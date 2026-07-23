UInt8 و
UInt16 و
UInt32 و
UInt64 و
Int8 و
Int16 و
Int32 و
Int64 و
Float32 و
Float64. كما تدعم بعض الدوال النوعين
String و
FixedString.
نوع النتيجة عدد صحيح يساوي عددُ بتاته الحدَّ الأقصى لعدد البتات في وسيطاته. وإذا كان أحد الوسيطات على الأقل موقّعًا، فستكون النتيجة عددًا موقّعًا. وإذا كان أحد الوسيطات عددًا بفاصلة عائمة، فسيُحوَّل إلى Int64.
تم تقديمه في: v1.1.0 يُجري عملية AND على مستوى البت بين قيمتين. الصياغة
bitAnd
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج العملية البتية
bitAnd(a, b)
a AND b
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitAnd(a, b)
FROM bits
Response
┌─a─┬─b─┬─bitAnd(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 0 │
│ 1 │ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │ 1 │
└───┴───┴──────────────┘
أُضيفت في: v20.3.0 تحسب عدد البِتّات التي تساوي 1 في التمثيل الثنائي لعدد. الصياغة
bitCount
المعاملات القيمة المُعادة تعيد عدد البتات المعيّنة إلى واحد في
bitCount(x)
x.
UInt8.
أمثلة مثال على الاستخدام
لا تحوّل الدالة قيمة الإدخال إلى نوع أكبر (توسيع الإشارة). على سبيل المثال:
bitCount(toUInt8(-1)) = 8.
Query
SELECT bin(333), bitCount(333);
Response
┌─bin(333)─────────┬─bitCount(333)─┐
│ 0000000101001101 │ 5 │
└──────────────────┴───────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تُرجع مسافة هامنغ بين تمثيلي البِتّ لعددين. يمكن استخدامها مع دوال
bitHammingDistance
SimHash لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة.
كلما صغرت المسافة، زاد التشابه بين السلاسل.
الصيغة
المعاملات
bitHammingDistance(x, y)
x— العدد الأول لحساب مسافة هامينغ.
(U)Int*أو
Float*
y— العدد الثاني لحساب مسافة هامينغ.
(U)Int*أو
Float*
x و
y من النوع
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT bitHammingDistance(111, 121);
Response
┌─bitHammingDistance(111, 121)─┐
│ 3 │
└──────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينفّذ عملية النفي على مستوى البتات. الصيغة
bitNot
الوسيطات القيمة المعادة تعيد نتيجة
bitNot(a)
~a، أي
a بعد قلب البتات.
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT
CAST('5', 'UInt8') AS original,
bin(original) AS original_binary,
bitNot(original) AS result,
bin(bitNot(original)) AS result_binary;
Response
┌─original─┬─original_binary─┬─result─┬─result_binary─┐
│ 5 │ 00000101 │ 250 │ 11111010 │
└──────────┴─────────────────┴────────┴───────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تُجري عملية
bitOr
OR على مستوى البت بين قيمتين.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج عملية OR على مستوى البتات
bitOr(a, b)
a OR b
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitOr(a, b)
FROM bits;
Response
┌─a─┬─b─┬─bitOr(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 0 │ 1 │
│ 1 │ 1 │ 1 │
└───┴───┴─────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 دوِّر البِتّات إلى اليسار بعدد معيّن من المواضع. وتلتفّ البِتّات الخارجة لتظهر مجددًا على اليمين. الصياغة
bitRotateLeft
الوسيطات
bitRotateLeft(a, N)
a— قيمة يُراد تدويرها.
(U)Int8/16/32/64
N— عدد المواضع المراد التدوير إلى اليسار بمقداره.
UInt8/16/32/64
a.
(U)Int8/16/32/64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateLeft(a, 2) AS a_rotated, bin(a_rotated);
Response
┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐
│ 99 │ 01100011 │ 141 │ 10001101 │
└────┴──────────┴───────────┴────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 أدر البتات إلى اليمين بعدد معيّن من المواضع. وتلتف البتات الخارجة لتعود من جهة اليسار. الصيغة
bitRotateRight
الوسيطات
bitRotateRight(a, N)
a— قيمة لتدويرها.
(U)Int8/16/32/64
N— عدد المواضع المطلوب تدويرها إلى اليمين.
UInt8/16/32/64
a.
(U)Int8/16/32/64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateRight(a, 2) AS a_rotated, bin(a_rotated);
Response
┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐
│ 99 │ 01100011 │ 216 │ 11011000 │
└────┴──────────┴───────────┴────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليسار بعدد محدد من مواضع البت. تُعامَل
bitShiftLeft
FixedString أو
String على أنها قيمة واحدة متعددة البايتات.
تُفقَد بتات قيمة
FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة.
أما قيمة
String فتُوسَّع بإضافة بايتات أخرى، لذلك لا تُفقَد أي بتات.
البنية
الوسائط
bitShiftLeft(a, N)
a— قيمة يُراد إزاحتها.
(U)Int*أو
Stringأو
FixedString
N— عدد المواضع المراد إزاحتها.
UInt8/16/32/64
a.
أمثلة
مثال على الاستخدام مع الترميز الثنائي
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitShiftLeft(a, 2) AS a_shifted, bin(a_shifted);
مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري
Response
┌──a─┬─bin(99)──┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftLeft(99, 2))─┐
│ 99 │ 01100011 │ 140 │ 10001100 │
└────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┘
Query
SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
مثال استخدام مع ترميز Fixed String
Response
┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft('abc', 4))─┐
│ abc │ 616263 │ &0 │ 06162630 │
└─────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘
Query
SELECT toFixedString('abc', 3) AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Response
┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft(toFixedString('abc', 3), 4))─┐
│ abc │ 616263 │ &0 │ 162630 │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليمين بعدد محدد من مواضع البِت. يُعامَل كل من
bitShiftRight
FixedString و
String على أنه قيمة واحدة متعددة البايتات.
تُفقد بِتات قيمة
FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة.
وعلى النقيض من ذلك، تُوسَّع قيمة
String ببايتات إضافية، لذا لا تُفقد أي بِتات.
البنية
المعاملات
bitShiftRight(a, N)
a— قيمة يُراد إزاحتها.
(U)Int*أو
Stringأو
FixedString
N— عدد المواضع المطلوب الإزاحة بمقدارها.
UInt8/16/32/64
a.
أمثلة
مثال استخدام مع الترميز الثنائي
Query
SELECT 101 AS a, bin(a), bitShiftRight(a, 2) AS a_shifted, bin(a_shifted);
مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري
Response
┌───a─┬─bin(101)─┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftRight(101, 2))─┐
│ 101 │ 01100101 │ 25 │ 00011001 │
└─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────┘
Query
SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
مثال استخدام مع ترميز Fixed String
Response
┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight('abc', 12))─┐
│ abc │ 616263 │ │ 0616 │
└─────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘
Query
SELECT toFixedString('abc', 3) AS a, hex(a), bitShiftRight(a, 12) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Response
┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight(toFixedString('abc', 3), 12))─┐
│ abc │ 616263 │ │ 000616 │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v22.2.0 يعيد سلسلة فرعية تبدأ من البت عند الموضع ‘offset’ ويبلغ طولها ‘length’ بتًا. الصياغة
bitSlice
المعاملات
bitSlice(s, offset[, length])
s— قيمة
Stringأو
Fixed Stringالمراد اقتطاع جزء منها.
Stringأو
FixedString
offset— موضع البت الابتدائي (بفهرسة تبدأ من 1).
- القيم الموجبة: يبدأ العد من بداية السلسلة النصية.
- القيم السالبة: يبدأ العد من نهاية السلسلة النصية.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*
length— اختياري. عدد البتات المطلوب استخراجها.
- القيم الموجبة: استخرج
lengthبت.
- القيم السالبة: استخرج من الإزاحة حتى
(string_length - |length|).
- عند حذفه: استخرج من الإزاحة حتى نهاية السلسلة النصية.
- إذا لم يكن الطول مضاعفًا للعدد 8، فستُستكمل النتيجة بأصفار من الجهة اليمنى.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 8));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 2));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 9));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', -4, 8));
Response
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 8))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01001000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 2))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01000000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 9))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 0100100000000000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', -4, 8))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 11110000 │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
متاح منذ: v1.1.0 يأخذ أي عدد ويحوّله إلى تمثيل ثنائي، ثم يُرجع قيمة البت عند موضع محدد. ويجري العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. الصياغة
bitTest
الوسيطات
bitTest(a, i)
a— الرقم المراد تحويله.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*
i— موضع البت المطلوب إرجاعه.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*
i في التمثيل الثنائي لـ
a
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bin(2), bitTest(2, 1);
Response
┌─bin(2)───┬─bitTest(2, 1)─┐
│ 00000010 │ 1 │
└──────────┴───────────────┘
طُرحت في: v1.1.0 تعيد نتيجة الاقتران المنطقي (المعامل AND) لجميع البتات عند المواضع المحددة. يُحتسب العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. يكون AND المنطقي بين بتّين true إذا وفقط إذا كانت بتّا الإدخال كلتاهما true. الصياغة
bitTestAll
الوسائط
bitTestAll(a, index1[, index2, ... , indexN])
a— قيمة عددية صحيحة.
(U)Int8/16/32/64
index1, ...— موضع واحد أو عدة مواضع للبتات.
(U)Int8/16/32/64
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام 1
Query
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5);
مثال على الاستخدام 2
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)─┐
│ 00101011 │ 1 │
└──────────┴────────────────────────────┘
Query
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5, 2);
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAll(4⋯1, 3, 5, 2)─┐
│ 00101011 │ 0 │
└──────────┴──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد ناتج الفصل المنطقي (المعامل OR) لجميع البتات في المواضع المحددة داخل عدد. يُحتسب من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. تكون عملية OR المنطقية بين بتين
bitTestAny
true إذا كانت قيمة بت إدخال واحد على الأقل
true.
البنية
المعاملات
bitTestAny(a, index1[, index2, ... , indexN])
a— قيمة صحيحة.
(U)Int8/16/32/64
index1, ...— موضع واحد أو عدة مواضع للبتات.
(U)Int8/16/32/64
UInt8
أمثلة
مثال استخدام 1
Query
SELECT bitTestAny(43, 0, 2);
مثال على الاستخدام 2
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 0, 2)─┐
│ 00101011 │ 1 │
└──────────┴──────────────────────┘
Query
SELECT bitTestAny(43, 4, 2);
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 4, 2)─┐
│ 00101011 │ 0 │
└──────────┴──────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينفّذ عملية «أو» الحصري على مستوى البتات (XOR) بين قيمتين. الصياغة
bitXor
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج العملية البتية
bitXor(a, b)
a XOR b
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitXor(a, b)
FROM bits;
Response
┌─a─┬─b─┬─bitXor(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 0 │ 1 │
│ 1 │ 1 │ 0 │
└───┴───┴──────────────┘