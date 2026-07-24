أُضيف في: v21.12.0 تكون النافذة الزمنية القافزة ذات مدة ثابتة (
hop
window_interval)، وتتحرك وفق فاصل قفز محدد (
hop_interval). وإذا كان
hop_interval أصغر من
window_interval، تصبح النوافذ القافزة متداخلة. لذلك، يمكن إسناد السجلات إلى نوافذ متعددة.
ونظرًا لأن السجل الواحد يمكن إسناده إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تُرجع إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون WINDOW VIEW.
الصيغة
الوسيطات
hop(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
hop_interval— فاصل القفز الموجب.
Interval
window_interval— فاصل النافذة الموجب.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
Tuple(DateTime, DateTime)
أمثلة
النافذة القافزة
Query
SELECT hop(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
('2024-07-03 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')
ظهر في: v22.1.0 يعيد الحدّ العلوي غير المتضمَّن للنافذة القافزة المقابلة. وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حدّ النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون
hopEnd
WINDOW VIEW.
الصياغة
الوسائط
hopEnd(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
hop_interval— فاصل قفز موجب.
Interval
window_interval— فاصل نافذة موجب.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
نهاية النافذة القافزة
Query
SELECT hopEnd(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
2024-07-05 00:00:00
استُحدث في: v22.1.0 تعيد الحد السفلي الشامل للنافذة القافزة المقابلة. وبما أن السجل الواحد يمكن أن يُسنَد إلى عدة نوافذ قافزة، فإن الدالة لا تعيد إلا حد النافذة الأولى عند استخدام الدالة hop بدون
hopStart
WINDOW VIEW.
البنية
الوسيطات
hopStart(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
hop_interval— فاصل القفز الموجب.
Interval
window_interval— فاصل النافذة الموجب.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
بداية النافذة القافزة
Query
SELECT hopStart(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
2024-07-03 00:00:00
قُدِّمت في: v21.12.0 تُوزِّع النافذة الزمنية المتعاقبة السجلات على نوافذ متواصلة غير متداخلة ذات مدة ثابتة (
tumble
interval).
البنية
الوسيطات
tumble(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
interval— فاصل النافذة من نوع Interval.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
Tuple(DateTime, DateTime)
أمثلة
النافذة المتعاقبة
Query
SELECT tumble(now(), toIntervalDay('1'))
Response
('2024-07-04 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')
أُضيف في: v22.1.0 يعيد الحد العلوي غير الشامل للنافذة المتعاقبة المقابلة. الصياغة
tumbleEnd
المعاملات
tumbleEnd(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
interval— فاصل النافذة من نوع Interval.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
نهاية النافذة المتعاقبة
Query
SELECT tumbleEnd(now(), toIntervalDay('1'))
Response
2024-07-05 00:00:00
قُدِّمت في: v22.1.0 تعيد الحدّ السفلي المتضمَّن للنافذة المتعاقبة المقابلة. البنية
tumbleStart
المعاملات
tumbleStart(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
interval— فاصل النافذة من النوع
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
بداية النافذة المتعاقبة
Query
SELECT tumbleStart(now(), toIntervalDay('1'))
Response
2024-07-04 00:00:00
أُضيف في: v22.1.0 تعرض هذه الدالة معرّف نافذة متعاقبة أو نافذة قافزة المقابلة. لا يمكن استخدام هذه الدالة إلا مع
windowID
WINDOW VIEW.
الصياغة
الوسائط
windowID(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— التاريخ والوقت.
DateTime
interval— الفاصل الزمني للنافذة من نوع Interval.
Interval
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية.
String
UInt32
أمثلة
معرّف النافذة
Query
SELECT windowID(now(), toIntervalDay('1'))