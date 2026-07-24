file عند العمل مع الملفات المحلية، و
s3 عند العمل مع حاويات في تخزين الكائنات مثل S3 أو GCS أو MinIO.
يمكن استخدام الدالة
file في استعلامات
SELECT و
INSERT للقراءة من الملفات أو الكتابة إليها.
الصيغة
في استعلامات
file([path_to_archive ::] path [,format] [,structure] [,compression])
SELECT، يمكن أيضًا أن يكون
path تعبيرًا يُرجِع
Array(String):
file(['file1.csv', 'file2.csv'], 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32')
الوسائط
|المعلمة
|الوصف
path
|المسار النسبي إلى الملف من user_files_path، أو
Array(String) من المسارات في استعلامات
SELECT. يدعم في وضع القراءة فقط أنماط glob التالية:
* و
? و
{abc,def} (حيث إن
'abc' و
'def' سلاسل نصية) و
{N..M} (حيث إن
N و
M أرقام).
path_to_archive
|المسار النسبي إلى أرشيف zip/tar/7z. ويدعم أنماط glob نفسها المستخدمة في
path.
format
|التنسيق الخاص بالملف.
structure
|بنية الجدول. التنسيق:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression
|نوع الضغط الموجود عند استخدامه في استعلام
SELECT، أو نوع الضغط المطلوب عند استخدامه في استعلام
INSERT. أنواع الضغط المدعومة هي
gz و
br و
xz و
zst و
lz4 و
bz2.
جدول لقراءة البيانات من ملف أو كتابتها فيه.
القيمة المعادة
أمثلة على الكتابة إلى ملف
الكتابة إلى ملف TSV
ونتيجةً لذلك، تُكتَب البيانات في الملف
INSERT INTO TABLE FUNCTION
file('test.tsv', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2)
test.tsv:
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.tsv
1 2 3
3 2 1
1 3 2
إذا حدّدت تعبير
كتابة مُقسَّمة إلى عدة ملفات TSV
PARTITION BY عند إدراج البيانات في دالة جدول من النوع
file، فسيُنشأ ملف منفصل لكل partition. ويساعد تقسيم البيانات إلى ملفات منفصلة على تحسين أداء عمليات القراءة.
وبالتالي، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
file('test_{_partition_id}.tsv', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
PARTITION BY column3
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2)
test_1.tsv و
test_2.tsv و
test_3.tsv.
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_1.tsv
3 2 1
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_2.tsv
1 3 2
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_3.tsv
1 2 3
أمثلة على القراءة من ملف
أولًا، اضبط
SELECT من ملف CSV
user_files_path في إعدادات الخادم وجهّز ملفًا باسم
test.csv:
ثم اقرأ البيانات من
$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
<user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv
1,2,3
3,2,1
78,43,45
test.csv إلى جدول، ثم اعرض أول صفّين منه:
SELECT * FROM
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2;
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
إدخال البيانات من ملف إلى جدول
INSERT INTO FUNCTION
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1);
SELECT * FROM
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32');
قراءة البيانات من
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
table.csv، الموجود في
archive1.zip أو في
archive2.zip أو كليهما:
SELECT * FROM file('user_files/archives/archive{1..2}.zip :: table.csv');
قد تستخدم المسارات أنماط glob. يجب أن تطابق الملفات نمط المسار بالكامل، لا اللاحقة أو البادئة فقط. ويوجد استثناء واحد: إذا كان المسار يشير إلى دليل موجود ولا يستخدم أنماط glob، فستُضاف
أنماط glob في المسار
* ضمنيًا إلى المسار بحيث
تُحدَّد جميع الملفات الموجودة في الدليل.
*— يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء
/، بما في ذلك السلسلة الفارغة.
?— يمثّل محرفًا واحدًا أيًا كان.
{some_string,another_string,yet_another_one}— يستبدل بأي من السلاسل
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'. ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز
/.
{N..M}— يمثّل أي رقم
>= Nو
<= M.
**- يمثّل جميع الملفات داخل مجلد على نحوٍ تكراري.
{} مشابهة لما في دالتي الجداول remote و hdfs.
مثال لنفترض وجود هذه الملفات بالمسارات النسبية التالية:
أمثلة
some_dir/some_file_1
some_dir/some_file_2
some_dir/some_file_3
another_dir/some_file_1
another_dir/some_file_2
another_dir/some_file_3
تعبير بديل للمسار يحقق النتيجة نفسها:
SELECT count(*) FROM file('{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32');
استعلم عن إجمالي عدد الصفوف في
SELECT count(*) FROM file('{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32');
some_dir باستخدام
* الضمني:
SELECT count(*) FROM file('some_dir', 'TSV', 'name String, value UInt32');
مثال استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف في الملفات المسماة
إذا كانت قائمة الملفات لديك تحتوي على نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة بالأقواس المعقوفة لكل رقم على حدة، أو استخدم
?.
file000 و
file001 و… و
file999:
مثال استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف من جميع الملفات داخل الدليل
SELECT count(*) FROM file('big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV', 'name String, value UInt32');
big_dir/، بما في ذلك الأدلة الفرعية:
مثال استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف في جميع ملفات
SELECT count(*) FROM file('big_dir/**', 'CSV', 'name String, value UInt32');
file002 داخل أي مجلد ضمن الدليل
big_dir/، بما يشمل جميع المجلدات الفرعية:
SELECT count(*) FROM file('big_dir/**/file002', 'CSV', 'name String, value UInt32');
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل على الملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
عند تعيين
إعداد use_hive_partitioning
use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بنمط Hive في المسار (
/name=value/)، وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم.
مثال
استخدام عمود افتراضي أُنشئ باستخدام التقسيم بنمط Hive
SELECT * FROM file('data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
الإعدادات
|الإعداد
|الوصف
|engine_file_empty_if_not_exists
|يتيح إرجاع بيانات فارغة من ملف غير موجود. يكون معطّلًا افتراضيًا.
|engine_file_truncate_on_insert
|يتيح اقتطاع الملف قبل الإدراج فيه. يكون معطّلًا افتراضيًا.
|engine_file_allow_create_multiple_files
|يتيح إنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان التنسيق يتضمن لاحقة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
|engine_file_skip_empty_files
|يتيح تخطي الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
|storage_file_read_method
|طريقة قراءة البيانات من ملف التخزين، وهي إحدى القيم التالية: read أو pread أو mmap (فقط لـ clickhouse-local). القيمة الافتراضية:
pread لـ clickhouse-server، و
mmap لـ clickhouse-local.