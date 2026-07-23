​ نظرة عامة

تعمل الدوال الحسابية على أي معاملين من النوع UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64 أو Int8 أو Int16 أو Int32 أو Int64 أو Float32 أو Float64 .

قبل تنفيذ العملية، يُحوَّل كلا المعاملين إلى نوع النتيجة. ويُحدَّد نوع النتيجة على النحو التالي (ما لم يُذكر خلاف ذلك في توثيق الدالة أدناه):

إذا كان عرض كلا المعاملين لا يتجاوز 32 بت، فسيكون حجم نوع النتيجة هو حجم النوع الأكبر التالي بعد أكبر المعاملين (ترقية حجم الأعداد الصحيحة). على سبيل المثال، UInt8 + UInt16 = UInt32 أو Float32 * Float32 = Float64 .

أو . إذا كان أحد المعاملين بعرض 64 بت أو أكثر، فسيكون حجم نوع النتيجة مساوياً لحجم أكبر المعاملين. على سبيل المثال، UInt32 + UInt128 = UInt128 أو Float32 * Float64 = Float64 .

أو . إذا كان أحد المعاملين موقَّعاً، فسيكون نوع النتيجة موقَّعاً أيضاً، وإلا فسيكون غير موقَّع. على سبيل المثال، UInt32 * Int32 = Int64 أو UInt32 * UInt32 = UInt64 .

تضمن هذه القواعد أن يكون نوع النتيجة أصغر نوع يمكنه تمثيل جميع النتائج الممكنة. ومع أن هذا يضيف احتمال حدوث تجاوز عددي عند حدود نطاق القيم، فإنه يضمن تنفيذ العمليات الحسابية بسرعة باستخدام أكبر عرض أصلي للأعداد الصحيحة، وهو 64 بت. كما يضمن هذا السلوك التوافق مع العديد من قواعد البيانات الأخرى التي توفّر أعداداً صحيحة بطول 64 بت (BIGINT) باعتبارها أكبر نوع للأعداد الصحيحة.

مثال:

SELECT toTypeName( 0 ), toTypeName( 0 + 0 ), toTypeName( 0 + 0 + 0 ), toTypeName( 0 + 0 + 0 + 0 )

┌─toTypeName(0)─┬─toTypeName(plus(0, 0))─┬─toTypeName(plus(plus(0, 0), 0))─┬─toTypeName(plus(plus(plus(0, 0), 0), 0))─┐ │ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │ └───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

تحدث حالات تجاوز السعة بالطريقة نفسها كما في C++.

قُدِّمت في: v1.1.0

تحسب القيمة المطلقة لـ x . ولا يكون لها أي تأثير إذا كان x من نوع غير موقَّع. أما إذا كان x من نوع موقَّع، فإنها تُرجع عددًا غير موقَّع.

البنية

abs (x)

الوسائط

x — القيمة المطلقة المطلوب حسابها لـ x

القيمة المُعادة

القيمة المطلقة لـ x

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT abs ( - 0 . 5 )

Response 0.5

أُضيف في: v25.11.0

يحسب ويُرجع متوسط قيمة المعاملات المُدخلة. يدعم الأنواع العددية والزمنية.

البنية

avg2(x1, x2])

الوسائط

x1, x2] — يقبل قيمتين لحساب المتوسط.

القيمة المُعادة

تُرجِع متوسط قيم الوسائط المقدَّمة، مع ترقية النوع إلى أكبر نوع متوافق.

أمثلة

الأنواع العددية

Query SELECT avg2(toUInt8( 3 ), 1 . 0 ) AS result, toTypeName(result) AS type ; -- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.

Response ┌─result─┬─type────┐ │ 2 │ Float64 │ └────────┴─────────┘

الأنواع العشرية

Query SELECT avg2(toDecimal32( 1 , 2 ), 2 ) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─result─┬─type──────────┐ │ 1.5 │ Decimal(9, 2) │ └────────┴───────────────┘

أنواع Date

Query SELECT avg2(toDate( '2025-01-01' ), toDate( '2025-01-05' )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─────result─┬─type─┐ │ 2025-01-03 │ Date │ └────────────┴──────┘

أنواع DateTime

Query SELECT avg2(toDateTime( '2025-01-01 00:00:00' ), toDateTime( '2025-01-03 12:00:00' )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌──────────────result─┬─type─────┐ │ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │ └─────────────────────┴──────────┘

أنواع Time64

Query SELECT avg2(toTime64( '12:00:00' , 0 ), toTime64( '14:00:00' , 0 )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌───result─┬─type──────┐ │ 13:00:00 │ Time64(0) │ └──────────┴───────────┘

طُرحت في: v23.10.0

تعكس هذه الدالة بايتات عدد صحيح، أي تغيّر ترتيب البايتات الخاص به.

يمكن توضيح المثال أدناه على النحو التالي:

حوِّل العدد الصحيح ذي الأساس 10 إلى ما يقابله بالتنسيق السداسي العشري وبترتيب big-endian، أي 3351772109 -> C7 C7 FB CD (4 بايتات) اعكس البايتات، أي C7 C7 FB CD -> CD FB C7 C7 حوِّل النتيجة مرة أخرى إلى عدد صحيح بافتراض ترتيب big-endian، أي CD FB C7 C7 -> 3455829959 من حالات استخدام هذه الدالة عكس عناوين IPv4:

┌─toIPv4(byteSwap(toUInt32(toIPv4('205.251.199.199'))))─┐ │ 199.199.251.205 │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

الصيغة

byteSwap(x)

المعاملات

x — قيمة عدد صحيح. (U)Int*

القيمة المُعادة

x بعد عكس ترتيب البايتات. تُرجعبعد عكس ترتيب البايتات. (U)Int*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT byteSwap( 3351772109 )

Response 3455829959

8-بت

Query SELECT byteSwap( 54 )

Response 54

16 بت

Query SELECT byteSwap( 4135 )

Response 10000

32 بت

Query SELECT byteSwap( 3351772109 )

Response 3455829959

64 بت

Query SELECT byteSwap( 123294967295 )

Response 18439412204227788800

أُضيف في: v1.1.0

a و b . ويكون نوع النتيجة دائمًا intDiv القسمة الصحيحة. يحسب خارج القسمة للقيمتين. ويكون نوع النتيجة دائمًا Float64 . وتوفّر الدالةالقسمة الصحيحة.

تؤدي القسمة على 0 إلى إرجاع inf أو -inf أو nan .

البنية

divide(x, y)

المعاملات

x — المقسوم - y — المقسوم عليه

القيمة المُعادة

خارج القسمة لـ x على y

أمثلة

قسمة عددين

Query SELECT divide( 25 , 5 ) AS quotient, toTypeName(quotient)

Response 5 Float64

القسمة على صفر

Query SELECT divide( 25 , 0 )

Response inf

متاح منذ: v22.12.0

result_scale (عدد صحيح ثابت ضمن النطاق [0, 76] ). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة. يجري قسمة عددين عشريين. تكون القيمة الناتجة من النوع Decimal256 . يمكن تحديد مقياس النتيجة صراحةً باستخدام الوسيط(عدد صحيح ثابت ضمن النطاق). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة.

divide الاعتيادية. إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حساب سريع، ففكّر في استخدام تعمل هذه الدالة بسرعة أبطأ بكثير منالاعتيادية. إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حساب سريع، ففكّر في استخدام divide

الصياغة

divideDecimal(x, y[, result_scale])

الوسائط

x — القيمة الأولى: Decimal. - y — القيمة الثانية: Decimal. - result_scale — مقياس النتيجة. النوع Int/UInt.

القيمة المُعادة

ناتج القسمة بالمقياس المحدد. Decimal256

أمثلة

مثال 1

Query divideDecimal(toDecimal256( - 12 , 0 ), toDecimal32( 2 . 1 , 1 ), 10 )

Response ┌─divideDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(2.1, 1), 10)─┐ │ -5.7142857142 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

مثال 2

Query SELECT toDecimal64( - 12 , 1 ) / toDecimal32( 2 . 1 , 1 ); SELECT toDecimal64( - 12 , 1 ) as a, toDecimal32( 2 . 1 , 1 ) as b, divideDecimal(a, b, 1 ), divideDecimal(a, b, 5 );

Response ┌─divide(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1))─┐ │ -5.7 │ └──────────────────────────────────────────────────┘ ┌───a─┬───b─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 1)─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 5)─┐ │ -12 │ 2.1 │ -5.7 │ -5.71428 │ └─────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v25.5.0

مماثلة لـ divide ، لكنها تُرجع NULL عند القسمة على صفر.

الصياغة

divideOrNull(x, y)

الوسيطات

x — المقسوم - y — المقسوم عليه

القيمة المُعادة

حاصل قسمة x على y، أو NULL.

أمثلة

القسمة على صفر

Query SELECT divideOrNull( 25 , 0 )

Response \N

قُدِّمت في: v1.1.0

تُرجِع القاسم المشترك الأكبر للقيمتين a و b.

يُطرَح استثناء عند القسمة على الصفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب على سالب واحد.

البنية

gcd(x, y)

الوسيطات

x — العدد الصحيح الأول - y — العدد الصحيح الثاني

القيمة المُعادة

القاسم المشترك الأكبر لـ x و y .

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT gcd( 12 , 18 )

Response 6

أُضيفت في: v20.3.0

يتحقق مما إذا كانت قيمة الفاصلة العائمة منتهية.

isFinite(x) ? x : y . يمكنك الحصول على نتيجة مماثلة باستخدام المعامل الثلاثي

الصيغة

ifNotFinite(x,y)

الوسائط

x — القيمة المراد التحقق مما إذا كانت لا نهائية. Float*

— القيمة المراد التحقق مما إذا كانت لا نهائية. y — القيمة البديلة. Float*

القيمة المُعادة

x إذا كانت x منتهية.

إذا كانت منتهية. y إذا كانت x غير منتهية.

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT 1 / 0 AS infimum, ifNotFinite(infimum, 42 )

Response inf 42

أُضيفت في: v1.1.0

تُجري قسمةً صحيحة للقيمتين x و y . وبعبارة أخرى، تحسب خارج القسمة مع التقريب إلى الأسفل إلى أقرب عدد صحيح أصغر.

تكون النتيجة بنفس عرض المقسوم (المعلَمة الأولى).

يُثار استثناء عند القسمة على الصفر، أو عندما لا يقع خارج القسمة ضمن نطاق المقسوم، أو عند قسمة أصغر عدد سالب ممكن على سالب واحد.

الصياغة

intDiv(x, y)

الوسيطات

x — المعامل الأيسر. - y — المعامل الأيمن.

القيمة المُعادة

ناتج القسمة الصحيحة لـ x على y

أمثلة

القسمة الصحيحة لعددين من النوع Float

Query SELECT intDiv(toFloat64( 1 ), 0 . 001 ) AS res, toTypeName(res)

Response ┌──res─┬─toTypeName(intDiv(toFloat64(1), 0.001))─┐ │ 1000 │ Int64 │ └──────┴─────────────────────────────────────────┘

ناتج القسمة لا يقع ضمن نطاق المقسوم

Query SELECT intDiv( 1 , 0 . 001 ) AS res, toTypeName(res)

Response Received exception from server (version 23.2.1): Code: 153. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Cannot perform integer division, because it will produce infinite or too large number: While processing intDiv(1, 0.001) AS res, toTypeName(res). (ILLEGAL_DIVISION)

تم تقديمه في: v25.5.0

مماثلة لـ intDiv ، لكنها تُرجع NULL عند القسمة على صفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب على سالب واحد.

الصياغة

intDivOrNull(x, y)

الوسيطات

x — المعامل الأيسر. (U)Int*

— المعامل الأيسر. y — المعامل الأيمن. (U)Int*

القيمة المُعادة

ناتج القسمة الصحيحة لـ x و y ، أو NULL.

أمثلة

القسمة الصحيحة على الصفر

Query SELECT intDivOrNull( 1 , 0 )

Response \N

قسمة أصغر عدد سالب على ‎-1

Query SELECT intDivOrNull( - 9223372036854775808 , - 1 )

Response \N

أُضيفت في: v1.1.0

مماثلة لـ intDiv ، لكنها تُرجِع صفرًا عند القسمة على صفر أو عند قسمة أصغر عدد صحيح سالب ممكن على سالب واحد.

البنية

intDivOrZero(a, b)

المعاملات

a — المعامل الأيسر. (U)Int*

— المعامل الأيسر. b — المعامل الأيمن. (U)Int*

القيمة المُعادة

ناتج القسمة الصحيحة للعددين a و b ، أو صفر.

أمثلة

القسمة الصحيحة على صفر

Query SELECT intDivOrZero( 1 , 0 )

Response 0

قسمة أصغر عدد سالب على ‎-1

Query SELECT intDivOrZero( 0 . 05 , - 1 )

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجع 1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 غير لانهائية وليست NaN ، وإلا فستُرجع هذه الدالة 0 .

البنية

isFinite(x)

الوسيطات

x — العدد المراد التحقق مما إذا كان متناهيًا. Float* أو BFloat16

القيمة المُعادة

1 إذا لم تكن قيمة x غير متناهية ولم تكن NaN ، وإلا فالقيمة 0 .

أمثلة

اختبر ما إذا كان العدد متناهيًا

Query SELECT isFinite(inf)

Response 0

أُضيف في: v1.1.0

تُعيد 1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 قيمةً لا نهائية، وإلا فتُعيد هذه الدالة 0 . لاحظ أن القيمة 0 تُعاد أيضًا في حالة NaN .

البنية

isInfinite(x)

الوسيطات

x — العدد المراد التحقق مما إذا كان لا نهائيًا. Float* أو BFloat16

القيمة المُعادة

1 إذا كان x لا نهائيًا، وإلا 0 (بما في ذلك NaN ).

أمثلة

التحقق مما إذا كان العدد لا نهائيًا

Query SELECT isInfinite(inf), isInfinite(NaN), isInfinite( 10 ))

Response 1 0 0

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد 1 إذا كانت الوسيطة من النوع Float32 أو Float64 أو BFloat16 تساوي NaN ، وإلا فتعيد 0 .

الصياغة

isNaN(x)

الوسائط

x — الوسيط المطلوب التحقق مما إذا كانت قيمته NaN . Float* أو BFloat16

القيمة المعادة

1 إذا كانت القيمة NaN ، وإلا 0

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT isNaN(NaN)

Response 1

استُحدثت في: v1.1.0

تعيد المضاعف المشترك الأصغر للقيمتين x و y .

يُثار استثناء عند القسمة على صفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب ممكن على سالب واحد.

البنية

lcm(x, y)

المعاملات

x — العدد الصحيح الأول. (U)Int*

— العدد الصحيح الأول. y — العدد الصحيح الثاني. (U)Int*

القيمة المُعادة

x و y . (U)Int* يعيد المضاعف المشترك الأصغر لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT lcm( 6 , 8 )

Response 24

تم تقديمه في: v21.11.0

يعيد القيمة الأكبر بين قيمتين رقميتين x و y .

البنية

max2(x, y)

الوسيطات

x — القيمة الأولى (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal

— القيمة الأولى أو أو أو y — القيمة الثانية (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal

القيمة المُعادة

x و y . Float64 تُرجِع أكبر القيمتين

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT max2( - 1 , 2 )

Response 2

قُدِّمت في: v25.11.0

تحسب وتُرجع متوسط قيمة الوسيطات المُقدَّمة. تدعم الأنواع العددية والزمنية.

البنية

midpoint(x1[, x2, ...])

الوسائط

x1[, x2, ...] — تقبل قيمة واحدة أو عدة قيم لحساب المتوسط.

القيمة المُعادة

تعيد متوسط قيم الوسائط المُدخلة، مع ترقية النوع إلى أكبر نوع متوافق.

أمثلة

الأنواع العددية

Query SELECT midpoint( 1 , toUInt8( 3 ), 0 . 5 ) AS result, toTypeName(result) AS type ; -- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.

Response ┌─result─┬─type────┐ │ 1.5 │ Float64 │ └────────┴─────────┘

أنواع الأعداد العشرية

Query SELECT midpoint(toDecimal32( 1 . 5 , 2 ), toDecimal32( 1 , 1 ), 2 ) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─result─┬─type──────────┐ │ 1.5 │ Decimal(9, 2) │ └────────┴───────────────┘

أنواع Date

Query SELECT midpoint(toDate( '2025-01-01' ), toDate( '2025-01-05' )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─────result─┬─type─┐ │ 2025-01-03 │ Date │ └────────────┴──────┘

أنواع DateTime

Query SELECT midpoint(toDateTime( '2025-01-01 00:00:00' ), toDateTime( '2025-01-03 12:00:00' )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌──────────────result─┬─type─────┐ │ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │ └─────────────────────┴──────────┘

أنواع Time64

Query SELECT midpoint(toTime64( '12:00:00' , 0 ), toTime64( '14:00:00' , 0 )) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌───result─┬─type──────┐ │ 13:00:00 │ Time64(0) │ └──────────┴───────────┘

أُضيف في: v21.11.0

يُرجع القيمة الأصغر من بين القيمتين العدديتين x و y .

البنية

min2(x, y)

الوسيطات

x — القيمة الأولى من النوع (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal

— القيمة الأولى من النوع أو أو أو y — القيمة الثانية من النوع (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal

القيمة المُعادة

x و y . Float64 تعيد أصغر القيمتين

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT min2( - 1 , 2 )

Response -1

أُضيف في: v1.1.0

يحسب الفرق بين القيمتين a و b . تكون النتيجة دائمًا موقَّعة. وكما في plus، يمكن طرح عدد صحيح من تاريخ أو تاريخ مع وقت. بالإضافة إلى ذلك، يُدعَم الطرح بين قيمتَي تاريخ مع وقت، وينتج عنه الفرق الزمني بينهما.

البنية

minus(x, y)

الوسيطات

x — المطروح منه. - y — المطروح.

القيمة المعادة

x ناقص y

أمثلة

طرح عددين

Query SELECT minus( 10 , 5 )

Response 5

طرح عدد صحيح من تاريخ

Query SELECT minus(toDate( '2025-01-01' ), 5 )

Response 2024-12-27

أُضيف في: v1.1.0

يحسب باقي قسمة القيمتين a وb.

يكون نوع النتيجة عددًا صحيحًا إذا كان كلا المُدخلين عددين صحيحين. وإذا كان أحد المُدخلين عددًا ذا فاصلة عائمة، فسيكون نوع النتيجة Float64.

يُحسب الباقي كما في C++. وتُستخدم القسمة المبتورة مع الأعداد السالبة.

يُطلق استثناء عند القسمة على الصفر أو عند قسمة أصغر عدد سالب على سالب واحد.

البنية

modulo(a, b)

الأسماء البديلة: mod

الوسائط

a — المقسوم - b — المقسوم عليه (الموديولس)

القيمة المُعادة

الباقي من a % b

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT modulo( 5 , 2 )

Response 1

قُدِّم في: v1.1.0

يحسب باقي القسمة. هذا هو التنفيذ القديم لـ modulo الذي يستخدم العامل % في C++، وقد يُنتج نتائج سالبة عند استخدام وسيطات سالبة. وُجدت هذه الدالة للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة لمنطق تقسيم الجدول القديم. استخدم modulo أو positiveModulo للحصول على السلوك القياسي.

الصياغة

moduloLegacy(a, b)

الوسيطات

a — المقسوم. (U)Int* أو Float*

— المقسوم. أو b — المقسوم عليه. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT moduloLegacy( 10 , 3 )

Response 1

أُضيف في: v25.5.0

يحسب remainder عند قسمة a على b . وهو مشابه للدالة modulo ، إلا أن moduloOrNull تُرجع NULL عندما تؤدي العملية، لولا ذلك، إلى حدوث استثناء فاصلة عائمة. وبالنسبة إلى معاملات الفاصلة العائمة، لا يحدث هذا إلا عندما يكون المقسوم عليه 0 ؛ أما بالنسبة إلى المعاملات الصحيحة، فيشمل ذلك أيضاً باقي قسمة أصغر قيمة سالبة على -1 (مثل -128 % -1 في Int8 ).

البنية

moduloOrNull(x, y)

الأسماء البديلة: modOrNull

الوسيطات

x — المقسوم. (U)Int* أو Float*

— المقسوم. أو y — المقسوم عليه ( الموديولس ). (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

تعيد ناتج باقي قسمة x على y ، أو NULL عندما تؤدي العملية إلى حدوث استثناء فاصلة عائمة: عندما يكون المقسوم عليه صفراً، أو، بالنسبة إلى الوسيطات الصحيحة، عند حساب أصغر قيمة سالبة بتطبيق modulo على -1 .

أمثلة

moduloOrNull عندما يكون المقسوم عليه صفراً

Query SELECT moduloOrNull( 5 , 0 )

Response \N

moduloOrNull عند قسمة أصغر عدد صحيح سالب على -1

Query SELECT moduloOrNull(toInt8( - 128 ), toInt8( - 1 ))

Response \N

استُحدثت في: v20.3.0

تشبه modulo، لكنها تُرجع صفرًا عندما يكون القاسم صفرًا، بدلًا من إرجاع استثناء كما في الدالة modulo.

البنية

moduloOrZero(a, b)

الوسيطات

a — المقسوم. (U)Int* أو Float*

— المقسوم. أو b — المقسوم عليه (modulus). (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

ترجع باقي قسمة a % b ، أو 0 إذا كان المقسوم عليه 0 .

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT moduloOrZero( 5 , 0 )

Response 0

متوفرة منذ: v1.1.0

يحسب حاصل ضرب القيمتين x و y .

الصيغة

multiply(x, y)

المعاملات

x — عامل. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— عامل. أو أو y — عامل. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

يعيد ناتج ضرب x في y

أمثلة

ضرب عددين

Query SELECT multiply( 5 , 5 )

Response 25

أُضيف في: v22.12.0

result_scale (عدد صحيح ثابت ضمن النطاق [0, 76] ). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة. يُجري عملية ضرب على عددين من النوع Decimal. ستكون قيمة النتيجة من النوع Decimal256 . يمكن تحديد مقياس النتيجة صراحةً باستخدام الوسيط(عدد صحيح ثابت ضمن النطاق). وإذا لم يُحدَّد، فسيكون مقياس النتيجة هو أكبر مقياس بين الوسيطات المُعطاة.

multiply العادية. إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حسابات سريعة، ففكّر في استخدام تعمل هذه الدوال أبطأ بكثير منالعادية. إذا لم تكن بحاجة فعلًا إلى دقة مضبوطة و/أو كنت تحتاج إلى حسابات سريعة، ففكّر في استخدام multiply

البنية

multiplyDecimal(a, b[, result_scale])

الوسيطات

a — القيمة الأولى. Decimal

— القيمة الأولى. b — القيمة الثانية. Decimal

— القيمة الثانية. result_scale — عدد المنازل العشرية في النتيجة. (U)Int*

القيمة المعادة

ناتج الضرب بعدد المنازل العشرية المحدد. النوع: Decimal256

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT multiplyDecimal(toDecimal256( - 12 , 0 ), toDecimal32( - 2 . 1 , 1 ), 1 )

Response 25.2

الاختلاف عن الضرب العادي

Query SELECT multiply(toDecimal64( - 12 . 647 , 3 ), toDecimal32( 2 . 1239 , 4 )); SELECT multiplyDecimal(toDecimal64( - 12 . 647 , 3 ), toDecimal32( 2 . 1239 , 4 ));

Response ┌─multiply(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐ │ -26.8609633 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐ │ -26.8609 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

فيض Decimal

Query SELECT toDecimal64( - 12 . 647987876 , 9 ) AS a, toDecimal64( 123 . 967645643 , 9 ) AS b, multiplyDecimal(a, b); SELECT toDecimal64( - 12 . 647987876 , 9 ) AS a, toDecimal64( 123 . 967645643 , 9 ) AS b, a * b;

Response ┌─────────────a─┬─────────────b─┬─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647987876, 9), toDecimal64(123.967645643, 9))─┐ │ -12.647987876 │ 123.967645643 │ -1567.941279108 │ └───────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Received exception from server (version 22.11.1): Code: 407. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Decimal math overflow: While processing toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a, toDecimal64(123.967645643, 9) AS b, a * b. (DECIMAL_OVERFLOW)

تمت إضافته في: v1.1.0

يُرجِع نفي الوسيطة x . وتكون النتيجة دائمًا من نوع موقَّع.

الصيغة

negate(x)

الوسائط

x — القيمة المطلوب عكس إشارتها.

القيمة المعادة

يُرجع القيمة -x عند إدخال x

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT negate( 10 )

Response -10

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب مجموع القيمتين x و y . الاسم البديل: x + y (المعامل). يمكن أيضًا جمع عدد صحيح مع تاريخ أو تاريخ مع وقت. تزيد العملية الأولى عدد الأيام في التاريخ، بينما تزيد العملية الثانية عدد الثواني في التاريخ مع الوقت. ويمكن أيضًا جمع تاريخ ووقت. تؤدي إضافة Date و Time إلى إنتاج DateTime . كما تؤدي إضافة Date و Time64 ، أو Date32 و Time أو Time64 ، إلى إنتاج DateTime64 .

الصياغة

plus(x, y)

المعاملات

x — المعامل في الطرف الأيسر. - y — المعامل في الطرف الأيمن.

القيمة المُعادة

تُرجع مجموع x و y

أمثلة

جمع عددين

Query SELECT plus( 5 , 5 )

Response 10

إضافة عدد صحيح إلى تاريخ

Query SELECT plus(toDate( '2025-01-01' ), 5 )

Response 2025-01-06

إضافة تاريخ ووقت

Query SELECT toDate( '2025-01-01' ) + CAST ( '14:30:25' , 'Time' )

Response 2025-01-01 14:30:25

أُضيفت في: v22.11.0

تحسب الباقي عند قسمة x على y . وهي مشابهة للدالة modulo ، إلا أن positiveModulo تعيد دائمًا عددًا غير سالب.

الصيغة

positiveModulo(x, y)

الأسماء البديلة: positive_modulo , pmod

الوسيطات

x — المقسوم. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— المقسوم. أو أو y — القاسم (المعامل). (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

تعيد الفرق بين x وأكبر عدد صحيح لا يتجاوز x ويقبل القسمة على y .

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT positiveModulo( - 1 , 10 )

Response 9

تم تقديمها في: v25.5.0

تحسب الباقي عند قسمة a على b . وهي مشابهة للدالة positiveModulo ، باستثناء أن positiveModuloOrNull تُرجِع NULL عندما كانت العملية ستؤدي، لولا ذلك، إلى استثناء فاصلة عائمة. وبالنسبة إلى الوسائط ذات الفاصلة العائمة، لا يحدث هذا إلا عندما يكون المقسوم عليه 0 ؛ أما بالنسبة إلى الوسائط الصحيحة، فإنه يشمل أيضاً القيمة السالبة الدنيا modulo -1 (مثل -128 % -1 بالنسبة إلى Int8 ).

البنية

positiveModuloOrNull(x, y)

الأسماء البديلة: positive_modulo_or_null , pmodOrNull

الوسيطات

القيمة المُعادة

تعيد الفرق بين x وأقرب عدد صحيح لا يزيد عن x ويقبل القسمة على y ، أو NULL إذا كانت العملية ستؤدي إلى استثناء فاصلة عائمة: عندما يكون المقسوم عليه صفراً، أو، بالنسبة إلى الوسائط الصحيحة، عند حساب أصغر قيمة سالبة بترديد -1 .

أمثلة

positiveModuloOrNull على الصفر

Query SELECT positiveModuloOrNull( 5 , 0 )

Response \N

positiveModuloOrNull لأصغر عدد صحيح سالب مع -1

Query SELECT positiveModuloOrNull(toInt8( - 128 ), toInt8( - 1 ))