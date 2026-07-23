لإجراء التنبؤ باستخدام نماذج الانحدار المُقدَّرة، تُستخدَم الدالة
evalMLMethod
evalMLMethod. راجع الرابط ضمن
linearRegression.
تُنفِّذ دالة التجميع stochasticLinearRegression أسلوب الانحدار المتدرّج العشوائي باستخدام نموذج خطي ودالة خسارة MSE. وتستخدم
stochasticLinearRegression
evalMLMethod للتنبؤ بالبيانات الجديدة.
تُنفِّذ دالة التجميع stochasticLogisticRegression أسلوب الهبوط التدريجي العشوائي لمشكلة التصنيف الثنائي. وتستخدم
stochasticLogisticRegression
evalMLMethod للتنبؤ بالبيانات الجديدة.
يُصنّف النص المُدخل باستخدام نموذج Naive Bayes مع n-grams وتنعيم لابلاس. يجب تهيئة النموذج في ClickHouse قبل استخدامه. البنية
naiveBayesClassifier
الوسائط
naiveBayesClassifier(model_name, input_text);
model_name— اسم النموذج المُعَدّ مسبقًا. String يجب أن يكون النموذج معرّفًا في ملفات تكوين ClickHouse (انظر أدناه).
input_text— النص المراد تصنيفه. String تُعالَج المدخلات تمامًا كما أُدخِلت (مع الحفاظ على حالة الأحرف وعلامات الترقيم).
- معرّف الفئة المتوقعة على هيئة عدد صحيح غير موقّع. UInt32 تتوافق معرّفات الفئات مع التصنيفات المحددة أثناء إنشاء النموذج.
SELECT naiveBayesClassifier('language', 'How are you?');
قد تمثل النتيجة
┌─naiveBayesClassifier('language', 'How are you?')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
0 اللغة الإنجليزية، بينما قد تشير
1 إلى الفرنسية — إذ تعتمد دلالات الفئات على بيانات التدريب لديك.
الخوارزمية تستخدم خوارزمية التصنيف Naive Bayes مع تنعيم لابلاس للتعامل مع تسلسلات n-gram غير المرصودة، وذلك بالاستناد إلى احتمالات n-gram كما هو موضح هنا. الميزات الرئيسية
تفاصيل التنفيذ
- تدعم تسلسلات n-gram بأي طول
- ثلاثة أوضاع للتقسيم إلى رموز:
byte: يعمل على البايتات الخام. كل بايت يُعد رمزًا واحدًا.
codepoint: يعمل على القيم القياسية في Unicode المفككة من UTF‑8. كل نقطة ترميز تُعد رمزًا واحدًا.
token: يُقسِّم عند تتابعات المسافات البيضاء في Unicode (regex \s+). تكون الرموز سلاسل فرعية غير بيضاء؛ وتُعد علامات الترقيم جزءًا من الرمز إذا كانت ملاصقة له (على سبيل المثال، “you?” يُعد رمزًا واحدًا).
-
يمكنك العثور على شيفرة مصدرية نموذجية لإنشاء نموذج Naive Bayes لاكتشاف اللغة هنا. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر نماذج نموذجية وملفات التكوين المرتبطة بها هنا. فيما يلي مثال على إعداد نموذج Naive Bayes في ClickHouse:
إعداد النموذج
معلمات الإعداد
<clickhouse>
<nb_models>
<model>
<name>sentiment</name>
<path>/etc/clickhouse-server/config.d/sentiment.bin</path>
<n>2</n>
<mode>token</mode>
<alpha>1.0</alpha>
<priors>
<prior>
<class>0</class>
<value>0.6</value>
</prior>
<prior>
<class>1</class>
<value>0.4</value>
</prior>
</priors>
</model>
</nb_models>
</clickhouse>
دليل تدريب النموذج تنسيق الملف بتنسيق مقروء بشريًا، بالنسبة إلى
|المعلمة
|الوصف
|مثال
|الافتراضي
|name
|معرّف فريد للنموذج
language_detection
|مطلوب
|path
|المسار الكامل للملف التنفيذي الخاص بالنموذج
/etc/clickhouse-server/config.d/language_detection.bin
|مطلوب
|mode
|طريقة تجزئة النص:
-
byte: تسلسلات بايت
-
codepoint: نقاط ترميز Unicode
-
token: رموز الكلمات
token
|مطلوب
|n
|حجم
n-gram (في وضع
token):
-
1=كلمة واحدة
-
2=أزواج كلمات
-
3=ثلاثيات كلمات
2
|مطلوب
|alpha
|معامل تنعيم لابلاس المستخدم أثناء التصنيف لمعالجة سلاسل
n-grams التي لا تظهر في النموذج
0.5
1.0
|priors
|احتمالات الفئات (% من المستندات التي تنتمي إلى فئة)
|60% للفئة 0، 40% للفئة 1
|توزيع متساوٍ
n=1 ووضع
token، قد يبدو النموذج كما يلي:
بالنسبة إلى
<class_id> <n-gram> <count>
0 excellent 15
1 refund 28
n=3 ونمط
codepoint، فقد يبدو الأمر كما يلي:
لا يستخدم ClickHouse التنسيق المقروء للبشر مباشرةً؛ إذ يجب تحويله إلى التنسيق الثنائي الموضّح أدناه. تفاصيل التنسيق الثنائي يُخزَّن كل
<class_id> <n-gram> <count>
0 exc 15
1 ref 28
n-gram كما يلي:
class_idبحجم 4 بايت (UInt، little-endian)
- طول بايتات
n-gramبحجم 4 بايت (UInt، little-endian)
- بايتات
n-gramالخام
countبحجم 4 بايت (UInt، little-endian)
n-grams وفقًا للقيمتين المحددتين
mode و
n. توضّح الخطوات التالية هذه المعالجة المسبقة:
-
أضف علامات الحدود في بداية كل مستند ونهايته استنادًا إلى وضع تقطيع الرموز:
- Byte:
0x01(البداية)،
0xFF(النهاية)
- نقطة ترميز:
U+10FFFE(البداية)،
U+10FFFF(النهاية)
- Token:
<s>(البداية)،
</s>(النهاية)
(n - 1)من الرموز في كلٍّ من بداية المستند ونهايته.
- Byte:
-
Example على
n=3في وضع
token:
- المستند:
"ClickHouse is fast"
- تتم معالجته على النحو التالي:
<s> <s> ClickHouse is fast </s> </s>
- مقاطع
trigramالمُولَّدة:
<s> <s> ClickHouse
<s> ClickHouse is
ClickHouse is fast
is fast </s>
fast </s> </s>
-
- المستند:
byte و
نقطة ترميز، قد يكون من المناسب أولًا تقسيم المستند إلى رموز (قائمة من قيم
byte في وضع
byte، وقائمة من قيم
نقطة ترميز في وضع
نقطة ترميز). بعد ذلك، أضِف
n - 1 من رموز البداية في أول المستند و
n - 1 من رموز النهاية في آخره. وأخيرًا، أنشئ n-grams واكتبها في الملف المُسلسَل.
أُضيفت في: v20.1.0 تُطبِّق نموذج تعلّم آلي مُدرَّبًا على سمات الإدخال لتوليد تنبؤات. الصيغة
evalMLMethod
المعاملات
evalMLMethod(model, x1[, x2, ...])
model— نموذج تعلّم آلي مُدرَّب.
AggregateFunctionState
x1, x2, ...— قيم السمات المستخدمة للتنبؤ.
Float*أو
(U)Int*
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
evalMLMethod(model, trip_distance),
total_amount
FROM trips
LEFT JOIN models ON year = toYear(pickup_datetime)
LIMIT 5
Response
┌─evalMLMethod(model, trip_distance)─┬─total_amount─┐
│ 8.087692004204174 │ 5.4 │
│ 7.861181608305352 │ 4.6 │
│ 26.661544467907536 │ 23.4 │
│ 8.767223191900637 │ 5.8 │
│ 10.80581675499003 │ 9 │
└────────────────────────────────────┴──────────────┘
أُضيف في: v25.11.0 يُصنّف النص المُدخل باستخدام قاموس
naiveBayesClassifier
NAIVE_BAYES. ويُرجع قيمة الفئة المتوقعة نفسها التي تُرجعها
dictGet(dictionary_name, class_attribute, input_text)، حيث إن class_attribute هو اسم سمة تصنيف الفئة المُهيأة في التخطيط الخاصة بالقاموس. وعلى عكس
dictGet، يكون نوع النتيجة دائمًا
UInt32 بدلًا من النوع المُعلن لسمة الفئة، ويجب أن يكون
input_text من النوع
String (ولا يُطبَّق أي تحويل لنوع المفتاح).
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
المعاملات
naiveBayesClassifier(dictionary_name, input_text)
dictionary_name— اسم قاموس يستخدم التخطيط NAIVE_BAYES.
String
input_text— النص المراد تصنيفه.
String
UInt32
أمثلة
تصنيف النص
Query
SELECT naiveBayesClassifier('model', 'some text');
Response
0
أُضيفت في: v26.7.0 تُصنِّف نص الإدخال باستخدام قاموس
naiveBayesClassifierWithAllProbs
NAIVE_BAYES وتُرجِع جميع الفئات مع احتمالاتها، مرتبة من الأكثر احتمالًا إلى الأقل.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
المعاملات القيمة المُعادة مصفوفة من عناصر Tuple بالتنسيق (معرّف_الفئة، الاحتمال)، مرتبة من الأعلى احتمالًا إلى الأقل.
naiveBayesClassifierWithAllProbs(dictionary_name, input_text)
Array(Tuple(UInt32, Float64))
أمثلة
كل احتمالات الفئات
Query
SELECT naiveBayesClassifierWithAllProbs('model', 'some text');
Response
[(0,0.85),(1,0.15)]
أُضيف في: v26.7.0 يُصنّف النص المُدخل باستخدام قاموس
naiveBayesClassifierWithProb
NAIVE_BAYES ويُرجع الفئة المتوقعة مع احتمالها.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسائط القيمة المُعادة Tuple يتكوّن من (class_id, probability).
naiveBayesClassifierWithProb(dictionary_name, input_text)
Tuple(UInt32, Float64)
أمثلة
التصنيف مع الاحتمال
Query
SELECT naiveBayesClassifierWithProb('model', 'some text');
Response
(0,0.85)