نظرة عامة نظرة عامة على جميع الدوال.

الاستبطان دوال لاستبطان ClickHouse.

arrayJoin دالة arrayJoin التي تأخذ كل صف وتُنشئ مجموعة من الصفوف (unfold)

البحث في السلاسل النصية دوال للبحث داخل السلاسل النصية.

Hash دوال التهشير.

UUIDs دوال للعمل مع UUIDs.

السلاسل الزمنية دوال للعمل مع السلاسل الزمنية

الأرقام العشوائية دوال لتوليد الأرقام العشوائية.

NLP دوال لمعالجة اللغة الطبيعية.

الوظائف الشرطية دوال شرطية.

Nullable دوال للعمل مع NULL.

Bit دوال على مستوى البتات.

نافذة زمنية دوال تُرجع الحد الأدنى الشامل والحد الأعلى غير الشامل للنافذة المقابلة.

عنوان IP دوال للعمل مع عناوين IPv4 وIPv6.

تقسيم السلاسل النصية دوال لتقسيم السلاسل النصية.

Tuples دوال للعمل مع Tuples.

استبدال السلاسل النصية دوال لاستبدال السلاسل النصية.

الدوال المعرّفة من قبل المستخدم الدوال المعرّفة من قبل المستخدم.

المقارنة دوال المقارنة (المساواة، الأصغر، الأكبر، إلخ)

أخرى دوال لا تندرج ضمن أي فئة أخرى.

JSON دوال للعمل مع JSON.

URL دوال للعمل مع عناوين URL.

الترميز دوال لترميز البيانات.

ULID دوال للعمل مع ULID.

Maps دوال للعمل مع Maps.

Dictionaries دوال للعمل مع القواميس.

IN معاملات IN

الملفات دالة file.

Arrays دوال للعمل مع Arrays.

String دوال للعمل مع النوع String. (تُوصَف دوال البحث في السلاسل النصية والاستبدال فيها بشكل منفصل.)

DateTime دوال للتعامل مع التواريخ والأوقات.

منطقية دوال تُجري عمليات منطقية على وسائط من أي أنواع رقمية.

التقريب دوال للتقريب.

uniqTheta تعمل دوال uniqTheta على كائني uniqThetaSketch لإجراء حسابات عمليات على المجموعات مثل ∪ / ∩ / ×.

المسافة دوال لحساب معايير المتجهات، والمسافات، والتطبيع، والعمليات الشائعة في الجبر الخطي وتعلّم الآلة.

Bitmap دوال خاصة بـ bitmap.

رياضيات دوال رياضية.

مالية دوال مالية.

التشفير دوال للتشفير.

الحسابية دوال لإجراء العمليات الحسابية على الأنواع UInt أو Int أو Float .

القواميس المضمّنة دوال للتعامل مع القواميس المضمّنة