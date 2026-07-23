يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام system.functions .

طُرحت في: v23.3.0

تستخرج هذه الدالة الطابع الزمني من ULID

البنية

ULIDStringToDateTime(ulid[, timezone])

الوسيطات

ulid — قيمة ULID المُدخلة. String أو FixedString(26)

— قيمة ULID المُدخلة. أو timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String

القيمة المُعادة

طابع زمني بدقة الملي ثانية. DateTime64(3)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ULIDStringToDateTime( '01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R' )

Response ┌─ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')─┐ │ 2022-12-28 00:40:37.616 │ └────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v23.2.0

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

بنية

generateULID([x])

الوسيطات

x — اختياري. تعبير يُنتِج أيًّا من أنواع البيانات المدعومة. تُهمَل القيمة الناتجة، ولكن يُستخدم التعبير نفسه لتجاوز إزالة التعبيرات الفرعية الشائعة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام واحد. Any

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT generateULID()

Response ┌─generateULID()─────────────┐ │ 01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R │ └────────────────────────────┘

مثال على الاستخدام عند الحاجة إلى إنشاء قيم متعددة في صف واحد

Query SELECT generateULID( 1 ), generateULID( 2 )