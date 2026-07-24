يحتوي UUID المُولَّد على طابع زمني من 48 بت بوحدة ميلي ثانية وفق Unix، يليه الإصدار “7” (4 بت)، وعدّاد (42 بت) لتمييز UUIDs ضمن الميلي ثانية الواحدة (بما في ذلك حقل المتغيّر “2”، 2 بت)، وحقل عشوائي (32 بت). بالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن (
توليد UUIDv7
unix_ts_ms)، يبدأ العدّاد بقيمة عشوائية ويزداد بمقدار 1 لكل UUID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، يُزاد حقل الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى قيمة بداية عشوائية جديدة.
تضمن دوال توليد UUID أن حقل العدّاد داخل الطابع الزمني يزداد اطرادًا عبر جميع استدعاءات الدوال في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي.
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| unix_ts_ms |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| unix_ts_ms | ver | counter_high_bits |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|var| counter_low_bits |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| rand_b |
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
يحتوي Snowflake ID المُنشأ على طابع Unix زمني حالي بالمللي ثانية (41 + 1 من البتات العليا الصفرية)، يليه معرّف آلة (10 بتات)، ثم عدّاد (12 بتًا) لتمييز المعرّفات داخل المللي ثانية الواحدة. وبالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن (
إنشاء Snowflake ID
unix_ts_ms)، يبدأ العدّاد من 0 ويزداد بمقدار 1 مع كل Snowflake ID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، تُزاد خانة الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى 0.
تستند معرّفات Snowflake المُنشأة إلى حقبة UNIX التي تبدأ في 1970-01-01. ومع أنه لا يوجد معيار أو توصية تحدد حقبة معرّفات Snowflake، فقد تستخدم التطبيقات في أنظمة أخرى حقبة مختلفة، مثل Twitter/X (2010-11-04) أو Mastodon (2015-01-01).
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|0| timestamp |
├─┼ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| | machine_id | machine_seq_num |
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ظهر في: v1.1.0 يأخذ التمثيل الثنائي لـ UUID، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا باستخدام
UUIDNumToString
variant (ويكون
Big-endian افتراضيًا)، ويُرجع سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بتنسيق نصي.
البنية
الوسائط
UUIDNumToString(binary[, variant])
binary— التمثيل الثنائي لـ UUID.
FixedString(16)
variant— المتغيّر كما هو محدد في RFC4122. 1 =
Big-endian(الافتراضي)، 2 =
Microsoft.
(U)Int*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
'a/<@];!~p{jTj={)' AS bytes,
UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16)) AS uuid
متغير مايكروسوفت
Response
┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ a/<@];!~p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
'@</a;]~!p{jTj={)' AS bytes,
UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16), 2) AS uuid
Response
┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ @</a;]~!p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تقبل سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بالتنسيق
UUIDStringToNum
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx، وتُرجع FixedString(16) كتمثيلها الثنائي، مع إمكانية تحديد التنسيق اختياريًا باستخدام
variant (
Big-endian افتراضيًا).
البنية
الوسائط
UUIDStringToNum(string[, variant = 1])
string— سلسلة نصية أو سلسلة ثابتة بطول 36 حرفًا
Stringأو
FixedString(36)
variant— قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 =
Big-endian(الافتراضي)، 2 =
Microsoft.
(U)Int*
string.
FixedString(16)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
'612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid,
UUIDStringToNum(uuid) AS bytes
متغير مايكروسوفت
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Query
SELECT
'612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid,
UUIDStringToNum(uuid, 2) AS bytes
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
أُضيفت في: v24.5.0 تقبل UUID وتُرجع تمثيله الثنائي كقيمة FixedString(16)، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا عبر
UUIDToNum
variant (ويكون
Big-endian افتراضيًا).
تستبدل هذه الدالة استدعاءات دالتين منفصلتين هما
UUIDStringToNum(toString(uuid))، لذلك لا حاجة إلى أي تحويل وسيط من UUID إلى سلسلة لاستخراج البايتات من UUID.
الصياغة
المعاملات
UUIDToNum(uuid[, variant = 1])
uuid— UUID.
Stringأو
FixedString
variant— قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 =
Big-endian(الافتراضي)، 2 =
Microsoft.
(U)Int*
FixedString(16)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toUUID('612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29') AS uuid,
UUIDToNum(uuid) AS bytes
متغير مايكروسوفت
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Query
SELECT
toUUID('612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29') AS uuid,
UUIDToNum(uuid, 2) AS bytes
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
أُضيف في: v24.5.0 يعيد مكوّن الطابع الزمني في UUID الإصدار 7. البنية
UUIDv7ToDateTime
الوسائط
UUIDv7ToDateTime(uuid[, timezone])
uuid— UUID الإصدار 7.
String
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة.
String
1970-01-01 00:00:00.000.
DateTime64(3)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))
مع منطقة زمنية
Response
┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))─┐
│ 2024-04-22 15:30:29.048 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')
Response
┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')─┐
│ 2024-04-22 08:30:29.048 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v24.6.0 يحوّل قيمة DateTime64 إلى أول Snowflake ID في الوقت المحدد. الصيغة
dateTime64ToSnowflakeID
الوسيطات
dateTime64ToSnowflakeID(value[, epoch])
value— تاريخ ووقت.
DateTime64
epoch— حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 (1970-01-01). وبالنسبة إلى حقبة Twitter/X (2015-01-01)، أدخِل 1288834974657.
UInt*
UInt64
أمثلة
بسيط
Query
SELECT dateTime64ToSnowflakeID(toDateTime64('2021-08-15 18:57:56', 3, 'Asia/Shanghai'))
Response
6832626394434895872
قُدِّمت في: v24.6.0 تُحوِّل قيمة DateTime إلى أول معرّف Snowflake عند الوقت المحدد. الصيغة
dateTimeToSnowflakeID
الوسيطات
dateTimeToSnowflakeID(value[, epoch])
value— تاريخ ووقت.
DateTime
epoch— حقبة لمعرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 (1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X (2015-01-01)، استخدم 1288834974657.
UInt*
UInt64
أمثلة
بسيط
Query
SELECT dateTimeToSnowflakeID(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))
Response
6832626392367104000
أُضيفت في: v25.8.0 تحوِّل قيمة DateTime إلى UUIDv7 عند الوقت المحدد. راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.
dateTimeToUUIDv7
اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dateTimeToUUIDv7(value)
value— تاريخ ووقت.
DateTime
UUID
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'));
عدة معرّفات UUID للطابع الزمني نفسه
Response
┌─dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))─┐
│ 018f05af-f4a8-778f-beee-1bedbc95c93b │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56'));
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56'));
Response
┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐
│ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcc23a8c550 │
└──────────────────────────────────────┘
┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐
│ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcf71ed0fd3 │
└──────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.6.0 تُنشئ معرّف Snowflake. تضمن الدالة
generateSnowflakeID
generateSnowflakeID أن يزداد حقل العداد داخل الطابع الزمني زيادةً رتيبة عبر جميع استدعاءات الدالة في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي.
راجع قسم “إنشاء معرّف Snowflake” للاطلاع على تفاصيل التنفيذ.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
generateSnowflakeID([expr, [machine_id]])
expr— تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام. لا تؤثر قيمة التعبير على معرّف Snowflake المُعاد. اختياري. -
machine_id— معرّف جهاز، وتُستخدم أقل 10 بتات منه. Int64. اختياري.
UInt64
أمثلة
مثال استخدام
Query
CREATE TABLE tab (id UInt64)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab SELECT generateSnowflakeID();
SELECT * FROM tab;
إنشاء عدة معرّفات Snowflake لكل صف
Response
┌──────────────────id─┐
│ 7199081390080409600 │
└─────────────────────┘
Query
SELECT generateSnowflakeID(1), generateSnowflakeID(2);
باستخدام expression ومعرّف جهاز
Response
┌─generateSnowflakeID(1)─┬─generateSnowflakeID(2)─┐
│ 7199081609652224000 │ 7199081609652224001 │
└────────────────────────┴────────────────────────┘
Query
SELECT generateSnowflakeID('expr', 1);
Response
┌─generateSnowflakeID('expr', 1)─┐
│ 7201148511606784002 │
└────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يُنشئ UUID من الإصدار الرابع.
generateUUIDv4
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
generateUUIDv4([expr])
expr— اختياري. تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة عند استدعاء الدالة عدة مرات في استعلام. لا تؤثر قيمة هذا التعبير في UUID المُعاد.
UUID
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT generateUUIDv4(number) FROM numbers(3);
حذف التعبيرات الفرعية المشتركة
Response
┌─generateUUIDv4(number)───────────────┐
│ fcf19b77-a610-42c5-b3f5-a13c122f65b6 │
│ 07700d36-cb6b-4189-af1d-0972f23dc3bc │
│ 68838947-1583-48b0-b9b7-cf8268dd343d │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT generateUUIDv4(1), generateUUIDv4(1);
Response
┌─generateUUIDv4(1)────────────────────┬─generateUUIDv4(2)────────────────────┐
│ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
مُقدَّم في: v24.5.0 يُنشئ الإصدار 7 من UUID. راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.
generateUUIDv7
اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
generateUUIDv7([expr])
expr— اختياري. تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات في استعلام. لا تؤثر قيمة هذا التعبير في UUID المُعاد.
Any
UUID
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT generateUUIDv7(number) FROM numbers(3);
حذف التعبيرات الفرعية المشتركة
Response
┌─generateUUIDv7(number)───────────────┐
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d906f8f7cebb │
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d9072d0d1e07 │
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d908dca2cf63 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT generateUUIDv7(1), generateUUIDv7(1);
Response
┌─generateUUIDv7(1)────────────────────┬─generateUUIDv7(1)────────────────────┐
│ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.6.0 يعيد مكوّن الطابع الزمني من معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime. البنية
snowflakeIDToDateTime
الوسائط
snowflakeIDToDateTime(value[, epoch[, time_zone]])
value— معرّف Snowflake.
UInt64
epoch— اختياري. حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 (1970-01-01). لحقبة Twitter/X (2015-01-01)، مرّر 1288834974657.
UInt*
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
value.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT snowflakeIDToDateTime(7204436857747984384) AS res
Response
┌─────────────────res─┐
│ 2024-06-06 10:59:58 │
└─────────────────────┘
قُدِّمت في: v24.6.0 تعيد مكوّن الطابع الزمني في معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime64. الصيغة
snowflakeIDToDateTime64
الوسائط
snowflakeIDToDateTime64(value[, epoch[, time_zone]])
value— معرّف Snowflake.
UInt64
epoch— اختياري. حقبة معرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 (1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X (2015-01-01)، أدخِل 1288834974657.
UInt*
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
value على هيئة
DateTime64 مع scale = 3، أي بدقة المللي ثانية.
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT snowflakeIDToDateTime64(7204436857747984384) AS res
Response
┌─────────────────res─┐
│ 2024-06-06 10:59:58 │
└─────────────────────┘
أُضيف في: v21.1.0 يحوّل قيمة من نوع String إلى نوع UUID. وإذا فشل التحويل، فسيُعيد قيمة UUID افتراضية بدلًا من إصدار error. تحاول هذه الدالة تحليل سلسلة مكوّنة من 36 حرفًا بتنسيق UUID القياسي (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). إذا تعذّر تحويل السلسلة إلى UUID صالح، فستُعيد الدالة قيمة UUID الافتراضية المُقدَّمة. البنية
toUUIDOrDefault
الوسائط
toUUIDOrDefault(string, default)
string— سلسلة نصية مكوّنة من 36 حرفًا أو FixedString(36) لتحويلها إلى UUID. -
default— قيمة UUID التي ستُعاد إذا تعذّر تحويل الوسيط الأول إلى النوع UUID.
UUID
أمثلة
يعيد التحويل الناجح قيمة UUID المُحلَّلة
Query
SELECT toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'));
يُرجِع التحويل الفاشل قيمة UUID الافتراضية
Response
┌─toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐
│ 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'));
Response
┌─toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐
│ 59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.12.0 تحوِّل قيمة إدخال إلى قيمة من النوع
toUUIDOrNull
UUID، لكنها تُرجع
NULL في حال حدوث خطأ.
تشبه
toUUID، لكنها تُرجع
NULL بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.
الوسيطات المدعومة:
- التمثيلات النصية لـ UUID بالتنسيق القياسي (8-4-4-4-12 رقمًا سداسيّ عشري).
- التمثيلات النصية لـ UUID من دون واصلات (32 رقمًا سداسيّ عشري).
NULL):
- تنسيقات سلاسل غير صالحة.
- أنواع غير نصية.
- UUIDs غير مكتملة التكوين.
الوسيطات
toUUIDOrNull(x)
x— تمثيل نصي لقيمة UUID.
String
NULL.
UUID أو
NULL
أمثلة
أمثلة الاستخدام
Query
SELECT
toUUIDOrNull('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000') AS valid_uuid,
toUUIDOrNull('invalid-uuid') AS invalid_uuid
Response
┌─valid_uuid───────────────────────────┬─invalid_uuid─┐
│ 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────┘