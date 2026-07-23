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La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions

financialInternalRateOfReturn

Introducido en: v25.7.0 Calcula la tasa interna de retorno (TIR) para una serie de flujos de caja que se producen a intervalos regulares. La TIR es la tasa de descuento para la que el valor actual neto (VAN) es igual a cero. La TIR busca resolver la siguiente ecuación: \sum&#95;{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 Sintaxis
Argumentos
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • [, guess] — Estimación inicial opcional (valor constante) de la tasa interna de retorno (valor predeterminado: 0.1). Float*
Valor devuelto Devuelve la tasa interna de retorno o NaN si el cálculo no converge, el array de entrada está vacío o solo tiene un elemento, todos los flujos de caja son cero o se producen otros errores de cálculo. Float64 Ejemplos simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response

financialInternalRateOfReturnExtended

Introducido en: v25.7.0 Calcula la Tasa Interna de Retorno Extendida (XIRR) para una serie de flujos de caja que ocurren en intervalos irregulares. XIRR es la tasa de descuento a la que el valor actual neto (VPN) de todos los flujos de caja es igual a cero. XIRR intenta resolver la siguiente ecuación (ejemplo para ACT_365F): i=0ncashflowi(1+rate)(dateidate0)/365=0\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0 Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas. Sintaxis
Argumentos
  • cashflow — Un array de flujos de caja correspondientes a las fechas del segundo parámetro. Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • date — Un array ordenado de fechas únicas correspondientes a los flujos de caja. Array(Date) o Array(Date32)
  • [, guess] — Opcional. Estimación inicial (valor constante) para el cálculo de XIRR. Float*
  • [, daycount] — Convención de conteo de días opcional (por defecto ‘ACT_365F’). Valores admitidos:
  • ‘ACT_365F’ - Real/365 Fijo: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365
  • ‘ACT_365_25’ - Real/365.25: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365.25 String
Valor devuelto Devuelve el valor XIRR. Si el cálculo no puede realizarse, devuelve NaN. Float64 Ejemplos simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response
simple_example_daycount
Query
Response

financialNetPresentValue

Introducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto (VAN) de una serie de flujos de caja, con intervalos de tiempo iguales entre cada flujo de caja. Variante predeterminada (start_from_zero = true): \sum&#95;{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Variante compatible con Excel (start_from_zero = false): \sum&#95;{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Sintaxis
Argumentos
  • rate — La tasa de descuento que se aplica. Float*
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • [, start_from_zero] — Parámetro booleano opcional que indica si el cálculo del NPV debe comenzar en el período 0 (true) o en el período 1 (false, compatible con Excel). Valor predeterminado: true. Bool
Valor devuelto Devuelve el valor actual neto como un valor de tipo Float64. Float64 Ejemplos default_calculation
Query
Response
cálculo_compatible_con_Excel
Query
Response

financialNetPresentValueExtended

Introducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto Extendido (XNPV) para una serie de flujos de caja que ocurren a intervalos irregulares. XNPV tiene en cuenta el momento exacto de cada flujo de caja al calcular el valor presente. Ecuación XNPV para ACT_365F: XNPV=i=1ncashflowi(1+rate)(dateidate0)/365XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas.
Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • rate — La tasa de descuento a aplicar. Float*
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Debe contener al menos un valor positivo y uno negativo. Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • dates — Array de fechas correspondientes a cada flujo de caja. Debe tener el mismo tamaño que el array de cashflows. Array(Date) o Array(Date32)
  • [, daycount] — Convención de conteo de días opcional. Valores admitidos: 'ACT_365F' (predeterminado) — Real/365 fijo, 'ACT_365_25' — Real/365.25. String
Valor devuelto Devuelve el valor actual neto como un valor Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
Query
Response
Uso de una convención de conteo de días diferente
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026