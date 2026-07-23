Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio
L1Distance
L1 (norma 1 (distancia de la geometría del taxista)).
Sintaxis
Alias:
L1Distance(vector1, vector2)
distanceL1
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia de norma 1. Para entradas
Array, devuelve
Float32 si el supertipo común más específico de los tipos de elemento es
Float32 o
BFloat16; de lo contrario,
Float64. Para entradas
Tuple, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (los tipos enteros se conservan).
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L1Distance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─L1Distance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 2 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la suma de los valores absolutos de los elementos de un vector. Sintaxis
L1Norm
Alias:
L1Norm(vector)
normL1
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la norma L1 o la distancia de la geometría del taxista.
UInt* o
Float* o
Decimal
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L1Norm((1, 2))
Response
┌─L1Norm((1, 2))─┐
│ 3 │
└────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla representan las coordenadas) en el espacio
L1Normalize
L1 (geometría del taxista).
Sintaxis
Aliases:
L1Normalize(tuple)
normalizeL1
Argumentos
tuple— Una tupla de valores numéricos.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L1Normalize((1, 2))
Response
┌─L1Normalize((1, 2))─────────────────────┐
│ (0.3333333333333333,0.6666666666666666) │
└─────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio euclidiano (distancia euclidiana). Sintaxis
L2Distance
Aliases:
L2Distance(vector1, vector2)
distanceL2
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia L2. Para entradas
Array, devuelve
Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es
Float32 o
BFloat16; en caso contrario,
Float64. Para entradas
Tuple, siempre devuelve
Float64.
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L2Distance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─L2Distance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 1.4142135623730951 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v25.10.0 Calcula la distancia aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores corresponden a las coordenadas) en el espacio euclidiano (distancia euclidiana). Sintaxis
L2DistanceTransposed
Alias:
L2DistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
distanceL2Transposed
Argumentos
vectors— Vectores.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia.
Array(T)
p— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 hasta el ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a operaciones de E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (los elementos adicionales al final se ignoran). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT L2DistanceTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─L2DistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 1.3922918381215914 │
└──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.7.0 Calcula la distancia euclidiana aproximada entre un
L2DistanceTransposedQuantized
QBit(Int8) de códigos
quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Un vector de referencia (consulta)
Float se compara directamente con precisión
Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta
Float64 se reduce a
Float32, mientras que una consulta
BFloat16 se amplía a este exactamente (cálculo de distancia asimétrico); una referencia
Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos
quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que
p trunca solo los códigos
QBit almacenados; la referencia
Array(Int8) es una consulta completa y siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando
p = 8 (para
p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más gruesa). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.
Sintaxis
Argumentos
L2DistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— Vectores de códigos
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia (consulta): un array
Float(la consulta, comparada con precisión
Float32— una consulta
Float64se reduce a
Float32), o un
Array(Int8)de códigos
quantizeBFloat16ToInt8descuantizados sobre la marcha.
Array(Float32)o
Array(Int8)
p— Número de bits superiores de cada código
QBitalmacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más tosco para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción con precisión completa.
psolo trunca el
QBitalmacenado; una referencia
Array(Int8)siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT L2DistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;
Introducida en: v21.11.0 Calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos de un vector. Sintaxis
L2Norm
Alias:
L2Norm(vector)
normL2
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la norma L2 o la distancia euclidiana.
UInt* o
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L2Norm((1, 2))
Response
┌───L2Norm((1, 2))─┐
│ 2.23606797749979 │
└──────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio euclidiano (mediante la distancia euclidiana). Sintaxis
L2Normalize
Alias:
L2Normalize(tuple)
normalizeL2
Argumentos
tuple— Una tupla de valores numéricos.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L2Normalize((3, 4))
Response
┌─L2Normalize((3, 4))─┐
│ (0.6,0.8) │
└─────────────────────┘
Introducida en: v22.7.0 Calcula la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores. Sintaxis
L2SquaredDistance
Alias:
L2SquaredDistance(vector1, vector2)
distanceL2Squared
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores. Para entradas
Array, devuelve
Float32 si el menor supertipo común de los tipos de elemento es
Float32 o
BFloat16; de lo contrario,
Float64. Para entradas
Tuple, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (se conservan los tipos enteros).
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L2SquaredDistance([1, 2, 3], [0, 0, 0])
Response
┌─L2SquaredDis⋯ [0, 0, 0])─┐
│ 14 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v22.7.0 Calcula el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector (la
L2SquaredNorm
L2Norm).
Sintaxis
Alias:
L2SquaredNorm(vector)
normL2Squared
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la norma L2 al cuadrado.
UInt* o
Float* o
Decimal
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT L2SquaredNorm((1, 2))
Response
┌─L2SquaredNorm((1, 2))─┐
│ 5 │
└───────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio
LinfDistance
L_{inf} (norma máxima).
Sintaxis
Alias:
LinfDistance(vector1, vector2)
distanceLinf
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia en norma infinito. Para entradas
Array, devuelve
Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de los elementos es
Float32 o
BFloat16; de lo contrario,
Float64. Para entradas
Tuple, siempre devuelve
Float64.
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT LinfDistance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─LinfDistance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el valor máximo absoluto de los elementos de un vector. Sintaxis
LinfNorm
Alias:
LinfNorm(vector)
normLinf
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la norma Linf, es decir, el valor absoluto máximo.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT LinfNorm((1, -2))
Response
┌─LinfNorm((1, -2))─┐
│ 2 │
└───────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio
LinfNormalize
L_{inf} (utilizando la norma máxima).
Sintaxis
Alias:
LinfNormalize(tuple)
normalizeLinf
Argumentos
tuple— Una tupla de valores numéricos.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT LinfNormalize((3, 4))
Response
┌─LinfNormalize((3, 4))─┐
│ (0.75,1) │
└───────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio
LpDistance
Lp (distancia según la norma p).
Sintaxis
Alias:
LpDistance(vector1, vector2, p)
distanceLp
Argumentos
vector1— Primer vector.
Tuple(T)o
Array(T)
vector2— Segundo vector.
Tuple(T)o
Array(T)
p— La potencia. Valores posibles: número real en
[1; inf).
UInt*o
Float*
Array, devuelve
Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es
Float32 o
BFloat16; de lo contrario,
Float64. Para entradas
Tuple, siempre devuelve
Float64.
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)
Response
┌─LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)─┐
│ 1.2599210498948732 │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la norma p de un vector, que es la raíz p-ésima de la suma de las potencias p-ésimas de los valores absolutos de cada uno de sus elementos. Casos especiales:
LpNorm
- Cuando p=1, es equivalente a L1Norm (distancia de Manhattan).
- Cuando p=2, es equivalente a L2Norm (distancia euclidiana).
- Cuando p=∞, es equivalente a LinfNorm (norma máxima).
Alias:
LpNorm(vector, p)
normLp
Argumentos
vector— Vector o tupla de valores numéricos.
Tuple(T)o
Array(T)
p— La potencia. Los valores posibles son números reales en el intervalo
[1; inf).
UInt*o
Float*
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT LpNorm((1, -2), 2)
Response
┌─LpNorm((1, -2), 2)─┐
│ 2.23606797749979 │
└────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio
LpNormalize
Lp (usando la norma p).
Sintaxis
Alias:
LpNormalize(tuple, p)
normalizeLp
Argumentos
tuple— Una tupla de valores numéricos.
Tuple(T)
p— La potencia. Los valores posibles son cualquier número en el intervalo
[1; inf).
UInt*o
Float*
Tuple(Float64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT LpNormalize((3, 4), 5)
Response
┌─LpNormalize((3, 4), 5)──────────────────┐
│ (0.7187302630182624,0.9583070173576831) │
└─────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia de coseno entre dos vectores (los elementos de las tuplas son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
cosineDistance
Alias:
cosineDistance(vector1, vector2)
distanceCosine
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia de coseno (uno menos la similitud coseno). Para entradas de tipo
Array, devuelve
Float32 si el supertipo común de los tipos de elemento es
Float32 o
BFloat16; en caso contrario,
Float64. Para entradas de tipo
Tuple, siempre devuelve
Float64.
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT cosineDistance((1, 2), (2, 3));
Response
┌─cosineDistance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 0.007722123286332261 │
└────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Calcula la distancia de coseno aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
cosineDistanceTransposed
Alias:
cosineDistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
distanceCosineTransposed
Argumentos
vectors— Vectores.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia.
Array(T)
p— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT cosineDistanceTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─cosineDistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 0.10557280905788935 │
└──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.7.0 Calcula la distancia de coseno aproximada entre un
cosineDistanceTransposedQuantized
QBit(Int8) de códigos
quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (de consulta)
Float se compara directamente con precisión
Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta
Float64 se reduce a
Float32, mientras que una consulta
BFloat16 se amplía exactamente a este formato (cálculo de distancia asimétrico); una referencia
Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos
quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que
p trunca solo los códigos
QBit almacenados; la referencia
Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando
p = 8 (para
p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.
Sintaxis
Argumentos
cosineDistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— Vectores de códigos
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia (consulta): un array de
Float(la consulta, comparada con precisión
Float32— una consulta
Float64se reduce a
Float32), o un
Array(Int8)de códigos
quantizeBFloat16ToInt8descuantizados sobre la marcha.
Array(Float32)o
Array(Int8)
p— Número de bits más altos de cada código
QBitalmacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para obtener una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits corresponden a la reconstrucción de precisión completa.
ptrunca solo el
QBitalmacenado; una referencia
Array(Int8)siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esta cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT cosineDistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;
Introducido en: v26.7.0 Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) de dos vectores (los valores de los vectores son las coordenadas). A diferencia de las funciones de distancia, esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
dotProductTransposed
Alias:
dotProductTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
scalarProductTransposed
Argumentos
vectors— Vectores.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia.
Array(T)
p— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT dotProductTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─dotProductTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 2.0625 │
└──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.7.0 Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) entre un
dotProductTransposedQuantized
QBit(Int8) de códigos
quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (consulta)
Float se compara directamente con precisión
Float32 — la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados, por lo que una consulta
Float64 se reduce a
Float32, mientras que una consulta
BFloat16 se amplía exactamente a esa precisión (cálculo asimétrico de la distancia); una referencia
Array(Int8) se trata como códigos
quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que
p trunca solo los códigos
QBit almacenados; la referencia
Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando
p = 8 (para
p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad del llamador. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.
Sintaxis
Argumentos
dotProductTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— Vectores de códigos
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— Vector de referencia (consulta): un array de
Float(la consulta, comparada con precisión
Float32— una consulta
Float64se convierte a
Float32), o un
Array(Int8)de códigos
quantizeBFloat16ToInt8descuantizados sobre la marcha.
Array(Float32)o
Array(Int8)
p— Número de bits superiores de cada código
QBitalmacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción de precisión completa.
ptrunca solo el
QBitalmacenado; una referencia
Array(Int8)siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits.
UInt
used_dims— Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un
QBitcon stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones.
UInt
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT dotProductTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;