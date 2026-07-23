يوفّر هذا الدليل إعدادات بسيطة ومحدودة لتهيئة ClickHouse لاستخدام شهادات OpenSSL للتحقق من صحة الاتصالات. ولأغراض هذا العرض التوضيحي، تُنشأ شهادة ومفتاح لمرجع شهادات (CA) موقَّعين ذاتيًا، إلى جانب شهادات للعُقد، بحيث يمكن إنشاء الاتصالات باستخدام الإعدادات المناسبة.
لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud. ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.
يُعد تنفيذ TLS معقدًا، وهناك العديد من الخيارات التي ينبغي مراعاتها لضمان نشر آمن ومتين بالكامل. هذا دليل عملي أساسي يتضمن أمثلة أساسية على تهيئة TLS. استشر فريق PKI/الأمن لديك لإنشاء الشهادات الصحيحة لمؤسستك.راجع هذا الدليل العملي الأساسي حول استخدام الشهادات للحصول على نظرة عامة تمهيدية.
1
إنشاء عملية نشر لـ ClickHouse
أُعدّ هذا الدليل باستخدام Ubuntu 20.04، وتم تثبيت ClickHouse على المضيفات التالية باستخدام حزمة DEB (عبر apt). اسم النطاق هو
marsnet.local:
|المضيف
|عنوان IP
chnode1
|192.168.1.221
chnode2
|192.168.1.222
chnode3
|192.168.1.223
راجع البدء السريع لمزيد من التفاصيل حول كيفية تثبيت ClickHouse.
2
أنشئ شهادات TLS
يُستخدم الاعتماد على الشهادات الموقَّعة ذاتيًا لأغراض العرض التوضيحي فقط، ولا ينبغي استخدامها في بيئة الإنتاج. يجب إنشاء طلبات الشهادات بحيث تُوقَّع من المؤسسة ويجري التحقق منها باستخدام سلسلة CA التي ستُضبط في الإعدادات. ومع ذلك، يمكن استخدام هذه الخطوات لتهيئة الإعدادات واختبارها، ثم استبدالها بالشهادات الفعلية التي ستُستخدم.
-
أنشئ مفتاحًا سيُستخدم لمرجع CA الجديد:
openssl genrsa -out marsnet_ca.key 2048
-
أنشئ شهادة CA جديدة موقَّعة ذاتيًا. سينشئ الأمر التالي شهادة جديدة ستُستخدم لتوقيع شهادات أخرى باستخدام مفتاح CA:
openssl req -x509 -subj "/CN=marsnet.local CA" -nodes -key marsnet_ca.key -days 1095 -out marsnet_ca.crt
احفظ نسخة احتياطية من المفتاح وشهادة CA في موقع آمن خارج العنقود. بعد إنشاء شهادات العُقد، يجب حذف المفتاح من عُقد العنقود.
-
تحقّق من محتويات شهادة CA الجديدة:
openssl x509 -in marsnet_ca.crt -text
-
أنشئ طلب شهادة (CSR) وولِّد مفتاحًا لكل عقدة:
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode1" -addext "subjectAltName = DNS:chnode1.marsnet.local,IP:192.168.1.221" -keyout chnode1.key -out chnode1.csr openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode2" -addext "subjectAltName = DNS:chnode2.marsnet.local,IP:192.168.1.222" -keyout chnode2.key -out chnode2.csr openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode3" -addext "subjectAltName = DNS:chnode3.marsnet.local,IP:192.168.1.223" -keyout chnode3.key -out chnode3.csr
-
باستخدام CSR وCA، أنشئ أزواجًا جديدة من الشهادات والمفاتيح:
openssl x509 -req -in chnode1.csr -out chnode1.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy openssl x509 -req -in chnode2.csr -out chnode2.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy openssl x509 -req -in chnode3.csr -out chnode3.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy
-
تحقّق من الشهادات من حيث subject وissuer:
openssl x509 -in chnode1.crt -text -noout
-
تأكّد من إمكانية التحقق من الشهادات الجديدة باستخدام شهادة CA:
openssl verify -CAfile marsnet_ca.crt chnode1.crt chnode1.crt: OK
3
أنشئ واضبط دليلاً لتخزين الشهادات والمفاتيح.
يجب تنفيذ ذلك على كل عقدة. استخدم الشهادات والمفاتيح المناسبة على كل مضيف.
-
أنشئ مجلدًا داخل دليل يمكن لـ ClickHouse الوصول إليه على كل عقدة. نوصي باستخدام دليل الإعدادات الافتراضي (مثل
/etc/clickhouse-server):
mkdir /etc/clickhouse-server/certs
-
انسخ شهادة CA وشهادة العقدة والمفتاح الخاص المقابل لكل عقدة إلى دليل
certsالجديد.
-
حدّث المالك والأذونات للسماح لـ ClickHouse بقراءة الشهادات:
chown clickhouse:clickhouse -R /etc/clickhouse-server/certs chmod 600 /etc/clickhouse-server/certs/* chmod 755 /etc/clickhouse-server/certs ll /etc/clickhouse-server/certs
total 20 drw-r--r-- 2 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ./ drwx------ 5 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ../ -rw------- 1 clickhouse clickhouse 997 Apr 12 20:22 chnode1.crt -rw------- 1 clickhouse clickhouse 1708 Apr 12 20:22 chnode1.key -rw------- 1 clickhouse clickhouse 1131 Apr 12 20:23 marsnet_ca.crt
4
تهيئة البيئة بمجموعات أساسية باستخدام ClickHouse Keeper
في بيئة النشر هذه، تُستخدم إعدادات ClickHouse Keeper التالية في كل عقدة. سيكون لكل خادم معرّفه الخاص
<server_id>. (مثلاً،
<server_id>1</server_id> للعقدة
chnode1، وهكذا دواليك.)
المنفذ الموصى به لـ ClickHouse Keeper هو
9281. ومع ذلك، يمكن تهيئة هذا المنفذ وتعيينه إلى قيمة أخرى إذا كان مستخدمًا بالفعل من قِبل تطبيق آخر في البيئة.للحصول على شرح كامل لجميع الخيارات، تفضّل بزيارة https://clickhouse.com/docs/operations/clickhouse-keeper/
- أضف ما يلي ضمن الوسم
<clickhouse>في ملف
config.xmlالخاص بخادم ClickHouse
بالنسبة إلى بيئات الإنتاج، يُوصى باستخدام ملف إعدادات منفصل بصيغة
.xml في الدليل
config.d.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://clickhouse.com/docs/operations/configuration-files/
<keeper_server>
<tcp_port_secure>9281</tcp_port_secure>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>trace</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<secure>true</secure>
<server>
<id>1</id>
<hostname>chnode1.marsnet.local</hostname>
<port>9444</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>chnode2.marsnet.local</hostname>
<port>9444</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>chnode3.marsnet.local</hostname>
<port>9444</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
عندما يكون ClickHouse Keeper مضمّنًا في ClickHouse server (كما هو موضح أعلاه)، فإنه يستخدم إعداد OpenSSL الخاص بالخادم والمُعرَّف في قسم OpenSSL ضمن تهيئة واجهات TLS على عقد ClickHouse. وإذا كنت تُشغّل ClickHouse Keeper كعملية مستقلة، فيجب إضافة قسم
<openSSL> إلى ملف إعداد Keeper مع إعدادات شهادة CA وشهادة/مفتاح العقدة نفسها. راجع تهيئة OpenSSL لـ ClickHouse Keeper المستقل أدناه لمزيد من التفاصيل.
-
قم بإلغاء التعليق وتحديث إعدادات Keeper على جميع العُقد، ثم اضبط العلامة
<secure>على 1:
<zookeeper> <node> <host>chnode1.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> <node> <host>chnode2.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> <node> <host>chnode3.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> </zookeeper>
-
حدِّث وأضِف إعدادات العنقود التالية إلى
chnode1و
chnode2. سيُستخدم
chnode3لاستكمال النصاب لـ ClickHouse Keeper.
يُنشئ ما يلي مجموعةً (cluster) بنسخة مكررة (replica) واحدة لكل شريحة (shard) موزَّعة على خادمَين (خادم على كل عقدة).
في هذا الإعداد، جرى تكوين عنقود تجريبي واحد فقط. يجب إما إزالة عناقيد الاختبار النموذجية، أو تحويلها إلى تعليقات، أو—إذا كان هناك عنقود موجود بالفعل ويجري اختباره—فيجب تحديث المنفذ وإضافة الخيار
<secure>. ويجب تعيين
<user و
<password> إذا كان المستخدم
default قد ضُبط في الأصل بكلمة مرور أثناء التثبيت أو في ملف
users.xml.
<remote_servers>
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
-
حدّد قيم الماكرو لتتمكن من إنشاء جدول ReplicatedMergeTree للاختبار. على
chnode1:على العقدة
<macros> <shard>1</shard> <replica>replica_1</replica> </macros>
chnode2:
<macros> <shard>1</shard> <replica>replica_2</replica> </macros>
5
تكوين واجهات TLS على عُقد ClickHouse
تُكوَّن الإعدادات التالية في ملف
config.xml الخاص بخادم ClickHouse
-
عيّن اسم العرض لعملية النشر (اختياري):
<display_name>clickhouse</display_name>
-
اضبط ClickHouse للاستماع على المنافذ الخارجية:
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
-
كوّن منفذ
httpsوعطّل منفذ
httpعلى كل عقدة:
<https_port>8443</https_port> {/*<http_port>8123</http_port>*/}
-
كوّن منفذ TCP الآمن لـ ClickHouse Native وعطّل المنفذ الافتراضي غير الآمن على كل عقدة:
<tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure> {/*<tcp_port>9000</tcp_port>*/}
-
كوّن منفذ
interserver httpsوعطّل المنفذ الافتراضي غير الآمن على كل عقدة:
<interserver_https_port>9010</interserver_https_port> {/*<interserver_http_port>9009</interserver_http_port>*/}
- كوّن OpenSSL باستخدام الشهادات والمسارات
يجب تحديث كل اسم ملف ومسار ليتطابقا مع العقدة التي يُجرى تكوينهما عليها. على سبيل المثال، حدّث قيمة
<certificateFile> إلى
chnode2.crt عند التكوين على المضيف
chnode2.
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة هذه الصفحة
<openSSL>
<server>
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</privateKeyFile>
<verificationMode>relaxed</verificationMode>
<caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<verificationMode>relaxed</verificationMode>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
-
اضبط TLS لـ gRPC على كل عقدة:
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة https://clickhouse.com/docs/interfaces/grpc/
<grpc> <enable_ssl>1</enable_ssl> <ssl_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</ssl_cert_file> <ssl_key_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</ssl_key_file> <ssl_require_client_auth>true</ssl_require_client_auth> <ssl_ca_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</ssl_ca_cert_file> <transport_compression_type>none</transport_compression_type> <transport_compression_level>0</transport_compression_level> <max_send_message_size>-1</max_send_message_size> <max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size> <verbose_logs>false</verbose_logs> </grpc>
-
اضبط clickhouse client على عقدة واحدة على الأقل لاستخدام TLS في الاتصالات ضمن ملف
config.xmlالخاص به (يوجد افتراضيًا في
/etc/clickhouse-client/):
<openSSL> <client> <loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile> <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig> <cacheSessions>true</cacheSessions> <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols> <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers> <invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> </client> </openSSL>
-
عطّل منافذ المحاكاة الافتراضية لكلٍّ من MySQL وPostgreSQL:
{/*mysql_port>9004</mysql_port*/} {/*postgresql_port>9005</postgresql_port*/}
6
الاختبار
-
شغِّل جميع العقد، واحدةً تلو الأخرى:
service clickhouse-server start
-
تأكّد من أن المنافذ الآمنة تعمل وفي وضع الاستماع، ويجب أن يكون الإخراج مشابهًا لهذا المثال على كل عقدة:
root@chnode1:/etc/clickhouse-server# netstat -ano | grep tcp
tcp 0 0 0.0.0.0:9010 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:9440 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:9281 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:33046 192.168.1.222:9444 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:42730 192.168.1.223:9444 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:51952 192.168.1.222:9281 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:22 192.168.1.210:49801 ESTABLISHED keepalive (6618.05/0/0) tcp 0 64 192.168.1.221:22 192.168.1.210:59195 ESTABLISHED on (0.24/0/0) tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN off (0.00/0/0) tcp6 0 0 :::9444 :::* LISTEN off (0.00/0/0) tcp6 0 0 192.168.1.221:9444 192.168.1.222:59046 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp6 0 0 192.168.1.221:9444 192.168.1.223:41976 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
منفذ ClickHouse الوصف 8443 واجهة https 9010 منفذ https بين الخوادم 9281 منفذ ClickHouse Keeper الآمن 9440 بروتوكول TCP الأصلي الآمن 9444 منفذ Raft لـ ClickHouse Keeper
-
تحقق من حالة ClickHouse Keeper
لن تعمل أوامر الأحرف الأربعة (4lW) المعتادة باستخدام
echoبدون TLS، وإليك كيفية استخدام هذه الأوامر مع
openssl.
- ابدأ جلسة تفاعلية باستخدام
openssl
- ابدأ جلسة تفاعلية باستخدام
openssl s_client -connect chnode1.marsnet.local:9281
CONNECTED(00000003)
depth=0 CN = chnode1
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 CN = chnode1
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:CN = chnode1
i:CN = marsnet.local CA
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICtDCCAZwCFD321grxU3G5pf6hjitf2u7vkusYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMBsx
...
-
أرسِل أوامر 4LW ضمن جلسة OpenSSL
mntr
--- Post-Handshake New Session Ticket arrived: SSL-Session: Protocol : TLSv1.3 ... read R BLOCK zk_version v22.7.3.5-stable-e140b8b5f3a5b660b6b576747063fd040f583cf3 zk_avg_latency 0 zk_max_latency 4087 zk_min_latency 0 zk_packets_received 4565774 zk_packets_sent 4565773 zk_num_alive_connections 2 zk_outstanding_requests 0 zk_server_state leader zk_znode_count 1087 zk_watch_count 26 zk_ephemerals_count 12 zk_approximate_data_size 426062 zk_key_arena_size 258048 zk_latest_snapshot_size 0 zk_open_file_descriptor_count 187 zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615 zk_followers 2 zk_synced_followers 1 closed
-
شغِّل عميل ClickHouse باستخدام الخيار
--secureومنفذ TLS:
root@chnode1:/etc/clickhouse-server# clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! --port 9440 --secure --host chnode1.marsnet.local ClickHouse client version 22.3.3.44 (official build). Connecting to chnode1.marsnet.local:9440 as user default. Connected to ClickHouse server version 22.3.3 revision 54455. clickhouse :)
-
سجّل الدخول إلى واجهة Play عبر واجهة
httpsعلى
https://chnode1.marsnet.local:8443/play.
سيعرض المتصفح شهادةً غير موثوق بها، لأن الوصول إليه يتم من محطة عمل ولأن الشهادات غير موجودة في مخازن شهادات CA الجذرية على جهاز العميل. عند استخدام شهادات صادرة عن جهة عامة أو عن CA مؤسسية، ينبغي أن تظهر على أنها موثوق بها.
-
أنشئ جدولًا مكرّرًا:
clickhouse :) CREATE TABLE repl_table ON CLUSTER cluster_1S_2R ( id UInt64, column1 Date, column2 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/repl_table', '{replica}' ) ORDER BY (id);
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
-
أضِف صفّين إلى
chnode1:
INSERT INTO repl_table (id, column1, column2) VALUES (1,'2022-04-01','abc'), (2,'2022-04-02','def');
-
تحقق من النسخ المتماثل من خلال عرض الصفوف على
chnode2:
SELECT * FROM repl_table
┌─id─┬────column1─┬─column2─┐ │ 1 │ 2022-04-01 │ abc │ │ 2 │ 2022-04-02 │ def │ └────┴────────────┴─────────┘
عند تشغيل ClickHouse Keeper كعملية مستقلة (بدلاً من تضمينه داخل ClickHouse server)، يجب تهيئة شهادات OpenSSL وإعداداته بشكل منفصل في ملف تهيئة Keeper. ومن دون ذلك، لن يتمكن Keeper من إنشاء اتصالات آمنة لاتصال العميل (
تهيئة OpenSSL لـ ClickHouse Keeper المستقل
tcp_port_secure) أو لتنفيذ تكرار Raft بين عُقد Keeper.
أضف قسم
<openSSL> التالي إلى ملف تهيئة ClickHouse Keeper المستقل على كل عقدة:
يجب تحديث كل اسم ملف بحيث يطابق العقدة التي تُجرى عليها التهيئة. على سبيل المثال، حدِّث الإدخال
<certificateFile> ليكون
chnode2.crt عند التهيئة على المضيف
chnode2.
يُستخدم القسم
<openSSL>
<server>
<certificateFile>/etc/clickhouse-keeper/certs/chnode1.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-keeper/certs/chnode1.key</privateKeyFile>
<verificationMode>relaxed</verificationMode>
<caConfig>/etc/clickhouse-keeper/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/clickhouse-keeper/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<verificationMode>relaxed</verificationMode>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
<server> لاستقبال اتصالات العملاء الواردة عبر منفذ Keeper الآمن (
tcp_port_secure). ويُستخدم القسم
<client> للاتصالات الصادرة بين عُقد Keeper أثناء النسخ المتماثل باستخدام Raft.
تستخدم مسارات الشهادات أعلاه
/etc/clickhouse-keeper/certs/، وهو المسار المعتاد لتثبيتات Keeper المستقلة. إذا ثبّتَّ Keeper في مسار مختلف، فعدّل ذلك وفقًا لذلك. أمّا الشهادات نفسها فهي نفسها التي أُنشئت في الخطوة 2.
يوفّر الإعداد
أوضاع التحقق في OpenSSL ومعالِجات الشهادات
<openSSL> عدة خيارات لكلٍّ من
<verificationMode> و
<invalidCertificateHandler>، تتحكّم في الطريقة التي يتحقق بها ClickHouse من شهادات TLS. وتنطبق هذه الإعدادات على clickhouse-server وclickhouse-client وClickHouse Keeper المستقل.
اضبط
أوضاع التحقق
<verificationMode> داخل القسم
<server> أو
<client> في
<openSSL>:
|الوضع
|الوصف
none
|بدون التحقق من الشهادة. يكون الاتصال مشفّرًا، لكن لا تُتحقَّق هوية الطرف المقابل. استخدم هذا للاختبار فقط.
relaxed
|يتحقق من شهادة الطرف المقابل إذا قُدِّمت، لكنه لا يفشل إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
once
|على جانب الخادم، يتحقق من شهادة العميل أثناء المصافحة الأولية فقط، ويتخطى إعادة التفاوض. وعلى جانب العميل، يتصرف بالطريقة نفسها مثل
relaxed.
strict
|يتطلب شهادة الطرف المقابل ويتحقق منها بالكامل. يفشل الاتصال إذا كانت الشهادة مفقودة أو منتهية الصلاحية أو غير موقَّعة من CA موثوقة. ويُنصح به لبيئات الإنتاج.
عيّن
معالجات الشهادات غير الصالحة
<invalidCertificateHandler> داخل القسم
<server> أو
<client> ضمن
<openSSL>. يحدّد هذا المعالج ما يحدث عند فشل التحقق من الشهادة. على جانب الخادم، يتحكم في كيفية التعامل مع شهادات العميل غير الصالحة. وعلى جانب العميل، يتحكم في كيفية التعامل مع شهادات الخادم غير الصالحة.
|المعالج
|الوصف
RejectCertificateHandler
|يرفض الاتصال إذا كانت الشهادة غير صالحة. هذا هو الإعداد الافتراضي والموصى به.
AcceptCertificateHandler
|يقبل الاتصال حتى إذا كانت الشهادة غير صالحة. لا تستخدمه إلا لأغراض الاختبار.
لتجاوز التحقق من الشهادة بالكامل (على سبيل المثال، عند استخدام شهادات موقّعة ذاتيًا في بيئة اختبار)، اضبط
مثال: تعطيل التحقق من الشهادة
verificationMode على
none واستخدم
AcceptCertificateHandler.
بالنسبة إلى
clickhouse-client، يمكنك أيضًا استخدام الخيار
--accept-invalid-certificate في واجهة سطر الأوامر، والذي يطبّق كلا الإعدادين تلقائيًا.
clickhouse-client (
/etc/clickhouse-client/config.xml):
clickhouse-server (
<openSSL>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<verificationMode>none</verificationMode>
<invalidCertificateHandler>
<name>AcceptCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
config.xml أو ملف في
config.d/). لا يزال قسم
<server> يتطلب مسارات الشهادة والمفتاح الخاص، لأن الخادم يجب أن يقدّم شهادته الخاصة إلى العملاء، حتى عندما لا يتحقق من شهاداتهم:
ClickHouse Keeper المستقل (ملف تهيئة Keeper):
<openSSL>
<server>
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/certs/server.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/certs/server.key</privateKeyFile>
<verificationMode>none</verificationMode>
<caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<verificationMode>none</verificationMode>
<invalidCertificateHandler>
<name>AcceptCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
<openSSL>
<server>
<certificateFile>/etc/clickhouse-keeper/certs/keeper.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-keeper/certs/keeper.key</privateKeyFile>
<verificationMode>none</verificationMode>
<caConfig>/etc/clickhouse-keeper/certs/ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<verificationMode>none</verificationMode>
<invalidCertificateHandler>
<name>AcceptCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
ركّزت هذه المقالة على إعداد بيئة ClickHouse باستخدام TLS. ستختلف الإعدادات بحسب المتطلبات في بيئات الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال، مستويات التحقق من الشهادات، والبروتوكولات، وخوارزميات التشفير، وغيرها. لكن ينبغي أن تكون لديك الآن فكرة واضحة عن الخطوات اللازمة لتهيئة الاتصالات الآمنة وتنفيذها.