أُضيف في: v1.1.0 تُرجِع دالة جيب التمام العكسي للوسيطة. البنية
acos
المعاملات القيمة المُعادة تعيد جيب التمام العكسي لـ x من النوع
acos(x)
Float*
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT acos(0.5);
Response
1.0471975511965979
أُضيف في: v20.12.0 يعيد جيب التمام الزائدي العكسي. البنية
acosh
الوسيطات القيمة المُعادة يُرجع الزاوية بالراديان. القيم ضمن المجال:
acosh(x)
0 ≤ acosh(x) < +∞.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT acosh(1)
Response
0
استُحدثت في: v1.1.0 تحسب دالة الجيب العكسي للوسيطة المقدَّمة. وبالنسبة إلى الوسائط ضمن النطاق
asin
[-1, 1]، فإنها تُرجِع قيمة ضمن النطاق
[-pi() / 2, pi() / 2].
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد قيمة قوس الجيب للوسيطة المقدَّمة
asin(x)
x من النوع
Float64
أمثلة
المعكوس
Query
SELECT asin(1.0) = pi() / 2, sin(asin(1)), asin(sin(1))
float32
Response
1 1 1
Query
SELECT toTypeName(asin(1.0::Float32))
nan
Response
Float64
Query
SELECT asin(1.1), asin(-2), asin(inf), asin(nan)
Response
nan nan nan nan
قُدِّم في: v20.12.0 تُرجع الجيب الزائدي العكسي. الصيغة
asinh
الوسائط القيمة المعادة يعيد الزاوية بوحدة الراديان. القيم من المجال:
asinh(x)
-∞ < asinh(x) < +∞.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT asinh(0)
Response
0
تم تقديمه في: v1.1.0 يُرجع الظل العكسي للوسيطة. الصياغة
atan
المعاملات القيمة المُعادة الظل العكسي لـ
atan(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT atan(1);
Response
0.7853981633974483
أُضيفت في: v20.12.0 تعيد الدالة
atan2
atan2 الزاوية في المستوى الإقليدي، مقاسةً بالراديان، بين المحور السيني الموجب والشعاع الواصل إلى النقطة
(x, y) ≠ (0, 0).
الصيغة
الوسائط
atan2(y, x)
y— الإحداثي
yللنقطة التي يمرّ عبرها الشعاع.
(U)Int*أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
x— الإحداثي
xللنقطة التي يمرّ عبرها الشعاع.
(U)Int*أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
θ بحيث تكون
-π < θ ≤ π، بوحدة الراديان
Float64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT atan2(1, 1)
Response
0.7853981633974483
أُضيفت في: v20.12.0 تعيد الظل الزائدي العكسي. الصيغة
atanh
الوسيطات
atanh(x)
x— الظل الزائدي للزاوية. القيم ضمن المجال: -1 < x < 1.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal*.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal*
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT atanh(0)
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع الجذر التكعيبي للوسيط. الصيغة
cbrt
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع الجذر التكعيبي لـ
cbrt(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT cbrt(8);
Response
2
أُضيفت في: v1.1.0 يُرجع جيب تمام الوسيطة. الصيغة
cos
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع جيب تمام
cos(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cos(0);
Response
1
أُضيفت في: v20.12.0 تعيد جيب التمام الزائدي للوسيطة. الصيغة
cosh
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع قيماً ضمن المجال:
cosh(x)
1 ≤ cosh(x) < +∞
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT cosh(0)
Response
1
أُدرجت في: v22.2.0 تحوّل القيم من الراديان إلى درجات. الصياغة
degrees
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة
degrees(x)
x بالدرجات.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT degrees(3.141592653589793)
Response
180
استُحدث في: v1.1.0 يُرجع ثابت أويلر (e). البنية
e
المعاملات
e()
- لا شيء.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT e();
Response
2.718281828459045
تم تقديمه في: v1.1.0 إذا كانت
erf
x غير سالبة، فإن
erf(x/(σ√2)) تمثل احتمال أن يأخذ متغير عشوائي ذو توزيع طبيعي وانحراف معياري
σ قيمةً تبعد عن القيمة المتوقعة بأكثر من
x.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع قيمة دالة الخطأ من النوع
erf(x)
Float*
أمثلة
قاعدة الثلاث سيغما
Query
SELECT erf(3 / sqrt(2))
Response
┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐
│ 0.9973002039367398 │
└─────────────────────────┘
استُحدثت في: v1.1.0 تعيد عددًا قريبًا من
erfc
1-erf(x) من دون فقدان الدقة عند القيم الكبيرة لـ
x.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع قيمة دالة الخطأ التكميلية
erfc(x)
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT erfc(0);
Response
1
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد قيمة
exp
e مرفوعةً إلى الأس
x، حيث إن
x هو الوسيط المُمرَّر إلى الدالة.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع
exp(x)
e^x من النوع
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT round(exp(-1), 4)
Response
┌─round(exp(-1), 4)─┐
│ 0.3679 │
└───────────────────┘
ظهر لأول مرة في: v1.1.0 يُرجع 10 مرفوعًا إلى أسّ الوسيطة المُعطاة. الصيغة
exp10
الوسائط القيمة المعادة يعيد القيمة 10^x من النوع
exp10(x)
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT exp10(2);
Response
100
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع 2 مرفوعًا إلى أسّ المُعامِل المُعطى. الصيغة
exp2
الوسائط القيمة المعادة ترجع 2^x من النوع
exp2(x)
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT exp2(3);
Response
8
أُضيف في: v22.11.0 يحسب مضروب قيمة عدد صحيح. مضروب العدد 0 هو 1. وبالمثل، تُرجِع الدالة
المضروب
factorial() القيمة
1 لأي قيمة سالبة.
الحد الأقصى للقيمة الموجبة لوسيط الإدخال هو
20، وأي قيمة
21 أو أكبر ستتسبب في استثناء.
الصياغة
الوسائط
factorial(n)
n— قيمة عدد صحيح يُراد حساب مضروبه. الحد الأقصى للقيمة هو 20.
(U)Int8/16/32/64
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
factorial(10)
Response
3628800
أُضيفت في: v20.12.0 تُرجِع طول وتر مثلث قائم الزاوية. تتجنب الدالة Hypot المشكلات التي قد تحدث عند تربيع أعداد كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا. الصيغة
hypot
الوسائط
hypot(x, y)
x— الضلع القائم الأول في مثلث قائم الزاوية.
(U)Int*أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
y— الضلع القائم الثاني في مثلث قائم الزاوية.
(U)Int*أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT hypot(1, 1)
Response
1.4142135623730951
أُضيفت في: v1.1.0 مماثلة لـ exp10، لكنها تُرجِع قيمة من النوع
intExp10
UInt64.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة يعيد 10^x.
intExp10(x)
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT intExp10(2);
Response
100
أُضيف في: v1.1.0 يشبه exp2، لكنه يُرجع قيمة من النوع
intExp2
UInt64.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع 2^x.
intExp2(x)
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT intExp2(3);
Response
8
أُضيف في: v26.5.0 يعيد
isPrime
1 إذا كان المُعامل عددًا أوليًا، وإلا فيعيد
0.
يستخدم bitmap بحثٍ دقيق للقيم الصغيرة واختبار Miller-Rabin حتميًا
للقيم الأكبر. تكون النتيجة دقيقة مع كل نوع إدخال مدعوم.
بالنسبة إلى أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأوسع (
UInt128,
UInt256)، استخدم
isProbablePrime بدلًا من ذلك.
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد
isPrime(n)
1 إذا كان
n عددًا أوليًا، و
0 خلاف ذلك.
UInt8
أمثلة
عدد أولي
Query
SELECT isPrime(17)
عدد مركب
Response
1
Query
SELECT isPrime(18)
عدد أولي كبير من النوع
Response
0
UInt64
Query
SELECT isPrime(18446744073709551557)
القيمة القصوى لـ
Response
1
UInt64
Query
SELECT isPrime(18446744073709551615)
Response
0
أُضيف في: v26.5.0 تعيد
isProbablePrime
1 إذا كانت الوسيطة على الأرجح عددًا أوليًا، و
0 إذا كان عددًا مركبًا على نحوٍ مؤكد.
بالنسبة إلى
UInt8 و
UInt16 و
UInt32 و
UInt64، تكون النتيجة دقيقة وتتطابق مع
isPrime. ويتم تجاهل وسيطة
rounds.
بالنسبة إلى
UInt128 و
UInt256، تكون القيمة المعادة
1 احتمالية. وتتحكم وسيطة
rounds الاختيارية
في عدد جولات Miller-Rabin المستخدمة:
فكلما زاد عدد الجولات، انخفض احتمال الإيجابيات الكاذبة وازداد وقت التنفيذ. ومع شواهد عشوائية موزعة بانتظام،
يكون معدل الإيجابيات الكاذبة لعدد مركب ثابت محدودًا بـ
4^(-rounds)؛ وتُبقي القيمة الافتراضية
25
هذا الحد دون
10^-15، بينما تُبقيه القيمة القصوى
256 دون
10^-154.
الدالة حتمية: إذ تُشتق الشواهد من
n، لذا فإن الزوج نفسه
(n, rounds) ينتج دائمًا
النتيجة نفسها. ويمثل الحد
4^(-rounds) احتمالًا لكل مُدخل عند استخدام شواهد عشوائية موزعة بانتظام؛
أما مع الاشتقاق الحتمي الذي نعتمده، فهو يصف بدلًا من ذلك نسبةً عبر المُدخلات — فالعدد المركب الذي يخدع
تسلسل شواهده سيُرجع
1 بصورة قابلة للتكرار.
الصيغة
المعاملات
isProbablePrime(n[, rounds])
n— عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان أوليًا.
UInt8أو
UInt16أو
UInt32أو
UInt64أو
UInt128أو
UInt256
rounds— ثابت اختياري لعدد صحيح موجب ضمن
[1, 256]. عدد جولات Miller-Rabin لـ
UInt128/
UInt256(ويُتجاهل للأنواع الأضيق). القيمة الافتراضية
25.
UInt8أو
UInt16أو
UInt32أو
UInt64
1 إذا كان
n على الأرجح عددًا أوليًا، و
0 إذا كان عددًا مركبًا بالتأكيد.
UInt8
أمثلة
عدد أولي صغير
Query
SELECT isProbablePrime(17)
مركّب صغير
Response
1
Query
SELECT isProbablePrime(18)
أكبر عدد أولي من النوع
Response
0
UInt64 (نتيجة دقيقة)
Query
SELECT isProbablePrime(18446744073709551557)
عدد ميرسين الأولي
Response
1
M_127 (
UInt128)
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt128('170141183460469231731687303715884105727'))
العدد الأولي للحقل الأساسي لـ
Response
1
Curve25519
2^255 - 19 (
UInt256)
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt256('57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949'))
اختبار أسرع بثقة أقل: 5 جولات
Response
1
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt256('57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949'), 5)
Response
1
قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد لوغاريتم دالة غاما. الصيغة
lgamma
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع لوغاريتم دالة غاما لـ
lgamma(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT lgamma(5);
Response
3.1780538303479458
قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم الطبيعي للوسيطة. الصياغة
log
الأسماء المستعارة:
log(x)
ln
المعاملات
القيمة المعادة
تعيد اللوغاريتم الطبيعي لـ
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT log(10);
Response
2.302585092994046
قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم العشري للوسيطة. الصياغة
log10
الوسائط القيمة المُعادة اللوغاريتم العشري للعدد
log10(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT log10(100);
Response
2
استُحدثت في: v20.12.0 تحسب
log1p
log(1+x).
تكون عملية الحساب
log1p(x) أدق من
log(1+x) عند القيم الصغيرة لـ
x.
الصيغة
المعاملات القيمة المرجعة يعيد قيمة ضمن النطاق: -∞ < log1p(x) < +∞
log1p(x)
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT log1p(0)
Response
0
قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم الثنائي للوسيطة. البنية
log2
الوسائط القيمة المعادة يُرجع اللوغاريتم الثنائي لـ
log2(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT log2(8);
Response
3
تم تقديمها في: v1.1.0 تعيد pi (π). الصيغة
pi
المعاملات
pi()
- لا شيء.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT pi();
Response
3.141592653589793
أُضيف في: v1.1.0 يُرجع x مرفوعًا للأس y. الصيغة
pow
الأسماء المستعارة:
pow(x, y)
power
الوسيطات
x— الأساس.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
y— الأسّ.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
BFloat16أو
Decimal*
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT pow(2, 3);
Response
8
أُضيفت في: v22.3.0 تعيد إحصاءات اختبار Z لنسبتين، وهو اختبار إحصائي لمقارنة النِّسَب بين مجتمعين إحصائيين x و y. تدعم الدالة طريقتَي التقدير المجمّع وغير المجمّع للخطأ المعياري. في الطريقة المجمّعة، يُؤخذ متوسط النسبتين وتُستخدم نسبة واحدة فقط لتقدير الخطأ المعياري. أما في الطريقة غير المجمّعة، فتُستخدم النسبتان كلٌّ على حدة. البنية
proportionsZTest
الوسائط
proportionsZTest(successes_x, successes_y, trials_x, trials_y, conf_level, pool_type)
successes_x— عدد النجاحات في المجموعة x.
UInt64
successes_y— عدد النجاحات في المجموعة y.
UInt64
trials_x— عدد التجارب في المجموعة x.
UInt64
trials_y— عدد التجارب في المجموعة y.
UInt64
conf_level— مستوى الثقة للاختبار.
Float64
pool_type— اختيار طريقة التجميع لتقدير الخطأ المعياري. يمكن أن تكون إما ‘unpooled’ أو ‘pooled’.
String
z_stat (إحصائية Z)، و
p_val (قيمة P)، و
ci_low (الحد الأدنى لفاصل الثقة)، و
ci_high (الحد الأعلى لفاصل الثقة).
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled');
Response
┌─proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled')───────────────────────────────┐
│ (-0.20656724435948853,0.8363478437079654,-0.09345975390115283,0.07563797172293502) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.2.0 يحوّل الدرجات إلى راديانات. البنية
radians
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمةً بالراديان
radians(x)
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT radians(180)
Response
3.141592653589793
استُحدثت في: v20.1.0 تحسب دالة sigmoid:
sigmoid
1 / (1 + exp(-x)). تحوِّل دالة sigmoid أي عدد حقيقي إلى الفترة (0, 1)، وتُستخدم عادةً في تعلّم الآلة.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد دالة السيغمويد لقيمة الإدخال، ضمن النطاق (0, 1).
sigmoid(x)
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT sigmoid(0)
Response
0.5
أُضيف في: v21.2.0 يعيد إشارة عددٍ حقيقي. الصياغة
sign
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع
sign(x)
-1 إذا كان
x < 0، و
0 إذا كان
x = 0، و
1 إذا كان
x > 0.
Int8
أمثلة
إشارة الصفر
Query
SELECT sign(0)
علامة الموجب
Response
0
Query
SELECT sign(1)
علامة السالب
Response
1
Query
SELECT sign(-1)
Response
-1
أُضيف في: v1.1.0 تُرجِع جيبَ الوسيطة. البنية
sin
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع جيب
sin(x)
x.
أمثلة
بسيط
Query
SELECT sin(1.23)
Response
0.9424888019316975
أُضيف في: v20.12.0 يعيد الجيب الزائدي. الصيغة
sinh
الوسيطات القيمة المُعادة تعيد قيماً تقع ضمن المجال: -∞ < sinh(x) < +∞
sinh(x)
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT sinh(0)
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع الجذر التربيعي للوسيطة. الصياغة
sqrt
المعاملات القيمة المُعادة يعيد الجذر التربيعي لـ
sqrt(x)
x
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT sqrt(16);
Response
4
تم تقديمه في: v1.1.0 يُرجع ظلّ الوسيطة. البنية
tan
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع ظل
tan(x)
x.
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT tan(0);
Response
0
أُضيف في: v20.1.0 تُرجع قيمة الظل الزائدي. الصياغة
tanh
الوسائط القيمة المُعادة تُرجِع قيماً ضمن المجال: -1 < tanh(x) < 1
tanh(x)
Float*
أمثلة
مثال للاستخدام
Query