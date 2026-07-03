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يُستخدم البروتوكول الأصلي في عميل سطر الأوامر، وفي الاتصال بين الخوادم أثناء معالجة الاستعلامات الموزعة، وكذلك في بعض مكتبات العملاء للغات البرمجة (مثل clickhouse-go). يوفّر ClickHouse مواصفات رسمية للبروتوكول الأصلي وللتنسيق العمودي الذي يحمله:
  • Native Protocol — تأطير الحزم، وآلة حالات الاتصال، والتفاوض على الإصدار، وجسم كل رسالة لا تكون من نوع Block.
  • Native Format — بنية Block والأعمدة، والترميزات الخاصة بكل نوع، وإطار الضغط. يظهر هذا التنسيق أيضًا خارج بروتوكول TCP، على سبيل المثال مع FORMAT Native عبر HTTP.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦