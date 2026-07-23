دوال الذكاء الاصطناعي تجريبية. اضبط
allow_experimental_ai_functions لتمكينها.
تشترك جميع الدوال في بنية تحتية موحّدة توفّر ما يلي:
قد تُرجع دوال الذكاء الاصطناعي مخرجات غير متوقعة. وتعتمد النتيجة بدرجة كبيرة على جودة الموجّه والنموذج المستخدم.
- فرض الحصص: حدود لكل استعلام على الرموز (
ai_function_max_input_tokens_per_query,
ai_function_max_output_tokens_per_query) واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (
ai_function_max_api_calls_per_query).
- إعادة المحاولة مع زيادة تدريجية في التأخير: تتم إعادة محاولة الإخفاقات العابرة (
ai_function_max_retries) باستخدام تأخير أُسّي متزايد (
ai_function_retry_initial_delay_ms).
تشير دوال الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة مُسمّاة تخزّن بيانات اعتماد الموفّر وإعداداته. ويمكن إنشاء مجموعات مُسمّاة مختلفة واستخدامها مع دوال مختلفة أو مع استدعاءات مختلفة للدوال. على سبيل المثال، قد ترغب في تعريف مجموعة مُسمّاة مختلفة لاستخدامها مع دوال النص (
الإعداد
aiGenerate,
aiClassify,
aiExtract,
aiTranslate) مقابل الدالة
aiEmbed، إذ تتطلب نقاط نهاية مختلفة وتستخدم عادةً نماذج مختلفة.
مثال على تعليمة لإنشاء مجموعة مُسمّاة تحتوي على بيانات اعتماد الموفّر، إحداهما مع نقطة نهاية للدردشة والأخرى مع نقطة نهاية للتضمين:
CREATE NAMED COLLECTION ai_text_credentials AS
provider = 'openai',
endpoint = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions',
model = 'gpt-4o-mini',
api_key = 'sk-...';
-- `aiEmbed` does not read `model` from the named collection; pass it as a positional argument instead.
-- Defining `model` in an `aiEmbed` collection is an error, not silently ignored.
CREATE NAMED COLLECTION ai_embedding_credentials AS
provider = 'openai',
endpoint = 'https://api.openai.com/v1/embeddings',
api_key = 'sk-...';
معلمات المجموعة المسماة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
provider
|String
|—
|موفّر النموذج. القيم المدعومة:
'openai' و
'anthropic'. انظر الملاحظة أدناه.
endpoint
|String
|—
|عنوان URL لنقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات.
model
|String
|—
|اسم النموذج (مثل
'gpt-4o-mini'). تستخدمه الدوال النصية؛ وتتطلب
aiEmbed إدخال
model كوسيط موضعي، وتُرجع خطأً إذا تم تحديد
model في المجموعة المسماة.
api_key
|String
|—
|مفتاح المصادقة الخاص بالموفّر. اختياري: عند عدم تحديده، لا يُرسَل ترويس المصادقة، مما يتيح الاستهداف لخوادم متوافقة مع OpenAI لا تتطلب مصادقة.
max_tokens
|UInt64
1024
|الحد الأقصى لعدد الرموز الناتجة لكل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات.
api_version
|String
|—
|سلسلة إصدار واجهة برمجة التطبيقات. تستخدمها Anthropic (
'2023-06-01').
يمكن استخدام أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (مثل vLLM وOllama وLiteLLM) عبر ضبط
provider = 'openai' وتوجيه
endpoint إلى خدمتك.
تحدِّد الدالة المجموعة المُسمّاة المطلوب استخدامها وفق الترتيب التالي:
اختيار بيانات الاعتماد
- مفتاح
credentialsفي خريطة المَعلمات الخاصة بها، إن وُجد؛
- وإلا، إعداد بيانات الاعتماد الافتراضي المنطبق:
ai_function_text_default_credentialsلدوال النص (
aiGenerateو
aiClassifyو
aiExtractو
aiTranslate);
ai_function_embedding_default_credentialsللدالة
aiEmbed.
-
SET ai_function_text_default_credentials = 'ai_text_credentials';
-- Uses ai_text_credentials from the setting:
SELECT aiGenerate('What is 2 + 2? Reply with just the number.');
-- Overrides the default for this call:
SELECT aiGenerate('Bonjour', map('credentials', 'other_credentials'));
تقبل كل دالة، اختياريًا،
خريطة المعلمات
Map(String, String) من المعلمات في النهاية. جميع القيم سلاسل نصية (ضع الأرقام بين علامتَي اقتباس، مثل
'0.2'). تُرفض المفاتيح غير المعروفة. وإذا كان المفتاح موجودًا، فإنه يتجاوز القيمة المناظرة في المجموعة المُسمّاة؛ أما إذا لم يكن موجودًا، فيُستخدَم ما في المجموعة المُسمّاة (بالنسبة إلى
model/
max_tokens) أو القيمة الافتراضية المضمّنة. والاستثناء هو
aiEmbed، إذ يأخذ
model بوصفه وسيطة موضعية مطلوبة (
aiEmbed(text, model[, params])) ويُرجع خطأ إذا جرى تعيينه بدلًا من ذلك في خريطة المعلمات أو المجموعة المُسمّاة.
المعلمات التالية مشتركة بين جميع دوال الذكاء الاصطناعي:
وتقبل كل دالة أيضًا معلمات إضافية خاصة بها (مثل
|Key
|Description
credentials
|المجموعة المُسمّاة المطلوب استخدامها (انظر أعلاه).
model
|يتجاوز قيمة
model الخاصة بالمجموعة (لدوال النصوص فقط؛ تأخذ
aiEmbed القيمة
model بوصفها وسيطة موضعية مطلوبة، وليس مفتاحًا في الخريطة).
max_tokens و
temperature و
system_prompt و
instructions و
dimensions). راجع المرجع الخاص بكل دالة أدناه لمعرفة المعلمات التي تقبلها وقيمها الافتراضية.
SELECT aiGenerate(body, map('temperature', '0.2', 'system_prompt', 'You are terse.')) FROM articles;
تَرِد جميع الإعدادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الإعدادات تحت البادئة
إعدادات على مستوى الاستعلام
ai_function_.
يمثل عنوان URL الخاص بـ
تقييد مضيفات نقطة النهاية
endpoint في مجموعة مسماة للذكاء الاصطناعي وجهةً خارجية يتصل بها الخادم باستخدام هويته الخاصة، وقد يتضمن — إذا جرى تحديده —
api_key الخاص بالمجموعة المسماة في رؤوس الطلب. افتراضيًا، يسمح ClickHouse بأي مضيف. لحصر الدوال في مجموعة محددة من الموفّرين، اضبط
remote_url_allow_hosts في إعدادات الخادم، على سبيل المثال:
لاحظ أن هذا الإعداد عام على مستوى الخادم ويسري على جميع الميزات التي تستخدم HTTP.
<remote_url_allow_hosts>
<host>api.openai.com</host>
<host>api.anthropic.com</host>
</remote_url_allow_hosts>
يُحدَّد النقل حصريًا من خلال scheme لعنوان URL الخاص بـ
أمان النقل (HTTP مقابل HTTPS)
endpoint. لا يوجد تشفير على مستوى التطبيق لحمولة الطلب؛ إذ تعتمد حماية البيانات أثناء النقل بالكامل على هذا الـ scheme:
https://— يستخدم الاتصال TLS. يُشفَّر جسم الطلب (النص المُدخل، والتوجيهات) و
api_keyفي headers الطلب أثناء النقل، كما يجري التحقق من certificate الخاصة بالموفّر. استخدم هذا مع أي موفّر بعيد.
http://— الاتصال غير مشفَّر. يُرسَل جسم الطلب و
api_keyبصيغة مكشوفة. استخدم هذا فقط مع موفّر موثوق على private network (مثل instance محلي من
vLLMأو
Ollama).
endpoint من نوع
http:// وتُرسَل البيانات من دون تشفير. لا يوجد حاليًا إعداد server-side يرفض نقاط نهاية AI ذات النص المكشوف — إذ يقيّد
remote_url_allow_hosts مضيف الوجهة فقط ولا يفحص scheme الخاص بعنوان URL، لذا فإن
endpoint من نوع
http:// والموجَّه إلى مضيف مسموح به يمر أيضًا. ولضمان نقل مشفَّر، اضبط مجموعات مُسمّاة باستخدام نقاط نهاية
https://.
لاحظ أنه في كلتا الحالتين يتلقى الموفّر بيانات الإدخال بصيغة مكشوفة بعد إنهاء TLS؛ إذ لا يحمي TLS البيانات إلا على مسار الشبكة بين الخادم والموفّر.
الموفّرون المدعومون
|الموفّر
|قيمة
provider
|وظائف الدردشة
|ملاحظات
|OpenAI
'openai'
|نعم
|الموفّر الافتراضي.
|Anthropic
'anthropic'
|نعم
|يستخدم نقطة النهاية
/v1/messages.
يُتتبَّع نشاط AI function عبر ProfileEvents في ClickHouse:
Observability
استعلم عن هذه الأحداث:
|ProfileEvent
|Description
AIAPICalls
|عدد طلبات HTTP المُرسلة إلى موفّر الذكاء الاصطناعي.
AIInputTokens
|إجمالي رموز الإدخال المستهلَكة.
AIOutputTokens
|إجمالي رموز الإخراج المستهلَكة.
AIRowsProcessed
|عدد الصفوف التي تلقّت نتيجة.
AIRowsSkipped
|عدد الصفوف التي جرى تخطيها (تم تجاوز الحصة، أو حدث خطأ مع
ai_function_throw_on_error = 0).
SELECT
ProfileEvents['AIAPICalls'] AS api_calls,
ProfileEvents['AIInputTokens'] AS input_tokens,
ProfileEvents['AIOutputTokens'] AS output_tokens
FROM system.query_log
WHERE query_id = 'query_id'
AND type = 'QueryFinish'
ORDER BY event_time DESC;
أُضيف في: v26.4.0 يُصنّف النص المُعطى ضمن إحدى الفئات المتاحة باستخدام موفّر LLM. ترسل الدالة النص مع موجّه تصنيف ثابت وتنسيق استجابة من نوع JSON-schema يقيّد النموذج بحيث يُرجع تسمية واحدة فقط من التسميات المزوّدة. وعندما تُعاد الاستجابة على شكل كائن JSON بالصيغة
aiClassify
{"category": "..."}، تُستخرج التسمية ويُعاد نصّها.
تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مسماة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، واختياريًا مفتاح واجهة برمجة تطبيقات)
من المفتاح
credentials في خريطة المعاملات الاختيارية، أو من الإعداد
ai_function_text_default_credentials إذا لم تتضمنه الخريطة.
البنية
الأسماء البديلة:
aiClassify(text, categories[, params])
AIClassify
الوسيطة
text— النص المطلوب تصنيفه.
String
categories— قائمة ثابتة بتسميات الفئات المرشحة.
Array(String)
params—
Map(String, String)ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة:
temperature(درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في مستوى العشوائية؛ القيمة الافتراضية
0.0) و
max_tokens(الحد الأقصى لعدد الرموز المُخرجة في كل استدعاء؛ القيمة الافتراضية
1024). كما تنطبق أيضًا المعلمات العامة
credentialsو
model(راجع الدالة).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error معطّلًا.
String
أمثلة
تصنيف المشاعر
Query
SELECT aiClassify('I love this product!', ['positive', 'negative', 'neutral'])
تصنيف عمود باستخدام بيانات اعتماد صريحة
Response
positive
Query
SELECT body, aiClassify(body, ['bug', 'question', 'feature'], map('credentials', 'ai_text_credentials')) AS kind FROM issues LIMIT 5
استُحدث في: v26.6.0 ينشئ متجه تضمين للنص المُعطى باستخدام موفّر الذكاء الاصطناعي المُعَدّ. ترسل الدالة النص إلى نقطة نهاية التضمين المُعَدّة وتُرجع المتجه الناتج بصيغة
aiEmbed
Array(Float32).
ضمن كتلة واحدة من الصفوف، تُجمَّع المدخلات في دفعات يصل حجمها إلى
ai_function_embedding_max_batch_size
إدخالًا لكل طلب HTTP لتقليل الأعباء الإضافية لكل استدعاء.
تُؤخذ بيانات الاعتماد (مجموعة مسماة تحدد الموفّر ونقطة النهاية، وبشكل اختياري مفتاح واجهة برمجة تطبيقات)
من المفتاح
credentials في خريطة المعلمات، أو من الإعداد
ai_function_embedding_default_credentials عندما لا تتضمنه الخريطة. لاحظ أن
aiEmbed يستخدم
إعدادًا منفصلًا لبيانات الاعتماد الافتراضية عن دوال النص، لأن نقطة نهاية تضمين تختلف
عن نقطة نهاية الدردشة.
تكون
model وسيطة موضعية مطلوبة (قيمة ثابتة من نوع
String). وعلى خلاف دوال النص،
لا يقرأ
aiEmbed قيمة
model من المجموعة المسماة أو من خريطة المعلمات. وأي مجموعة مسماة
تعرّف
model تُرفَض بدلًا من تجاهلها بصمت.
تطلب المعلمة الاختيارية
dimensions، عند دعمها من قِبل النموذج (مثل
text-embedding-3-* من OpenAI’s)،
متجهًا بالحجم المحدد؛ وإلا فسيُعاد الحجم الأصلي للنموذج.
البنية
الوسيطات
aiEmbed(text, model[, params])
text— النص المراد تحويله إلى تضمين.
String
model— اسم نموذج التضمين.
const String
params—
Map(String, String)ثابت اختياري للمعلمات. مفتاح خاص بهذه الدالة:
dimensions(عدد أبعاد متجه الإخراج المطلوب؛ تعني القيمة
0أو عدم تحديده استخدام الحجم الأصلي للنموذج). وينطبق أيضًا المعامل العام
credentials(راجع دوال الذكاء الاصطناعي).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error معطّلًا، أو إذا تم تجاوز الحصة وكان
ai_function_throw_on_quota_exceeded معطّلًا.
Array(Float32)
أمثلة
تضمين سلسلة نصية واحدة (يمكن حذف
credentials إذا كان الإعداد
ai_function_embedding_default_credentials مضبوطًا)
مع تحديد الأبعاد صراحةً
Query
SELECT aiEmbed('Hello world', 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials'))
إنشاء تضمينات لعمود من النصوص
Query
SELECT aiEmbed('Hello world', 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials', 'dimensions', '256'))
Query
SELECT aiEmbed(title, 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials', 'dimensions', '256')) FROM articles LIMIT 10
أُضيف في: v26.4.0 يستخرج معلومات منظَّمة من نص غير منظَّم باستخدام موفّر LLM. يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة إما تعليمة بلغة طبيعية حرة الصياغة (مثل
aiExtract
'the main complaint') أو
مخططًا مُرمَّزًا بتنسيق JSON بالشكل
'{"field_a": "description of field a", "field_b": "description of field b"}'.
في وضع التعليمات، تُرجِع الدالة القيمة المستخرجة كسلسلة نصية عادية، أو سلسلة فارغة إذا لم يُعثر على أي شيء.
وفي وضع المخطط، تُرجِع الدالة سلسلة كائن JSON تتطابق مفاتيحها مع المخطط المطلوب؛ وتكون الحقول المفقودة
null.
تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مُسمّاة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، وبشكل اختياري مفتاح واجهة برمجة تطبيقات)
من المفتاح
credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من الإعداد
ai_function_text_default_credentials عندما لا تتضمن الخريطة هذا المفتاح.
البنية
الأسماء البديلة:
aiExtract(text, instruction_or_schema[, params])
AIExtract
الوسيطات
text— النص المراد استخراج المعلومات منه.
String
instruction_or_schema— تعليمة استخراج بصياغة حرة، أو كائن JSON ثابت يصف الحقول المطلوب استخراجها.
const String
params—
Map(String, String)ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة هي:
temperature(درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في مستوى العشوائية؛ الافتراضي
0.0) و
max_tokens(الحد الأقصى لرموز الإخراج في كل استدعاء؛ الافتراضي
1024). كما تنطبق أيضًا المعلمات العامة
credentialsو
model(راجع دوال الذكاء الاصطناعي).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error معطّلًا.
String
أمثلة
تعليمة بصياغة حرة
Query
SELECT aiExtract('The package arrived late and was damaged.', 'the main complaint')
استخراج المخطط
Response
late and damaged package
Query
SELECT aiExtract(review, '{"sentiment": "positive, negative or neutral", "topic": "main topic of the review"}') FROM reviews LIMIT 5
أُضيف في: v26.4.0 يُنشئ محتوى نصيًا حرًّا انطلاقًا من موجّه باستخدام موفّر LLM. ترسل الدالة الموجّه إلى موفّر الذكاء الاصطناعي المُعَدّ وتُرجع النص الناتج. تُؤخذ بيانات الاعتماد (وهي مجموعة مسماة تحدد الموفّر، والنموذج، ونقطة النهاية، واختياريًا مفتاح واجهة برمجة تطبيقات) من المفتاح
aiGenerate
credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من الإعداد
ai_function_text_default_credentials عندما لا تتضمنه الخريطة.
يمكن لخريطة المعلمات الاختيارية أيضًا تعيين
system_prompt (تعليمة توجّه سلوك النموذج،
مثل النبرة، والتنسيق، والدور)، و
temperature، و
max_tokens، و
model. إذا لم يتم تعيين
system_prompt،
فالقيمة الافتراضية هي:
You are a helpful assistant. Provide a clear and concise response.
البنية
الأسماء البديلة:
aiGenerate(prompt[, params])
AIGenerate
الوسيطات
prompt— الموجّه أو السؤال الذي يُرسله المستخدم إلى النموذج.
String
params— قيمة ثابتة اختيارية من النوع
Map(String, String)للمعلمات. المفاتيح الخاصة بالدالة هي:
temperature(درجة حرارة التوليد التي تتحكم في العشوائية؛ والقيمة الافتراضية
0.7)، و
max_tokens(الحد الأقصى لعدد الرموز المميّزة في المخرجات لكل استدعاء؛ والقيمة الافتراضية
1024)، و
system_prompt(تعليمة ثابتة على مستوى النظام لتوجيه سلوك النموذج؛ والقيمة الافتراضية موجّه عام للمساعد). كما تنطبق أيضًا المعلمتان الشائعتان
credentialsو
model(راجع دوال الذكاء الاصطناعي).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error معطّلًا.
String
أمثلة
سؤال بسيط
Query
SELECT aiGenerate('What is 2 + 2? Reply with just the number.')
مع بيانات اعتماد صريحة وموجّه النظام
Response
4
لخّص قيم العمود
Query
SELECT aiGenerate('Explain ClickHouse', map('credentials', 'ai_text_credentials', 'system_prompt', 'You are a database expert. Be concise.'))
Query
SELECT article_title, aiGenerate(concat('Summarize in one sentence: ', article_body)) AS summary FROM articles LIMIT 5
قُدِّم في: v26.4.0 يترجم النص المُعطى إلى اللغة الهدف المحددة باستخدام موفّر LLM. يمكن تمرير تعليمات إضافية خاصة بالأسلوب أو اللهجة عبر المفتاح
aiTranslate
instructions في خريطة المعلمات (على سبيل المثال:
'الإبقاء على المصطلحات التقنية دون ترجمة').
تُؤخذ بيانات الاعتماد (مجموعة مسماة تحدد الموفّر والنموذج ونقطة النهاية، ومفتاح واجهة برمجة تطبيقات اختياريًا)
من المفتاح
credentials في خريطة المعلمات الاختيارية، أو من
الإعداد
ai_function_text_default_credentials إذا لم تتضمنه الخريطة.
البنية
الأسماء البديلة:
aiTranslate(text, target_language[, params])
AITranslate
الوسيطات
text— النص المراد ترجمته.
String
target_language— اسم اللغة الهدف أو رمز BCP-47 لها (مثل
'French'و
'es-MX').
String
params—
Map(String, String)ثابت اختياري للمعلمات. المفاتيح الخاصة بهذه الدالة هي:
temperature(درجة حرارة أخذ العينات التي تتحكم في العشوائية؛ والقيمة الافتراضية
0.3)، و
max_tokens(الحد الأقصى لعدد التوكنات الناتجة في كل استدعاء؛ والقيمة الافتراضية
1024)، و
instructions(تعليمات إضافية للمترجم تتعلق بالأسلوب أو اللهجة). كما تنطبق أيضًا المعلمتان الشائعتان
credentialsو
model(راجع دوال الذكاء الاصطناعي).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error معطّلًا.
String
أمثلة
الترجمة إلى الفرنسية
Query
SELECT aiTranslate('Hello, world!', 'French')
ترجم إلى اليابانية مع تعليمات الأسلوب
Response
Bonjour le monde!
Query
SELECT aiTranslate(body, 'Japanese', map('instructions', 'Use polite form (desu/masu)')) FROM articles LIMIT 5