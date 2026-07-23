قيمة hash لـ NULL هي NULL. للحصول على قيمة hash غير NULL لعمود من النوع Nullable، لفّه داخل tuple:
SELECT cityHash64(tuple(NULL))
لحساب قيمة hash لكامل محتويات table، استخدم
sum(cityHash64(tuple(*))) (أو أي دالة hash أخرى). تضمن
tuple عدم تخطي الصفوف التي تحتوي على قيم NULL. وتضمن
sum ألّا يؤثر ترتيب الصفوف.
قُدِّم في: v22.10.0 يحسب سلسلة تجزئة BLAKE3 ويُرجِع مجموعة البايتات الناتجة على هيئة FixedString. دُمجت دالة التجزئة التشفيرية هذه في ClickHouse باستخدام مكتبة BLAKE3 بلغة Rust. تتميز هذه الدالة بسرعة كبيرة نسبيًا، إذ تقدم أداءً أسرع بنحو الضعف مقارنةً بـ SHA-2، مع توليد قيم تجزئة بالطول نفسه مثل SHA-256. وتُرجِع دالة BLAKE3 قيمة تجزئة كمصفوفة بايتات من النوع FixedString(32). الصيغة
BLAKE3
المعاملات
BLAKE3(message)
message— سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(32)
أمثلة
hash
Query
SELECT hex(BLAKE3('ABC'))
Response
┌─hex(BLAKE3('ABC'))───────────────────────────────────────────────┐
│ D1717274597CF0289694F75D96D444B992A096F1AFD8E7BBFA6EBB1D360FEDFC │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v21.11.0 يحسب تجزئة MD4 للسلسلة النصية المعطاة. الصيغة
MD4
الوسائط
MD4(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب حساب قيمة hash لها.
String
FixedString(16)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(MD4('abc'));
Response
┌─hex(MD4('abc'))──────────────────┐
│ A448017AAF21D8525FC10AE87AA6729D │
└──────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة hash MD5 للسلسلة النصية المُعطاة. الصيغة
MD5
الوسيطات
MD5(s)
s— سلسلة الإدخال النصية المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(16)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(MD5('abc'));
Response
┌─hex(MD5('abc'))──────────────────┐
│ 900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72 │
└──────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.10.0 يحسب قيمة RIPEMD-160 hash للسلسلة النصية المُعطاة. البنية
RIPEMD160
الوسائط
RIPEMD160(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(20)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'));
Response
┌─HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'))─┐
│ 37F332F68DB77BD9D7EDD4969571AD671CF9DD3B │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تحسب قيمة تجزئة SHA1 للسلسلة النصية المُعطاة. الصيغة
SHA1
الوسائط
SHA1(s)
s— سلسلة الإدخال النصية المراد تجزئتها
String
FixedString(20)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA1('abc'));
Response
┌─hex(SHA1('abc'))─────────────────────────┐
│ A9993E364706816ABA3E25717850C26C9CD0D89D │
└──────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة SHA224 hash للسلسلة النصية المُعطاة. الصيغة
SHA224
الوسائط
SHA224(s)
s— قيمة الإدخال المراد تجزئتها.
String
FixedString(28)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA224('abc'));
Response
┌─hex(SHA224('abc'))───────────────────────────────────────┐
│ 23097D223405D8228642A477BDA255B32AADBCE4BDA0B3F7E36C9DA7 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب تجزئة SHA256 للسلسلة النصية المُعطاة. الصيغة
SHA256
المعاملات
SHA256(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(32)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA256('abc'));
Response
┌─hex(SHA256('abc'))───────────────────────────────────────────────┐
│ BA7816BF8F01CFEA414140DE5DAE2223B00361A396177A9CB410FF61F20015AD │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تحسب قيمة تجزئة SHA384 للسلسلة النصية المحددة. البنية
SHA384
الوسائط
SHA384(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(48)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA384('abc'));
Response
┌─hex(SHA384('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CB00753F45A35E8BB5A03D699AC65007272C32AB0EDED1631A8B605A43FF5BED8086072BA1E7CC2358BAECA134C825A7 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب تجزئة SHA512 للسلسلة النصية المُعطاة. الصيغة
SHA512
المعاملات
SHA512(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب تطبيق دالة التجزئة عليها
String
FixedString(64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA512('abc'));
Response
┌─hex(SHA512('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DDAF35A193617ABACC417349AE20413112E6FA4E89A97EA20A9EEEE64B55D39A2192992A274FC1A836BA3C23A3FEEBBD454D4423643CE80E2A9AC94FA54CA49F │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة hash SHA512_256 للسلسلة النصية المُعطاة. البنية
SHA512_256
الوسيطات
SHA512_256(s)
s— سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها.
String
FixedString(32)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(SHA512_256('abc'));
Response
┌─hex(SHA512_256('abc'))───────────────────────────────────────────┐
│ 53048E2681941EF99B2E29B76B4C7DABE4C2D0C634FC6D46E0E2F13107E7AF23 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 دالة hash سريعة وذات جودة مقبولة وغير مخصّصة للتشفير، تُحسب لسلسلة نصية مُستخرجة من URL باستخدام نوع من التطبيع. لهذه الدالة hash وضعان:
URLHash
الصياغة
|الوضع
|الوصف
URLHash(url)
|تحسب قيمة hash لسلسلة نصية بعد إزالة أحد الرموز الختامية
/ أو
? أو
# من النهاية، إذا كان موجودًا.
URLHash(url, N)
|تحسب قيمة hash لسلسلة نصية حتى المستوى N في التسلسل الهرمي لـ URL، بعد إزالة أحد الرموز الختامية
/ أو
? أو
# من النهاية، إذا كان موجودًا. المستويات هي نفسها كما في
URLHierarchy.
المعاملات القيمة المُعادة يعيد قيمة التجزئة المحسوبة لـ
URLHash(url[, N])
url.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com')
قيمة تجزئة URL عند المستوى المحدد
Response
┌─URLHash('htt⋯house.com')─┐
│ 13614512636072854701 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com/docs', 0);
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com/docs', 1);
Response
-- hash of https://www.clickhouse.com
┌─URLHash('htt⋯m/docs', 0)─┐
│ 13614512636072854701 │
└──────────────────────────┘
-- hash of https://www.clickhouse.com/docs
┌─URLHash('htt⋯m/docs', 1)─┐
│ 13167253331440520598 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينتج قيمة تجزئة CityHash بطول 64 بت. هذه دالة تجزئة سريعة وغير مشفّرة. تستخدم خوارزمية CityHash مع معاملات السلاسل النصية، وتستخدم دالة تجزئة سريعة وغير مشفّرة خاصة بالتنفيذ مع المعاملات ذات أنواع البيانات الأخرى. تستخدم الدالة combinator الخاص بـ CityHash للحصول على النتائج النهائية.
cityHash64
غيّرت Google خوارزمية CityHash بعد إضافتها إلى ClickHouse. وبعبارة أخرى، ينتج cityHash64 في ClickHouse وCityHash الأصلي من Google الآن نتائج مختلفة. يتوافق cityHash64 في ClickHouse مع CityHash v1.0.2.
البنية
قد تتساوى قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع المعاملات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسائط
cityHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسائط الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستدعاء
Query
SELECT cityHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS CityHash, toTypeName(CityHash) AS type;
حساب المجموع الاختباري للجدول بالكامل مع مراعاة ترتيب الصفوف
Response
┌─────────────CityHash─┬─type───┐
│ 12072650598913549138 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Query
CREATE TABLE users (
id UInt32,
name String,
age UInt8,
city String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO users VALUES
(1, 'Alice', 25, 'New York'),
(2, 'Bob', 30, 'London'),
(3, 'Charlie', 35, 'Tokyo');
SELECT groupBitXor(cityHash64(*)) FROM users;
Response
┌─groupBitXor(⋯age, city))─┐
│ 11639977218258521182 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v20.12.0 يُنتج قيمة FarmHash من 64 بت باستخدام الطريقة
farmFingerprint64
Fingerprint64.
الصيغة
قد تتطابق قيم تجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع الوسائط. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
farmFingerprint64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT farmFingerprint64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS FarmFingerprint, toTypeName(FarmFingerprint) AS type;
Response
┌─────FarmFingerprint─┬─type───┐
│ 5752020380710916328 │ UInt64 │
└─────────────────────┴────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينتج قيمة FarmHash بطول 64 بت باستخدام الطريقة
farmHash64
Hash64.
البنية
قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها حتى مع اختلاف أنواع الوسيطات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
farmHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المراد حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT farmHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS FarmHash, toTypeName(FarmHash) AS type;
Response
┌─────────────FarmHash─┬─type───┐
│ 18125596431186471178 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحسب تجزئة MurmurHash2 ذات 64 بت لقيمة الإدخال باستخدام البذرة نفسها المستخدمة في GCC. وهو قابل للنقل بين إصدارات البناء الخاصة بـ Clang وGCC. الصياغة
gccMurmurHash
المعاملات
gccMurmurHash(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغير من المعاملات المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
gccMurmurHash(1, 2, 3) AS res1,
gccMurmurHash(('a', [1, 2, 3], 4, (4, ['foo', 'bar'], 1, (1, 2)))) AS res2
Response
┌─────────────────res1─┬────────────────res2─┐
│ 12384823029245979431 │ 1188926775431157506 │
└──────────────────────┴─────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تقوم بإعادة تفسير جميع معلمات الإدخال على أنها سلاسل نصية، وتحسب قيمة هاش MD5 لكل منها. ثم تدمج قيم الهاش، وتأخذ أول 8 بايت من هاش السلسلة الناتجة، وتعيد تفسيرها على أنها UInt64 بترتيب البايتات big-endian. هذه الدالة بطيئة نسبيًا (5 ملايين سلسلة قصيرة في الثانية لكل نواة معالج). يُفضَّل استخدام الدالة
halfMD5
sipHash64 بدلًا منها.
تأخذ الدالة عددًا متغيرًا من معلمات الإدخال.
يمكن أن تكون الوسائط من أي من أنواع البيانات المدعومة.
بالنسبة إلى بعض أنواع البيانات، قد تتطابق القيمة المحسوبة لدالة الهاش للقيم نفسها حتى إذا اختلفت أنواع الوسائط (الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، وTuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، وMap ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها).
الصياغة
الوسائط
halfMD5(arg1[, arg2, ..., argN])
arg1[, arg2, ..., argN]— عدد متغيّر من الوسائط المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64 بترتيب البايتات big-endian.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT HEX(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'));
Response
┌─hex(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'))─┐
│ 2C9506B7374CFAF4 │
└───────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v20.1.0 يحسب قيمة “HiveHash” من سلسلة نصية. وهو ببساطة
hiveHash
JavaHash مع تصفير بتات الإشارة.
تُستخدم هذه الدالة في Apache Hive للإصدارات السابقة لـ 3.0.
الصياغة
الوسائط
hiveHash(arg)
arg— سلسلة الإدخال المراد حساب hash لها.
String
Int32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT hiveHash('Hello, world!');
Response
┌─hiveHash('Hello, world!')─┐
│ 267439093 │
└───────────────────────────┘
أُضيفت في: v25.5.0 ينفّذ منطق تحويل التجزئة في Iceberg البنية
icebergHash
الوسائط
icebergHash(value)
value— القيمة المصدر المطلوب حساب تجزئتها من النوع
Integerأو
Boolأو
Decimalأو
Float*أو
Stringأو
FixedStringأو
UUIDأو
Dateأو
Timeأو
DateTime
Int32
أمثلة
مثال
Query
SELECT icebergHash(1.0 :: Float32)
Response
-142385009
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة hash من 32 بتًا لعدد صحيح. دالة الـ hash سريعة نسبيًا، لكنها ليست دالة hash تشفيرية. البنية
intHash32
الوسائط
intHash32(arg)
arg— عدد صحيح يُراد تجزئته.
(U)Int*
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT intHash32(42);
Response
┌─intHash32(42)─┐
│ 1228623923 │
└───────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحسب قيمة hash من نوع 64-bit لعدد صحيح. تُعد دالة hash هذه سريعة نسبيًا (وأسرع حتى من
intHash64
intHash32)، لكنها ليست دالة hash تشفيرية.
الصياغة
المعاملات
intHash64(int)
int— عدد صحيح لإجراء التجزئة عليه.
(U)Int*
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT intHash64(42);
Response
┌────────intHash64(42)─┐
│ 11490350930367293593 │
└──────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحسب قيمة JavaHash لـ:
javaHash
الصياغة
لا تدعم Java سوى حساب hash للأعداد الصحيحة الموقعة، لذا إذا أردت حساب hash للأعداد الصحيحة غير الموقعة، فيجب تحويلها إلى أنواع ClickHouse الموقعة المناسبة.
الوسيطات
javaHash(arg)
arg— قيمة الإدخال المطلوب تجزئتها.
Any
arg
Int32
أمثلة
مثال استخدام 1
Query
SELECT javaHash(toInt32(123));
مثال استخدام 2
Response
┌─javaHash(toInt32(123))─┐
│ 123 │
└────────────────────────┘
Query
SELECT javaHash('Hello, world!');
Response
┌─javaHash('Hello, world!')─┐
│ -1880044555 │
└───────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 يحسب JavaHash من سلسلة نصية، بافتراض أنها تتضمن بايتات تمثل سلسلة نصية بترميز UTF-16LE. الصيغة
javaHashUTF16LE
الوسائط
javaHashUTF16LE(arg)
arg— سلسلة بترميز UTF-16LE.
String
Int32
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'));
Response
┌─javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'))─┐
│ 3556498 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 يحسب التجزئة المتسقة بالقفز لعدد صحيح. الصيغة
jumpConsistentHash
الوسيطات القيمة المعادة يعيد قيمة التجزئة المحسوبة.
jumpConsistentHash(key, buckets)
Int32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT jumpConsistentHash(256, 4)
Response
┌─jumpConsistentHash(256, 4)─┐
│ 3 │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.4.0 يحسب تجزئة MurmurHash2 ذات 32 بت لقيمة الإدخال باستخدام نفس
kafkaMurmurHash
seed المستخدم في Kafka، ومن دون أعلى بت، ليكون متوافقًا مع Default Partitioner.
الصيغة
الوسيطات
kafkaMurmurHash(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من المعاملات المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
kafkaMurmurHash('foobar') AS res1,
kafkaMurmurHash(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS res2
Response
┌───────res1─┬─────res2─┐
│ 1357151166 │ 85479775 │
└────────────┴──────────┘
أُضيف في: v25.4.0 يحسب التجزئة التشفيرية Keccak-256 للسلسلة النصية المعطاة. تُستخدم دالة التجزئة هذه على نطاق واسع في تطبيقات البلوك تشين، وخصوصًا Ethereum. الصياغة
keccak256
الوسائط
keccak256(message)
message— سلسلة الإدخال المطلوب حساب hash لها.
String
FixedString(32)
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT hex(keccak256('hello'))
Response
┌─hex(keccak256('hello'))──────────────────────────────────────────┐
│ 1C8AFF950685C2ED4BC3174F3472287B56D9517B9C948127319A09A7A36DEAC8 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.6.0 خوارزمية تجزئة متسقة بزمن ومساحة O(1) طوّرها Konstantin ‘Kostik’ Oblakov. تكون فعّالة فقط عندما يكون
kostikConsistentHash
n <= 32768.
الصياغة
الأسماء البديلة:
kostikConsistentHash(input, n)
yandexConsistentHash
المعاملات
القيمة المُعادة
يعيد قيمة التجزئة المحسوبة.
UInt16
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2);
Response
┌─kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينتج قيمة hash من MetroHash بطول 64 بت.
metroHash64
البنية
قد تتطابق قيم hash المحسوبة لقيم الإدخال نفسها حتى مع اختلاف أنواع argument. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّى وغير المسمّى الذي يحتوي على البيانات نفسها، و
Map والنوع المناظر له
Array(Tuple(key, value)) الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
metroHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغير من وسيطات الإدخال المراد حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT metroHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MetroHash, toTypeName(MetroHash) AS type;
Response
┌────────────MetroHash─┬─type───┐
│ 14235658766382344533 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
أُضيف في: v18.5.0 يحسب قيمة تجزئة MurmurHash2 لقيمة الإدخال.
murmurHash2_32
البنية
قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع المعاملات. ينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map والنوع المقابل
Array(Tuple(key, value)) الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
murmurHash2_32(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT murmurHash2_32(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type;
Response
┌─MurmurHash2─┬─type───┐
│ 3681770635 │ UInt32 │
└─────────────┴────────┘
أُضيف في: v18.10.0 يحسب قيمة التجزئة MurmurHash2 لقيمة الإدخال.
murmurHash2_64
البنية
قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع الوسيطات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّى وغير المسمّى التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل له الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
murmurHash2_64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغير من وسيطات الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT murmurHash2_64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type;
Response
┌──────────MurmurHash2─┬─type───┐
│ 11832096901709403633 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
أُضيف في: v18.10.0 يحسب قيمة تجزئة MurmurHash3 بطول 128 بت لقيمة الإدخال. الصيغة
murmurHash3_128
الوسائط
murmurHash3_128(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسائط الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها.
Any
MurmurHash3 المحسوبة بطول 128 بت لوسائط الإدخال.
FixedString(16)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'));
Response
┌─hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'))─┐
│ F8F7AD9B6CD4CF117A71E277E2EC2931 │
└───────────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v18.10.0 ينتج قيمة تجزئة MurmurHash3.
murmurHash3_32
البنية
قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها مع أنواع وسيطات مختلفة. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
murmurHash3_32(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغيّر من وسائط الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة.
Any
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT murmurHash3_32(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type;
Response
┌─MurmurHash3─┬─type───┐
│ 2152717 │ UInt32 │
└─────────────┴────────┘
أُضيفت في: v18.10.0 تحسب تجزئة MurmurHash3 لقيمة الإدخال.
murmurHash3_64
البنية
قد تتساوى قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها لأنواع وسائط مختلفة. يؤثر هذا، على سبيل المثال، في أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و
Tuple المسمّى وغير المسمّى التي تحتوي على البيانات نفسها، و
Map ونوع
Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.
الوسيطات
murmurHash3_64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— عدد متغير من وسيطات الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT murmurHash3_64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type;
Response
┌──────────MurmurHash3─┬─type───┐
│ 11832096901709403633 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
قُدِّمت في: v21.1.0 تُقسِّم سلسلة ASCII إلى مقاطع n-gram تتكوّن من
ngramMinHash
ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع tuple يحتوي على هذه القيم.
وتستخدم
hashnum من أصغر قيم hash لحساب أقل hash، و
hashnum من أكبر قيم hash لحساب أكبر hash.
وهي تراعي حالة الأحرف.
يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام
tupleHammingDistance.
وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت قيم hash المُرجعة متطابقة في كلتيهما، فإن هاتين السلسلتين متطابقتان.
الصياغة
الوسيطات
ngramMinHash(string[, ngramsize, hashnum])
string— السلسلة النصية التي تُحسب لها قيمة
hash.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، وأي قيمة من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم
hashالدنيا والعليا المستخدمة لحساب النتيجة، وأي قيمة من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
Tuple تحتوي على قيمتي
hash — الصغرى والكبرى.
Tuple
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHash('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple──────────────────────────────────────┐
│ (18333312859352735453,9054248444481805918) │
└────────────────────────────────────────────┘
طُرح في: v21.1.0 يقسّم سلسلة ASCII إلى n-grams من
ngramMinHashArg
ngramsize رمزًا، ويُرجع n-grams ذات أصغر وأكبر قيم hash، كما تحسبها الدالة
ngramMinHash للمدخل نفسه.
وهي حساسة لحالة الأحرف.
البنية
الوسائط
ngramMinHashArg(string[, ngramsize, hashnum])
string— السلسلة المراد حساب قيمة التجزئة لها.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم التجزئة الدنيا والعليا المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
hashnum من
n-grams.
Tuple(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashArg('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('Hou','lic','ick','ous','ckH','Cli')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تقسم سلسلة ASCII إلى n-grams من
ngramMinHashArgCaseInsensitive
ngramsize رموز، وتُرجِع قيم n-grams ذات أصغر وأكبر hash كما تحسبها الدالة
ngramMinHashCaseInsensitive للمدخل نفسه.
وهي غير حساسة لحالة الأحرف.
البنية
المعاملات
ngramMinHashArgCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])
string— سلسلة نصية يُراد حساب قيمة
hashلها.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم
hashالصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
Tuple تحتوي على قيمتين من النوع
Tuple، في كلٍّ منهما
hashnum من
n-grams.
Tuple(Tuple(String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitive('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','kHo','use','Cli'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى مقاطع n-gram من
ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8
ngramsize رمزًا، وتُرجع مقاطع n-gram ذات قيم hash الصغرى والكبرى، كما تحسبها الدالة ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8 باستخدام المُدخل نفسه.
وهي غير حساسة لحالة الأحرف.
الصيغة
المعاملات
ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— سلسلة نصية يُراد حساب قيمة التجزئة لها.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، ويمكن أن يكون أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم التجزئة الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، ويمكن أن يكون أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
hashnum من
n-grams.
Tuple(Tuple(String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ckH','ous','ick','lic','kHo','use'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v21.1.0 يقسّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams من
ngramMinHashArgUTF8
ngramsize رمزًا، ويُرجع قيم n-grams ذات أدنى وأعلى hash، كما تحسبها الدالة
ngramMinHashUTF8 للإدخال نفسه.
وهي حساسة لحالة الأحرف.
البنية
الوسيطات
ngramMinHashArgUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— السلسلة النصية التي سيتم حساب قيمة التجزئة لها.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، ويمكن أن يكون أي رقم من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم التجزئة الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، ويمكن أن يكون أي رقم من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
hashnum من
n-grams.
Tuple(Tuple(String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashArgUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('kHo','Hou','lic','ick','ous','ckH')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تُقسِّم سلسلة ASCII إلى n-grams من
ngramMinHashCaseInsensitive
ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، وتُرجع Tuple بهذه الـ hashes.
وتستخدم
hashnum من أقل قيم hash لحساب أدنى hash، و
hashnum من أكبر قيم hash لحساب أقصى hash.
وهي غير حساسة لحالة الأحرف.
يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام
tupleHammingDistance.
بالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـ hashes المُعادة متطابقة في كلتا السلسلتين، فهذا يعني أن السلسلتين متطابقتان.
الصياغة
الوسيطات
ngramMinHashCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])
string— سلسلة نصية. String. -
ngramsize— حجم الـ n-gram. اختياري. القيم الممكنة: أي رقم من
1إلى
25. القيمة الافتراضية:
3. UInt8. -
hashnum— عدد قيمتي hash الصغرى والكبرى المستخدمتين لحساب النتيجة. اختياري. القيم الممكنة: أي رقم من
1إلى
25. القيمة الافتراضية:
6. UInt8.
Tuple
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashCaseInsensitive('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple──────────────────────────────────────┐
│ (2106263556442004574,13203602793651726206) │
└────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v21.1.0 تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams من
ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8
ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع Tuple تحتوي على هذه الـ hashes.
وتستخدم
hashnum من أصغر قيم hash لحساب الحد الأدنى للـ hash، و
hashnum من أكبر قيم hash لحساب الحد الأقصى للـ hash.
وهي غير حساسة لحالة الأحرف.
يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام
tupleHammingDistance.
وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـ hashes المُعادة متطابقة في كلتا السلسلتين، فإن هاتين السلسلتين متطابقتان.
البنية
الوسائط
ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8(string [, ngramsize, hashnum])
string— سلسلة نصية يُحسَب لها hash.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم hash الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
Tuple تحتوي على قيمتي hash — الصغرى والكبرى.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple───────────────────────────────────────┐
│ (12493625717655877135,13203602793651726206) │
└─────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams مكوّنة من
ngramMinHashUTF8
ngramsize رمزًا، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع tuple تحتوي على هذه الـhashes.
وتستخدم
hashnum من أصغر قيم hash لحساب أقل hash، و
hashnum من أكبر قيم hash لحساب أكبر hash.
وهي حساسة لحالة الأحرف.
يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام
tupleHammingDistance.
وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـhashes المُرجعة متطابقة في كلتا السلسلتين، فإن هاتين السلسلتين تكونان متطابقتين.
البنية
الوسيطات
ngramMinHashUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— السلسلة النصية المطلوب حساب
hashلها.
String
ngramsize— اختياري. حجم
n-gram، وأي قيمة من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
3.
UInt8
hashnum— اختياري. عدد قيم
hashالصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، وأي قيمة من
1إلى
25. القيمة الافتراضية هي
6.
UInt8
Tuple تحتوي على قيمتي
hash — الصغرى والكبرى.
Tuple
أمثلة
مثال استخدام
Query