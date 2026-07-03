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NumericIndexedVector هو هيكل بيانات مجرّد يغلّف متجهًا ويُنفّذ عمليات تجميع المتجه والعمليات عنصرًا بعنصر. وتُعد Bit-Sliced Index طريقة التخزين المعتمدة فيه. للاطلاع على الأساس النظري وحالات الاستخدام، راجع الورقة Large-Scale Metric Computation in Online Controlled Experiment Platform.

BSI

في أسلوب التخزين BSI ‏(Bit-Sliced Index)، تُخزَّن البيانات في Bit-Sliced Index ثم تُضغط باستخدام Roaring Bitmap. وتُنفَّذ عمليات التجميع والعمليات عنصرًا بعنصر مباشرةً على البيانات المضغوطة، مما يمكن أن يحسّن كفاءة التخزين والاستعلام بشكل كبير. يحتوي المتجه على فهارس وقيمها المقابلة. وفيما يلي بعض خصائص بنية البيانات هذه والقيود الخاصة بها في وضع تخزين BSI:
  • يمكن أن يكون نوع الفهرس واحدًا من UInt8 أو UInt16 أو UInt32. ملاحظة: نظرًا لأداء تنفيذ Roaring Bitmap ذي 64 بت، فإن تنسيق BSI لا يدعم UInt64/Int64.
  • يمكن أن يكون نوع القيمة واحدًا من Int8 أو Int16 أو Int32 أو Int64 أو UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64 أو Float32 أو Float64. ملاحظة: لا يتوسع نوع القيمة تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا استخدمت UInt8 بوصفه نوع القيمة، فإن أي مجموع يتجاوز سعة UInt8 سيتسبب في تجاوز السعة بدلًا من ترقيته إلى نوع أعلى؛ وبالمثل، فإن العمليات على الأعداد الصحيحة ستنتج نتائج صحيحة (فمثلًا، لن تتحول القسمة تلقائيًا إلى نتيجة ذات فاصلة عائمة). لذلك، من المهم التخطيط لنوع القيمة وتصميمه مسبقًا. وفي السيناريوهات العملية، تُستخدم الأنواع ذات الفاصلة العائمة (Float32/Float64) بشكل شائع.
  • لا يمكن تنفيذ العمليات إلا بين متجهين لهما نوع الفهرس نفسه ونوع القيمة نفسه.
  • يستخدم التخزين الأساسي Bit-Sliced Index، حيث تُستخدم bitmap لتخزين الفهارس. ويُستخدم Roaring Bitmap بوصفه التنفيذ المحدد لـ bitmap. ومن أفضل الممارسات تجميع الفهارس في أقل عدد ممكن من حاويات Roaring Bitmap لتحقيق أقصى قدر من الضغط وتحسين أداء الاستعلام.
  • تحوّل آلية Bit-Sliced Index القيمة إلى تمثيل ثنائي. وبالنسبة إلى الأنواع ذات الفاصلة العائمة، يستخدم التحويل تمثيل الفاصلة الثابتة، مما قد يؤدي إلى فقدان الدقة. ويمكن ضبط الدقة عبر تخصيص عدد البتات المستخدمة للجزء الكسري، والقيمة default هي 24 بت، وهي كافية لمعظم السيناريوهات. يمكنك تخصيص عدد بتات الجزء الصحيح وبتات الجزء الكسري عند إنشاء NumericIndexedVector باستخدام aggregate function groupNumericIndexedVector مع -State.
  • توجد ثلاث حالات للفهارس: قيمة غير صفرية، وقيمة صفرية، وغير موجودة. في NumericIndexedVector، لا تُخزَّن إلا القيم غير الصفرية والقيم الصفرية. بالإضافة إلى ذلك، في العمليات عنصرًا بعنصر بين NumericIndexedVectorين، ستُعامل قيمة الفهرس غير الموجود على أنها 0. وفي سيناريو القسمة، تكون النتيجة صفرًا عندما يكون divisor صفرًا.

إنشاء كائن numericIndexedVector

هناك طريقتان لإنشاء هذه البنية: الأولى هي استخدام الدالة التجميعية groupNumericIndexedVector مع -State. يمكنك إضافة اللاحقة -if لقبول شرط إضافي. لن تعالج الدالة التجميعية إلا الصفوف التي تطابق الشرط. أما الطريقة الأخرى فهي إنشاؤه من خريطة باستخدام numericIndexedVectorBuild. تتيح الدالة groupNumericIndexedVectorState تخصيص عدد البتات الصحيحة والكسرية عبر المعاملات، بينما لا يتيح numericIndexedVectorBuild ذلك.

groupNumericIndexedVector

ينشئ NumericIndexedVector من عمودَي بيانات، ويُرجع مجموع كل القيم بالنوع Float64. وإذا أُضيفت اللاحقة State، فإنه يُرجع كائن NumericIndexedVector. الصياغة
المعلمات
  • type: String، اختياري. يحدّد تنسيق التخزين. حاليًا، التنسيق المدعوم الوحيد هو 'BSI'.
  • integer_bit_num: UInt32، اختياري. يكون هذا المعلَم ساريًا عند استخدام تنسيق التخزين 'BSI'، ويشير إلى عدد البتات المستخدمة للجزء الصحيح. عندما يكون نوع الفهرس نوعًا صحيحًا، فإن القيمة الافتراضية تساوي عدد البتات المستخدمة لتخزين الفهرس. على سبيل المثال، إذا كان نوع الفهرس هو UInt16، فإن القيمة الافتراضية لـ integer_bit_num هي 16. أما بالنسبة إلى نوعَي الفهرس Float32 وFloat64، فالقيمة الافتراضية لـ integer_bit_num هي 40، لذا يكون الجزء الصحيح من البيانات الذي يمكن تمثيله ضمن النطاق [-2^39, 2^39 - 1]. والنطاق المسموح به هو [0, 64].
  • fraction_bit_num: UInt32، اختياري. يكون هذا المعلَم ساريًا عند استخدام تنسيق التخزين 'BSI'، ويشير إلى عدد البتات المستخدمة للجزء الكسري. عندما يكون نوع القيمة عددًا صحيحًا، تكون القيمة الافتراضية 0؛ وعندما يكون نوع القيمة Float32 أو Float64، تكون القيمة الافتراضية 24. والنطاق الصالح هو [0, 24].
  • يوجد أيضًا قيد ينص على أن النطاق الصالح لـ integer_bit_num + fraction_bit_num هو [0, 64].
  • col1: عمود الفهرس. الأنواع المدعومة: UInt8/UInt16/UInt32/Int8/Int16/Int32.
  • col2: عمود القيمة. الأنواع المدعومة: Int8/Int16/Int32/Int64/UInt8/UInt16/UInt32/UInt64/Float32/Float64.
القيمة المعادة قيمة Float64 تمثل مجموع جميع القيم. مثال بيانات الاختبار:
الاستعلام والنتيجة:
يُنشأ التوثيق أدناه استنادًا إلى جدول النظام system.functions.

numericIndexedVectorAllValueSum

أُضيفت في: v25.7.0 يعيد مجموع كل القيم في numericIndexedVector. البنية
الوسائط القيمة المُعادة تعيد المجموع. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorBuild

أُضيف في: v25.7.0 ينشئ NumericIndexedVector من خريطة. تمثل مفاتيح الخريطة فهرس المتجه، وتمثل قيمة الخريطة قيمة المتجه. البنية
المعاملات
  • map — تعيين يربط الفهرس بالقيمة. Map
القيمة المعادة يعيد كائنًا من نوع NumericIndexedVector. AggregateFunction أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorCardinality

أُضيف في: v25.7.0 يعيد الكاردينالية (عدد الفهارس الفريدة) في numericIndexedVector. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُرجع عدد الفهارس الفريدة. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorGetValue

قُدِّمت في: v25.7.0 تسترجع القيمة المقابلة لفهرس محدد من numericIndexedVector. بنية الجملة
الوسائط القيمة المعادة قيمة رقمية من نفس نوع القيمة في NumericIndexedVector. (U)Int* أو Float* أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorPointwiseAdd

أُضيفت في: v25.7.0 تُجري عملية جمع عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorPointwiseDivide

طُرح في: v25.7.0 يُجري قسمة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. البنية
الوسيطات القيمة المعادة يعيد كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
Query
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numericIndexedVectorPointwiseEqual

أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. والنتيجة هي numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تتساوى عندها القيم، مع ضبط جميع القيم المناظرة على 1. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة
Query
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numericIndexedVectorPointwiseGreater

أُضيف في: v25.7.0 يجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. وتكون النتيجة numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أكبر من قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المقابلة إلى 1. الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual

أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. والنتيجة هي numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أكبر من أو تساوي قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المقابلة إلى 1. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

numericIndexedVectorPointwiseLess

أُضيف في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. والنتيجة هي numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أقل من قيمة المتجه الثاني، مع ضبط جميع القيم المقابلة على 1. البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
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numericIndexedVectorPointwiseLessEqual

استُحدث في: v25.7.0 يُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. وتكون النتيجة numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها قيمة المتجه الأول أقل من أو تساوي قيمة المتجه الثاني، مع تعيين جميع القيم المناظرة إلى 1. الصيغة
الوسيطات القيمة المعادة يُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
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numericIndexedVectorPointwiseMultiply

أُضيف في: v25.7.0 ينفّذ ضربًا عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة
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numericIndexedVectorPointwiseNotEqual

قُدِّمت في: v25.7.0 تُجري مقارنة عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. والنتيجة هي numericIndexedVector يحتوي على الفهارس التي تكون فيها القيم غير متساوية، مع ضبط جميع القيم المقابلة على 1. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
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numericIndexedVectorPointwiseSubtract

قُدِّمت في: v25.7.0 تُجري عملية طرح عنصرًا بعنصر بين numericIndexedVector وnumericIndexedVector آخر أو ثابت عددي. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع كائن numericIndexedVector جديدًا. numericIndexedVector أمثلة مثال على الاستخدام
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numericIndexedVectorShortDebugString

أُضيف في: v25.7.0 يعيد معلومات داخلية عن numericIndexedVector بتنسيق JSON. تُستخدم هذه الدالة أساسًا لأغراض تصحيح الأخطاء. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة يعيد سلسلة JSON تحتوي على معلومات تصحيح الأخطاء. String أمثلة مثال على الاستخدام
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numericIndexedVectorToMap

استُحدث في: v25.7.0 يحوّل numericIndexedVector إلى نوع خريطة. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع خريطة تضم أزواجًا من الفهرس والقيمة. Map أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦