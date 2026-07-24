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توليد UUIDv7

يحتوي UUID المُولَّد على طابع زمني من 48 بت بوحدة ميلي ثانية وفق Unix، يليه الإصدار “7” (4 بت)، وعدّاد (42 بت) لتمييز UUIDs ضمن الميلي ثانية الواحدة (بما في ذلك حقل المتغيّر “2”، 2 بت)، وحقل عشوائي (32 بت). بالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن (unix_ts_ms)، يبدأ العدّاد بقيمة عشوائية ويزداد بمقدار 1 لكل UUID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، يُزاد حقل الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى قيمة بداية عشوائية جديدة. تضمن دوال توليد UUID أن حقل العدّاد داخل الطابع الزمني يزداد اطرادًا عبر جميع استدعاءات الدوال في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي.

إنشاء Snowflake ID

يحتوي Snowflake ID المُنشأ على طابع Unix زمني حالي بالمللي ثانية (41 + 1 من البتات العليا الصفرية)، يليه معرّف آلة (10 بتات)، ثم عدّاد (12 بتًا) لتمييز المعرّفات داخل المللي ثانية الواحدة. وبالنسبة إلى أي طابع زمني معيّن (unix_ts_ms)، يبدأ العدّاد من 0 ويزداد بمقدار 1 مع كل Snowflake ID جديد إلى أن يتغيّر الطابع الزمني. وفي حال تجاوز سعة العدّاد، تُزاد خانة الطابع الزمني بمقدار 1 ويُعاد ضبط العدّاد إلى 0.
تستند معرّفات Snowflake المُنشأة إلى حقبة UNIX التي تبدأ في 1970-01-01. ومع أنه لا يوجد معيار أو توصية تحدد حقبة معرّفات Snowflake، فقد تستخدم التطبيقات في أنظمة أخرى حقبة مختلفة، مثل Twitter/X ‏(2010-11-04) أو Mastodon ‏(2015-01-01).

UUIDNumToString

ظهر في: v1.1.0 يأخذ التمثيل الثنائي لـ UUID، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا باستخدام variant (ويكون Big-endian افتراضيًا)، ويُرجع سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بتنسيق نصي. البنية
الوسائط
  • binary — التمثيل الثنائي لـ UUID. FixedString(16)
  • variant — المتغيّر كما هو محدد في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft. (U)Int*
القيمة المُعادة يُرجع UUID على هيئة سلسلة نصية. String أمثلة مثال على الاستخدام
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متغير مايكروسوفت
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UUIDStringToNum

أُضيفت في: v1.1.0 تقبل سلسلة نصية تتكوّن من 36 حرفًا بالتنسيق xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx، وتُرجع FixedString(16) كتمثيلها الثنائي، مع إمكانية تحديد التنسيق اختياريًا باستخدام variant (‏Big-endian افتراضيًا). البنية
الوسائط
  • string — سلسلة نصية أو سلسلة ثابتة بطول 36 حرفًا String أو FixedString(36)
  • variant — قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft. (U)Int*
القيمة المعادة تعيد التمثيل الثنائي لـ string. FixedString(16) أمثلة مثال على الاستخدام
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متغير مايكروسوفت
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UUIDToNum

أُضيفت في: v24.5.0 تقبل UUID وتُرجع تمثيله الثنائي كقيمة FixedString(16)، مع إمكانية تحديد تنسيقه اختياريًا عبر variant (ويكون Big-endian افتراضيًا). تستبدل هذه الدالة استدعاءات دالتين منفصلتين هما UUIDStringToNum(toString(uuid))، لذلك لا حاجة إلى أي تحويل وسيط من UUID إلى سلسلة لاستخراج البايتات من UUID. الصياغة
المعاملات
  • uuid — UUID. String أو FixedString
  • variant — قيمة المتغيّر كما هي محددة في RFC4122. 1 = Big-endian (الافتراضي)، 2 = Microsoft. (U)Int*
القيمة المعادة يعيد تمثيلاً ثنائياً لـ UUID. FixedString(16) أمثلة مثال على الاستخدام
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متغير مايكروسوفت
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UUIDv7ToDateTime

أُضيف في: v24.5.0 يعيد مكوّن الطابع الزمني في UUID الإصدار 7. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يعيد طابعًا زمنيًا بدقة المللي ثانية. إذا لم يكن UUID صالحًا من الإصدار 7، فستكون القيمة المُعادة 1970-01-01 00:00:00.000. DateTime64(3) أمثلة مثال على الاستخدام
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مع منطقة زمنية
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dateTime64ToSnowflakeID

قُدِّمت في: v24.6.0 يحوّل قيمة DateTime64 إلى أول Snowflake ID في الوقت المحدد. الصيغة
الوسيطات
  • value — تاريخ ووقت. DateTime64
  • epoch — حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). وبالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، أدخِل 1288834974657. UInt*
القيمة المعادة قيمة الإدخال بعد تحويلها إلى UInt64 أمثلة بسيط
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dateTimeToSnowflakeID

قُدِّمت في: v24.6.0 تُحوِّل قيمة DateTime إلى أول معرّف Snowflake عند الوقت المحدد. الصيغة
الوسيطات
  • value — تاريخ ووقت. DateTime
  • epoch — حقبة لمعرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، استخدم 1288834974657. UInt*
القيمة المُعادة قيمة الإدخال بعد تحويلها إلى UInt64 أمثلة بسيط
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dateTimeToUUIDv7

أُضيفت في: v25.8.0 تحوِّل قيمة DateTime إلى UUIDv7 عند الوقت المحدد. راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصيغة
المعاملات
  • value — تاريخ ووقت. DateTime
القيمة المعادة يُرجع UUIDv7. UUID أمثلة مثال على الاستخدام
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عدة معرّفات UUID للطابع الزمني نفسه
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generateSnowflakeID

أُضيفت في: v24.6.0 تُنشئ معرّف Snowflake. تضمن الدالة generateSnowflakeID أن يزداد حقل العداد داخل الطابع الزمني زيادةً رتيبة عبر جميع استدعاءات الدالة في الخيوط والاستعلامات التي تعمل بالتوازي. راجع قسم “إنشاء معرّف Snowflake” للاطلاع على تفاصيل التنفيذ.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • exprتعبير اعتباطي يُستخدم لتجاوز حذف التعبيرات الفرعية المشتركة إذا جرى استدعاء الدالة عدة مرات ضمن استعلام. لا تؤثر قيمة التعبير على معرّف Snowflake المُعاد. اختياري. - machine_id — معرّف جهاز، وتُستخدم أقل 10 بتات منه. Int64. اختياري.
القيمة المعادة يُرجع معرّف Snowflake. UInt64 أمثلة مثال استخدام
Query
Response
إنشاء عدة معرّفات Snowflake لكل صف
Query
Response
باستخدام expression ومعرّف جهاز
Query
Response

generateUUIDv4

أُضيف في: v1.1.0 يُنشئ UUID من الإصدار الرابع.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد UUIDv4. UUID أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
حذف التعبيرات الفرعية المشتركة
Query
Response

generateUUIDv7

مُقدَّم في: v24.5.0 يُنشئ الإصدار 7 من UUID. راجع قسم “توليد UUIDv7” للاطلاع على تفاصيل بنية UUID، وإدارة العداد، وضمانات التزامن.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، لا تزال معرّفات UUID من الإصدار 7 في حالة مسودة، وقد تتغير بنيتها في المستقبل.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد UUIDv7. UUID أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
حذف التعبيرات الفرعية المشتركة
Query
Response

snowflakeIDToDateTime

أُضيف في: v24.6.0 يعيد مكوّن الطابع الزمني من معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime. البنية
الوسائط
  • value — معرّف Snowflake. UInt64
  • epoch — اختياري. حقبة معرّف Snowflake بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). لحقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، مرّر 1288834974657. UInt*
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد مكوّن الطابع الزمني لـ value. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

snowflakeIDToDateTime64

قُدِّمت في: v24.6.0 تعيد مكوّن الطابع الزمني في معرّف Snowflake كقيمة من النوع DateTime64. الصيغة
الوسائط
  • value — معرّف Snowflake. UInt64
  • epoch — اختياري. حقبة معرّف Snowflake، بالمللي ثانية منذ 1970-01-01. القيمة الافتراضية هي 0 ‏(1970-01-01). بالنسبة إلى حقبة Twitter/X ‏(2015-01-01)، أدخِل 1288834974657. UInt*
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد مكوّن الطابع الزمني لـ value على هيئة DateTime64 مع scale = 3، أي بدقة المللي ثانية. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

toUUIDOrDefault

أُضيف في: v21.1.0 يحوّل قيمة من نوع String إلى نوع UUID. وإذا فشل التحويل، فسيُعيد قيمة UUID افتراضية بدلًا من إصدار error. تحاول هذه الدالة تحليل سلسلة مكوّنة من 36 حرفًا بتنسيق UUID القياسي (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). إذا تعذّر تحويل السلسلة إلى UUID صالح، فستُعيد الدالة قيمة UUID الافتراضية المُقدَّمة. البنية
الوسائط
  • string — سلسلة نصية مكوّنة من 36 حرفًا أو FixedString(36) لتحويلها إلى UUID. - default — قيمة UUID التي ستُعاد إذا تعذّر تحويل الوسيط الأول إلى النوع UUID.
القيمة المُعادة يعيد قيمة UUID المحوَّلة عند نجاح العملية، أو قيمة UUID الافتراضية إذا فشل التحويل. UUID أمثلة يعيد التحويل الناجح قيمة UUID المُحلَّلة
Query
Response
يُرجِع التحويل الفاشل قيمة UUID الافتراضية
Query
Response

toUUIDOrNull

أُضيفت في: v20.12.0 تحوِّل قيمة إدخال إلى قيمة من النوع UUID، لكنها تُرجع NULL في حال حدوث خطأ. تشبه toUUID، لكنها تُرجع NULL بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث أخطاء في التحويل. الوسيطات المدعومة:
  • التمثيلات النصية لـ UUID بالتنسيق القياسي (8-4-4-4-12 رقمًا سداسيّ عشري).
  • التمثيلات النصية لـ UUID من دون واصلات (32 رقمًا سداسيّ عشري).
الوسيطات غير المدعومة (تُرجع NULL):
  • تنسيقات سلاسل غير صالحة.
  • أنواع غير نصية.
  • UUIDs غير مكتملة التكوين.
البنية
الوسيطات
  • x — تمثيل نصي لقيمة UUID. String
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة UUID عند النجاح، وإلا NULL. UUID أو NULL أمثلة أمثلة الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦