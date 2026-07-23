أُضيفت في: v25.6.0 يفكّ ترميز سلسلة عنوان Bech32 التي أُنشئت باستخدام إحدى خوارزميتي bech32 أو bech32m.
bech32Decode
البنية
على عكس دالة الترميز، يتعامل
bech32Decode تلقائيًا مع FixedStrings ذات الحشو.
المعاملات
bech32Decode(address[, 'raw'])
address— سلسلة Bech32 المطلوب فك ترميزها.
Stringأو
FixedString
mode— اختياري. مرّر
'raw'لفك الترميز من دون إزالة البايت الأول باعتباره إصدار الشاهد. استخدم هذا مع العناوين غير التابعة لـ SegWit (مثل Cosmos SDK).
String
Tuple يتكوّن من
(hrp, data) استُخدم في ترميز السلسلة. تكون البيانات بتنسيق ثنائي.
Tuple(String, String)
أمثلة
فك ترميز العنوان
Query
SELECT tup.1 AS hrp, hex(tup.2) AS data FROM (SELECT bech32Decode('bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z') AS tup)
عنوان الشبكة التجريبية
Response
bc 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6
Query
SELECT tup.1 AS hrp, hex(tup.2) AS data FROM (SELECT bech32Decode('tb1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kzp034v') AS tup)
Response
tb 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6
أُضيفت في: v25.6.0 تُشفِّر سلسلة بيانات ثنائية، إلى جانب الجزء المقروء بشريًا (HRP)، باستخدام خوارزميات Bech32 or Bech32m.
bech32Encode
البنية
عند استخدام نوع البيانات
FixedString، إذا كانت القيمة لا تملأ الصف بالكامل، فستُحشى بمحارف null.
وبينما تتعامل الدالة
bech32Encode مع هذا تلقائيًا بالنسبة إلى الوسيط hrp، يجب ألا تكون القيم في الوسيط data محشوة.
لهذا السبب، لا يُنصح باستخدام نوع البيانات
FixedString لقيم بياناتك إلا إذا كنت
متأكدًا من أن أطوالها جميعًا متساوية، وأن عمود
FixedString لديك مضبوط على هذا الطول أيضًا.
الوسائط
bech32Encode(hrp, data[, witver | 'bech32' | 'bech32m'])
hrp— سلسلة
Stringتتكوّن من
1 - 83حرفًا صغيرًا وتحدّد “الجزء المقروء بشريًا” من الشيفرة. تكون عادةً ‘bc’ أو ‘tb’.
Stringأو
FixedString
data— سلسلة
Stringمن البيانات الثنائية المطلوب ترميزها.
Stringأو
FixedString
witver_or_variant— اختياري. إمّا إصدار شاهد من نوع UInt* (القيمة الافتراضية = 1، و
0لـ Bech32، و
1+ لـ Bech32m) أو صيغة ترميز من نوع String:
'bech32'(BIP173) أو
'bech32m'(BIP350). عند استخدام صيغة نصية، لا يُضاف بايت إصدار الشاهد في البداية — وهذا مطلوب للعناوين غير التابعة لـ SegWit مثل Cosmos SDK.
UInt*أو
String
String
أمثلة
Bech32m الافتراضي
Query
-- When no witness version is supplied, the default is 1, the updated Bech32m algorithm.
SELECT bech32Encode('bc', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'))
خوارزمية Bech32
Response
bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k8zcwmq
Query
-- A witness version of 0 will result in a different address string.
SELECT bech32Encode('bc', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 0)
HRP مخصّص
Response
bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z
Query
-- While 'bc' (Mainnet) and 'tb' (Testnet) are the only allowed hrp values for the
-- SegWit address format, Bech32 allows any hrp that satisfies the above requirements.
SELECT bech32Encode('abcdefg', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 10)
عنوان Cosmos SDK (BIP173، من دون witness version)
Response
abcdefg1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k9rp8r4
Query
-- Using 'bech32' variant encodes raw data without a witness version byte,
-- compatible with Cosmos SDK, Injective, Osmosis, and other non-SegWit chains.
SELECT bech32Encode('inj', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 'bech32')
Response
inj1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kgj5aqs
أُضيف في: v21.8.0 يعيد سلسلة تحتوي على التمثيل الثنائي للمعامل وفقًا للمنطق التالي لمختلف الأنواع:
bin
الصياغة
|النوع
|الوصف
(U)Int*
|يطبع الأرقام الثنائية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية (بترتيب big-endian أو بالترتيب “المقروء للبشر”). ويبدأ بأكثر بايت غير صفري أهمية (مع حذف البايتات الصفرية البادئة)، لكنه يطبع دائمًا ثمانية أرقام لكل بايت حتى إذا كان الرقم الأول صفرًا.
Date and
DateTime
|يُنسَّق كأعداد صحيحة مقابلة (عدد الأيام منذ epoch بالنسبة إلى Date، وقيمة Unix timestamp بالنسبة إلى DateTime).
String and
FixedString
|تُشفَّر جميع البايتات ببساطة على هيئة ثمانية أرقام ثنائية. ولا تُحذف البايتات الصفرية.
Float* and
Decimal
|تُشفَّر وفقًا لتمثيلها في الذاكرة. ونظرًا إلى أننا ندعم معمارية little-endian، فهي تُشفَّر بترتيب little-endian. ولا تُحذف البايتات الصفرية البادئة أو اللاحقة.
UUID
|يُشفَّر كسلسلة بترتيب big-endian.
الوسائط
bin(arg)
arg— قيمة لتحويلها إلى ثنائي.
Stringأو
FixedStringأو
(U)Int*أو
Float*أو
Decimalأو
Dateأو
DateTime
String
أمثلة
عدد صحيح بسيط
Query
SELECT bin(14)
أرقام Float32
Response
┌─bin(14)──┐
│ 00001110 │
└──────────┘
Query
SELECT bin(toFloat32(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2)
أرقام Float64
Response
┌─bin_presentation─────────────────┐
│ 00000000000000000111000001000001 │
│ 00000000000000001000000001000001 │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT bin(toFloat64(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2)
تحويل معرّف UUID
Response
┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT bin(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0')) AS bin_uuid
Response
┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.7.0 تُرجع هذه الدالة مواقع البتات ذات القيمة 1 (بترتيب تصاعدي) في التمثيل الثنائي لعدد صحيح غير موقَّع. تُحوَّل أعداد الإدخال الصحيحة الموقَّعة أولًا إلى عدد صحيح غير موقَّع. البنية
bitPositionsToArray
الوسائط
bitPositionsToArray(arg)
arg— قيمة صحيحة.
(U)Int*
Array(UInt64)
أمثلة
ضبط بت واحد
Query
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(1)) AS bit_positions
تعيين جميع البتات
Response
┌─bit_positions─┐
│ [0] │
└───────────────┘
Query
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(-1)) AS bit_positions
Response
┌─bit_positions─────────────┐
│ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] │
└───────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تفكّك هذه الدالة عددًا صحيحًا إلى مجموع قوى العدد اثنين. وتُعاد قوى العدد اثنين في مصفوفة مرتبة تصاعديًا. الصياغة
bitmaskToArray
الوسائط
bitmaskToArray(num)
num— قيمة صحيحة.
(U)Int*
Array(UInt64)
أمثلة
مثال أساسي
Query
SELECT bitmaskToArray(50) AS powers_of_two
قيمة واحدة من قوى العدد 2
Response
┌─powers_of_two───┐
│ [2, 16, 32] │
└─────────────────┘
Query
SELECT bitmaskToArray(8) AS powers_of_two
Response
┌─powers_of_two─┐
│ [8] │
└───────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تشبه bitmaskToArray، لكنها تُرجع قوى العدد اثنين على هيئة سلسلة نصية مفصولة بفواصل. البنية
bitmaskToList
الوسائط
bitmaskToList(num)
num— قيمة عددية صحيحة.
(U)Int*
String
أمثلة
مثال أساسي
Query
SELECT bitmaskToList(50) AS powers_list
Response
┌─powers_list───┐
│ 2, 16, 32 │
└───────────────┘
استُحدث في: v20.1.0 يعيد سلسلة نصية بطول يساوي عدد الوسيطات المُمرَّرة، بحيث تكون قيمة كل بايت هي قيمة الوسيطة المقابلة له. يقبل عدة وسيطات من الأنواع الرقمية. إذا كانت قيمة الوسيطة خارج نطاق نوع البيانات
char
UInt8، فستُحوَّل
إلى
UInt8 مع احتمال حدوث التقريب والتجاوز.
الصياغة
الوسائط
char(num1[, num2[, ...]])
num1[, num2[, num3 ...]]— وسائط رقمية تُفسَّر على أنها أعداد صحيحة.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*
String
أمثلة
مثال أساسي
Query
SELECT char(104.1, 101, 108.9, 108.9, 111) AS hello;
إنشاء ترميزات مخصّصة
Response
┌─hello─┐
│ hello │
└───────┘
Query
-- You can construct a string of arbitrary encoding by passing the corresponding bytes.
-- for example UTF8
SELECT char(0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;
Response
┌─hello──┐
│ привет │
└────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد سلسلة نصية تحتوي على التمثيل السداسي العشري للـ argument وفقًا للمنطق التالي باختلاف الأنواع:
hex
تستخدم الدالة الأحرف الكبيرة
|النوع
|الوصف
(U)Int*
|تطبع الأرقام السداسية العشرية (“nibbles”) من الأعلى أهمية إلى الأدنى أهمية (بترتيب كبير الطرفية أو بترتيب “مقروء للبشر”). وتبدأ بأعلى بايت غير صفري أهمية (مع حذف البايتات الصفرية البادئة)، لكنها تطبع دائمًا الرقمين الخاصين بكل بايت حتى لو كان الرقم الأول صفرًا.
Date و
DateTime
|تُنسَّق كالأعداد الصحيحة المقابلة لها (عدد الأيام منذ epoch بالنسبة إلى Date، وقيمة Unix timestamp بالنسبة إلى DateTime).
String و
FixedString
|تُشفَّر جميع البايتات ببساطة على شكل رقمين سداسيين عشريين. ولا تُحذف البايتات الصفرية.
Float* و
Decimal
|تُشفَّر وفق تمثيلها في الذاكرة. ويمثّل ClickHouse القيم داخليًا دائمًا بتنسيق little endian، لذلك تُشفَّر بهذا التنسيق. ولا تُحذف البايتات الصفرية البادئة أو اللاحقة.
UUID
|يُشفَّر كسلسلة بترتيب كبير الطرفية.
A-F، من دون أي بادئات (مثل
0x) أو لواحق (مثل
h).
البنية
الوسائط
hex(arg)
arg— قيمة لتحويلها إلى تمثيل سداسي عشري.
Stringأو
(U)Int*أو
Float*أو
Decimalأو
Dateأو
DateTime
String
أمثلة
عدد صحيح بسيط
Query
SELECT hex(1)
أرقام Float32
Response
01
Query
SELECT hex(toFloat32(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2)
الأعداد من نوع Float64
Response
┌─hex_presentation─┐
│ 00007041 │
│ 00008041 │
└──────────────────┘
Query
SELECT hex(toFloat64(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2)
تحويل معرّف UUID
Response
┌─hex_presentation─┐
│ 0000000000002E40 │
│ 0000000000003040 │
└──────────────────┘
Query
SELECT lower(hex(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))) AS uuid_hex
Response
┌─uuid_hex─────────────────────────┐
│ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.6.0 يفكّ ترميز فهرس منحنى Hilbert إلى Tuple من الأعداد الصحيحة غير الموقّعة، يمثّل إحداثيات في فضاء متعدد الأبعاد. كما في الدالة
hilbertDecode
hilbertEncode، لهذه الدالة وضعا تشغيل:
- بسيط
- موسّع
UInt64.
الوضع الموسّع
يقبل قناع نطاق (Tuple) كوسيطة أولى، وما يصل إلى عددين صحيحين غير موقّعين
كوسيطات أخرى. يحدّد كل رقم في القناع عدد الـ bits التي
ستُزاح بها الوسيطة المقابلة إلى اليسار، مما يؤدي فعليًا إلى تحجيمها
ضمن نطاقها.
قد يكون توسيع النطاق مفيدًا عندما تحتاج إلى توزيع متقارب
لوسيطات تختلف نطاقاتها كثيرًا (أو عدد قيم مميّزة) على سبيل المثال: ‘IP Address’
(0...FFFFFFFF)
و’Country code’
(0...FF). وكما في دالة الترميز، يقتصر ذلك على 8
أرقام كحد أقصى.
الصياغة
المعاملات
hilbertDecode(tuple_size, code)
tuple_size— قيمة عدد صحيح لا تزيد على
2.
UInt8/16/32/64أو
Tuple(UInt8/16/32/64)
code— شيفرة
UInt64.
UInt64
Tuple بالحجم المحدد.
Tuple(UInt64)
أمثلة
الوضع البسيط
Query
SELECT hilbertDecode(2, 31)
وسيطة واحدة
Response
["3", "4"]
Query
-- Hilbert code for one argument is always the argument itself (as a tuple).
SELECT hilbertDecode(1, 1)
الوضع المُوسَّع
Response
["1"]
Query
-- A single argument with a tuple specifying bit shifts will be right-shifted accordingly.
SELECT hilbertDecode(tuple(2), 32768)
استخدام الأعمدة
Response
["128"]
Query
-- First create the table and insert some data
CREATE TABLE hilbert_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1 SETTINGS index_granularity_bytes = '10Mi';
insert into hilbert_numbers (*) values(1,2);
-- Use column names instead of constants as function arguments
SELECT untuple(hilbertDecode(2, hilbertEncode(n1, n2))) FROM hilbert_numbers;
Response
1 2
أُضيف في: v24.6.0 يحسب الشيفرة الخاصة بمنحنى هيلبرت لقائمة من الأعداد الصحيحة غير الموقعة. للدالة وضعان للتشغيل:
hilbertEncode
- البسيط
- الموسّع
المعاملات
-- Simplified mode
hilbertEncode(args)
-- Expanded mode
hilbertEncode(range_mask, args)
args— حتى قيمتَين من
UIntأو عمودَين من النوع
UInt.
UInt8/16/32/64
range_mask— في الوضع الموسّع، حتى قيمتَين من
UIntأو عمودَين من النوع
UInt.
UInt8/16/32/64
UInt64.
UInt64
أمثلة
الوضع البسيط
Query
SELECT hilbertEncode(3, 4)
الوضع الموسّع
Response
31
Query
-- Range expansion can be beneficial when you need a similar distribution for
-- arguments with wildly different ranges (or cardinality).
-- For example: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) and 'Country code' (0...FF).
-- Note: tuple size must be equal to the number of the other arguments.
SELECT hilbertEncode((10, 6), 1024, 16)
وسيطة واحدة
Response
4031541586602
Query
-- For a single argument without a tuple, the function returns the argument
-- itself as the Hilbert index, since no dimensional mapping is needed.
SELECT hilbertEncode(1)
وسيطة واحدة (موسَّعة)
Response
1
Query
-- If a single argument is provided with a tuple specifying bit shifts, the function
-- shifts the argument left by the specified number of bits.
SELECT hilbertEncode(tuple(2), 128)
استخدام الأعمدة
Response
512
Query
-- First create the table and insert some data
CREATE TABLE hilbert_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
insert into hilbert_numbers (*) values(1, 2);
-- Use column names instead of constants as function arguments
SELECT hilbertEncode(n1, n2) FROM hilbert_numbers;
Response
13
أُضيف في: v24.6.0 يفك ترميز Morton (ZCurve) إلى tuple المناظرة من الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة. كما هو الحال مع الدالة
mortonDecode
mortonEncode، فإن لهذه الدالة وضعَي تشغيل:
- البسيط
- الموسَّع
1- بدون تقليص
2- تقليص بمقدار 2x
3- تقليص بمقدار 3x ⋮
- حتى 8x.
(0...FFFFFFFF)
و’Country code’
(0...FF). وكما هو الحال مع دالة الترميز، يقتصر ذلك على
8 أرقام كحد أقصى.
البنية
المعاملات
-- Simple mode
mortonDecode(tuple_size, code)
-- Expanded mode
mortonDecode(range_mask, code)
tuple_size— قيمة عددية صحيحة لا تتجاوز 8.
UInt8/16/32/64
range_mask— في الوضع الموسّع، القناع الخاص بكل معامل. القناع هو Tuple من أعداد صحيحة غير موقّعة. ويحدّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق.
Tuple(UInt8/16/32/64)
code— رمز من النوع UInt64.
UInt64
Tuple(UInt64)
أمثلة
الوضع البسيط
Query
SELECT mortonDecode(3, 53)
وسيطة واحدة
Response
["1", "2", "3"]
Query
SELECT mortonDecode(1, 1)
الوضع الموسَّع، تقليص معامل واحد
Response
["1"]
Query
SELECT mortonDecode(tuple(2), 32768)
استخدام الأعمدة
Response
["128"]
Query
-- First create the table and insert some data
CREATE TABLE morton_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32,
n3 UInt16,
n4 UInt16,
n5 UInt8,
n6 UInt8,
n7 UInt8,
n8 UInt8
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
INSERT INTO morton_numbers (*) values(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
-- Use column names instead of constants as function arguments
SELECT untuple(mortonDecode(8, mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8))) FROM morton_numbers;
Response
1 2 3 4 5 6 7 8
أُضيفت في: v24.6.0 تحسب ترميز Morton (ZCurve) لقائمة من الأعداد الصحيحة غير الموقعة. للدالة نمطان للتشغيل:
mortonEncode
- بسيط
- موسّع*
UInt64.
الوضع الموسّع
يقبل قناع نطاق (Tuple) كوسيط أول، و
ما يصل إلى 8 أعداد صحيحة غير موقعة كوسائط أخرى.
يحدد كل رقم في القناع مقدار توسيع النطاق:
- 1 - بدون توسيع
- 2 - توسيع بمقدار 2x
- 3 - توسيع بمقدار 3x ⋮
- توسيع يصل إلى 8x.
الوسيطات
-- Simplified mode
mortonEncode(args)
-- Expanded mode
mortonEncode(range_mask, args)
args— حتى 8 أعداد صحيحة غير موقَّعة أو أعمدة من النوع المذكور أعلاه.
UInt8/16/32/64
range_mask— في الوضع الموسَّع، القناع الخاص بكل وسيط. القناع عبارة عن
Tupleمن أعداد صحيحة غير موقَّعة من
1إلى
8. ويحدِّد كل رقم في القناع مقدار تقليص النطاق.
Tuple(UInt8/16/32/64)
UInt64.
UInt64
أمثلة
الوضع البسيط
Query
SELECT mortonEncode(1, 2, 3)
الوضع الموسّع
Response
53
Query
-- Range expansion can be beneficial when you need a similar distribution for
-- arguments with wildly different ranges (or cardinality)
-- For example: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) and 'Country code' (0...FF).
-- Note: the Tuple size must be equal to the number of the other arguments.
SELECT mortonEncode((1,2), 1024, 16)
وسيطة واحدة
Response
1572864
Query
-- Morton encoding for one argument is always the argument itself
SELECT mortonEncode(1)
موسّع لوسيطة واحدة
Response
1
Query
SELECT mortonEncode(tuple(2), 128)
استخدام الأعمدة
Response
32768
Query
-- First create the table and insert some data
CREATE TABLE morton_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32,
n3 UInt16,
n4 UInt16,
n5 UInt8,
n6 UInt8,
n7 UInt8,
n8 UInt8
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
INSERT INTO morton_numbers (*) values(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
-- Use column names instead of constants as function arguments
SELECT mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8) FROM morton_numbers;
Response
2155374165
أُضيفت في: v24.1.0 يفكّ ترميز sqid إلى مصفوفة من الأرقام. الصياغة
sqidDecode
الوسيطات
sqidDecode(sqid)
sqid— معرّف
sqidالمطلوب فك ترميزه.
String
sqid.
Array(UInt64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT sqidDecode('gXHfJ1C6dN');
Response
┌─sqidDecode('gXHfJ1C6dN')─────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└──────────────────────────────┘
ظهر لأول مرة في: v24.1.0 يحوِّل الأرقام إلى sqid، وهي سلسلة معرّفات تشبه معرّفات YouTube. الصيغة
sqidEncode
الأسماء البديلة:
sqidEncode(n1[, n2, ...])
sqid
المعاملات
n1[, n2, ...]— أي عدد من الأرقام.
UInt8/16/32/64
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5);
Response
┌─sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5)─┐
│ gXHfJ1C6dN │
└───────────────────────────┘
قُدِّمت في: v21.8.0 تفسِّر كل زوج من الخانات الثنائية (في الوسيطة) على أنه عدد، ثم تحوِّله إلى البايت الذي يمثِّله هذا العدد. وتنفِّذ هذه الدالة العملية العكسية للدالة
unbin
bin.
بالنسبة إلى وسيطة رقمية، لا تُرجع
unbin() المعكوس لـ
bin(). وإذا أردت تحويل النتيجة إلى عدد، فيمكنك استخدام الدالتين reverse و
reinterpretAs<Type>.
تدعم الخانات الثنائية
إذا جرى استدعاء
unbin من داخل
clickhouse-client، فستُعرَض السلاسل الثنائية باستخدام UTF-8.
0 و
1. ولا يلزم أن يكون عدد الخانات الثنائية من مضاعفات الثمانية. وإذا احتوت سلسلة الوسيطة على أي شيء غير الخانات الثنائية،
فستكون النتيجة غير معرّفة (من دون طرح أي استثناء).
الصيغة
المعاملات
unbin(arg)
arg— سلسلة تحتوي على أي عدد من الخانات الثنائية.
String
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT UNBIN('001100000011000100110010'), UNBIN('0100110101111001010100110101000101001100')
حوِّل إلى عدد
Response
┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐
│ 012 │ MySQL │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unbin('1110'))) AS num
Response
┌─num─┐
│ 14 │
└─────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تنفّذ العملية العكسية لـ
unhex
hex. إذ تفسّر كل زوج من الأرقام السداسية العشرية (في الوسيط) على أنه عدد، ثم تحوّله
إلى البايت الذي يمثّله هذا العدد. والقيمة المعادة هي سلسلة ثنائية (BLOB).
إذا أردت تحويل النتيجة إلى عدد، يمكنك استخدام الدالتين
reverse و
reinterpretAs<Type>.
يدعم الأحرف الكبيرة والصغيرة
clickhouse-client يفسّر السلاسل على أنها UTF-8.
وقد يؤدي ذلك إلى ظهور القيم التي يعيدها
hex على نحو غير متوقع.
A-F.
ولا يلزم أن يكون عدد الأرقام السداسية العشرية زوجيًا.
فإذا كان فرديًا، فسيُفسَّر الرقم الأخير على أنه النصف الأقل أهمية من البايت
00-0F.
وإذا احتوت سلسلة الوسيط على أي شيء غير أرقام سداسية عشرية، فستُعاد نتيجة تعتمد على التنفيذ (من دون طرح استثناء).
أما بالنسبة إلى الوسيط الرقمي، فلا تنفّذ
unhex() معكوس
hex(N).
الصياغة
المعاملات
unhex(arg)
arg— سلسلة تحتوي على أي عدد من المحارف السداسية العشرية.
Stringأو
FixedString
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT unhex('303132'), UNHEX('4D7953514C')
حوّل إلى رقم
Response
┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐
│ 012 │ MySQL │
└─────────────────┴─────────────────────┘
Query
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unhex('FFF'))) AS num
Response
┌──num─┐
│ 4095 │
└──────┘