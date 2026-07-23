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يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام system.functions.

ULIDStringToDateTime

طُرحت في: v23.3.0 تستخرج هذه الدالة الطابع الزمني من ULID. البنية
الوسيطات
  • ulid — قيمة ULID المُدخلة. String أو FixedString(26)
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String
القيمة المُعادة طابع زمني بدقة الملي ثانية. DateTime64(3) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

generateULID

أُضيف في: v23.2.0 ينشئ معرّفًا فريدًا عالميًا قابلًا للفرز معجميًا (ULID).
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
بنية
الوسيطات
  • x — اختياري. تعبير يُنتِج أيًّا من أنواع البيانات المدعومة. تُهمَل القيمة الناتجة، ولكن يُستخدم التعبير نفسه لتجاوز إزالة التعبيرات الفرعية الشائعة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام واحد. Any
القيمة المُعادة تُرجِع ULID. FixedString(26) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مثال على الاستخدام عند الحاجة إلى إنشاء قيم متعددة في صف واحد
Query
Response

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦