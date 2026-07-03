- Native Protocol — تأطير الحزم، وآلة حالات الاتصال، والتفاوض على الإصدار، وجسم كل رسالة لا تكون من نوع
Block.
- Native Format — بنية
Blockوالأعمدة، والترميزات الخاصة بكل نوع، وإطار الضغط. يظهر هذا التنسيق أيضًا خارج بروتوكول TCP، على سبيل المثال مع
FORMAT Nativeعبر HTTP.
الواجهة الأصلية (TCP)
توثيق الواجهة الأصلية عبر TCP في ClickHouse
يُستخدم البروتوكول الأصلي في عميل سطر الأوامر، وفي الاتصال بين الخوادم أثناء معالجة الاستعلامات الموزعة، وكذلك في بعض مكتبات العملاء للغات البرمجة (مثل clickhouse-go). يوفّر ClickHouse مواصفات رسمية للبروتوكول الأصلي وللتنسيق العمودي الذي يحمله:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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