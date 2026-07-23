timeSeries*() مثل
timeSeriesInstantRateToGrid,
timeSeriesLastToGrid,
وغيرها.
استُحدث في: v24.1.0 يفكّك بيانات السلاسل الزمنية باستخدام STL (إجراء تفكيك الاتجاه الموسمي المعتمد على Loess) إلى مكوّن موسمي واتجاه ومكوّن متبقٍّ. الصيغة
seriesDecomposeSTL
الوسائط
seriesDecomposeSTL(series, period)
series— مصفوفة من القيم الرقمية
Array((U)Int8/16/32/64)أو
Array(Float*)
period— عدد صحيح موجب
UInt8/16/32/64
Array(Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32))
أمثلة
تفكيك بيانات السلاسل الزمنية باستخدام STL
Query
SELECT seriesDecomposeSTL([10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34], 3) AS print_0
Response
┌─print_0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [[-13.529999,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.530001,-3.18,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1799994,16.71,-13.529999,-3.1799994,16.709997],[23.63,23.63,23.630003,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630003],[0,0.0000019073486,-0.0000019073486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0000019073486,0,0],[10.1,20.449999,40.340004,10.100001,20.45,40.34,10.100001,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.100002,20.45,40.34]] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.2.0 تكتشف القيم الشاذة في بيانات السلاسل الزمنية باستخدام Tukey Fences. الصيغة
seriesOutliersDetectTukey
المعاملات
seriesOutliersDetectTukey(series[, min_percentile, max_percentile, K])
series— مصفوفة من القيم الرقمية.
Array((UInt8/16/32/64))أو
Array(Float*)
min_percentile— اختياري. الحد الأدنى للمئين المُستخدَم لحساب المدى بين الربيعين (IQR). يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق [0.02,0.98]. القيمة الافتراضية هي 0.25.
Float*
max_percentile— اختياري. الحد الأقصى للمئين المُستخدَم لحساب المدى بين الربيعين (IQR). يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق [0.02,0.98]. القيمة الافتراضية هي 0.75.
Float*
K— اختياري. قيمة ثابتة غير سالبة لاكتشاف القيم الشاذة الطفيفة أو الأشد. القيمة الافتراضية هي 1.5.
Float*
Array(Float32)
أمثلة
الاكتشاف الأساسي للقيم الشاذة
Query
SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4, 5, 12, 45, 12, 3, 3, 4, 5, 6]) AS print_0
اكتشاف القيم الشاذة بمعلمات مخصصة
Response
┌───────────print_0─────────────────┐
│[0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0] │
└───────────────────────────────────┘
Query
SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4.50, 5, 12, 45, 12, 3.40, 3, 4, 5, 6], 0.2, 0.8, 1.5) AS print_0
Response
┌─print_0──────────────────────────────┐
│ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.5,0,0,0,0,0,0] │
└──────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.12.0 يحدّد فترة بيانات السلاسل الزمنية المعطاة باستخدام FFT - تحويل فورييه السريع الصيغة
seriesPeriodDetectFFT
الوسائط
seriesPeriodDetectFFT(series)
series— مصفوفة من القيم العددية.
Array((U)Int8/16/32/64)أو
Array(Float*)
series. وتكون NaN عندما يكون عدد نقاط البيانات أقل من أربع.
Float64
أمثلة
اكتشاف الفترة باستخدام نمط بسيط
Query
SELECT seriesPeriodDetectFFT([1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6]) AS print_0
اكتشاف الدورية باستخدام نمط معقّد
Response
┌───────────print_0──────┐
│ 3 │
└────────────────────────┘
Query
SELECT seriesPeriodDetectFFT(arrayMap(x -> abs((x % 6) - 3), range(1000))) AS print_0
Response
┌─print_0─┐
│ 6 │
└─────────┘
أُضيفت في: v26.1.0 تنسخ وسمًا محددًا من مجموعة وسوم (
timeSeriesCopyTag
src_group) إلى مجموعة أخرى (
dest_group).
وتستبدل الدالة أي قيم سابقة للوسم المنسوخ في
dest_group.
إذا لم يكن الوسم المنسوخ موجودًا في
src_group، فستزيله الدالة من
dest_group أيضًا.
وتحاكي الدالة منطق النسخ في مُعدِّلات Prometheus
group left/group right.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسائط
timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, tag_to_copy)
dest_group— مجموعة الوسوم الوجهة.
UInt64
src_group— مجموعة الوسوم المصدر.
UInt64
tag_to_copy— اسم الوسم المراد نسخه.
String
dest_group بالإضافة إلى الوسوم المنسوخة من
src_group.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS dest_group,
timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__', 'http_codes') AS src_group,
timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, '__name__') AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.1.0 ينسخ الوسوم المحددة من مجموعة وسوم (
timeSeriesCopyTags
src_group) إلى مجموعة أخرى (
dest_group).
تستبدل الدالة أي قيم سابقة للوسوم المنسوخة في
dest_group.
إذا كان بعض الوسوم المنسوخة غير موجود في
src_group، فستحذفه الدالة من
dest_group أيضًا.
تحاكي الدالة منطق النسخ في مُعدِّلات prometheus
group left/group right.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُعيد نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الوسائط
timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, tags_to_copy)
dest_group— مجموعة الوسوم الوجهة.
UInt64
src_group— مجموعة الوسوم المصدر.
UInt64
tags_to_copy— أسماء الوسوم المراد نسخها.
Array(String)
dest_group بالإضافة إلى الوسوم المنسوخة من
src_group.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS dest_group,
timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__', 'http_codes') AS src_group,
timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, ['__name__', 'code', 'env']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v26.1.0 تستخرج قيمة وسم محدد من المجموعة. وتُرجِع NULL إذا لم يُعثر عليه. انظر أيضًا الدالة timeSeriesGroupToTags().
timeSeriesExtractTag
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسائط القيمة المعادة تُرجِع قيمة وسم محدد.
timeSeriesExtractTag(group)
Nullable(String)
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesExtractTag(group, '__name__'),
timeSeriesExtractTag(group, 'env'),
timeSeriesExtractTag(group, 'instance')
Response
┌─group─┬─timeSeriesExtractTag(group, '__name__')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'env')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'instance')─┐
│ 1 │ http_requests_count │ dev │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يحوّل مصفوفة من القيم
timeSeriesFromGrid
[x1, x2, x3, ...] إلى مصفوفة من Tuples
[(start_timestamp, x1), (start_timestamp + step, x2), (start_timestamp + 2 * step, x3), ...].
يُزاد الطابع الزمني الحالي بمقدار
step حتى يصبح أكبر من
end_timestamp
إذا لم يتطابق عدد القيم مع عدد الطوابع الزمنية، فإن الدالة تُطلق استثناءً.
يتم تخطي قيم NULL في
[x1, x2, x3, ...]، ولكن يستمر مع ذلك زيادة الطابع الزمني الحالي.
على سبيل المثال، بالنسبة إلى
[value1, NULL, x2] تُرجع الدالة
[(start_timestamp, x1), (start_timestamp + 2 * step, x2)].
البنية
الوسيطات
timeSeriesFromGrid(start_timestamp, end_timestamp, step, values)
start_timestamp— بداية الشبكة.
DateTime64أو
DateTimeأو
UInt32
end_timestamp— نهاية الشبكة.
DateTime64أو
DateTimeأو
UInt32
step— خطوة الشبكة بالثواني
Decimal64أو
Decimal32أو
UInt32/64
values— مصفوفة من القيم
Array(Float*)أو
Array(Nullable(Float*))
start_timestamp و
step.
Array(Tuple(DateTime64, Float64))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT timeSeriesFromGrid('2025-06-01 00:00:00'::DateTime64(3), '2025-06-01 00:01:30.000'::DateTime64(3), 30, [10, 20, NULL, 30]) AS result;
Response
┌─────────────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────────┐
│ [('2025-06-01 00:00:00.000',10),('2025-06-01 00:00:30.000',20),('2025-06-01 00:01:30.000',30)] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v26.4.0 يعيد مفتاح أخذ عينات
timeSeriesGroupToSamplingKey
UInt64 ثابتًا مشتقًا من وسوم مجموعة محددة.
القيمة حتمية: فالوسوم المدخلة المتطابقة تُنتج دائمًا المفتاح نفسه.
وهو مخصّص ليكون مفتاح ترتيب لعمليات أخذ العينات مثل
limitk و
limit_ratio.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
timeSeriesGroupToSamplingKey(group)
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
UInt64 ثابتة مشتقة من الوسوم المرتبطة بالمجموعة.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesGroupToSamplingKey(group) AS sampling_key
Response
┌─group─┬─────────sampling_key─┐
│ 1 │ 12876543210987654321 │
└───────┴──────────────────────┘
أُضيفت في: v26.1.0 تعيد أسماء الوسوم وقيمها المرتبطة بمجموعة محددة. راجع أيضًا الدالة timeSeriesTagsToGroup().
timeSeriesGroupToTags
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الأسماء المستعارة:
timeSeriesGroupToTags(group)
timeSeriesTagsGroupToTags
الوسائط
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
(tag_name, tag_value).
تكون المصفوفة المُعادة مرتبة دائمًا حسب
tag_name، ولا تتضمن أبدًا
tag_name نفسه أكثر من مرة.
Array(Tuple(String, String))
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesGroupToTags(group) AS sorted_tags,
timeSeriesTagsToGroup(sorted_tags) AS same_group,
throwIf(same_group != group)
Response
┌─group─┬─sorted_tags────────────────────────────────────────────────────────┬─same_group─┬─throwIf(notE⋯up, group))─┐
│ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ 1 │ 0 │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v26.1.0 تعيد أسماء الوسوم وقيمها المرتبطة بمُعرّف محدد لسلسلة زمنية. انظر أيضًا الدالة timeSeriesStoreTags().
timeSeriesIdToGroup
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء المستعارة:
timeSeriesIdToGroup(id)
timeSeriesIdToTagsGroup
الوسائط
id— معرّف سلسلة زمنية.
UInt64أو
UInt128أو
UUIDأو
FixedString(16)
id لسلسلة زمنية.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToGroup(same_id) AS group,
timeSeriesGroupToTags(group)
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─group─┬─timeSeriesGroupToTags(group)───────────────────────────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يعيد الوسوم المرتبطة بمُعرّف محدد لسلسلة زمنية. راجع أيضًا الدالة timeSeriesStoreTags().
timeSeriesIdToTags
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesIdToTags(id)
id— معرّف سلسلة زمنية.
UInt64أو
UInt128أو
UUIDأو
FixedString(16)
(tag_name, tag_value).
تكون المصفوفة المعادة مرتبة دائمًا حسب
tag_name، ولا تحتوي أبدًا على
tag_name نفسه أكثر من مرة.
Array(Tuple(String, String))
أمثلة
مثال
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToTags(same_id)
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v26.1.0 تجمع هذه الدالة قيم الوسوم المحددة والمستخرجة من مجموعة وسوم. وتُدرِج فاصلاً بين القيم المجمّعة وتُرجع مجموعة وسوم جديدة يُضبط فيها الوسم
timeSeriesJoinTags
dest_tag على القيمة المجمّعة.
وتحاكي هذه الدالة منطق دالة Prometheus
label_join().
البنية
هذه الدالة غير حتمية: فقد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
timeSeriesJoinTags(group, dest_tag, separator, src_tags)
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
dest_tag— اسم وسم لنتيجة الربط، وسيُضاف إلى
group.
String
separator— فاصل يُدرج بين القيم المربوطة.
String
src_tags— أسماء وسوم المصدر التي تحتوي على القيم التي سيجري ربطها.
Array(String)
dest_tag إلى نتيجة الربط.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('src1', 'a'), ('src2', 'b'), ('src3', 'c')]) AS group,
timeSeriesJoinTags(group, 'foo', ',', ['src1', 'src2', 'src3']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a,b,c'),('job','api-server'),('src1','a'),('src2','b'),('src3','c')] │
└───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يُنشئ نطاقًا من الطوابع الزمنية [start_timestamp, start_timestamp + step, start_timestamp + 2 * step, …, end_timestamp]. إذا كان
timeSeriesRange
start_timestamp مساويًا لـ
end_timestamp، فستُرجِع الدالة مصفوفة من عنصر واحد تحتوي على
[start_timestamp].
الدالة
timeSeriesRange() مشابهة للدالة range.
البنية
الوسيطات
timeSeriesRange(start_timestamp, end_timestamp, step)
start_timestamp— بداية النطاق.
DateTime64أو
DateTimeأو
UInt32
end_timestamp— نهاية النطاق.
DateTime64أو
DateTimeأو
UInt32
step— خطوة النطاق بالثواني.
UInt32/64أو
Decimal32/64
Array(DateTime64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT timeSeriesRange('2025-06-01 00:00:00'::DateTime64(3), '2025-06-01 00:01:00'::DateTime64(3), 30)
Response
┌────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────┐
│ ['2025-06-01 00:00:00.000', '2025-06-01 00:00:30.000', '2025-06-01 00:01:00.000'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v26.1.0 يزيل كل الوسوم من مجموعة وسوم باستثناء الوسوم المحددة. راجع أيضًا الدالة timeSeriesRemoveTag(), timeSeriesRemoveTags().
timeSeriesRemoveAllTagsExcept
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, tags_to_keep)
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
tags_to_keep— أسماء الوسوم المطلوب الاحتفاظ بها في المجموعة.
Array(String)
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, ['env']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('env','dev')] │
└───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.1.0 يزيل وسمًا محددًا من مجموعة من الوسوم. إذا لم يكن هذا الوسم موجودًا في المجموعة، فستُعاد المجموعة كما هي. انظر أيضًا الدالة timeSeriesRemoveTags()، timeSeriesRemoveAllTagsExcept().
timeSeriesRemoveTag
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات القيمة المعادة مجموعة جديدة من الوسوم من دون الوسم المحدد.
timeSeriesRemoveTag(group, tag_to_remove)
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group_of_3,
timeSeriesRemoveTag(group_of_3, '__name__') AS group_of_2,
timeSeriesGroupToTags(group_of_2),
timeSeriesRemoveTag(group_of_2, 'env') AS group_of_1,
timeSeriesGroupToTags(group_of_1),
timeSeriesRemoveTag(group_of_1, 'region') AS empty_group,
timeSeriesGroupToTags(empty_group)
Response
┌─group_of_3─┬─group_of_2─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_2)─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)─┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('env','dev'),('region','eu')] │ 3 │ [('region','eu')] │ 0 │ [] │
└────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v26.1.0 تزيل الوسوم المحددة من مجموعة وسوم. إذا لم تكن بعض الوسوم المحددة موجودة في مجموعة الوسوم، فستتجاهلها الدالة. راجع أيضًا الدالة timeSeriesRemoveTag(), timeSeriesRemoveAllTagsExcept().
timeSeriesRemoveTags
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesRemoveTags(group, tags_to_remove)
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
tags_to_remove— أسماء الوسوم المطلوب إزالتها من المجموعة.
Array(String)
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group_of_3,
timeSeriesRemoveTags(group_of_3, ['env', 'region']) AS group_of_1,
timeSeriesGroupToTags(group_of_1),
timeSeriesRemoveTags(group_of_1, ['__name__', 'nonexistent']) AS empty_group,
timeSeriesGroupToTags(empty_group)
Response
┌─group_of_3─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)────┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','http_requests_count')] │ 0 │ [] │
└────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.1.0 يطابق التعبير النمطي
timeSeriesReplaceTag
regex قيمة الوسم
src_tag.
إذا تحقق تطابق، فستكون قيمة الوسم
dest_tag في المجموعة المُعادة هي الناتج عن توسيع
replacement،
إلى جانب الوسوم الأصلية في الإدخال.
تحاكي هذه الدالة منطق دالة prometheus
label_replace().
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesReplaceTag(group, dest_tag, replacement, src_tag, regex)
group— مجموعة من الوسوم.
UInt64
dest_tag— اسم وسم الوجهة الذي ستُحفَظ فيه المجموعة الناتجة.
String
replacement— نمط استبدال، ويمكن أن يحتوي على 2 أو $name للإشارة إلى المجموعات الملتقطة في التعبير النمطي ‘regex’.
String
src_tag— اسم وسم تُستخدم قيمته لمطابقة التعبير النمطي ‘regex’.
String
regex— تعبير نمطي.
String
dest_tag.
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('service', 'a:c')]) AS group,
timeSeriesReplaceTag(group, 'foo', '$1', 'service', '(.*):.*') AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a'),('job','api-server'),('service','a:c')] │
└───────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.8.0 يخزّن في سياق الاستعلام تعيينًا بين معرّف محدد لسلسلة زمنية ومجموعة من الوسوم. يمكن استخدام الدالتين timeSeriesIdToTags() وtimeSeriesIdToGroup() للوصول إلى هذا التعيين لاحقًا أثناء تنفيذ الاستعلام. الصياغة
timeSeriesStoreTags
الوسائط
timeSeriesStoreTags(id, tags_array, separate_tag_name_1, separate_tag_value_1, ...)
id— معرّف سلسلة زمنية.
UInt64أو
UInt128أو
UUIDأو
FixedString(16)
tags_array— مصفوفة من الأزواج (tag_name, tag_value).
Array(Tuple(String, String))أو
NULL
separate_tag_name_i— اسم وسم.
Stringأو
FixedString
separate_tag_value_i— قيمة وسم.
Stringأو
FixedStringأو
Nullable(String)
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToTags(same_id),
timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notEquals(same_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┬─timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v26.1.0 تُرجع مجموعة من الوسوم المرتبطة بالوسوم المحددة. إذا عُثر على مجموعة الوسوم نفسها عدة مرات أثناء تنفيذ الاستعلام، فستُرجع الدالة المجموعة نفسها. إذا كانت مجموعة الوسوم فارغة، فستُرجع الدالة دائمًا 0. انظر أيضًا الدالة timeSeriesGroupToTags().
timeSeriesTagsToGroup
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesTagsToGroup(tags_array, tag_name_1, tag_value_1, tag_name2, tag_value2, ...)
tags_array— مصفوفة من الأزواج (tag_name, tag_value).
Array(Tuple(String, String))أو
NULL
tag_name_i— اسم وسم.
Stringأو
FixedString
tag_value_i— قيمة الوسم.
Stringأو
FixedStringأو
Nullable(String)
UInt64
أمثلة
مثال
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group1,
timeSeriesTagsToGroup([], '__name__', 'http_failures') AS group2,
timeSeriesTagsToGroup([]) AS empty_group,
timeSeriesTagsToGroup([], '__name__', 'http_failures') AS same_group2,
throwIf(same_group2 != group2),
timeSeriesGroupToTags(group2)
Response
┌─group1─┬─group2─┬─empty_group─┬─same_group2─┬─throwIf(notEquals(same_group2, group2))─┬─timeSeriesGroupToTags(group2)──┐
│ 1 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │ [('__name__','http_failures')] │
└────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v26.2.0 تتحقق الدالة من
timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf
condition، وإذا كانت
true فإنها تطرح استثناءً بالرسالة التالية
Multiple series have the same tags <tags>, duplicate series in the same result set are not allowed.
إذا كانت
condition هي
false، فتعيد الدالة
0.
تشبه هذه الدالة throwIf()،
لكنها تستخدم رمز خطأ مختلفًا وتنسّق رسالة الخطأ بطريقة مختلفة.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(condition, group)
condition— الشرط المراد التحقق منه، ويحتوي عادةً على الدالة count()
UInt8
group— مجموعة وسوم.
UInt64
0.
UInt8
أمثلة
مثال
Query
CREATE TABLE test(tags Array(Tuple(String, String))) engine=Memory;
INSERT INTO test VALUES ([('__name__', 'up')]);
SELECT timeSeriesTagsToGroup(tags) AS group
FROM test
GROUP BY group
HAVING timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(count() > 1, group) = 0; -- OK
INSERT INTO test VALUES ([('__name__', 'up')]);
SELECT timeSeriesTagsToGroup(tags) AS group
FROM test
GROUP BY group
HAVING timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(count() > 1, group) = 0; -- Throws exception "Multiple series have the same tags {'__name__': 'up'}"