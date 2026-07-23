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يتم توليد الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions

financialInternalRateOfReturn

أُضيف في: v25.7.0 يحسب معدل العائد الداخلي (IRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تحدث على فترات منتظمة. وIRR هو معدل الخصم الذي عنده يساوي صافي القيمة الحالية (NPV) صفرًا. يحاول IRR حل المعادلة التالية: \sum&#95;{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 الصيغة
الوسيطات
  • cashflows — مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة). Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
  • [, guess] — قيمة تخمين أولية اختيارية (قيمة ثابتة) لمعدل العائد الداخلي (القيمة الافتراضية 0.1). Float*
القيمة المُعادة يُرجع معدل العائد الداخلي أو NaN إذا تعذّر تقارب الحساب، أو كانت مصفوفة الإدخال فارغة أو تحتوي على عنصر واحد فقط، أو كانت جميع التدفقات النقدية صفراً، أو حدثت أخطاء حسابية أخرى. Float64 أمثلة simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response

financialInternalRateOfReturnExtended

مُقدَّم في: v25.7.0 يحسب معدل العائد الداخلي الموسَّع (XIRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تقع على فترات غير منتظمة. XIRR هو معدل الخصم الذي تنعدم عنده صافي القيمة الحالية (NPV) لجميع التدفقات النقدية. يسعى XIRR إلى حل المعادلة التالية (مثال لـ ACT_365F): i=0ncashflowi(1+rate)(dateidate0)/365=0\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0 يجب أن تكون المصفوفات مرتَّبة بحسب التاريخ تصاعديًا، وأن تكون التواريخ فريدة. Syntax
Arguments
  • cashflow — مصفوفة من التدفقات النقدية المقابلة للتواريخ في المعامل الثاني. Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
  • date — مصفوفة مرتَّبة من التواريخ الفريدة المقابلة للتدفقات النقدية. Array(Date) أو Array(Date32)
  • [, guess] — اختياري. التخمين الأولي (قيمة ثابتة) لحساب XIRR. Float*
  • [, daycount] — اصطلاح احتساب الأيام اختياري (القيمة الافتراضية ‘ACT_365F’). القيم المدعومة:
  • ‘ACT_365F’ - فعلي/365 ثابت: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365
  • ‘ACT_365_25’ - فعلي/365.25: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365.25 String
Returned value يُعيد قيمة XIRR. إذا تعذَّر إجراء الحساب، أعاد NaN. Float64 Examples simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response
simple_example_daycount
Query
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financialNetPresentValue

أُضيفت في: v25.7.0 تحسب صافي القيمة الحالية (NPV) لسلسلة من التدفقات النقدية، بافتراض تساوي الفواصل الزمنية بين كل تدفق نقدي وآخر. الصيغة الافتراضية (start_from_zero = true): \sum&#95;{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} الصيغة المتوافقة مع Excel (start_from_zero = false): \sum&#95;{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} البنية
الوسائط
  • rate — معدل الخصم المطلوب تطبيقه. Float*
  • cashflows — مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة). Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
  • [, start_from_zero] — معلمة منطقية اختيارية تشير إلى ما إذا كان يجب بدء حساب NPV من الفترة 0 (true) أو من الفترة 1 (false، متوافق مع Excel). القيمة الافتراضية: true. Bool
القيمة المُعادة يعيد صافي القيمة الحالية بوصفها قيمة Float64. Float64 أمثلة default_calculation
Query
Response
excel_compatible_calculation
Query
Response

financialNetPresentValueExtended

Introduced in: v25.7.0 تحسب دالة صافي القيمة الحالية الممتدة (XNPV) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تحدث بفترات غير منتظمة. تأخذ XNPV في الاعتبار توقيت كل تدفق نقدي عند حساب القيمة الحالية. معادلة XNPV للمعيار ACT_365F: XNPV=i=1ncashflowi(1+rate)(dateidate0)/365XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} يجب أن تكون المصفوفات مرتبة حسب التاريخ بترتيب تصاعدي. يجب أن تكون التواريخ فريدة.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة لنفس الوسائط.
Syntax
Arguments
  • rate — معدل الخصم الذي يُطبق. Float*
  • cashflows — مصفوفة التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخل (قيمة موجبة). يجب أن تحتوي على قيمة موجبة واحدة على الأقل وقيمة سالبة واحدة على الأقل. Array(Int8/16/32/64) or Array(Float*)
  • dates — مصفوفة التواريخ المقابلة لكل تدفق نقدي. يجب أن يكون حجمها مساويًا لمصفوفة التدفقات النقدية. Array(Date) or Array(Date32)
  • [, daycount] — اصطلاح اختياري لاحتساب الأيام. القيم المدعومة: 'ACT_365F' (الافتراضي) — Actual/365 Fixed، 'ACT_365_25' — Actual/365.25. String
Returned value تعيد صافي القيمة الحالية كقيمة Float64. Float64 Examples Basic usage
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Response
Using different day count convention
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦