أُضيفت في: v20.1.0 تأخذ عنوان IPv4 مع طول بادئة التوجيه غير الصنفي بين النطاقات (CIDR) الخاصة به، وتُرجع نطاق عناوين الشبكة الفرعية على هيئة Tuple من قيمتَي IPv4: أول عنوان وآخر عنوان في تلك الشبكة الفرعية. للاطلاع على إصدار IPv6، انظر
IPv4CIDRToRange
IPv6CIDRToRange.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة يعيد قيمة Tuple تحتوي على عنواني IPv4 يمثّلان نطاق الشبكة الفرعية.
IPv4CIDRToRange(ipv4, cidr)
Tuple(IPv4, IPv4)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16);
Response
┌─IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)─┐
│ ('192.168.0.0','192.168.255.255') │
└────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 بصيغة التدوين العشري المنقّط (بالتنسيق A.B.C.D). وتفسّر الإدخال باستخدام ترتيب البايتات big-endian. البنية
IPv4NumToString
الأسماء البديلة:
IPv4NumToString(num)
INET_NTOA
المعاملات
num— عنوان IPv4 بصيغة رقم
UInt32.
UInt32
0 إذا كانت الصيغة غير صالحة.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
IPv4NumToString(3232235521)
Response
192.168.0.1
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 الخاص به بتدوين عشري منقّط (بالتنسيق A.B.C.D)، على غرار
IPv4NumToStringClassC
IPv4NumToString، ولكن باستخدام
xxx بدلًا من الأوكتيت الأخير.
البنية
المعاملات
IPv4NumToStringClassC(num)
num— عنوان IPv4 ممثَّلًا كرقم UInt32.
UInt32
String
أمثلة
مثال أساسي مع التجميع
Query
SELECT
IPv4NumToStringClassC(ClientIP) AS k,
count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
Response
┌─k──────────────┬─────c─┐
│ 83.149.9.xxx │ 26238 │
│ 217.118.81.xxx │ 26074 │
│ 213.87.129.xxx │ 25481 │
│ 83.149.8.xxx │ 24984 │
│ 217.118.83.xxx │ 22797 │
│ 78.25.120.xxx │ 22354 │
│ 213.87.131.xxx │ 21285 │
│ 78.25.121.xxx │ 20887 │
│ 188.162.65.xxx │ 19694 │
│ 83.149.48.xxx │ 17406 │
└────────────────┴───────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل سلسلة عنوان IPv4 المكتوبة بالتدوين العشري المنقّط (بالتنسيق A.B.C.D) إلى تمثيلها العددي الصحيح المقابل بطول 32 بت. (وهذا هو عكس
IPv4StringToNum
IPv4NumToString).
إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فسيتم طرح استثناء.
البنية
الأسماء البديلة:
IPv4StringToNum(string)
INET_ATON
المعاملات
string— سلسلة نصية لعنوان IPv4.
String
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
IPv4StringToNum('192.168.0.1')
Response
3232235521
أُضيف في: v22.3.0 يحوّل سلسلة نصية لعنوان IPv4 مكتوبة بتدوين عشري منقّط (بتنسيق A.B.C.D) إلى التمثيل المقابل لها كعدد صحيح من 32 بت، ولكن إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فإنه يُرجع
IPv4StringToNumOrDefault
0.
البنية
المعاملات
IPv4StringToNumOrDefault(string)
string— عنوان IPv4 بصيغة نصية.
String
0 إذا كان غير صالح.
UInt32
أمثلة
مثال على عنوان غير صالح
Query
SELECT
IPv4StringToNumOrDefault('127.0.0.1') AS valid,
IPv4StringToNumOrDefault('invalid') AS invalid;
Response
┌──────valid─┬─invalid─┐
│ 2130706433 │ 0 │
└────────────┴─────────┘
أُضيف في: v22.3.0 يحوّل عددًا صحيحًا من 32 بت إلى التمثيل النصي لعنوان IPv4 بتدوين عشري منقّط (بتنسيق A.B.C.D)، ولكن إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فإنه يُرجع
IPv4StringToNumOrNull
NULL.
البنية
المعاملات
IPv4StringToNumOrNull(string)
string— سلسلة نصية لعنوان IPv4.
String
NULL إذا كان غير صالح.
Nullable(UInt32)
أمثلة
مثال على عنوان غير صالح
Query
SELECT
IPv4StringToNumOrNull('127.0.0.1') AS valid,
IPv4StringToNumOrNull('invalid') AS invalid;
Response
┌──────valid─┬─invalid─┐
│ 2130706433 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────┴─────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تفسِّر عددًا بطول 32 بت (big endian) على أنه عنوان IPv4، ثم تفسِّره بوصفه عنوان IPv6 المقابل بتنسيق
IPv4ToIPv6
FixedString(16).
البنية
المعاملات
IPv4ToIPv6(x)
x— عنوان IPv4.
UInt32
FixedString(16)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT IPv6NumToString(IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1'))) AS addr;
Response
┌─addr───────────────┐
│ ::ffff:192.168.0.1 │
└────────────────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تأخذ عنوان IPv6 مع طول بادئة CIDR، وتُرجع نطاق عناوين الشبكة الفرعية على شكل Tuple من عنوانَي IPv6: الأدنى والأعلى ضمن تلك الشبكة الفرعية. للاطلاع على إصدار IPv4، راجع
IPv6CIDRToRange
IPv4CIDRToRange.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تعيد قيمة من النوع Tuple تتضمن عنواني IPv6 يمثّلان نطاق الشبكة الفرعية.
IPv6CIDRToRange(ipv6, cidr)
Tuple(IPv6, IPv6)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32);
Response
┌─IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32)─┐
│ ('2001:db8::','2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff') │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 يحوّل عنوان IPv6 من التنسيق الثنائي (FixedString(16)) إلى تمثيله النصي القياسي. تُعرَض عناوين IPv6 المضمَّن فيها IPv4 بالتنسيق
IPv6NumToString
::ffff:111.222.33.44.
البنية
الأسماء البديلة:
IPv6NumToString(x)
INET6_NTOA
المعاملات
x— عنوان IPv6 بتنسيق ثنائي.
FixedString(16)أو
IPv6
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT IPv6NumToString(toFixedString(unhex('2A0206B8000000000000000000000011'), 16)) AS addr;
تحليل IPv6 باستخدام جدول hits
Response
┌─addr─────────┐
│ 2a02:6b8::11 │
└──────────────┘
Query
SELECT
IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today() AND substring(ClientIP6, 1, 12) != unhex('00000000000000000000FFFF')
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
عناوين IPv4 الممثلة بصيغة IPv6
Response
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)──────────────┬─────c─┐
│ 2a02:2168:aaa:bbbb::2 │ 24695 │
│ 2a02:2698:abcd:abcd:abcd:abcd:8888:5555 │ 22408 │
│ 2a02:6b8:0:fff::ff │ 16389 │
│ 2a01:4f8:111:6666::2 │ 16016 │
│ 2a02:2168:888:222::1 │ 15896 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:222 │ 14774 │
│ 2a02:8109:eee:ee:eeee:eeee:eeee:eeee │ 14443 │
│ 2a02:810b:8888:888:8888:8888:8888:8888 │ 14345 │
│ 2a02:6b8:0:444:4444:4444:4444:4444 │ 14279 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:ffff │ 13880 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┘
Query
SELECT
IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today()
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
Response
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)─┬──────c─┐
│ ::ffff:94.26.111.111 │ 747440 │
│ ::ffff:37.143.222.4 │ 529483 │
│ ::ffff:5.166.111.99 │ 317707 │
│ ::ffff:46.38.11.77 │ 263086 │
│ ::ffff:79.105.111.111 │ 186611 │
│ ::ffff:93.92.111.88 │ 176773 │
│ ::ffff:84.53.111.33 │ 158709 │
│ ::ffff:217.118.11.22 │ 154004 │
│ ::ffff:217.118.11.33 │ 148449 │
│ ::ffff:217.118.11.44 │ 148243 │
└────────────────────────────┴────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى تنسيق ثنائي (
IPv6StringToNum
FixedString(16)).
يقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق
::ffff:111.222.33.44..
إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، يتم طرح استثناء.
إذا كانت سلسلة الإدخال تحتوي على عنوان IPv4 صالح، فسيُرجِع مكافئه من IPv6.
يمكن أن تكون قيمة HEX بأحرف كبيرة أو صغيرة.
البنية
الأسماء البديلة:
IPv6StringToNum(string)
INET6_ATON
المعاملات
string— سلسلة نصية لعنوان IPv6.
String
FixedString(16)
أمثلة
مثال أساسي
Query
SELECT addr, cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0, 0) FROM (SELECT ['notaddress', '127.0.0.1', '1111::ffff'] AS addr) ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr───────┬─cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0, 0)─┐
│ notaddress │ :: │
│ 127.0.0.1 │ ::ffff:127.0.0.1 │
│ 1111::ffff │ 1111::ffff │
└────────────┴──────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v22.3.0 تُحوِّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى تنسيق ثنائي (
IPv6StringToNumOrDefault
FixedString(16)).
تقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق
::ffff:111.222.33.44..
إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُرجع القيمة الافتراضية
::.
البنية
المعاملات
IPv6StringToNumOrDefault(string)
string— سلسلة تمثل عنوان IPv6.
String
FixedString(16) مملوء بالأصفار إذا كان العنوان غير صالح.
FixedString(16)
أمثلة
مثال أساسي على عنوان غير صالح
Query
SELECT
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault('2001:db8::1')) AS valid,
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault('invalid')) AS invalid;
Response
┌─valid───────┬─invalid─┐
│ 2001:db8::1 │ :: │
└─────────────┴─────────┘
استُحدث في: v22.3.0 يحوّل عنوان IPv6 من تمثيله النصي القياسي إلى صيغة ثنائية (
IPv6StringToNumOrNull
FixedString(16)).
يقبل عنوان IPv6 مضمَّن فيه IPv4 بالتنسيق
::ffff:111.222.33.44..
إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُرجع
NULL.
البنية
المعاملات
IPv6StringToNumOrNull(string)
string— سلسلة نصية لعنوان IPv6.
String
NULL إذا كان غير صالح.
Nullable(FixedString(16))
أمثلة
مثال أساسي بعنوان غير صالح
Query
SELECT
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrNull('2001:db8::1')) AS valid,
IPv6StringToNumOrNull('invalid') AS invalid;
Response
┌─valid───────┬─invalid─┐
│ 2001:db8::1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────┴─────────┘
استُحدث في: v1.1.0 يقبل قيمة
cutIPv6
FixedString(16) تحتوي على عنوان IPv6 بالتنسيق الثنائي.
يُرجع سلسلة نصية تحتوي على العنوان بعد إزالة العدد المحدد من البايتات منه، بتنسيق نصي.
الصياغة
الوسيطات
cutIPv6(x, bytesToCutForIPv6, bytesToCutForIPv4)
x— عنوان IPv6 بصيغة ثنائية.
FixedString(16)أو
IPv6
bytesToCutForIPv6— عدد البايتات المطلوب إزالتها من IPv6.
UInt8
bytesToCutForIPv4— عدد البايتات المطلوب إزالتها من IPv4.
UInt8
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH
IPv6StringToNum('2001:0DB8:AC10:FE01:FEED:BABE:CAFE:F00D') AS ipv6,
IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1')) AS ipv4
SELECT
cutIPv6(ipv6, 2, 0),
cutIPv6(ipv4, 0, 2)
Response
┌─cutIPv6(ipv6, 2, 0)─────────────────┬─cutIPv6(ipv4, 0, 2)─┐
│ 2001:db8:ac10:fe01:feed:babe:cafe:0 │ ::ffff:192.168.0.0 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
أُضيفت في: v21.4.0 يحدّد ما إذا كان عنوان IP يقع ضمن شبكة ممثّلة بترميز Classless Inter-Domain Routing (CIDR). تقبل هذه الدالة عناوين IPv4 وIPv6 (والشبكات) الممثّلة كسلاسل نصية. وتُرجع
isIPAddressInRange
0 إذا لم يتطابق إصدار IP للعنوان مع إصدار CIDR.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد
isIPAddressInRange(address, prefix)
1 إذا كان إصدار IP للعنوان يطابق CIDR، وإلا
0.
UInt8
أمثلة
عنوان IPv4 ضمن النطاق
Query
SELECT isIPAddressInRange('127.0.0.1', '127.0.0.0/8')
عنوان IPv4 خارج النطاق
Response
1
Query
SELECT isIPAddressInRange('127.0.0.1', 'ffff::/16')
عنوان IPv6 خارج النطاق
Response
0
Query
SELECT isIPAddressInRange('::ffff:192.168.0.1', '::ffff:192.168.0.4/128')
Response
0
أُضيفت في: v21.1.0 تحدّد ما إذا كانت سلسلة الإدخال عنوان IPv4 أم لا. للاطّلاع على إصدار IPv6، راجع
isIPv4String
isIPv6String.
الصيغة
المعاملات
isIPv4String(string)
string— سلسلة نصية لعنوان IP المطلوب التحقق منه.
String
1 إذا كانت
string عنوان IPv4، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT addr, isIPv4String(addr)
FROM(
SELECT ['0.0.0.0', '127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1'] AS addr
)
ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr─────────────┬─isIPv4String(addr)─┐
│ 0.0.0.0 │ 1 │
│ 127.0.0.1 │ 1 │
│ ::ffff:127.0.0.1 │ 0 │
└──────────────────┴────────────────────┘
أُضيف في: v21.1.0 يتحقق مما إذا كانت سلسلة الإدخال عنوان IPv6 أم لا. للاطلاع على إصدار IPv4، راجع
isIPv6String
isIPv4String.
الصيغة
الوسائط
isIPv6String(string)
string— سلسلة نصية لعنوان IP المراد التحقق منه.
String
1 إذا كانت
string عنوان IPv6، وإلا فتُرجِع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT addr, isIPv6String(addr)
FROM(SELECT ['::', '1111::ffff', '::ffff:127.0.0.1', '127.0.0.1'] AS addr)
ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr─────────────┬─isIPv6String(addr)─┐
│ :: │ 1 │
│ 1111::ffff │ 1 │
│ ::ffff:127.0.0.1 │ 1 │
│ 127.0.0.1 │ 0 │
└──────────────────┴────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحوّل سلسلة نصية أو عنوان IPv4 بصيغة
toIPv4
UInt32 إلى النوع IPv4.
وهو مشابه للدالتين
IPv4StringToNum و
IPv4NumToString، لكنه يدعم نوعَي البيانات: السلاسل النصية والأعداد الصحيحة غير الموقَّعة كوسيطات إدخال.
الصياغة
الوسيطات
toIPv4(x)
x— عنوان IPv4 من نوع
Stringأو
UInt8/16/32
IPv4
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT toIPv4('171.225.130.45');
مقارنة بدالتي IPv4StringToNum و IPv4NumToString.
Response
┌─toIPv4('171.225.130.45')─┐
│ 171.225.130.45 │
└──────────────────────────┘
Query
WITH
'171.225.130.45' AS IPv4_string
SELECT
hex(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
hex(toIPv4(IPv4_string))
التحويل من عدد صحيح
Response
┌─hex(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─hex(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ ABE1822D │ ABE1822D │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Query
SELECT toIPv4(2130706433);
Response
┌─toIPv4(2130706433)─┐
│ 127.0.0.1 │
└────────────────────┘
أُضيف في: v22.3.0 يحوِّل سلسلة نصية أو قيمة من النوع UInt32 تمثّل عنوان IPv4 إلى النوع
toIPv4OrDefault
IPv4.
إذا كان عنوان IPv4 بتنسيق غير صالح، فسيُرجِع
0.0.0.0 (IPv4 بقيمة 0) أو قيمة IPv4 الافتراضية المُقدَّمة.
البنية
الوسائط
toIPv4OrDefault(string[, default])
string— سلسلة عنوان IP المراد تحويلها.
String
default— اختياري. القيمة التي تُعاد إذا كانت السلسلة عنوان IPv4 غير صالح.
IPv4
IPv4
أمثلة
سلاسل IPv4 صالحة وغير صالحة
Query
WITH
'192.168.1.1' AS valid_IPv4_string,
'999.999.999.999' AS invalid_IPv4_string,
'not_an_ip' AS malformed_string
SELECT
toIPv4OrDefault(valid_IPv4_string) AS valid,
toIPv4OrDefault(invalid_IPv4_string) AS default_value,
toIPv4OrDefault(malformed_string, toIPv4('8.8.8.8')) AS provided_default;
Response
┌─valid─────────┬─default_value─┬─provided_default─┐
│ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │ 8.8.8.8 │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────┘
قُدِّمت في: v22.3.0 يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع
toIPv4OrNull
IPv4، لكنه يعيد
NULL في حال حدوث خطأ.
يشبه
toIPv4، لكنه يعيد
NULL بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.
الوسيطات المدعومة:
- التمثيلات النصية لعناوين IPv4 بالتدوين العشري المنقّط.
- التمثيلات الصحيحة لعناوين IPv4.
NULL):
- تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.
- عناوين IPv6.
- القيم الخارجة عن النطاق.
- العناوين غير الصحيحة.
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد عنوان IPv4 عند النجاح، وإلا
toIPv4OrNull(x)
NULL.
IPv4 أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toIPv4OrNull('192.168.1.1') AS valid_ip,
toIPv4OrNull('invalid.ip') AS invalid_ip
Response
┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐
│ 192.168.1.1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────┴────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة إدخال إلى قيمة من النوع IPv4، لكنه يعيد عنوان IPv4 صفريًا في حال حدوث خطأ. يشبه
toIPv4OrZero
toIPv4، لكنه يعيد عنوان IPv4 صفريًا (
0.0.0.0) بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.
الوسيطات المدعومة:
- التمثيلات النصية لعناوين IPv4 بالتدوين العشري المنقّط.
- التمثيلات العددية الصحيحة لعناوين IPv4.
- تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.
- عناوين IPv6.
- القيم الخارجة عن النطاق.
المعاملات القيمة المُعادة يعيد عنوان IPv4 عند النجاح، وإلا فيُعيد عنوان IPv4 صفريًا (
toIPv4OrZero(x)
0.0.0.0).
IPv4
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toIPv4OrZero('192.168.1.1') AS valid_ip,
toIPv4OrZero('invalid.ip') AS invalid_ip
Response
┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐
│ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │
└─────────────┴────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحوّل سلسلة نصية أو عنوان IPv6 بصيغة
toIPv6
UInt128 إلى النوع
IPv6.
بالنسبة إلى السلاسل النصية، إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فستُعاد قيمة فارغة.
وهو مشابه للدالتين
IPv6StringToNum و
IPv6NumToString، اللتين تحوّلان عنوان IPv6 من التنسيق الثنائي وإليه (أي
FixedString(16)).
إذا احتوت سلسلة الإدخال على عنوان IPv4 صالح، فستُعاد الصيغة المكافئة له في IPv6.
الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع عنوان IPv6.
toIPv6(x)
IPv6
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH '2001:438:ffff::407d:1bc1' AS IPv6_string
SELECT
hex(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
hex(toIPv6(IPv6_string));
مطابقة IPv4 مع IPv6
Response
┌─hex(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─hex(toIPv6(IPv6_string))─────────┐
│ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
SELECT toIPv6('127.0.0.1');
Response
┌─toIPv6('127.0.0.1')─┐
│ ::ffff:127.0.0.1 │
└─────────────────────┘
قُدِّمت في: v22.3.0 يحوّل سلسلة نصية أو قيمة UInt128 تمثّل عنوان IPv6 إلى النوع
toIPv6OrDefault
IPv6.
إذا كان عنوان IPv6 بتنسيق غير صالح، فسيُرجِع
:: (IPv6 بقيمة 0) أو قيمة IPv6 الافتراضية المُحدَّدة.
البنية
المعاملات
toIPv6OrDefault(string[, default])
string— سلسلة عنوان IP المراد تحويلها. -
default— اختياري. القيمة المطلوب إرجاعها إذا كانت
stringذات تنسيق غير صالح.
:: أو قيمة
default الاختيارية المُقدَّمة إذا كانت الوسيطة
string ذات تنسيق غير صالح.
IPv6
أمثلة
سلاسل IPv6 صالحة وغير صالحة
Query
WITH
'2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334' AS valid_IPv6_string,
'2001:0db8:85a3::8a2e:370g:7334' AS invalid_IPv6_string,
'not_an_ipv6' AS malformed_string
SELECT
toIPv6OrDefault(valid_IPv6_string) AS valid,
toIPv6OrDefault(invalid_IPv6_string) AS default_value,
toIPv6OrDefault(malformed_string, toIPv6('::1')) AS provided_default;
Response
┌─valid──────────────────────────────────┬─default_value─┬─provided_default─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ :: │ ::1 │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
أُضيف في: v22.3.0 يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع
toIPv6OrNull
IPv6، لكنه يعيد
NULL عند حدوث خطأ.
يشبه
toIPv6، لكنه يعيد
NULL بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.
الوسائط المدعومة:
- التمثيلات النصية لعناوين IPv6 بالتدوين القياسي.
- التمثيلات النصية لعناوين IPv4 (تُحوَّل إلى IPv4-mapped IPv6).
- التمثيلات الثنائية لعناوين IPv6.
NULL):
- تنسيقات عناوين IP غير الصالحة.
- عناوين IPv6 سيئة التكوين.
- القيم الخارجة عن النطاق.
- تدوين غير صالح.
الوسيطات
toIPv6OrNull(x)
x— تمثيل نصي لعنوان IPv6 أو IPv4.
String
NULL.
IPv6 أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toIPv6OrNull('2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334') AS valid_ipv6,
toIPv6OrNull('invalid::ip') AS invalid_ipv6
Response
┌─valid_ipv6──────────────────────────┬─invalid_ipv6─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة الإدخال إلى قيمة من النوع IPv6، لكنه يعيد عنوان IPv6 الصفري في حال حدوث خطأ. وهو يشبه
toIPv6OrZero
toIPv6، لكنه يعيد عنوان IPv6 الصفري (
::) بدلًا من رفع استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.
الوسيطات المدعومة:
- تمثيلات نصية لعناوين IPv6 بالتدوين القياسي.
- تمثيلات نصية لعناوين IPv4 (تُحوَّل إلى IPv4-mapped IPv6).
- تمثيلات ثنائية لعناوين IPv6.
- تنسيقات عناوين IP غير صالحة.
- عناوين IPv6 غير صحيحة البنية.
- قيم خارج النطاق.
الوسيطات
toIPv6OrZero(x)
x— تمثيل نصي لعنوان IPv6 أو IPv4.
String
::).
IPv6
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toIPv6OrZero('2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334') AS valid_ipv6,
toIPv6OrZero('invalid::ip') AS invalid_ipv6
Response
┌─valid_ipv6──────────────────────────┬─invalid_ipv6─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ :: │
└─────────────────────────────────────┴──────────────┘