تُولَّد الوثائق أدناه من جدول النظام
system.functions.
قُدِّم في: v20.1.0 نسّق سلسلة
format
pattern باستخدام القيم (السلاسل النصية، والأعداد الصحيحة، وما إلى ذلك) المدرجة في الوسيطات، بطريقة مشابهة للتنسيق في بايثون.
يمكن أن تحتوي سلسلة النمط على حقول استبدال محاطة بأقواس معقوفة
{}.
ويُعدّ أي شيء غير موجود داخل الأقواس نصًا حرفيًا، ويُنسخ كما هو إلى المخرجات.
يمكن تمثيل القوس المعقوف الحرفي باستخدام قوسين:
{{ و
}}.
يمكن أن تكون أسماء الحقول أرقامًا (تبدأ من الصفر) أو فارغة (وفي هذه الحالة تُسنَد إليها ضمنيًا أرقام متزايدة بالتتابع).
الصياغة
المعاملات
format(pattern, s0[, s1, ...])
pattern— سلسلة التنسيق التي تحتوي على عناصر نائبة.
String
s0[, s1, ...]— قيمة واحدة أو أكثر لإحلالها في النمط.
Any
String
أمثلة
عناصر نائبة مرقّمة
Query
SELECT format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')
الترقيم الضمني
Response
┌─format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')─┐
│ Hello World Hello │
└─────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT format('{} {}', 'Hello', 'World')
Response
┌─format('{} {}', 'Hello', 'World')─┐
│ Hello World │
└───────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v24.9.0 يستبدل جزءًا من السلسلة
overlay
input بسلسلة أخرى هي
replace، بدءًا من الموضع
offset المفهرس ابتداءً من 1.
الصياغة
المعاملات
overlay(s, replace, offset[, length])
s— سلسلة الإدخال.
String
replace— سلسلة الاستبدال
const String
offset— عدد صحيح من النوع
Int(بفهرسة تبدأ من 1). إذا كانت قيمة
offsetسالبة، فيُحسب من نهاية السلسلة
s.
Int
length— اختياري. عدد صحيح من النوع
Int. يحدد
lengthطول المقطع داخل سلسلة الإدخال
sالمراد استبداله. إذا لم يتم تحديد
length، فإن عدد البايتات المحذوفة من
sيساوي طول
replace؛ وإلا تُحذف
lengthبايت.
Int
String
أمثلة
استبدال بسيط
Query
SELECT overlay('My father is from Mexico.', 'mother', 4) AS res;
الاستبدال مع تحديد الطول
Response
┌─res──────────────────────┐
│ My mother is from Mexico.│
└──────────────────────────┘
Query
SELECT overlay('My father is from Mexico.', 'dad', 4, 6) AS res;
Response
┌─res───────────────────┐
│ My dad is from Mexico.│
└───────────────────────┘
أُضيف في: v24.9.0 يستبدل جزءًا من السلسلة
overlayUTF8
s بسلسلة أخرى هي
replace، بدءًا من الفهرس
offset ذي الأساس 1.
يفترض أن السلسلة تحتوي على نص مرمّز بترميز UTF-8 صالح.
إذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلن يُطرَح أي استثناء وستكون النتيجة غير معرّفة.
الصيغة
الوسيطات
overlayUTF8(s, replace, offset[, length])
s— سلسلة الإدخال.
String
replace— سلسلة الاستبدال.
const String
offset— عدد صحيح من النوع
Int(بفهرسة تبدأ من 1). إذا كانت قيمة
offsetسالبة، فيُحسب الموضع من نهاية سلسلة الإدخال
s.
(U)Int*
length— اختياري. يحدد طول المقتطف داخل سلسلة الإدخال
sالمطلوب استبداله. إذا لم يتم تحديد
length، فإن عدد الأحرف المُزالة من
sيساوي طول
replace، وإلا فتُزال
lengthأحرف.
(U)Int*
String
أمثلة
استبدال UTF-8
Query
SELECT overlayUTF8('Mein Vater ist aus Österreich.', 'der Türkei', 20) AS res;
Response
┌─res───────────────────────────┐
│ Mein Vater ist aus der Türkei.│
└───────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.8.0 تنسّق الدالة
printf
printf السلسلة المعطاة باستخدام القيم (مثل السلاسل النصية والأعداد الصحيحة والأعداد ذات الفاصلة العائمة وغيرها) المدرجة في الوسائط، على نحو مشابه لدالة printf في C++.
يمكن أن تحتوي سلسلة التنسيق على محددات تنسيق تبدأ بالمحرف
%.
ويُعدّ أي شيء لا يقع ضمن
% ومحدد التنسيق الذي يليه نصًا حرفيًا، ويُنسخ كما هو إلى المخرجات.
يمكن إفلات المحرف
% الحرفي باستخدام
%%.
يمكن أن تكون سلسلة التنسيق إما ثابتًا أو تعبير عمود، مما يتيح استخدام أنماط تنسيق مختلفة لكل صف.
البنية
الوسائط
printf(format[, sub1, sub2, ...])
format— سلسلة التنسيق التي تحتوي على محددات
%.
String
sub1, sub2, ...— اختياري. صفر أو أكثر من القيم لإدراجها في سلسلة التنسيق.
Any
String
أمثلة
تنسيق بأسلوب C++
Query
SELECT printf('%%%s %s %d', 'Hello', 'World', 2024);
Response
┌─printf('%%%s %s %d', 'Hello', 'World', 2024)─┐
│ %Hello World 2024 │
└──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يضيف شرطة مائلة عكسية قبل هذه المحارف ذات المعنى الخاص في التعبيرات النمطية:
regexpQuoteMeta
\0,
\\,
|,
(,
),
^,
$,
.,
[,
],
?,
*,
+,
{,
:,
-.
ويختلف هذا التنفيذ قليلًا عن re2::RE2::QuoteMeta.
فهو يهرّب البايت الصفري على هيئة
\0 بدلًا من
\x00، ولا يهرّب إلا المحارف المطلوبة.
الصياغة
المعاملات
regexpQuoteMeta(s)
s— سلسلة الإدخال النصية التي تحتوي على أحرف يجب عمل escape لها في التعابير النمطية.
String
String
أمثلة
عمل escape للأحرف الخاصة في التعابير النمطية
Query
SELECT regexpQuoteMeta('Hello. [World]? (Yes)*') AS res
Response
┌─res───────────────────────────┐
│ Hello\. \[World\]\? \(Yes\)\* │
└───────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يستبدل جميع حالات ظهور السلسلة الفرعية
replaceAll
pattern في
haystack بالسلسلة
replacement.
البنية
الأسماء المستعارة:
replaceAll(haystack, pattern, replacement)
replace
الوسيطات
haystack— سلسلة الإدخال المراد البحث فيها.
String
pattern— السلسلة الفرعية المطلوب العثور عليها واستبدالها.
const String
replacement— السلسلة التي سيُستبدل بها النمط.
const String
String
أمثلة
استبدال جميع التكرارات
Query
SELECT replaceAll('Hello, Hello world', 'Hello', 'Hi') AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ Hi, Hi world │
└──────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يستبدل أول ظهور للسلسلة الفرعية
replaceOne
pattern في
haystack بالسلسلة
replacement.
الصيغة
الوسائط
replaceOne(haystack, pattern, replacement)
haystack— سلسلة الإدخال المراد البحث فيها.
String
pattern— السلسلة الفرعية المطلوب العثور عليها واستبدالها.
const String
replacement— السلسلة التي سيُستبدل بها النمط.
const String
String
أمثلة
استبدال أول ظهور
Query
SELECT replaceOne('Hello, Hello world', 'Hello', 'Hi') AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ Hi, Hello world │
└─────────────────┘
طُرحت في: v1.1.0 تشبه
replaceRegexpAll
replaceRegexpOne، لكنها تستبدل جميع حالات ظهور النمط.
واستثناءً من ذلك، إذا طابق تعبير نمطي سلسلة فرعية فارغة، فلا يُجرى الاستبدال أكثر من مرة واحدة.
الصيغة
الأسماء البديلة:
replaceRegexpAll(haystack, pattern, replacement)
REGEXP_REPLACE
الوسيطات
haystack— سلسلة الإدخال المراد البحث فيها.
String
pattern— نمط التعبير النمطي المراد العثور عليه.
const String
replacement— السلسلة التي سيُستبدل بها النمط، وقد تحتوي على استبدالات.
const String
String
أمثلة
استبدال جميع الأحرف بنسخة مضاعفة
Query
SELECT replaceRegexpAll('Hello123', '.', '\\0\\0') AS res
مثال على استبدال سلسلة فرعية فارغة
Response
┌─res──────────────────┐
│ HHeelllloo112233 │
└──────────────────────┘
Query
SELECT replaceRegexpAll('Hello, World!', '^', 'here: ') AS res
Response
┌─res─────────────────┐
│ here: Hello, World! │
└─────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يستبدل أول ظهور للسلسلة الفرعية المطابقة للتعبير النمطي
replaceRegexpOne
pattern (بصيغة re2) في
haystack بالسلسلة
replacement.
يمكن أن تحتوي
replacement على استبدالات
\0-\9.
تقابل الاستبدالات
\1-\9 المجموعة الملتقِطة الأولى حتى التاسعة (المطابقة الفرعية)، بينما يقابل الاستبدال
\0 المطابقة كاملةً.
لاستخدام المحرف
\ حرفيًا في السلسلتين
pattern أو
replacement، قم بتهريبه باستخدام
\.
ضع في اعتبارك أيضًا أن القيم الحرفية النصية تتطلب تهريبًا إضافيًا.
الصيغة
الوسائط
replaceRegexpOne(haystack, pattern, replacement)
haystack— سلسلة الإدخال المراد البحث فيها.
String
pattern— نمط التعبير النمطي المطلوب العثور عليه.
const String
replacement— السلسلة التي سيُستبدل بها النمط، وقد تتضمن استبدالات.
const String
String
أمثلة
تحويل تواريخ ISO إلى التنسيق الأمريكي
Query
SELECT replaceRegexpOne(d, '(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})', '\\2/\\3/\\1') AS res
FROM values('d String', '2014-03-17', '2014-03-18', '2014-03-19')
نسخ سلسلة نصية عشر مرات
Response
┌─res────────┐
│ 03/17/2014 │
│ 03/18/2014 │
│ 03/19/2014 │
└────────────┘
Query
SELECT replaceRegexpOne('Hello, World!', '.*', '\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0') AS res
Response
┌─res────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World! │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.7.0 تستبدل الأحرف في السلسلة
translate
s باستخدام مطابقة أحرف واحدًا لواحد تحددها السلسلتان
from و
to.
يجب أن تكون
from و
to سلسلتين ثابتتين من نوع ASCII.
إذا كان حجم
from و
to متساويًا، فسيُستبدل كل ظهور لأول حرف من
first في
s بأول حرف من
to، ويُستبدل كل ظهور لثاني حرف من
first في
s بثاني حرف من
to، وهكذا.
إذا كانت
from تحتوي على أحرف أكثر من
to، فستُحذف من
s جميع ظهورات الأحرف الموجودة في نهاية
from التي لا يقابلها حرف في
to.
لا تعدّل الدالة الأحرف غير التابعة لـ ASCII في
s.
البنية
الوسيطات
translate(s, from, to)
s— سلسلة الإدخال المراد ترجمتها.
String
from— سلسلة ASCII ثابتة تحتوي على الأحرف المراد استبدالها.
const String
to— سلسلة ASCII ثابتة تحتوي على أحرف الاستبدال.
const String
String
أمثلة
تعيين الأحرف
Query
SELECT translate('Hello, World!', 'delor', 'DELOR') AS res
أطوال متفاوتة
Response
┌─res───────────┐
│ HELLO, WORLD! │
└───────────────┘
Query
SELECT translate('clickhouse', 'clickhouse', 'CLICK') AS res
Response
┌─res───┐
│ CLICK │
└───────┘
ظهر في: v22.7.0 مثل
translateUTF8
translate، لكنه يفترض أن
s و
from و
to سلاسل نصية مرمّزة بترميز UTF-8.
الصياغة
الوسائط
translateUTF8(s, from, to)
s— سلسلة UTF-8 المُدخلة المراد تحويلها.
String
from— سلسلة UTF-8 ثابتة تحتوي على الأحرف المراد استبدالها.
const String
to— سلسلة UTF-8 ثابتة تحتوي على أحرف الاستبدال.
const String
String.
String
أمثلة
تحويل أحرف UTF-8
Query
SELECT translateUTF8('Münchener Straße', 'üß', 'us') AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ Munchener Strase │
└──────────────────┘