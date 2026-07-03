توثيق للدوال المستخدَمة في التعامل مع عناوين IPv4 وIPv6.

أُضيفت في: v20.1.0

تأخذ عنوان IPv4 مع طول بادئة التوجيه غير الصنفي بين النطاقات (CIDR) الخاصة به، وتُرجع نطاق عناوين الشبكة الفرعية على هيئة Tuple من قيمتَي IPv4: أول عنوان وآخر عنوان في تلك الشبكة الفرعية. للاطلاع على إصدار IPv6، انظر IPv6CIDRToRange

البنية

IPv4CIDRToRange(ipv4, cidr )

المعاملات

ipv4 — عنوان IPv4. IPv4 أو String

— عنوان IPv4. أو cidr — قيمة CIDR. UInt8

القيمة المُعادة

يعيد قيمة Tuple تحتوي على عنواني IPv4 يمثّلان نطاق الشبكة الفرعية. Tuple(IPv4, IPv4)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT IPv4CIDRToRange(toIPv4( '192.168.5.2' ), 16 );

Response ┌─IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)─┐ │ ('192.168.0.0','192.168.255.255') │ └────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 بصيغة التدوين العشري المنقّط (بالتنسيق A.B.C.D). وتفسّر الإدخال باستخدام ترتيب البايتات big-endian.

البنية

IPv4NumToString(num)

الأسماء البديلة: INET_NTOA

المعاملات

num — عنوان IPv4 بصيغة رقم UInt32 . UInt32

القيمة المُعادة

0 إذا كانت الصيغة غير صالحة. يُرجع رقمًا يمثّل عنوان MAC، أوإذا كانت الصيغة غير صالحة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query IPv4NumToString( 3232235521 )

Response 192.168.0.1

أُضيف في: v1.1.0

xxx بدلًا من الأوكتيت الأخير. يحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 الخاص به بتدوين عشري منقّط (بالتنسيق A.B.C.D)، على غرار IPv4NumToString ، ولكن باستخدامبدلًا من الأوكتيت الأخير.

البنية

IPv4NumToStringClassC(num)

المعاملات

num — عنوان IPv4 ممثَّلًا كرقم UInt32. UInt32

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة نصية لعنوان IPv4 مع استبدال الثُّمانيّة الأخيرة بـ xxx. String

أمثلة

مثال أساسي مع التجميع

Query SELECT IPv4NumToStringClassC(ClientIP) AS k, count () AS c FROM test . hits GROUP BY k ORDER BY c DESC LIMIT 10

Response ┌─k──────────────┬─────c─┐ │ 83.149.9.xxx │ 26238 │ │ 217.118.81.xxx │ 26074 │ │ 213.87.129.xxx │ 25481 │ │ 83.149.8.xxx │ 24984 │ │ 217.118.83.xxx │ 22797 │ │ 78.25.120.xxx │ 22354 │ │ 213.87.131.xxx │ 21285 │ │ 78.25.121.xxx │ 20887 │ │ 188.162.65.xxx │ 19694 │ │ 83.149.48.xxx │ 17406 │ └────────────────┴───────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحوّل سلسلة عنوان IPv4 المكتوبة بالتدوين العشري المنقّط (بالتنسيق A.B.C.D) إلى تمثيلها العددي الصحيح المقابل بطول 32 بت. (وهذا هو عكس IPv4NumToString ). إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فسيتم طرح استثناء.

البنية

IPv4StringToNum(string)

الأسماء البديلة: INET_ATON

المعاملات

string — سلسلة نصية لعنوان IPv4. String

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query IPv4StringToNum( '192.168.0.1' )

Response 3232235521

أُضيف في: v22.3.0

يحوّل سلسلة نصية لعنوان IPv4 مكتوبة بتدوين عشري منقّط (بتنسيق A.B.C.D) إلى التمثيل المقابل لها كعدد صحيح من 32 بت، ولكن إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فإنه يُرجع 0 .

البنية

IPv4StringToNumOrDefault(string)

المعاملات

string — عنوان IPv4 بصيغة نصية. String

القيمة المُعادة

0 إذا كان غير صالح. يُرجع عنوان IPv4، أوإذا كان غير صالح. UInt32

أمثلة

مثال على عنوان غير صالح

Query SELECT IPv4StringToNumOrDefault( '127.0.0.1' ) AS valid, IPv4StringToNumOrDefault( 'invalid' ) AS invalid;

Response ┌──────valid─┬─invalid─┐ │ 2130706433 │ 0 │ └────────────┴─────────┘

أُضيف في: v22.3.0

يحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 بتدوين عشري منقّط (بتنسيق A.B.C.D)، ولكن إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فإنه يُرجع NULL .

البنية

IPv4StringToNumOrNull(string)

المعاملات

string — سلسلة نصية لعنوان IPv4. String

القيمة المُعادة

NULL إذا كان غير صالح. يعيد عنوان IPv4، أوإذا كان غير صالح. Nullable(UInt32)

أمثلة

مثال على عنوان غير صالح

Query SELECT IPv4StringToNumOrNull( '127.0.0.1' ) AS valid, IPv4StringToNumOrNull( 'invalid' ) AS invalid;

Response ┌──────valid─┬─invalid─┐ │ 2130706433 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────────┴─────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تفسِّر عددًا بطول 32 بت (big endian) على أنه عنوان IPv4، ثم تفسِّره بوصفه عنوان IPv6 المقابل بتنسيق FixedString(16) .

البنية

IPv4ToIPv6(x)

المعاملات

x — عنوان IPv4. UInt32

القيمة المعادة

يعيد عنوان IPv6 بالتنسيق الثنائي. FixedString(16)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT IPv6NumToString(IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum( '192.168.0.1' ))) AS addr;

Response ┌─addr───────────────┐ │ ::ffff:192.168.0.1 │ └────────────────────┘

أُضيفت في: v20.1.0

تأخذ عنوان IPv6 مع طول بادئة CIDR، وتُرجع نطاق عناوين الشبكة الفرعية على شكل Tuple من عنوانَي IPv6: الأدنى والأعلى ضمن تلك الشبكة الفرعية. للاطلاع على إصدار IPv4، راجع IPv4CIDRToRange

البنية

IPv6CIDRToRange(ipv6, cidr )

المعاملات

ipv6 — عنوان IPv6. IPv6 أو String

— عنوان IPv6. أو cidr — قيمة CIDR. UInt8

القيمة المُعادة

تعيد قيمة من النوع Tuple تتضمن عنواني IPv6 يمثّلان نطاق الشبكة الفرعية. Tuple(IPv6, IPv6)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT IPv6CIDRToRange(toIPv6( '2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001' ), 32 );

Response ┌─IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32)─┐ │ ('2001:db8::','2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff') │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

يحوّل عنوان IPv6 من التنسيق الثنائي (FixedString(16)) إلى تمثيله النصي القياسي. تُعرَض عناوين IPv6 المضمَّن فيها IPv4 بالتنسيق ::ffff:111.222.33.44 .

البنية

IPv6NumToString(x)

الأسماء البديلة: INET6_NTOA

المعاملات

x — عنوان IPv6 بتنسيق ثنائي. FixedString(16) أو IPv6

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة عنوان IPv6 بتنسيق نصي. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT IPv6NumToString(toFixedString(unhex( '2A0206B8000000000000000000000011' ), 16 )) AS addr;

Response ┌─addr─────────┐ │ 2a02:6b8::11 │ └──────────────┘

تحليل IPv6 باستخدام جدول hits

Query SELECT IPv6NumToString(ClientIP6 AS k), count () AS c FROM hits_all WHERE EventDate = today() AND substring (ClientIP6, 1 , 12 ) != unhex( '00000000000000000000FFFF' ) GROUP BY k ORDER BY c DESC LIMIT 10

Response ┌─IPv6NumToString(ClientIP6)──────────────┬─────c─┐ │ 2a02:2168:aaa:bbbb::2 │ 24695 │ │ 2a02:2698:abcd:abcd:abcd:abcd:8888:5555 │ 22408 │ │ 2a02:6b8:0:fff::ff │ 16389 │ │ 2a01:4f8:111:6666::2 │ 16016 │ │ 2a02:2168:888:222::1 │ 15896 │ │ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:222 │ 14774 │ │ 2a02:8109:eee:ee:eeee:eeee:eeee:eeee │ 14443 │ │ 2a02:810b:8888:888:8888:8888:8888:8888 │ 14345 │ │ 2a02:6b8:0:444:4444:4444:4444:4444 │ 14279 │ │ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:ffff │ 13880 │ └─────────────────────────────────────────┴───────┘

عناوين IPv4 الممثلة بصيغة IPv6

Query SELECT IPv6NumToString(ClientIP6 AS k), count () AS c FROM hits_all WHERE EventDate = today() GROUP BY k ORDER BY c DESC LIMIT 10

Response ┌─IPv6NumToString(ClientIP6)─┬──────c─┐ │ ::ffff:94.26.111.111 │ 747440 │ │ ::ffff:37.143.222.4 │ 529483 │ │ ::ffff:5.166.111.99 │ 317707 │ │ ::ffff:46.38.11.77 │ 263086 │ │ ::ffff:79.105.111.111 │ 186611 │ │ ::ffff:93.92.111.88 │ 176773 │ │ ::ffff:84.53.111.33 │ 158709 │ │ ::ffff:217.118.11.22 │ 154004 │ │ ::ffff:217.118.11.33 │ 148449 │ │ ::ffff:217.118.11.44 │ 148243 │ └────────────────────────────┴────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحوّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى تنسيق ثنائي ( FixedString(16) ). يقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق ::ffff:111.222.33.44. . إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، يتم طرح استثناء.

إذا كانت سلسلة الإدخال تحتوي على عنوان IPv4 صالح، فسيُرجِع مكافئه من IPv6. يمكن أن تكون قيمة HEX بأحرف كبيرة أو صغيرة.

البنية

IPv6StringToNum(string)

الأسماء البديلة: INET6_ATON

المعاملات

string — سلسلة نصية لعنوان IPv6. String

القيمة المعادة

تعيد عنوان IPv6 بصيغة ثنائية. FixedString(16)

أمثلة

مثال أساسي

Query SELECT addr, cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0 , 0 ) FROM ( SELECT ['notaddress', '127.0.0.1', '1111::ffff'] AS addr) ARRAY JOIN addr;

Response ┌─addr───────┬─cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0, 0)─┐ │ notaddress │ :: │ │ 127.0.0.1 │ ::ffff:127.0.0.1 │ │ 1111::ffff │ 1111::ffff │ └────────────┴──────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v22.3.0

تُحوِّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى تنسيق ثنائي ( FixedString(16) ). تقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق ::ffff:111.222.33.44. . إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُرجع القيمة الافتراضية :: .

البنية

IPv6StringToNumOrDefault(string)

المعاملات

string — سلسلة تمثل عنوان IPv6. String

القيمة المُعادة

FixedString(16) مملوء بالأصفار إذا كان العنوان غير صالح. عنوان IPv6 بتنسيق ثنائي، أومملوء بالأصفار إذا كان العنوان غير صالح. FixedString(16)

أمثلة

مثال أساسي على عنوان غير صالح

Query SELECT IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault( '2001:db8::1' )) AS valid, IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault( 'invalid' )) AS invalid;

Response ┌─valid───────┬─invalid─┐ │ 2001:db8::1 │ :: │ └─────────────┴─────────┘

استُحدث في: v22.3.0

يحوّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى صيغة ثنائية ( FixedString(16) ). يقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق ::ffff:111.222.33.44. . إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُرجع NULL .

البنية

IPv6StringToNumOrNull(string)

المعاملات

string — سلسلة نصية لعنوان IPv6. String

القيمة المُعادة

NULL إذا كان غير صالح. يُرجع عنوان IPv6 بصيغة ثنائية، أوإذا كان غير صالح. Nullable(FixedString(16))

أمثلة

مثال أساسي بعنوان غير صالح

Query SELECT IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrNull( '2001:db8::1' )) AS valid, IPv6StringToNumOrNull( 'invalid' ) AS invalid;

Response ┌─valid───────┬─invalid─┐ │ 2001:db8::1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────┴─────────┘

استُحدث في: v1.1.0

يقبل قيمة FixedString(16) تحتوي على عنوان IPv6 بالتنسيق الثنائي. يُرجع سلسلة نصية تحتوي على العنوان بعد إزالة العدد المحدد من البايتات منه، بتنسيق نصي.

الصياغة

cutIPv6(x, bytesToCutForIPv6, bytesToCutForIPv4)

الوسيطات

x — عنوان IPv6 بصيغة ثنائية. FixedString(16) أو IPv6

— عنوان IPv6 بصيغة ثنائية. أو bytesToCutForIPv6 — عدد البايتات المطلوب إزالتها من IPv6. UInt8

— عدد البايتات المطلوب إزالتها من IPv6. bytesToCutForIPv4 — عدد البايتات المطلوب إزالتها من IPv4. UInt8

القيمة المعادة

تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على عنوان IPv6 بتنسيق نصي بعد إزالة البايتات المحددة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query WITH IPv6StringToNum( '2001:0DB8:AC10:FE01:FEED:BABE:CAFE:F00D' ) AS ipv6, IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum( '192.168.0.1' )) AS ipv4 SELECT cutIPv6(ipv6, 2 , 0 ), cutIPv6(ipv4, 0 , 2 )

Response ┌─cutIPv6(ipv6, 2, 0)─────────────────┬─cutIPv6(ipv4, 0, 2)─┐ │ 2001:db8:ac10:fe01:feed:babe:cafe:0 │ ::ffff:192.168.0.0 │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

أُضيفت في: v21.4.0

يحدّد ما إذا كان عنوان IP يقع ضمن شبكة ممثّلة بترميز Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

تقبل هذه الدالة عناوين IPv4 وIPv6 (والشبكات) الممثّلة كسلاسل نصية. وتُرجع 0 إذا لم يتطابق إصدار IP للعنوان مع إصدار CIDR.

الصيغة

isIPAddressInRange( address , prefix)

الوسيطات

address — عنوان IPv4 أو IPv6. String

— عنوان IPv4 أو IPv6. prefix — بادئة شبكة IPv4 أو IPv6 بتنسيق CIDR. String

القيمة المُعادة

1 إذا كان إصدار IP للعنوان يطابق CIDR، وإلا 0 . UInt8 يعيدإذا كان إصدار IP للعنوان يطابق CIDR، وإلا

أمثلة

عنوان IPv4 ضمن النطاق

Query SELECT isIPAddressInRange( '127.0.0.1' , '127.0.0.0/8' )

Response 1

عنوان IPv4 خارج النطاق

Query SELECT isIPAddressInRange( '127.0.0.1' , 'ffff::/16' )

Response 0

عنوان IPv6 خارج النطاق

Query SELECT isIPAddressInRange( '::ffff:192.168.0.1' , '::ffff:192.168.0.4/128' )

Response 0

أُضيفت في: v21.1.0

تحدّد ما إذا كانت سلسلة الإدخال عنوان IPv4 أم لا. للاطّلاع على إصدار IPv6، راجع isIPv6String

الصيغة

isIPv4String(string)

المعاملات

string — سلسلة نصية لعنوان IP المطلوب التحقق منه. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت string عنوان IPv4، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانتعنوان IPv4، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT addr, isIPv4String(addr) FROM ( SELECT ['0.0.0.0', '127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1'] AS addr ) ARRAY JOIN addr;

Response ┌─addr─────────────┬─isIPv4String(addr)─┐ │ 0.0.0.0 │ 1 │ │ 127.0.0.1 │ 1 │ │ ::ffff:127.0.0.1 │ 0 │ └──────────────────┴────────────────────┘

أُضيف في: v21.1.0

يتحقق مما إذا كانت سلسلة الإدخال عنوان IPv6 أم لا. للاطلاع على إصدار IPv4، راجع isIPv4String

الصيغة

isIPv6String(string)

الوسائط

string — سلسلة نصية لعنوان IP المراد التحقق منه. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت string عنوان IPv6، وإلا فتُرجِع 0 . UInt8 تُرجِعإذا كانتعنوان IPv6، وإلا فتُرجِع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT addr, isIPv6String(addr) FROM ( SELECT ['::', '1111::ffff', '::ffff:127.0.0.1', '127.0.0.1'] AS addr) ARRAY JOIN addr;

Response ┌─addr─────────────┬─isIPv6String(addr)─┐ │ :: │ 1 │ │ 1111::ffff │ 1 │ │ ::ffff:127.0.0.1 │ 1 │ │ 127.0.0.1 │ 0 │ └──────────────────┴────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

UInt32 إلى النوع IPv4. وهو مشابه للدالتين يحوّل سلسلة نصية أو عنوان IPv4 بصيغةإلى النوع IPv4. وهو مشابه للدالتين IPv4StringToNum IPv4NumToString ، لكنه يدعم نوعَي البيانات: السلاسل النصية والأعداد الصحيحة غير الموقَّعة كوسيطات إدخال.

الصياغة

toIPv4(x)

الوسيطات

x — عنوان IPv4 من نوع String أو UInt8/16/32

القيمة المعادة

يعيد عنوان IPv4. IPv4

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toIPv4( '171.225.130.45' );

Response ┌─toIPv4('171.225.130.45')─┐ │ 171.225.130.45 │ └──────────────────────────┘

مقارنة بدالتي IPv4StringToNum و IPv4NumToString.

Query WITH '171.225.130.45' AS IPv4_string SELECT hex(IPv4StringToNum(IPv4_string)), hex(toIPv4(IPv4_string))

Response ┌─hex(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─hex(toIPv4(IPv4_string))─┐ │ ABE1822D │ ABE1822D │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

التحويل من عدد صحيح

Query SELECT toIPv4( 2130706433 );

Response ┌─toIPv4(2130706433)─┐ │ 127.0.0.1 │ └────────────────────┘

أُضيف في: v22.3.0

0.0.0.0 ‏(IPv4 بقيمة 0) أو قيمة IPv4 الافتراضية المُقدَّمة. يحوِّل سلسلة نصية أو قيمة من النوع UInt32 تمثّل عنوان IPv4 إلى النوع IPv4 . إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فسيُرجِع‏(IPv4 بقيمة 0) أو قيمة IPv4 الافتراضية المُقدَّمة.

البنية

toIPv4OrDefault(string[, default])

الوسائط

string — سلسلة عنوان IP المراد تحويلها. String

— سلسلة عنوان IP المراد تحويلها. default — اختياري. القيمة التي تُعاد إذا كانت السلسلة عنوان IPv4 غير صالح. IPv4

القيمة المعادة

يُرجع عنوان IPv4 الناتج عن تحويل السلسلة، أو القيمة الافتراضية إذا فشل التحويل. IPv4

أمثلة

سلاسل IPv4 صالحة وغير صالحة

Query WITH '192.168.1.1' AS valid_IPv4_string, '999.999.999.999' AS invalid_IPv4_string, 'not_an_ip' AS malformed_string SELECT toIPv4OrDefault(valid_IPv4_string) AS valid, toIPv4OrDefault(invalid_IPv4_string) AS default_value, toIPv4OrDefault(malformed_string, toIPv4( '8.8.8.8' )) AS provided_default;

Response ┌─valid─────────┬─default_value─┬─provided_default─┐ │ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │ 8.8.8.8 │ └───────────────┴───────────────┴──────────────────┘

قُدِّمت في: v22.3.0

IPv4 ، لكنه يعيد NULL في حال حدوث خطأ. يشبه NULL بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع، لكنه يعيدفي حال حدوث خطأ. يشبه toIPv4 ، لكنه يعيدبدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.

الوسيطات المدعومة:

التمثيلات النصية لعناوين IPv4 بالتدوين العشري المنقّط.

التمثيلات الصحيحة لعناوين IPv4.

الوسيطات غير المدعومة (تعيد NULL ):

تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.

عناوين IPv6.

القيم الخارجة عن النطاق.

العناوين غير الصحيحة.

البنية

toIPv4OrNull(x)

الوسيطات

x — عنوان IPv4 بصيغة نصية أو كعدد صحيح. String أو Integer

القيمة المُعادة

NULL . يعيد عنوان IPv4 عند النجاح، وإلا IPv4 أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toIPv4OrNull( '192.168.1.1' ) AS valid_ip, toIPv4OrNull( 'invalid.ip' ) AS invalid_ip

Response ┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐ │ 192.168.1.1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────┴────────────┘

أُضيف في: v23.1.0

0.0.0.0 ) بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. يحوّل قيمة إدخال إلى قيمة من النوع IPv4 ، لكنه يعيد عنوان IPv4 صفريًا في حال حدوث خطأ. يشبه toIPv4 ، لكنه يعيد عنوان IPv4 صفريًا () بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.

الوسيطات المدعومة:

التمثيلات النصية لعناوين IPv4 بالتدوين العشري المنقّط.

التمثيلات العددية الصحيحة لعناوين IPv4.

الوسيطات غير المدعومة (تعيد عنوان IPv4 صفريًا):

تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.

عناوين IPv6.

القيم الخارجة عن النطاق.

البنية

toIPv4OrZero(x)

المعاملات

x — تمثيل نصي أو عدد صحيح لعنوان IPv4. String أو Integer

القيمة المُعادة

0.0.0.0 ). يعيد عنوان IPv4 عند النجاح، وإلا فيُعيد عنوان IPv4 صفريًا (). IPv4

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toIPv4OrZero( '192.168.1.1' ) AS valid_ip, toIPv4OrZero( 'invalid.ip' ) AS invalid_ip

Response ┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐ │ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │ └─────────────┴────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

UInt128 إلى النوع FixedString(16) ). يحوّل سلسلة نصية أو عنوان IPv6 بصيغةإلى النوع IPv6 . بالنسبة إلى السلاسل النصية، إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُعاد قيمة فارغة. وهو مشابه للدالتين IPv6StringToNum IPv6NumToString ، اللتين تحوّلان عنوان IPv6 من التنسيق الثنائي وإليه (أي).

إذا احتوت سلسلة الإدخال على عنوان IPv4 صالح، فستُعاد الصيغة المكافئة له في IPv6.

الصياغة

toIPv6(x)

المعاملات

x — عنوان IP. String أو UInt128

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query WITH '2001:438:ffff::407d:1bc1' AS IPv6_string SELECT hex(IPv6StringToNum(IPv6_string)), hex(toIPv6(IPv6_string));

Response ┌─hex(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─hex(toIPv6(IPv6_string))─────────┐ │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

مطابقة IPv4 مع IPv6

Query SELECT toIPv6( '127.0.0.1' );

Response ┌─toIPv6('127.0.0.1')─┐ │ ::ffff:127.0.0.1 │ └─────────────────────┘

قُدِّمت في: v22.3.0

:: ‏(IPv6 بقيمة 0) أو قيمة IPv6 الافتراضية المُحدَّدة. يحوّل سلسلة نصية أو قيمة UInt128 تمثّل عنوان IPv6 إلى النوع IPv6 . إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فسيُرجِع‏(IPv6 بقيمة 0) أو قيمة IPv6 الافتراضية المُحدَّدة.

البنية

toIPv6OrDefault(string[, default])

المعاملات

string — سلسلة عنوان IP المراد تحويلها. - default — اختياري. القيمة المطلوب إرجاعها إذا كانت string ذات تنسيق غير صالح.

القيمة المُعادة

:: أو قيمة default الاختيارية المُقدَّمة إذا كانت الوسيطة string ذات تنسيق غير صالح. يُرجع عنوان IPv6، وإلا فيُرجعأو قيمةالاختيارية المُقدَّمة إذا كانت الوسيطةذات تنسيق غير صالح. IPv6

أمثلة

سلاسل IPv6 صالحة وغير صالحة

Query WITH '2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334' AS valid_IPv6_string, '2001:0db8:85a3::8a2e:370g:7334' AS invalid_IPv6_string, 'not_an_ipv6' AS malformed_string SELECT toIPv6OrDefault(valid_IPv6_string) AS valid, toIPv6OrDefault(invalid_IPv6_string) AS default_value, toIPv6OrDefault(malformed_string, toIPv6( '::1' )) AS provided_default;

Response ┌─valid──────────────────────────────────┬─default_value─┬─provided_default─┐ │ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ :: │ ::1 │ └────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

أُضيف في: v22.3.0

IPv6 ، لكنه يعيد NULL عند حدوث خطأ. يشبه NULL بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع، لكنه يعيدعند حدوث خطأ. يشبه toIPv6 ، لكنه يعيدبدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.

الوسائط المدعومة:

التمثيلات النصية لعناوين IPv6 بالتدوين القياسي.

التمثيلات النصية لعناوين IPv4 (تُحوَّل إلى IPv4-mapped IPv6).

التمثيلات الثنائية لعناوين IPv6.

الوسائط غير المدعومة (تعيد NULL ):

تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.

عناوين IPv6 سيئة التكوين.

القيم الخارجة عن النطاق.

تدوين غير صالح.

البنية

toIPv6OrNull(x)

الوسيطات

x — تمثيل نصي لعنوان IPv6 أو IPv4. String

القيمة المُعادة

NULL . يعيد عنوان IPv6 عند النجاح، وإلا يُرجع IPv6 أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toIPv6OrNull( '2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334' ) AS valid_ipv6, toIPv6OrNull( 'invalid::ip' ) AS invalid_ipv6

Response ┌─valid_ipv6──────────────────────────┬─invalid_ipv6─┐ │ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────────────────┴──────────────┘

أُضيف في: v23.1.0

:: ) بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع IPv6 ، لكنه يعيد عنوان IPv6 الصفري في حال حدوث خطأ. وهو يشبه toIPv6 ، لكنه يعيد عنوان IPv6 الصفري () بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.

الوسيطات المدعومة:

تمثيلات نصية لعناوين IPv6 بالتدوين القياسي.

تمثيلات نصية لعناوين IPv4 (تُحوَّل إلى IPv4-mapped IPv6).

تمثيلات ثنائية لعناوين IPv6.

الوسيطات غير المدعومة (تعيد عنوان IPv6 الصفري):

تنسيقات عناوين IP غير صالحة.

عناوين IPv6 غير صحيحة البنية.

قيم خارج النطاق.

الصيغة

toIPv6OrZero(x)

الوسيطات

x — تمثيل نصي لعنوان IPv6 أو IPv4. String

القيمة المُعادة

:: ). يعيد عنوان IPv6 عند النجاح، وإلا يعيد عنوان IPv6 صفريًا (). IPv6

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toIPv6OrZero( '2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334' ) AS valid_ipv6, toIPv6OrZero( 'invalid::ip' ) AS invalid_ipv6