​ توليد UUIDv7

يحتوي UUID المُولَّد على طابع زمني من 48 بت بوحدة ميلي ثانية وفق Unix، يليه الإصدار “7” (4 بت)، وعدّاد (42 بت) لتمييز UUIDs ضمن الميلي ثانية الواحدة (بما في ذلك حقل المتغيّر “2”، 2 بت)، وحقل عشوائي (32 بت). بالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن ( unix_ts_ms )، يبدأ العدّاد بقيمة عشوائية ويزداد بمقدار 1 لكل UUID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، يُزاد حقل الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى قيمة بداية عشوائية جديدة. تضمن دوال توليد UUID أن حقل العدّاد داخل الطابع الزمني يزداد اطرادًا عبر جميع استدعاءات الدوال في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي.

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | unix_ts_ms | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | unix_ts_ms | ver | counter_high_bits | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ |var| counter_low_bits | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | rand_b | └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

​ إنشاء Snowflake ID

يحتوي Snowflake ID المُنشأ على طابع Unix زمني حالي بالمللي ثانية (41 + 1 من البتات العليا الصفرية)، يليه معرّف آلة (10 بتات)، ثم عدّاد (12 بتًا) لتمييز المعرّفات داخل المللي ثانية الواحدة. وبالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن ( unix_ts_ms )، يبدأ العدّاد من 0 ويزداد بمقدار 1 مع كل Snowflake ID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، تُزاد خانة الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى 0.

تستند معرّفات Snowflake المُنشأة إلى حقبة UNIX التي تبدأ في 1970-01-01. ومع أنه لا يوجد معيار أو توصية تحدد حقبة معرّفات Snowflake، فقد تستخدم التطبيقات في أنظمة أخرى حقبة مختلفة، مثل Twitter/X ‏(2010-11-04) أو Mastodon ‏(2015-01-01).

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ |0| timestamp | ├─┼ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | | machine_id | machine_seq_num | └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ظهر في: v1.1.0

يأخذ التمثيل الثنائي لـ UUID، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا باستخدام variant (ويكون Big-endian افتراضيًا)، ويُرجع سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بتنسيق نصي.

البنية

UUIDNumToString( binary [, variant])

الوسائط

binary — التمثيل الثنائي لـ UUID. FixedString(16)

— التمثيل الثنائي لـ UUID. variant — المتغيّر كما هو محدد في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft . (U)Int*

القيمة المُعادة

يُرجع UUID على هيئة سلسلة نصية. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 'a/<@];!~p{jTj={)' AS bytes, UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16 )) AS uuid

Response ┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐ │ a/<@];!~p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

متغير مايكروسوفت

Query SELECT '@</a;]~!p{jTj={)' AS bytes, UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16 ), 2 ) AS uuid

Response ┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐ │ @</a;]~!p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ، وتُرجع variant (‏ Big-endian افتراضيًا). تقبل سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بالتنسيق، وتُرجع FixedString(16) كتمثيلها الثنائي، مع إمكانية تحديد التنسيق اختياريًا باستخدام(‏افتراضيًا).

البنية

UUIDStringToNum(string[, variant = 1])

الوسائط

string — سلسلة نصية أو سلسلة ثابتة بطول 36 حرفًا String أو FixedString(36)

— سلسلة نصية أو سلسلة ثابتة بطول 36 حرفًا أو variant — قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft . (U)Int*

القيمة المعادة

string . FixedString(16) تعيد التمثيل الثنائي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid, UUIDStringToNum(uuid) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

متغير مايكروسوفت

Query SELECT '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid, UUIDStringToNum(uuid, 2 ) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

أُضيفت في: v24.5.0

variant (ويكون Big-endian افتراضيًا). تستبدل هذه الدالة استدعاءات دالتين منفصلتين هما UUIDStringToNum(toString(uuid)) ، لذلك لا حاجة إلى أي تحويل وسيط من UUID إلى سلسلة لاستخراج البايتات من UUID. تقبل UUID وتُرجع تمثيله الثنائي كقيمة FixedString(16) ، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا عبر(ويكونافتراضيًا). تستبدل هذه الدالة استدعاءات دالتين منفصلتين هما، لذلك لا حاجة إلى أي تحويل وسيط من UUID إلى سلسلة لاستخراج البايتات من UUID.

الصياغة

UUIDToNum(uuid[, variant = 1])

المعاملات

uuid — UUID. String أو FixedString

— UUID. أو variant — قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft . (U)Int*

القيمة المعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toUUID( '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' ) AS uuid, UUIDToNum(uuid) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

متغير مايكروسوفت

Query SELECT toUUID( '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' ) AS uuid, UUIDToNum(uuid, 2 ) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

أُضيف في: v24.5.0

يعيد مكوّن الطابع الزمني في UUID الإصدار 7.

البنية

UUIDv7ToDateTime(uuid[, timezone])

الوسائط

uuid — UUID الإصدار 7. String

— UUID الإصدار 7. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String

القيمة المُعادة

1970-01-01 00:00:00.000 . DateTime64(3) يعيد طابعًا زمنيًا بدقة المللي ثانية. إذا لم يكن UUID صالحًا من الإصدار 7، فستكون القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID( '018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1' ))

Response ┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))─┐ │ 2024-04-22 15:30:29.048 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

مع منطقة زمنية

Query SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID( '018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1' ), 'America/New_York' )

Response ┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')─┐ │ 2024-04-22 08:30:29.048 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v24.6.0

الصيغة

dateTime64ToSnowflakeID( value [, epoch])

الوسيطات

value — تاريخ ووقت. DateTime64

— تاريخ ووقت. epoch — حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). وبالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، أدخِل 1288834974657. UInt*

القيمة المعادة

قيمة الإدخال بعد تحويلها إلى UInt64

أمثلة

بسيط

Query SELECT dateTime64ToSnowflakeID(toDateTime64( '2021-08-15 18:57:56' , 3 , 'Asia/Shanghai' ))

Response 6832626394434895872

قُدِّمت في: v24.6.0

الصيغة

dateTimeToSnowflakeID( value [, epoch])

الوسيطات

value — تاريخ ووقت. DateTime

— تاريخ ووقت. epoch — حقبة لمعرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، استخدم 1288834974657. UInt*

القيمة المُعادة

قيمة الإدخال بعد تحويلها إلى UInt64

أمثلة

بسيط

Query SELECT dateTimeToSnowflakeID(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' , 'Asia/Shanghai' ))

Response 6832626392367104000

أُضيفت في: v25.8.0

تحوِّل قيمة DateTime إلى UUIDv7 عند الوقت المحدد.

راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.

اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.

هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصيغة

dateTimeToUUIDv7( value )

المعاملات

value — تاريخ ووقت. DateTime

القيمة المعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' , 'Asia/Shanghai' ));

Response ┌─dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))─┐ │ 018f05af-f4a8-778f-beee-1bedbc95c93b │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

عدة معرّفات UUID للطابع الزمني نفسه

Query SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' )); SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' ));

Response ┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐ │ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcc23a8c550 │ └──────────────────────────────────────┘ ┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐ │ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcf71ed0fd3 │ └──────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.6.0

تضمن الدالة generateSnowflakeID أن يزداد حقل العداد داخل الطابع الزمني زيادةً رتيبة عبر جميع استدعاءات الدالة في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

generateSnowflakeID([expr, [machine_id]])

الوسائط

expr — تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام. لا تؤثر قيمة التعبير على معرّف Snowflake المُعاد. اختياري. - machine_id — معرّف جهاز، وتُستخدم أقل 10 بتات منه. Int64. اختياري.

القيمة المعادة

أمثلة

مثال استخدام

Query CREATE TABLE tab (id UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab SELECT generateSnowflakeID(); SELECT * FROM tab;

Response ┌──────────────────id─┐ │ 7199081390080409600 │ └─────────────────────┘

إنشاء عدة معرّفات Snowflake لكل صف

Query SELECT generateSnowflakeID( 1 ), generateSnowflakeID( 2 );

Response ┌─generateSnowflakeID(1)─┬─generateSnowflakeID(2)─┐ │ 7199081609652224000 │ 7199081609652224001 │ └────────────────────────┴────────────────────────┘

باستخدام expression ومعرّف جهاز

Query SELECT generateSnowflakeID( 'expr' , 1 );

Response ┌─generateSnowflakeID('expr', 1)─┐ │ 7201148511606784002 │ └────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصيغة

generateUUIDv4([expr])

الوسيطات

expr — اختياري. تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة عند استدعاء الدالة عدة مرات في استعلام. لا تؤثر قيمة هذا التعبير في UUID المُعاد.

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT generateUUIDv4( number ) FROM numbers( 3 );

Response ┌─generateUUIDv4(number)───────────────┐ │ fcf19b77-a610-42c5-b3f5-a13c122f65b6 │ │ 07700d36-cb6b-4189-af1d-0972f23dc3bc │ │ 68838947-1583-48b0-b9b7-cf8268dd343d │ └──────────────────────────────────────┘

حذف التعبيرات الفرعية المشتركة

Query SELECT generateUUIDv4( 1 ), generateUUIDv4( 1 );

Response ┌─generateUUIDv4(1)────────────────────┬─generateUUIDv4(2)────────────────────┐ │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

مُقدَّم في: v24.5.0

راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.

اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصياغة

generateUUIDv7([expr])

الوسيطات

expr — اختياري. تعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات في استعلام. لا تؤثر قيمة هذا التعبير في UUID المُعاد. Any

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT generateUUIDv7( number ) FROM numbers( 3 );

Response ┌─generateUUIDv7(number)───────────────┐ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d906f8f7cebb │ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d9072d0d1e07 │ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d908dca2cf63 │ └──────────────────────────────────────┘

حذف التعبيرات الفرعية المشتركة

Query SELECT generateUUIDv7( 1 ), generateUUIDv7( 1 );

Response ┌─generateUUIDv7(1)────────────────────┬─generateUUIDv7(1)────────────────────┐ │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.6.0

يعيد مكوّن الطابع الزمني من معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime

البنية

snowflakeIDToDateTime( value [, epoch[, time_zone]])

الوسائط

value — معرّف Snowflake. UInt64

— معرّف Snowflake. epoch — اختياري. حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). لحقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، مرّر 1288834974657. UInt*

— اختياري. حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). لحقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، مرّر 1288834974657. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

value . DateTime تعيد مكوّن الطابع الزمني لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT snowflakeIDToDateTime( 7204436857747984384 ) AS res

Response ┌─────────────────res─┐ │ 2024-06-06 10:59:58 │ └─────────────────────┘

قُدِّمت في: v24.6.0

تعيد مكوّن الطابع الزمني في معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime64

الصيغة

snowflakeIDToDateTime64( value [, epoch[, time_zone]])

الوسائط

value — معرّف Snowflake. UInt64

— معرّف Snowflake. epoch — اختياري. حقبة معرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، أدخِل 1288834974657. UInt*

— اختياري. حقبة معرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، أدخِل 1288834974657. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

value على هيئة DateTime64 مع scale = 3، أي بدقة المللي ثانية. تعيد مكوّن الطابع الزمني لـعلى هيئةمع scale = 3، أي بدقة المللي ثانية. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT snowflakeIDToDateTime64( 7204436857747984384 ) AS res

Response ┌─────────────────res─┐ │ 2024-06-06 10:59:58 │ └─────────────────────┘

أُضيف في: v21.1.0

يحوّل قيمة من نوع String إلى نوع UUID. وإذا فشل التحويل، فسيُعيد قيمة UUID افتراضية بدلًا من إصدار error.

تحاول هذه الدالة تحليل سلسلة مكوّنة من 36 حرفًا بتنسيق UUID القياسي (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). إذا تعذّر تحويل السلسلة إلى UUID صالح، فستُعيد الدالة قيمة UUID الافتراضية المُقدَّمة.

البنية

toUUIDOrDefault(string, default )

الوسائط

string — سلسلة نصية مكوّنة من 36 حرفًا أو FixedString(36) لتحويلها إلى UUID. - default — قيمة UUID التي ستُعاد إذا تعذّر تحويل الوسيط الأول إلى النوع UUID.

القيمة المُعادة

يعيد قيمة UUID المحوَّلة عند نجاح العملية، أو قيمة UUID الافتراضية إذا فشل التحويل. UUID

أمثلة

يعيد التحويل الناجح قيمة UUID المُحلَّلة

Query SELECT toUUIDOrDefault( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' , toUUID( '59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ));

Response ┌─toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐ │ 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يُرجِع التحويل الفاشل قيمة UUID الافتراضية

Query SELECT toUUIDOrDefault( '-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' , toUUID( '59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ));

Response ┌─toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐ │ 59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.12.0

تحوِّل قيمة إدخال إلى قيمة من النوع UUID ، لكنها تُرجع NULL في حال حدوث خطأ.

NULL بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. تشبه toUUID ، لكنها تُرجعبدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل.

الوسيطات المدعومة:

التمثيلات النصية لـ UUID بالتنسيق القياسي (8-4-4-4-12 رقمًا سداسيّ عشري).

التمثيلات النصية لـ UUID من دون واصلات (32 رقمًا سداسيّ عشري).

الوسيطات غير المدعومة (تُرجع NULL ):

تنسيقات سلاسل غير صالحة.

أنواع غير نصية.

UUIDs غير مكتملة التكوين.

البنية

toUUIDOrNull(x)

الوسيطات

x — تمثيل نصي لقيمة UUID. String

القيمة المُعادة

NULL . تُرجِع قيمة UUID عند النجاح، وإلا UUID أو NULL

أمثلة

أمثلة الاستخدام

Query SELECT toUUIDOrNull( '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000' ) AS valid_uuid, toUUIDOrNull( 'invalid-uuid' ) AS invalid_uuid