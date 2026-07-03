تعيد دوال المقارنة أدناه القيمة
قواعد المقارنة
0 أو
1 من النوع UInt8. ولا يمكن
مقارنة إلا القيم التي تقع ضمن المجموعة نفسها (مثل
UInt16 و
UInt64) وليس بين مجموعات مختلفة (مثل
UInt16 و
DateTime).
كما يمكن مقارنة الأرقام والسلاسل النصية، وكذلك السلاسل النصية بالتواريخ، والتواريخ بالأوقات.
أما بالنسبة إلى tuples وarrays، فتكون المقارنة معجمية، أي تُجرى المقارنة بين كل
عنصر مقابل في الـ tuple/array على الجهة اليسرى ونظيره على الجهة اليمنى.
يمكن مقارنة الأنواع التالية:
- الأرقام والقيم العشرية
- السلاسل النصية والسلاسل النصية ثابتة الطول
- التواريخ
- التواريخ مع الأوقات
- tuples (مقارنة معجمية)
- arrays (مقارنة معجمية)
تُقارَن السلاسل النصية بايتًا ببايت. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير متوقعة إذا كانت إحدى السلاسل النصية تحتوي على أحرف متعددة البايت بترميز UTF-8. وتُعَدّ السلسلة النصية S1 التي تكون السلسلة النصية S2 بادئة لها أطول من S2.
أُضيف في: v1.1.0 يقارن بين قيمتين للتحقق من تساويهما. بناء الجملة
equals
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع
equals(a, b)
-- a = b
-- a == b
1 إذا كانت
a تساوي
b، وإلا فتُرجع
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 1 = 1, 1 = 2;
Response
┌─equals(1, 1)─┬─equals(1, 2)─┐
│ 1 │ 0 │
└──────────────┴──────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 مماثل لـ
globalIn
in، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
الصيغة
المعاملات
globalIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
أُضيف في: v1.1.0 مماثل لـ
globalInIgnoreSet
in، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.
البنية
الوسيطات
globalIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقّق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فتُعيد 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
أُضيفت في: v1.1.0 مطابقة لـ
globalNotIn
notIn، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
الصيغة
المعاملات
globalNotIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقّق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
قُدِّم في: v1.1.0 مماثل لـ
globalNotInIgnoreSet
notIn، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع دون إنشاء المجموعة.
البنية
المعاملات
globalNotIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجِع 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
قُدِّمت في: v1.1.0 مماثلة لـ
globalNotNullIn
notNullIn، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
الصيغة
الوسائط
globalNotNullIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقّق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فتعيد 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 مماثلة لـ
globalNotNullInIgnoreSet
notNullIn، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
وهذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.
البنية
الوسائط
globalNotNullIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، و0 بخلاف ذلك.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
مُتاحة منذ: v1.1.0 مماثلة لـ
globalNullIn
nullIn، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
البنية
الوسيطات
globalNullIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
قُدِّم في: v1.1.0 مماثل لـ
globalNullInIgnoreSet
nullIn، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.
هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع من دون إنشاء المجموعة.
البنية
الوسائط
globalNullIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x موجودة في المجموعة، وإلا فتُعيد 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
أُضيفت في: v1.1.0 يقارن بين قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى. البنية
greater
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع
greater(a, b)
-- a > b
1 إذا كانت
a أكبر من
b، وإلا فتُرجع
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 2 > 1, 1 > 2;
Response
┌─greater(2, 1)─┬─greater(1, 2)─┐
│ 1 │ 0 │
└───────────────┴───────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تقارن بين قيمتين للتحقق مما إذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى أو تساويها. البنية
greaterOrEquals
الوسائط القيمة المُعادة يعيد
greaterOrEquals(a, b)
-- a >= b
1 إذا كانت
a أكبر من أو تساوي
b، وإلا فيُعيد
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 2 >= 1, 2 >= 2, 1 >= 2;
Response
┌─greaterOrEquals(2, 1)─┬─greaterOrEquals(2, 2)─┬─greaterOrEquals(1, 2)─┐
│ 1 │ 1 │ 0 │
└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المُعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المُعامل الأيمن. ويُرجع 1 إذا كان كذلك، و0 بخلاف ذلك. تُتخطّى قيم NULL في المُعامل الأيسر (وتُعامل كما لو أنها ليست ضمن المجموعة). الصياغة
in
المعاملات
in(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
أُضيفت في: v1.1.0 يفحص ما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. يُرجع 1 إذا كان كذلك، و0 بخلاف ذلك. تُتجاهل قيم NULL في المعامل الأيسر (وتُعامل على أنها غير موجودة في المجموعة). هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع من دون إنشاء المجموعة. الصيغة
inIgnoreSet
الوسائط
in(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
أُضيفت في: v25.11.0 تُجري مقارنة “عدم المساواة” تراعي NULL بين قيمتين. تعيد
isDistinctFrom
true إذا كانت القيمتان مختلفتين (غير متساويتين)، بما في ذلك عندما تكون إحدى القيم NULL والأخرى ليست كذلك.
تعيد
false إذا كانت القيمتان متساويتين، أو إذا كانت كلتاهما NULL.
البنية
الوسيطات
isDistinctFrom(x, y)
x— القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse.
Any
y— القيمة الثانية للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse.
Any
true إذا كانت القيمتان مختلفتين، مع اعتبار قيم NULL قابلة للمقارنة:
- تُرجِع
trueإذا كان x != y.
- تُرجِع
trueإذا كانت واحدة فقط من x أو y تساوي NULL.
- تُرجِع
falseإذا كان x = y، أو إذا كانت كلٌّ من x وy تساوي NULL.
Bool
- تُرجِع
Query
SELECT
isDistinctFrom(1, 2) AS result_1,
isDistinctFrom(1, 1) AS result_2,
isDistinctFrom(NULL, 1) AS result_3,
isDistinctFrom(NULL, NULL) AS result_4
Response
┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐
│ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
قُدِّمت في: v23.8.0 تُجري مقارنة “مساواة” تراعي NULL بين قيمتين. تُرجع
isNotDistinctFrom
true إذا كانت القيمتان متساويتين، بما في ذلك عندما تكونان كلتاهما NULL.
تُرجع
false إذا كانت القيمتان مختلفتين، أو إذا كانت واحدة منهما فقط NULL.
الصيغة
المعاملات
isNotDistinctFrom(x, y)
x— القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse.
Any
y— القيمة الثانية للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse.
Any
true إذا كانت القيمتان متساويتين، مع اعتبار قيم NULL قابلة للمقارنة:
- تُرجع
trueإذا كان x = y.
- تُرجع
trueإذا كانت كلٌّ من x و y تساوي NULL.
- تُرجع
falseإذا كان x != y، أو إذا كانت إحدى القيمتين x أو y فقط تساوي NULL.
Bool
- تُرجع
Query
SELECT
isNotDistinctFrom(1, 1) AS result_1,
isNotDistinctFrom(1, 2) AS result_2,
isNotDistinctFrom(NULL, NULL) AS result_3,
isNotDistinctFrom(NULL, 1) AS result_4
Response
┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐
│ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يقارن بين قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أصغر من الأخرى. الصياغة
less
المعاملات القيمة المُعادة تعيد
less(a, b)
-- a < b
1 إذا كانت
a أقل من
b، وإلا فتعيد
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 1 < 2, 2 < 1;
Response
┌─less(1, 2)─┬─less(2, 1)─┐
│ 1 │ 0 │
└────────────┴────────────┘
تم تقديمها في: v1.1.0 يقارن بين قيمتين للتحقق من علاقة «أصغر من أو يساوي». بناء الجملة
lessOrEquals
الوسائط القيمة المُعادة تعيد
lessOrEquals(a, b)
-- a <= b
1 إذا كانت
a أقل من أو تساوي
b، وإلا فتعيد
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT 1 <= 2, 2 <= 2, 3 <= 2;
Response
┌─lessOrEquals(1, 2)─┬─lessOrEquals(2, 2)─┬─lessOrEquals(3, 2)─┐
│ 1 │ 1 │ 0 │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يقارن بين قيمتين للتحقق من عدم التساوي. الصياغة
notEquals
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع
notEquals(a, b)
-- a != b
-- a <> b
1 إذا كانت
a لا تساوي
b، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT 1 != 2, 1 != 1;
Response
┌─notEquals(1, 2)─┬─notEquals(1, 1)─┐
│ 1 │ 0 │
└─────────────────┴─────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وتُرجع 1 إذا لم يكن ضمن المجموعة، و0 خلاف ذلك. ويتم تجاهل قيم NULL في المعامل الأيسر. البنية
notIn
الوسائط
notIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا يعيد 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
قُدِّم في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس ضمن مجموعة المعامل الأيمن. ويُرجع 1 إذا لم يكن ضمن المجموعة، و0 خلاف ذلك. تُتجاوز قيم NULL في المعامل الأيسر. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة. البنية
notInIgnoreSet
الوسيطات
notIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
أُضيفت في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى عكس
notNullIn
notIn، لا يتم تجاهل قيم NULL: تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتكون نتيجة NULL = NULL هي true.
الصيغة
الوسيطات
notNullIn(x, set)
x— القيمة المراد التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فيُرجع 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
قُدِّمت في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عضوًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى خلاف
notNullInIgnoreSet
notIn، لا يتم تجاهل قيم NULL، بل تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتُقيَّم NULL = NULL إلى true.
هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.
البنية
الوسيطات
notNullIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى خلاف
nullIn
in، لا تُتجاهل قيم NULL: إذ تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، ويُقيَّم NULL = NULL على أنه true.
البنية
الوسائط
nullIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. بخلاف
nullInIgnoreSet
in، لا يتم تجاهل قيم NULL: تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتُقيَّم NULL = NULL إلى true.
هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع دون إنشاء المجموعة.
الصياغة
الوسائط
nullIn(x, set)
x— القيمة المطلوب التحقق منها. -
set— مجموعة القيم.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1