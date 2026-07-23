La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions
Introducido en: v25.7.0 Calcula la tasa interna de retorno (TIR) para una serie de flujos de caja que se producen a intervalos regulares. La TIR es la tasa de descuento para la que el valor actual neto (VAN) es igual a cero. La TIR busca resolver la siguiente ecuación: \sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 Sintaxis
financialInternalRateOfReturn
Argumentos
financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])
cashflows— Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo).
Array(Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
[, guess]— Estimación inicial opcional (valor constante) de la tasa interna de retorno (valor predeterminado: 0.1).
Float*
NaN si el cálculo no converge, el array de entrada está vacío o solo tiene un elemento, todos los flujos de caja son cero o se producen otros errores de cálculo.
Float64
Ejemplos
simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])
simple_example_with_guess
Response
0.2809484211599611
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)
Response
0.2809484211599611
financialInternalRateOfReturnExtendedIntroducido en: v25.7.0 Calcula la Tasa Interna de Retorno Extendida (XIRR) para una serie de flujos de caja que ocurren en intervalos irregulares. XIRR es la tasa de descuento a la que el valor actual neto (VPN) de todos los flujos de caja es igual a cero. XIRR intenta resolver la siguiente ecuación (ejemplo para
ACT_365F):
Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas.
Sintaxis
Argumentos
financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])
cashflow— Un array de flujos de caja correspondientes a las fechas del segundo parámetro.
Array(Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
date— Un array ordenado de fechas únicas correspondientes a los flujos de caja.
Array(Date)o
Array(Date32)
[, guess]— Opcional. Estimación inicial (valor constante) para el cálculo de XIRR.
Float*
[, daycount]— Convención de conteo de días opcional (por defecto ‘ACT_365F’). Valores admitidos:
- ‘ACT_365F’ - Real/365 Fijo: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365
- ‘ACT_365_25’ - Real/365.25: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365.25
String
Float64
Ejemplos
simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
simple_example_with_guess
Response
0.6342972615260243
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)
simple_example_daycount
Response
0.6342972615260243
Query
SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25
Response
0.099785
Introducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto (VAN) de una serie de flujos de caja, con intervalos de tiempo iguales entre cada flujo de caja. Variante predeterminada (
financialNetPresentValue
start_from_zero = true):
\sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}
Variante compatible con Excel (
start_from_zero = false):
\sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}
Sintaxis
Argumentos
financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])
rate— La tasa de descuento que se aplica.
Float*
cashflows— Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo).
Array(Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
[, start_from_zero]— Parámetro booleano opcional que indica si el cálculo del NPV debe comenzar en el período
0(true) o en el período
1(false, compatible con Excel). Valor predeterminado: true.
Bool
Float64
Ejemplos
default_calculation
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])
cálculo_compatible_con_Excel
Response
3065.2226681795255
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)
Response
2838.1691372032656
financialNetPresentValueExtendedIntroducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto Extendido (XNPV) para una serie de flujos de caja que ocurren a intervalos irregulares. XNPV tiene en cuenta el momento exacto de cada flujo de caja al calcular el valor presente. Ecuación XNPV para
ACT_365F:
Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas.
Sintaxis
Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])
rate— La tasa de descuento a aplicar.
Float*
cashflows— Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Debe contener al menos un valor positivo y uno negativo.
Array(Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
dates— Array de fechas correspondientes a cada flujo de caja. Debe tener el mismo tamaño que el array de cashflows.
Array(Date)o
Array(Date32)
[, daycount]— Convención de conteo de días opcional. Valores admitidos:
'ACT_365F'(predeterminado) — Real/365 fijo,
'ACT_365_25'— Real/365.25.
String
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
Uso de una convención de conteo de días diferente
Response
2506.579458169746
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')
Response
2507.067268742502