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تعمل دوال البت مع أي زوج من الأنواع UInt8 وUInt16 وUInt32 وUInt64 وInt8 وInt16 وInt32 وInt64 وFloat32 وFloat64. كما تدعم بعض الدوال النوعين String وFixedString. نوع النتيجة عدد صحيح يساوي عددُ بتاته الحدَّ الأقصى لعدد البتات في وسيطاته. وإذا كان أحد الوسيطات على الأقل موقّعًا، فستكون النتيجة عددًا موقّعًا. وإذا كان أحد الوسيطات عددًا بفاصلة عائمة، فسيُحوَّل إلى Int64.

bitAnd

تم تقديمه في: v1.1.0 يُجري عملية AND على مستوى البت بين قيمتين. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج العملية البتية a AND b أمثلة مثال على الاستخدام
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bitCount

أُضيفت في: v20.3.0 تحسب عدد البِتّات التي تساوي 1 في التمثيل الثنائي لعدد. الصياغة
المعاملات
  • x — قيمة عدد صحيح أو عدد فاصلة عائمة. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تعيد عدد البتات المعيّنة إلى واحد في x. UInt8.
لا تحوّل الدالة قيمة الإدخال إلى نوع أكبر (توسيع الإشارة). على سبيل المثال: bitCount(toUInt8(-1)) = 8.
أمثلة مثال على الاستخدام
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bitHammingDistance

أُضيفت في: v21.1.0 تُرجع مسافة هامنغ بين تمثيلي البِتّ لعددين. يمكن استخدامها مع دوال SimHash لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة. كلما صغرت المسافة، زاد التشابه بين السلاسل. الصيغة
المعاملات
  • x — العدد الأول لحساب مسافة هامينغ. (U)Int* أو Float*
  • y — العدد الثاني لحساب مسافة هامينغ. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تُرجع مسافة هامينغ بين x وy من النوع UInt8 أمثلة مثال للاستخدام
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bitNot

أُضيف في: v1.1.0 ينفّذ عملية النفي على مستوى البتات. الصيغة
الوسيطات
  • a — القيمة التي تُطبَّق عليها عملية النفي على مستوى البتات. (U)Int* أو Float* أو String
القيمة المعادة تعيد نتيجة ~a، أي a بعد قلب البتات. أمثلة مثال استخدام
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bitOr

أُضيفت في: v1.1.0 تُجري عملية OR على مستوى البت بين قيمتين. البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج عملية OR على مستوى البتات a OR b أمثلة مثال على الاستخدام
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bitRotateLeft

قُدِّمت في: v1.1.0 دوِّر البِتّات إلى اليسار بعدد معيّن من المواضع. وتلتفّ البِتّات الخارجة لتظهر مجددًا على اليمين. الصياغة
الوسيطات
  • a — قيمة يُراد تدويرها. (U)Int8/16/32/64
  • N — عدد المواضع المراد التدوير إلى اليسار بمقداره. UInt8/16/32/64
القيمة المُعادة تعيد القيمة بعد تدويرها، ويكون نوعها مساويًا لنوع a. (U)Int8/16/32/64 أمثلة مثال على الاستخدام
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bitRotateRight

تم تقديمه في: v1.1.0 أدر البتات إلى اليمين بعدد معيّن من المواضع. وتلتف البتات الخارجة لتعود من جهة اليسار. الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع القيمة بعد تدويرها، ويكون نوعها مساويًا لنوع a. (U)Int8/16/32/64 أمثلة مثال على الاستخدام
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bitShiftLeft

قُدِّمت في: v1.1.0 تُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليسار بعدد محدد من مواضع البت. تُعامَل FixedString أو String على أنها قيمة واحدة متعددة البايتات. تُفقَد بتات قيمة FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة. أما قيمة String فتُوسَّع بإضافة بايتات أخرى، لذلك لا تُفقَد أي بتات. البنية
الوسائط القيمة المعادة تُرجِع القيمة المُزاحة بنوع يطابق نوع a. أمثلة مثال على الاستخدام مع الترميز الثنائي
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مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري
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مثال استخدام مع ترميز Fixed String
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bitShiftRight

أُضيف في: v1.1.0 يُزيح التمثيل الثنائي لقيمة ما إلى اليمين بعدد محدد من مواضع البِت. يُعامَل كل من FixedString وString على أنه قيمة واحدة متعددة البايتات. تُفقد بِتات قيمة FixedString عند خروجها نتيجة الإزاحة. وعلى النقيض من ذلك، تُوسَّع قيمة String ببايتات إضافية، لذا لا تُفقد أي بِتات. البنية
المعاملات القيمة المُعادة يعيد القيمة المُزاحة بنوع مطابق لنوع a. أمثلة مثال استخدام مع الترميز الثنائي
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مثال على الاستخدام مع الترميز السداسي العشري
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مثال استخدام مع ترميز Fixed String
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bitSlice

تم تقديمه في: v22.2.0 يعيد سلسلة فرعية تبدأ من البت عند الموضع ‘offset’ ويبلغ طولها ‘length’ بتًا. الصياغة
المعاملات
  • s — قيمة String أو Fixed String المراد اقتطاع جزء منها. String أو FixedString
  • offset — موضع البت الابتدائي (بفهرسة تبدأ من 1).
  • القيم الموجبة: يبدأ العد من بداية السلسلة النصية.
  • القيم السالبة: يبدأ العد من نهاية السلسلة النصية. (U)Int8/16/32/64 أو Float*
  • length — اختياري. عدد البتات المطلوب استخراجها.
  • القيم الموجبة: استخرج length بت.
  • القيم السالبة: استخرج من الإزاحة حتى (string_length - |length|).
  • عند حذفه: استخرج من الإزاحة حتى نهاية السلسلة النصية.
  • إذا لم يكن الطول مضاعفًا للعدد 8، فستُستكمل النتيجة بأصفار من الجهة اليمنى. (U)Int8/16/32/64 أو Float*
القيمة المعادة يعيد سلسلة نصية تحتوي على البتات المستخرجة، ممثلةً كتسلسل ثنائي. وتُستكمل النتيجة دائمًا حتى حدود البايت (مضاعفات 8 بتات) String أمثلة مثال على الاستخدام
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bitTest

متاح منذ: v1.1.0 يأخذ أي عدد ويحوّله إلى تمثيل ثنائي، ثم يُرجع قيمة البت عند موضع محدد. ويجري العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة البت عند الموضع i في التمثيل الثنائي لـ a UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
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bitTestAll

طُرحت في: v1.1.0 تعيد نتيجة الاقتران المنطقي (المعامل AND) لجميع البتات عند المواضع المحددة. يُحتسب العد من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. يكون AND المنطقي بين بتّين true إذا وفقط إذا كانت بتّا الإدخال كلتاهما true. الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع نتيجة الاقتران المنطقي من النوع UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام 1
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مثال على الاستخدام 2
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bitTestAny

أُضيف في: v1.1.0 يعيد ناتج الفصل المنطقي (المعامل OR) لجميع البتات في المواضع المحددة داخل عدد. يُحتسب من اليمين إلى اليسار، بدءًا من 0. تكون عملية OR المنطقية بين بتين true إذا كانت قيمة بت إدخال واحد على الأقل true. البنية
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع نتيجة عملية «أو» المنطقية UInt8 أمثلة مثال استخدام 1
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مثال على الاستخدام 2
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bitXor

أُضيف في: v1.1.0 ينفّذ عملية «أو» الحصري على مستوى البتات (XOR) بين قيمتين. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع ناتج العملية البتية a XOR b أمثلة مثال على الاستخدام
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦