Skip to main content
تعيد دوال النافذة الزمنية الحد السفلي المتضمَّن والحد العلوي غير المتضمَّن للنافذة المقابلة. فيما يلي الدوال المستخدمة للتعامل مع WindowView:

hop

أُضيف في: v21.12.0 تكون النافذة الزمنية القافزة ذات مدة ثابتة (window_interval)، وتتحرك وفق فاصل قفز محدد (hop_interval). وإذا كان hop_interval أصغر من window_interval، تصبح النوافذ القافزة متداخلة. لذلك، يمكن إسناد السجلات إلى نوافذ متعددة. ونظرًا لأن السجل الواحد يمكن إسناده إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تُرجع إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW. الصيغة
الوسيطات
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • hop_interval — فاصل القفز الموجب. Interval
  • window_interval — فاصل النافذة الموجب. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد الحد الأدنى الشامل والحد الأعلى غير الشامل للنافذة القافزة المقابلة. Tuple(DateTime, DateTime) أمثلة النافذة القافزة
Query
Response

hopEnd

ظهر في: v22.1.0 يعيد الحدّ العلوي غير المتضمَّن للنافذة القافزة المقابلة. وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW. الصياغة
الوسائط
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • hop_interval — فاصل قفز موجب. Interval
  • window_interval — فاصل نافذة موجب. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد الحدّ العلوي غير الشامل للنافذة القافزة المقابلة. DateTime أمثلة نهاية النافذة القافزة
Query
Response

hopStart

استُحدث في: v22.1.0 تعيد الحد السفلي الشامل للنافذة القافزة المقابلة. وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حد النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW. البنية
الوسيطات
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • hop_interval — فاصل القفز الموجب. Interval
  • window_interval — فاصل النافذة الموجب. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد الحد السفلي الشامل للنافذة القافزة المقابلة. DateTime أمثلة بداية النافذة القافزة
Query
Response

tumble

قُدِّمت في: v21.12.0 تُوزِّع النافذة الزمنية المتعاقبة السجلات على نوافذ متواصلة غير متداخلة ذات مدة ثابتة (interval). البنية
الوسيطات
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • interval — فاصل النافذة من نوع Interval. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد الحد السفلي الشامل والحد العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. Tuple(DateTime, DateTime) أمثلة النافذة المتعاقبة
Query
Response

tumbleEnd

أُضيف في: v22.1.0 يعيد الحد العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. الصياغة
المعاملات
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • interval — فاصل النافذة من نوع Interval. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يُرجِع الحدّ العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. DateTime أمثلة نهاية النافذة المتعاقبة
Query
Response

tumbleStart

قُدِّمت في: v22.1.0 تعيد الحدّ السفلي المتضمَّن للنافذة المتعاقبة المقابلة. البنية
المعاملات
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • interval — فاصل النافذة من النوع Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد الحد السفلي الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. DateTime أمثلة بداية النافذة المتعاقبة
Query
Response

windowID

أُضيف في: v22.1.0 تعرض هذه الدالة معرّف نافذة متعاقبة أو نافذة قافزة المقابلة. لا يمكن استخدام هذه الدالة إلا مع WINDOW VIEW. الصياغة
الوسائط
  • time_attr — التاريخ والوقت. DateTime
  • interval — الفاصل الزمني للنافذة من نوع Interval. Interval
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يُرجع معرّف النافذة المقابلة. UInt32 أمثلة معرّف النافذة
Query

محتوى مرتبط

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦