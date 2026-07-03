في أسلوب التخزين BSI (Bit-Sliced Index)، تُخزَّن البيانات في Bit-Sliced Index ثم تُضغط باستخدام Roaring Bitmap. وتُنفَّذ عمليات التجميع والعمليات عنصرًا بعنصر مباشرةً على البيانات المضغوطة، مما يمكن أن يحسّن كفاءة التخزين والاستعلام بشكل كبير. يحتوي المتجه على فهارس وقيمها المقابلة. وفيما يلي بعض خصائص بنية البيانات هذه والقيود الخاصة بها في وضع تخزين BSI:
BSI
- يمكن أن يكون نوع الفهرس واحدًا من
UInt8أو
UInt16أو
UInt32. ملاحظة: نظرًا لأداء تنفيذ Roaring Bitmap ذي 64 بت، فإن تنسيق BSI لا يدعم
UInt64/
Int64.
- يمكن أن يكون نوع القيمة واحدًا من
Int8أو
Int16أو
Int32أو
Int64أو
UInt8أو
UInt16أو
UInt32أو
UInt64أو
Float32أو
Float64. ملاحظة: لا يتوسع نوع القيمة تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا استخدمت
UInt8بوصفه نوع القيمة، فإن أي مجموع يتجاوز سعة
UInt8سيتسبب في تجاوز السعة بدلًا من ترقيته إلى نوع أعلى؛ وبالمثل، فإن العمليات على الأعداد الصحيحة ستنتج نتائج صحيحة (فمثلًا، لن تتحول القسمة تلقائيًا إلى نتيجة ذات فاصلة عائمة). لذلك، من المهم التخطيط لنوع القيمة وتصميمه مسبقًا. وفي السيناريوهات العملية، تُستخدم الأنواع ذات الفاصلة العائمة (
Float32/
Float64) بشكل شائع.
- لا يمكن تنفيذ العمليات إلا بين متجهين لهما نوع الفهرس نفسه ونوع القيمة نفسه.
- يستخدم التخزين الأساسي Bit-Sliced Index، حيث تُستخدم bitmap لتخزين الفهارس. ويُستخدم Roaring Bitmap بوصفه التنفيذ المحدد لـ bitmap. ومن أفضل الممارسات تجميع الفهارس في أقل عدد ممكن من حاويات Roaring Bitmap لتحقيق أقصى قدر من الضغط وتحسين أداء الاستعلام.
- تحوّل آلية Bit-Sliced Index القيمة إلى تمثيل ثنائي. وبالنسبة إلى الأنواع ذات الفاصلة العائمة، يستخدم التحويل تمثيل الفاصلة الثابتة، مما قد يؤدي إلى فقدان الدقة. ويمكن ضبط الدقة عبر تخصيص عدد البتات المستخدمة للجزء الكسري، والقيمة default هي 24 بت، وهي كافية لمعظم السيناريوهات. يمكنك تخصيص عدد بتات الجزء الصحيح وبتات الجزء الكسري عند إنشاء NumericIndexedVector باستخدام aggregate function groupNumericIndexedVector مع
-State.
- توجد ثلاث حالات للفهارس: قيمة غير صفرية، وقيمة صفرية، وغير موجودة. في NumericIndexedVector، لا تُخزَّن إلا القيم غير الصفرية والقيم الصفرية. بالإضافة إلى ذلك، في العمليات عنصرًا بعنصر بين NumericIndexedVectorين، ستُعامل قيمة الفهرس غير الموجود على أنها 0. وفي سيناريو القسمة، تكون النتيجة صفرًا عندما يكون divisor صفرًا.
هناك طريقتان لإنشاء هذه البنية: الأولى هي استخدام الدالة التجميعية
إنشاء كائن
إنشاء كائن
numericIndexedVector
groupNumericIndexedVector مع
-State.
يمكنك إضافة اللاحقة
-if لقبول شرط إضافي.
لن تعالج الدالة التجميعية إلا الصفوف التي تطابق الشرط.
أما الطريقة الأخرى فهي إنشاؤه من
خريطة باستخدام
numericIndexedVectorBuild.
تتيح الدالة
groupNumericIndexedVectorState تخصيص عدد البتات الصحيحة والكسرية عبر المعاملات، بينما لا يتيح
numericIndexedVectorBuild ذلك.
ينشئ NumericIndexedVector من عمودَي بيانات، ويُرجع مجموع كل القيم بالنوع
groupNumericIndexedVector
Float64. وإذا أُضيفت اللاحقة
State، فإنه يُرجع كائن NumericIndexedVector.
الصياغة
المعلمات
groupNumericIndexedVectorState(col1, col2)
groupNumericIndexedVectorState(type, integer_bit_num, fraction_bit_num)(col1, col2)
type: String، اختياري. يحدّد تنسيق التخزين. حاليًا، التنسيق المدعوم الوحيد هو
'BSI'.
integer_bit_num:
UInt32، اختياري. يكون هذا المعلَم ساريًا عند استخدام تنسيق التخزين
'BSI'، ويشير إلى عدد البتات المستخدمة للجزء الصحيح. عندما يكون نوع الفهرس نوعًا صحيحًا، فإن القيمة الافتراضية تساوي عدد البتات المستخدمة لتخزين الفهرس. على سبيل المثال، إذا كان نوع الفهرس هو UInt16، فإن القيمة الافتراضية لـ
integer_bit_numهي 16. أما بالنسبة إلى نوعَي الفهرس Float32 وFloat64، فالقيمة الافتراضية لـ integer_bit_num هي 40، لذا يكون الجزء الصحيح من البيانات الذي يمكن تمثيله ضمن النطاق
[-2^39, 2^39 - 1]. والنطاق المسموح به هو
[0, 64].
fraction_bit_num:
UInt32، اختياري. يكون هذا المعلَم ساريًا عند استخدام تنسيق التخزين
'BSI'، ويشير إلى عدد البتات المستخدمة للجزء الكسري. عندما يكون نوع القيمة عددًا صحيحًا، تكون القيمة الافتراضية 0؛ وعندما يكون نوع القيمة Float32 أو Float64، تكون القيمة الافتراضية 24. والنطاق الصالح هو
[0, 24].
- يوجد أيضًا قيد ينص على أن النطاق الصالح لـ integer_bit_num + fraction_bit_num هو [0, 64].
col1: عمود الفهرس. الأنواع المدعومة:
UInt8/
UInt16/
UInt32/
Int8/
Int16/
Int32.
col2: عمود القيمة. الأنواع المدعومة:
Int8/
Int16/
Int32/
Int64/
UInt8/
UInt16/
UInt32/
UInt64/
Float32/
Float64.
Float64 تمثل مجموع جميع القيم.
مثال
بيانات الاختبار:
الاستعلام والنتيجة:
UserID PlayTime
1 10
2 20
3 30
SELECT groupNumericIndexedVector(UserID, PlayTime) AS num FROM t;
┌─num─┐
│ 60 │
└─────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorState(UserID, PlayTime) as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)─────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 60 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22') as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf('BSI', 32, 0)(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22') as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)──────────────────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction('BSI', 32, 0)(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
يُنشأ التوثيق أدناه استنادًا إلى جدول النظام
system.functions.
أُضيفت في: v25.7.0 يعيد مجموع كل القيم في
numericIndexedVectorAllValueSum
numericIndexedVector.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة تعيد المجموع.
numericIndexedVectorAllValueSum(v)
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorAllValueSum(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 60 │
└─────┘
أُضيف في: v25.7.0 ينشئ NumericIndexedVector من خريطة. تمثل مفاتيح الخريطة فهرس المتجه، وتمثل قيمة الخريطة قيمة المتجه. البنية
numericIndexedVectorBuild
المعاملات
numericIndexedVectorBuild(map)
map— تعيين يربط الفهرس بالقيمة.
Map
AggregateFunction
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])) AS res, toTypeName(res);
Response
┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يعيد الكاردينالية (عدد الفهارس الفريدة) في numericIndexedVector. الصياغة
numericIndexedVectorCardinality
الوسيطات القيمة المُعادة يُرجع عدد الفهارس الفريدة.
numericIndexedVectorCardinality(v)
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorCardinality(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 3 │
└─────┘
قُدِّمت في: v25.7.0 تسترجع القيمة المقابلة لفهرس محدد من numericIndexedVector. بنية الجملة
numericIndexedVectorGetValue
الوسائط
numericIndexedVectorGetValue(v, i)
v—
numericIndexedVector
i— الفهرس المراد استرجاع القيمة له.
(U)Int*
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorGetValue(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])), 3) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 30 │
└─────┘
أُضيفت في: v25.7.0 تُجري عملية جمع عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseAdd
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
البنية
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseAdd(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
WITH
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1──────────────────┬─res2─────────────┐
│ {1:10,2:30,3:50,4:30} │ {1:12,2:22,3:32} │
└───────────────────────┴──────────────────┘
طُرح في: v25.7.0 يُجري قسمة عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseDivide
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
البنية
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseDivide(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1────────┬─res2────────────┐
│ {2:2,3:1.5} │ {1:5,2:10,3:15} │
└─────────────┴─────────────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseEqual
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو
ثابت عددي.
والنتيجة هي
numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تتساوى عندها القيم، مع ضبط جميع القيم المناظرة على 1.
البنية
الوسائط
numericIndexedVectorPointwiseEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──┬─res2──┐
│ {2:1} │ {2:1} │
└───────┴───────┘
أُضيف في: v25.7.0 يجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseGreater
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
وتكون النتيجة
numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أكبر من قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المقابلة إلى 1.
الصيغة
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseGreater(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────┬─res2──┐
│ {1:1,3:1} │ {3:1} │
└───────────┴───────┘
أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. والنتيجة هي numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أكبر من أو تساوي قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المقابلة إلى 1. الصياغة
numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual
المعاملات
numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {1:1,2:1,3:1} │ {2:1,3:1} │
└───────────────┴───────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseLess
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو
ثابت عددي.
والنتيجة هي
numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أقل من قيمة المتجه الثاني، مع ضبط جميع القيم المقابلة على 1.
البنية
المعاملات
numericIndexedVectorPointwiseLess(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────┬─res2──┐
│ {3:1,4:1} │ {1:1} │
└───────────┴───────┘
استُحدث في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. وتكون النتيجة numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أقل من أو تساوي قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المناظرة إلى 1. الصيغة
numericIndexedVectorPointwiseLessEqual
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVectorمن النوع
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {2:1,3:1,4:1} │ {1:1,2:1} │
└───────────────┴───────────┘
أُضيف في: v25.7.0 ينفّذ ضربًا عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseMultiply
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
الصيغة
الوسائط
numericIndexedVectorPointwiseMultiply(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2─────────────┐
│ {2:200,3:600} │ {1:20,2:40,3:60} │
└───────────────┴──────────────────┘
قُدِّمت في: v25.7.0 تُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseNotEqual
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
والنتيجة هي
numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها القيم غير متساوية، مع ضبط جميع القيم المقابلة على 1.
البنية
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن
numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector جديدًا.
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {1:1,3:1,4:1} │ {1:1,3:1} │
└───────────────┴───────────┘
قُدِّمت في: v25.7.0 تُجري عملية طرح عنصرًا بعنصر بين
numericIndexedVectorPointwiseSubtract
numericIndexedVector و
numericIndexedVector آخر أو ثابت عددي.
البنية
الوسيطات
numericIndexedVectorPointwiseSubtract(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— ثابت عددي أو كائن numericIndexedVector.
(U)Int*أو
Float*أو
numericIndexedVector
numericIndexedVector
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1───────────────────┬─res2────────────┐
│ {1:10,2:10,3:10,4:-30} │ {1:8,2:18,3:28} │
└────────────────────────┴─────────────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يعيد معلومات داخلية عن
numericIndexedVectorShortDebugString
numericIndexedVector بتنسيق JSON.
تُستخدم هذه الدالة أساسًا لأغراض تصحيح الأخطاء.
الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة يعيد سلسلة JSON تحتوي على معلومات تصحيح الأخطاء.
numericIndexedVectorShortDebugString(v)
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorShortDebugString(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res\G;
Response
Row 1:
──────
res: {"vector_type":"BSI","index_type":"char8_t","value_type":"char8_t","integer_bit_num":8,"fraction_bit_num":0,"zero_indexes_info":{"cardinality":"0"},"non_zero_indexes_info":{"total_cardinality":"3","all_value_sum":60,"number_of_bitmaps":"8","bitmap_info":{"cardinality":{"0":"0","1":"2","2":"2","3":"2","4":"2","5":"0","6":"0","7":"0"}}}}
استُحدث في: v25.7.0 يحوّل numericIndexedVector إلى نوع خريطة. البنية
numericIndexedVectorToMap
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع خريطة تضم أزواجًا من الفهرس والقيمة.
numericIndexedVectorToMap(v)
Map
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ {1:10,2:20,3:30} │
└──────────────────┘