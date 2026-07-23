Las funciones de IA son experimentales. Configura
allow_experimental_ai_functions para habilitarlas.
Todas las funciones comparten una infraestructura común que proporciona:
Las funciones de IA pueden devolver resultados impredecibles. El resultado dependerá en gran medida de la calidad del prompt y del modelo utilizado.
- Aplicación de cuotas: Límites por consulta de tokens (
ai_function_max_input_tokens_per_query,
ai_function_max_output_tokens_per_query) y llamadas a la API (
ai_function_max_api_calls_per_query).
- Reintentos con backoff: Los fallos transitorios se reintentan (
ai_function_max_retries) con backoff exponencial (
ai_function_retry_initial_delay_ms).
Las funciones de AI hacen referencia a una colección nombrada que almacena las credenciales del proveedor y la configuración. Se pueden crear y usar distintas colecciones nombradas para diferentes funciones o llamadas a funciones. Por ejemplo, quizá quiera definir una colección nombrada distinta para usar con las funciones de texto (
Configuración
aiGenerate,
aiClassify,
aiExtract,
aiTranslate) en lugar de la función
aiEmbed, ya que requieren endpoints diferentes y normalmente usan modelos distintos.
Ejemplo de sentencia para crear una colección nombrada con credenciales del proveedor: una con un endpoint de chat y otra con un endpoint de embedding:
CREATE NAMED COLLECTION ai_text_credentials AS
provider = 'openai',
endpoint = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions',
model = 'gpt-4o-mini',
api_key = 'sk-...';
-- `aiEmbed` does not read `model` from the named collection; pass it as a positional argument instead.
-- Defining `model` in an `aiEmbed` collection is an error, not silently ignored.
CREATE NAMED COLLECTION ai_embedding_credentials AS
provider = 'openai',
endpoint = 'https://api.openai.com/v1/embeddings',
api_key = 'sk-...';
Parámetros de la colección nombrada
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
provider
|String
|—
|Proveedor del modelo. Admitidos:
'openai',
'anthropic'. Consulte la nota a continuación.
endpoint
|String
|—
|URL del endpoint de la API.
model
|String
|—
|Nombre del modelo (p. ej.
'gpt-4o-mini'). Lo utilizan las funciones de texto;
aiEmbed requiere
model como argumento posicional y genera un error si
model se especifica en la colección nombrada.
api_key
|String
|—
|Clave de autenticación del proveedor. Opcional: cuando se omite, no se envía el
header de autenticación, lo que permite usar servidores compatibles con OpenAI que no requieren autenticación.
max_tokens
|UInt64
1024
|Número máximo de tokens de salida por llamada a la API.
api_version
|String
|—
|Cadena de versión de la API. La utiliza Anthropic (
'2023-06-01').
Se puede usar cualquier API compatible con OpenAI (p. ej. vLLM, Ollama, LiteLLM) configurando
provider = 'openai' y apuntando
endpoint a su servicio.
Una función determina la colección nombrada que debe usar según, en este orden:
Selección de credenciales
- la clave
credentialsde su mapa de parámetros, cuando está presente;
- en caso contrario, la configuración predeterminada de credenciales aplicable:
ai_function_text_default_credentialspara las funciones de texto (
aiGenerate,
aiClassify,
aiExtract,
aiTranslate);
ai_function_embedding_default_credentialspara
aiEmbed.
-
SET ai_function_text_default_credentials = 'ai_text_credentials';
-- Uses ai_text_credentials from the setting:
SELECT aiGenerate('What is 2 + 2? Reply with just the number.');
-- Overrides the default for this call:
SELECT aiGenerate('Bonjour', map('credentials', 'other_credentials'));
Cada función acepta opcionalmente un
Mapa de parámetros
Map(String, String) de parámetros al final. Todos los valores son cadenas (ponga entre comillas los números, por ejemplo,
'0.2'). Las claves desconocidas se rechazan. Si una clave está presente, sobrescribe el valor correspondiente de la colección nombrada; si una clave no está presente, se usa el valor de la colección nombrada (para
model/
max_tokens) o el valor predeterminado integrado. La excepción es
aiEmbed, que toma
model como un argumento posicional obligatorio (
aiEmbed(text, model[, params])) y genera un error si, en su lugar, se establece en el mapa de parámetros o en la colección nombrada.
Los siguientes parámetros son comunes a todas las funciones de IA:
Las funciones individuales aceptan parámetros adicionales específicos de cada función (como
|Clave
|Descripción
credentials
|Colección nombrada que se va a usar (consulte arriba).
model
|Sobrescribe el
model de la colección (solo para funciones de texto;
aiEmbed toma
model como un argumento posicional obligatorio, no como una clave del mapa).
max_tokens,
temperature,
system_prompt,
instructions y
dimensions). Consulte la referencia de cada función a continuación para ver qué parámetros acepta y sus valores predeterminados.
SELECT aiGenerate(body, map('temperature', '0.2', 'system_prompt', 'You are terse.')) FROM articles;
Toda la configuración relacionada con la IA se enumera en Configuración con el prefijo
Configuración a nivel de consulta
ai_function_.
La URL de
Restricción de hosts de endpoint
endpoint en una colección nombrada de IA es un destino saliente al que el servidor se conecta con su propia identidad, y puede enviar (si se especifica) la
api_key de la colección nombrada en los encabezados de la solicitud. De forma predeterminada, ClickHouse permite cualquier host. Para restringir las funciones a un conjunto específico de proveedores, configure
remote_url_allow_hosts en la configuración del servidor, por ejemplo:
Ten en cuenta que esta configuración es global para el servidor y se aplica a todas las funciones que usan HTTP.
<remote_url_allow_hosts>
<host>api.openai.com</host>
<host>api.anthropic.com</host>
</remote_url_allow_hosts>
El transporte se determina únicamente por el esquema de la URL del
Seguridad del transporte (HTTP vs HTTPS)
endpoint. No hay cifrado del payload de la solicitud a nivel de la aplicación; la protección de los datos en tránsito depende por completo del esquema:
https://— la conexión usa TLS. El cuerpo de la solicitud (texto de entrada, prompts) y la
api_keyen el encabezado de la solicitud se cifran en tránsito, y se valida el certificado del proveedor. Use esto para cualquier proveedor remoto.
http://— la conexión no está cifrada. El cuerpo de la solicitud y la
api_keyse envían en texto sin formato. Use esto solo para un proveedor de confianza en una red privada (p. ej., una instancia local de
vLLMo
Ollama).
endpoint
http:// y envía datos sin cifrar. Actualmente no hay ninguna configuración del lado del servidor que rechace endpoints de IA en texto sin formato —
remote_url_allow_hosts restringe solo el host de destino y no inspecciona el esquema de la URL, por lo que un
endpoint
http:// hacia un host permitido igualmente pasa. Para garantizar el transporte cifrado, configure colecciones nombradas con endpoints
https://.
Tenga en cuenta que, en cualquiera de los dos casos, el proveedor recibe los datos de entrada en texto sin formato después de la terminación de TLS; TLS protege los datos solo en la ruta de red entre el servidor y el proveedor.
Proveedores compatibles
|Proveedor
|Valor de
provider
|Funciones de chat
|Notas
|OpenAI
'openai'
|Sí
|Proveedor por defecto.
|Anthropic
'anthropic'
|Sí
|Usa el endpoint
/v1/messages.
La actividad de la función de IA se supervisa mediante los ProfileEvents de ClickHouse:
Observabilidad
Consulta estos eventos:
|ProfileEvent
|Description
AIAPICalls
|Número de solicitudes HTTP realizadas al proveedor de IA.
AIInputTokens
|Total de tokens de entrada consumidos.
AIOutputTokens
|Total de tokens de salida consumidos.
AIRowsProcessed
|Número de filas que recibieron un resultado.
AIRowsSkipped
|Número de filas omitidas (se superó la cuota o hubo un error con
ai_function_throw_on_error = 0).
SELECT
ProfileEvents['AIAPICalls'] AS api_calls,
ProfileEvents['AIInputTokens'] AS input_tokens,
ProfileEvents['AIOutputTokens'] AS output_tokens
FROM system.query_log
WHERE query_id = 'query_id'
AND type = 'QueryFinish'
ORDER BY event_time DESC;
Introducido en: v26.4.0 Clasifica el texto dado en una de las categorías proporcionadas mediante un proveedor de LLM. La función envía el texto junto con un prompt de clasificación fijo y un formato de respuesta con esquema JSON que obliga al modelo a devolver exactamente una de las etiquetas proporcionadas. Cuando la respuesta se devuelve como un objeto JSON con la forma
aiClassify
{"category": "..."}, se extrae la etiqueta y se devuelve su cadena de texto.
Las credenciales (una colección nombrada que especifica el proveedor, el modelo, el endpoint y, opcionalmente, una API key)
se toman de la clave
credentials del mapa de parámetros opcional, o de la configuración
ai_function_text_default_credentials cuando el mapa la omite.
Sintaxis
Alias:
aiClassify(text, categories[, params])
AIClassify
Argumentos
text— Texto que se va a clasificar.
String
categories— Lista constante de etiquetas de categorías candidatas.
Array(String)
params—
Map(String, String)constante opcional de parámetros. Claves específicas de la función:
temperature(temperatura de muestreo que controla la aleatoriedad; valor predeterminado
0.0),
max_tokens(número máximo de tokens de salida por llamada; valor predeterminado
1024). También se aplican los parámetros comunes
credentialsy
model(consulte Funciones de IA).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error está deshabilitada.
String
Ejemplos
Clasificación de sentimiento
Query
SELECT aiClassify('I love this product!', ['positive', 'negative', 'neutral'])
Clasificar una columna con credenciales explícitas
Response
positive
Query
SELECT body, aiClassify(body, ['bug', 'question', 'feature'], map('credentials', 'ai_text_credentials')) AS kind FROM issues LIMIT 5
Introducido en: v26.6.0 Genera un vector de embedding para el texto proporcionado mediante el proveedor de IA configurado. La función envía el texto al endpoint de embeddings configurado y devuelve el vector resultante como
aiEmbed
Array(Float32).
Dentro de un mismo bloque de filas, las entradas se agrupan en lotes de hasta
ai_function_embedding_max_batch_size
elementos por solicitud HTTP para reducir la sobrecarga de cada llamada.
Las credenciales (una colección nombrada que especifica el proveedor, el endpoint y, opcionalmente, una API key)
se toman de la clave
credentials del mapa de parámetros, o de la configuración
ai_function_embedding_default_credentials cuando el mapa la omite. Ten en cuenta que
aiEmbed usa una
configuración predeterminada de credenciales distinta de la de las funciones de texto, ya que un endpoint de embeddings difiere
de uno de chat.
model es un argumento posicional obligatorio (un
String constante). A diferencia de las funciones de texto,
aiEmbed no lee
model de la colección nombrada ni del mapa de parámetros. Una colección nombrada
que define
model se rechaza en lugar de ignorarse silenciosamente.
El parámetro opcional
dimensions, cuando el modelo lo admite (por ejemplo,
text-embedding-3-* de OpenAI),
solicita un vector del tamaño indicado; de lo contrario, se devuelve el tamaño nativo del modelo.
Sintaxis
Argumentos
aiEmbed(text, model[, params])
text— Texto que se convertirá en embedding.
String
model— Nombre del modelo de embedding.
const String
params—
Map(String, String)constante opcional de parámetros. Clave específica de la función:
dimensions(dimensionalidad de destino del vector de salida;
0o si se omite significa el tamaño nativo del modelo). El parámetro común
credentialstambién se admite (consulta Funciones de IA).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error está desactivado, o se superó una cuota con
ai_function_throw_on_quota_exceeded desactivado.
Array(Float32)
Ejemplos
Generar el embedding de una sola cadena (
credentials puede omitirse si la configuración
ai_function_embedding_default_credentials está establecida)
Con dimensiones explícitas
Query
SELECT aiEmbed('Hello world', 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials'))
Insertar una columna de texto
Query
SELECT aiEmbed('Hello world', 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials', 'dimensions', '256'))
Query
SELECT aiEmbed(title, 'text-embedding-3-small', map('credentials', 'ai_embedding_credentials', 'dimensions', '256')) FROM articles LIMIT 10
Introducido en: v26.4.0 Extrae información estructurada de texto no estructurado usando un proveedor de LLM. El tercer argumento puede ser una instrucción en lenguaje natural de formato libre (p. ej.,
aiExtract
'the main complaint') o un
esquema codificado en JSON con la forma
'{"field_a": "description of field a", "field_b": "description of field b"}'.
En el modo de instrucción, la función devuelve el valor extraído como una cadena de texto simple, o una cadena vacía si no se encuentra nada.
En el modo de esquema, la función devuelve una cadena que contiene un objeto JSON cuyas claves coinciden con el esquema solicitado; los campos ausentes son
null.
Las credenciales (una colección nombrada que especifica el proveedor, el modelo, el endpoint y, opcionalmente, una API key)
se toman de la clave
credentials del mapa de parámetros opcional, o de la
configuración
ai_function_text_default_credentials cuando el mapa la omite.
Sintaxis
Alias:
aiExtract(text, instruction_or_schema[, params])
AIExtract
Argumentos
text— Texto del que extraer información.
String
instruction_or_schema— Instrucción de extracción en formato libre, o un objeto JSON constante que describe los campos que se deben extraer.
const String
params—
Map(String, String)constante opcional de parámetros. Claves específicas de la función:
temperature(temperatura de muestreo que controla la aleatoriedad; valor predeterminado
0.0),
max_tokens(máximo de tokens de salida por llamada; valor predeterminado
1024). Los parámetros comunes
credentialsy
modeltambién se aplican (consulte Funciones de IA).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error está deshabilitado.
String
Ejemplos
Instrucción en formato libre
Query
SELECT aiExtract('The package arrived late and was damaged.', 'the main complaint')
Extracción del esquema
Response
late and damaged package
Query
SELECT aiExtract(review, '{"sentiment": "positive, negative or neutral", "topic": "main topic of the review"}') FROM reviews LIMIT 5
Introducido en: v26.4.0 Genera contenido de texto libre a partir de un prompt mediante un proveedor de LLM. La función envía el prompt al proveedor de IA configurado y devuelve el texto generado. Las credenciales (una colección nombrada que especifica el proveedor, el modelo, el endpoint y, opcionalmente, una API key) se toman de la clave
aiGenerate
credentials del mapa de parámetros opcional, o de la
configuración
ai_function_text_default_credentials cuando el mapa no la incluye.
El mapa de parámetros opcional también puede establecer
system_prompt (una instrucción que guía el
comportamiento del modelo, p. ej., tono, formato y rol),
temperature,
max_tokens y
model. Si
system_prompt no está
establecido, el valor predeterminado es:
You are a helpful assistant. Provide a clear and concise response.
Sintaxis
Alias:
aiGenerate(prompt[, params])
AIGenerate
Argumentos
prompt— El prompt o la pregunta del usuario que se enviará al modelo.
String
params—
Map(String, String)constante opcional de parámetros. Claves específicas de la función:
temperature(temperatura de muestreo que controla la aleatoriedad; valor predeterminado
0.7),
max_tokens(máximo de tokens de salida por llamada; valor predeterminado
1024),
system_prompt(instrucción constante a nivel de sistema que guía el comportamiento del modelo; de forma predeterminada, un prompt genérico de asistente). También se aplican los parámetros comunes
credentialsy
model(consulte Funciones de IA).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error está deshabilitado.
String
Ejemplos
Pregunta simple
Query
SELECT aiGenerate('What is 2 + 2? Reply with just the number.')
Con credenciales explícitas y prompt del sistema
Response
4
Resumir los valores de una columna
Query
SELECT aiGenerate('Explain ClickHouse', map('credentials', 'ai_text_credentials', 'system_prompt', 'You are a database expert. Be concise.'))
Query
SELECT article_title, aiGenerate(concat('Summarize in one sentence: ', article_body)) AS summary FROM articles LIMIT 5
Introducido en: v26.4.0 Traduce el texto proporcionado al idioma de destino especificado mediante un proveedor de LLM. Se pueden proporcionar instrucciones adicionales de estilo o dialecto mediante la clave
aiTranslate
instructions del mapa de parámetros (por ejemplo,
'mantener los términos técnicos sin traducir').
Las credenciales (una colección nombrada que especifica el proveedor, el modelo, el endpoint y, opcionalmente, una API key)
se obtienen de la clave
credentials del mapa de parámetros opcional, o de la
configuración
ai_function_text_default_credentials cuando el mapa la omite.
Sintaxis
Alias:
aiTranslate(text, target_language[, params])
AITranslate
Argumentos
text— Texto que se debe traducir.
String
target_language— Nombre del idioma de destino o código BCP-47 (p. ej.,
'French',
'es-MX').
String
params—
Map(String, String)constante opcional de parámetros. Claves específicas de la función:
temperature(temperatura de muestreo que controla la aleatoriedad; valor predeterminado
0.3),
max_tokens(número máximo de tokens de salida por llamada; valor predeterminado
1024),
instructions(instrucciones adicionales de estilo o dialecto para el traductor). También se aplican los parámetros comunes
credentialsy
model(consulta Funciones de IA).
Map(String, String)
ai_function_throw_on_error está deshabilitado.
String
Ejemplos
Traducir al francés
Query
SELECT aiTranslate('Hello, world!', 'French')
Traducir al japonés siguiendo las instrucciones de estilo
Response
Bonjour le monde!
Query
SELECT aiTranslate(body, 'Japanese', map('instructions', 'Use polite form (desu/masu)')) FROM articles LIMIT 5