|الصفحة
|الوصف
|نظرة عامة
|نظرة عامة على جميع الدوال.
|التعلّم الآلي
|دوال للتعلّم الآلي.
|الاستبطان
|دوال لاستبطان ClickHouse.
|arrayJoin
|دالة arrayJoin التي تأخذ كل صف وتُنشئ مجموعة من الصفوف (unfold)
|البحث في السلاسل النصية
|دوال للبحث داخل السلاسل النصية.
|Hash
|دوال التهشير.
|UUIDs
|دوال للعمل مع UUIDs.
|السلاسل الزمنية
|دوال للعمل مع السلاسل الزمنية
|الأرقام العشوائية
|دوال لتوليد الأرقام العشوائية.
|NLP
|دوال لمعالجة اللغة الطبيعية.
|الوظائف الشرطية
|دوال شرطية.
|Nullable
|دوال للعمل مع NULL.
|Bit
|دوال على مستوى البتات.
|نافذة زمنية
|دوال تُرجع الحد الأدنى الشامل والحد الأعلى غير الشامل للنافذة المقابلة.
|عنوان IP
|دوال للعمل مع عناوين IPv4 وIPv6.
|تقسيم السلاسل النصية
|دوال لتقسيم السلاسل النصية.
|Tuples
|دوال للعمل مع Tuples.
|استبدال السلاسل النصية
|دوال لاستبدال السلاسل النصية.
|الدوال المعرّفة من قبل المستخدم
|الدوال المعرّفة من قبل المستخدم.
|المقارنة
|دوال المقارنة (المساواة، الأصغر، الأكبر، إلخ)
|أخرى
|دوال لا تندرج ضمن أي فئة أخرى.
|JSON
|دوال للعمل مع JSON.
|URL
|دوال للعمل مع عناوين URL.
|الترميز
|دوال لترميز البيانات.
|ULID
|دوال للعمل مع ULID.
|Maps
|دوال للعمل مع Maps.
|Dictionaries
|دوال للعمل مع القواميس.
|IN
|معاملات IN
|الملفات
|دالة file.
|Arrays
|دوال للعمل مع Arrays.
|String
|دوال للعمل مع النوع String. (تُوصَف دوال البحث في السلاسل النصية والاستبدال فيها بشكل منفصل.)
|DateTime
|دوال للتعامل مع التواريخ والأوقات.
|منطقية
|دوال تُجري عمليات منطقية على وسائط من أي أنواع رقمية.
|التقريب
|دوال للتقريب.
|uniqTheta
|تعمل دوال uniqTheta على كائني uniqThetaSketch لإجراء حسابات عمليات على المجموعات مثل ∪ / ∩ / ×.
|المسافة
|دوال لحساب معايير المتجهات، والمسافات، والتطبيع، والعمليات الشائعة في الجبر الخطي وتعلّم الآلة.
|Bitmap
|دوال خاصة بـ bitmap.
|رياضيات
|دوال رياضية.
|مالية
|دوال مالية.
|التشفير
|دوال للتشفير.
|الحسابية
|دوال لإجراء العمليات الحسابية على الأنواع
UInt أو
Int أو
Float.
|القواميس المضمّنة
|دوال للتعامل مع القواميس المضمّنة
|تحويل الأنواع
|دوال للتحويل من نوع إلى آخر.
الدوال العادية
الصفحة الرئيسية للدوال العادية
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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