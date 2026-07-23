أُضيف في: v1.1.0

تُرجِع دالة جيب التمام العكسي للوسيطة.

البنية

acos (x)

المعاملات

x — القيمة المراد إيجاد جيب التمام العكسي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

تعيد جيب التمام العكسي لـ x من النوع Float*

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT acos ( 0 . 5 );

Response 1.0471975511965979

أُضيف في: v20.12.0

يعيد جيب التمام الزائدي العكسي.

البنية

acosh(x)

الوسيطات

x — جيب تمام الزاوية الزائدي. القيم ضمن المجال: 1 ≤ x < +∞ . (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

0 ≤ acosh(x) < +∞ . Float64 يُرجع الزاوية بالراديان. القيم ضمن المجال:

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT acosh( 1 )

Response 0

استُحدثت في: v1.1.0

تحسب دالة الجيب العكسي للوسيطة المقدَّمة. وبالنسبة إلى الوسائط ضمن النطاق [-1, 1] ، فإنها تُرجِع قيمة ضمن النطاق [-pi() / 2, pi() / 2] .

الصياغة

asin (x)

الوسائط

x — الوسيطة المراد حساب قوس الجيب لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

x من النوع تعيد قيمة قوس الجيب للوسيطة المقدَّمةمن النوع Float64

أمثلة

المعكوس

Query SELECT asin ( 1 . 0 ) = pi () / 2 , sin ( asin ( 1 )), asin ( sin ( 1 ))

Response 1 1 1

float32

Query SELECT toTypeName( asin ( 1 . 0 ::Float32))

Response Float64

nan

Query SELECT asin ( 1 . 1 ), asin ( - 2 ), asin (inf), asin (nan)

Response nan nan nan nan

قُدِّم في: v20.12.0

تُرجع الجيب الزائدي العكسي.

الصيغة

asinh(x)

الوسائط

x — الجيب الزائدي العكسي للزاوية. القيم من المجال: -∞ < x < +∞ . (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المعادة

-∞ < asinh(x) < +∞ . Float64 يعيد الزاوية بوحدة الراديان. القيم من المجال:

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT asinh( 0 )

Response 0

تم تقديمه في: v1.1.0

يُرجع الظل العكسي للوسيطة.

الصياغة

atan (x)

المعاملات

x — القيمة المراد إيجاد الظل العكسي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* الظل العكسي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT atan ( 1 );

Response 0.7853981633974483

أُضيفت في: v20.12.0

تعيد الدالة atan2 الزاوية في المستوى الإقليدي، مقاسةً بالراديان، بين المحور السيني الموجب والشعاع الواصل إلى النقطة (x, y) ≠ (0, 0) .

الصيغة

atan2 (y, x)

الوسائط

y — الإحداثي y للنقطة التي يمرّ عبرها الشعاع. (U)Int* أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

— الإحداثي للنقطة التي يمرّ عبرها الشعاع. أو أو أو x — الإحداثي x للنقطة التي يمرّ عبرها الشعاع. (U)Int* أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

القيمة المُعادة

θ بحيث تكون -π < θ ≤ π ، بوحدة الراديان تُرجع الزاويةبحيث تكون، بوحدة الراديان Float64

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT atan2 ( 1 , 1 )

Response 0.7853981633974483

أُضيفت في: v20.12.0

تعيد الظل الزائدي العكسي.

الصيغة

atanh(x)

الوسيطات

x — الظل الزائدي للزاوية. القيم ضمن المجال: -1 < x < 1. (U)Int* أو Float* أو Decimal* . (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المعادة

تُرجع الزاوية بالراديان. القيم ضمن المجال: -∞ < atanh(x) < +∞ Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT atanh( 0 )

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع الجذر التكعيبي للوسيط.

الصيغة

cbrt(x)

المعاملات

x — القيمة المطلوب إيجاد الجذر التكعيبي لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* يُرجع الجذر التكعيبي لـ

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT cbrt( 8 );

Response 2

أُضيفت في: v1.1.0

يُرجع جيب تمام الوسيطة.

الصيغة

cos (x)

المعاملات

x — الزاوية بوحدة الراديان. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* تُرجِع جيب تمام

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cos ( 0 );

Response 1

أُضيفت في: v20.12.0

تعيد جيب التمام الزائدي للوسيطة.

الصيغة

cosh(x)

الوسيطات

x — الزاوية، مقاسة بالراديان. القيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞ . (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

1 ≤ cosh(x) < +∞ Float64 تُرجع قيماً ضمن المجال:

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT cosh( 0 )

Response 1

أُدرجت في: v22.2.0

تحوّل القيم من الراديان إلى درجات.

الصياغة

degrees (x)

المعاملات

x — القيمة المُدخلة بوحدة الراديان. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT degrees ( 3 . 141592653589793 )

Response 180

استُحدث في: v1.1.0

يُرجع ثابت أويلر (e).

البنية

e()

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

يُرجع ثابت أويلر Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT e();

Response 2.718281828459045

تم تقديمه في: v1.1.0

إذا كانت x غير سالبة، فإن erf(x/(σ√2)) تمثل احتمال أن يأخذ متغير عشوائي ذو توزيع طبيعي وانحراف معياري σ قيمةً تبعد عن القيمة المتوقعة بأكثر من x .

الصيغة

erf(x)

الوسيطات

x — القيمة المراد حساب قيمة دالة الخطأ لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة دالة الخطأ من النوع Float*

أمثلة

قاعدة الثلاث سيغما

Query SELECT erf( 3 / sqrt ( 2 ))

Response ┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐ │ 0.9973002039367398 │ └─────────────────────────┘

استُحدثت في: v1.1.0

تعيد عددًا قريبًا من 1-erf(x) من دون فقدان الدقة عند القيم الكبيرة لـ x .

الصيغة

erfc(x)

الوسائط

x — القيمة المطلوب إيجاد قيمة دالة الخطأ لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة دالة الخطأ التكميلية Float*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT erfc( 0 );

Response 1

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد قيمة e مرفوعةً إلى الأس x ، حيث إن x هو الوسيط المُمرَّر إلى الدالة.

الصياغة

exp (x)

الوسيطات

القيمة المُعادة

e^x من النوع تُرجعمن النوع Float*

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT round ( exp ( - 1 ), 4 )

Response ┌─round(exp(-1), 4)─┐ │ 0.3679 │ └───────────────────┘

ظهر لأول مرة في: v1.1.0

يُرجع 10 مرفوعًا إلى أسّ الوسيطة المُعطاة.

الصيغة

exp10(x)

الوسائط

القيمة المعادة

يعيد القيمة 10^x من النوع Float*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT exp10( 2 );

Response 100

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع 2 مرفوعًا إلى أسّ المُعامِل المُعطى.

الصيغة

exp2(x)

الوسائط

القيمة المعادة

ترجع 2^x من النوع Float*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT exp2( 3 );

Response 8

أُضيف في: v22.11.0

يحسب مضروب قيمة عدد صحيح. مضروب العدد 0 هو 1. وبالمثل، تُرجِع الدالة factorial() القيمة 1 لأي قيمة سالبة. الحد الأقصى للقيمة الموجبة لوسيط الإدخال هو 20 ، وأي قيمة 21 أو أكبر ستتسبب في استثناء.

الصياغة

factorial(n)

الوسائط

n — قيمة عدد صحيح يُراد حساب مضروبه. الحد الأقصى للقيمة هو 20. (U)Int8/16/32/64

القيمة المُعادة

يُرجع مضروب قيمة الإدخال من النوع UInt64. ويُرجع 1 إذا كانت قيمة الإدخال 0 أو أي قيمة سالبة. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query factorial( 10 )

Response 3628800

أُضيفت في: v20.12.0

تُرجِع طول وتر مثلث قائم الزاوية. تتجنب الدالة Hypot المشكلات التي قد تحدث عند تربيع أعداد كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.

الصيغة

hypot(x, y)

الوسائط

x — الضلع القائم الأول في مثلث قائم الزاوية. (U)Int* أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

— الضلع القائم الأول في مثلث قائم الزاوية. أو أو أو y — الضلع القائم الثاني في مثلث قائم الزاوية. (U)Int* أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

القيمة المُعادة

تعيد طول الوتر في مثلث قائم الزاوية. Float64

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT hypot( 1 , 1 )

Response 1.4142135623730951

أُضيفت في: v1.1.0

UInt64 . مماثلة لـ exp10 ، لكنها تُرجِع قيمة من النوع

البنية

intExp10(x)

الوسائط

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT intExp10( 2 );

Response 100

أُضيف في: v1.1.0

UInt64 . يشبه exp2 ، لكنه يُرجع قيمة من النوع

الصيغة

intExp2(x)

الوسائط

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT intExp2( 3 );

Response 8

أُضيف في: v26.5.0

يعيد 1 إذا كان المُعامل عددًا أوليًا، وإلا فيعيد 0 .

يستخدم bitmap بحثٍ دقيق للقيم الصغيرة واختبار Miller-Rabin حتميًا للقيم الأكبر. تكون النتيجة دقيقة مع كل نوع إدخال مدعوم.

UInt128 , UInt256 )، استخدم بالنسبة إلى أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأوسع ()، استخدم isProbablePrime بدلًا من ذلك.

الصياغة

isPrime(n)

الوسائط

n — عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان عددًا أوليًا. UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64

القيمة المُعادة

1 إذا كان n عددًا أوليًا، و 0 خلاف ذلك. يعيدإذا كانعددًا أوليًا، وخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

عدد أولي

Query SELECT isPrime( 17 )

Response 1

عدد مركب

Query SELECT isPrime( 18 )

Response 0

عدد أولي كبير من النوع UInt64

Query SELECT isPrime( 18446744073709551557 )

Response 1

القيمة القصوى لـ UInt64

Query SELECT isPrime( 18446744073709551615 )

Response 0

أُضيف في: v26.5.0

تعيد 1 إذا كانت الوسيطة على الأرجح عددًا أوليًا، و 0 إذا كان عددًا مركبًا على نحوٍ مؤكد.

UInt8 و UInt16 و UInt32 و UInt64 ، تكون النتيجة دقيقة وتتطابق مع rounds . بالنسبة إلى، تكون النتيجة دقيقة وتتطابق مع isPrime . ويتم تجاهل وسيطة

UInt128 و UInt256 ، تكون القيمة المعادة 1 احتمالية. وتتحكم وسيطة rounds الاختيارية في عدد جولات 4^(-rounds) ؛ وتُبقي القيمة الافتراضية 25 هذا الحد دون 10^-15 ، بينما تُبقيه القيمة القصوى 256 دون 10^-154 . بالنسبة إلى، تكون القيمة المعادةاحتمالية. وتتحكم وسيطةالاختيارية في عدد جولات Miller-Rabin المستخدمة: فكلما زاد عدد الجولات، انخفض احتمال الإيجابيات الكاذبة وازداد وقت التنفيذ. ومع شواهد عشوائية موزعة بانتظام، يكون معدل الإيجابيات الكاذبة لعدد مركب ثابت محدودًا بـ؛ وتُبقي القيمة الافتراضيةهذا الحد دون، بينما تُبقيه القيمة القصوىدون

الدالة حتمية: إذ تُشتق الشواهد من n ، لذا فإن الزوج نفسه (n, rounds) ينتج دائمًا النتيجة نفسها. ويمثل الحد 4^(-rounds) احتمالًا لكل مُدخل عند استخدام شواهد عشوائية موزعة بانتظام؛ أما مع الاشتقاق الحتمي الذي نعتمده، فهو يصف بدلًا من ذلك نسبةً عبر المُدخلات — فالعدد المركب الذي يخدع تسلسل شواهده سيُرجع 1 بصورة قابلة للتكرار.

الصيغة

isProbablePrime(n[, rounds])

المعاملات

n — عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان أوليًا. UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64 أو UInt128 أو UInt256

— عدد صحيح غير موقّع لاختبار ما إذا كان أوليًا. أو أو أو أو أو rounds — ثابت اختياري لعدد صحيح موجب ضمن [1, 256] . عدد جولات Miller-Rabin لـ UInt128 / UInt256 (ويُتجاهل للأنواع الأضيق). القيمة الافتراضية 25 . UInt8 أو UInt16 أو UInt32 أو UInt64

القيمة المُعادة

1 إذا كان n على الأرجح عددًا أوليًا، و 0 إذا كان عددًا مركبًا بالتأكيد. تُعيدإذا كانعلى الأرجح عددًا أوليًا، وإذا كان عددًا مركبًا بالتأكيد. UInt8

أمثلة

عدد أولي صغير

Query SELECT isProbablePrime( 17 )

Response 1

مركّب صغير

Query SELECT isProbablePrime( 18 )

Response 0

أكبر عدد أولي من النوع UInt64 (نتيجة دقيقة)

Query SELECT isProbablePrime( 18446744073709551557 )

Response 1

عدد ميرسين الأولي M_127 ( UInt128 )

Query SELECT isProbablePrime(toUInt128( '170141183460469231731687303715884105727' ))

Response 1

العدد الأولي للحقل الأساسي لـ Curve25519 2^255 - 19 ( UInt256 )

Query SELECT isProbablePrime(toUInt256( '57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949' ))

Response 1

اختبار أسرع بثقة أقل: 5 جولات

Query SELECT isProbablePrime(toUInt256( '57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949' ), 5 )

Response 1

قُدِّمت في: v1.1.0

تعيد لوغاريتم دالة غاما.

الصيغة

lgamma(x)

الوسائط

x — العدد المراد حساب لوغاريتم دالة غاما له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* يُرجع لوغاريتم دالة غاما لـ

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT lgamma( 5 );

Response 3.1780538303479458

قُدِّم في: v1.1.0

يعيد اللوغاريتم الطبيعي للوسيطة.

الصياغة

log (x)

الأسماء المستعارة: ln

المعاملات

x — العدد المراد حساب اللوغاريتم الطبيعي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المعادة

x . Float* تعيد اللوغاريتم الطبيعي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT log ( 10 );

Response 2.302585092994046

قُدِّم في: v1.1.0

يعيد اللوغاريتم العشري للوسيطة.

الصياغة

log10 (x)

الوسائط

x — العدد المراد حساب اللوغاريتم العشري له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* اللوغاريتم العشري للعدد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT log10 ( 100 );

Response 2

استُحدثت في: v20.12.0

تحسب log(1+x) . تكون عملية الحساب log1p(x) أدق من log(1+x) عند القيم الصغيرة لـ x .

الصيغة

log1p(x)

المعاملات

x — قيم ضمن النطاق: -1 < x < +∞ . (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المرجعة

يعيد قيمة ضمن النطاق: -∞ < log1p(x) < +∞ Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT log1p( 0 )

Response 0

قُدِّم في: v1.1.0

يعيد اللوغاريتم الثنائي للوسيطة.

البنية

log2(x)

الوسائط

x — العدد المراد حساب اللوغاريتم الثنائي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المعادة

x . Float* يُرجع اللوغاريتم الثنائي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT log2( 8 );

Response 3

تم تقديمها في: v1.1.0

تعيد pi‏ (π).

الصيغة

pi ()

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

تعيد القيمة pi Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT pi ();

Response 3.141592653589793

أُضيف في: v1.1.0

يُرجع x مرفوعًا للأس y.

الصيغة

pow(x, y)

الأسماء المستعارة: power

الوسيطات

x — الأساس. (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

— الأساس. أو أو أو y — الأسّ. (U)Int8/16/32/64 أو Float* أو BFloat16 أو Decimal*

القيمة المعادة

ترجع x^y من النوع Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT pow( 2 , 3 );

Response 8

أُضيفت في: v22.3.0

تعيد إحصاءات اختبار Z لنسبتين، وهو اختبار إحصائي لمقارنة النِّسَب بين مجتمعين إحصائيين x و y. تدعم الدالة طريقتَي التقدير المجمّع وغير المجمّع للخطأ المعياري. في الطريقة المجمّعة، يُؤخذ متوسط النسبتين وتُستخدم نسبة واحدة فقط لتقدير الخطأ المعياري. أما في الطريقة غير المجمّعة، فتُستخدم النسبتان كلٌّ على حدة.

البنية

proportionsZTest(successes_x, successes_y, trials_x, trials_y, conf_level, pool_type)

الوسائط

successes_x — عدد النجاحات في المجموعة x. UInt64

— عدد النجاحات في المجموعة x. successes_y — عدد النجاحات في المجموعة y. UInt64

— عدد النجاحات في المجموعة y. trials_x — عدد التجارب في المجموعة x. UInt64

— عدد التجارب في المجموعة x. trials_y — عدد التجارب في المجموعة y. UInt64

— عدد التجارب في المجموعة y. conf_level — مستوى الثقة للاختبار. Float64

— مستوى الثقة للاختبار. pool_type — اختيار طريقة التجميع لتقدير الخطأ المعياري. يمكن أن تكون إما ‘unpooled’ أو ‘pooled’. String

القيمة المعادة

z_stat (إحصائية Z)، و p_val (قيمة P)، و ci_low (الحد الأدنى لفاصل الثقة)، و ci_high (الحد الأعلى لفاصل الثقة). يعيد Tuple يحتوي على:(إحصائية Z)، و(قيمة P)، و(الحد الأدنى لفاصل الثقة)، و(الحد الأعلى لفاصل الثقة). Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT proportionsZTest( 10 , 11 , 100 , 101 , 0 . 95 , 'unpooled' );

Response ┌─proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled')───────────────────────────────┐ │ (-0.20656724435948853,0.8363478437079654,-0.09345975390115283,0.07563797172293502) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.2.0

يحوّل الدرجات إلى راديانات.

البنية

radians (x)

المعاملات

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT radians ( 180 )

Response 3.141592653589793

استُحدثت في: v20.1.0

تحسب دالة sigmoid: 1 / (1 + exp(-x)) . تحوِّل دالة sigmoid أي عدد حقيقي إلى الفترة (0, 1)، وتُستخدم عادةً في تعلّم الآلة.

الصيغة

sigmoid(x)

الوسائط

x — قيمة الإدخال. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

يعيد دالة السيغمويد لقيمة الإدخال، ضمن النطاق (0, 1). Float64

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT sigmoid( 0 )

Response 0.5

أُضيف في: v21.2.0

يعيد إشارة عددٍ حقيقي.

الصياغة

sign (x)

الوسيطات

x — قيم من -∞ إلى +∞. (U)Int* أو Decimal* أو Float*

القيمة المُعادة

-1 إذا كان x < 0 ، و 0 إذا كان x = 0 ، و 1 إذا كان x > 0 . Int8 تُرجِعإذا كان، وإذا كان، وإذا كان

أمثلة

إشارة الصفر

Query SELECT sign ( 0 )

Response 0

علامة الموجب

Query SELECT sign ( 1 )

Response 1

علامة السالب

Query SELECT sign ( - 1 )

Response -1

أُضيف في: v1.1.0

تُرجِع جيبَ الوسيطة.

البنية

sin (x)

المعاملات

x — العدد الذي سيُحسَب جيبه. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

يُرجع جيب x .

أمثلة

بسيط

Query SELECT sin ( 1 . 23 )

Response 0.9424888019316975

أُضيف في: v20.12.0

يعيد الجيب الزائدي.

الصيغة

sinh(x)

الوسيطات

x — الزاوية، بوحدة الراديان. تقع القيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

تعيد قيماً تقع ضمن المجال: -∞ < sinh(x) < +∞ Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT sinh( 0 )

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع الجذر التربيعي للوسيطة.

الصياغة

sqrt (x)

المعاملات

x — العدد المراد إيجاد الجذر التربيعي له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x Float* يعيد الجذر التربيعي لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT sqrt ( 16 );

Response 4

تم تقديمه في: v1.1.0

يُرجع ظلّ الوسيطة.

البنية

tan (x)

الوسائط

x — الزاوية بوحدة الراديان. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

x . Float* يُرجع ظل

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT tan ( 0 );

Response 0

أُضيف في: v20.1.0

تُرجع قيمة الظل الزائدي.

الصياغة

tanh(x)

الوسائط

x — الزاوية بوحدة الراديان. قيم ضمن المجال: -∞ < x < +∞. (U)Int* أو Float* أو Decimal*

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال للاستخدام