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بالنسبة إلى القواميس التي أُنشئت باستخدام DDL queries، يجب تحديد المعلَمة dict_name بشكل كامل، مثل <database>.<dict_name>. وإلا فستُستخدم قاعدة البيانات الحالية.
للاطلاع على معلومات حول الاتصال بالقواميس وإعدادها، راجع القواميس.

قواميس الأمثلة

تستخدم الأمثلة في هذا القسم القواميس التالية. يمكنك إنشاؤها في ClickHouse لتشغيل أمثلة الدوال الموضّحة أدناه.
أنشئ جدولًا لتخزين بيانات قاموس regexp tree:
أدرِج البيانات في الجدول:
أنشئ قاموس regexp tree:
أنشئ جدول الإدخال:
أدرج البيانات في جدول الإدخال:
أنشئ القاموس:
أنشئ الجدول المصدر:
أدرج البيانات في الجدول المصدر:
أنشئ القاموس:
أنشئ الجدول المصدر:
أدرج البيانات في الجدول المصدر:
أنشئ القاموس:

تمرير المفاتيح إلى دوال القاموس

تعتمد وسيطة المفتاح (id_expr) في دوال مثل dictGet وdictGetOrDefault وdictGetOrNull وdictHas على مفتاح القاموس:
  • بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح بسيط (UInt64)، مرّر قيمة المفتاح مباشرة:
  • بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح مركب (معقّد) يتألف من أكثر من سمة واحدة، مرّر قيم المفتاح على شكل tuple:
  • عندما يتألف المفتاح المركب من سمة واحدة، يمكن تمرير قيمة المفتاح مباشرةً، من دون تضمينها داخل tuple. الطريقتان التاليتان صحيحتان ومتكافئتان:
ينطبق هذا أيضًا على قواميس ip_trie، التي يكون مفتاحها سمة واحدة. ويمكن تمرير عنوان IP المراد البحث عنه مباشرةً:

dictGet

قُدِّمت في: v18.16.0 تسترجع القيم من القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصيغة
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_names — اسم عمود القاموس، أو Tuple من أسماء الأعمدة. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح بسيط، تعبير يُرجع قيمة UInt64. وبالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح مركب، تعبير يُرجع Tuple من قيم المفاتيح. وإذا كان المفتاح المركب يتكون من سمة واحدة، فيمكن تمرير قيمتها مباشرةً، من دون تغليفها في tuple. UInt64 أو Tuple(T)
القيمة المعادة تعيد قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr إذا تم العثور على المفتاح. إذا لم يتم العثور على المفتاح، فتعيد محتوى العنصر <null_value> المحدد للسمة في تهيئة القاموس. أمثلة استرجاع سمة واحدة
Query
Response
سمات متعددة
Query
Response

dictGetAll

أُضيفت في: v23.5.0 تسترجع قيم السمات لجميع العُقد التي طابقت كل مفتاح في قاموس شجرة التعبير النمطي. وباستثناء أنها تُرجع قيمًا من النوع Array(T) بدلًا من T، تعمل هذه الدالة بصورة مماثلة لـ dictGet.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_names — اسم عمود القاموس، أو Tuple من أسماء الأعمدة. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • limit — اختياري. الحد الأقصى لطول كل مصفوفة قيم مُعادة. عند الاقتطاع، تُمنح العقد الفرعية أولوية على العقد الأصلية، وبخلاف ذلك يُراعى ترتيب القائمة المحدد لقاموس شجرة Regexp. إذا لم يُحدَّد، فسيكون طول المصفوفة غير محدود. UInt*
القيمة المُعادة تُرجع مصفوفة من قيم سمات القاموس التي تقابل id_expr لكل سمة محددة بواسطة attr_names. إذا لم يكن في القاموس مفتاح يقابل id_expr، فستُرجع مصفوفة فارغة.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetChildren

أُضيف في: v21.4.0 يعيد الأبناء من المستوى الأول في مصفوفة من الفهارس. وهو التحويل العكسي لـ dictGetHierarchy.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • key — المفتاح المطلوب التحقق منه. const String
القيمة المُعادة تُرجِع الأبناء المباشرين للمفتاح. Array(UInt64) أمثلة الحصول على الأبناء المباشرين لقاموس
Query
Response

dictGetDate

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Date بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجِع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجِع محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetDateOrDefault

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Date بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يكن القاموس يحتوي على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetDateTime

تم تقديمه في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات DateTime بغض النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة يعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فإنه يعيد محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetDateTimeOrDefault

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات DateTime بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يُرجِع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) المُعادة إذا لم يحتوِ القاموس على صف مفتاحه id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة تعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة، أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetDescendants

طُرح في: v21.4.0 يعيد جميع العناصر المتحدّرة كما لو جرى تطبيق الدالة dictGetChildren تكراريًا level مرات.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • key — المفتاح المطلوب التحقق منه. const String
  • level — المفتاح المطلوب التحقق منه. مستوى التسلسل الهرمي. إذا كانت قيمة level = 0، فسيُرجِع جميع المتحدرين حتى النهاية. UInt8
القيمة المعادة يُرجِع المتحدرين للمفتاح. Array(UInt64) أمثلة الحصول على الأبناء من المستوى الأول لقاموس
Query
Response

dictGetFloat32

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Float32 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة يعيد قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فيعيد محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetFloat32OrDefault

أُضيفت في: v1.1.0 تُحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Float32 بغض النظر عن تهيئة القاموس، أو تُرجِع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) المُعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تعيد قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetFloat64

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Float64 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فتُعيد محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetFloat64OrDefault

أُضيفت في: v1.1.0 تحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Float64 بغض النظر عن إعدادات القاموس، أو تُرجِع القيمة الافتراضية الموفَّرة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) المُعادة إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة يُرجع قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فسيُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetHierarchy

قُدِّم في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة تحتوي على جميع أسلاف مفتاح في القاموس الهرمي.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • key — قيمة المفتاح. const String
القيمة المُعادة يعيد الأسلاف للمفتاح. Array(UInt64) أمثلة الحصول على التسلسل الهرمي لمفتاح
Query
Response

dictGetIPv4

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات IPv4 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة من نوع Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة يُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فيُرجع محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تفسير قيمة السمة، أو إذا لم تتطابق القيمة مع نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetIPv4OrDefault

أُضيف في: v23.1.0 يحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات IPv4 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يُرجع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصيغة
الوسائط
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة أو القيم التي تُرجع إذا لم يكن القاموس يحتوي على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يُطلِق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

dictGetIPv6

أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات IPv6 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجع محتوى العنصر <null_value> المحدد للسمة في تهيئة القاموس.
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetIPv6OrDefault

أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات IPv6 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة تعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة عبر المعامل default_value_expr.
يطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تتطابق القيمة مع نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt16

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int16 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصيغة
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة يعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فيُعيد محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt16OrDefault

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int16 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المحددة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) المُعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة يعيد قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt32

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int32 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: فقد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المطابقة لـ id_expr، وإلا فتُرجع محتوى العنصر <null_value> المحدَّد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt32OrDefault

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int32 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) التي تُرجع إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا تُرجع القيمة الممرَّرة في المعامل default_value_expr.
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt64

قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int64 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصيغة
الوسائط
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجع محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt64OrDefault

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int64 بغض النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يحتوي القاموس على صف يحمل المفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة يعيد قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فسيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt8

قُدِّمت في: v1.1.0 يحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int8 بغض النظر عن تهيئة القاموس.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصيغة
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس). Expression أو Tuple(T)
القيمة المُعادة تُرجع قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فتُرجع محتوى العنصر <null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetInt8OrDefault

تم تقديمه في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات Int8 بغضّ النظر عن تكوين القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — اسم عمود القاموس. String أو Tuple(String)
  • id_expr — قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس). Expression أو Tuple(T)
  • default_value_expr — القيمة (أو القيم) المعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح id_expr. Expression أو Tuple(T)
القيمة المعادة يعيد قيمة سمة القاموس المقابلة لـ id_expr، وإلا فيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل default_value_expr.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dictGetKeys

تم طرحها في: v25.12.0 تعيد مفتاح/مفاتيح القاموس التي تكون سمتها مساوية للقيمة المحددة. وهذه هي معكوس الدالة dictGet لسمة واحدة. استخدم الإعداد max_reverse_dictionary_lookup_cache_size_bytes لتحديد حد أقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبحث العكسي الخاصة بكل استعلام والمستخدَمة بواسطة dictGetKeys. تخزّن ذاكرة التخزين المؤقت Tuples المفاتيح المتسلسلة لكل قيمة سمة لتجنّب إعادة فحص القاموس ضمن الاستعلام نفسه. ولا تكون ذاكرة التخزين المؤقت دائمة عبر الاستعلامات. وعند بلوغ الحد الأقصى، تُطرَد الإدخالات وفق آلية LRU. ويكون ذلك أكثر فعالية مع القواميس الكبيرة عندما يكون للإدخال عدد قيم مميزة منخفض، وتكون مجموعة العمل ضمن حدود ذاكرة التخزين المؤقت. اضبطه على 0 لتعطيل التخزين المؤقت.
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • dict_name — اسم القاموس. String
  • attr_name — السمة المراد مطابقتها. String
  • value_expr — القيمة المراد مطابقتها مع السمة. Expression
القيمة المعادة بالنسبة إلى القواميس أحادية المفتاح: مصفوفة من المفاتيح التي تكون سمتها مساوية لـ value_expr. وبالنسبة إلى القواميس متعددة المفاتيح: مصفوفة من tuples للمفاتيح التي تكون سمتها مساوية لـ value_expr. إذا لم تكن هناك سمة في القاموس تقابل value_expr، فستُعاد مصفوفة فارغة. ويطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو تعذّر تحويل القيمة إلى نوع بيانات السمة. أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response