يتم تناول الدوال الخاصة بـ البحث في السلاسل النصية وبـ الاستبدال فيها بشكل منفصل.

يتم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions .

أُضيف في: v20.1.0

يحسب قيمة المجموع الاختباري ‏CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثير الحدود CRC-32-IEEE 802.3 والقيمة الابتدائية 0xffffffff (بتنفيذ zlib).

الصيغة

CRC32(s)

الوسائط

s — سلسلة من نوع String يُراد حساب CRC32 لها. String

القيمة المُعادة

تُرجع المجموع الاختباري CRC32 للسلسلة. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT CRC32( 'ClickHouse' )

Response ┌─CRC32('ClickHouse')─┐ │ 1538217360 │ └─────────────────────┘

استُحدث في: v20.1.0

يحسب المجموع الاختباري CRC32 لسلسلة نصية باستخدام كثيرة الحدود CRC-32-IEEE 802.3.

الصياغة

CRC32IEEE(s)

المعاملات

s — السلسلة النصية المراد حساب قيمة CRC32 لها. String

القيمة المُعادة

تُرجع المجموع الاختباري CRC32 للسلسلة النصية. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT CRC32IEEE( 'ClickHouse' );

Response ┌─CRC32IEEE('ClickHouse')─┐ │ 3089448422 │ └─────────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يحسب المجموع الاختباري CRC64 لسلسلة باستخدام كثير الحدود CRC-64-ECMA.

الصيغة

CRC64(s)

الوسيطات

s — قيمة من النوع String يُحسَب لها CRC64. String

القيمة المُعادة

يُرجع المجموع الاختباري CRC64 للسلسلة. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT CRC64( 'ClickHouse' );

Response ┌──CRC64('ClickHouse')─┐ │ 12126588151325169346 │ └──────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تُضيف الحرف c إلى السلسلة s إذا كانت s غير فارغة ولا تنتهي بالحرف c .

الصياغة

appendTrailingCharIfAbsent(s, c)

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال. String

— سلسلة الإدخال. c — المحرف الذي يُلحَق إذا لم يكن موجودًا. String

القيمة المُعادة

s بعد إلحاق المحرف c بها إذا كانت s لا تنتهي بـ c . String تُرجِع السلسلةبعد إلحاق المحرفبها إذا كانتلا تنتهي بـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT appendTrailingCharIfAbsent( 'https://example.com' , '/' );

Response ┌─appendTraili⋯.com', '/')─┐ │ https://example.com/ │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v22.11.0

يعيد قيمة نقطة رمز ASCII للحرف الأول من السلسلة s كقيمة من النوع Int32 .

الصيغة

ascii (s)

الوسيطات

s — مُدخل من النوع String. String

القيمة المعادة

s فارغة، فالنتيجة هي 0 . وإذا لم يكن المحرف الأول محرف ASCII أو لم يكن جزءًا من نطاق Latin-1 Supplement في UTF-16، فالنتيجة غير معرّفة. تعيد نقطة الرمز ASCII للمحرف الأول. إذا كانتفارغة، فالنتيجة هي. وإذا لم يكن المحرف الأول محرف ASCII أو لم يكن جزءًا من نطاق Latin-1 Supplement في UTF-16، فالنتيجة غير معرّفة. Int32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ascii ( '234' )

Response ┌─ascii('234')─┐ │ 50 │ └──────────────┘

استُحدثت في: v25.6.0

تفك ترميز سلسلة Base32 ‏(RFC 4648). إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base32 صالح، فسيتم رفع استثناء.

الصياغة

base32Decode(encoded)

المعاملات

encoded — عمود أو ثابت من نوع String. String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة تحتوي على القيمة بعد فك ترميز الوسيطة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base32Decode( 'IVXGG33EMVSA====' );

Response ┌─base32Decode('IVXGG33EMVSA====')─┐ │ Encoded │ └──────────────────────────────────┘

أُضيف في: v25.6.0

يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام Base32

الصيغة

base32Encode(plaintext)

الوسائط

plaintext — النص الصريح المطلوب ترميزه. String

القيمة المُعادة

تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String أو FixedString

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base32Encode( 'Encoded' )

Response ┌─base32Encode('Encoded')─┐ │ IVXGG33EMVSA==== │ └─────────────────────────┘

تم تقديمه في: v22.7.0

expected_size لاختيار مفكّك ترميز محسّن بحجم ثابت. القيم المدعومة حاليًا هي 32 و64. أما القيم الأخرى، فيُستخدم مفكّك الترميز العام. عند اختيار مفكّك الترميز المحسّن، ولكن يتعذر فك ترميز المُدخل إلى هذا العدد من البايتات بالضبط، تطرح الدالة استثناءً (أو تُرجع سلسلة فارغة في tryBase58Decode ). يفك ترميز سلسلة Base58 . إذا لم تكن السلسلة مرمّزة بترميز Base58 صالح، فسيُطرح استثناء. يمكن تمرير وسيطة اختيارية ثانية هيلاختيار مفكّك ترميز محسّن بحجم ثابت. القيم المدعومة حاليًا هي 32 و64. أما القيم الأخرى، فيُستخدم مفكّك الترميز العام. عند اختيار مفكّك الترميز المحسّن، ولكن يتعذر فك ترميز المُدخل إلى هذا العدد من البايتات بالضبط، تطرح الدالة استثناءً (أو تُرجع سلسلة فارغة في).

البنية

base58Decode(encoded[, expected_size])

الوسيطات

encoded — عمود String أو ثابت لفك ترميزه. String

— عمود String أو ثابت لفك ترميزه. expected_size — اختياري. الحجم المتوقع بعد فك الترميز بالبايت. عندما تكون القيمة 32 أو 64، يُستخدم مفكّك ترميز مُحسَّن؛ وبالنسبة إلى القيم الأخرى، يُستخدم مفكّك الترميز العام. UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64

القيمة المُعادة

تُرجع سلسلة تحتوي على القيمة الناتجة عن فك ترميز الوسيط. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base58Decode( 'JxF12TrwUP45BMd' );

Response ┌─base58Decode⋯rwUP45BMd')─┐ │ Hello World │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v22.7.0

يُشفِّر سلسلة نصية باستخدام ترميز Base58

الصيغة

base58Encode(plaintext)

الوسائط

plaintext — النص الصريح المطلوب ترميزه. String

القيمة المعادة

تُرجع سلسلة نصية تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base58Encode( 'ClickHouse' );

Response ┌─base58Encode('ClickHouse')─┐ │ 4nhk8K7GHXf6zx │ └────────────────────────────┘

أُضيفت في: v18.16.0

\t )، ومحرف line feed (

)، ومحرف الإرجاع ( \r )، ومحرف form feed ( \f ) في الإدخال (كانت الإصدارات الأقدم ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية ( \v ) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يُثير استثناءً عند حدوث خطأ. يفك ترميز سلسلة من تنسيق Base64 وفقًا لـ RFC 4648. بدءًا من الإصدار 26.7، يتم تجاهل محارف المسافة البيضاء: المسافة، وعلامة الجدولة ()، ومحرف line feed ()، ومحرف الإرجاع ()، ومحرف form feed () في الإدخال (كانت الإصدارات الأقدم ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية () وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يُثير استثناءً عند حدوث خطأ.

الصيغة

base64Decode(encoded)

اسم بديل: FROM_BASE64

الوسائط

encoded — عمود أو ثابت من نوع String لفك ترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيتم إطلاق استثناء. String

القيمة المُعادة

يعيد السلسلة النصية بعد فك ترميزها. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base64Decode( 'Y2xpY2tob3VzZQ==' )

Response ┌─base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')─┐ │ clickhouse │ └──────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v18.16.0

يُشفِّر سلسلة نصية بتمثيل Base64 ، وفقًا للمواصفة RFC 4648.

الصياغة

base64Encode(plaintext)

الأسماء البديلة: TO_BASE64

الوسيطات

plaintext — عمود أو ثابت من النص الصريح لفك ترميزه. String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيطة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base64Encode( 'clickhouse' )

Response ┌─base64Encode('clickhouse')─┐ │ Y2xpY2tob3VzZQ== │ └────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.6.0

+ و / ) عند فك الترميز. اعتبارًا من الإصدار 26.7، تُتجاهل في الإدخال محارف المسافة، والجدولة ( \t )، وتغذية السطر (

)، والعودة إلى أول السطر ( \r )، وتغذية الصفحة ( \f ) (أما الإصدارات الأقدم فكانت ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية ( \v ) وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يؤدي إلى إطلاق استثناء في حال حدوث خطأ. يفك ترميز سلسلة من تمثيل Base64 باستخدام أبجدية آمنة لعناوين URL، وفقًا للمعيار RFC 4648. كما تُقبل أيضًا الأبجدية القياسية () عند فك الترميز. اعتبارًا من الإصدار 26.7، تُتجاهل في الإدخال محارف المسافة، والجدولة ()، وتغذية السطر ()، والعودة إلى أول السطر ()، وتغذية الصفحة () (أما الإصدارات الأقدم فكانت ترفض الإدخال الذي يحتوي عليها). ويُرفض محرف الجدولة العمودية () وأي محارف أخرى خارج أبجدية Base64. يؤدي إلى إطلاق استثناء في حال حدوث خطأ.

الصيغة

base64URLDecode(encoded)

الوسائط

encoded — عمود أو ثابت من نوع String لترميزه. إذا لم تكن السلسلة النصية مرمّزة بترميز Base64 ترميزًا صالحًا، فسيُطلق استثناء. String

القيمة المعادة

تعيد سلسلة نصية تحتوي على القيمة بعد فك ترميز الوسيطة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base64URLDecode( 'aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ' )

Response ┌─base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')─┐ │ https://clickhouse.com │ └───────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v18.16.0

يُرمِّز سلسلة نصية باستخدام تمثيل Base64 ‏(RFC 4648) وبالأبجدية الآمنة لعناوين URL.

الصيغة

base64URLEncode(plaintext)

الوسائط

plaintext — عمود أو ثابت يحتوي على نص صريح لترميزه. String

القيمة المُعادة

تُرجع سلسلة تحتوي على القيمة المُرمَّزة للوسيط. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT base64URLEncode( 'https://clickhouse.com' )

Response ┌─base64URLEncode('https://clickhouse.com')─┐ │ aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ │ └───────────────────────────────────────────┘

تم تقديمها في: v20.1.0

تستخرج الجزء الأخير من سلسلة نصية بعد آخر شرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الدالة لاستخراج اسم الملف من مسار.

البنية

basename(expr)

المعاملات

expr — تعبير نصي من النوع String. يجب تهريب محارف الشرطة المائلة العكسية. String

القيمة المُعادة

تعيد الجزء من سلسلة الإدخال الواقع بعد آخر شرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية. إذا كانت سلسلة الإدخال تنتهي بشرطة مائلة أو شرطة مائلة عكسية، فستُعيد الدالة سلسلة نصية فارغة. وتُعيد السلسلة الأصلية إذا لم تحتوِ على أي شرطات مائلة أو شرطات مائلة عكسية. String

أمثلة

استخراج اسم الملف من مسار Unix

Query SELECT 'some/long/path/to/file' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────────────┬─basename('some/long/path/to/file')─┐ │ some/long/path/to/file │ file │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

استخراج اسم الملف من مسار Windows

Query SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐ │ some\long\path\to\file │ file │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

سلسلة نصية من دون فواصل المسارات

Query SELECT 'some-file-name' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐ │ some-file-name │ some-file-name │ └────────────────┴────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v23.9.0

تحسب مسافة هامينغ بين سلسلتي بايتات.

الصياغة

byteHammingDistance(s1, s2)

الأسماء البديلة: mismatches

الوسائط

s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String

— سلسلة الإدخال الأولى. s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String

القيمة المُعادة

تعيد مسافة هامينغ بين السلسلتين. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT byteHammingDistance( 'karolin' , 'kathrin' )

Response ┌─byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')─┐ │ 3 │ └───────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v26.3.0

يطبّق طيّ حالة Unicode على سلسلة UTF-8، ويحوّلها إلى صيغة مُطبَّعة شبيهة بالأحرف الصغيرة ومناسبة للمقارنات غير الحساسة لحالة الأحرف.

يطبّق طيّ حالة Unicode القياسي. ويحافظ على محارف التوافق التي لا تتأثر بطيّ الحالة (مثل الأرقام الرومانية والأرقام داخل دوائر)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الروابط الطباعية مثل ﬃ لا تزال تُفكَّك لأن طيّ حالة Unicode نفسه يوسّعها.

الصيغة

caseFoldUTF8(str)

الوسائط

str — سلسلة إدخال مرمَّزة بترميز UTF-8. String

القيمة المعادة

سلسلة UTF-8 بعد طيّ حالة الأحرف. String

أمثلة

الطيّ الأساسي لحالة الأحرف

Query SELECT caseFoldUTF8( 'Straße' )

Response ┌─caseFoldUTF8('Straße')─┐ │ strasse │ └────────────────────────┘

أُضيف في: v25.2.0

يقارن سلسلتين نصيتين ترتيبًا معجميًا.

الصيغة

compareSubstrings(s1, s2, s1_offset, s2_offset, num_bytes)

الوسائط

s1 — السلسلة الأولى للمقارنة. String

— السلسلة الأولى للمقارنة. s2 — السلسلة الثانية للمقارنة. String

— السلسلة الثانية للمقارنة. s1_offset — الموضع في s1 الذي تبدأ منه المقارنة (بدءًا من الصفر). UInt*

— الموضع في الذي تبدأ منه المقارنة (بدءًا من الصفر). s2_offset — الموضع في s2 الذي تبدأ منه المقارنة (فهرس يبدأ من الصفر). UInt*

— الموضع في الذي تبدأ منه المقارنة (فهرس يبدأ من الصفر). num_bytes — الحد الأقصى لعدد البايتات المراد مقارنتها في كلتا السلسلتين. إذا كان s1_offset (أو s2_offset ) + num_bytes يتجاوز نهاية سلسلة الإدخال، فسيُخفَّض num_bytes تبعًا لذلك. UInt*

القيمة المعادة

يعيد ما يلي:

-1 إذا كانت s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] < s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ].

إذا كانت [ : + ] < [ : + ]. 0 إذا كانت s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] = s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ].

إذا كانت [ : + ] = [ : + ]. 1 إذا كانت s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] > s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ]. Int8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT compareSubstrings( 'Saxony' , 'Anglo-Saxon' , 0 , 6 , 5 ) AS result

Response ┌─result─┐ │ 0 │ └────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

يضمّ المعاملات المُعطاة إلى بعضها.

تُحوَّل المعاملات التي لا تكون من النوعين String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام آلية التسلسل الافتراضية الخاصة بها. ونظرًا إلى أن ذلك يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام معاملات ليست من نوع String/FixedString.

البنية

concat ([s1, s2, ...])

الوسيطات

s1, s2, ... — أي عدد من القيم من أي نوع. Any

القيمة المُعادة

NULL ، فستُعيد الدالة NULL . وإذا لم تكن هناك أي وسيطات، فستُعيد سلسلة فارغة. تعيد الدالة قيمة من نوع String ناتجة عن دمج الوسيطات. إذا كانت أي من الوسيطات، فستُعيد الدالة. وإذا لم تكن هناك أي وسيطات، فستُعيد سلسلة فارغة. Nullable(String)

أمثلة

دمج السلاسل النصية

Query SELECT concat ( 'Hello, ' , 'World!' )

Response ┌─concat('Hello, ', 'World!')─┐ │ Hello, World! │ └─────────────────────────────┘

دمج الأرقام

Query SELECT concat ( 42 , 144 )

Response ┌─concat(42, 144)─┐ │ 42144 │ └─────────────────┘

تم تقديمها في: v1.1.0

concat(s1, s2, ...) → sn دالة حقنية، أي إنها تُرجع قيماً مختلفة لوسائط مختلفة. مثل concat ، لكنها تفترض أندالة حقنية، أي إنها تُرجع قيماً مختلفة لوسائط مختلفة.

يمكن استخدامها لتحسين GROUP BY .

الصيغة

concatAssumeInjective([s1, s2, ...])

الوسائط

s1, s2, ... — أي عدد من القيم بأي نوع. String أو FixedString

القيمة المعادة

NULL ، فستعيد الدالة NULL . وإذا لم يتم تمرير أي وسائط، فستعيد سلسلة نصية فارغة. تعيد السلسلة النصية المُنشأة بضم الوسائط. إذا كانت أي من قيم الوسائط هي، فستعيد الدالة. وإذا لم يتم تمرير أي وسائط، فستعيد سلسلة نصية فارغة. String

أمثلة

تحسين Group by

Query SELECT concat (key1, key2), sum ( value ) FROM key_val GROUP BY concatAssumeInjective(key1, key2)

Response ┌─concat(key1, key2)─┬─sum(value)─┐ │ Hello, World! │ 3 │ │ Hello, World! │ 2 │ │ Hello, World │ 3 │ └────────────────────┴────────────┘

أُضيفت في: v22.12.0

تجمع السلاسل النصية المقدَّمة، مع الفصل بينها باستخدام الفاصل المحدد.

الصيغة

concatWithSeparator(sep[, exp1, exp2, ...])

الأسماء البديلة: concat_ws

الوسيطات

sep — الفاصل المطلوب استخدامه. const String أو const FixedString

— الفاصل المطلوب استخدامه. أو exp1, exp2, ... — التعبير المراد ضمّه. تُحوَّل الوسيطات التي لا يكون نوعها String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي لها. ونظرًا إلى أن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع String / FixedString . Any

القيمة المُعادة

String ناتجة عن ضمّ الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات تساوي NULL ، فستُرجع الدالة NULL . String تعيد الدالة سلسلةناتجة عن ضمّ الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات تساوي، فستُرجع الدالة

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT concatWithSeparator( 'a' , '1' , '2' , '3' , '4' )

Response ┌─concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')─┐ │ 1a2a3a4 │ └──────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.12.0

concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result دالة حقنية. تُسمى الدالة حقنية إذا كانت تُرجِع نتائج مختلفة لوسائط مختلفة. يشبه concatWithSeparator ، لكنه يفترض أندالة حقنية. تُسمى الدالة حقنية إذا كانت تُرجِع نتائج مختلفة لوسائط مختلفة.

يمكن استخدامه لتحسين GROUP BY .

البنية

concatWithSeparatorAssumeInjective(sep[, exp1, exp2, ... ])

الوسيطات

sep — الفاصل المراد استخدامه. const String أو const FixedString

— الفاصل المراد استخدامه. أو exp1, exp2, ... — التعبير المراد ربطه. تُحوَّل الوسيطات التي لا تكون من النوع String أو FixedString إلى سلاسل نصية باستخدام التسلسل الافتراضي الخاص بها. ونظرًا لأن هذا يخفّض الأداء، فلا يُنصح باستخدام وسيطات ليست من النوع String / FixedString . String أو FixedString

القيمة المُعادة

String الناتج عن ربط الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات NULL ، فستُعيد الدالة NULL . String تعيد الدالةالناتج عن ربط الوسيطات. إذا كانت أي من قيم الوسيطات، فستُعيد الدالة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE user_data ( user_id UInt32, first_name String, last_name String, score UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO user_data VALUES ( 1 , 'John' , 'Doe' , 100 ), ( 2 , 'Jane' , 'Smith' , 150 ), ( 3 , 'John' , 'Wilson' , 120 ), ( 4 , 'Jane' , 'Smith' , 90 ); SELECT concatWithSeparatorAssumeInjective( '-' , first_name, last_name) as full_name, sum (score) as total_score FROM user_data GROUP BY concatWithSeparatorAssumeInjective( '-' , first_name, last_name);

Response ┌─full_name───┬─total_score─┐ │ Jane-Smith │ 240 │ │ John-Doe │ 100 │ │ John-Wilson │ 120 │ └─────────────┴─────────────┘

أُضيف في: v25.10.0

يحوّل الأرقام بين قواعد عددية مختلفة.

تُحوّل هذه الدالة رقماً من قاعدة عددية إلى أخرى. وهي تدعم القواعد من 2 إلى 36. وبالنسبة إلى القواعد الأكبر من 10، تُستخدم الأحرف A-Z (دون حساسية لحالة الأحرف) لتمثيل الأرقام من 10 إلى 35.

هذه الدالة متوافقة مع الدالة CONV() في MySQL.

الصيغة

conv( number , from_base, to_base)

المعاملات

number — الرقم المراد تحويله. يمكن أن يكون سلسلة نصية أو نوعًا رقميًا. - from_base — الأساس الأصلي (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا. - to_base — الأساس الهدف (2-36). يجب أن يكون عددًا صحيحًا.

القيمة المعادة

التمثيل النصي للرقم بالأساس الهدف.

أمثلة

تحويل العدد العشري إلى الثنائي

Query SELECT conv( '10' , 10 , 2 )

Response 1010

تحويل من السداسي عشري إلى العشري

Query SELECT conv( 'FF' , 16 , 10 )

Response 255

التحويل باستخدام عدد سالب

Query SELECT conv( '-1' , 10 , 16 )

Response FFFFFFFFFFFFFFFF

التحويل من الثنائي إلى الثماني

Query SELECT conv( '1010' , 2 , 8 )

Response 12

أُضيف في: v1.1.0

يُرجع السلسلة s بعد تحويل ترميزها من from إلى to .

الصياغة

convertCharset(s, from , to )

المعاملات

s — سلسلة الإدخال. String

— سلسلة الإدخال. from — ترميز الأحرف المصدري. String

— ترميز الأحرف المصدري. to — ترميز الأحرف المستهدف. String

القيمة المعادة

s بعد تحويل ترميزها من from إلى to . String تعيد السلسلةبعد تحويل ترميزها منإلى

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT convertCharset( 'Café' , 'UTF-8' , 'ISO-8859-1' );

Response ┌─convertChars⋯SO-8859-1')─┐ │ Caf� │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.1.0

تحسب مسافة Damerau-Levenshtein بين سلسلتين من البايتات.

الصيغة

damerauLevenshteinDistance(s1, s2)

الوسائط

s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String

— سلسلة الإدخال الأولى. s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String

القيمة المُعادة

تُرجِع مسافة داميراو-ليفنشتاين بين السلسلتين. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT damerauLevenshteinDistance( 'clickhouse' , 'mouse' )

Response ┌─damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')─┐ │ 6 │ └───────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v23.9.0

يفكّ ترميز كيانات HTML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها.

الصيغة

decodeHTMLComponent(s)

المعاملات

s — سلسلة نصية من نوع String تحتوي على كيانات HTML المطلوب فك ترميزها. String

القيمة المُعادة

تُعيد السلسلة النصية بعد فك ترميز كيانات HTML. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT decodeHTMLComponent( '<div>Hello & "World"</div>' )

Response ┌─decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')─┐ │ <div>Hello & "World"</div> │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v21.2.0

يفك ترميز كيانات XML في سلسلة نصية إلى الأحرف المقابلة لها.

الصيغة

decodeXMLComponent(s)

المعاملات

s — قيمة من النوع String تحتوي على كيانات XML المطلوب فك ترميزها. String

القيمة المُعادة

تُرجِع السلسلة المُمرَّرة بعد فك ترميز كيانات XML. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT decodeXMLComponent( '<tag>Hello & World</tag>' )

Response ┌─decodeXMLCom⋯;/tag>')─┐ │ <tag>Hello & World</tag> │ └──────────────────────────┘

استُحدث في: v23.9.0

تحسب مسافة التحرير بين سلسلتي بايت.

الصيغة

editDistance(s1, s2)

الأسماء البديلة: levenshteinDistance

المعاملات

s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String

— سلسلة الإدخال الأولى. s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String

القيمة المعادة

تعرض مسافة التحرير بين السلسلتين. UInt64

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT editDistance( 'clickhouse' , 'mouse' )

Response ┌─editDistance('clickhouse', 'mouse')─┐ │ 6 │ └─────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.6.0

تحسب مسافة التحرير بين سلسلتين نصيتين بترميز UTF8.

الصيغة

editDistanceUTF8(s1, s2)

الأسماء البديلة: levenshteinDistanceUTF8

المعاملات

s1 — سلسلة الإدخال الأولى. String

— سلسلة الإدخال الأولى. s2 — سلسلة الإدخال الثانية. String

القيمة المعادة

تُرجع مسافة التحرير بين سلسلتي UTF8. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT editDistanceUTF8( '我是谁' , '我是我' ) AS distance

Response ┌─distance─┐ │ 1 │ └──────────┘

تمت إضافته في: v21.1.0

يُهرِّب الأحرف لإدراج السلسلة في عقدة نصية في XML أو في سمة.

الصيغة

encodeXMLComponent(s)

المعاملات

s — السلسلة النصية المطلوب تهريب محارفها. String

القيمة المُعادة

تُعيد السلسلة النصية بعد تهريب محارفها. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT '<tag>Hello & "World"</tag>' AS original, encodeXMLComponent( '<tag>Hello & "World"</tag>' ) AS xml_encoded;

Response ┌─original───────────────────┬─xml_encoded──────────────────────────────────────────┐ │ <tag>Hello & "World"</tag> │ <tag>Hello & "World"</tag> │ └────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المحددة.

الصيغة

endsWith(s, suffix)

المعاملات

s — السلسلة النصية المراد التحقق منها. String

— السلسلة النصية المراد التحقق منها. suffix — اللاحقة المراد التحقق منها. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت s تنتهي بـ suffix ، وإلا فتعيد 0 . UInt8 تعيدإذا كانتتنتهي بـ، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT endsWith( 'ClickHouse' , 'House' );

Response ┌─endsWith('Cl⋯', 'House')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v25.10.0

يتحقق مما إذا كانت السلسلة تنتهي باللاحقة المقدَّمة مع تجاهل حالة الأحرف.

الصيغة

endsWithCaseInsensitive(s, suffix)

المعاملات

s — سلسلة المراد التحقق منها. String

— سلسلة المراد التحقق منها. suffix — اللاحقة غير الحساسة لحالة الأحرف المراد التحقق منها. String

القيمة المعادة

1 إذا كانت s تنتهي باللاحقة suffix دون حساسية لحالة الأحرف، وإلا فتعيد 0 . UInt8 تعيدإذا كانتتنتهي باللاحقةدون حساسية لحالة الأحرف، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT endsWithCaseInsensitive( 'ClickHouse' , 'HOUSE' );

Response ┌─endsWithCaseInsensitive('Cl⋯', 'HOUSE')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v25.10.0

تُرجع ما إذا كانت السلسلة s تنتهي باللاحقة suffix مع تجاهل حالة الأحرف. تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8. إذا انتُهك هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.

الصيغة

endsWithCaseInsensitiveUTF8(s, suffix)

المعاملات

s — السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. String

— السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. suffix — اللاحقة المطلوب التحقق منها دون مراعاة حالة الأحرف. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت s تنتهي باللاحقة suffix دون مراعاة حالة الأحرف، وإلا فيُرجع 0 . UInt8 يُرجعإذا كانتتنتهي باللاحقةدون مراعاة حالة الأحرف، وإلا فيُرجع

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT endsWithCaseInsensitiveUTF8( 'данных' , 'ых' );

Response ┌─endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────┘

استُحدثت في: v23.8.0

تُرجع ما إذا كانت السلسلة s تنتهي باللاحقة suffix . تفترض أن السلسلة تحتوي على نص صحيح بترميز UTF-8. إذا لم يصح هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.

الصيغة

endsWithUTF8(s, suffix)

المعاملات

s — السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. String

— السلسلة النصية المطلوب التحقق منها. suffix — اللاحقة المطلوب التحقق منها. String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت s تنتهي بـ suffix ، وإلا فتُعيد 0 . UInt8 تُعيدإذا كانتتنتهي بـ، وإلا فتُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT endsWithUTF8( 'данных' , 'ых' );

Response ┌─endsWithUTF8('данных', 'ых')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v21.3.0

تستخرج المحتوى النصي من HTML أو XHTML.

تزيل هذه الدالة وسوم HTML والتعليقات وعناصر script/style، ولا تُبقي إلا المحتوى النصي. وهي تتعامل مع:

إزالة جميع وسوم HTML/XML

إزالة التعليقات ( {/* */} )

) إزالة عناصر script وstyle مع محتواها

معالجة مقاطع CDATA (تُنسخ حرفيًا كما هي)

التعامل الصحيح مع المسافات البيضاء وتوحيدها

ملاحظة: لا يتم فك ترميز كيانات HTML، ويجب معالجتها بدالة منفصلة إذا لزم الأمر.

الصيغة

extractTextFromHTML(html)

المعاملات

html — String يحتوي على محتوى HTML لاستخراج النص منه. String

القيمة المعادة

يعيد محتوى النص المستخرج بعد توحيد المسافات البيضاء. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT extractTextFromHTML( ' <html> <head><title>Page Title</title></head> <body> <p>Hello <b>World</b>!</p> <script>alert("test");</script> <!-- comment --> </body> </html> ' );

Response ┌─extractTextFromHTML('<html><head>...')─┐ │ Page Title Hello World! │ └────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v23.7.0

تُرجع السطر الأول من سلسلة نصية متعددة الأسطر.

الصيغة

firstLine(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال. String

القيمة المُعادة

يعيد السطر الأول من سلسلة الإدخال، أو السلسلة كاملةً إذا لم تكن هناك فواصل أسطر. String

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT firstLine( 'foo\

bar\

baz' )

Response ┌─firstLine('foo

bar

baz')─┐ │ foo │ └────────────────────────────┘

استُحدث في: v24.1.0

يعيد التمثيل بصيغة Unicode ‏(UTF-8) (خوارزمية ToUnicode) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications ‏(IDNA). في حال حدوث خطأ (على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإدخال غير صالحة)، تُعاد سلسلة الإدخال. لاحظ أن التكرار في تطبيق كلٍّ من idnaEncode() idnaDecode() لا يعيد بالضرورة السلسلة الأصلية بسبب تسوية حالة الأحرف.

الصيغة

idnaDecode(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال. String

القيمة المُعادة

يعيد تمثيل Unicode ‏(UTF-8) لسلسلة الإدخال وفقًا لآلية IDNA لقيمة الإدخال. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT idnaDecode( 'xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de' )

Response ┌─idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')─┐ │ straße.münchen.de │ └───────────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v24.1.0

يعيد التمثيل بصيغة ASCII (خوارزمية ToASCII) لاسم نطاق وفقًا لآلية Internationalized Domain Names in Applications ‏(IDNA). يجب أن تكون سلسلة الإدخال بترميز UTF وقابلة للتحويل إلى سلسلة ASCII، وإلا فسيتم طرح استثناء.

لا يُجرى أي فك لترميز النسبة المئوية أو إزالة لعلامات الجدولة أو المسافات أو محارف التحكّم.

الصيغة

idnaEncode(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال. String

القيمة المُعادة

تُرجع تمثيلًا بصيغة ASCII لسلسلة الإدخال وفقًا لآلية IDNA الخاصة بقيمة الإدخال. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT idnaEncode( 'straße.münchen.de' )

Response ┌─idnaEncode('straße.münchen.de')─────┐ │ xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de │ └─────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v23.7.0

تحوّل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، وتحول بقية الأحرف إلى أحرف صغيرة. والكلمات هي سلاسل من الأحرف والأرقام تفصل بينها محارف غير أبجدية رقمية.

لأن initcap يحوّل فقط الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير، فقد تلاحظ سلوكًا غير متوقع في الكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة. هذا سلوك معروف، ولا توجد حاليًا أي خطط لإصلاحه.

الصيغة

initcap(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال. String

القيمة المعادة

s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. تعيدبعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT initcap( 'building for fast' )

Response ┌─initcap('building for fast')─┐ │ Building For Fast │ └──────────────────────────────┘

مثال على سلوك معروف للكلمات التي تحتوي على فاصلات عليا أو أحرف كبيرة

Query SELECT initcap( 'John''s cat won''t eat.' );

Response ┌─initcap('Joh⋯n\'t eat.')─┐ │ John'S Cat Won'T Eat. │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v23.7.0

initcapUTF8 الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير وباقي الأحرف إلى أحرف صغيرة. يفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8. إذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة. مثل initcap ، تحوّلالحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير وباقي الأحرف إلى أحرف صغيرة. يفترض أن السلسلة تحتوي على نص صالح بترميز UTF-8. إذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتيجة غير معرّفة.

لا تكتشف هذه الدالة اللغة؛ فعلى سبيل المثال، قد لا تكون النتيجة صحيحة تمامًا في التركية (i/İ مقابل i/I). إذا اختلف طول تسلسل بايتات UTF-8 بين الحالتين الكبيرة والصغيرة لنقطة ترميز، فقد تكون النتيجة غير صحيحة لهذه النقطة الترميزية.

الصيغة

initcapUTF8(s)

المعاملات

s — السلسلة النصية المُدخلة. String

القيمة المُعادة

s بعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. يعيدبعد تحويل الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT initcapUTF8( 'не тормозит' )

Response ┌─initcapUTF8('не тормозит')─┐ │ Не Тормозит │ └────────────────────────────┘

أُضيفت في: v25.9.0

تُرجع 1 إذا كانت قيمة String أو FixedString المُدخلة تحتوي فقط على بايتات ASCII ‏(0x00–0x7F)، وإلا فتُرجع 0. وهي مُحسّنة للحالة الإيجابية (أي عندما يكون المُدخل ASCII صالحًا).

الصيغة

isValidASCII(str)

اسم بديل: isASCII

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

أمثلة

isValidASCII