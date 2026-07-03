​ قواعد المقارنة

0 أو 1 من النوع UInt16 و UInt64 ) وليس بين مجموعات مختلفة (مثل UInt16 و DateTime ). كما يمكن مقارنة الأرقام والسلاسل النصية، وكذلك السلاسل النصية بالتواريخ، والتواريخ بالأوقات. أما بالنسبة إلى tuples وarrays، فتكون المقارنة معجمية، أي تُجرى المقارنة بين كل عنصر مقابل في الـ tuple/array على الجهة اليسرى ونظيره على الجهة اليمنى. تعيد دوال المقارنة أدناه القيمةأومن النوع UInt8 . ولا يمكن مقارنة إلا القيم التي تقع ضمن المجموعة نفسها (مثل) وليس بين مجموعات مختلفة (مثل). كما يمكن مقارنة الأرقام والسلاسل النصية، وكذلك السلاسل النصية بالتواريخ، والتواريخ بالأوقات. أما بالنسبة إلى tuples وarrays، فتكون المقارنة معجمية، أي تُجرى المقارنة بين كل عنصر مقابل في الـ tuple/array على الجهة اليسرى ونظيره على الجهة اليمنى.

يمكن مقارنة الأنواع التالية:

الأرقام والقيم العشرية

السلاسل النصية والسلاسل النصية ثابتة الطول

التواريخ

التواريخ مع الأوقات

tuples (مقارنة معجمية)

arrays (مقارنة معجمية)

تُقارَن السلاسل النصية بايتًا ببايت. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير متوقعة إذا كانت إحدى السلاسل النصية تحتوي على أحرف متعددة البايت بترميز UTF-8. وتُعَدّ السلسلة النصية S1 التي تكون السلسلة النصية S2 بادئة لها أطول من S2.

أُضيف في: v1.1.0

يقارن بين قيمتين للتحقق من تساويهما.

بناء الجملة

equals(a, b) -- a = b -- a == b

الوسيطات

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a تساوي b ، وإلا فتُرجع 0 UInt8 تُرجعإذا كانتتساوي، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 1 = 1 , 1 = 2 ;

Response ┌─equals(1, 1)─┬─equals(1, 2)─┐ │ 1 │ 0 │ └──────────────┴──────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

مماثل لـ in ، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.

الصيغة

globalIn(x, set )

المعاملات

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

تُعيد 1 إذا كانت x موجودة في المجموعة، وإلا فتُعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

أُضيف في: v1.1.0

مماثل لـ in ، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

البنية

globalIn(x, set )

الوسيطات

x — القيمة المراد التحقّق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فتُعيد 0. تُعيد 1 إذا كانتضمن المجموعة، وإلا فتُعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

أُضيفت في: v1.1.0

مطابقة لـ notIn ، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.

الصيغة

globalNotIn(x, set )

المعاملات

x — القيمة المطلوب التحقّق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

يعيد 1 إذا لم تكن x ضمن المجموعة، و0 بخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

قُدِّم في: v1.1.0

مماثل لـ notIn ، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

البنية

globalNotIn(x, set )

المعاملات

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجِع 0. تُرجِع 1 إذا لم يكنضمن المجموعة، وإلا فتُرجِع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

قُدِّمت في: v1.1.0

مماثلة لـ notNullIn ، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.

الصيغة

globalNotNullIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المطلوب التحقّق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فتعيد 0. تعيد 1 إذا لم تكنضمن المجموعة، وإلا فتعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

مماثلة لـ notNullIn ، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة. وهذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

البنية

globalNotNullIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، و0 بخلاف ذلك. تُرجِع 1 إذا لم تكنضمن المجموعة، و0 بخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

مُتاحة منذ: v1.1.0

مماثلة لـ nullIn ، لكنها تستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة.

البنية

globalNullIn(x, set )

الوسيطات

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

تُرجِع 1 إذا كانت x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجِع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

قُدِّم في: v1.1.0

مماثل لـ nullIn ، لكنه يستخدم التوزيع العام للمجموعة في الاستعلامات الموزعة. وتُرسَل المجموعة إلى جميع الخوادم البعيدة. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع من دون إنشاء المجموعة.

البنية

globalNullIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x موجودة في المجموعة، وإلا فتُعيد 0. تُعيد 1 إذا كانتموجودة في المجموعة، وإلا فتُعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

أُضيفت في: v1.1.0

يقارن بين قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى.

البنية

greater(a, b) -- a > b

الوسيطات

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a أكبر من b ، وإلا فتُرجع 0 UInt8 تُرجعإذا كانتأكبر من، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 2 > 1 , 1 > 2 ;

Response ┌─greater(2, 1)─┬─greater(1, 2)─┐ │ 1 │ 0 │ └───────────────┴───────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تقارن بين قيمتين للتحقق مما إذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى أو تساويها.

البنية

greaterOrEquals(a, b) -- a >= b

الوسائط

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a أكبر من أو تساوي b ، وإلا فيُعيد 0 UInt8 يعيدإذا كانتأكبر من أو تساوي، وإلا فيُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 2 >= 1 , 2 >= 2 , 1 >= 2 ;

Response ┌─greaterOrEquals(2, 1)─┬─greaterOrEquals(2, 2)─┬─greaterOrEquals(1, 2)─┐ │ 1 │ 1 │ 0 │ └───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المُعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المُعامل الأيمن. ويُرجع 1 إذا كان كذلك، و0 بخلاف ذلك. تُتخطّى قيم NULL في المُعامل الأيسر (وتُعامل كما لو أنها ليست ضمن المجموعة).

الصياغة

in (x, set )

المعاملات

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

يُرجع 1 إذا كانت x موجودة في المجموعة، وإلا فيُرجع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

أُضيفت في: v1.1.0

يفحص ما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. يُرجع 1 إذا كان كذلك، و0 بخلاف ذلك. تُتجاهل قيم NULL في المعامل الأيسر (وتُعامل على أنها غير موجودة في المجموعة). هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع من دون إنشاء المجموعة.

الصيغة

in (x, set )

الوسائط

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0. تُرجع 1 إذا كانت قيمةضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

أُضيفت في: v25.11.0

تُجري مقارنة “عدم المساواة” تراعي NULL بين قيمتين. تعيد true إذا كانت القيمتان مختلفتين (غير متساويتين)، بما في ذلك عندما تكون إحدى القيم NULL والأخرى ليست كذلك. تعيد false إذا كانت القيمتان متساويتين، أو إذا كانت كلتاهما NULL.

البنية

isDistinctFrom(x, y)

الوسيطات

x — القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. Any

— القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. y — القيمة الثانية للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. Any

القيمة المُعادة

تُرجِع true إذا كانت القيمتان مختلفتين، مع اعتبار قيم NULL قابلة للمقارنة:

تُرجِع true إذا كان x != y. تُرجِع true إذا كانت واحدة فقط من x أو y تساوي NULL. تُرجِع false إذا كان x = y، أو إذا كانت كلٌّ من x وy تساوي NULL. Bool

إذا كان x != y.

أمثلة

الاستخدام الأساسي مع الأرقام وقيم NULL

Query SELECT isDistinctFrom( 1 , 2 ) AS result_1, isDistinctFrom( 1 , 1 ) AS result_2, isDistinctFrom( NULL , 1 ) AS result_3, isDistinctFrom( NULL , NULL ) AS result_4

Response ┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐ │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

قُدِّمت في: v23.8.0

تُجري مقارنة “مساواة” تراعي NULL بين قيمتين. تُرجع true إذا كانت القيمتان متساويتين، بما في ذلك عندما تكونان كلتاهما NULL. تُرجع false إذا كانت القيمتان مختلفتين، أو إذا كانت واحدة منهما فقط NULL.

الصيغة

isNotDistinctFrom(x, y)

المعاملات

x — القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. Any

— القيمة الأولى للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. y — القيمة الثانية للمقارنة. يمكن أن تكون من أي نوع بيانات في ClickHouse. Any

القيمة المُعادة

تُرجع true إذا كانت القيمتان متساويتين، مع اعتبار قيم NULL قابلة للمقارنة:

تُرجع true إذا كان x = y. تُرجع true إذا كانت كلٌّ من x و y تساوي NULL. تُرجع false إذا كان x != y، أو إذا كانت إحدى القيمتين x أو y فقط تساوي NULL. Bool

إذا كان x = y.

أمثلة

الاستخدام الأساسي مع الأرقام وقيم NULL

Query SELECT isNotDistinctFrom( 1 , 1 ) AS result_1, isNotDistinctFrom( 1 , 2 ) AS result_2, isNotDistinctFrom( NULL , NULL ) AS result_3, isNotDistinctFrom( NULL , 1 ) AS result_4

Response ┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐ │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يقارن بين قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أصغر من الأخرى.

الصياغة

less(a, b) -- a < b

المعاملات

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a أقل من b ، وإلا فتعيد 0 UInt8 تعيدإذا كانتأقل من، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 1 < 2 , 2 < 1 ;

Response ┌─less(1, 2)─┬─less(2, 1)─┐ │ 1 │ 0 │ └────────────┴────────────┘

تم تقديمها في: v1.1.0

يقارن بين قيمتين للتحقق من علاقة «أصغر من أو يساوي».

بناء الجملة

lessOrEquals(a, b) -- a <= b

الوسائط

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a أقل من أو تساوي b ، وإلا فتعيد 0 UInt8 تعيدإذا كانتأقل من أو تساوي، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 1 <= 2 , 2 <= 2 , 3 <= 2 ;

Response ┌─lessOrEquals(1, 2)─┬─lessOrEquals(2, 2)─┬─lessOrEquals(3, 2)─┐ │ 1 │ 1 │ 0 │ └────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يقارن بين قيمتين للتحقق من عدم التساوي.

الصياغة

notEquals(a, b) -- a != b -- a <> b

المعاملات

a — القيمة الأولى.* - b — القيمة الثانية.*

القيمة المُعادة

1 إذا كانت a لا تساوي b ، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانتلا تساوي، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT 1 != 2 , 1 != 1 ;

Response ┌─notEquals(1, 2)─┬─notEquals(1, 1)─┐ │ 1 │ 0 │ └─────────────────┴─────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وتُرجع 1 إذا لم يكن ضمن المجموعة، و0 خلاف ذلك. ويتم تجاهل قيم NULL في المعامل الأيسر.

البنية

notIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا يعيد 0. يعيد 1 إذا لم تكنضمن المجموعة، وإلا يعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

قُدِّم في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس ضمن مجموعة المعامل الأيمن. ويُرجع 1 إذا لم يكن ضمن المجموعة، و0 خلاف ذلك. تُتجاوز قيم NULL في المعامل الأيسر. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

البنية

notIn(x, set )

الوسيطات

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

تُعيد 1 إذا لم تكن x ضمن المجموعة، وإلا تُعيد 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

أُضيفت في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى عكس notIn ، لا يتم تجاهل قيم NULL: تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتكون نتيجة NULL = NULL هي true.

الصيغة

notNullIn(x, set )

الوسيطات

x — القيمة المراد التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فيُرجع 0. يُرجع 1 إذا لم تكنضمن المجموعة، وإلا فيُرجع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

قُدِّمت في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر ليس عضوًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى خلاف notIn ، لا يتم تجاهل قيم NULL، بل تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتُقيَّم NULL = NULL إلى true. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم لتحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

البنية

notNullIn(x, set )

الوسيطات

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0. تُرجع 1 إذا لم تكنضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. وعلى خلاف in ، لا تُتجاهل قيم NULL: إذ تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، ويُقيَّم NULL = NULL على أنه true.

البنية

nullIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المعادة

تُرجع 1 إذا كانت x ضمن المجموعة، وإلا فتُرجع 0. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كان المعامل الأيسر عنصرًا في مجموعة المعامل الأيمن. بخلاف in ، لا يتم تجاهل قيم NULL: تُقارَن NULL بعناصر المجموعة، وتُقيَّم NULL = NULL إلى true. هذا هو متغير IgnoreSet المستخدم في تحليل النوع دون إنشاء المجموعة.

الصياغة

nullIn(x, set )

الوسائط

x — القيمة المطلوب التحقق منها. - set — مجموعة القيم.

القيمة المُعادة

تُعيد 1 إذا كانت x ضمن المجموعة، وتُعيد 0 بخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))