أُضيفت في: v25.6.0

يفكّ ترميز سلسلة عنوان Bech32 التي أُنشئت باستخدام إحدى خوارزميتي bech32 أو bech32m.

على عكس دالة الترميز، يتعامل bech32Decode تلقائيًا مع FixedStrings ذات الحشو.

البنية

bech32Decode( address [, 'raw'])

المعاملات

address — سلسلة Bech32 المطلوب فك ترميزها. String أو FixedString

— سلسلة Bech32 المطلوب فك ترميزها. أو mode — اختياري. مرّر 'raw' لفك الترميز من دون إزالة البايت الأول باعتباره إصدار الشاهد. استخدم هذا مع العناوين غير التابعة لـ SegWit (مثل Cosmos SDK). String

القيمة المعادة

Tuple يتكوّن من (hrp, data) استُخدم في ترميز السلسلة. تكون البيانات بتنسيق ثنائي. يعيديتكوّن مناستُخدم في ترميز السلسلة. تكون البيانات بتنسيق ثنائي. Tuple(String, String)

أمثلة

فك ترميز العنوان

Query SELECT tup . 1 AS hrp, hex( tup . 2 ) AS data FROM ( SELECT bech32Decode( 'bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z' ) AS tup)

Response bc 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6

عنوان الشبكة التجريبية

Query SELECT tup . 1 AS hrp, hex( tup . 2 ) AS data FROM ( SELECT bech32Decode( 'tb1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kzp034v' ) AS tup)

Response tb 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6

أُضيفت في: v25.6.0

تُشفِّر سلسلة بيانات ثنائية، إلى جانب الجزء المقروء بشريًا (HRP)، باستخدام خوارزميات Bech32 or Bech32m

bech32Encode مع هذا تلقائيًا بالنسبة إلى الوسيط hrp، يجب ألا تكون القيم في الوسيط data محشوة. لهذا السبب، لا يُنصح باستخدام نوع البيانات FixedString لديك مضبوط على هذا الطول أيضًا. عند استخدام نوع البيانات FixedString ، إذا كانت القيمة لا تملأ الصف بالكامل، فستُحشى بمحارف null. وبينما تتعامل الدالةمع هذا تلقائيًا بالنسبة إلى الوسيط hrp، يجب ألا تكون القيم في الوسيط data محشوة. لهذا السبب، لا يُنصح باستخدام نوع البيانات FixedString لقيم بياناتك إلا إذا كنت متأكدًا من أن أطوالها جميعًا متساوية، وأن عمودلديك مضبوط على هذا الطول أيضًا.

البنية

bech32Encode(hrp, data [, witver | 'bech32' | 'bech32m'])

الوسائط

hrp — سلسلة String تتكوّن من 1 - 83 حرفًا صغيرًا وتحدّد “الجزء المقروء بشريًا” من الشيفرة. تكون عادةً ‘bc’ أو ‘tb’. String أو FixedString

— سلسلة تتكوّن من حرفًا صغيرًا وتحدّد “الجزء المقروء بشريًا” من الشيفرة. تكون عادةً ‘bc’ أو ‘tb’. أو data — سلسلة String من البيانات الثنائية المطلوب ترميزها. String أو FixedString

— سلسلة من البيانات الثنائية المطلوب ترميزها. أو witver_or_variant — اختياري. إمّا إصدار شاهد من نوع UInt* (القيمة الافتراضية = 1، و 0 لـ Bech32، و 1 + لـ Bech32m) أو صيغة ترميز من نوع String: 'bech32' ‏(BIP173) أو 'bech32m' ‏(BIP350). عند استخدام صيغة نصية، لا يُضاف بايت إصدار الشاهد في البداية — وهذا مطلوب للعناوين غير التابعة لـ SegWit مثل Cosmos SDK. UInt* أو String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة عنوان Bech32 تتكوّن من الجزء المقروء بشريًا، ومحرف فاصل يكون دائمًا ‘1’، وجزء بيانات. لن يتجاوز طول السلسلة 90 حرفًا. وإذا تعذّر على الخوارزمية إنشاء عنوان صالح من المُدخلات، فستُعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

Bech32m الافتراضي

Query -- When no witness version is supplied, the default is 1, the updated Bech32m algorithm. SELECT bech32Encode( 'bc' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ))

Response bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k8zcwmq

خوارزمية Bech32

Query -- A witness version of 0 will result in a different address string. SELECT bech32Encode( 'bc' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 0 )

Response bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z

HRP مخصّص

Query -- While 'bc' (Mainnet) and 'tb' (Testnet) are the only allowed hrp values for the -- SegWit address format, Bech32 allows any hrp that satisfies the above requirements. SELECT bech32Encode( 'abcdefg' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 10 )

Response abcdefg1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k9rp8r4

عنوان Cosmos SDK ‏(BIP173، من دون witness version)

Query -- Using 'bech32' variant encodes raw data without a witness version byte, -- compatible with Cosmos SDK, Injective, Osmosis, and other non-SegWit chains. SELECT bech32Encode( 'inj' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 'bech32' )

Response inj1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kgj5aqs

أُضيف في: v21.8.0

يعيد سلسلة تحتوي على التمثيل الثنائي للمعامل وفقًا للمنطق التالي لمختلف الأنواع:

النوع الوصف (U)Int* يطبع الأرقام الثنائية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية (بترتيب big-endian أو بالترتيب “المقروء للبشر”). ويبدأ بأكثر بايت غير صفري أهمية (مع حذف البايتات الصفرية البادئة)، لكنه يطبع دائمًا ثمانية أرقام لكل بايت حتى إذا كان الرقم الأول صفرًا. Date and DateTime يُنسَّق كأعداد صحيحة مقابلة (عدد الأيام منذ epoch بالنسبة إلى Date، وقيمة Unix timestamp بالنسبة إلى DateTime). String and FixedString تُشفَّر جميع البايتات ببساطة على هيئة ثمانية أرقام ثنائية. ولا تُحذف البايتات الصفرية. Float* and Decimal تُشفَّر وفقًا لتمثيلها في الذاكرة. ونظرًا إلى أننا ندعم معمارية little-endian، فهي تُشفَّر بترتيب little-endian. ولا تُحذف البايتات الصفرية البادئة أو اللاحقة. UUID يُشفَّر كسلسلة بترتيب big-endian.

الصياغة

bin(arg)

الوسائط

arg — قيمة لتحويلها إلى ثنائي. String أو FixedString أو (U)Int* أو Float* أو Decimal أو Date أو DateTime

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة نصية تحتوي على التمثيل الثنائي للوسيطة. String

أمثلة

عدد صحيح بسيط

Query SELECT bin( 14 )

Response ┌─bin(14)──┐ │ 00001110 │ └──────────┘

أرقام Float32

Query SELECT bin(toFloat32( number )) AS bin_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─bin_presentation─────────────────┐ │ 00000000000000000111000001000001 │ │ 00000000000000001000000001000001 │ └──────────────────────────────────┘

أرقام Float64

Query SELECT bin(toFloat64( number )) AS bin_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐ │ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │ │ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

تحويل معرّف UUID

Query SELECT bin(toUUID( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' )) AS bin_uuid

Response ┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.7.0

تُرجع هذه الدالة مواقع البتات ذات القيمة 1 (بترتيب تصاعدي) في التمثيل الثنائي لعدد صحيح غير موقَّع. تُحوَّل أعداد الإدخال الصحيحة الموقَّعة أولًا إلى عدد صحيح غير موقَّع.

البنية

bitPositionsToArray(arg)

الوسائط

arg — قيمة صحيحة. (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة تتضمن مواضع البتات ذات القيمة 1 في التمثيل الثنائي للإدخال، مرتبة ترتيبًا تصاعديًا. Array(UInt64)

أمثلة

ضبط بت واحد

Query SELECT bitPositionsToArray(toInt8( 1 )) AS bit_positions

Response ┌─bit_positions─┐ │ [0] │ └───────────────┘

تعيين جميع البتات

Query SELECT bitPositionsToArray(toInt8( - 1 )) AS bit_positions

Response ┌─bit_positions─────────────┐ │ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] │ └───────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تفكّك هذه الدالة عددًا صحيحًا إلى مجموع قوى العدد اثنين. وتُعاد قوى العدد اثنين في مصفوفة مرتبة تصاعديًا.

الصياغة

bitmaskToArray(num)

الوسائط

num — قيمة صحيحة. (U)Int*

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة تتضمن قوى العدد اثنين المرتبة تصاعديًا والتي يساوي مجموعها عدد الإدخال. Array(UInt64)

أمثلة

مثال أساسي

Query SELECT bitmaskToArray( 50 ) AS powers_of_two

Response ┌─powers_of_two───┐ │ [2, 16, 32] │ └─────────────────┘

قيمة واحدة من قوى العدد 2

Query SELECT bitmaskToArray( 8 ) AS powers_of_two

Response ┌─powers_of_two─┐ │ [8] │ └───────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تشبه bitmaskToArray، لكنها تُرجع قوى العدد اثنين على هيئة سلسلة نصية مفصولة بفواصل.

البنية

bitmaskToList(num)

الوسائط

num — قيمة عددية صحيحة. (U)Int*

القيمة المُعادة

يُرجع سلسلة نصية تحتوي على قوى العدد 2 مفصولة بفواصل. String

أمثلة

مثال أساسي

Query SELECT bitmaskToList( 50 ) AS powers_list

Response ┌─powers_list───┐ │ 2, 16, 32 │ └───────────────┘

استُحدث في: v20.1.0

يعيد سلسلة نصية بطول يساوي عدد الوسيطات المُمرَّرة، بحيث تكون قيمة كل بايت هي قيمة الوسيطة المقابلة له. يقبل عدة وسيطات من الأنواع الرقمية.

إذا كانت قيمة الوسيطة خارج نطاق نوع البيانات UInt8 ، فستُحوَّل إلى UInt8 مع احتمال حدوث التقريب والتجاوز.

الصياغة

char (num1[, num2[, ...]])

الوسائط

num1[, num2[, num3 ...]] — وسائط رقمية تُفسَّر على أنها أعداد صحيحة. (U)Int8/16/32/64 أو Float*

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة نصية من البايتات المُعطاة. String

أمثلة

مثال أساسي

Query SELECT char ( 104 . 1 , 101 , 108 . 9 , 108 . 9 , 111 ) AS hello;

Response ┌─hello─┐ │ hello │ └───────┘

إنشاء ترميزات مخصّصة

Query -- You can construct a string of arbitrary encoding by passing the corresponding bytes. -- for example UTF8 SELECT char (0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;

Response ┌─hello──┐ │ привет │ └────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد سلسلة نصية تحتوي على التمثيل السداسي العشري للـ argument وفقًا للمنطق التالي باختلاف الأنواع:

النوع الوصف (U)Int* تطبع الأرقام السداسية العشرية (“nibbles”) من الأعلى أهمية إلى الأدنى أهمية (بترتيب كبير الطرفية أو بترتيب “مقروء للبشر”). وتبدأ بأعلى بايت غير صفري أهمية (مع حذف البايتات الصفرية البادئة)، لكنها تطبع دائمًا الرقمين الخاصين بكل بايت حتى لو كان الرقم الأول صفرًا. Date و DateTime تُنسَّق كالأعداد الصحيحة المقابلة لها (عدد الأيام منذ epoch بالنسبة إلى Date، وقيمة Unix timestamp بالنسبة إلى DateTime). String و FixedString تُشفَّر جميع البايتات ببساطة على شكل رقمين سداسيين عشريين. ولا تُحذف البايتات الصفرية. Float* و Decimal تُشفَّر وفق تمثيلها في الذاكرة. ويمثّل ClickHouse القيم داخليًا دائمًا بتنسيق little endian، لذلك تُشفَّر بهذا التنسيق. ولا تُحذف البايتات الصفرية البادئة أو اللاحقة. UUID يُشفَّر كسلسلة بترتيب كبير الطرفية.

تستخدم الدالة الأحرف الكبيرة A-F ، من دون أي بادئات (مثل 0x ) أو لواحق (مثل h ).

البنية

hex(arg)

الوسائط

arg — قيمة لتحويلها إلى تمثيل سداسي عشري. String أو (U)Int* أو Float* أو Decimal أو Date أو DateTime

القيمة المُعادة

تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على التمثيل السداسي العشري للوسيطة. String

أمثلة

عدد صحيح بسيط

Query SELECT hex( 1 )

Response 01

أرقام Float32

Query SELECT hex(toFloat32( number )) AS hex_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─hex_presentation─┐ │ 00007041 │ │ 00008041 │ └──────────────────┘

الأعداد من نوع Float64

Query SELECT hex(toFloat64( number )) AS hex_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─hex_presentation─┐ │ 0000000000002E40 │ │ 0000000000003040 │ └──────────────────┘

تحويل معرّف UUID

Query SELECT lower (hex(toUUID( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ))) AS uuid_hex

Response ┌─uuid_hex─────────────────────────┐ │ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │ └──────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.6.0

يفكّ ترميز فهرس منحنى Hilbert إلى Tuple من الأعداد الصحيحة غير الموقّعة، يمثّل إحداثيات في فضاء متعدد الأبعاد.

كما في الدالة hilbertEncode ، لهذه الدالة وضعا تشغيل:

بسيط

موسّع

الوضع البسيط

يقبل حتى عددين صحيحين غير موقّعين كوسيطات، ويُنتج شيفرة UInt64 .

الوضع الموسّع

يقبل قناع نطاق (Tuple) كوسيطة أولى، وما يصل إلى عددين صحيحين غير موقّعين كوسيطات أخرى. يحدّد كل رقم في القناع عدد الـ bits التي ستُزاح بها الوسيطة المقابلة إلى اليسار، مما يؤدي فعليًا إلى تحجيمها ضمن نطاقها.

قد يكون توسيع النطاق مفيدًا عندما تحتاج إلى توزيع متقارب لوسيطات تختلف نطاقاتها كثيرًا (أو عدد قيم مميّزة) على سبيل المثال: ‘IP Address’ (0...FFFFFFFF) و’Country code’ (0...FF) . وكما في دالة الترميز، يقتصر ذلك على 8 أرقام كحد أقصى.

الصياغة

hilbertDecode(tuple_size, code)

المعاملات

tuple_size — قيمة عدد صحيح لا تزيد على 2 . UInt8/16/32/64 أو Tuple(UInt8/16/32/64)

— قيمة عدد صحيح لا تزيد على . أو code — شيفرة UInt64 . UInt64

القيمة المعادة

Tuple بالحجم المحدد. يعيد قيمة من النوعبالحجم المحدد. Tuple(UInt64)

أمثلة

الوضع البسيط

Query SELECT hilbertDecode( 2 , 31 )

Response ["3", "4"]

وسيطة واحدة

Query -- Hilbert code for one argument is always the argument itself (as a tuple). SELECT hilbertDecode( 1 , 1 )

Response ["1"]

الوضع المُوسَّع

Query -- A single argument with a tuple specifying bit shifts will be right-shifted accordingly. SELECT hilbertDecode(tuple( 2 ), 32768 )

Response ["128"]

استخدام الأعمدة

Query -- First create the table and insert some data CREATE TABLE hilbert_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1 SETTINGS index_granularity_bytes = '10Mi' ; insert into hilbert_numbers ( * ) values ( 1 , 2 ); -- Use column names instead of constants as function arguments SELECT untuple(hilbertDecode( 2 , hilbertEncode(n1, n2))) FROM hilbert_numbers;

Response 1 2

أُضيف في: v24.6.0

يحسب الشيفرة الخاصة بمنحنى هيلبرت لقائمة من الأعداد الصحيحة غير الموقعة.

للدالة وضعان للتشغيل:

البسيط

الموسّع

الوضع البسيط

يقبل حتى عددين صحيحين غير موقّعين كوسيطتين، وينتج شيفرة من النوع UInt64.

الوضع الموسّع

يحدّد كل رقم في القناع عدد البتات التي ستُزاح بها الوسيطة المقابلة إلى اليسار، مما يؤدي فعليًا إلى تحجيم الوسيطة ضمن نطاقها.

الصياغة

-- Simplified mode hilbertEncode(args) -- Expanded mode hilbertEncode(range_mask, args)

المعاملات

args — حتى قيمتَين من UInt أو عمودَين من النوع UInt . UInt8/16/32/64

— حتى قيمتَين من أو عمودَين من النوع . range_mask — في الوضع الموسّع، حتى قيمتَين من UInt أو عمودَين من النوع UInt . UInt8/16/32/64

القيمة المُعادة

UInt64 . UInt64 يُرجع شيفرة

أمثلة

الوضع البسيط

Query SELECT hilbertEncode( 3 , 4 )

Response 31

الوضع الموسّع

Query -- Range expansion can be beneficial when you need a similar distribution for -- arguments with wildly different ranges (or cardinality). -- For example: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) and 'Country code' (0...FF). -- Note: tuple size must be equal to the number of the other arguments. SELECT hilbertEncode(( 10 , 6 ), 1024 , 16 )

Response 4031541586602

وسيطة واحدة

Query -- For a single argument without a tuple, the function returns the argument -- itself as the Hilbert index, since no dimensional mapping is needed. SELECT hilbertEncode( 1 )

Response 1

وسيطة واحدة (موسَّعة)

Query -- If a single argument is provided with a tuple specifying bit shifts, the function -- shifts the argument left by the specified number of bits. SELECT hilbertEncode(tuple( 2 ), 128 )

Response 512

استخدام الأعمدة

Query -- First create the table and insert some data CREATE TABLE hilbert_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; insert into hilbert_numbers ( * ) values ( 1 , 2 ); -- Use column names instead of constants as function arguments SELECT hilbertEncode(n1, n2) FROM hilbert_numbers;

Response 13

أُضيف في: v24.6.0

يفك ترميز Morton ‏(ZCurve) إلى tuple المناظرة من الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة.

كما هو الحال مع الدالة mortonEncode ، فإن لهذه الدالة وضعَي تشغيل:

البسيط

الموسَّع

الوضع البسيط

يقبل حجم tuple الناتجة بوصفه المعامل الأول، والشيفرة بوصفها المعامل الثاني.

الوضع الموسَّع

يقبل قناع نطاق (tuple) بوصفه المعامل الأول، والشيفرة بوصفها المعامل الثاني. ويحدّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق:

1 - بدون تقليص

- بدون تقليص 2 - تقليص بمقدار 2x

- تقليص بمقدار 2x 3 - تقليص بمقدار 3x ⋮

- تقليص بمقدار 3x ⋮ حتى 8x.

قد يكون توسيع النطاق مفيدًا عندما تحتاج إلى توزيع متقارب لمعاملات ذات نطاقات مختلفة جدًا (أو عدد قيم مميّزة مختلف جدًا). على سبيل المثال: ‘IP Address’ (0...FFFFFFFF) و’Country code’ (0...FF) . وكما هو الحال مع دالة الترميز، يقتصر ذلك على 8 أرقام كحد أقصى.

البنية

-- Simple mode mortonDecode(tuple_size, code) -- Expanded mode mortonDecode(range_mask, code)

المعاملات

tuple_size — قيمة عددية صحيحة لا تتجاوز 8. UInt8/16/32/64

— قيمة عددية صحيحة لا تتجاوز 8. range_mask — في الوضع الموسّع، القناع الخاص بكل معامل. القناع هو Tuple من أعداد صحيحة غير موقّعة. ويحدّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق. Tuple(UInt8/16/32/64)

— في الوضع الموسّع، القناع الخاص بكل معامل. القناع هو Tuple من أعداد صحيحة غير موقّعة. ويحدّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق. code — رمز من النوع UInt64. UInt64

القيمة المعادة

يعيد Tuple بالحجم المحدد. Tuple(UInt64)

أمثلة

الوضع البسيط

Query SELECT mortonDecode( 3 , 53 )

Response ["1", "2", "3"]

وسيطة واحدة

Query SELECT mortonDecode( 1 , 1 )

Response ["1"]

الوضع الموسَّع، تقليص معامل واحد

Query SELECT mortonDecode(tuple( 2 ), 32768 )

Response ["128"]

استخدام الأعمدة

Query -- First create the table and insert some data CREATE TABLE morton_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32, n3 UInt16, n4 UInt16, n5 UInt8, n6 UInt8, n7 UInt8, n8 UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; INSERT INTO morton_numbers ( * ) values ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ); -- Use column names instead of constants as function arguments SELECT untuple(mortonDecode( 8 , mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8))) FROM morton_numbers;

Response 1 2 3 4 5 6 7 8

أُضيفت في: v24.6.0

تحسب ترميز Morton ‏(ZCurve) لقائمة من الأعداد الصحيحة غير الموقعة.

للدالة نمطان للتشغيل:

بسيط

موسّع*

الوضع البسيط

يقبل ما يصل إلى 8 أعداد صحيحة غير موقعة كوسائط ويُنتج قيمة UInt64 .

الوضع الموسّع

يحدد كل رقم في القناع مقدار توسيع النطاق:

1 - بدون توسيع

2 - توسيع بمقدار 2x

3 - توسيع بمقدار 3x ⋮

توسيع يصل إلى 8x.

الصياغة

-- Simplified mode mortonEncode(args) -- Expanded mode mortonEncode(range_mask, args)

الوسيطات

args — حتى 8 أعداد صحيحة غير موقَّعة أو أعمدة من النوع المذكور أعلاه. UInt8/16/32/64

— حتى 8 أعداد صحيحة غير موقَّعة أو أعمدة من النوع المذكور أعلاه. range_mask — في الوضع الموسَّع، القناع الخاص بكل وسيط. القناع عبارة عن Tuple من أعداد صحيحة غير موقَّعة من 1 إلى 8 . ويحدِّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق. Tuple(UInt8/16/32/64)

القيمة المُعادة

UInt64 . UInt64 يُرجع رمزًا من النوع

أمثلة

الوضع البسيط

Query SELECT mortonEncode( 1 , 2 , 3 )

Response 53

الوضع الموسّع

Query -- Range expansion can be beneficial when you need a similar distribution for -- arguments with wildly different ranges (or cardinality) -- For example: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) and 'Country code' (0...FF). -- Note: the Tuple size must be equal to the number of the other arguments. SELECT mortonEncode(( 1 , 2 ), 1024 , 16 )

Response 1572864

وسيطة واحدة

Query -- Morton encoding for one argument is always the argument itself SELECT mortonEncode( 1 )

Response 1

موسّع لوسيطة واحدة

Query SELECT mortonEncode(tuple( 2 ), 128 )

Response 32768

استخدام الأعمدة

Query -- First create the table and insert some data CREATE TABLE morton_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32, n3 UInt16, n4 UInt16, n5 UInt8, n6 UInt8, n7 UInt8, n8 UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; INSERT INTO morton_numbers ( * ) values ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ); -- Use column names instead of constants as function arguments SELECT mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8) FROM morton_numbers;

Response 2155374165

أُضيفت في: v24.1.0

يفكّ ترميز sqid إلى مصفوفة من الأرقام.

الصياغة

sqidDecode(sqid)

الوسيطات

sqid — معرّف sqid المطلوب فك ترميزه. String

القيمة المعادة

sqid . Array(UInt64) يعيد مصفوفة أرقام من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT sqidDecode( 'gXHfJ1C6dN' );

Response ┌─sqidDecode('gXHfJ1C6dN')─────┐ │ [1, 2, 3, 4, 5] │ └──────────────────────────────┘

ظهر لأول مرة في: v24.1.0

يحوِّل الأرقام إلى sqid ، وهي سلسلة معرّفات تشبه معرّفات YouTube.

الصيغة

sqidEncode(n1[, n2, ...])

الأسماء البديلة: sqid

المعاملات

n1[, n2, ...] — أي عدد من الأرقام. UInt8/16/32/64

القيمة المعادة

يعيد معرّف hash من نوع String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT sqidEncode( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 );

Response ┌─sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5)─┐ │ gXHfJ1C6dN │ └───────────────────────────┘

قُدِّمت في: v21.8.0

تفسِّر كل زوج من الخانات الثنائية (في الوسيطة) على أنه عدد، ثم تحوِّله إلى البايت الذي يمثِّله هذا العدد. وتنفِّذ هذه الدالة العملية العكسية للدالة bin .

بالنسبة إلى وسيطة رقمية، لا تُرجع unbin() المعكوس لـ bin() . وإذا أردت تحويل النتيجة إلى عدد، فيمكنك استخدام الدالتين reverse و reinterpretAs<Type> .

إذا جرى استدعاء unbin من داخل clickhouse-client ، فستُعرَض السلاسل الثنائية باستخدام UTF-8.

تدعم الخانات الثنائية 0 و 1 . ولا يلزم أن يكون عدد الخانات الثنائية من مضاعفات الثمانية. وإذا احتوت سلسلة الوسيطة على أي شيء غير الخانات الثنائية، فستكون النتيجة غير معرّفة (من دون طرح أي استثناء).

الصيغة

unbin(arg)

المعاملات

arg — سلسلة تحتوي على أي عدد من الخانات الثنائية. String

القيمة المُعادة

تُرجِع سلسلة ثنائية (BLOB). String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT UNBIN( '001100000011000100110010' ), UNBIN( '0100110101111001010100110101000101001100' )

Response ┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐ │ 012 │ MySQL │ └───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

حوِّل إلى عدد

Query SELECT reinterpretAsUInt64( reverse (unbin( '1110' ))) AS num

Response ┌─num─┐ │ 14 │ └─────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تنفّذ العملية العكسية لـ hex . إذ تفسّر كل زوج من الأرقام السداسية العشرية (في الوسيط) على أنه عدد، ثم تحوّله إلى البايت الذي يمثّله هذا العدد. والقيمة المعادة هي سلسلة ثنائية (BLOB).

إذا أردت تحويل النتيجة إلى عدد، يمكنك استخدام الدالتين reverse و reinterpretAs<Type> .

clickhouse-client يفسّر السلاسل على أنها UTF-8. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور القيم التي يعيدها hex على نحو غير متوقع.

يدعم الأحرف الكبيرة والصغيرة A-F . ولا يلزم أن يكون عدد الأرقام السداسية العشرية زوجيًا. فإذا كان فرديًا، فسيُفسَّر الرقم الأخير على أنه النصف الأقل أهمية من البايت 00-0F . وإذا احتوت سلسلة الوسيط على أي شيء غير أرقام سداسية عشرية، فستُعاد نتيجة تعتمد على التنفيذ (من دون طرح استثناء). أما بالنسبة إلى الوسيط الرقمي، فلا تنفّذ unhex() معكوس hex(N) .

الصياغة

unhex(arg)

المعاملات

arg — سلسلة تحتوي على أي عدد من المحارف السداسية العشرية. String أو FixedString

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة ثنائية (BLOB). String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT unhex( '303132' ), UNHEX( '4D7953514C' )

Response ┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐ │ 012 │ MySQL │ └─────────────────┴─────────────────────┘

حوّل إلى رقم

Query SELECT reinterpretAsUInt64( reverse (unhex( 'FFF' ))) AS num