UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64,
Float32 o
Float64. Algunas funciones admiten los tipos
String y
FixedString.
El tipo de resultado es un entero cuyo número de bits es igual al número máximo de bits de sus argumentos. Si al menos uno de los argumentos es de tipo con signo, el resultado será un número con signo. Si un argumento es un número de coma flotante, se convierte a Int64.
Introducido en: v1.1.0 Realiza una operación AND bit a bit entre dos valores. Sintaxis
bitAnd
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resultado de la operación bit a bit
bitAnd(a, b)
a AND b
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitAnd(a, b)
FROM bits
Response
┌─a─┬─b─┬─bitAnd(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 0 │
│ 1 │ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │ 1 │
└───┴───┴──────────────┘
Introducido en: v20.3.0 Calcula la cantidad de bits con valor uno en la representación binaria de un número. Sintaxis
bitCount
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número de bits establecidos en uno en
bitCount(x)
x.
UInt8.
Ejemplos Ejemplo de uso
La función no convierte el valor de entrada a un tipo de mayor tamaño (extensión de signo). Por ejemplo:
bitCount(toUInt8(-1)) = 8.
Query
SELECT bin(333), bitCount(333);
Response
┌─bin(333)─────────┬─bitCount(333)─┐
│ 0000000101001101 │ 5 │
└──────────────────┴───────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Devuelve la distancia de Hamming entre las representaciones en bits de dos números. Puede utilizarse con las funciones
bitHammingDistance
SimHash para detectar cadenas casi duplicadas.
Cuanto menor sea la distancia, más similares serán las cadenas.
Sintaxis
Argumentos
bitHammingDistance(x, y)
x— Primer número para calcular la distancia de Hamming.
(U)Int*o
Float*
y— Segundo número para calcular la distancia de Hamming.
(U)Int*o
Float*
x e
y
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitHammingDistance(111, 121);
Response
┌─bitHammingDistance(111, 121)─┐
│ 3 │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Realiza la operación NOT bit a bit. Sintaxis
bitNot
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resultado de
bitNot(a)
~a, es decir,
a con los bits invertidos.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
CAST('5', 'UInt8') AS original,
bin(original) AS original_binary,
bitNot(original) AS result,
bin(bitNot(original)) AS result_binary;
Response
┌─original─┬─original_binary─┬─result─┬─result_binary─┐
│ 5 │ 00000101 │ 250 │ 11111010 │
└──────────┴─────────────────┴────────┴───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Realiza una operación OR bit a bit entre dos valores. Sintaxis
bitOr
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resultado de la operación bit a bit
bitOr(a, b)
a OR b
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitOr(a, b)
FROM bits;
Response
┌─a─┬─b─┬─bitOr(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 0 │ 1 │
│ 1 │ 1 │ 1 │
└───┴───┴─────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Rota los bits hacia la izquierda un número determinado de posiciones. Los bits que se desplazan fuera reaparecen por la derecha. Sintaxis
bitRotateLeft
Argumentos
bitRotateLeft(a, N)
a— Un valor que se va a rotar.
(U)Int8/16/32/64
N— El número de posiciones que se rota a la izquierda.
UInt8/16/32/64
a.
(U)Int8/16/32/64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateLeft(a, 2) AS a_rotated, bin(a_rotated);
Response
┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐
│ 99 │ 01100011 │ 141 │ 10001101 │
└────┴──────────┴───────────┴────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Rota los bits a la derecha un número determinado de posiciones. Los bits que se desplazan fuera vuelven al lado izquierdo. Sintaxis
bitRotateRight
Argumentos
bitRotateRight(a, N)
a— Un valor que se va a rotar.
(U)Int8/16/32/64
N— El número de posiciones que se rota a la derecha.
UInt8/16/32/64
a.
(U)Int8/16/32/64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitRotateRight(a, 2) AS a_rotated, bin(a_rotated);
Response
┌──a─┬─bin(a)───┬─a_rotated─┬─bin(a_rotated)─┐
│ 99 │ 01100011 │ 216 │ 11011000 │
└────┴──────────┴───────────┴────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Desplaza la representación binaria de un valor hacia la izquierda el número de posiciones de bit especificado. Un
bitShiftLeft
FixedString o un
String se trata como un único valor multibyte.
Los bits de un valor
FixedString se pierden al desplazarse fuera.
Por el contrario, un valor
String se amplía con bytes adicionales, por lo que no se pierde ningún bit.
Sintaxis
Argumentos
bitShiftLeft(a, N)
a— Un valor que desplazar.
(U)Int*o
Stringo
FixedString
N— El número de posiciones que se van a desplazar.
UInt8/16/32/64
a.
Ejemplos
Ejemplo de uso con codificación binaria
Query
SELECT 99 AS a, bin(a), bitShiftLeft(a, 2) AS a_shifted, bin(a_shifted);
Ejemplo de uso con codificación hexadecimal
Response
┌──a─┬─bin(99)──┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftLeft(99, 2))─┐
│ 99 │ 01100011 │ 140 │ 10001100 │
└────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┘
Query
SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Ejemplo de uso con codificación Fixed String
Response
┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft('abc', 4))─┐
│ abc │ 616263 │ &0 │ 06162630 │
└─────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘
Query
SELECT toFixedString('abc', 3) AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Response
┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft(toFixedString('abc', 3), 4))─┐
│ abc │ 616263 │ &0 │ 162630 │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Desplaza la representación binaria de un valor hacia la derecha el número especificado de posiciones de bit. Un
bitShiftRight
FixedString o un
String se trata como un único valor multibyte.
Los bits de un valor
FixedString se pierden al desplazarse fuera.
En cambio, un valor
String se extiende con bytes adicionales, por lo que no se pierde ningún bit.
Sintaxis
Argumentos
bitShiftRight(a, N)
a— Un valor que se va a desplazar.
(U)Int*o
Stringo
FixedString
N— El número de posiciones que se desplazan.
UInt8/16/32/64
a.
Ejemplos
Ejemplo de uso con codificación binaria
Query
SELECT 101 AS a, bin(a), bitShiftRight(a, 2) AS a_shifted, bin(a_shifted);
Ejemplo de uso con codificación hexadecimal
Response
┌───a─┬─bin(101)─┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftRight(101, 2))─┐
│ 101 │ 01100101 │ 25 │ 00011001 │
└─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────┘
Query
SELECT 'abc' AS a, hex(a), bitShiftLeft(a, 4) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Ejemplo de uso con codificación de Fixed String
Response
┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight('abc', 12))─┐
│ abc │ 616263 │ │ 0616 │
└─────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘
Query
SELECT toFixedString('abc', 3) AS a, hex(a), bitShiftRight(a, 12) AS a_shifted, hex(a_shifted);
Response
┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight(toFixedString('abc', 3), 12))─┐
│ abc │ 616263 │ │ 000616 │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.2.0 Devuelve una subcadena que comienza en el bit del índice ‘offset’ y tiene una longitud de ‘length’ bits. Sintaxis
bitSlice
Argumentos
bitSlice(s, offset[, length])
s— La String o Fixed String que se va a dividir.
Stringo
FixedString
offset— Devuelve la posición inicial del bit (indexación basada en 1).
- Valores positivos: cuentan desde el principio de la cadena.
- Valores negativos: cuentan desde el final de la cadena.
(U)Int8/16/32/64o
Float*
length— Opcional. El número de bits que se van a extraer.
- Valores positivos: extraen
lengthbits.
- Valores negativos: extraen desde el desplazamiento hasta
(string_length - |length|).
- Si se omite: extrae desde el desplazamiento hasta el final de la cadena.
- Si
lengthno es un múltiplo de 8, el resultado se rellena con ceros a la derecha.
(U)Int8/16/32/64o
Float*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 8));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 2));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', 1, 9));
SELECT bin('Hello'), bin(bitSlice('Hello', -4, 8));
Response
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 8))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01001000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 2))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 01000000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', 1, 9))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 0100100000000000 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─bin('Hello')─────────────────────────────┬─bin(bitSlice('Hello', -4, 8))─┐
│ 0100100001100101011011000110110001101111 │ 11110000 │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Toma cualquier número y lo convierte a binario; luego devuelve el valor del bit en una posición especificada. El conteo se realiza de derecha a izquierda, empezando en 0. Sintaxis
bitTest
Argumentos
bitTest(a, i)
a— Número que se va a evaluar.
(U)Int8/16/32/64o
Float*
i— Posición del bit que se devolverá.
(U)Int8/16/32/64o
Float*
i en la representación binaria de
a
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bin(2), bitTest(2, 1);
Response
┌─bin(2)───┬─bitTest(2, 1)─┐
│ 00000010 │ 1 │
└──────────┴───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el resultado de la conjunción lógica (operador AND) de todos los bits en las posiciones especificadas. Cuenta de derecha a izquierda, empezando en 0. El AND lógico entre dos bits es verdadero si y solo si ambos bits de entrada son verdaderos. Sintaxis
bitTestAll
Argumentos
bitTestAll(a, index1[, index2, ... , indexN])
a— Un valor entero.
(U)Int8/16/32/64
index1, ...— Una o varias posiciones de bits.
(U)Int8/16/32/64
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso 1
Query
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5);
Ejemplo de uso 2
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)─┐
│ 00101011 │ 1 │
└──────────┴────────────────────────────┘
Query
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5, 2);
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAll(4⋯1, 3, 5, 2)─┐
│ 00101011 │ 0 │
└──────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el resultado de la disyunción lógica (operador OR) de todos los bits situados en las posiciones indicadas de un número. Se cuenta de derecha a izquierda, comenzando en 0. El OR lógico entre dos bits es verdadero si al menos uno de los bits de entrada es verdadero. Sintaxis
bitTestAny
Argumentos
bitTestAny(a, index1[, index2, ... , indexN])
a— Un valor entero.
(U)Int8/16/32/64
index1, ...— Una o varias posiciones de bits.
(U)Int8/16/32/64
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso 1
Query
SELECT bitTestAny(43, 0, 2);
Ejemplo de uso 2
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 0, 2)─┐
│ 00101011 │ 1 │
└──────────┴──────────────────────┘
Query
SELECT bitTestAny(43, 4, 2);
Response
┌─bin(43)──┬─bitTestAny(43, 4, 2)─┐
│ 00101011 │ 0 │
└──────────┴──────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Realiza una operación de o exclusiva bit a bit (XOR) entre dos valores. Sintaxis
bitXor
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resultado de la operación bit a bit
bitXor(a, b)
a XOR b
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE bits
(
`a` UInt8,
`b` UInt8
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO bits VALUES (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1);
SELECT
a,
b,
bitXor(a, b)
FROM bits;
Response
┌─a─┬─b─┬─bitXor(a, b)─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 0 │ 1 │
│ 1 │ 1 │ 0 │
└───┴───┴──────────────┘