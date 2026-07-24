تعيد دوال النافذة الزمنية الحد السفلي المتضمَّن والحد العلوي غير المتضمَّن للنافذة المقابلة. فيما يلي الدوال المستخدمة للتعامل مع WindowView

أُضيف في: v21.12.0

تكون النافذة الزمنية القافزة ذات مدة ثابتة ( window_interval )، وتتحرك وفق فاصل قفز محدد ( hop_interval ). وإذا كان hop_interval أصغر من window_interval ، تصبح النوافذ القافزة متداخلة. لذلك، يمكن إسناد السجلات إلى نوافذ متعددة.

ونظرًا لأن السجل الواحد يمكن إسناده إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تُرجع إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW.

الصيغة

hop(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

الوسيطات

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. hop_interval — فاصل القفز الموجب. Interval

— فاصل القفز الموجب. window_interval — فاصل النافذة الموجب. Interval

— فاصل النافذة الموجب. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

تعيد الحد الأدنى الشامل والحد الأعلى غير الشامل للنافذة القافزة المقابلة. Tuple(DateTime, DateTime)

أمثلة

النافذة القافزة

Query SELECT hop( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response ('2024-07-03 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')

ظهر في: v22.1.0

يعيد الحدّ العلوي غير المتضمَّن للنافذة القافزة المقابلة.

وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW .

الصياغة

hopEnd(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

الوسائط

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. hop_interval — فاصل قفز موجب. Interval

— فاصل قفز موجب. window_interval — فاصل نافذة موجب. Interval

— فاصل نافذة موجب. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

تعيد الحدّ العلوي غير الشامل للنافذة القافزة المقابلة. DateTime

أمثلة

نهاية النافذة القافزة

Query SELECT hopEnd( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response 2024-07-05 00:00:00

استُحدث في: v22.1.0

تعيد الحد السفلي الشامل للنافذة القافزة المقابلة.

وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حد النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW .

البنية

hopStart(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

الوسيطات

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. hop_interval — فاصل القفز الموجب. Interval

— فاصل القفز الموجب. window_interval — فاصل النافذة الموجب. Interval

— فاصل النافذة الموجب. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

تعيد الحد السفلي الشامل للنافذة القافزة المقابلة. DateTime

أمثلة

بداية النافذة القافزة

Query SELECT hopStart( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response 2024-07-03 00:00:00

قُدِّمت في: v21.12.0

تُوزِّع النافذة الزمنية المتعاقبة السجلات على نوافذ متواصلة غير متداخلة ذات مدة ثابتة ( interval ).

البنية

tumble(time_attr, interval[, timezone])

الوسيطات

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. interval — فاصل النافذة من نوع Interval. Interval

— فاصل النافذة من نوع Interval. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

تعيد الحد السفلي الشامل والحد العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. Tuple(DateTime, DateTime)

أمثلة

النافذة المتعاقبة

Query SELECT tumble( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response ('2024-07-04 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')

أُضيف في: v22.1.0

يعيد الحد العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة.

الصياغة

tumbleEnd(time_attr, interval[, timezone])

المعاملات

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. interval — فاصل النافذة من نوع Interval. Interval

— فاصل النافذة من نوع Interval. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يُرجِع الحدّ العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. DateTime

أمثلة

نهاية النافذة المتعاقبة

Query SELECT tumbleEnd( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response 2024-07-05 00:00:00

قُدِّمت في: v22.1.0

تعيد الحدّ السفلي المتضمَّن للنافذة المتعاقبة المقابلة.

البنية

tumbleStart(time_attr, interval[, timezone])

المعاملات

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. interval — فاصل النافذة من النوع Interval

— فاصل النافذة من النوع timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد الحد السفلي الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. DateTime

أمثلة

بداية النافذة المتعاقبة

Query SELECT tumbleStart( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response 2024-07-04 00:00:00

أُضيف في: v22.1.0

تعرض هذه الدالة معرّف نافذة متعاقبة أو نافذة قافزة المقابلة. لا يمكن استخدام هذه الدالة إلا مع WINDOW VIEW .

الصياغة

windowID(time_attr, interval[, timezone])

الوسائط

time_attr — التاريخ والوقت. DateTime

— التاريخ والوقت. interval — الفاصل الزمني للنافذة من نوع Interval. Interval

— الفاصل الزمني للنافذة من نوع Interval. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

أمثلة

معرّف النافذة

Query SELECT windowID( now (), toIntervalDay( '1' ))