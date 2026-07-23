يتم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام
system.functions.
أُضيف في: v20.1.0 يحسب قيمة المجموع الاختباري CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثير الحدود CRC-32-IEEE 802.3 والقيمة الابتدائية
CRC32
0xffffffff (بتنفيذ zlib).
الصيغة
الوسائط
CRC32(s)
s— سلسلة من نوع
Stringيُراد حساب CRC32 لها.
String
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT CRC32('ClickHouse')
Response
┌─CRC32('ClickHouse')─┐
│ 1538217360 │
└─────────────────────┘
استُحدث في: v20.1.0 يحسب المجموع الاختباري CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثيرة الحدود CRC-32-IEEE 802.3. الصياغة
CRC32IEEE
المعاملات
CRC32IEEE(s)
s— السلسلة النصية المراد حساب قيمة CRC32 لها.
String
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT CRC32IEEE('ClickHouse');
Response
┌─CRC32IEEE('ClickHouse')─┐
│ 3089448422 │
└─────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحسب المجموع الاختباري CRC64 لسلسلة باستخدام كثير الحدود CRC-64-ECMA. الصيغة
CRC64
الوسيطات
CRC64(s)
s— قيمة من النوع String يُحسَب لها CRC64.
String
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT CRC64('ClickHouse');
Response
┌──CRC64('ClickHouse')─┐
│ 12126588151325169346 │
└──────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تُضيف الحرف
appendTrailingCharIfAbsent
c إلى السلسلة
s إذا كانت
s غير فارغة ولا تنتهي بالحرف
c.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع السلسلة
appendTrailingCharIfAbsent(s, c)
s بعد إلحاق المحرف
c بها إذا كانت
s لا تنتهي بـ
c.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT appendTrailingCharIfAbsent('https://example.com', '/');
Response
┌─appendTraili⋯.com', '/')─┐
│ https://example.com/ │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v22.11.0 يعيد قيمة نقطة رمز ASCII للحرف الأول من السلسلة
ascii
s كقيمة من النوع
Int32.
الصيغة
الوسيطات
ascii(s)
s— مُدخل من النوع String.
String
s فارغة، فالنتيجة هي
0. وإذا لم يكن المحرف الأول محرف ASCII أو لم يكن جزءًا من نطاق Latin-1 Supplement في UTF-16، فالنتيجة غير معرّفة.
Int32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ascii('234')
Response
┌─ascii('234')─┐
│ 50 │
└──────────────┘
استُحدثت في: v25.6.0 تفك ترميز سلسلة Base32 (RFC 4648). إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base32 صالح، فسيتم رفع استثناء. الصياغة
base32Decode
المعاملات
base32Decode(encoded)
encoded— عمود أو ثابت من نوع String.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base32Decode('IVXGG33EMVSA====');
Response
┌─base32Decode('IVXGG33EMVSA====')─┐
│ Encoded │
└──────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.6.0 يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام Base32. الصيغة
base32Encode
الوسائط
base32Encode(plaintext)
plaintext— النص الصريح المطلوب ترميزه.
String
String أو
FixedString
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base32Encode('Encoded')
Response
┌─base32Encode('Encoded')─┐
│ IVXGG33EMVSA==== │
└─────────────────────────┘
تم تقديمه في: v22.7.0 يفك ترميز سلسلة Base58. إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base58 صالح، فسيُطرح استثناء. يمكن تمرير وسيطة اختيارية ثانية هي
base58Decode
expected_size لاختيار مفكّك ترميز محسّن بحجم ثابت.
القيم المدعومة حاليًا هي 32 و64. أما القيم الأخرى، فيُستخدم مفكّك الترميز العام.
عند اختيار مفكّك الترميز المحسّن، ولكن يتعذر فك ترميز المُدخل إلى هذا العدد من البايتات بالضبط،
تطرح الدالة استثناءً (أو تُرجع سلسلة فارغة في
tryBase58Decode).
البنية
الوسيطات
base58Decode(encoded[, expected_size])
encoded— عمود String أو ثابت لفك ترميزه.
String
expected_size— اختياري. الحجم المتوقع بعد فك الترميز بالبايت. عندما تكون القيمة 32 أو 64، يُستخدم مفكّك ترميز مُحسَّن؛ وبالنسبة إلى القيم الأخرى، يُستخدم مفكّك الترميز العام.
UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base58Decode('JxF12TrwUP45BMd');
Response
┌─base58Decode⋯rwUP45BMd')─┐
│ Hello World │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v22.7.0 يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام ترميز Base58. الصيغة
base58Encode
الوسائط
base58Encode(plaintext)
plaintext— النص الصريح المطلوب ترميزه.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base58Encode('ClickHouse');
Response
┌─base58Encode('ClickHouse')─┐
│ 4nhk8K7GHXf6zx │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v18.16.0 يفك ترميز سلسلة من تنسيق Base64 وفقًا لـ RFC 4648. بدءًا من الإصدار 26.7، يتم تجاهل محارف المسافة البيضاء: المسافة، وعلامة الجدولة (
base64Decode
\t)، ومحرف line feed (
\n)، ومحرف الإرجاع (
\r)، ومحرف form feed (
\f) في الإدخال (كانت الإصدارات الأقدم ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية (
\v) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64.
يُثير استثناءً عند حدوث خطأ.
الصيغة
اسم بديل:
base64Decode(encoded)
FROM_BASE64
الوسائط
encoded— عمود أو ثابت من نوع String لفك ترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيتم إطلاق استثناء.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')
Response
┌─base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')─┐
│ clickhouse │
└──────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v18.16.0 يُشفِّر سلسلة نصية بتمثيل Base64، وفقًا للمواصفة RFC 4648. الصياغة
base64Encode
الأسماء البديلة:
base64Encode(plaintext)
TO_BASE64
الوسيطات
plaintext— عمود أو ثابت من النص الصريح لفك ترميزه.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base64Encode('clickhouse')
Response
┌─base64Encode('clickhouse')─┐
│ Y2xpY2tob3VzZQ== │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.6.0 يفك ترميز سلسلة من تمثيل Base64 باستخدام أبجدية آمنة لعناوين URL، وفقًا للمعيار RFC 4648. كما تُقبل أيضًا الأبجدية القياسية (
base64URLDecode
+ و
/) عند فك الترميز.
اعتبارًا من الإصدار 26.7، تُتجاهل في الإدخال محارف المسافة، والجدولة (
\t)، وتغذية السطر (
\n)، والعودة إلى أول السطر (
\r)، وتغذية الصفحة (
\f) (أما الإصدارات الأقدم فكانت ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية (
\v) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64.
يؤدي إلى إطلاق استثناء في حال حدوث خطأ.
الصيغة
الوسائط
base64URLDecode(encoded)
encoded— عمود أو ثابت من نوع String لترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيُطلق استثناء.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')
Response
┌─base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')─┐
│ https://clickhouse.com │
└───────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v18.16.0 يُرمِّز سلسلة نصية باستخدام تمثيل Base64 (RFC 4648) وبالأبجدية الآمنة لعناوين URL. الصيغة
base64URLEncode
الوسائط
base64URLEncode(plaintext)
plaintext— عمود أو ثابت يحتوي على نص صريح لترميزه.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT base64URLEncode('https://clickhouse.com')
Response
┌─base64URLEncode('https://clickhouse.com')─┐
│ aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ │
└───────────────────────────────────────────┘
تم تقديمها في: v20.1.0 تستخرج الجزء الأخير من سلسلة نصية بعد آخر شرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الدالة لاستخراج اسم الملف من مسار. البنية
basename
المعاملات
basename(expr)
expr— تعبير نصي من النوع String. يجب تهريب محارف الشرطة المائلة العكسية.
String
String
أمثلة
استخراج اسم الملف من مسار Unix
Query
SELECT 'some/long/path/to/file' AS a, basename(a)
استخراج اسم الملف من مسار Windows
Response
┌─a──────────────────────┬─basename('some/long/path/to/file')─┐
│ some/long/path/to/file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Query
SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a, basename(a)
سلسلة نصية من دون فواصل المسارات
Response
┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐
│ some\long\path\to\file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT 'some-file-name' AS a, basename(a)
Response
┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐
│ some-file-name │ some-file-name │
└────────────────┴────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v23.9.0 تحسب مسافة هامينغ بين سلسلتي بايتات. الصياغة
byteHammingDistance
الأسماء البديلة:
byteHammingDistance(s1, s2)
mismatches
الوسائط
القيمة المُعادة
تعيد مسافة هامينغ بين السلسلتين.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')
Response
┌─byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')─┐
│ 3 │
└───────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.3.0 يطبّق طيّ حالة Unicode على سلسلة UTF-8، ويحوّلها إلى صيغة مُطبَّعة شبيهة بالأحرف الصغيرة ومناسبة للمقارنات غير الحساسة لحالة الأحرف. يطبّق طيّ حالة Unicode القياسي. ويحافظ على محارف التوافق التي لا تتأثر بطيّ الحالة (مثل الأرقام الرومانية والأرقام داخل دوائر)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الروابط الطباعية مثل
caseFoldUTF8
ﬃ لا تزال تُفكَّك لأن طيّ حالة Unicode نفسه يوسّعها.
الصيغة
الوسائط
caseFoldUTF8(str)
str— سلسلة إدخال مرمَّزة بترميز UTF-8.
String
String
أمثلة
الطيّ الأساسي لحالة الأحرف
Query
SELECT caseFoldUTF8('Straße')
Response
┌─caseFoldUTF8('Straße')─┐
│ strasse │
└────────────────────────┘
أُضيف في: v25.2.0 يقارن سلسلتين نصيتين ترتيبًا معجميًا. الصيغة
compareSubstrings
الوسائط
compareSubstrings(s1, s2, s1_offset, s2_offset, num_bytes)
s1— السلسلة الأولى للمقارنة.
String
s2— السلسلة الثانية للمقارنة.
String
s1_offset— الموضع في
s1الذي تبدأ منه المقارنة (بدءًا من الصفر).
UInt*
s2_offset— الموضع في
s2الذي تبدأ منه المقارنة (فهرس يبدأ من الصفر).
UInt*
num_bytes— الحد الأقصى لعدد البايتات المراد مقارنتها في كلتا السلسلتين. إذا كان
s1_offset(أو
s2_offset) +
num_bytesيتجاوز نهاية سلسلة الإدخال، فسيُخفَّض
num_bytesتبعًا لذلك.
UInt*
-1إذا كانت
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] <
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
0إذا كانت
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] =
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
1إذا كانت
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] >
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
Int8
Query
SELECT compareSubstrings('Saxony', 'Anglo-Saxon', 0, 6, 5) AS result
Response
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 يضمّ المعاملات المُعطاة إلى بعضها. تُحوَّل المعاملات التي لا تكون من النوعين
concat
String أو
FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام آلية التسلسل الافتراضية الخاصة بها.
ونظرًا إلى أن ذلك يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام معاملات ليست من نوع String/FixedString.
البنية
الوسيطات
concat([s1, s2, ...])
s1, s2, ...— أي عدد من القيم من أي نوع.
Any
NULL، فستُعيد الدالة
NULL. وإذا لم تكن هناك أي وسيطات، فستُعيد سلسلة فارغة.
Nullable(String)
أمثلة
دمج السلاسل النصية
Query
SELECT concat('Hello, ', 'World!')
دمج الأرقام
Response
┌─concat('Hello, ', 'World!')─┐
│ Hello, World! │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT concat(42, 144)
Response
┌─concat(42, 144)─┐
│ 42144 │
└─────────────────┘
تم تقديمها في: v1.1.0 مثل
concatAssumeInjective
concat، لكنها تفترض أن
concat(s1, s2, ...) → sn دالة حقنية،
أي إنها تُرجع قيماً مختلفة لوسائط مختلفة.
يمكن استخدامها لتحسين
GROUP BY.
الصيغة
الوسائط
concatAssumeInjective([s1, s2, ...])
s1, s2, ...— أي عدد من القيم بأي نوع.
Stringأو
FixedString
NULL، فستعيد الدالة
NULL. وإذا لم يتم تمرير أي وسائط، فستعيد سلسلة نصية فارغة.
String
أمثلة
تحسين Group by
Query
SELECT concat(key1, key2), sum(value) FROM key_val GROUP BY concatAssumeInjective(key1, key2)
Response
┌─concat(key1, key2)─┬─sum(value)─┐
│ Hello, World! │ 3 │
│ Hello, World! │ 2 │
│ Hello, World │ 3 │
└────────────────────┴────────────┘
أُضيفت في: v22.12.0 تجمع السلاسل النصية المقدَّمة، مع الفصل بينها باستخدام الفاصل المحدد. الصيغة
concatWithSeparator
الأسماء البديلة:
concatWithSeparator(sep[, exp1, exp2, ...])
concat_ws
الوسيطات
sep— الفاصل المطلوب استخدامه.
const Stringأو
const FixedString
exp1, exp2, ...— التعبير المراد ضمّه. تُحوَّل الوسيطات التي لا يكون نوعها
Stringأو
FixedStringإلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي لها. ونظرًا إلى أن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع
String/
FixedString.
Any
String ناتجة عن ضمّ الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات تساوي
NULL، فستُرجع الدالة
NULL.
String
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')
Response
┌─concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')─┐
│ 1a2a3a4 │
└──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.12.0 يشبه
concatWithSeparatorAssumeInjective
concatWithSeparator، لكنه يفترض أن
concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result دالة حقنية.
تُسمى الدالة حقنية إذا كانت تُرجِع نتائج مختلفة لوسائط مختلفة.
يمكن استخدامه لتحسين
GROUP BY.
البنية
الوسيطات
concatWithSeparatorAssumeInjective(sep[, exp1, exp2, ... ])
sep— الفاصل المراد استخدامه.
const Stringأو
const FixedString
exp1, exp2, ...— التعبير المراد ربطه. تُحوَّل الوسيطات التي لا تكون من النوع
Stringأو
FixedStringإلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي الخاص بها. ونظرًا لأن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع
String/
FixedString.
Stringأو
FixedString
String الناتج عن ربط الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات
NULL، فستُعيد الدالة
NULL.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE user_data (
user_id UInt32,
first_name String,
last_name String,
score UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO user_data VALUES
(1, 'John', 'Doe', 100),
(2, 'Jane', 'Smith', 150),
(3, 'John', 'Wilson', 120),
(4, 'Jane', 'Smith', 90);
SELECT
concatWithSeparatorAssumeInjective('-', first_name, last_name) as full_name,
sum(score) as total_score
FROM user_data
GROUP BY concatWithSeparatorAssumeInjective('-', first_name, last_name);
Response
┌─full_name───┬─total_score─┐
│ Jane-Smith │ 240 │
│ John-Doe │ 100 │
│ John-Wilson │ 120 │
└─────────────┴─────────────┘
أُضيف في: v25.10.0 يحوّل الأرقام بين قواعد عددية مختلفة. تُحوّل هذه الدالة رقماً من قاعدة عددية إلى أخرى. وهي تدعم القواعد من 2 إلى 36. وبالنسبة إلى القواعد الأكبر من 10، تُستخدم الأحرف A-Z (دون حساسية لحالة الأحرف) لتمثيل الأرقام من 10 إلى 35. هذه الدالة متوافقة مع الدالة CONV() في MySQL. الصيغة
conv
المعاملات
conv(number, from_base, to_base)
number— الرقم المراد تحويله. يمكن أن يكون سلسلة نصية أو نوعًا رقميًا. -
from_base— الأساس الأصلي (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا. -
to_base— الأساس الهدف (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا.
Query
SELECT conv('10', 10, 2)
تحويل من السداسي عشري إلى العشري
Response
1010
Query
SELECT conv('FF', 16, 10)
التحويل باستخدام عدد سالب
Response
255
Query
SELECT conv('-1', 10, 16)
التحويل من الثنائي إلى الثماني
Response
FFFFFFFFFFFFFFFF
Query
SELECT conv('1010', 2, 8)
Response
12
أُضيف في: v1.1.0 يُرجع السلسلة
convertCharset
s بعد تحويل ترميزها من
from إلى
to.
الصياغة
المعاملات القيمة المعادة تعيد السلسلة
convertCharset(s, from, to)
s بعد تحويل ترميزها من
from إلى
to.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT convertCharset('Café', 'UTF-8', 'ISO-8859-1');
Response
┌─convertChars⋯SO-8859-1')─┐
│ Caf� │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.1.0 تحسب مسافة Damerau-Levenshtein بين سلسلتين من البايتات. الصيغة
damerauLevenshteinDistance
الوسائط القيمة المُعادة تُرجِع مسافة داميراو-ليفنشتاين بين السلسلتين.
damerauLevenshteinDistance(s1, s2)
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')
Response
┌─damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')─┐
│ 6 │
└───────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.9.0 يفكّ ترميز كيانات HTML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها. الصيغة
decodeHTMLComponent
المعاملات
decodeHTMLComponent(s)
s— سلسلة نصية من نوع String تحتوي على كيانات HTML المطلوب فك ترميزها.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')
Response
┌─decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')─┐
│ <div>Hello & "World"</div> │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v21.2.0 يفك ترميز كيانات XML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها. الصيغة
decodeXMLComponent
المعاملات
decodeXMLComponent(s)
s— قيمة من النوع String تحتوي على كيانات XML المطلوب فك ترميزها.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT decodeXMLComponent('<tag>Hello & World</tag>')
Response
┌─decodeXMLCom⋯;/tag>')─┐
│ <tag>Hello & World</tag> │
└──────────────────────────┘
استُحدث في: v23.9.0 تحسب مسافة التحرير بين سلسلتي بايت. الصيغة
editDistance
الأسماء البديلة:
editDistance(s1, s2)
levenshteinDistance
المعاملات
القيمة المعادة
تعرض مسافة التحرير بين السلسلتين.
UInt64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT editDistance('clickhouse', 'mouse')
Response
┌─editDistance('clickhouse', 'mouse')─┐
│ 6 │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.6.0 تحسب مسافة التحرير بين سلسلتين نصيتين بترميز UTF8. الصيغة
editDistanceUTF8
الأسماء البديلة:
editDistanceUTF8(s1, s2)
levenshteinDistanceUTF8
المعاملات
القيمة المعادة
تُرجع مسافة التحرير بين سلسلتي UTF8.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT editDistanceUTF8('我是谁', '我是我') AS distance
Response
┌─distance─┐
│ 1 │
└──────────┘
تمت إضافته في: v21.1.0 يُهرِّب الأحرف لإدراج السلسلة في عقدة نصية في XML أو في سمة. الصيغة
encodeXMLComponent
المعاملات
encodeXMLComponent(s)
s— السلسلة النصية المطلوب تهريب محارفها.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
'<tag>Hello & "World"</tag>' AS original,
encodeXMLComponent('<tag>Hello & "World"</tag>') AS xml_encoded;
Response
┌─original───────────────────┬─xml_encoded──────────────────────────────────────────┐
│ <tag>Hello & "World"</tag> │ <tag>Hello & "World"</tag> │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المحددة. الصيغة
endsWith
المعاملات القيمة المُعادة تعيد
endsWith(s, suffix)
1 إذا كانت
s تنتهي بـ
suffix، وإلا فتعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT endsWith('ClickHouse', 'House');
Response
┌─endsWith('Cl⋯', 'House')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v25.10.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المقدَّمة مع تجاهل حالة الأحرف. الصيغة
endsWithCaseInsensitive
المعاملات
endsWithCaseInsensitive(s, suffix)
s— سلسلة المراد التحقق منها.
String
suffix— اللاحقة غير الحساسة لحالة الأحرف المراد التحقق منها.
String
1 إذا كانت
s تنتهي باللاحقة
suffix دون حساسية لحالة الأحرف، وإلا فتعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT endsWithCaseInsensitive('ClickHouse', 'HOUSE');
Response
┌─endsWithCaseInsensitive('Cl⋯', 'HOUSE')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v25.10.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة
endsWithCaseInsensitiveUTF8
s تنتهي باللاحقة
suffix مع تجاهل حالة الأحرف.
تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8.
إذا انتُهك هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.
الصيغة
المعاملات
endsWithCaseInsensitiveUTF8(s, suffix)
s— السلسلة النصية المطلوب التحقق منها.
String
suffix— اللاحقة المطلوب التحقق منها دون مراعاة حالة الأحرف.
String
1 إذا كانت
s تنتهي باللاحقة
suffix دون مراعاة حالة الأحرف، وإلا فيُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых');
Response
┌─endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────┘
استُحدثت في: v23.8.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة
endsWithUTF8
s تنتهي باللاحقة
suffix.
تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صحيح بترميز UTF-8.
إذا لم يصح هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.
الصيغة
المعاملات القيمة المُعادة تُعيد
endsWithUTF8(s, suffix)
1 إذا كانت
s تنتهي بـ
suffix، وإلا فتُعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT endsWithUTF8('данных', 'ых');
Response
┌─endsWithUTF8('данных', 'ых')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v21.3.0 تستخرج المحتوى النصي من HTML أو XHTML. تزيل هذه الدالة وسوم HTML والتعليقات وعناصر script/style، ولا تُبقي إلا المحتوى النصي. وهي تتعامل مع:
extractTextFromHTML
- إزالة جميع وسوم HTML/XML
- إزالة التعليقات (
{/* */})
- إزالة عناصر script وstyle مع محتواها
- معالجة مقاطع CDATA (تُنسخ حرفيًا كما هي)
- التعامل الصحيح مع المسافات البيضاء وتوحيدها
المعاملات
extractTextFromHTML(html)
html—
Stringيحتوي على محتوى HTML لاستخراج النص منه.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT extractTextFromHTML('
<html>
<head><title>Page Title</title></head>
<body>
<p>Hello <b>World</b>!</p>
<script>alert("test");</script>
<!-- comment -->
</body>
</html>
');
Response
┌─extractTextFromHTML('<html><head>...')─┐
│ Page Title Hello World! │
└────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v23.7.0 تُرجع السطر الأول من سلسلة نصية متعددة الأسطر. الصيغة
firstLine
المعاملات
firstLine(s)
s— سلسلة الإدخال.
String
String
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT firstLine('foo\\nbar\\nbaz')
Response
┌─firstLine('foo\nbar\nbaz')─┐
│ foo │
└────────────────────────────┘
استُحدث في: v24.1.0 يعيد التمثيل بصيغة Unicode (UTF-8) (خوارزمية ToUnicode) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). في حال حدوث خطأ (على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإدخال غير صالحة)، تُعاد سلسلة الإدخال. لاحظ أن التكرار في تطبيق كلٍّ من
idnaDecode
idnaEncode() و
idnaDecode() لا يعيد بالضرورة السلسلة الأصلية بسبب تسوية حالة الأحرف.
الصيغة
المعاملات
idnaDecode(s)
s— سلسلة الإدخال.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')
Response
┌─idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')─┐
│ straße.münchen.de │
└───────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v24.1.0 يعيد التمثيل بصيغة ASCII (خوارزمية ToASCII) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). يجب أن تكون سلسلة الإدخال بترميز UTF وقابلة للتحويل إلى سلسلة ASCII، وإلا فسيتم طرح استثناء.
idnaEncode
الصيغة
لا يُجرى أي فك لترميز النسبة المئوية أو إزالة لعلامات الجدولة أو المسافات أو محارف التحكّم.
المعاملات
idnaEncode(s)
s— سلسلة الإدخال.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT idnaEncode('straße.münchen.de')
Response
┌─idnaEncode('straße.münchen.de')─────┐
│ xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v23.7.0 تحوّل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، وتحول بقية الأحرف إلى أحرف صغيرة. والكلمات هي سلاسل من الأحرف والأرقام تفصل بينها محارف غير أبجدية رقمية.
initcap
الصيغة
لأن
initcap يحوّل فقط الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، فقد تلاحظ سلوكًا غير متوقع في الكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة.
هذا سلوك معروف، ولا توجد حاليًا أي خطط لإصلاحه.
المعاملات
initcap(s)
s— سلسلة الإدخال.
String
s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT initcap('building for fast')
مثال على سلوك معروف للكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة
Response
┌─initcap('building for fast')─┐
│ Building For Fast │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT initcap('John''s cat won''t eat.');
Response
┌─initcap('Joh⋯n\'t eat.')─┐
│ John'S Cat Won'T Eat. │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v23.7.0 مثل
initcapUTF8
initcap، تحوّل
initcapUTF8 الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير وباقي الأحرف إلى أحرف صغيرة.
يفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8.
إذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.
الصيغة
لا تكتشف هذه الدالة اللغة؛ فعلى سبيل المثال، قد لا تكون النتيجة صحيحة تمامًا في التركية (i/İ مقابل i/I). إذا اختلف طول تسلسل بايتات UTF-8 بين الحالتين الكبيرة والصغيرة لنقطة ترميز، فقد تكون النتيجة غير صحيحة لهذه النقطة الترميزية.
المعاملات
initcapUTF8(s)
s— السلسلة النصية المُدخلة.
String
s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT initcapUTF8('не тормозит')
Response
┌─initcapUTF8('не тормозит')─┐
│ Не Тормозит │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v25.9.0 تُرجع 1 إذا كانت قيمة
isValidASCII
String أو
FixedString المُدخلة تحتوي فقط على بايتات ASCII (0x00–0x7F)، وإلا فتُرجع 0. وهي مُحسّنة للحالة الإيجابية (أي عندما يكون المُدخل ASCII صالحًا).
الصيغة
اسم بديل:
isValidASCII(str)
isASCII
المعاملات
- لا شيء.
Query