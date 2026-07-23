تعمل الدوال الحسابية على أي معاملين من النوع
نظرة عامة
UInt8 أو
UInt16 أو
UInt32 أو
UInt64 أو
Int8 أو
Int16 أو
Int32 أو
Int64 أو
Float32 أو
Float64.
قبل تنفيذ العملية، يُحوَّل كلا المعاملين إلى نوع النتيجة. ويُحدَّد نوع النتيجة على النحو التالي (ما لم يُذكر
خلاف ذلك في توثيق الدالة أدناه):
- إذا كان عرض كلا المعاملين لا يتجاوز 32 بت، فسيكون حجم نوع النتيجة هو حجم النوع الأكبر التالي بعد أكبر
المعاملين (ترقية حجم الأعداد الصحيحة). على سبيل المثال،
UInt8 + UInt16 = UInt32أو
Float32 * Float32 = Float64.
- إذا كان أحد المعاملين بعرض 64 بت أو أكثر، فسيكون حجم نوع النتيجة مساوياً لحجم أكبر
المعاملين. على سبيل المثال،
UInt32 + UInt128 = UInt128أو
Float32 * Float64 = Float64.
- إذا كان أحد المعاملين موقَّعاً، فسيكون نوع النتيجة موقَّعاً أيضاً، وإلا فسيكون غير موقَّع. على سبيل المثال،
UInt32 * Int32 = Int64أو
UInt32 * UInt32 = UInt64.
SELECT toTypeName(0), toTypeName(0 + 0), toTypeName(0 + 0 + 0), toTypeName(0 + 0 + 0 + 0)
تحدث حالات تجاوز السعة بالطريقة نفسها كما في C++.
┌─toTypeName(0)─┬─toTypeName(plus(0, 0))─┬─toTypeName(plus(plus(0, 0), 0))─┬─toTypeName(plus(plus(plus(0, 0), 0), 0))─┐
│ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │
└───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تحسب القيمة المطلقة لـ
abs
x. ولا يكون لها أي تأثير إذا كان
x من نوع غير موقَّع. أما إذا كان
x من نوع موقَّع، فإنها تُرجع عددًا غير موقَّع.
البنية
الوسائط
abs(x)
x— القيمة المطلقة المطلوب حسابها لـ
x
x
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT abs(-0.5)
Response
0.5
أُضيف في: v25.11.0 يحسب ويُرجع متوسط قيمة المعاملات المُدخلة. يدعم الأنواع العددية والزمنية. البنية
avg2
الوسائط
avg2(x1, x2])
x1, x2]— يقبل قيمتين لحساب المتوسط.
Query
SELECT avg2(toUInt8(3), 1.0) AS result, toTypeName(result) AS type;
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
الأنواع العشرية
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 2 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT avg2(toDecimal32(1, 2), 2) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع Date
Response
┌─result─┬─type──────────┐
│ 1.5 │ Decimal(9, 2) │
└────────┴───────────────┘
Query
SELECT avg2(toDate('2025-01-01'), toDate('2025-01-05')) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع DateTime
Response
┌─────result─┬─type─┐
│ 2025-01-03 │ Date │
└────────────┴──────┘
Query
SELECT avg2(toDateTime('2025-01-01 00:00:00'), toDateTime('2025-01-03 12:00:00')) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع Time64
Response
┌──────────────result─┬─type─────┐
│ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │
└─────────────────────┴──────────┘
Query
SELECT avg2(toTime64('12:00:00', 0), toTime64('14:00:00', 0)) AS result, toTypeName(result) AS type;
Response
┌───result─┬─type──────┐
│ 13:00:00 │ Time64(0) │
└──────────┴───────────┘
طُرحت في: v23.10.0 تعكس هذه الدالة بايتات عدد صحيح، أي تغيّر ترتيب البايتات الخاص به. يمكن توضيح المثال أدناه على النحو التالي:
byteSwap
- حوِّل العدد الصحيح ذي الأساس 10 إلى ما يقابله بالتنسيق السداسي العشري وبترتيب big-endian، أي 3351772109 -> C7 C7 FB CD (4 بايتات)
- اعكس البايتات، أي C7 C7 FB CD -> CD FB C7 C7
- حوِّل النتيجة مرة أخرى إلى عدد صحيح بافتراض ترتيب big-endian، أي CD FB C7 C7 -> 3455829959 من حالات استخدام هذه الدالة عكس عناوين IPv4:
الصيغة
┌─toIPv4(byteSwap(toUInt32(toIPv4('205.251.199.199'))))─┐
│ 199.199.251.205 │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
المعاملات
byteSwap(x)
x— قيمة عدد صحيح.
(U)Int*
x بعد عكس ترتيب البايتات.
(U)Int*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT byteSwap(3351772109)
8-بت
Response
3455829959
Query
SELECT byteSwap(54)
16 بت
Response
54
Query
SELECT byteSwap(4135)
32 بت
Response
10000
Query
SELECT byteSwap(3351772109)
64 بت
Response
3455829959
Query
SELECT byteSwap(123294967295)
Response
18439412204227788800
أُضيف في: v1.1.0 يحسب خارج القسمة للقيمتين
divide
a و
b. ويكون نوع النتيجة دائمًا Float64.
وتوفّر الدالة
intDiv القسمة الصحيحة.
البنية
تؤدي القسمة على
0 إلى إرجاع
inf أو
-inf أو
nan.
المعاملات
divide(x, y)
x— المقسوم -
y— المقسوم عليه
Query
SELECT divide(25,5) AS quotient, toTypeName(quotient)
القسمة على صفر
Response
5 Float64
Query
SELECT divide(25,0)
Response
inf
متاح منذ: v22.12.0 يجري قسمة عددين عشريين. تكون القيمة الناتجة من النوع Decimal256. يمكن تحديد مقياس النتيجة صراحةً باستخدام الوسيط
divideDecimal
result_scale (عدد صحيح ثابت ضمن النطاق
[0, 76]). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة.
الصياغة
تعمل هذه الدالة بسرعة أبطأ بكثير من
divide الاعتيادية.
إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حساب سريع، ففكّر في استخدام divide.
الوسائط
divideDecimal(x, y[, result_scale])
x— القيمة الأولى: Decimal. -
y— القيمة الثانية: Decimal. -
result_scale— مقياس النتيجة. النوع Int/UInt.
Decimal256
أمثلة
مثال 1
Query
divideDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(2.1, 1), 10)
مثال 2
Response
┌─divideDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(2.1, 1), 10)─┐
│ -5.7142857142 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT toDecimal64(-12, 1) / toDecimal32(2.1, 1);
SELECT toDecimal64(-12, 1) as a, toDecimal32(2.1, 1) as b, divideDecimal(a, b, 1), divideDecimal(a, b, 5);
Response
┌─divide(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1))─┐
│ -5.7 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
┌───a─┬───b─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 1)─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 5)─┐
│ -12 │ 2.1 │ -5.7 │ -5.71428 │
└─────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v25.5.0 مماثلة لـ
divideOrNull
divide، لكنها تُرجع NULL عند القسمة على صفر.
الصياغة
الوسيطات
divideOrNull(x, y)
x— المقسوم -
y— المقسوم عليه
Query
SELECT divideOrNull(25, 0)
Response
\N
قُدِّمت في: v1.1.0 تُرجِع القاسم المشترك الأكبر للقيمتين a و b. يُطرَح استثناء عند القسمة على الصفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب على سالب واحد. البنية
gcd
الوسيطات
gcd(x, y)
x— العدد الصحيح الأول -
y— العدد الصحيح الثاني
x و
y.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT gcd(12, 18)
Response
6
أُضيفت في: v20.3.0 يتحقق مما إذا كانت قيمة الفاصلة العائمة منتهية. يمكنك الحصول على نتيجة مماثلة باستخدام المعامل الثلاثي:
ifNotFinite
isFinite(x) ? x : y.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة
ifNotFinite(x,y)
xإذا كانت
xمنتهية.
yإذا كانت
xغير منتهية.
Query
SELECT 1/0 AS infimum, ifNotFinite(infimum,42)
Response
inf 42
أُضيفت في: v1.1.0 تُجري قسمةً صحيحة للقيمتين
intDiv
x و
y. وبعبارة أخرى،
تحسب خارج القسمة مع التقريب إلى الأسفل إلى أقرب عدد صحيح أصغر.
تكون النتيجة بنفس عرض المقسوم (المعلَمة الأولى).
يُثار استثناء عند القسمة على الصفر، أو عندما لا يقع خارج القسمة ضمن
نطاق المقسوم، أو عند قسمة أصغر عدد سالب ممكن على سالب واحد.
الصياغة
الوسيطات
intDiv(x, y)
x— المعامل الأيسر. -
y— المعامل الأيمن.
x على
y
أمثلة
القسمة الصحيحة لعددين من النوع Float
Query
SELECT intDiv(toFloat64(1), 0.001) AS res, toTypeName(res)
ناتج القسمة لا يقع ضمن نطاق المقسوم
Response
┌──res─┬─toTypeName(intDiv(toFloat64(1), 0.001))─┐
│ 1000 │ Int64 │
└──────┴─────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
intDiv(1, 0.001) AS res,
toTypeName(res)
Response
Received exception from server (version 23.2.1):
Code: 153. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
Cannot perform integer division, because it will produce infinite or too
large number: While processing intDiv(1, 0.001) AS res, toTypeName(res).
(ILLEGAL_DIVISION)
تم تقديمه في: v25.5.0 مماثلة لـ
intDivOrNull
intDiv، لكنها تُرجع NULL عند القسمة على صفر أو عند قسمة
أصغر عدد سالب على سالب واحد.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة ناتج القسمة الصحيحة لـ
intDivOrNull(x, y)
x و
y، أو NULL.
أمثلة
القسمة الصحيحة على الصفر
Query
SELECT intDivOrNull(1, 0)
قسمة أصغر عدد سالب على -1
Response
\N
Query
SELECT intDivOrNull(-9223372036854775808, -1)
Response
\N
أُضيفت في: v1.1.0 مماثلة لـ
intDivOrZero
intDiv، لكنها تُرجِع صفرًا عند القسمة على صفر أو عند قسمة
أصغر عدد صحيح سالب ممكن على سالب واحد.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة ناتج القسمة الصحيحة للعددين
intDivOrZero(a, b)
a و
b، أو صفر.
أمثلة
القسمة الصحيحة على صفر
Query
SELECT intDivOrZero(1, 0)
قسمة أصغر عدد سالب على -1
Response
0
Query
SELECT intDivOrZero(0.05, -1)
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجع
isFinite
1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 غير لانهائية وليست
NaN،
وإلا فستُرجع هذه الدالة
0.
البنية
الوسيطات القيمة المُعادة
isFinite(x)
1 إذا لم تكن قيمة x غير متناهية ولم تكن
NaN، وإلا فالقيمة
0.
أمثلة
اختبر ما إذا كان العدد متناهيًا
Query
SELECT isFinite(inf)
Response
0
أُضيف في: v1.1.0 تُعيد
isInfinite
1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 قيمةً لا نهائية، وإلا فتُعيد هذه الدالة
0.
لاحظ أن القيمة
0 تُعاد أيضًا في حالة
NaN.
البنية
الوسيطات القيمة المُعادة
isInfinite(x)
1 إذا كان x لا نهائيًا، وإلا
0 (بما في ذلك
NaN).
أمثلة
التحقق مما إذا كان العدد لا نهائيًا
Query
SELECT isInfinite(inf), isInfinite(NaN), isInfinite(10))
Response
1 0 0
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد
isNaN
1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 تساوي
NaN، وإلا فتعيد
0.
الصياغة
الوسائط القيمة المعادة
isNaN(x)
1 إذا كانت القيمة
NaN، وإلا
0
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT isNaN(NaN)
Response
1
استُحدثت في: v1.1.0 تعيد المضاعف المشترك الأصغر للقيمتين
lcm
x و
y.
يُثار استثناء عند القسمة على صفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب ممكن على سالب واحد.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة يعيد المضاعف المشترك الأصغر لـ
lcm(x, y)
x و
y.
(U)Int*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT lcm(6, 8)
Response
24
تم تقديمه في: v21.11.0 يعيد القيمة الأكبر بين قيمتين رقميتين
max2
x و
y.
البنية
الوسيطات
max2(x, y)
x— القيمة الأولى
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal
y— القيمة الثانية
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal
x و
y.
Float64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT max2(-1, 2)
Response
2
قُدِّمت في: v25.11.0 تحسب وتُرجع متوسط قيمة الوسيطات المُقدَّمة. تدعم الأنواع العددية والزمنية. البنية
midpoint
الوسائط
midpoint(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— تقبل قيمة واحدة أو عدة قيم لحساب المتوسط.
Query
SELECT midpoint(1, toUInt8(3), 0.5) AS result, toTypeName(result) AS type;
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
أنواع الأعداد العشرية
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 1.5 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT midpoint(toDecimal32(1.5, 2), toDecimal32(1, 1), 2) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع Date
Response
┌─result─┬─type──────────┐
│ 1.5 │ Decimal(9, 2) │
└────────┴───────────────┘
Query
SELECT midpoint(toDate('2025-01-01'), toDate('2025-01-05')) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع DateTime
Response
┌─────result─┬─type─┐
│ 2025-01-03 │ Date │
└────────────┴──────┘
Query
SELECT midpoint(toDateTime('2025-01-01 00:00:00'), toDateTime('2025-01-03 12:00:00')) AS result, toTypeName(result) AS type;
أنواع Time64
Response
┌──────────────result─┬─type─────┐
│ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │
└─────────────────────┴──────────┘
Query
SELECT midpoint(toTime64('12:00:00', 0), toTime64('14:00:00', 0)) AS result, toTypeName(result) AS type;
Response
┌───result─┬─type──────┐
│ 13:00:00 │ Time64(0) │
└──────────┴───────────┘
أُضيف في: v21.11.0 يُرجع القيمة الأصغر من بين القيمتين العدديتين
min2
x و
y.
البنية
الوسيطات
min2(x, y)
x— القيمة الأولى من النوع
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal
y— القيمة الثانية من النوع
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal
x و
y.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT min2(-1, 2)
Response
-1
أُضيف في: v1.1.0 يحسب الفرق بين القيمتين
minus
a و
b. تكون النتيجة دائمًا موقَّعة.
وكما في plus، يمكن طرح عدد صحيح من تاريخ أو تاريخ مع وقت.
بالإضافة إلى ذلك، يُدعَم الطرح بين قيمتَي تاريخ مع وقت، وينتج عنه الفرق الزمني بينهما.
البنية
الوسيطات
minus(x, y)
x— المطروح منه. -
y— المطروح.
Query
SELECT minus(10, 5)
طرح عدد صحيح من تاريخ
Response
5
Query
SELECT minus(toDate('2025-01-01'),5)
Response
2024-12-27
أُضيف في: v1.1.0 يحسب باقي قسمة القيمتين a وb. يكون نوع النتيجة عددًا صحيحًا إذا كان كلا المُدخلين عددين صحيحين. وإذا كان أحد المُدخلين عددًا ذا فاصلة عائمة، فسيكون نوع النتيجة Float64. يُحسب الباقي كما في C++. وتُستخدم القسمة المبتورة مع الأعداد السالبة. يُطلق استثناء عند القسمة على الصفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب على سالب واحد. البنية
modulo
الأسماء البديلة:
modulo(a, b)
mod
الوسائط
a— المقسوم -
b— المقسوم عليه (الموديولس)
Query
SELECT modulo(5, 2)
Response
1
قُدِّم في: v1.1.0 يحسب باقي القسمة. هذا هو التنفيذ القديم لـ
moduloLegacy
modulo الذي يستخدم العامل
% في C++، وقد يُنتج نتائج سالبة عند استخدام وسيطات سالبة. وُجدت هذه الدالة للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة لمنطق تقسيم الجدول القديم. استخدم
modulo أو
positiveModulo للحصول على السلوك القياسي.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تعيد ناتج باقي القسمة.
moduloLegacy(a, b)
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT moduloLegacy(10, 3)
Response
1
أُضيف في: v25.5.0 يحسب remainder عند قسمة
moduloOrNull
a على
b. وهو مشابه للدالة
modulo، إلا أن
moduloOrNull تُرجع
NULL
عندما تؤدي العملية، لولا ذلك، إلى حدوث استثناء فاصلة عائمة. وبالنسبة إلى معاملات الفاصلة العائمة، لا يحدث هذا إلا عندما يكون
المقسوم عليه
0؛ أما بالنسبة إلى المعاملات الصحيحة، فيشمل ذلك أيضاً باقي قسمة أصغر قيمة سالبة على
-1 (مثل
-128 % -1 في
Int8).
البنية
الأسماء البديلة:
moduloOrNull(x, y)
modOrNull
الوسيطات
القيمة المُعادة
تعيد ناتج باقي قسمة
x على
y، أو
NULL عندما تؤدي العملية إلى حدوث استثناء فاصلة عائمة:
عندما يكون المقسوم عليه صفراً، أو، بالنسبة إلى الوسيطات الصحيحة، عند حساب أصغر قيمة سالبة بتطبيق modulo على
-1.
أمثلة
moduloOrNull عندما يكون المقسوم عليه صفراً
Query
SELECT moduloOrNull(5, 0)
moduloOrNull عند قسمة أصغر عدد صحيح سالب على -1
Response
\N
Query
SELECT moduloOrNull(toInt8(-128), toInt8(-1))
Response
\N
استُحدثت في: v20.3.0 تشبه modulo، لكنها تُرجع صفرًا عندما يكون القاسم صفرًا، بدلًا من إرجاع استثناء كما في الدالة modulo. البنية
moduloOrZero
الوسيطات القيمة المعادة ترجع باقي قسمة
moduloOrZero(a, b)
a % b، أو
0 إذا كان المقسوم عليه
0.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT moduloOrZero(5, 0)
Response
0
متوفرة منذ: v1.1.0 يحسب حاصل ضرب القيمتين
multiply
x و
y.
الصيغة
المعاملات القيمة المُعادة يعيد ناتج ضرب x في y أمثلة ضرب عددين
multiply(x, y)
Query
SELECT multiply(5,5)
Response
25
أُضيف في: v22.12.0 يُجري عملية ضرب على عددين من النوع Decimal. ستكون قيمة النتيجة من النوع Decimal256. يمكن تحديد مقياس النتيجة صراحةً باستخدام الوسيط
multiplyDecimal
result_scale (عدد صحيح ثابت ضمن النطاق
[0, 76]). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة.
البنية
تعمل هذه الدوال أبطأ بكثير من
multiply العادية.
إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حسابات سريعة، ففكّر في استخدام multiply
الوسيطات
multiplyDecimal(a, b[, result_scale])
a— القيمة الأولى.
Decimal
b— القيمة الثانية.
Decimal
result_scale— عدد المنازل العشرية في النتيجة.
(U)Int*
Decimal256
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT multiplyDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(-2.1, 1), 1)
الاختلاف عن الضرب العادي
Response
25.2
Query
SELECT multiply(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4));
SELECT multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4));
فيض Decimal
Response
┌─multiply(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐
│ -26.8609633 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐
│ -26.8609 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a,
toDecimal64(123.967645643, 9) AS b,
multiplyDecimal(a, b);
SELECT
toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a,
toDecimal64(123.967645643, 9) AS b,
a * b;
Response
┌─────────────a─┬─────────────b─┬─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647987876, 9), toDecimal64(123.967645643, 9))─┐
│ -12.647987876 │ 123.967645643 │ -1567.941279108 │
└───────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Received exception from server (version 22.11.1):
Code: 407. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Decimal math overflow:
While processing toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a, toDecimal64(123.967645643, 9) AS b, a * b. (DECIMAL_OVERFLOW)
تمت إضافته في: v1.1.0 يُرجِع نفي الوسيطة
negate
x. وتكون النتيجة دائمًا من نوع موقَّع.
الصيغة
الوسائط
negate(x)
x— القيمة المطلوب عكس إشارتها.
-x عند إدخال
x
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT negate(10)
Response
-10
أُضيفت في: v1.1.0 تحسب مجموع القيمتين
plus
x و
y. الاسم البديل:
x + y (المعامل).
يمكن أيضًا جمع عدد صحيح مع تاريخ أو تاريخ مع وقت. تزيد العملية الأولى
عدد الأيام في التاريخ، بينما تزيد العملية الثانية
عدد الثواني في التاريخ مع الوقت.
ويمكن أيضًا جمع تاريخ ووقت. تؤدي إضافة
Date و
Time
إلى إنتاج
DateTime. كما تؤدي إضافة
Date و
Time64، أو
Date32 و
Time أو
Time64، إلى إنتاج
DateTime64.
الصياغة
المعاملات
plus(x, y)
x— المعامل في الطرف الأيسر. -
y— المعامل في الطرف الأيمن.
Query
SELECT plus(5,5)
إضافة عدد صحيح إلى تاريخ
Response
10
Query
SELECT plus(toDate('2025-01-01'),5)
إضافة تاريخ ووقت
Response
2025-01-06
Query
SELECT toDate('2025-01-01') + CAST('14:30:25', 'Time')
Response
2025-01-01 14:30:25
أُضيفت في: v22.11.0 تحسب الباقي عند قسمة
positiveModulo
x على
y. وهي مشابهة للدالة
modulo، إلا أن
positiveModulo تعيد دائمًا عددًا غير سالب.
الصيغة
الأسماء البديلة:
positiveModulo(x, y)
positive_modulo,
pmod
الوسيطات
القيمة المُعادة
تعيد الفرق بين
x وأكبر عدد صحيح لا يتجاوز
x ويقبل القسمة على
y.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT positiveModulo(-1, 10)
Response
9
تم تقديمها في: v25.5.0 تحسب الباقي عند قسمة
positiveModuloOrNull
a على
b. وهي مشابهة للدالة
positiveModulo، باستثناء أن
positiveModuloOrNull تُرجِع
NULL
عندما كانت العملية ستؤدي، لولا ذلك، إلى استثناء فاصلة عائمة. وبالنسبة إلى الوسائط ذات الفاصلة العائمة، لا يحدث هذا إلا عندما
يكون المقسوم عليه
0؛ أما بالنسبة إلى الوسائط الصحيحة، فإنه يشمل أيضاً القيمة السالبة الدنيا modulo
-1 (مثل
-128 % -1 بالنسبة إلى
Int8).
البنية
الأسماء البديلة:
positiveModuloOrNull(x, y)
positive_modulo_or_null,
pmodOrNull
الوسيطات
x— المقسوم.
(U)Int*/
Float32/64. -
x— المقسوم عليه (الموديولس).
(U)Int*/
Float32/64.
x وأقرب عدد صحيح لا يزيد عن
x ويقبل القسمة على
y، أو
NULL إذا كانت العملية ستؤدي إلى استثناء فاصلة عائمة: عندما يكون المقسوم عليه صفراً، أو،
بالنسبة إلى الوسائط الصحيحة، عند حساب أصغر قيمة سالبة بترديد
-1.
أمثلة
positiveModuloOrNull على الصفر
Query
SELECT positiveModuloOrNull(5, 0)
positiveModuloOrNull لأصغر عدد صحيح سالب مع -1
Response
\N
Query
SELECT positiveModuloOrNull(toInt8(-128), toInt8(-1))
Response