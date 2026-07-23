دوال الذكاء الاصطناعي هي دوال مضمّنة في ClickHouse يمكنك استخدامها لاستدعاء الذكاء الاصطناعي أو إنشاء embeddings للعمل مع بياناتك، واستخراج المعلومات، وتصنيف البيانات، وغير ذلك…

دوال الذكاء الاصطناعي تجريبية. اضبط allow_experimental_ai_functions لتمكينها.

قد تُرجع دوال الذكاء الاصطناعي مخرجات غير متوقعة. وتعتمد النتيجة بدرجة كبيرة على جودة الموجّه والنموذج المستخدم.

تشترك جميع الدوال في بنية تحتية موحّدة توفّر ما يلي:

فرض الحصص : حدود لكل استعلام على الرموز ( ai_function_max_input_tokens_per_query , ai_function_max_output_tokens_per_query ) واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ( ai_function_max_api_calls_per_query ).

: حدود لكل استعلام على الرموز ( , ) واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ( ). إعادة المحاولة مع زيادة تدريجية في التأخير: تتم إعادة محاولة الإخفاقات العابرة ( ai_function_max_retries ) باستخدام تأخير أُسّي متزايد ( ai_function_retry_initial_delay_ms ).

تشير دوال الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة مُسمّاة تخزّن بيانات اعتماد الموفّر وإعداداته. ويمكن إنشاء مجموعات مُسمّاة مختلفة واستخدامها مع دوال مختلفة أو مع استدعاءات مختلفة للدوال. على سبيل المثال، قد ترغب في تعريف مجموعة مُسمّاة مختلفة لاستخدامها مع دوال النص ( aiGenerate , aiClassify , aiExtract , aiTranslate ) مقابل الدالة aiEmbed ، إذ تتطلب نقاط نهاية مختلفة وتستخدم عادةً نماذج مختلفة.

مثال على تعليمة لإنشاء مجموعة مُسمّاة تحتوي على بيانات اعتماد الموفّر، إحداهما مع نقطة نهاية للدردشة والأخرى مع نقطة نهاية للتضمين:

CREATE NAMED COLLECTION ai_text_credentials AS provider = 'openai' , endpoint = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions' , model = 'gpt-4o-mini' , api_key = 'sk-...' ; -- `aiEmbed` does not read `model` from the named collection; pass it as a positional argument instead. -- Defining `model` in an `aiEmbed` collection is an error, not silently ignored. CREATE NAMED COLLECTION ai_embedding_credentials AS provider = 'openai' , endpoint = 'https://api.openai.com/v1/embeddings' , api_key = 'sk-...' ;

​ معلمات المجموعة المسماة

المعلمة النوع الافتراضي الوصف provider String — موفّر النموذج. القيم المدعومة: 'openai' و 'anthropic' . انظر الملاحظة أدناه. endpoint String — عنوان URL لنقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات. model String — اسم النموذج (مثل 'gpt-4o-mini' ). تستخدمه الدوال النصية؛ وتتطلب aiEmbed إدخال model كوسيط موضعي، وتُرجع خطأً إذا تم تحديد model في المجموعة المسماة. api_key String — مفتاح المصادقة الخاص بالموفّر. اختياري: عند عدم تحديده، لا يُرسَل ترويس المصادقة، مما يتيح الاستهداف لخوادم متوافقة مع OpenAI لا تتطلب مصادقة. max_tokens UInt64 1024 الحد الأقصى لعدد الرموز الناتجة لكل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات. api_version String — سلسلة إصدار واجهة برمجة التطبيقات. تستخدمها Anthropic ( '2023-06-01' ).

يمكن استخدام أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (مثل vLLM وOllama وLiteLLM) عبر ضبط provider = 'openai' وتوجيه endpoint إلى خدمتك.

​ اختيار بيانات الاعتماد

تحدِّد الدالة المجموعة المُسمّاة المطلوب استخدامها وفق الترتيب التالي:

مفتاح credentials في خريطة المَعلمات الخاصة بها، إن وُجد؛ وإلا، إعداد بيانات الاعتماد الافتراضي المنطبق: ai_function_text_default_credentials لدوال النص ( aiGenerate و aiClassify و aiExtract و aiTranslate );

لدوال النص ( و و و ); ai_function_embedding_default_credentials للدالة aiEmbed .

إذا لم يُضبط أيٌّ منهما، يفشل الاستدعاء. تستخدم دوال النص ودوال التضمين إعدادات افتراضية منفصلة لأن نقطة النهاية الخاصة بإكمالات الدردشة تختلف عن نظيرتها الخاصة بالتضمينات.

SET ai_function_text_default_credentials = 'ai_text_credentials' ; -- Uses ai_text_credentials from the setting: SELECT aiGenerate( 'What is 2 + 2? Reply with just the number.' ); -- Overrides the default for this call: SELECT aiGenerate( 'Bonjour' , map( 'credentials' , 'other_credentials' ));

​ خريطة المعلمات

تقبل كل دالة، اختياريًا، ‎ Map(String, String) ‎ من المعلمات في النهاية. جميع القيم سلاسل نصية (ضع الأرقام بين علامتَي اقتباس، مثل ‎ '0.2' ‎). تُرفض المفاتيح غير المعروفة. وإذا كان المفتاح موجودًا، فإنه يتجاوز القيمة المناظرة في المجموعة المُسمّاة؛ أما إذا لم يكن موجودًا، فيُستخدَم ما في المجموعة المُسمّاة (بالنسبة إلى ‎ model ‎/‎ max_tokens ‎) أو القيمة الافتراضية المضمّنة. والاستثناء هو ‎ aiEmbed ‎، إذ يأخذ ‎ model ‎ بوصفه وسيطة موضعية مطلوبة (‎ aiEmbed(text, model[, params]) ‎) ويُرجع خطأ إذا جرى تعيينه بدلًا من ذلك في خريطة المعلمات أو المجموعة المُسمّاة.

المعلمات التالية مشتركة بين جميع دوال الذكاء الاصطناعي:

Key Description credentials المجموعة المُسمّاة المطلوب استخدامها (انظر أعلاه). model يتجاوز قيمة model الخاصة بالمجموعة (لدوال النصوص فقط؛ تأخذ aiEmbed القيمة model بوصفها وسيطة موضعية مطلوبة، وليس مفتاحًا في الخريطة).

وتقبل كل دالة أيضًا معلمات إضافية خاصة بها (مثل ‎ max_tokens ‎ و‎ temperature ‎ و‎ system_prompt ‎ و‎ instructions ‎ و‎ dimensions ‎). راجع المرجع الخاص بكل دالة أدناه لمعرفة المعلمات التي تقبلها وقيمها الافتراضية.

SELECT aiGenerate(body, map( 'temperature' , '0.2' , 'system_prompt' , 'You are terse.' )) FROM articles;

​ إعدادات على مستوى الاستعلام

ai_function_ . تَرِد جميع الإعدادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الإعدادات تحت البادئة

​ تقييد مضيفات نقطة النهاية

endpoint في مجموعة مسماة للذكاء الاصطناعي وجهةً خارجية يتصل بها الخادم باستخدام هويته الخاصة، وقد يتضمن — إذا جرى تحديده — api_key الخاص بالمجموعة المسماة في رؤوس الطلب. افتراضيًا، يسمح ClickHouse بأي مضيف. لحصر الدوال في مجموعة محددة من الموفّرين، اضبط يمثل عنوان URL الخاص بـفي مجموعة مسماة للذكاء الاصطناعي وجهةً خارجية يتصل بها الخادم باستخدام هويته الخاصة، وقد يتضمن — إذا جرى تحديده —الخاص بالمجموعة المسماة في رؤوس الطلب. افتراضيًا، يسمح ClickHouse بأي مضيف. لحصر الدوال في مجموعة محددة من الموفّرين، اضبط remote_url_allow_hosts في إعدادات الخادم، على سبيل المثال:

< remote_url_allow_hosts > < host > api.openai.com </ host > < host > api.anthropic.com </ host > </ remote_url_allow_hosts >

لاحظ أن هذا الإعداد عام على مستوى الخادم ويسري على جميع الميزات التي تستخدم HTTP.

​ أمان النقل (HTTP مقابل HTTPS)

يُحدَّد النقل حصريًا من خلال scheme لعنوان URL الخاص بـ endpoint . لا يوجد تشفير على مستوى التطبيق لحمولة الطلب؛ إذ تعتمد حماية البيانات أثناء النقل بالكامل على هذا الـ scheme:

https:// — يستخدم الاتصال TLS. يُشفَّر جسم الطلب (النص المُدخل، والتوجيهات) و api_key في headers الطلب أثناء النقل، كما يجري التحقق من certificate الخاصة بالموفّر. استخدم هذا مع أي موفّر بعيد.

— يستخدم الاتصال TLS. يُشفَّر جسم الطلب (النص المُدخل، والتوجيهات) و في headers الطلب أثناء النقل، كما يجري التحقق من certificate الخاصة بالموفّر. استخدم هذا مع أي موفّر بعيد. http:// — الاتصال غير مشفَّر. يُرسَل جسم الطلب و api_key بصيغة مكشوفة. استخدم هذا فقط مع موفّر موثوق على private network (مثل instance محلي من vLLM أو Ollama ).

endpoint من نوع http:// وتُرسَل البيانات من دون تشفير. لا يوجد حاليًا إعداد server-side يرفض نقاط نهاية AI ذات النص المكشوف — إذ يقيّد endpoint من نوع http:// والموجَّه إلى مضيف مسموح به يمر أيضًا. ولضمان نقل مشفَّر، اضبط مجموعات مُسمّاة باستخدام نقاط نهاية https:// . لا تفرض دوال الذكاء الاصطناعي استخدام HTTPS: إذ يُقبلمن نوعوتُرسَل البيانات من دون تشفير. لا يوجد حاليًا إعداد server-side يرفض نقاط نهاية AI ذات النص المكشوف — إذ يقيّد remote_url_allow_hosts مضيف الوجهة فقط ولا يفحص scheme الخاص بعنوان URL، لذا فإنمن نوعوالموجَّه إلى مضيف مسموح به يمر أيضًا. ولضمان نقل مشفَّر، اضبط مجموعات مُسمّاة باستخدام نقاط نهاية

لاحظ أنه في كلتا الحالتين يتلقى الموفّر بيانات الإدخال بصيغة مكشوفة بعد إنهاء TLS؛ إذ لا يحمي TLS البيانات إلا على مسار الشبكة بين الخادم والموفّر.

الموفّر قيمة provider وظائف الدردشة ملاحظات OpenAI 'openai' نعم الموفّر الافتراضي. Anthropic 'anthropic' نعم يستخدم نقطة النهاية /v1/messages .

يُتتبَّع نشاط AI function عبر ProfileEvents في ClickHouse:

ProfileEvent Description AIAPICalls عدد طلبات HTTP المُرسلة إلى موفّر الذكاء الاصطناعي. AIInputTokens إجمالي رموز الإدخال المستهلَكة. AIOutputTokens إجمالي رموز الإخراج المستهلَكة. AIRowsProcessed عدد الصفوف التي تلقّت نتيجة. AIRowsSkipped عدد الصفوف التي جرى تخطيها (تم تجاوز الحصة، أو حدث خطأ مع ai_function_throw_on_error = 0 ).

استعلم عن هذه الأحداث:

SELECT ProfileEvents['AIAPICalls'] AS api_calls, ProfileEvents['AIInputTokens'] AS input_tokens, ProfileEvents['AIOutputTokens'] AS output_tokens FROM system . query_log WHERE query_id = 'query_id' AND type = 'QueryFinish' ORDER BY event_time DESC ;

أُضيف في: v26.4.0

يُصنّف النص المُعطى ضمن إحدى الفئات المتاحة باستخدام موفّر LLM.

ترسل الدالة النص مع موجّه تصنيف ثابت وتنسيق استجابة من نوع JSON-schema يقيّد النموذج بحيث يُرجع تسمية واحدة فقط من التسميات المزوّدة. وعندما تُعاد الاستجابة على شكل كائن JSON بالصيغة {"category": "..."} ، تُستخرج التسمية ويُعاد نصّها.

تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مسماة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، واختياريًا مفتاح واجهة برمجة تطبيقات) من المفتاح credentials في خريطة المعاملات الاختيارية، أو من الإعداد ai_function_text_default_credentials إذا لم تتضمنه الخريطة.

البنية

aiClassify( text , categories[, params])

الأسماء البديلة: AIClassify

الوسيطة

text — النص المطلوب تصنيفه. String

— النص المطلوب تصنيفه. categories — قائمة ثابتة بتسميات الفئات المرشحة. Array(String)

— قائمة ثابتة بتسميات الفئات المرشحة. params — Map(String, String) ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة: temperature (درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في مستوى العشوائية؛ القيمة الافتراضية 0.0 ) و max_tokens (الحد الأقصى لعدد الرموز المُخرجة في كل استدعاء؛ القيمة الافتراضية 1024 ). كما تنطبق أيضًا المعلمات العامة credentials و model (راجع الدالة). Map(String, String)

القيمة المُعادة

ai_function_throw_on_error معطّلًا. إحدى تسميات الفئات المقدَّمة، أو القيمة الافتراضية لنوع العمود (سلسلة فارغة) إذا فشل الطلب وكانمعطّلًا. String

أمثلة

تصنيف المشاعر

Query SELECT aiClassify( 'I love this product!' , ['positive', 'negative', 'neutral'])

Response positive

تصنيف عمود باستخدام بيانات اعتماد صريحة

Query SELECT body, aiClassify(body, ['bug', 'question', 'feature'], map( 'credentials' , 'ai_text_credentials' )) AS kind FROM issues LIMIT 5

استُحدث في: v26.6.0

ينشئ متجه تضمين للنص المُعطى باستخدام موفّر الذكاء الاصطناعي المُعَدّ.

Array(Float32) . ضمن كتلة واحدة من الصفوف، تُجمَّع المدخلات في دفعات يصل حجمها إلى ترسل الدالة النص إلى نقطة نهاية التضمين المُعَدّة وتُرجع المتجه الناتج بصيغة. ضمن كتلة واحدة من الصفوف، تُجمَّع المدخلات في دفعات يصل حجمها إلى ai_function_embedding_max_batch_size إدخالًا لكل طلب HTTP لتقليل الأعباء الإضافية لكل استدعاء.

تُؤخذ بيانات الاعتماد (مجموعة مسماة تحدد الموفّر ونقطة النهاية، وبشكل اختياري مفتاح واجهة برمجة تطبيقات) من المفتاح credentials في خريطة المعلمات، أو من الإعداد ai_function_embedding_default_credentials عندما لا تتضمنه الخريطة. لاحظ أن aiEmbed يستخدم إعدادًا منفصلًا لبيانات الاعتماد الافتراضية عن دوال النص، لأن نقطة نهاية تضمين تختلف عن نقطة نهاية الدردشة.

تكون model وسيطة موضعية مطلوبة (قيمة ثابتة من نوع String ). وعلى خلاف دوال النص، لا يقرأ aiEmbed قيمة model من المجموعة المسماة أو من خريطة المعلمات. وأي مجموعة مسماة تعرّف model تُرفَض بدلًا من تجاهلها بصمت.

تطلب المعلمة الاختيارية dimensions ، عند دعمها من قِبل النموذج (مثل text-embedding-3-* من OpenAI’s)، متجهًا بالحجم المحدد؛ وإلا فسيُعاد الحجم الأصلي للنموذج.

البنية

aiEmbed( text , model[, params])

الوسيطات

text — النص المراد تحويله إلى تضمين. String

— النص المراد تحويله إلى تضمين. model — اسم نموذج التضمين. const String

— اسم نموذج التضمين. params — Map(String, String) ثابت اختياري للمعلمات. مفتاح خاص بهذه الدالة: dimensions (عدد أبعاد متجه الإخراج المطلوب؛ تعني القيمة 0 أو عدم تحديده استخدام الحجم الأصلي للنموذج). وينطبق أيضًا المعامل العام credentials (راجع دوال الذكاء الاصطناعي). Map(String, String)

القيمة المُعادة

ai_function_throw_on_error معطّلًا، أو إذا تم تجاوز الحصة وكان ai_function_throw_on_quota_exceeded معطّلًا. متجه التضمين، أو مصفوفة فارغة إذا كان الإدخال NULL أو فارغًا، أو إذا فشل الطلب وكانمعطّلًا، أو إذا تم تجاوز الحصة وكانمعطّلًا. Array(Float32)

أمثلة

تضمين سلسلة نصية واحدة (يمكن حذف credentials إذا كان الإعداد ai_function_embedding_default_credentials مضبوطًا)

Query SELECT aiEmbed( 'Hello world' , 'text-embedding-3-small' , map( 'credentials' , 'ai_embedding_credentials' ))

مع تحديد الأبعاد صراحةً

Query SELECT aiEmbed( 'Hello world' , 'text-embedding-3-small' , map( 'credentials' , 'ai_embedding_credentials' , 'dimensions' , '256' ))

إنشاء تضمينات لعمود من النصوص

Query SELECT aiEmbed(title, 'text-embedding-3-small' , map( 'credentials' , 'ai_embedding_credentials' , 'dimensions' , '256' )) FROM articles LIMIT 10

أُضيف في: v26.4.0

يستخرج معلومات منظَّمة من نص غير منظَّم باستخدام موفّر LLM.

يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة إما تعليمة بلغة طبيعية حرة الصياغة (مثل 'the main complaint' ) أو مخططًا مُرمَّزًا بتنسيق JSON بالشكل '{"field_a": "description of field a", "field_b": "description of field b"}' .

في وضع التعليمات، تُرجِع الدالة القيمة المستخرجة كسلسلة نصية عادية، أو سلسلة فارغة إذا لم يُعثر على أي شيء. وفي وضع المخطط، تُرجِع الدالة سلسلة كائن JSON تتطابق مفاتيحها مع المخطط المطلوب؛ وتكون الحقول المفقودة null .

تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مُسمّاة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، وبشكل اختياري مفتاح واجهة برمجة تطبيقات) من المفتاح credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من الإعداد ai_function_text_default_credentials عندما لا تتضمن الخريطة هذا المفتاح.

البنية

aiExtract( text , instruction_or_schema[, params])

الأسماء البديلة: AIExtract

الوسيطات

text — النص المراد استخراج المعلومات منه. String

— النص المراد استخراج المعلومات منه. instruction_or_schema — تعليمة استخراج بصياغة حرة، أو كائن JSON ثابت يصف الحقول المطلوب استخراجها. const String

— تعليمة استخراج بصياغة حرة، أو كائن JSON ثابت يصف الحقول المطلوب استخراجها. params — Map(String, String) ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة هي: temperature (درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في مستوى العشوائية؛ الافتراضي 0.0 ) و max_tokens (الحد الأقصى لرموز الإخراج في كل استدعاء؛ الافتراضي 1024 ). كما تنطبق أيضًا المعلمات العامة credentials و model (راجع دوال الذكاء الاصطناعي). Map(String, String)

القيمة المُعادة

ai_function_throw_on_error معطّلًا. قيمة واحدة مستخرجة (وضع التعليمات) أو سلسلة JSON تمثل كائنًا (وضع المخطط). تُرجِع القيمة الافتراضية لنوع العمود (سلسلة فارغة) إذا فشل الطلب وكانمعطّلًا. String

أمثلة

تعليمة بصياغة حرة

Query SELECT aiExtract( 'The package arrived late and was damaged.' , 'the main complaint' )

Response late and damaged package

استخراج المخطط

Query SELECT aiExtract(review, '{"sentiment": "positive, negative or neutral", "topic": "main topic of the review"}' ) FROM reviews LIMIT 5

أُضيف في: v26.4.0

يُنشئ محتوى نصيًا حرًّا انطلاقًا من موجّه باستخدام موفّر LLM.

ترسل الدالة الموجّه إلى موفّر الذكاء الاصطناعي المُعَدّ وتُرجع النص الناتج.

تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مسماة تحدد الموفّر، والنموذج، ونقطة النهاية، واختياريًا مفتاح واجهة برمجة تطبيقات) من المفتاح credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من الإعداد ai_function_text_default_credentials عندما لا تتضمنه الخريطة.

يمكن لخريطة المعلمات الاختيارية أيضًا تعيين system_prompt (تعليمة توجّه سلوك النموذج، مثل النبرة، والتنسيق، والدور)، و temperature ، و max_tokens ، و model . إذا لم يتم تعيين system_prompt ، فالقيمة الافتراضية هي: You are a helpful assistant. Provide a clear and concise response.

البنية

aiGenerate(prompt[, params])

الأسماء البديلة: AIGenerate

الوسيطات

prompt — الموجّه أو السؤال الذي يُرسله المستخدم إلى النموذج. String

— الموجّه أو السؤال الذي يُرسله المستخدم إلى النموذج. params — قيمة ثابتة اختيارية من النوع Map(String, String) للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة هي: temperature (درجة حرارة التوليد التي تتحكم في العشوائية؛ والقيمة الافتراضية 0.7 )، و max_tokens (الحد الأقصى لعدد الرموز المميّزة في المخرجات لكل استدعاء؛ والقيمة الافتراضية 1024 )، و system_prompt (تعليمة ثابتة على مستوى النظام لتوجيه سلوك النموذج؛ والقيمة الافتراضية موجّه عام للمساعد). كما تنطبق أيضًا المعلمتان الشائعتان credentials و model (راجع دوال الذكاء الاصطناعي). Map(String, String)

القيمة المُعادة

ai_function_throw_on_error معطّلًا. الاستجابة النصية المُولَّدة، أو القيمة الافتراضية لنوع العمود (سلسلة فارغة) إذا فشل الطلب وكانمعطّلًا. String

أمثلة

سؤال بسيط

Query SELECT aiGenerate( 'What is 2 + 2? Reply with just the number.' )

Response 4

مع بيانات اعتماد صريحة وموجّه النظام

Query SELECT aiGenerate( 'Explain ClickHouse' , map( 'credentials' , 'ai_text_credentials' , 'system_prompt' , 'You are a database expert. Be concise.' ))

لخّص قيم العمود

Query SELECT article_title, aiGenerate( concat ( 'Summarize in one sentence: ' , article_body)) AS summary FROM articles LIMIT 5

قُدِّم في: v26.4.0

يترجم النص المُعطى إلى اللغة الهدف المحددة باستخدام موفّر LLM.

يمكن تمرير تعليمات إضافية خاصة بالأسلوب أو اللهجة عبر المفتاح instructions في خريطة المعلمات (على سبيل المثال: 'الإبقاء على المصطلحات التقنية دون ترجمة' ).

تُؤخذ بيانات الاعتماد (مجموعة مسماة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، ومفتاح واجهة برمجة تطبيقات اختياريًا) من المفتاح credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من الإعداد ai_function_text_default_credentials إذا لم تتضمنه الخريطة.

البنية

aiTranslate( text , target_language[, params])

الأسماء البديلة: AITranslate

الوسيطات

text — النص المراد ترجمته. String

— النص المراد ترجمته. target_language — اسم اللغة الهدف أو رمز BCP-47 لها (مثل 'French' و 'es-MX' ). String

— اسم اللغة الهدف أو رمز BCP-47 لها (مثل و ). params — Map(String, String) ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بهذه الدالة هي: temperature (درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في العشوائية؛ والقيمة الافتراضية 0.3 )، و max_tokens (الحد الأقصى لعدد التوكنات الناتجة في كل استدعاء؛ والقيمة الافتراضية 1024 )، و instructions (تعليمات إضافية للمترجم تتعلق بالأسلوب أو اللهجة). كما تنطبق أيضًا المعلمتان الشائعتان credentials و model (راجع دوال الذكاء الاصطناعي). Map(String, String)

القيمة المُعادة

ai_function_throw_on_error معطّلًا. النص المترجم، أو القيمة الافتراضية لنوع العمود (سلسلة فارغة) إذا فشل الطلب وكانمعطّلًا. String

أمثلة

الترجمة إلى الفرنسية

Query SELECT aiTranslate( 'Hello, world!' , 'French' )

Response Bonjour le monde!

ترجم إلى اليابانية مع تعليمات الأسلوب