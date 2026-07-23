يمكن استخدام دوال التجزئة لإعادة خلط العناصر بطريقة شبه عشوائية وحتمية.

Simhash هي دالة hash تُرجع قيم hash متقاربة للوسيطات المتقاربة (المتشابهة).

تقبل معظم دوال التجزئة أي عدد من الوسيطات، مهما كانت أنواعها.

قيمة hash لـ NULL هي NULL. للحصول على قيمة hash غير NULL لعمود من النوع Nullable، لفّه داخل tuple: SELECT cityHash64(tuple( NULL ))

لحساب قيمة hash لكامل محتويات table، استخدم sum(cityHash64(tuple(*))) (أو أي دالة hash أخرى). تضمن tuple عدم تخطي الصفوف التي تحتوي على قيم NULL. وتضمن sum ألّا يؤثر ترتيب الصفوف.

قُدِّم في: v22.10.0

يحسب سلسلة تجزئة BLAKE3 ويُرجِع مجموعة البايتات الناتجة على هيئة FixedString. دُمجت دالة التجزئة التشفيرية هذه في ClickHouse باستخدام مكتبة BLAKE3 بلغة Rust. تتميز هذه الدالة بسرعة كبيرة نسبيًا، إذ تقدم أداءً أسرع بنحو الضعف مقارنةً بـ SHA-2، مع توليد قيم تجزئة بالطول نفسه مثل SHA-256. وتُرجِع دالة BLAKE3 قيمة تجزئة كمصفوفة بايتات من النوع FixedString(32).

الصيغة

BLAKE3( message )

المعاملات

message — سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها. String

القيمة المُعادة

تُرجع تجزئة BLAKE3 بطول 32 بايت لسلسلة الإدخال، على هيئة سلسلة نصية ثابتة الطول. FixedString(32)

أمثلة

hash

Query SELECT hex(BLAKE3( 'ABC' ))

Response ┌─hex(BLAKE3('ABC'))───────────────────────────────────────────────┐ │ D1717274597CF0289694F75D96D444B992A096F1AFD8E7BBFA6EBB1D360FEDFC │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v21.11.0

يحسب تجزئة MD4 للسلسلة النصية المعطاة.

الصيغة

MD4(s)

الوسائط

s — سلسلة الإدخال المطلوب حساب قيمة hash لها. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة hash ‏MD4 لسلسلة الإدخال المحددة كسلسلة ثابتة الطول. FixedString(16)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(MD4( 'abc' ));

Response ┌─hex(MD4('abc'))──────────────────┐ │ A448017AAF21D8525FC10AE87AA6729D │ └──────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب قيمة hash ‏MD5 للسلسلة النصية المُعطاة.

الصيغة

MD5(s)

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال النصية المطلوب تجزئتها. String

القيمة المعادة

يعيد قيمة تجزئة MD5 لسلسلة الإدخال المحددة على هيئة سلسلة نصية ثابتة الطول. FixedString(16)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(MD5( 'abc' ));

Response ┌─hex(MD5('abc'))──────────────────┐ │ 900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72 │ └──────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.10.0

يحسب قيمة RIPEMD-160 hash للسلسلة النصية المُعطاة.

البنية

RIPEMD160(s)

الوسائط

s — سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة RIPEMD160 لسلسلة الإدخال المحددة على هيئة سلسلة ثابتة الطول. FixedString(20)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(RIPEMD160( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ));

Response ┌─HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'))─┐ │ 37F332F68DB77BD9D7EDD4969571AD671CF9DD3B │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب قيمة تجزئة SHA1 للسلسلة النصية المُعطاة.

الصيغة

SHA1(s)

الوسائط

s — سلسلة الإدخال النصية المراد تجزئتها String

القيمة المُعادة

يُرجع تجزئة SHA1 لسلسلة الإدخال النصية المحددة على شكل سلسلة نصية ثابتة الطول. FixedString(20)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA1( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA1('abc'))─────────────────────────┐ │ A9993E364706816ABA3E25717850C26C9CD0D89D │ └──────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب قيمة SHA224 hash للسلسلة النصية المُعطاة.

الصيغة

SHA224(s)

الوسائط

s — قيمة الإدخال المراد تجزئتها. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة تجزئة SHA224 لسلسلة الإدخال المعطاة في صورة سلسلة ثابتة الطول. FixedString(28)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA224( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA224('abc'))───────────────────────────────────────┐ │ 23097D223405D8228642A477BDA255B32AADBCE4BDA0B3F7E36C9DA7 │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب تجزئة SHA256 للسلسلة النصية المُعطاة.

الصيغة

SHA256(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها. String

القيمة المُعادة

تعيد تجزئة SHA256 لسلسلة الإدخال المحددة على هيئة سلسلة ثابتة الطول. FixedString(32)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA256( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA256('abc'))───────────────────────────────────────────────┐ │ BA7816BF8F01CFEA414140DE5DAE2223B00361A396177A9CB410FF61F20015AD │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب قيمة تجزئة SHA384 للسلسلة النصية المحددة.

البنية

SHA384(s)

الوسائط

s — سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها. String

القيمة المعادة

يعيد قيمة تجزئة SHA384 لسلسلة الإدخال المحددة على هيئة سلسلة ثابتة الطول. FixedString(48)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA384( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA384('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CB00753F45A35E8BB5A03D699AC65007272C32AB0EDED1631A8B605A43FF5BED8086072BA1E7CC2358BAECA134C825A7 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب تجزئة SHA512 للسلسلة النصية المُعطاة.

الصيغة

SHA512(s)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال المطلوب تطبيق دالة التجزئة عليها String

القيمة المُعادة

تعيد دالة SHA512 قيمة تجزئة SHA512 لسلسلة الإدخال المحددة على شكل سلسلة نصية ثابتة الطول. FixedString(64)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA512( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA512('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DDAF35A193617ABACC417349AE20413112E6FA4E89A97EA20A9EEEE64B55D39A2192992A274FC1A836BA3C23A3FEEBBD454D4423643CE80E2A9AC94FA54CA49F │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب قيمة hash ‏SHA512_256 للسلسلة النصية المُعطاة.

البنية

SHA512_256(s)

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال المطلوب تجزئتها. String

القيمة المُعادة

تُرجع دالة SHA512_256 قيمة تجزئة سلسلة الإدخال المحددة على هيئة سلسلة ذات طول ثابت. FixedString(32)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(SHA512_256( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA512_256('abc'))───────────────────────────────────────────┐ │ 53048E2681941EF99B2E29B76B4C7DABE4C2D0C634FC6D46E0E2F13107E7AF23 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

دالة hash سريعة وذات جودة مقبولة وغير مخصّصة للتشفير، تُحسب لسلسلة نصية مُستخرجة من URL باستخدام نوع من التطبيع.

لهذه الدالة hash وضعان:

الوضع الوصف URLHash(url) تحسب قيمة hash لسلسلة نصية بعد إزالة أحد الرموز الختامية / أو ? أو # من النهاية، إذا كان موجودًا. URLHash(url, N) تحسب قيمة hash لسلسلة نصية حتى المستوى N في التسلسل الهرمي لـ URL، بعد إزالة أحد الرموز الختامية / أو ? أو # من النهاية، إذا كان موجودًا. المستويات هي نفسها كما في URLHierarchy .

الصياغة

URLHash( url [, N])

المعاملات

url — سلسلة URL المراد تجزئتها. String

— سلسلة URL المراد تجزئتها. N — اختياري. المستوى في البنية الهرمية لـ URL. (U)Int*

القيمة المُعادة

url . UInt64 يعيد قيمة التجزئة المحسوبة لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com' )

Response ┌─URLHash('htt⋯house.com')─┐ │ 13614512636072854701 │ └──────────────────────────┘

قيمة تجزئة URL عند المستوى المحدد

Query SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com/docs' , 0 ); SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com/docs' , 1 );

Response -- hash of https://www.clickhouse.com ┌─URLHash('htt⋯m/docs', 0)─┐ │ 13614512636072854701 │ └──────────────────────────┘ -- hash of https://www.clickhouse.com/docs ┌─URLHash('htt⋯m/docs', 1)─┐ │ 13167253331440520598 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

ينتج قيمة تجزئة CityHash بطول 64 بت.

هذه دالة تجزئة سريعة وغير مشفّرة. تستخدم خوارزمية CityHash مع معاملات السلاسل النصية، وتستخدم دالة تجزئة سريعة وغير مشفّرة خاصة بالتنفيذ مع المعاملات ذات أنواع البيانات الأخرى. تستخدم الدالة combinator الخاص بـ CityHash للحصول على النتائج النهائية.

غيّرت Google خوارزمية CityHash بعد إضافتها إلى ClickHouse. وبعبارة أخرى، ينتج cityHash64 في ClickHouse وCityHash الأصلي من Google الآن نتائج مختلفة. يتوافق cityHash64 في ClickHouse مع CityHash v1.0.2.

قد تتساوى قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع المعاملات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

cityHash64(arg1[, arg2, ...])

الوسائط

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسائط الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسائط الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستدعاء

Query SELECT cityHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS CityHash, toTypeName(CityHash) AS type ;

Response ┌─────────────CityHash─┬─type───┐ │ 12072650598913549138 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

حساب المجموع الاختباري للجدول بالكامل مع مراعاة ترتيب الصفوف

Query CREATE TABLE users ( id UInt32, name String, age UInt8, city String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO users VALUES ( 1 , 'Alice' , 25 , 'New York' ), ( 2 , 'Bob' , 30 , 'London' ), ( 3 , 'Charlie' , 35 , 'Tokyo' ); SELECT groupBitXor(cityHash64( * )) FROM users;

Response ┌─groupBitXor(⋯age, city))─┐ │ 11639977218258521182 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v20.12.0

Fingerprint64 . يُنتج قيمة FarmHash من 64 بت باستخدام الطريقة

farmFingerprint64 للحصول على قيمة ثابتة وقابلة للنقل بدلًا من يُفضَّلللحصول على قيمة ثابتة وقابلة للنقل بدلًا من farmHash64

قد تتطابق قيم تجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع الوسائط. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.

الصيغة

farmFingerprint64(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المُعادة

تُعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT farmFingerprint64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS FarmFingerprint, toTypeName(FarmFingerprint) AS type ;

Response ┌─────FarmFingerprint─┬─type───┐ │ 5752020380710916328 │ UInt64 │ └─────────────────────┴────────┘

أُضيف في: v1.1.0

Hash64 . ينتج قيمة FarmHash بطول 64 بت باستخدام الطريقة

يُفضَّل استخدام farmFingerprint64 للحصول على قيمة مستقرة وقابلة للنقل.

قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها حتى مع اختلاف أنواع الوسيطات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

farmHash64(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المراد حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المعادة

تُرجِع قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT farmHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS FarmHash, toTypeName(FarmHash) AS type ;

Response ┌─────────────FarmHash─┬─type───┐ │ 18125596431186471178 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يحسب تجزئة MurmurHash2 ‎‏ ذات 64 بت لقيمة الإدخال باستخدام البذرة نفسها المستخدمة في GCC

وهو قابل للنقل بين إصدارات البناء الخاصة بـ Clang وGCC.

الصياغة

gccMurmurHash(arg1[, arg2, ...])

المعاملات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغير من المعاملات المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المُعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة لمعاملات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT gccMurmurHash( 1 , 2 , 3 ) AS res1, gccMurmurHash(( 'a' , [1, 2, 3], 4 , ( 4 , ['foo', 'bar'], 1 , ( 1 , 2 )))) AS res2

Response ┌─────────────────res1─┬────────────────res2─┐ │ 12384823029245979431 │ 1188926775431157506 │ └──────────────────────┴─────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تقوم بإعادة تفسير جميع معلمات الإدخال على أنها سلاسل نصية، وتحسب قيمة هاش MD5 لكل منها. ثم تدمج قيم الهاش، وتأخذ أول 8 بايت من هاش السلسلة الناتجة، وتعيد تفسيرها على أنها UInt64 بترتيب البايتات big-endian. هذه الدالة بطيئة نسبيًا (5 ملايين سلسلة قصيرة في الثانية لكل نواة معالج).

يُفضَّل استخدام الدالة sipHash64 بدلًا منها.

تأخذ الدالة عددًا متغيرًا من معلمات الإدخال. يمكن أن تكون الوسائط من أي من أنواع البيانات المدعومة. بالنسبة إلى بعض أنواع البيانات، قد تتطابق القيمة المحسوبة لدالة الهاش للقيم نفسها حتى إذا اختلفت أنواع الوسائط (الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، وTuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، وMap ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها).

الصياغة

halfMD5(arg1[, arg2, ..., argN])

الوسائط

arg1[, arg2, ..., argN] — عدد متغيّر من الوسائط المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المعادة

UInt64 بترتيب البايتات big-endian. تعيد نصف قيمة تجزئة MD5 المحسوبة لمعاملات الإدخال المحددة، وتُعاد على هيئةبترتيب البايتات big-endian. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT HEX(halfMD5( 'abc' , 'cde' , 'fgh' ));

Response ┌─hex(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'))─┐ │ 2C9506B7374CFAF4 │ └───────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v20.1.0

يحسب قيمة “HiveHash” من سلسلة نصية. وهو ببساطة JavaHash مع تصفير بتات الإشارة. تُستخدم هذه الدالة في Apache Hive للإصدارات السابقة لـ 3.0.

دالة hash هذه منخفضة الأداء. استخدمها فقط إذا كانت هذه الخوارزمية مستخدمة بالفعل في نظام آخر وكنت بحاجة إلى حساب النتيجة نفسها.

الصياغة

hiveHash(arg)

الوسائط

arg — سلسلة الإدخال المراد حساب hash لها. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة “hive hash” المحسوبة لسلسلة الإدخال. Int32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT hiveHash( 'Hello, world!' );

Response ┌─hiveHash('Hello, world!')─┐ │ 267439093 │ └───────────────────────────┘

أُضيفت في: v25.5.0

ينفّذ منطق تحويل التجزئة في Iceberg

البنية

icebergHash( value )

الوسائط

value — القيمة المصدر المطلوب حساب تجزئتها من النوع Integer أو Bool أو Decimal أو Float* أو String أو FixedString أو UUID أو Date أو Time أو DateTime

القيمة المُعادة

تعيد قيمة تجزئة Murmur3 بطول 32 بت، بإصدار x86، وببذرة قدرها 0 من النوع Int32

أمثلة

مثال

Query SELECT icebergHash( 1 . 0 :: Float32)

Response -142385009

أُضيف في: v1.1.0

يحسب قيمة hash من 32 بتًا لعدد صحيح.

دالة الـ hash سريعة نسبيًا، لكنها ليست دالة hash تشفيرية.

البنية

intHash32(arg)

الوسائط

arg — عدد صحيح يُراد تجزئته. (U)Int*

القيمة المعادة

يعيد رمز التجزئة المحسوب بطول 32 بت للعدد الصحيح المُدخل UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT intHash32( 42 );

Response ┌─intHash32(42)─┐ │ 1228623923 │ └───────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحسب قيمة hash من نوع 64-bit لعدد صحيح.

تُعد دالة hash هذه سريعة نسبيًا (وأسرع حتى من intHash32 )، لكنها ليست دالة hash تشفيرية.

الصياغة

intHash64( int )

المعاملات

int — عدد صحيح لإجراء التجزئة عليه. (U)Int*

القيمة المعادة

قيمة تجزئة بطول 64 بت. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT intHash64( 42 );

Response ┌────────intHash64(42)─┐ │ 11490350930367293593 │ └──────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يحسب قيمة JavaHash لـ:

دالة hash هذه ضعيفة الأداء. استخدمها فقط إذا كانت هذه الخوارزمية مستخدمة بالفعل في نظام آخر وكنت بحاجة إلى حساب النتيجة نفسها.

لا تدعم Java سوى حساب hash للأعداد الصحيحة الموقعة، لذا إذا أردت حساب hash للأعداد الصحيحة غير الموقعة، فيجب تحويلها إلى أنواع ClickHouse الموقعة المناسبة.

الصياغة

javaHash(arg)

الوسيطات

arg — قيمة الإدخال المطلوب تجزئتها. Any

القيمة المعادة

arg Int32 يعيد قيمة التجزئة المحسوبة لـ

أمثلة

مثال استخدام 1

Query SELECT javaHash(toInt32( 123 ));

Response ┌─javaHash(toInt32(123))─┐ │ 123 │ └────────────────────────┘

مثال استخدام 2

Query SELECT javaHash( 'Hello, world!' );

Response ┌─javaHash('Hello, world!')─┐ │ -1880044555 │ └───────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.1.0

يحسب JavaHash من سلسلة نصية، بافتراض أنها تتضمن بايتات تمثل سلسلة نصية بترميز UTF-16LE.

الصيغة

javaHashUTF16LE(arg)

الوسائط

arg — سلسلة بترميز UTF-16LE. String

القيمة المُعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة للسلسلة المرمّزة بترميز UTF-16LE. Int32

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT javaHashUTF16LE(convertCharset( 'test' , 'utf-8' , 'utf-16le' ));

Response ┌─javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'))─┐ │ 3556498 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

الصيغة

jumpConsistentHash( key , buckets)

الوسيطات

key — مفتاح الإدخال. UInt64

— مفتاح الإدخال. buckets — عدد الخانات. Int32

القيمة المعادة

يعيد قيمة التجزئة المحسوبة. Int32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT jumpConsistentHash( 256 , 4 )

Response ┌─jumpConsistentHash(256, 4)─┐ │ 3 │ └────────────────────────────┘

أُضيف في: v23.4.0

seed المستخدم في يحسب تجزئة MurmurHash2 ‏ ذات 32 بت لقيمة الإدخال باستخدام نفسالمستخدم في Kafka ، ومن دون أعلى بت، ليكون متوافقًا مع Default Partitioner

الصيغة

kafkaMurmurHash(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من المعاملات المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة التجزئة المحسوبة لمعاملات الإدخال. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT kafkaMurmurHash( 'foobar' ) AS res1, kafkaMurmurHash( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS res2

Response ┌───────res1─┬─────res2─┐ │ 1357151166 │ 85479775 │ └────────────┴──────────┘

أُضيف في: v25.4.0

يحسب التجزئة التشفيرية Keccak-256 للسلسلة النصية المعطاة. تُستخدم دالة التجزئة هذه على نطاق واسع في تطبيقات البلوك تشين، وخصوصًا Ethereum.

الصياغة

keccak256( message )

الوسائط

message — سلسلة الإدخال المطلوب حساب hash لها. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة hash ‏Keccak-256 بطول 32 بايت لسلسلة الإدخال على هيئة سلسلة ثابتة الطول. FixedString(32)

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT hex(keccak256( 'hello' ))

Response ┌─hex(keccak256('hello'))──────────────────────────────────────────┐ │ 1C8AFF950685C2ED4BC3174F3472287B56D9517B9C948127319A09A7A36DEAC8 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.6.0

خوارزمية تجزئة متسقة بزمن ومساحة O(1) طوّرها Konstantin ‘Kostik’ Oblakov. تكون فعّالة فقط عندما يكون n <= 32768 .

الصياغة

kostikConsistentHash(input, n)

الأسماء البديلة: yandexConsistentHash

المعاملات

input — مفتاح من نوع عدد صحيح. UInt64

— مفتاح من نوع عدد صحيح. n — عدد الحاويات. UInt16

القيمة المُعادة

يعيد قيمة التجزئة المحسوبة. UInt16

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT kostikConsistentHash( 16045690984833335023 , 2 );

Response ┌─kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2)─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

ينتج قيمة hash‏ من MetroHash بطول 64 بت.

قد تتطابق قيم hash المحسوبة لقيم الإدخال نفسها حتى مع اختلاف أنواع argument. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّى وغير المسمّى الذي يحتوي على البيانات نفسها، و Map والنوع المناظر له Array(Tuple(key, value)) الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

metroHash64(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغير من وسيطات الإدخال المراد حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المعادة

يعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT metroHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MetroHash, toTypeName(MetroHash) AS type ;

Response ┌────────────MetroHash─┬─type───┐ │ 14235658766382344533 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

أُضيف في: v18.5.0

يحسب قيمة تجزئة MurmurHash2 لقيمة الإدخال.

قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع المعاملات. ينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map والنوع المقابل Array(Tuple(key, value)) الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

murmurHash2_32(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسيطات الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المُعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT murmurHash2_32( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type ;

Response ┌─MurmurHash2─┬─type───┐ │ 3681770635 │ UInt32 │ └─────────────┴────────┘

أُضيف في: v18.10.0

يحسب قيمة التجزئة MurmurHash2 لقيمة الإدخال.

قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها رغم اختلاف أنواع الوسيطات. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّى وغير المسمّى التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل له الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

murmurHash2_64(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغير من وسيطات الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة. Any

القيمة المُعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT murmurHash2_64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type ;

Response ┌──────────MurmurHash2─┬─type───┐ │ 11832096901709403633 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

أُضيف في: v18.10.0

يحسب قيمة تجزئة MurmurHash3 بطول 128 بت لقيمة الإدخال.

الصيغة

murmurHash3_128(arg1[, arg2, ...])

الوسائط

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسائط الإدخال المطلوب حساب قيمة التجزئة لها. Any

القيمة المُعادة

MurmurHash3 المحسوبة بطول 128 بت لوسائط الإدخال. تُعيد قيمة تجزئةالمحسوبة بطول 128 بت لوسائط الإدخال. FixedString(16)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT hex(murmurHash3_128( 'foo' , 'foo' , 'foo' ));

Response ┌─hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'))─┐ │ F8F7AD9B6CD4CF117A71E277E2EC2931 │ └───────────────────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v18.10.0

ينتج قيمة تجزئة MurmurHash3

قد تتطابق قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها مع أنواع وسيطات مختلفة. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّاة وغير المسمّاة التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

murmurHash3_32(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغيّر من وسائط الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة. Any

القيمة المُعادة

تعيد قيمة التجزئة المحسوبة لوسائط الإدخال. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT murmurHash3_32( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type ;

Response ┌─MurmurHash3─┬─type───┐ │ 2152717 │ UInt32 │ └─────────────┴────────┘

أُضيفت في: v18.10.0

تحسب تجزئة MurmurHash3 لقيمة الإدخال.

قد تتساوى قيم التجزئة المحسوبة لقيم الإدخال نفسها لأنواع وسائط مختلفة. يؤثر هذا، على سبيل المثال، في أنواع الأعداد الصحيحة ذات الأحجام المختلفة، و Tuple المسمّى وغير المسمّى التي تحتوي على البيانات نفسها، و Map ونوع Array(Tuple(key, value)) المقابل الذي يحتوي على البيانات نفسها.

البنية

murmurHash3_64(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — عدد متغير من وسيطات الإدخال التي تُحسب لها قيمة التجزئة. Any

القيمة المعادة

تُرجع قيمة التجزئة المحسوبة لوسيطات الإدخال. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT murmurHash3_64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type ;

Response ┌──────────MurmurHash3─┬─type───┐ │ 11832096901709403633 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

قُدِّمت في: v21.1.0

تُقسِّم سلسلة ASCII إلى مقاطع n-gram تتكوّن من ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع tuple يحتوي على هذه القيم. وتستخدم hashnum من أصغر قيم hash لحساب أقل hash، و hashnum من أكبر قيم hash لحساب أكبر hash. وهي تراعي حالة الأحرف.

يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام tupleHammingDistance . وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت قيم hash المُرجعة متطابقة في كلتيهما، فإن هاتين السلسلتين متطابقتان.

الصياغة

ngramMinHash(string[, ngramsize, hashnum])

الوسيطات

string — السلسلة النصية التي تُحسب لها قيمة hash . String

— السلسلة النصية التي تُحسب لها قيمة . ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، وأي قيمة من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، وأي قيمة من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم hash الدنيا والعليا المستخدمة لحساب النتيجة، وأي قيمة من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المعادة

Tuple تحتوي على قيمتي hash — الصغرى والكبرى. يُرجع قيمةتحتوي على قيمتي— الصغرى والكبرى. Tuple

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHash( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple──────────────────────────────────────┐ │ (18333312859352735453,9054248444481805918) │ └────────────────────────────────────────────┘

طُرح في: v21.1.0

ngramsize رمزًا، ويُرجع n-grams ذات أصغر وأكبر قيم hash، كما تحسبها الدالة يقسّم سلسلة ASCII إلى n-grams منرمزًا، ويُرجع n-grams ذات أصغر وأكبر قيم hash، كما تحسبها الدالة ngramMinHash للمدخل نفسه. وهي حساسة لحالة الأحرف.

البنية

ngramMinHashArg(string[, ngramsize, hashnum])

الوسائط

string — السلسلة المراد حساب قيمة التجزئة لها. String

— السلسلة المراد حساب قيمة التجزئة لها. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، أي عدد من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم التجزئة الدنيا والعليا المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المُعادة

hashnum من n-grams . Tuple(String) يُرجع tuple يحتوي على tupleين، يحتوي كلٌّ منهما علىمن

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashArg( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('Hou','lic','ick','ous','ckH','Cli')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

ngramsize رموز، وتُرجِع قيم n-grams ذات أصغر وأكبر hash كما تحسبها الدالة تقسم سلسلة ASCII إلى n-grams منرموز، وتُرجِع قيم n-grams ذات أصغر وأكبر hash كما تحسبها الدالة ngramMinHashCaseInsensitive للمدخل نفسه. وهي غير حساسة لحالة الأحرف.

البنية

ngramMinHashArgCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])

المعاملات

string — سلسلة نصية يُراد حساب قيمة hash لها. String

— سلسلة نصية يُراد حساب قيمة لها. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، أي عدد من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم hash الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المُعادة

Tuple تحتوي على قيمتين من النوع Tuple ، في كلٍّ منهما hashnum من n-grams . Tuple(Tuple(String)) تعيد قيمة من النوعتحتوي على قيمتين من النوع، في كلٍّ منهمامن

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitive( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','kHo','use','Cli'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى مقاطع n-gram من ngramsize رمزًا، وتُرجع مقاطع n-gram ذات قيم hash الصغرى والكبرى، كما تحسبها الدالة ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8 باستخدام المُدخل نفسه. وهي غير حساسة لحالة الأحرف.

الصيغة

ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

المعاملات

string — سلسلة نصية يُراد حساب قيمة التجزئة لها. String

— سلسلة نصية يُراد حساب قيمة التجزئة لها. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، ويمكن أن يكون أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، ويمكن أن يكون أي عدد من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم التجزئة الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، ويمكن أن يكون أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المُعادة

hashnum من n-grams . Tuple(Tuple(String)) تعيد قيمة من النوع Tuple تحتوي على قيمتي Tuple، تضم كل واحدة منهمامن

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ckH','ous','ick','lic','kHo','use'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v21.1.0

يقسّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams من ngramsize رمزًا، ويُرجع قيم n-grams ذات أدنى وأعلى hash، كما تحسبها الدالة ngramMinHashUTF8 للإدخال نفسه. وهي حساسة لحالة الأحرف.

البنية

ngramMinHashArgUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

الوسيطات

string — السلسلة النصية التي سيتم حساب قيمة التجزئة لها. String

— السلسلة النصية التي سيتم حساب قيمة التجزئة لها. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، ويمكن أن يكون أي رقم من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، ويمكن أن يكون أي رقم من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم التجزئة الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، ويمكن أن يكون أي رقم من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المعادة

hashnum من n-grams . Tuple(Tuple(String)) يعيد قيمة من النوع Tuple تحتوي على قيمتَي Tuple، يحتوي كلٌّ منهما علىمن

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashArgUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('kHo','Hou','lic','ick','ous','ckH')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تُقسِّم سلسلة ASCII إلى n-grams من ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، وتُرجع Tuple بهذه الـ hashes. وتستخدم hashnum من أقل قيم hash لحساب أدنى hash، و hashnum من أكبر قيم hash لحساب أقصى hash. وهي غير حساسة لحالة الأحرف.

يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام tupleHammingDistance . بالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـ hashes المُعادة متطابقة في كلتا السلسلتين، فهذا يعني أن السلسلتين متطابقتان.

الصياغة

ngramMinHashCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])

الوسيطات

string — سلسلة نصية. String. - ngramsize — حجم الـ n-gram. اختياري. القيم الممكنة: أي رقم من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية: 3 . UInt8. - hashnum — عدد قيمتي hash الصغرى والكبرى المستخدمتين لحساب النتيجة. اختياري. القيم الممكنة: أي رقم من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية: 6 . UInt8.

القيمة المعادة

UInt64, Tuple تضم قيمتي hash — الصغرى والكبرى. Tuple UInt64 ). Tuple

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashCaseInsensitive( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple──────────────────────────────────────┐ │ (2106263556442004574,13203602793651726206) │ └────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v21.1.0

تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams من ngramsize رموز، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع Tuple تحتوي على هذه الـ hashes. وتستخدم hashnum من أصغر قيم hash لحساب الحد الأدنى للـ hash، و hashnum من أكبر قيم hash لحساب الحد الأقصى للـ hash. وهي غير حساسة لحالة الأحرف.

يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام tupleHammingDistance . وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـ hashes المُعادة متطابقة في كلتا السلسلتين، فإن هاتين السلسلتين متطابقتان.

البنية

ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8(string [, ngramsize, hashnum])

الوسائط

string — سلسلة نصية يُحسَب لها hash. String

— سلسلة نصية يُحسَب لها hash. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، أي عدد من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم hash الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، أي عدد من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المعادة

يعيد قيمة من النوع Tuple تحتوي على قيمتي hash — الصغرى والكبرى.

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple───────────────────────────────────────┐ │ (12493625717655877135,13203602793651726206) │ └─────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تُقسِّم سلسلة UTF-8 إلى n-grams مكوّنة من ngramsize رمزًا، وتحسب قيم hash لكل n-gram، ثم تُرجع tuple تحتوي على هذه الـhashes. وتستخدم hashnum من أصغر قيم hash لحساب أقل hash، و hashnum من أكبر قيم hash لحساب أكبر hash. وهي حساسة لحالة الأحرف.

يمكن استخدامها لاكتشاف السلاسل شبه المتطابقة باستخدام tupleHammingDistance . وبالنسبة إلى سلسلتين، إذا كانت الـhashes المُرجعة متطابقة في كلتا السلسلتين، فإن هاتين السلسلتين تكونان متطابقتين.

البنية

ngramMinHashUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

الوسيطات

string — السلسلة النصية المطلوب حساب hash لها. String

— السلسلة النصية المطلوب حساب لها. ngramsize — اختياري. حجم n-gram ، وأي قيمة من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 3 . UInt8

— اختياري. حجم ، وأي قيمة من إلى . القيمة الافتراضية هي . hashnum — اختياري. عدد قيم hash الصغرى والكبرى المستخدمة لحساب النتيجة، وأي قيمة من 1 إلى 25 . القيمة الافتراضية هي 6 . UInt8

القيمة المعادة

Tuple تحتوي على قيمتي hash — الصغرى والكبرى. تعيد قيمة من النوعتحتوي على قيمتي— الصغرى والكبرى. Tuple

أمثلة

مثال استخدام