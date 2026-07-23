للاطلاع على معلومات حول الاتصال بالقواميس وإعدادها، راجع القواميس.
بالنسبة إلى القواميس التي أُنشئت باستخدام DDL queries، يجب تحديد المعلَمة
dict_name بشكل كامل، مثل
<database>.<dict_name>. وإلا فستُستخدم قاعدة البيانات الحالية.
تستخدم الأمثلة في هذا القسم القواميس التالية. يمكنك إنشاؤها في ClickHouse لتشغيل أمثلة الدوال الموضّحة أدناه.
قواميس الأمثلة
قاموس توضيحي لدالتي dictGet\<T\> و dictGet\<T\>OrDefault
قاموس توضيحي لدالتي dictGet\<T\> و dictGet\<T\>OrDefault
-- إنشاء جدول يحتوي على جميع أنواع البيانات المطلوبة
CREATE TABLE all_types_test (
`id` UInt32,
-- نوع String
`String_value` String,
-- أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة
`UInt8_value` UInt8,
`UInt16_value` UInt16,
`UInt32_value` UInt32,
`UInt64_value` UInt64,
-- أنواع الأعداد الصحيحة الموقَّعة
`Int8_value` Int8,
`Int16_value` Int16,
`Int32_value` Int32,
`Int64_value` Int64,
-- أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة
`Float32_value` Float32,
`Float64_value` Float64,
-- أنواع التاريخ/الوقت
`Date_value` Date,
`DateTime_value` DateTime,
-- أنواع الشبكة
`IPv4_value` IPv4,
`IPv6_value` IPv6,
-- نوع UUID
`UUID_value` UUID
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
-- إدراج بيانات الاختبار
INSERT INTO all_types_test VALUES
(
1, -- id
'ClickHouse', -- String
100, -- UInt8
5000, -- UInt16
1000000, -- UInt32
9223372036854775807, -- UInt64
-100, -- Int8
-5000, -- Int16
-1000000, -- Int32
-9223372036854775808, -- Int64
123.45, -- Float32
987654.123456, -- Float64
'2024-01-15', -- Date
'2024-01-15 10:30:00', -- DateTime
'192.168.1.1', -- IPv4
'2001:db8::1', -- IPv6
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000' -- UUID
)
-- إنشاء قاموس
CREATE DICTIONARY all_types_dict
(
id UInt32,
String_value String,
UInt8_value UInt8,
UInt16_value UInt16,
UInt32_value UInt32,
UInt64_value UInt64,
Int8_value Int8,
Int16_value Int16,
Int32_value Int32,
Int64_value Int64,
Float32_value Float32,
Float64_value Float64,
Date_value Date,
DateTime_value DateTime,
IPv4_value IPv4,
IPv6_value IPv6,
UUID_value UUID
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'all_types_test' DB 'default'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
قاموس توضيحي لـ dictGetAll
قاموس توضيحي لـ dictGetAll
أنشئ جدولًا لتخزين بيانات قاموس regexp tree:
أدرِج البيانات في الجدول:
CREATE TABLE regexp_os(
id UInt64,
parent_id UInt64,
regexp String,
keys Array(String),
values Array(String)
)
ENGINE = Memory;
أنشئ قاموس regexp tree:
INSERT INTO regexp_os
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/' ||
'user_agent_regex/regexp_os.csv'
);
CREATE DICTIONARY regexp_tree
(
regexp String,
os_replacement String DEFAULT 'Other',
os_v1_replacement String DEFAULT '0',
os_v2_replacement String DEFAULT '0',
os_v3_replacement String DEFAULT '0',
os_v4_replacement String DEFAULT '0'
)
PRIMARY KEY regexp
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'regexp_os'))
LIFETIME(MIN 0 MAX 0)
LAYOUT(REGEXP_TREE);
مثال على قاموس بمفتاح نطاق
مثال على قاموس بمفتاح نطاق
أنشئ جدول الإدخال:
أدرج البيانات في جدول الإدخال:
CREATE TABLE range_key_dictionary_source_table
(
key UInt64,
start_date Date,
end_date Date,
value String,
value_nullable Nullable(String)
)
ENGINE = TinyLog();
أنشئ القاموس:
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(1, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'First', 'First');
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(2, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'Second', NULL);
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(3, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'Third', 'Third');
CREATE DICTIONARY range_key_dictionary
(
key UInt64,
start_date Date,
end_date Date,
value String,
value_nullable Nullable(String)
)
PRIMARY KEY key
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() TABLE 'range_key_dictionary_source_table'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(RANGE_HASHED())
RANGE(MIN start_date MAX end_date);
مثال على قاموس بمفتاح مركب
مثال على قاموس بمفتاح مركب
أنشئ الجدول المصدر:
أدرج البيانات في الجدول المصدر:
CREATE TABLE dict_mult_source
(
id UInt32,
c1 UInt32,
c2 String
) ENGINE = Memory;
أنشئ القاموس:
INSERT INTO dict_mult_source VALUES
(1, 1, '1'),
(2, 2, '2'),
(3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_mult
(
id UInt32,
c1 UInt32,
c2 String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'dict_mult_source' DB 'default'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
مثال على قاموس هرمي
مثال على قاموس هرمي
أنشئ الجدول المصدر:
أدرج البيانات في الجدول المصدر:
CREATE TABLE hierarchy_source
(
id UInt64,
parent_id UInt64,
name String
) ENGINE = Memory;
أنشئ القاموس:
INSERT INTO hierarchy_source VALUES
(0, 0, 'Root'),
(1, 0, 'Level 1 - Node 1'),
(2, 1, 'Level 2 - Node 2'),
(3, 1, 'Level 2 - Node 3'),
(4, 2, 'Level 3 - Node 4'),
(5, 2, 'Level 3 - Node 5'),
(6, 3, 'Level 3 - Node 6');
-- 0 (الجذر)
-- └── 1 (المستوى 1 - العقدة 1)
-- ├── 2 (المستوى 2 - العقدة 2)
-- │ ├── 4 (المستوى 3 - العقدة 4)
-- │ └── 5 (المستوى 3 - العقدة 5)
-- └── 3 (المستوى 2 - العقدة 3)
-- └── 6 (المستوى 3 - العقدة 6)
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary
(
id UInt64,
parent_id UInt64 HIERARCHICAL,
name String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'hierarchy_source' DB 'default'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
تعتمد وسيطة المفتاح (
تمرير المفاتيح إلى دوال القاموس
id_expr) في دوال مثل
dictGet و
dictGetOrDefault و
dictGetOrNull و
dictHas على مفتاح القاموس:
- بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح بسيط (
UInt64)، مرّر قيمة المفتاح مباشرة:
SELECT dictGet('simple_key_dictionary', 'attr_name', toUInt64(1));
- بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح مركب (معقّد) يتألف من أكثر من سمة واحدة، مرّر قيم المفتاح على شكل tuple:
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', ('value_for_field1', 42));
- عندما يتألف المفتاح المركب من سمة واحدة، يمكن تمرير قيمة المفتاح مباشرةً، من دون تضمينها داخل
tuple. الطريقتان التاليتان صحيحتان ومتكافئتان:
ينطبق هذا أيضًا على قواميس
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', 'key');
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', tuple('key'));
ip_trie، التي يكون مفتاحها سمة واحدة. ويمكن تمرير عنوان IP المراد البحث عنه مباشرةً:
SELECT dictGet('ip_trie_dictionary', 'attr_name', toIPv4('202.79.32.10'));
قُدِّمت في: v18.16.0 تسترجع القيم من القاموس.
dictGet
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGet('dict_name', attr_names, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_names— اسم عمود القاموس، أو Tuple من أسماء الأعمدة.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. بالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح بسيط، تعبير يُرجع قيمة
UInt64. وبالنسبة إلى قاموس ذي مفتاح مركب، تعبير يُرجع Tuple من قيم المفاتيح. وإذا كان المفتاح المركب يتكون من سمة واحدة، فيمكن تمرير قيمتها مباشرةً، من دون تغليفها في
tuple.
UInt64أو
Tuple(T)
<null_value> المحدد للسمة في تهيئة القاموس.
أمثلة
استرجاع سمة واحدة
Query
CREATE TABLE ext_dict_test_source (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO ext_dict_test_source VALUES (1, 1, '1'), (2, 2, '2'), (3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_test (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'ext_dict_test_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(FLAT()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT dictGet('ext_dict_test', 'c1', toUInt64(1)) AS val
سمات متعددة
Response
1
Query
CREATE TABLE dict_mult_source (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO dict_mult_source VALUES (1, 1, '1'), (2, 2, '2'), (3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_mult (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'dict_mult_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(FLAT()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT
dictGet('ext_dict_mult', ('c1','c2'), number + 1) AS val,
toTypeName(val) AS type
FROM system.numbers
LIMIT 3;
Response
┌─val─────┬─type───────────┐
│ (1,'1') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
│ (2,'2') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
│ (3,'3') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
└─────────┴────────────────┘
أُضيفت في: v23.5.0 تسترجع قيم السمات لجميع العُقد التي طابقت كل مفتاح في قاموس شجرة التعبير النمطي. وباستثناء أنها تُرجع قيمًا من النوع
dictGetAll
Array(T) بدلًا من
T، تعمل هذه الدالة بصورة مماثلة لـ
dictGet.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetAll(dict_name, attr_names, id_expr[, limit])
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_names— اسم عمود القاموس، أو Tuple من أسماء الأعمدة.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
limit— اختياري. الحد الأقصى لطول كل مصفوفة قيم مُعادة. عند الاقتطاع، تُمنح العقد الفرعية أولوية على العقد الأصلية، وبخلاف ذلك يُراعى ترتيب القائمة المحدد لقاموس شجرة Regexp. إذا لم يُحدَّد، فسيكون طول المصفوفة غير محدود.
UInt*
id_expr لكل سمة محددة بواسطة
attr_names.
إذا لم يكن في القاموس مفتاح يقابل
id_expr، فستُرجع مصفوفة فارغة.
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE regexp_os (id UInt64, parent_id UInt64, regexp String, keys Array(String), values Array(String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO regexp_os VALUES
(1, 0, 'Linux', ['os_replacement'], ['Linux']),
(2, 1, 'Android', ['os_replacement'], ['Android']),
(3, 2, 'Android 1', ['os_replacement'], ['Android']),
(4, 3, 'Android 12', ['os_replacement'], ['Android']);
CREATE DICTIONARY regexp_tree (regexp String, os_replacement String DEFAULT 'Other') PRIMARY KEY regexp SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'regexp_os' DB currentDatabase())) LIFETIME(MIN 0 MAX 0) LAYOUT(REGEXP_TREE);
SELECT
'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36' AS user_agent,
-- This will match ALL applicable patterns
dictGetAll('regexp_tree', 'os_replacement', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36') AS all_matches,
-- This returns only the first match
dictGet('regexp_tree', 'os_replacement', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36') AS first_match;
Response
┌─user_agent─────────────────────────────────────────────────────┬─all_matches─────────────────────────────┬─first_match─┐
│ Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36 │ ['Android','Android','Android','Linux'] │ Android │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┘
أُضيف في: v21.4.0 يعيد الأبناء من المستوى الأول في مصفوفة من الفهارس. وهو التحويل العكسي لـ dictGetHierarchy.
dictGetChildren
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetChildren(dict_name, key)
dict_name— اسم القاموس.
String
key— المفتاح المطلوب التحقق منه.
const String
Array(UInt64)
أمثلة
الحصول على الأبناء المباشرين لقاموس
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetChildren('hierarchical_dictionary', 2);
Response
┌─dictGetChild⋯ionary', 2)─┐
│ [4,5] │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetDate
Date بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetDate(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجِع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجِع محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Date_value Date) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2020-01-01');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Date_value Date) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetDate('all_types_dict', 'Date_value', 1)
Response
┌─dictGetDate(⋯_value', 1)─┐
│ 2020-01-01 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetDateOrDefault
Date بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetDateOrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يكن القاموس يحتوي على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Date_value Date) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Date_value Date) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetDate('all_types_dict', 'Date_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetDateOrDefault('all_types_dict', 'Date_value', 999, toDate('1970-01-01'));
Response
┌─dictGetDate(⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetDateO⋯70-01-01'))─┐
│ 1970-01-01 │
└──────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetDateTime
DateTime بغض النظر عن تهيئة القاموس.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
dictGetDateTime(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فإنه يعيد محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, DateTime_value DateTime) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15 10:30:00');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, DateTime_value DateTime) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetDateTime('all_types_dict', 'DateTime_value', 1)
Response
┌─dictGetDateT⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 10:30:00 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetDateTimeOrDefault
DateTime بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يُرجِع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetDateTimeOrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) المُعادة إذا لم يحتوِ القاموس على صف مفتاحه
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة، أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, DateTime_value DateTime) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15 10:30:00');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, DateTime_value DateTime) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetDateTime('all_types_dict', 'DateTime_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetDateTimeOrDefault('all_types_dict', 'DateTime_value', 999, toDateTime('1970-01-01 00:00:00'));
Response
┌─dictGetDateT⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 10:30:00 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetDateT⋯0:00:00'))──┐
│ 1970-01-01 00:00:00 │
└──────────────────────────┘
طُرح في: v21.4.0 يعيد جميع العناصر المتحدّرة كما لو جرى تطبيق الدالة
dictGetDescendants
dictGetChildren تكراريًا
level مرات.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetDescendants(dict_name, key, level)
dict_name— اسم القاموس.
String
key— المفتاح المطلوب التحقق منه.
const String
level— المفتاح المطلوب التحقق منه. مستوى التسلسل الهرمي. إذا كانت قيمة
level = 0، فسيُرجِع جميع المتحدرين حتى النهاية.
UInt8
Array(UInt64)
أمثلة
الحصول على الأبناء من المستوى الأول لقاموس
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- consider the following hierarchical dictionary:
-- 0 (Root)
-- └── 1 (Level 1 - Node 1)
-- ├── 2 (Level 2 - Node 2)
-- │ ├── 4 (Level 3 - Node 4)
-- │ └── 5 (Level 3 - Node 5)
-- └── 3 (Level 2 - Node 3)
-- └── 6 (Level 3 - Node 6)
SELECT dictGetDescendants('hierarchical_dictionary', 0, 2)
Response
┌─dictGetDesce⋯ary', 0, 2)─┐
│ [3,2] │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetFloat32
Float32 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetFloat32(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فيعيد محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float32_value Float32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -123.123);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float32_value Float32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1)
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ -123.123 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تُحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetFloat32OrDefault
Float32 بغض النظر عن تهيئة القاموس، أو تُرجِع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetFloat32OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) المُعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float32_value Float32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, 123.45);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float32_value Float32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1.0)
SELECT dictGetFloat32OrDefault('all_types_dict', 'Float32_value', 999, -1.0);
Response
┌─dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1)─┐
│ 123.45 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetFloat32OrDefault('all_types_dict', 'Float32_value', 999, -1.)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetFloat64
Float64 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetFloat64(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُعيد محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float64_value Float64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -123.123);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float64_value Float64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetFloat64('all_types_dict', 'Float64_value', 1)
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ -123.123 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetFloat64OrDefault
Float64 بغض النظر عن إعدادات القاموس، أو تُرجِع القيمة الافتراضية الموفَّرة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetFloat64OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) المُعادة إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فسيُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float64_value Float64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, 987654.123456);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float64_value Float64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetFloat64('all_types_dict', 'Float64_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (nan)
SELECT dictGetFloat64OrDefault('all_types_dict', 'Float64_value', 999, nan);
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ 987654.123456 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetFloat⋯, 999, nan)─┐
│ nan │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة تحتوي على جميع أسلاف مفتاح في القاموس الهرمي.
dictGetHierarchy
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetHierarchy(dict_name, key)
dict_name— اسم القاموس.
String
key— قيمة المفتاح.
const String
Array(UInt64)
أمثلة
الحصول على التسلسل الهرمي لمفتاح
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetHierarchy('hierarchical_dictionary', 5)
Response
┌─dictGetHiera⋯ionary', 5)─┐
│ [5,2,1] │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetIPv4
IPv4 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetIPv4(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة من نوع
Tuple(بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فيُرجع محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تفسير قيمة السمة، أو إذا لم تتطابق القيمة مع نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv4_value IPv4) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '192.168.0.1');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv4_value IPv4) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1)
Response
┌─dictGetIPv4('all_⋯ 'IPv4_value', 1)─┐
│ 192.168.0.1 │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetIPv4OrDefault
IPv4 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يُرجع القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
dictGetIPv4OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة أو القيم التي تُرجع إذا لم يكن القاموس يحتوي على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال للاستخدام
يُطلِق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv4_value IPv4) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '192.168.0.1');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv4_value IPv4) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetIPv4OrDefault('all_types_dict', 'IPv4_value', 999, toIPv4('0.0.0.0'));
Response
┌─dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1)─┐
│ 192.168.0.1 │
└────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetIPv4OrDefault('all_types_dict', 'IPv4_value', 999, toIPv4('0.0.0.0'))─┐
│ 0.0.0.0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetIPv6
IPv6 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetIPv6(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع محتوى العنصر
<null_value> المحدد للسمة في تهيئة القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv6_value IPv6) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2001:db8:85a3::8a2e:370:7334');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv6_value IPv6) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1)
Response
┌─dictGetIPv6('all_⋯ 'IPv6_value', 1)─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetIPv6OrDefault
IPv6 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetIPv6OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتعيد القيمة المُمرَّرة عبر المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تتطابق القيمة مع نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv6_value IPv6) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2001:db8:85a3::8a2e:370:7334');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv6_value IPv6) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetIPv6OrDefault('all_types_dict', 'IPv6_value', 999, '::1'::IPv6);
Response
┌─dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1)─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │
└────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetIPv6OrDefault('all_types_dict', 'IPv6_value', 999, CAST('::1', 'IPv6'))─┐
│ ::1 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt16
Int16 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetInt16(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فيُعيد محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في تهيئة القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int16_value Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -5000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int16_value Int16) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt16('all_types_dict', 'Int16_value', 1)
Response
┌─dictGetInt16⋯_value', 1)─┐
│ -5000 │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt16OrDefault
Int16 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المحددة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetInt16OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) المُعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int16_value Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -5000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int16_value Int16) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt16('all_types_dict', 'Int16_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt16OrDefault('all_types_dict', 'Int16_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt16⋯_value', 1)─┐
│ -5000 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt16⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt32
Int32 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: فقد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
dictGetInt32(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع محتوى العنصر
<null_value> المحدَّد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُطلق ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int32_value Int32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -1000000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int32_value Int32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt32('all_types_dict', 'Int32_value', 1)
Response
┌─dictGetInt32⋯_value', 1)─┐
│ -1000000 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt32OrDefault
Int32 بغضّ النظر عن إعدادات القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يتم العثور على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetInt32OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) التي تُرجع إذا لم يحتوِ القاموس على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا تُرجع القيمة الممرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int32_value Int32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -1000000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int32_value Int32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt32('all_types_dict', 'Int32_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt32OrDefault('all_types_dict', 'Int32_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt32⋯_value', 1)─┐
│ -1000000 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt32⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt64
Int64 بغضّ النظر عن تهيئة القاموس.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
dictGetInt64(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يُصدر ClickHouse استثناءً إذا تعذر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int64_value Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -9223372036854775807);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int64_value Int64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt64('all_types_dict', 'Int64_value', 1)
Response
┌─dictGetInt64⋯_value', 1)───┐
│ -9223372036854775807 │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt64OrDefault
Int64 بغض النظر عن تهيئة القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetInt64OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) التي تُعاد إذا لم يحتوي القاموس على صف يحمل المفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فسيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا كانت القيمة لا تطابق نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int64_value Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -9223372036854775808);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int64_value Int64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt64('all_types_dict', 'Int64_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt64OrDefault('all_types_dict', 'Int64_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt64⋯_value', 1)─┐
│ -9223372036854775808 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt64⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 يحوِّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt8
Int8 بغض النظر عن تهيئة القاموس.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetInt8(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يُرجع قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة
Tuple(بحسب إعدادات القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فتُرجع محتوى العنصر
<null_value> المحدد لهذه السمة في إعدادات القاموس.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int8_value Int8) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -100);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int8_value Int8) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt8('all_types_dict', 'Int8_value', 1)
Response
┌─dictGetInt8(⋯_value', 1)─┐
│ -100 │
└──────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يحوّل قيمة سمة القاموس إلى نوع البيانات
dictGetInt8OrDefault
Int8 بغضّ النظر عن تكوين القاموس، أو يعيد القيمة الافتراضية المقدَّمة إذا لم يُعثر على المفتاح.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
dictGetInt8OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— اسم عمود القاموس.
Stringأو
Tuple(String)
id_expr— قيمة المفتاح. تعبير يعيد قيمة من نوع مفتاح القاموس أو قيمة Tuple (بحسب تهيئة القاموس).
Expressionأو
Tuple(T)
default_value_expr— القيمة (أو القيم) المعادة إذا كان القاموس لا يحتوي على صف بالمفتاح
id_expr.
Expressionأو
Tuple(T)
id_expr،
وإلا فيعيد القيمة المُمرَّرة في المعامل
default_value_expr.
أمثلة مثال على الاستخدام
يطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو إذا لم تطابق القيمة نوع بيانات السمة.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int8_value Int8) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -100);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int8_value Int8) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt8('all_types_dict', 'Int8_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt8OrDefault('all_types_dict', 'Int8_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt8(⋯_value', 1)─┐
│ -100 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt8O⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
تم طرحها في: v25.12.0 تعيد مفتاح/مفاتيح القاموس التي تكون سمتها مساوية للقيمة المحددة. وهذه هي معكوس الدالة
dictGetKeys
dictGet لسمة واحدة.
استخدم الإعداد
max_reverse_dictionary_lookup_cache_size_bytes لتحديد حد أقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبحث العكسي الخاصة بكل استعلام والمستخدَمة بواسطة
dictGetKeys.
تخزّن ذاكرة التخزين المؤقت Tuples المفاتيح المتسلسلة لكل قيمة سمة لتجنّب إعادة فحص القاموس ضمن الاستعلام نفسه.
ولا تكون ذاكرة التخزين المؤقت دائمة عبر الاستعلامات. وعند بلوغ الحد الأقصى، تُطرَد الإدخالات وفق آلية LRU.
ويكون ذلك أكثر فعالية مع القواميس الكبيرة عندما يكون للإدخال عدد قيم مميزة منخفض، وتكون مجموعة العمل ضمن حدود ذاكرة التخزين المؤقت. اضبطه على
0 لتعطيل التخزين المؤقت.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dictGetKeys('dict_name', 'attr_name', value_expr)
dict_name— اسم القاموس.
String
attr_name— السمة المراد مطابقتها.
String
value_expr— القيمة المراد مطابقتها مع السمة.
Expression
value_expr. وبالنسبة إلى القواميس متعددة المفاتيح: مصفوفة من tuples للمفاتيح التي تكون سمتها مساوية لـ
value_expr. إذا لم تكن هناك سمة في القاموس تقابل
value_expr، فستُعاد مصفوفة فارغة. ويطرح ClickHouse استثناءً إذا تعذّر عليه تحليل قيمة السمة أو تعذّر تحويل القيمة إلى نوع بيانات السمة.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE task_priority_source (task_id UInt64, priority_level String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO task_priority_source VALUES (1, 'low'), (2, 'high'), (3, 'medium'), (4, 'high');
CREATE DICTIONARY task_id_to_priority_dictionary (task_id UInt64, priority_level String) PRIMARY KEY task_id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'task_priority_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT arraySort(dictGetKeys('task_id_to_priority_dictionary', 'priority_level', 'high')) AS ids;
Response