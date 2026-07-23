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acos

أُضيف في: v1.1.0 تُرجِع دالة جيب التمام العكسي للوسيطة. البنية
المعاملات
  • x — القيمة المراد إيجاد جيب التمام العكسي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تعيد جيب التمام العكسي لـ x من النوع Float* أمثلة مثال للاستخدام
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acosh

أُضيف في: v20.12.0 يعيد جيب التمام الزائدي العكسي. البنية
الوسيطات
  • x — جيب تمام الزاوية الزائدي. القيم ضمن المجال: 1 ≤ x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يُرجع الزاوية بالراديان. القيم ضمن المجال: 0 ≤ acosh(x) < +∞. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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asin

استُحدثت في: v1.1.0 تحسب دالة الجيب العكسي للوسيطة المقدَّمة. وبالنسبة إلى الوسائط ضمن النطاق [-1, 1]، فإنها تُرجِع قيمة ضمن النطاق [-pi() / 2, pi() / 2]. الصياغة
الوسائط
  • x — الوسيطة المراد حساب قوس الجيب لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تعيد قيمة قوس الجيب للوسيطة المقدَّمة x من النوع Float64 أمثلة المعكوس
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float32
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nan
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asinh

قُدِّم في: v20.12.0 تُرجع الجيب الزائدي العكسي. الصيغة
الوسائط
  • x — الجيب الزائدي العكسي للزاوية. القيم من المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المعادة يعيد الزاوية بوحدة الراديان. القيم من المجال: -∞ < asinh(x) < +∞. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
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atan

تم تقديمه في: v1.1.0 يُرجع الظل العكسي للوسيطة. الصياغة
المعاملات
  • x — القيمة المراد إيجاد الظل العكسي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة الظل العكسي لـ x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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atan2

أُضيفت في: v20.12.0 تعيد الدالة atan2 الزاوية في المستوى الإقليدي، مقاسةً بالراديان، بين المحور السيني الموجب والشعاع الواصل إلى النقطة (x, y) ≠ (0, 0). الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع الزاوية θ بحيث تكون -π < θ ≤ π، بوحدة الراديان Float64 أمثلة مثال للاستخدام
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atanh

أُضيفت في: v20.12.0 تعيد الظل الزائدي العكسي. الصيغة
الوسيطات
  • x — الظل الزائدي للزاوية. القيم ضمن المجال: -1 < x < 1. (U)Int* أو Float* أو Decimal*. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المعادة تُرجع الزاوية بالراديان. القيم ضمن المجال: -∞ < atanh(x) < +∞ Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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cbrt

أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع الجذر التكعيبي للوسيط. الصيغة
المعاملات
  • x — القيمة المطلوب إيجاد الجذر التكعيبي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يُرجع الجذر التكعيبي لـ x. Float* أمثلة مثال للاستخدام
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cos

أُضيفت في: v1.1.0 يُرجع جيب تمام الوسيطة. الصيغة
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع جيب تمام x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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cosh

أُضيفت في: v20.12.0 تعيد جيب التمام الزائدي للوسيطة. الصيغة
الوسيطات
  • x — الزاوية، مقاسة بالراديان. القيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُرجع قيماً ضمن المجال: 1 ≤ cosh(x) < +∞ Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
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degrees

أُدرجت في: v22.2.0 تحوّل القيم من الراديان إلى درجات. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة x بالدرجات. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
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استُحدث في: v1.1.0 يُرجع ثابت أويلر (e). البنية
المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة يُرجع ثابت أويلر Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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erf

تم تقديمه في: v1.1.0 إذا كانت x غير سالبة، فإن erf(x/(σ√2)) تمثل احتمال أن يأخذ متغير عشوائي ذو توزيع طبيعي وانحراف معياري σ قيمةً تبعد عن القيمة المتوقعة بأكثر من x. الصيغة
الوسيطات
  • x — القيمة المراد حساب قيمة دالة الخطأ لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُرجع قيمة دالة الخطأ من النوع Float* أمثلة قاعدة الثلاث سيغما
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erfc

استُحدثت في: v1.1.0 تعيد عددًا قريبًا من 1-erf(x) من دون فقدان الدقة عند القيم الكبيرة لـ x. الصيغة
الوسائط
  • x — القيمة المطلوب إيجاد قيمة دالة الخطأ لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُرجع قيمة دالة الخطأ التكميلية Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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exp

أُضيفت في: v1.1.0 تعيد قيمة e مرفوعةً إلى الأس x، حيث إن x هو الوسيط المُمرَّر إلى الدالة. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع e^x من النوع Float* أمثلة الاستخدام الأساسي
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exp10

ظهر لأول مرة في: v1.1.0 يُرجع 10 مرفوعًا إلى أسّ الوسيطة المُعطاة. الصيغة
الوسائط القيمة المعادة يعيد القيمة 10^x من النوع Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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exp2

أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع 2 مرفوعًا إلى أسّ المُعامِل المُعطى. الصيغة
الوسائط القيمة المعادة ترجع 2^x من النوع Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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المضروب

أُضيف في: v22.11.0 يحسب مضروب قيمة عدد صحيح. مضروب العدد 0 هو 1. وبالمثل، تُرجِع الدالة factorial() القيمة 1 لأي قيمة سالبة. الحد الأقصى للقيمة الموجبة لوسيط الإدخال هو 20، وأي قيمة 21 أو أكبر ستتسبب في استثناء. الصياغة
الوسائط
  • n — قيمة عدد صحيح يُراد حساب مضروبه. الحد الأقصى للقيمة هو 20. (U)Int8/16/32/64
القيمة المُعادة يُرجع مضروب قيمة الإدخال من النوع UInt64. ويُرجع 1 إذا كانت قيمة الإدخال 0 أو أي قيمة سالبة. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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hypot

أُضيفت في: v20.12.0 تُرجِع طول وتر مثلث قائم الزاوية. تتجنب الدالة Hypot المشكلات التي قد تحدث عند تربيع أعداد كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا. الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد طول الوتر في مثلث قائم الزاوية. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
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intExp10

أُضيفت في: v1.1.0 مماثلة لـ exp10، لكنها تُرجِع قيمة من النوع UInt64. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يعيد 10^x. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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intExp2

أُضيف في: v1.1.0 يشبه exp2، لكنه يُرجع قيمة من النوع UInt64. الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع 2^x. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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isPrime

أُضيف في: v26.5.0 يعيد 1 إذا كان المُعامل عددًا أوليًا، وإلا فيعيد 0. يستخدم bitmap بحثٍ دقيق للقيم الصغيرة واختبار Miller-Rabin حتميًا للقيم الأكبر. تكون النتيجة دقيقة مع كل نوع إدخال مدعوم. بالنسبة إلى أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأوسع (UInt128, UInt256)، استخدم isProbablePrime بدلًا من ذلك. الصياغة
الوسائط
  • n — عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان عددًا أوليًا. UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64
القيمة المُعادة يعيد 1 إذا كان n عددًا أوليًا، و0 خلاف ذلك. UInt8 أمثلة عدد أولي
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عدد مركب
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عدد أولي كبير من النوع UInt64
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القيمة القصوى لـ UInt64
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isProbablePrime

أُضيف في: v26.5.0 تعيد 1 إذا كانت الوسيطة على الأرجح عددًا أوليًا، و0 إذا كان عددًا مركبًا على نحوٍ مؤكد. بالنسبة إلى UInt8 وUInt16 وUInt32 وUInt64، تكون النتيجة دقيقة وتتطابق مع isPrime. ويتم تجاهل وسيطة rounds. بالنسبة إلى UInt128 وUInt256، تكون القيمة المعادة 1 احتمالية. وتتحكم وسيطة rounds الاختيارية في عدد جولات Miller-Rabin المستخدمة: فكلما زاد عدد الجولات، انخفض احتمال الإيجابيات الكاذبة وازداد وقت التنفيذ. ومع شواهد عشوائية موزعة بانتظام، يكون معدل الإيجابيات الكاذبة لعدد مركب ثابت محدودًا بـ 4^(-rounds)؛ وتُبقي القيمة الافتراضية 25 هذا الحد دون 10^-15، بينما تُبقيه القيمة القصوى 256 دون 10^-154. الدالة حتمية: إذ تُشتق الشواهد من n، لذا فإن الزوج نفسه (n, rounds) ينتج دائمًا النتيجة نفسها. ويمثل الحد 4^(-rounds) احتمالًا لكل مُدخل عند استخدام شواهد عشوائية موزعة بانتظام؛ أما مع الاشتقاق الحتمي الذي نعتمده، فهو يصف بدلًا من ذلك نسبةً عبر المُدخلات — فالعدد المركب الذي يخدع تسلسل شواهده سيُرجع 1 بصورة قابلة للتكرار. الصيغة
المعاملات
  • n — عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان أوليًا. UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64 أو UInt128 أو UInt256
  • rounds — ثابت اختياري لعدد صحيح موجب ضمن [1, 256]. عدد جولات Miller-Rabin لـ UInt128/UInt256 (ويُتجاهل للأنواع الأضيق). القيمة الافتراضية 25. UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64
القيمة المُعادة تُعيد 1 إذا كان n على الأرجح عددًا أوليًا، و0 إذا كان عددًا مركبًا بالتأكيد. UInt8 أمثلة عدد أولي صغير
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Response
مركّب صغير
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Response
أكبر عدد أولي من النوع UInt64 (نتيجة دقيقة)
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Response
عدد ميرسين الأولي M_127 (UInt128)
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Response
العدد الأولي للحقل الأساسي لـ Curve25519 2^255 - 19 (UInt256)
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Response
اختبار أسرع بثقة أقل: 5 جولات
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lgamma

قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد لوغاريتم دالة غاما. الصيغة
الوسائط
  • x — العدد المراد حساب لوغاريتم دالة غاما له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يُرجع لوغاريتم دالة غاما لـ x. Float* أمثلة مثال للاستخدام
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log

قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم الطبيعي للوسيطة. الصياغة
الأسماء المستعارة: ln المعاملات
  • x — العدد المراد حساب اللوغاريتم الطبيعي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المعادة تعيد اللوغاريتم الطبيعي لـ x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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log10

قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم العشري للوسيطة. الصياغة
الوسائط
  • x — العدد المراد حساب اللوغاريتم العشري له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة اللوغاريتم العشري للعدد x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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log1p

استُحدثت في: v20.12.0 تحسب log(1+x). تكون عملية الحساب log1p(x) أدق من log(1+x) عند القيم الصغيرة لـ x. الصيغة
المعاملات القيمة المرجعة يعيد قيمة ضمن النطاق: -∞ < log1p(x) < +∞ Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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log2

قُدِّم في: v1.1.0 يعيد اللوغاريتم الثنائي للوسيطة. البنية
الوسائط
  • x — العدد المراد حساب اللوغاريتم الثنائي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المعادة يُرجع اللوغاريتم الثنائي لـ x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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pi

تم تقديمها في: v1.1.0 تعيد pi‏ (π). الصيغة
المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة تعيد القيمة pi Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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pow

أُضيف في: v1.1.0 يُرجع x مرفوعًا للأس y. الصيغة
الأسماء المستعارة: power الوسيطات القيمة المعادة ترجع x^y من النوع Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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proportionsZTest

أُضيفت في: v22.3.0 تعيد إحصاءات اختبار Z لنسبتين، وهو اختبار إحصائي لمقارنة النِّسَب بين مجتمعين إحصائيين x و y. تدعم الدالة طريقتَي التقدير المجمّع وغير المجمّع للخطأ المعياري. في الطريقة المجمّعة، يُؤخذ متوسط النسبتين وتُستخدم نسبة واحدة فقط لتقدير الخطأ المعياري. أما في الطريقة غير المجمّعة، فتُستخدم النسبتان كلٌّ على حدة. البنية
الوسائط
  • successes_x — عدد النجاحات في المجموعة x. UInt64
  • successes_y — عدد النجاحات في المجموعة y. UInt64
  • trials_x — عدد التجارب في المجموعة x. UInt64
  • trials_y — عدد التجارب في المجموعة y. UInt64
  • conf_level — مستوى الثقة للاختبار. Float64
  • pool_type — اختيار طريقة التجميع لتقدير الخطأ المعياري. يمكن أن تكون إما ‘unpooled’ أو ‘pooled’. String
القيمة المعادة يعيد Tuple يحتوي على: z_stat (إحصائية Z)، وp_val (قيمة P)، وci_low (الحد الأدنى لفاصل الثقة)، وci_high (الحد الأعلى لفاصل الثقة). Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) أمثلة مثال على الاستخدام
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radians

أُضيفت في: v22.2.0 يحوّل الدرجات إلى راديانات. البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمةً بالراديان Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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sigmoid

استُحدثت في: v20.1.0 تحسب دالة sigmoid: 1 / (1 + exp(-x)). تحوِّل دالة sigmoid أي عدد حقيقي إلى الفترة (0, 1)، وتُستخدم عادةً في تعلّم الآلة. الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد دالة السيغمويد لقيمة الإدخال، ضمن النطاق (0, 1). Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
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sign

أُضيف في: v21.2.0 يعيد إشارة عددٍ حقيقي. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع -1 إذا كان x < 0، و0 إذا كان x = 0، و1 إذا كان x > 0. Int8 أمثلة إشارة الصفر
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علامة الموجب
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علامة السالب
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sin

أُضيف في: v1.1.0 تُرجِع جيبَ الوسيطة. البنية
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع جيب x. أمثلة بسيط
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sinh

أُضيف في: v20.12.0 يعيد الجيب الزائدي. الصيغة
الوسيطات
  • x — الزاوية، بوحدة الراديان. تقع القيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تعيد قيماً تقع ضمن المجال: -∞ < sinh(x) < +∞ Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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sqrt

أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع الجذر التربيعي للوسيطة. الصياغة
المعاملات
  • x — العدد المراد إيجاد الجذر التربيعي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يعيد الجذر التربيعي لـ x Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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tan

تم تقديمه في: v1.1.0 يُرجع ظلّ الوسيطة. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع ظل x. Float* أمثلة مثال على الاستخدام
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tanh

أُضيف في: v20.1.0 تُرجع قيمة الظل الزائدي. الصياغة
الوسائط
  • x — الزاوية بوحدة الراديان. قيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُرجِع قيماً ضمن المجال: -1 < tanh(x) < 1 Float* أمثلة مثال للاستخدام
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