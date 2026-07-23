تعمل دوال البت مع أي زوج من الأنواع UInt8 و UInt16 و UInt32 و UInt64 و Int8 و Int16 و Int32 و Int64 و Float32 و Float64 . كما تدعم بعض الدوال النوعين String و FixedString .

نوع النتيجة عدد صحيح يساوي عددُ بتاته الحدَّ الأقصى لعدد البتات في وسيطاته. وإذا كان أحد الوسيطات على الأقل موقّعًا، فستكون النتيجة عددًا موقّعًا. وإذا كان أحد الوسيطات عددًا بفاصلة عائمة، فسيُحوَّل إلى Int64.

تم تقديمه في: v1.1.0

يُجري عملية AND على مستوى البت بين قيمتين.

الصياغة

bitAnd(a, b)

المعاملات

a — القيمة الأولى. (U)Int* أو Float*

— القيمة الأولى. أو b — القيمة الثانية. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

تُرجع ناتج العملية البتية a AND b

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE bits ( `a` UInt8, `b` UInt8 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO bits VALUES ( 0 , 0 ), ( 0 , 1 ), ( 1 , 0 ), ( 1 , 1 ); SELECT a, b, bitAnd(a, b) FROM bits

Response ┌─a─┬─b─┬─bitAnd(a, b)─┐ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 1 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ 1 │ └───┴───┴──────────────┘

أُضيفت في: v20.3.0

تحسب عدد البِتّات التي تساوي 1 في التمثيل الثنائي لعدد.

الصياغة

bitCount(x)

المعاملات

x — قيمة عدد صحيح أو عدد فاصلة عائمة. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

x . UInt8 . تعيد عدد البتات المعيّنة إلى واحد في

bitCount(toUInt8(-1)) = 8 . لا تحوّل الدالة قيمة الإدخال إلى نوع أكبر ( توسيع الإشارة ). على سبيل المثال:

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT bin( 333 ), bitCount( 333 );

Response ┌─bin(333)─────────┬─bitCount(333)─┐ │ 0000000101001101 │ 5 │ └──────────────────┴───────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تُرجع مسافة هامنغ بين تمثيلي البِتّ لعددين. يمكن استخدامها مع دوال SimHash لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة. كلما صغرت المسافة، زاد التشابه بين السلاسل.

الصيغة

bitHammingDistance(x, y)

المعاملات

x — العدد الأول لحساب مسافة هامينغ. (U)Int* أو Float*

— العدد الأول لحساب مسافة هامينغ. أو y — العدد الثاني لحساب مسافة هامينغ. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

x و y من النوع تُرجع مسافة هامينغ بينمن النوع UInt8

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT bitHammingDistance( 111 , 121 );

Response ┌─bitHammingDistance(111, 121)─┐ │ 3 │ └──────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

ينفّذ عملية النفي على مستوى البتات.

الصيغة

bitNot(a)

الوسيطات

a — القيمة التي تُطبَّق عليها عملية النفي على مستوى البتات. (U)Int* أو Float* أو String

القيمة المعادة

تعيد نتيجة ~a ، أي a بعد قلب البتات.

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT CAST ( '5' , 'UInt8' ) AS original, bin(original) AS original_binary, bitNot(original) AS result, bin(bitNot(original)) AS result_binary;

Response ┌─original─┬─original_binary─┬─result─┬─result_binary─┐ │ 5 │ 00000101 │ 250 │ 11111010 │ └──────────┴─────────────────┴────────┴───────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تُجري عملية OR على مستوى البت بين قيمتين.

البنية

bitOr(a, b)

المعاملات

a — القيمة الأولى. (U)Int* أو Float*

— القيمة الأولى. أو b — القيمة الثانية. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

تُرجع ناتج عملية OR على مستوى البتات a OR b

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE bits ( `a` UInt8, `b` UInt8 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO bits VALUES ( 0 , 0 ), ( 0 , 1 ), ( 1 , 0 ), ( 1 , 1 ); SELECT a, b, bitOr(a, b) FROM bits;

Response ┌─a─┬─b─┬─bitOr(a, b)─┐ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 0 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ 1 │ └───┴───┴─────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

دوِّر البِتّات إلى اليسار بعدد معيّن من المواضع. وتلتفّ البِتّات الخارجة لتظهر مجددًا على اليمين.

الصياغة

bitRotateLeft(a, N)

الوسيطات

a — قيمة يُراد تدويرها. (U)Int8/16/32/64

— قيمة يُراد تدويرها. N — عدد المواضع المراد التدوير إلى اليسار بمقداره. UInt8/16/32/64

القيمة المُعادة

a . (U)Int8/16/32/64 تعيد القيمة بعد تدويرها، ويكون نوعها مساويًا لنوع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateLeft(a, 2 ) AS a_rotated, bin(a_rotated);

Response ┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐ │ 99 │ 01100011 │ 141 │ 10001101 │ └────┴──────────┴───────────┴────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

أدر البتات إلى اليمين بعدد معيّن من المواضع. وتلتف البتات الخارجة لتعود من جهة اليسار.

الصيغة

bitRotateRight(a, N)

الوسيطات

a — قيمة لتدويرها. (U)Int8/16/32/64

— قيمة لتدويرها. N — عدد المواضع المطلوب تدويرها إلى اليمين. UInt8/16/32/64

القيمة المُعادة

a . (U)Int8/16/32/64 تُرجِع القيمة بعد تدويرها، ويكون نوعها مساويًا لنوع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateRight(a, 2 ) AS a_rotated, bin(a_rotated);

Response ┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐ │ 99 │ 01100011 │ 216 │ 11011000 │ └────┴──────────┴───────────┴────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليسار بعدد محدد من مواضع البت.

تُعامَل FixedString أو String على أنها قيمة واحدة متعددة البايتات.

تُفقَد بتات قيمة FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة. أما قيمة String فتُوسَّع بإضافة بايتات أخرى، لذلك لا تُفقَد أي بتات.

البنية

bitShiftLeft(a, N)

الوسائط

a — قيمة يُراد إزاحتها. (U)Int* أو String أو FixedString

— قيمة يُراد إزاحتها. أو أو N — عدد المواضع المراد إزاحتها. UInt8/16/32/64

القيمة المعادة

تُرجِع القيمة المُزاحة بنوع يطابق نوع a .

أمثلة

مثال على الاستخدام مع الترميز الثنائي

Query SELECT 99 AS a, bin(a), bitShiftLeft(a, 2 ) AS a_shifted, bin(a_shifted);

Response ┌──a─┬─bin(99)──┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftLeft(99, 2))─┐ │ 99 │ 01100011 │ 140 │ 10001100 │ └────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┘

مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري

Query SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4 ) AS a_shifted, hex(a_shifted);

Response ┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft('abc', 4))─┐ │ abc │ 616263 │ &0 │ 06162630 │ └─────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘

مثال استخدام مع ترميز Fixed String

Query SELECT toFixedString( 'abc' , 3 ) AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4 ) AS a_shifted, hex(a_shifted);

Response ┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft(toFixedString('abc', 3), 4))─┐ │ abc │ 616263 │ &0 │ 162630 │ └─────┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليمين بعدد محدد من مواضع البِت.

يُعامَل كل من FixedString و String على أنه قيمة واحدة متعددة البايتات.

تُفقد بِتات قيمة FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة. وعلى النقيض من ذلك، تُوسَّع قيمة String ببايتات إضافية، لذا لا تُفقد أي بِتات.

البنية

bitShiftRight(a, N)

المعاملات

a — قيمة يُراد إزاحتها. (U)Int* أو String أو FixedString

— قيمة يُراد إزاحتها. أو أو N — عدد المواضع المطلوب الإزاحة بمقدارها. UInt8/16/32/64

القيمة المُعادة

يعيد القيمة المُزاحة بنوع مطابق لنوع a .

أمثلة

مثال استخدام مع الترميز الثنائي

Query SELECT 101 AS a, bin(a), bitShiftRight(a, 2 ) AS a_shifted, bin(a_shifted);

Response ┌───a─┬─bin(101)─┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftRight(101, 2))─┐ │ 101 │ 01100101 │ 25 │ 00011001 │ └─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────┘

مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري

Query SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4 ) AS a_shifted, hex(a_shifted);

Response ┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight('abc', 12))─┐ │ abc │ 616263 │ │ 0616 │ └─────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘

مثال استخدام مع ترميز Fixed String

Query SELECT toFixedString( 'abc' , 3 ) AS a, hex(a), bitShiftRight(a, 12 ) AS a_shifted, hex(a_shifted);

Response ┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight(toFixedString('abc', 3), 12))─┐ │ abc │ 616263 │ │ 000616 │ └─────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v22.2.0

يعيد سلسلة فرعية تبدأ من البت عند الموضع ‘offset’ ويبلغ طولها ‘length’ بتًا.

الصياغة

bitSlice(s, offset[, length])

المعاملات

s — قيمة String أو Fixed String المراد اقتطاع جزء منها. String أو FixedString

— قيمة أو المراد اقتطاع جزء منها. أو offset — موضع البت الابتدائي (بفهرسة تبدأ من 1).

— موضع البت الابتدائي (بفهرسة تبدأ من 1). القيم الموجبة: يبدأ العد من بداية السلسلة النصية.

القيم السالبة: يبدأ العد من نهاية السلسلة النصية. (U)Int8/16/32/64 أو Float*

أو length — اختياري. عدد البتات المطلوب استخراجها.

— اختياري. عدد البتات المطلوب استخراجها. القيم الموجبة: استخرج length بت.

بت. القيم السالبة: استخرج من الإزاحة حتى (string_length - |length|) .

. عند حذفه: استخرج من الإزاحة حتى نهاية السلسلة النصية.

إذا لم يكن الطول مضاعفًا للعدد 8، فستُستكمل النتيجة بأصفار من الجهة اليمنى. (U)Int8/16/32/64 أو Float*

القيمة المعادة

يعيد سلسلة نصية تحتوي على البتات المستخرجة، ممثلةً كتسلسل ثنائي. وتُستكمل النتيجة دائمًا حتى حدود البايت (مضاعفات 8 بتات) String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT bin( 'Hello' ), bin(bitSlice( 'Hello' , 1 , 8 )); SELECT bin( 'Hello' ), bin(bitSlice( 'Hello' , 1 , 2 )); SELECT bin( 'Hello' ), bin(bitSlice( 'Hello' , 1 , 9 )); SELECT bin( 'Hello' ), bin(bitSlice( 'Hello' , - 4 , 8 ));

Response ┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 8))─┐ │ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01001000 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 2))─┐ │ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01000000 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 9))─┐ │ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 0100100000000000 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', -4, 8))─┐ │ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 11110000 │ └──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

متاح منذ: v1.1.0

يأخذ أي عدد ويحوّله إلى تمثيل ثنائي ، ثم يُرجع قيمة البت عند موضع محدد. ويجري العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0.

الصياغة

bitTest(a, i)

الوسيطات

a — الرقم المراد تحويله. (U)Int8/16/32/64 أو Float*

— الرقم المراد تحويله. أو i — موضع البت المطلوب إرجاعه. (U)Int8/16/32/64 أو Float*

القيمة المُعادة

i في التمثيل الثنائي لـ a UInt8 تُرجِع قيمة البت عند الموضعفي التمثيل الثنائي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT bin( 2 ), bitTest( 2 , 1 );

Response ┌─bin(2)───┬─bitTest(2, 1)─┐ │ 00000010 │ 1 │ └──────────┴───────────────┘

طُرحت في: v1.1.0

تعيد نتيجة الاقتران المنطقي (المعامل AND) لجميع البتات عند المواضع المحددة. يُحتسب العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0.

يكون AND المنطقي بين بتّين true إذا وفقط إذا كانت بتّا الإدخال كلتاهما true.

الصياغة

bitTestAll(a, index1[, index2, ... , indexN])

الوسائط

a — قيمة عددية صحيحة. (U)Int8/16/32/64

— قيمة عددية صحيحة. index1, ... — موضع واحد أو عدة مواضع للبتات. (U)Int8/16/32/64

القيمة المُعادة

تُرجع نتيجة الاقتران المنطقي من النوع UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام 1

Query SELECT bitTestAll( 43 , 0 , 1 , 3 , 5 );

Response ┌─bin(43)──┬─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)─┐ │ 00101011 │ 1 │ └──────────┴────────────────────────────┘

مثال على الاستخدام 2

Query SELECT bitTestAll( 43 , 0 , 1 , 3 , 5 , 2 );

Response ┌─bin(43)──┬─bitTestAll(4⋯1, 3, 5, 2)─┐ │ 00101011 │ 0 │ └──────────┴──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد ناتج الفصل المنطقي (المعامل OR) لجميع البتات في المواضع المحددة داخل عدد. يُحتسب من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0.

تكون عملية OR المنطقية بين بتين true إذا كانت قيمة بت إدخال واحد على الأقل true .

البنية

bitTestAny(a, index1[, index2, ... , indexN])

المعاملات

a — قيمة صحيحة. (U)Int8/16/32/64

— قيمة صحيحة. index1, ... — موضع واحد أو عدة مواضع للبتات. (U)Int8/16/32/64

القيمة المُعادة

يُرجع نتيجة عملية «أو» المنطقية UInt8

أمثلة

مثال استخدام 1

Query SELECT bitTestAny( 43 , 0 , 2 );

Response ┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 0, 2)─┐ │ 00101011 │ 1 │ └──────────┴──────────────────────┘

مثال على الاستخدام 2

Query SELECT bitTestAny( 43 , 4 , 2 );

Response ┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 4, 2)─┐ │ 00101011 │ 0 │ └──────────┴──────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

ينفّذ عملية «أو» الحصري على مستوى البتات (XOR) بين قيمتين.

الصياغة

bitXor(a, b)

المعاملات

a — القيمة الأولى. (U)Int* أو Float*

— القيمة الأولى. أو b — القيمة الثانية. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

تُرجع ناتج العملية البتية a XOR b

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE bits ( `a` UInt8, `b` UInt8 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO bits VALUES ( 0 , 0 ), ( 0 , 1 ), ( 1 , 0 ), ( 1 , 1 ); SELECT a, b, bitXor(a, b) FROM bits;