('Name','Alice'),('AGE','30')]
أُضيفت في: v20.4.0 يعيد مصفوفة من Tuple تتضمن المفاتيح والقيم من كائن JSON. تُمثَّل جميع القيم كسلاسل نصية غير محلَّلة. الصياغة
JSONExtractKeysAndValuesRaw
الوسيطات
JSONExtractKeysAndValuesRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تتكوّن من صفر أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
Array(Tuple(String, String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesRaw('{"a": [-100, 200.0], "b": "hello"}') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────────────┐
│ [('a','[-100,200]'),('b','"hello"')] │
└──────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v25.8.0 يستخرج أزواج المفتاح والقيمة الخام من JSON باستخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive
JSONExtractKeysAndValuesRaw.
الصياغة
الوسيطات
JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
Array(Tuple(String, String))
أمثلة
أساسي
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}')
Response
[('Name','"Alice"'),('AGE','30')]
أُضيف في: v25.8.0 يحلّل سلسلة JSON ويستخرج المفاتيح باستخدام مطابقة المفاتيح دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة للتنقّل داخل الكائنات المتداخلة. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractKeysCaseInsensitive
JSONExtractKeys.
البنية
الوسيطات
JSONExtractKeysCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الكائن. تُطابَق المفاتيح دون حساسية لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
Array(String)
أمثلة
بسيط
Query
SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}')
متداخل
Response
['Name','AGE']
Query
SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive('{"User": {"name": "John", "AGE": 25}}', 'user')
Response
['name','AGE']
أُضيف في: v20.1.0 يعيد جزءًا من JSON على هيئة سلسلة غير محلَّلة. البنية
JSONExtractRaw
الوسائط
JSONExtractRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractRaw('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ [-100,200.0,300] │
└──────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يعيد جزءًا من JSON على هيئة سلسلة نصية غير محللة باستخدام مطابقة للمفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractRawCaseInsensitive
JSONExtractRaw.
البنية
الوسيطات
JSONExtractRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للوصول إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة تتجاهل حالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
String
أمثلة
كائن
Query
SELECT JSONExtractRawCaseInsensitive('{"Object": {"key": "value"}}', 'OBJECT')
Response
{"key":"value"}
طُرح في: v20.1.0 يُحلِّل JSON ويستخرج قيمة من نوع String. الصيغة
JSONExtractString
الوسيطات
JSONExtractString(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractString('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'a') AS res;
Response
┌─res───┐
│ hello │
└───────┘
أُضيفت في: v25.8.0 يُحلّل JSON ويستخرج قيمة نصية باستخدام مطابقة المفاتيح دون مراعاة حالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractStringCaseInsensitive
JSONExtractString.
الصيغة
الوسائط
JSONExtractStringCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للتنقل إلى الحقل. وتدعم المفاتيح المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
String
أمثلة
أساسي
Query
SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive('{"ABC": "def"}', 'abc')
Nested
Response
def
Query
SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive('{"User": {"Name": "John"}}', 'user', 'name')
Response
John
أُضيف في: v20.1.0 يحلّل JSON ويستخرج قيمة من النوع UInt. الصياغة
JSONExtractUInt
الوسيطات
JSONExtractUInt(json [, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسيطات، ويمكن أن يكون كلٌّ منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int*
0.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONExtractUInt('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', -1) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 300 │
└─────┘
أُضيف في: v25.8.0 يحلّل JSON ويستخرج قيمة من النوع UInt باستخدام مطابقة مفاتيح غير حساسة لحالة الأحرف. هذه الدالة مشابهة لـ
JSONExtractUIntCaseInsensitive
JSONExtractUInt.
البنية
الوسائط
JSONExtractUIntCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
indices_or_keys— اختياري. فهارس أو مفاتيح للتنقل إلى الحقل. تستخدم المفاتيح مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف
Stringأو
(U)Int*
UInt64
أمثلة
بسيط
Query
SELECT JSONExtractUIntCaseInsensitive('{"COUNT": 789}', 'count')
Response
789
أُضيف في: v20.1.0 يتحقق من وجود القيمة أو القيم المُقدَّمة في مستند JSON. البنية
JSONHas
الوسائط
JSONHas(json[ ,indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها
String
[ ,indices_or_keys, ...]— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط.
Stringأو
(U)Int*
1 إذا كانت القيمة موجودة في
json، وإلا فـ
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONHas('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 1;
SELECT JSONHas('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 4) = 0;
Response
1
0
تم تقديمه في: v20.1.0 يعيد مفتاح حقل في كائن JSON بحسب فهرسه (ابتداءً من 1). إذا مُرِّر JSON كسلسلة نصية، فسيُحلَّل أولًا. الوسيط الثاني هو مسار JSON للتنقل داخل الكائنات المتداخلة. تعيد الدالة اسم المفتاح في الموضع المحدد. البنية
JSONKey
الوسائط
JSONKey(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها.
String
indices_or_keys— قائمة اختيارية بالفهرسات أو المفاتيح تحدد مسارًا إلى عنصر متداخل. يمكن أن تكون كل وسيطة إما سلسلة نصية (للوصول بالمفتاح) أو عددًا صحيحًا (للوصول بالفهرس بدءًا من 1).
Stringأو
Int*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONKey('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 1);
Response
a
ظهر في: v20.1.0 يُرجع طول مصفوفة JSON أو كائن JSON. إذا لم تكن القيمة موجودة أو كان نوعها غير صحيح، فستُعاد القيمة
JSONLength
0.
البنية
الوسائط
JSONLength(json [, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المراد تحليلها
String
[, indices_or_keys, ...]— اختياري. قائمة تتضمن صفرًا أو أكثر من الوسائط.
Stringأو
(U)Int8/16/32/64
0 إذا لم تكن القيمة موجودة أو كان نوعها غير صحيح.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONLength('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 3;
SELECT JSONLength('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') = 2;
Response
1
1
أُضيف في: v23.10.0 يعيد سلسلة كائن JSON مدمجة ناتجة عن دمج عدة كائنات JSON. الصيغة
JSONMergePatch
الأسماء المستعارة:
JSONMergePatch(json1[, json2, ...])
jsonMergePatch
المعاملات
json1[, json2, ...]— سلسلة واحدة أو أكثر تحتوي على JSON صالح.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONMergePatch('{"a":1}', '{"name": "joey"}', '{"name": "tom"}', '{"name": "zoey"}') AS res;
قُدِّمت في: v24.8.0 يعيد قائمة المسارات المخزَّنة في بنية البيانات المشتركة ضمن عمود JSON. الصياغة
Response
┌─res───────────────────┐
│ {"a":1,"name":"zoey"} │
└───────────────────────┘
الوسائط
JSONSharedDataPaths(json)
json— عمود JSON.
JSON
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONSharedDataPaths(json) FROM test;
أُضيفت في: v24.8.0 تعيد قائمة بالمسارات المخزَّنة في بنية البيانات المشتركة وأنواعها في كل صف ضمن عمود JSON. الصياغة
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ [] │
│ {"b":"Hello"} │ ['b'] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['c'] │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
الوسائط
JSONSharedDataPathsWithTypes(json)
json— عمود JSON.
JSON
Map(String, String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONSharedDataPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPathsWithTypes(json)─┐
│ {"a":"42"} │ {} │
│ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'c':'Date'} │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v20.1.0 يعيد نوع قيمة JSON. وإذا لم تكن القيمة موجودة، فستتم إعادة
JSONType
Null=0.
البنية
الوسائط
JSONType(json[, indices_or_keys, ...])
json— سلسلة JSON المطلوب تحليلها
String
json[, indices_or_keys, ...]— قائمة تضم صفرًا أو أكثر من الوسائط، ويمكن أن يكون كل منها إما سلسلة نصية أو عددًا صحيحًا.
Stringأو
(U)Int8/16/32/64
Null=0
Enum
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') = 'Object';
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'a') = 'String';
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 'Array';
Response
1
1
1
أُضيف في: v21.8.0 إذا كانت القيمة موجودة في مستند JSON، فستُعاد
JSON_EXISTS
1.
إذا لم تكن القيمة موجودة، فستُعاد
0.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة يعيد
JSON_EXISTS(json, path)
1 إذا كانت القيمة موجودة في مستند JSON، وإلا فيعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":1}', '$.hello');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":{"world":1}}', '$.hello.world');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":["world"]}', '$.hello[*]');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":["world"]}', '$.hello[0]');
Response
┌─JSON_EXISTS(⋯ '$.hello')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯llo.world')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[*]')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[0]')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v21.8.0 يُحلِّل JSON ويستخرج قيمةً بصيغة مصفوفة JSON أو كائن JSON. إذا لم تكن القيمة موجودة، فسيُعاد نص فارغ. الصيغة
JSON_QUERY
المعاملات القيمة المعادة تعيد مصفوفة JSON أو كائن JSON المستخرَجَين على هيئة سلسلة نصية، أو سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن القيمة موجودة.
JSON_QUERY(json, path)
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSON_QUERY('{"hello":"world"}', '$.hello');
SELECT JSON_QUERY('{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}', '$.array[*][0 to 2, 4]');
SELECT JSON_QUERY('{"hello":2}', '$.hello');
SELECT toTypeName(JSON_QUERY('{"hello":2}', '$.hello'));
Response
["world"]
[0, 1, 4, 0, -1, -4]
[2]
String
أُضيفت في: v21.11.0 تُحلّل هذه الدالة JSON وتستخرج قيمة منه كقيمة JSON scalar. وإذا لم تكن القيمة موجودة، فستُعاد سلسلة نصية فارغة افتراضيًا. تخضع هذه الدالة للإعدادات التالية:
JSON_VALUE
- عند استخدام SET
function_json_value_return_type_allow_nullable=
true، ستُعاد
NULL. وإذا كانت القيمة من نوع معقّد (مثل: struct أو array أو map)، فستُعاد سلسلة نصية فارغة افتراضيًا.
- عند استخدام SET
function_json_value_return_type_allow_complex=
true، ستُعاد القيمة المعقّدة.
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد القيمة القياسية المستخرجة من JSON كسلسلة نصية، أو سلسلة فارغة إذا لم تكن القيمة موجودة.
JSON_VALUE(json, path)
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.hello');
SELECT JSON_VALUE('{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}', '$.array[*][0 to 2, 4]');
SELECT JSON_VALUE('{"hello":2}', '$.hello');
SELECT JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.b') settings function_json_value_return_type_allow_nullable=true;
Response
world
0
2
ᴺᵁᴸᴸ
أُضيفت في: v24.1.0 تستخرج عمودًا بالنوع المحدد من عمود
dynamicElement
Dynamic.
تتيح لك هذه الدالة استخراج قيم من نوع محدد من عمود Dynamic. إذا كان الصف يحتوي على قيمة
من النوع المطلوب، فإنها تُرجع تلك القيمة. وإذا كان الصف يحتوي على نوع مختلف أو NULL، فإنها تُرجع NULL
للأنواع المفردة أو مصفوفة فارغة لأنواع المصفوفات.
الصيغة
الوسيطات
dynamicElement(dynamic, type_name)
dynamic— عمود Dynamic المراد الاستخراج منه.
Dynamic
type_name— اسم النوع المراد استخراجه من بين الأنواع الممكنة (مثل: ‘String’ و’Int64’ و’Array(Int64)’).
Any
أمثلة
استخراج أنواع مختلفة من عمود Dynamic
Query
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), dynamicElement(d, 'String'), dynamicElement(d, 'Int64'), dynamicElement(d, 'Array(Int64)'), dynamicElement(d, 'Date'), dynamicElement(d, 'Array(String)') FROM test
Response
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─dynamicElement(d, 'String')─┬─dynamicElement(d, 'Int64')─┬─dynamicElement(d, 'Array(Int64)')─┬─dynamicElement(d, 'Date')─┬─dynamicElement(d, 'Array(String)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.1.0 يعيد اسم النوع الفعلي لكل صف في عمود
dynamicType
Dynamic.
بالنسبة إلى الصفوف التي تحتوي على NULL، تُعيد الدالة ‘None’. أما في جميع الصفوف الأخرى، فتُعيد نوع البيانات الفعلي
المخزَّن في ذلك الصف من عمود Dynamic (على سبيل المثال: ‘Int64’ و’String’ و’Array(Int64)’).
البنية
الوسائط
dynamicType(dynamic)
dynamic— عمود Dynamic المطلوب فحصه.
Dynamic
String
أمثلة
فحص الأنواع في عمود Dynamic