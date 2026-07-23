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يتم تناول الدوال الخاصة بـالبحث في السلاسل النصية وبـالاستبدال فيها بشكل منفصل.
يتم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions.

CRC32

أُضيف في: v20.1.0 يحسب قيمة المجموع الاختباري ‏CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثير الحدود CRC-32-IEEE 802.3 والقيمة الابتدائية 0xffffffff (بتنفيذ zlib). الصيغة
الوسائط
  • s — سلسلة من نوع String يُراد حساب CRC32 لها. String
القيمة المُعادة تُرجع المجموع الاختباري CRC32 للسلسلة. UInt32 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

CRC32IEEE

استُحدث في: v20.1.0 يحسب المجموع الاختباري CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثيرة الحدود CRC-32-IEEE 802.3. الصياغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المراد حساب قيمة CRC32 لها. String
القيمة المُعادة تُرجع المجموع الاختباري CRC32 للسلسلة النصية. UInt32 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

CRC64

أُضيف في: v20.1.0 يحسب المجموع الاختباري CRC64 لسلسلة باستخدام كثير الحدود CRC-64-ECMA. الصيغة
الوسيطات
  • s — قيمة من النوع String يُحسَب لها CRC64. String
القيمة المُعادة يُرجع المجموع الاختباري CRC64 للسلسلة. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

appendTrailingCharIfAbsent

قُدِّمت في: v1.1.0 تُضيف الحرف c إلى السلسلة s إذا كانت s غير فارغة ولا تنتهي بالحرف c. الصياغة
الوسيطات
  • s — سلسلة الإدخال. String
  • c — المحرف الذي يُلحَق إذا لم يكن موجودًا. String
القيمة المُعادة تُرجِع السلسلة s بعد إلحاق المحرف c بها إذا كانت s لا تنتهي بـ c. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

ascii

أُضيف في: v22.11.0 يعيد قيمة نقطة رمز ASCII للحرف الأول من السلسلة s كقيمة من النوع Int32. الصيغة
الوسيطات
  • s — مُدخل من النوع String. String
القيمة المعادة تعيد نقطة الرمز ASCII للمحرف الأول. إذا كانت s فارغة، فالنتيجة هي 0. وإذا لم يكن المحرف الأول محرف ASCII أو لم يكن جزءًا من نطاق Latin-1 Supplement في UTF-16، فالنتيجة غير معرّفة. Int32 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base32Decode

استُحدثت في: v25.6.0 تفك ترميز سلسلة Base32 ‏(RFC 4648). إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base32 صالح، فسيتم رفع استثناء. الصياغة
المعاملات
  • encoded — عمود أو ثابت من نوع String. String
القيمة المُعادة تعيد سلسلة تحتوي على القيمة بعد فك ترميز الوسيطة. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base32Encode

أُضيف في: v25.6.0 يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام Base32. الصيغة
الوسائط
  • plaintext — النص الصريح المطلوب ترميزه. String
القيمة المُعادة تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String أو FixedString أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base58Decode

تم تقديمه في: v22.7.0 يفك ترميز سلسلة Base58. إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base58 صالح، فسيُطرح استثناء. يمكن تمرير وسيطة اختيارية ثانية هي expected_size لاختيار مفكّك ترميز محسّن بحجم ثابت. القيم المدعومة حاليًا هي 32 و64. أما القيم الأخرى، فيُستخدم مفكّك الترميز العام. عند اختيار مفكّك الترميز المحسّن، ولكن يتعذر فك ترميز المُدخل إلى هذا العدد من البايتات بالضبط، تطرح الدالة استثناءً (أو تُرجع سلسلة فارغة في tryBase58Decode). البنية
الوسيطات
  • encoded — عمود String أو ثابت لفك ترميزه. String
  • expected_size — اختياري. الحجم المتوقع بعد فك الترميز بالبايت. عندما تكون القيمة 32 أو 64، يُستخدم مفكّك ترميز مُحسَّن؛ وبالنسبة إلى القيم الأخرى، يُستخدم مفكّك الترميز العام. UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64
القيمة المُعادة تُرجع سلسلة تحتوي على القيمة الناتجة عن فك ترميز الوسيط. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base58Encode

أُضيف في: v22.7.0 يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام ترميز Base58. الصيغة
الوسائط
  • plaintext — النص الصريح المطلوب ترميزه. String
القيمة المعادة تُرجع سلسلة نصية تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base64Decode

أُضيفت في: v18.16.0 يفك ترميز سلسلة من تنسيق Base64 وفقًا لـ RFC 4648. بدءًا من الإصدار 26.7، يتم تجاهل محارف المسافة البيضاء: المسافة، وعلامة الجدولة (\t)، ومحرف line feed (\n)، ومحرف الإرجاع (\r)، ومحرف form feed (\f) في الإدخال (كانت الإصدارات الأقدم ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية (\v) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يُثير استثناءً عند حدوث خطأ. الصيغة
اسم بديل: FROM_BASE64 الوسائط
  • encoded — عمود أو ثابت من نوع String لفك ترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيتم إطلاق استثناء. String
القيمة المُعادة يعيد السلسلة النصية بعد فك ترميزها. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base64Encode

أُضيفت في: v18.16.0 يُشفِّر سلسلة نصية بتمثيل Base64، وفقًا للمواصفة RFC 4648. الصياغة
الأسماء البديلة: TO_BASE64 الوسيطات
  • plaintext — عمود أو ثابت من النص الصريح لفك ترميزه. String
القيمة المُعادة تعيد سلسلة تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base64URLDecode

أُضيف في: v24.6.0 يفك ترميز سلسلة من تمثيل Base64 باستخدام أبجدية آمنة لعناوين URL، وفقًا للمعيار RFC 4648. كما تُقبل أيضًا الأبجدية القياسية (+ و /) عند فك الترميز. اعتبارًا من الإصدار 26.7، تُتجاهل في الإدخال محارف المسافة، والجدولة (\t)، وتغذية السطر (\n)، والعودة إلى أول السطر (\r)، وتغذية الصفحة (\f) (أما الإصدارات الأقدم فكانت ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية (\v) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يؤدي إلى إطلاق استثناء في حال حدوث خطأ. الصيغة
الوسائط
  • encoded — عمود أو ثابت من نوع String لترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيُطلق استثناء. String
القيمة المعادة تعيد سلسلة نصية تحتوي على القيمة بعد فك ترميز الوسيطة. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

base64URLEncode

أُضيف في: v18.16.0 يُرمِّز سلسلة نصية باستخدام تمثيل Base64 ‏(RFC 4648) وبالأبجدية الآمنة لعناوين URL. الصيغة
الوسائط
  • plaintext — عمود أو ثابت يحتوي على نص صريح لترميزه. String
القيمة المُعادة تُرجع سلسلة تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيط. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

basename

تم تقديمها في: v20.1.0 تستخرج الجزء الأخير من سلسلة نصية بعد آخر شرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الدالة لاستخراج اسم الملف من مسار. البنية
المعاملات
  • expr — تعبير نصي من النوع String. يجب تهريب محارف الشرطة المائلة العكسية. String
القيمة المُعادة تعيد الجزء من سلسلة الإدخال الواقع بعد آخر شرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية. إذا كانت سلسلة الإدخال تنتهي بشرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية، فستُعيد الدالة سلسلة نصية فارغة. وتُعيد السلسلة الأصلية إذا لم تحتوِ على أي شرطات مائلة أو شرطات مائلة عكسية. String أمثلة استخراج اسم الملف من مسار Unix
Query
Response
استخراج اسم الملف من مسار Windows
Query
Response
سلسلة نصية من دون فواصل المسارات
Query
Response

byteHammingDistance

قُدِّمت في: v23.9.0 تحسب مسافة هامينغ بين سلسلتي بايتات. الصياغة
الأسماء البديلة: mismatches الوسائط
  • s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String
  • s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String
القيمة المُعادة تعيد مسافة هامينغ بين السلسلتين. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

caseFoldUTF8

أُضيف في: v26.3.0 يطبّق طيّ حالة Unicode على سلسلة UTF-8، ويحوّلها إلى صيغة مُطبَّعة شبيهة بالأحرف الصغيرة ومناسبة للمقارنات غير الحساسة لحالة الأحرف. يطبّق طيّ حالة Unicode القياسي. ويحافظ على محارف التوافق التي لا تتأثر بطيّ الحالة (مثل الأرقام الرومانية والأرقام داخل دوائر)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الروابط الطباعية مثل لا تزال تُفكَّك لأن طيّ حالة Unicode نفسه يوسّعها. الصيغة
الوسائط
  • str — سلسلة إدخال مرمَّزة بترميز UTF-8. String
القيمة المعادة سلسلة UTF-8 بعد طيّ حالة الأحرف. String أمثلة الطيّ الأساسي لحالة الأحرف
Query
Response

compareSubstrings

أُضيف في: v25.2.0 يقارن سلسلتين نصيتين ترتيبًا معجميًا. الصيغة
الوسائط
  • s1 — السلسلة الأولى للمقارنة. String
  • s2 — السلسلة الثانية للمقارنة. String
  • s1_offset — الموضع في s1 الذي تبدأ منه المقارنة (بدءًا من الصفر). UInt*
  • s2_offset — الموضع في s2 الذي تبدأ منه المقارنة (فهرس يبدأ من الصفر). UInt*
  • num_bytes — الحد الأقصى لعدد البايتات المراد مقارنتها في كلتا السلسلتين. إذا كان s1_offset (أو s2_offset) + num_bytes يتجاوز نهاية سلسلة الإدخال، فسيُخفَّض num_bytes تبعًا لذلك. UInt*
القيمة المعادة يعيد ما يلي:
  • -1 إذا كانت s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] < s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes].
  • 0 إذا كانت s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] = s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes].
  • 1 إذا كانت s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] > s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes]. Int8
أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

concat

أُضيفت في: v1.1.0 يضمّ المعاملات المُعطاة إلى بعضها. تُحوَّل المعاملات التي لا تكون من النوعين String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام آلية التسلسل الافتراضية الخاصة بها. ونظرًا إلى أن ذلك يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام معاملات ليست من نوع String/FixedString. البنية
الوسيطات
  • s1, s2, ... — أي عدد من القيم من أي نوع. Any
القيمة المُعادة تعيد الدالة قيمة من نوع String ناتجة عن دمج الوسيطات. إذا كانت أي من الوسيطات NULL، فستُعيد الدالة NULL. وإذا لم تكن هناك أي وسيطات، فستُعيد سلسلة فارغة. Nullable(String) أمثلة دمج السلاسل النصية
Query
Response
دمج الأرقام
Query
Response

concatAssumeInjective

تم تقديمها في: v1.1.0 مثل concat، لكنها تفترض أن concat(s1, s2, ...) → sn دالة حقنية، أي إنها تُرجع قيماً مختلفة لوسائط مختلفة. يمكن استخدامها لتحسين GROUP BY. الصيغة
الوسائط القيمة المعادة تعيد السلسلة النصية المُنشأة بضم الوسائط. إذا كانت أي من قيم الوسائط هي NULL، فستعيد الدالة NULL. وإذا لم يتم تمرير أي وسائط، فستعيد سلسلة نصية فارغة. String أمثلة تحسين Group by
Query
Response

concatWithSeparator

أُضيفت في: v22.12.0 تجمع السلاسل النصية المقدَّمة، مع الفصل بينها باستخدام الفاصل المحدد. الصيغة
الأسماء البديلة: concat_ws الوسيطات
  • sep — الفاصل المطلوب استخدامه. const String أو const FixedString
  • exp1, exp2, ... — التعبير المراد ضمّه. تُحوَّل الوسيطات التي لا يكون نوعها String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي لها. ونظرًا إلى أن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع String/FixedString. Any
القيمة المُعادة تعيد الدالة سلسلة String ناتجة عن ضمّ الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات تساوي NULL، فستُرجع الدالة NULL. String أمثلة مثال استخدام
Query
Response

concatWithSeparatorAssumeInjective

أُضيف في: v22.12.0 يشبه concatWithSeparator، لكنه يفترض أن concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result دالة حقنية. تُسمى الدالة حقنية إذا كانت تُرجِع نتائج مختلفة لوسائط مختلفة. يمكن استخدامه لتحسين GROUP BY. البنية
الوسيطات
  • sep — الفاصل المراد استخدامه. const String أو const FixedString
  • exp1, exp2, ... — التعبير المراد ربطه. تُحوَّل الوسيطات التي لا تكون من النوع String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي الخاص بها. ونظرًا لأن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع String/FixedString. String أو FixedString
القيمة المُعادة تعيد الدالة String الناتج عن ربط الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات NULL، فستُعيد الدالة NULL. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

conv

أُضيف في: v25.10.0 يحوّل الأرقام بين قواعد عددية مختلفة. تُحوّل هذه الدالة رقماً من قاعدة عددية إلى أخرى. وهي تدعم القواعد من 2 إلى 36. وبالنسبة إلى القواعد الأكبر من 10، تُستخدم الأحرف A-Z (دون حساسية لحالة الأحرف) لتمثيل الأرقام من 10 إلى 35. هذه الدالة متوافقة مع الدالة CONV() في MySQL. الصيغة
المعاملات
  • number — الرقم المراد تحويله. يمكن أن يكون سلسلة نصية أو نوعًا رقميًا. - from_base — الأساس الأصلي (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا. - to_base — الأساس الهدف (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا.
القيمة المعادة التمثيل النصي للرقم بالأساس الهدف. أمثلة تحويل العدد العشري إلى الثنائي
Query
Response
تحويل من السداسي عشري إلى العشري
Query
Response
التحويل باستخدام عدد سالب
Query
Response
التحويل من الثنائي إلى الثماني
Query
Response

convertCharset

أُضيف في: v1.1.0 يُرجع السلسلة s بعد تحويل ترميزها من from إلى to. الصياغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال. String
  • from — ترميز الأحرف المصدري. String
  • to — ترميز الأحرف المستهدف. String
القيمة المعادة تعيد السلسلة s بعد تحويل ترميزها من from إلى to. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

damerauLevenshteinDistance

أُضيفت في: v24.1.0 تحسب مسافة Damerau-Levenshtein بين سلسلتين من البايتات. الصيغة
الوسائط
  • s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String
  • s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String
القيمة المُعادة تُرجِع مسافة داميراو-ليفنشتاين بين السلسلتين. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

decodeHTMLComponent

أُضيف في: v23.9.0 يفكّ ترميز كيانات HTML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها. الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة نصية من نوع String تحتوي على كيانات HTML المطلوب فك ترميزها. String
القيمة المُعادة تُعيد السلسلة النصية بعد فك ترميز كيانات HTML. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

decodeXMLComponent

أُضيف في: v21.2.0 يفك ترميز كيانات XML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها. الصيغة
المعاملات
  • s — قيمة من النوع String تحتوي على كيانات XML المطلوب فك ترميزها. String
القيمة المُعادة تُرجِع السلسلة المُمرَّرة بعد فك ترميز كيانات XML. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

editDistance

استُحدث في: v23.9.0 تحسب مسافة التحرير بين سلسلتي بايت. الصيغة
الأسماء البديلة: levenshteinDistance المعاملات
  • s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String
  • s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String
القيمة المعادة تعرض مسافة التحرير بين السلسلتين. UInt64 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

editDistanceUTF8

أُضيفت في: v24.6.0 تحسب مسافة التحرير بين سلسلتين نصيتين بترميز UTF8. الصيغة
الأسماء البديلة: levenshteinDistanceUTF8 المعاملات
  • s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String
  • s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String
القيمة المعادة تُرجع مسافة التحرير بين سلسلتي UTF8. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

encodeXMLComponent

تمت إضافته في: v21.1.0 يُهرِّب الأحرف لإدراج السلسلة في عقدة نصية في XML أو في سمة. الصيغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المطلوب تهريب محارفها. String
القيمة المُعادة تُعيد السلسلة النصية بعد تهريب محارفها. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

endsWith

أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المحددة. الصيغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المراد التحقق منها. String
  • suffix — اللاحقة المراد التحقق منها. String
القيمة المُعادة تعيد 1 إذا كانت s تنتهي بـ suffix، وإلا فتعيد 0. UInt8 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

endsWithCaseInsensitive

أُضيف في: v25.10.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المقدَّمة مع تجاهل حالة الأحرف. الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة المراد التحقق منها. String
  • suffix — اللاحقة غير الحساسة لحالة الأحرف المراد التحقق منها. String
القيمة المعادة تعيد 1 إذا كانت s تنتهي باللاحقة suffix دون حساسية لحالة الأحرف، وإلا فتعيد 0. UInt8 أمثلة مثال استخدام
Query
Response

endsWithCaseInsensitiveUTF8

أُضيفت في: v25.10.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة s تنتهي باللاحقة suffix مع تجاهل حالة الأحرف. تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8. إذا انتُهك هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة. الصيغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. String
  • suffix — اللاحقة المطلوب التحقق منها دون مراعاة حالة الأحرف. String
القيمة المُعادة يُرجع 1 إذا كانت s تنتهي باللاحقة suffix دون مراعاة حالة الأحرف، وإلا فيُرجع 0. UInt8 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

endsWithUTF8

استُحدثت في: v23.8.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة s تنتهي باللاحقة suffix. تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صحيح بترميز UTF-8. إذا لم يصح هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة. الصيغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. String
  • suffix — اللاحقة المطلوب التحقق منها. String
القيمة المُعادة تُعيد 1 إذا كانت s تنتهي بـ suffix، وإلا فتُعيد 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

extractTextFromHTML

قُدِّمت في: v21.3.0 تستخرج المحتوى النصي من HTML أو XHTML. تزيل هذه الدالة وسوم HTML والتعليقات وعناصر script/style، ولا تُبقي إلا المحتوى النصي. وهي تتعامل مع:
  • إزالة جميع وسوم HTML/XML
  • إزالة التعليقات ({/* */})
  • إزالة عناصر script وstyle مع محتواها
  • معالجة مقاطع CDATA (تُنسخ حرفيًا كما هي)
  • التعامل الصحيح مع المسافات البيضاء وتوحيدها
ملاحظة: لا يتم فك ترميز كيانات HTML، ويجب معالجتها بدالة منفصلة إذا لزم الأمر. الصيغة
المعاملات
  • htmlString يحتوي على محتوى HTML لاستخراج النص منه. String
القيمة المعادة يعيد محتوى النص المستخرج بعد توحيد المسافات البيضاء. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

firstLine

أُضيفت في: v23.7.0 تُرجع السطر الأول من سلسلة نصية متعددة الأسطر. الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال. String
القيمة المُعادة يعيد السطر الأول من سلسلة الإدخال، أو السلسلة كاملةً إذا لم تكن هناك فواصل أسطر. String أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

idnaDecode

استُحدث في: v24.1.0 يعيد التمثيل بصيغة Unicode ‏(UTF-8) (خوارزمية ToUnicode) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications ‏(IDNA). في حال حدوث خطأ (على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإدخال غير صالحة)، تُعاد سلسلة الإدخال. لاحظ أن التكرار في تطبيق كلٍّ من idnaEncode() وidnaDecode() لا يعيد بالضرورة السلسلة الأصلية بسبب تسوية حالة الأحرف. الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال. String
القيمة المُعادة يعيد تمثيل Unicode ‏(UTF-8) لسلسلة الإدخال وفقًا لآلية IDNA لقيمة الإدخال. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

idnaEncode

قُدِّم في: v24.1.0 يعيد التمثيل بصيغة ASCII (خوارزمية ToASCII) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications ‏(IDNA). يجب أن تكون سلسلة الإدخال بترميز UTF وقابلة للتحويل إلى سلسلة ASCII، وإلا فسيتم طرح استثناء.
لا يُجرى أي فك لترميز النسبة المئوية أو إزالة لعلامات الجدولة أو المسافات أو محارف التحكّم.
الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال. String
القيمة المُعادة تُرجع تمثيلًا بصيغة ASCII لسلسلة الإدخال وفقًا لآلية IDNA الخاصة بقيمة الإدخال. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

initcap

أُضيفت في: v23.7.0 تحوّل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، وتحول بقية الأحرف إلى أحرف صغيرة. والكلمات هي سلاسل من الأحرف والأرقام تفصل بينها محارف غير أبجدية رقمية.
لأن initcap يحوّل فقط الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، فقد تلاحظ سلوكًا غير متوقع في الكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة. هذا سلوك معروف، ولا توجد حاليًا أي خطط لإصلاحه.
الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال. String
القيمة المعادة تعيد s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مثال على سلوك معروف للكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة
Query
Response

initcapUTF8

أُضيفت في: v23.7.0 مثل initcap، تحوّل initcapUTF8 الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير وباقي الأحرف إلى أحرف صغيرة. يفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8. إذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.
لا تكتشف هذه الدالة اللغة؛ فعلى سبيل المثال، قد لا تكون النتيجة صحيحة تمامًا في التركية (i/İ مقابل i/I). إذا اختلف طول تسلسل بايتات UTF-8 بين الحالتين الكبيرة والصغيرة لنقطة ترميز، فقد تكون النتيجة غير صحيحة لهذه النقطة الترميزية.
الصيغة
المعاملات
  • s — السلسلة النصية المُدخلة. String
القيمة المُعادة يعيد s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

isValidASCII

أُضيفت في: v25.9.0 تُرجع 1 إذا كانت قيمة String أو FixedString المُدخلة تحتوي فقط على بايتات ASCII ‏(0x00–0x7F)، وإلا فتُرجع 0. وهي مُحسّنة للحالة الإيجابية (أي عندما يكون المُدخل ASCII صالحًا). الصيغة
اسم بديل: isASCII المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة أمثلة isValidASCII
Query