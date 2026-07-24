محرك جدول يوفّر واجهة شبيهة بالجدول لتنفيذ SELECT من الملفات وINSERT إليها، على نحو مماثل لدالة الجدول s3 . استخدم file عند العمل مع الملفات المحلية، و s3 عند العمل مع حاويات في تخزين الكائنات مثل S3 أو GCS أو MinIO.

file عند العمل مع الملفات المحلية، و s3 عند العمل مع حاويات في تخزين الكائنات مثل S3 أو GCS أو MinIO. محرك جدول يوفّر واجهة شبيهة بالجدول لتنفيذ SELECT من الملفات وINSERT إليها، على نحو مماثل لدالة الجدول s3 . استخدمعند العمل مع الملفات المحلية، وعند العمل مع حاويات في تخزين الكائنات مثل S3 أو GCS أو MinIO.

يمكن استخدام الدالة file في استعلامات SELECT و INSERT للقراءة من الملفات أو الكتابة إليها.

file ([path_to_archive ::] path [,format] [,structure] [,compression])

في استعلامات SELECT ، يمكن أيضًا أن يكون path تعبيرًا يُرجِع Array(String) :

file (['file1.csv', 'file2.csv'], 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32' )

المعلمة الوصف path المسار النسبي إلى الملف من user_files_path، أو Array(String) من المسارات في استعلامات SELECT . يدعم في وضع القراءة فقط أنماط glob التالية: * و ? و {abc,def} (حيث إن 'abc' و 'def' سلاسل نصية) و {N..M} (حيث إن N و M أرقام). path_to_archive المسار النسبي إلى أرشيف zip/tar/7z. ويدعم أنماط glob نفسها المستخدمة في path . format التنسيق الخاص بالملف. structure بنية الجدول. التنسيق: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . compression نوع الضغط الموجود عند استخدامه في استعلام SELECT ، أو نوع الضغط المطلوب عند استخدامه في استعلام INSERT . أنواع الضغط المدعومة هي gz و br و xz و zst و lz4 و bz2 .

structure ، يستنتج ClickHouse المخطط من التنسيق نفسه. وتنتج التنسيقات المختلفة أسماء أعمدة وأنواعًا افتراضية مختلفة. لعرض المخطط لتنسيق معيّن، استخدم عند حذف الوسيط، يستنتج ClickHouse المخطط من التنسيق نفسه. وتنتج التنسيقات المختلفة أسماء أعمدة وأنواعًا افتراضية مختلفة. لعرض المخطط لتنسيق معيّن، استخدم DESC مع دالة الجدول format على سبيل المثال: DESC format (LineAsString, 'Hello

World' ) ┌─name─┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ line │ String │ │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

​ القيمة المعادة

جدول لقراءة البيانات من ملف أو كتابتها فيه.

​ أمثلة على الكتابة إلى ملف

​ الكتابة إلى ملف TSV

INSERT INTO TABLE FUNCTION file ( 'test.tsv' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 ), ( 1 , 3 , 2 )

ونتيجةً لذلك، تُكتَب البيانات في الملف test.tsv :

# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.tsv 1 2 3 3 2 1 1 3 2

​ كتابة مُقسَّمة إلى عدة ملفات TSV

إذا حدّدت تعبير PARTITION BY عند إدراج البيانات في دالة جدول من النوع file ، فسيُنشأ ملف منفصل لكل partition. ويساعد تقسيم البيانات إلى ملفات منفصلة على تحسين أداء عمليات القراءة.

INSERT INTO TABLE FUNCTION file ( 'test_{_partition_id}.tsv' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) PARTITION BY column3 VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 ), ( 1 , 3 , 2 )

وبالتالي، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات: test_1.tsv و test_2.tsv و test_3.tsv .

# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_1.tsv 3 2 1 # cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_2.tsv 1 3 2 # cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_3.tsv 1 2 3

​ أمثلة على القراءة من ملف

​ SELECT من ملف CSV

أولًا، اضبط user_files_path في إعدادات الخادم وجهّز ملفًا باسم test.csv :

$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml < user_files_path > /var/lib/clickhouse/user_files/ </user_files_path> $ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv 1,2,3 3,2,1 78,43,45

ثم اقرأ البيانات من test.csv إلى جدول، ثم اعرض أول صفّين منه:

SELECT * FROM file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) LIMIT 2 ;

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

​ إدخال البيانات من ملف إلى جدول

INSERT INTO FUNCTION file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 );

SELECT * FROM file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' );

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

قراءة البيانات من table.csv ، الموجود في archive1.zip أو في archive2.zip أو كليهما:

SELECT * FROM file ( 'user_files/archives/archive{1..2}.zip :: table.csv' );

​ أنماط glob في المسار

قد تستخدم المسارات أنماط glob. يجب أن تطابق الملفات نمط المسار بالكامل، لا اللاحقة أو البادئة فقط. ويوجد استثناء واحد: إذا كان المسار يشير إلى دليل موجود ولا يستخدم أنماط glob، فستُضاف * ضمنيًا إلى المسار بحيث تُحدَّد جميع الملفات الموجودة في الدليل.

* — يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء / ، بما في ذلك السلسلة الفارغة.

— يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء ، بما في ذلك السلسلة الفارغة. ? — يمثّل محرفًا واحدًا أيًا كان.

— يمثّل محرفًا واحدًا أيًا كان. {some_string,another_string,yet_another_one} — يستبدل بأي من السلاسل 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' . ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز / .

— يستبدل بأي من السلاسل . ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز . {N..M} — يمثّل أي رقم >= N و <= M .

— يمثّل أي رقم و . ** - يمثّل جميع الملفات داخل مجلد على نحوٍ تكراري.

{} مشابهة لما في دالتي الجداول hdfs. البُنى التي تستخدممشابهة لما في دالتي الجداول remote

مثال

لنفترض وجود هذه الملفات بالمسارات النسبية التالية:

some_dir/some_file_1

some_dir/some_file_2

some_dir/some_file_3

another_dir/some_file_1

another_dir/some_file_2

another_dir/some_file_3

نفّذ استعلامًا لحساب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات:

SELECT count ( * ) FROM file ( '{some,another}_dir/some_file_{1..3}' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

تعبير بديل للمسار يحقق النتيجة نفسها:

SELECT count ( * ) FROM file ( '{some,another}_dir/*' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

استعلم عن إجمالي عدد الصفوف في some_dir باستخدام * الضمني:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'some_dir' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

إذا كانت قائمة الملفات لديك تحتوي على نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة بالأقواس المعقوفة لكل رقم على حدة، أو استخدم ? .

مثال

استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف في الملفات المسماة file000 و file001 و… و file999 :

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

مثال

استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف من جميع الملفات داخل الدليل big_dir/ ، بما في ذلك الأدلة الفرعية:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/**' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

مثال

استعلم عن العدد الإجمالي للصفوف في جميع ملفات file002 داخل أي مجلد ضمن الدليل big_dir/ ، بما يشمل جميع المجلدات الفرعية:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/**/file002' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

​ الأعمدة الافتراضية

_path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— مسار الملف. النوع: . _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— اسم الملف. النوع: . _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64) . إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة NULL .

— حجم الملف بالبايت. النوع: . إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة . _time — وقت آخر تعديل على الملف. النوع: Nullable(DateTime) . إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL .

عند تعيين use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بنمط Hive في المسار ( /name=value/ )، وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم.

مثال

استخدام عمود افتراضي أُنشئ باستخدام التقسيم بنمط Hive

SELECT * FROM file ( 'data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet' ) WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42 ;

الإعداد الوصف engine_file_empty_if_not_exists يتيح إرجاع بيانات فارغة من ملف غير موجود. يكون معطّلًا افتراضيًا. engine_file_truncate_on_insert يتيح اقتطاع الملف قبل الإدراج فيه. يكون معطّلًا افتراضيًا. engine_file_allow_create_multiple_files يتيح إنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان التنسيق يتضمن لاحقة. يكون معطّلًا افتراضيًا. engine_file_skip_empty_files يتيح تخطي الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا. storage_file_read_method طريقة قراءة البيانات من ملف التخزين، وهي إحدى القيم التالية: read أو pread أو mmap (فقط لـ clickhouse-local). القيمة الافتراضية: pread لـ clickhouse-server، و mmap لـ clickhouse-local.