يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام
system.functions.
طُرحت في: v23.3.0 تستخرج هذه الدالة الطابع الزمني من ULID. البنية
ULIDStringToDateTime
الوسيطات
ULIDStringToDateTime(ulid[, timezone])
ulid— قيمة ULID المُدخلة.
Stringأو
FixedString(26)
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة.
String
DateTime64(3)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')
Response
┌─ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')─┐
│ 2022-12-28 00:40:37.616 │
└────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.2.0 ينشئ معرّفًا فريدًا عالميًا قابلًا للفرز معجميًا (ULID).
generateULID
بنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
generateULID([x])
x— اختياري. تعبير يُنتِج أيًّا من أنواع البيانات المدعومة. تُهمَل القيمة الناتجة، ولكن يُستخدم التعبير نفسه لتجاوز إزالة التعبيرات الفرعية الشائعة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام واحد.
Any
FixedString(26)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT generateULID()
مثال على الاستخدام عند الحاجة إلى إنشاء قيم متعددة في صف واحد
Response
┌─generateULID()─────────────┐
│ 01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT generateULID(1), generateULID(2)
Response
┌─generateULID(1)────────────┬─generateULID(2)────────────┐
│ 01GNB2SGG4RHKVNT9ZGA4FFMNP │ 01GNB2SGG4V0HMQVH4VBVPSSRB │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘