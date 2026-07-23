يتم توليد الوثائق أدناه من جدول النظام
system.functions
أُضيف في: v25.7.0 يحسب معدل العائد الداخلي (IRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تحدث على فترات منتظمة. وIRR هو معدل الخصم الذي عنده يساوي صافي القيمة الحالية (NPV) صفرًا. يحاول IRR حل المعادلة التالية: \sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 الصيغة
financialInternalRateOfReturn
الوسيطات
financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])
cashflows— مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة).
Array(Int8/16/32/64)أو
Array(Float*)
[, guess]— قيمة تخمين أولية اختيارية (قيمة ثابتة) لمعدل العائد الداخلي (القيمة الافتراضية 0.1).
Float*
NaN إذا تعذّر تقارب الحساب، أو كانت مصفوفة الإدخال فارغة أو تحتوي على عنصر واحد فقط، أو كانت جميع التدفقات النقدية صفراً، أو حدثت أخطاء حسابية أخرى.
Float64
أمثلة
simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])
simple_example_with_guess
Response
0.2809484211599611
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)
Response
0.2809484211599611
financialInternalRateOfReturnExtendedمُقدَّم في: v25.7.0 يحسب معدل العائد الداخلي الموسَّع (XIRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تقع على فترات غير منتظمة. XIRR هو معدل الخصم الذي تنعدم عنده صافي القيمة الحالية (NPV) لجميع التدفقات النقدية. يسعى XIRR إلى حل المعادلة التالية (مثال لـ
ACT_365F):
يجب أن تكون المصفوفات مرتَّبة بحسب التاريخ تصاعديًا، وأن تكون التواريخ فريدة.
Syntax
Arguments
financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])
cashflow— مصفوفة من التدفقات النقدية المقابلة للتواريخ في المعامل الثاني.
Array(Int8/16/32/64)أو
Array(Float*)
date— مصفوفة مرتَّبة من التواريخ الفريدة المقابلة للتدفقات النقدية.
Array(Date)أو
Array(Date32)
[, guess]— اختياري. التخمين الأولي (قيمة ثابتة) لحساب XIRR.
Float*
[, daycount]— اصطلاح احتساب الأيام اختياري (القيمة الافتراضية ‘ACT_365F’). القيم المدعومة:
- ‘ACT_365F’ - فعلي/365 ثابت: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365
- ‘ACT_365_25’ - فعلي/365.25: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365.25
String
Float64
Examples
simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
simple_example_with_guess
Response
0.6342972615260243
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)
simple_example_daycount
Response
0.6342972615260243
Query
SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25
Response
0.099785
أُضيفت في: v25.7.0 تحسب صافي القيمة الحالية (NPV) لسلسلة من التدفقات النقدية، بافتراض تساوي الفواصل الزمنية بين كل تدفق نقدي وآخر. الصيغة الافتراضية (
financialNetPresentValue
start_from_zero = true):
\sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}
الصيغة المتوافقة مع Excel (
start_from_zero = false):
\sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}
البنية
الوسائط
financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])
rate— معدل الخصم المطلوب تطبيقه.
Float*
cashflows— مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة).
Array(Int8/16/32/64)أو
Array(Float*)
[, start_from_zero]— معلمة منطقية اختيارية تشير إلى ما إذا كان يجب بدء حساب NPV من الفترة
0(true) أو من الفترة
1(false، متوافق مع Excel). القيمة الافتراضية: true.
Bool
Float64
أمثلة
default_calculation
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])
excel_compatible_calculation
Response
3065.2226681795255
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)
Response
2838.1691372032656
financialNetPresentValueExtendedIntroduced in: v25.7.0 تحسب دالة صافي القيمة الحالية الممتدة (XNPV) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تحدث بفترات غير منتظمة. تأخذ XNPV في الاعتبار توقيت كل تدفق نقدي عند حساب القيمة الحالية. معادلة XNPV للمعيار
ACT_365F:
يجب أن تكون المصفوفات مرتبة حسب التاريخ بترتيب تصاعدي. يجب أن تكون التواريخ فريدة.
Syntax
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة لنفس الوسائط.
Arguments
financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])
rate— معدل الخصم الذي يُطبق.
Float*
cashflows— مصفوفة التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخل (قيمة موجبة). يجب أن تحتوي على قيمة موجبة واحدة على الأقل وقيمة سالبة واحدة على الأقل.
Array(Int8/16/32/64)or
Array(Float*)
dates— مصفوفة التواريخ المقابلة لكل تدفق نقدي. يجب أن يكون حجمها مساويًا لمصفوفة التدفقات النقدية.
Array(Date)or
Array(Date32)
[, daycount]— اصطلاح اختياري لاحتساب الأيام. القيم المدعومة:
'ACT_365F'(الافتراضي) — Actual/365 Fixed،
'ACT_365_25'— Actual/365.25.
String
Float64
Examples
Basic usage
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
Using different day count convention
Response
2506.579458169746
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')
Response
2507.067268742502