Documentación de las funciones de distancia

Introducido en: v21.11.0

L1 (norma 1 (distancia de la Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio(norma 1 (distancia de la geometría del taxista )).

Sintaxis

L1Distance(vector1, vector2)

Alias: distanceL1

Argumentos

vector1 — Primer vector. Tuple(T) o Array(T)

— Primer vector. o vector2 — Segundo vector. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el supertipo común más específico de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16 ; de lo contrario, Float64 . Para entradas Tuple , el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (los tipos enteros se conservan). Float* Devuelve la distancia de norma 1. Para entradas, devuelvesi el supertipo común más específico de los tipos de elemento es; de lo contrario,. Para entradas, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (los tipos enteros se conservan). (U)Int*

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L1Distance(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response ┌─L1Distance((1, 2), (2, 3))─┐ │ 2 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula la suma de los valores absolutos de los elementos de un vector.

Sintaxis

L1Norm( vector )

Alias: normL1

Argumentos

vector — Vector o tupla de valores numéricos. Array(T) o Tuple(T)

Valor devuelto

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L1Norm(( 1 , 2 ))

Response ┌─L1Norm((1, 2))─┐ │ 3 │ └────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

L1 ( Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla representan las coordenadas) en el espacio geometría del taxista ).

Sintaxis

L1Normalize(tuple)

Aliases: normalizeL1

Argumentos

tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)

Valor devuelto

Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L1Normalize(( 1 , 2 ))

Response ┌─L1Normalize((1, 2))─────────────────────┐ │ (0.3333333333333333,0.6666666666666666) │ └─────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio euclidiano ( distancia euclidiana ).

Sintaxis

L2Distance(vector1, vector2)

Aliases: distanceL2

Argumentos

vector1 — Primer vector. Tuple(T) o Array(T)

— Primer vector. o vector2 — Segundo vector. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16 ; en caso contrario, Float64 . Para entradas Tuple , siempre devuelve Float64 . Float* Devuelve la distancia L2. Para entradas, devuelvesi el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es; en caso contrario,. Para entradas, siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L2Distance(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response ┌─L2Distance((1, 2), (2, 3))─┐ │ 1.4142135623730951 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v25.10.0

Calcula la distancia aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores corresponden a las coordenadas) en el espacio euclidiano ( distancia euclidiana ).

Sintaxis

L2DistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])

Alias: distanceL2Transposed

Argumentos

vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])

— Vectores. reference — Vector de referencia. Array(T)

— Vector de referencia. p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 hasta el ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a operaciones de E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt

— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 hasta el ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a operaciones de E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (los elementos adicionales al final se ignoran). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Float64 . Float64 Devuelve la distancia aproximada de la norma 2. Siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO qbit VALUES ( 1 , [0, 1]); SELECT L2DistanceTransposed(vec, array ( 1 , 2 ), 16 ) FROM qbit;

Response ┌─L2DistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐ │ 1.3922918381215914 │ └──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.7.0

QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Un vector de referencia (consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32 , mientras que una consulta BFloat16 se amplía a este exactamente (cálculo de distancia asimétrico); una referencia Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es una consulta completa y siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8 , solo el lado almacenado se lee con una precisión más gruesa). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Calcula la distancia euclidiana aproximada entre unde códigos(descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Un vector de referencia (consulta)se compara directamente con precisión—la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consultase reduce a, mientras que una consultase amplía a este exactamente (cálculo de distancia asimétrico); una referenciase trata, a su vez, como códigosy se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta quetrunca solo los códigosalmacenados; la referenciaes una consulta completa y siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando(para, solo el lado almacenado se lee con una precisión más gruesa). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.

Sintaxis

L2DistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])

Argumentos

vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8 . QBit(Int8, UInt64[, UInt64])

— Vectores de códigos . reference — Vector de referencia (consulta): un array Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se reduce a Float32 ), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)

— Vector de referencia (consulta): un array (la consulta, comparada con precisión — una consulta se reduce a ), o un de códigos descuantizados sobre la marcha. o p — Número de bits superiores de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más tosco para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción con precisión completa. p solo trunca el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt

— Número de bits superiores de cada código almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más tosco para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción con precisión completa. solo trunca el almacenado; una referencia siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Float64 . Float64 Devuelve la distancia aproximada de la norma 2. Siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO qbit VALUES ( 1 , arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]:: Array (BFloat16))); SELECT L2DistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]:: Array (Float32), 8 ) FROM qbit;

Introducida en: v21.11.0

Calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos de un vector.

Sintaxis

L2Norm( vector )

Alias: normL2

Argumentos

vector — Vector o tupla de valores numéricos. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

UInt* o Float* Devuelve la norma L2 o la distancia euclidiana

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L2Norm(( 1 , 2 ))

Response ┌───L2Norm((1, 2))─┐ │ 2.23606797749979 │ └──────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio euclidiano (mediante la distancia euclidiana ).

Sintaxis

L2Normalize(tuple)

Alias: normalizeL2

Argumentos

tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)

Valor devuelto

Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L2Normalize(( 3 , 4 ))

Response ┌─L2Normalize((3, 4))─┐ │ (0.6,0.8) │ └─────────────────────┘

Introducida en: v22.7.0

Calcula la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores.

Sintaxis

L2SquaredDistance(vector1, vector2)

Alias: distanceL2Squared

Argumentos

vector1 — Primer vector. Tuple(T) o Array(T)

— Primer vector. o vector2 — Segundo vector. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el menor supertipo común de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16 ; de lo contrario, Float64 . Para entradas Tuple , el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (se conservan los tipos enteros). Float* Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores. Para entradas, devuelvesi el menor supertipo común de los tipos de elemento es; de lo contrario,. Para entradas, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (se conservan los tipos enteros). (U)Int*

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L2SquaredDistance([1, 2, 3], [0, 0, 0])

Response ┌─L2SquaredDis⋯ [0, 0, 0])─┐ │ 14 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v22.7.0

Calcula el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector (la L2Norm ).

Sintaxis

L2SquaredNorm( vector )

Alias: normL2Squared

Argumentos

vector — Vector o tupla de valores numéricos. Array(T) o Tuple(T)

Valor devuelto

Float* o Decimal Devuelve la norma L2 al cuadrado. UInt*

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT L2SquaredNorm(( 1 , 2 ))

Response ┌─L2SquaredNorm((1, 2))─┐ │ 5 │ └───────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

L_{inf} ( Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio norma máxima ).

Sintaxis

LinfDistance(vector1, vector2)

Alias: distanceLinf

Argumentos

vector1 — Primer vector. Tuple(T) o Array(T)

— Primer vector. o vector2 — Segundo vector. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de los elementos es Float32 o BFloat16 ; de lo contrario, Float64 . Para entradas Tuple , siempre devuelve Float64 . Float* Devuelve la distancia en norma infinito. Para entradas, devuelvesi el supertipo común mínimo de los tipos de los elementos es; de lo contrario,. Para entradas, siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT LinfDistance(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response ┌─LinfDistance((1, 2), (2, 3))─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula el valor máximo absoluto de los elementos de un vector.

Sintaxis

LinfNorm( vector )

Alias: normLinf

Argumentos

vector — Vector o tupla de valores numéricos. Array(T) o Tuple(T)

Valor devuelto

Devuelve la norma Linf, es decir, el valor absoluto máximo. Float64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT LinfNorm(( 1 , - 2 ))

Response ┌─LinfNorm((1, -2))─┐ │ 2 │ └───────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

L_{inf} (utilizando la Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio(utilizando la norma máxima ).

Sintaxis

LinfNormalize(tuple)

Alias: normalizeLinf

Argumentos

tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)

Valor devuelto

Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT LinfNormalize(( 3 , 4 ))

Response ┌─LinfNormalize((3, 4))─┐ │ (0.75,1) │ └───────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Lp ( Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio distancia según la norma p ).

Sintaxis

LpDistance(vector1, vector2, p)

Alias: distanceLp

Argumentos

vector1 — Primer vector. Tuple(T) o Array(T)

— Primer vector. o vector2 — Segundo vector. Tuple(T) o Array(T)

— Segundo vector. o p — La potencia. Valores posibles: número real en [1; inf) . UInt* o Float*

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16 ; de lo contrario, Float64 . Para entradas Tuple , siempre devuelve Float64 . Float* Devuelve la distancia de norma p. Para entradas, devuelvesi el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es; de lo contrario,. Para entradas, siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT LpDistance(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ), 3 )

Response ┌─LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)─┐ │ 1.2599210498948732 │ └───────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula la norma p de un vector, que es la raíz p-ésima de la suma de las potencias p-ésimas de los valores absolutos de cada uno de sus elementos.

Casos especiales:

Cuando p=1, es equivalente a L1Norm (distancia de Manhattan).

Cuando p=2, es equivalente a L2Norm (distancia euclidiana).

Cuando p=∞, es equivalente a LinfNorm (norma máxima).

Sintaxis

LpNorm( vector , p)

Alias: normLp

Argumentos

vector — Vector o tupla de valores numéricos. Tuple(T) o Array(T)

— Vector o tupla de valores numéricos. o p — La potencia. Los valores posibles son números reales en el intervalo [1; inf) . UInt* o Float*

Valor devuelto

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT LpNorm(( 1 , - 2 ), 2 )

Response ┌─LpNorm((1, -2), 2)─┐ │ 2.23606797749979 │ └────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Lp (usando la Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio(usando la norma p ).

Sintaxis

LpNormalize(tuple, p)

Alias: normalizeLp

Argumentos

tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)

— Una tupla de valores numéricos. p — La potencia. Los valores posibles son cualquier número en el intervalo [1; inf) . UInt* o Float*

Valor devuelto

Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT LpNormalize(( 3 , 4 ), 5 )

Response ┌─LpNormalize((3, 4), 5)──────────────────┐ │ (0.7187302630182624,0.9583070173576831) │ └─────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula la distancia de coseno entre dos vectores (los elementos de las tuplas son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores.

Sintaxis

cosineDistance(vector1, vector2)

Alias: distanceCosine

Argumentos

vector1 — Primera tupla. Tuple(T) o Array(T)

— Primera tupla. o vector2 — Segunda tupla. Tuple(T) o Array(T)

Valor devuelto

Array , devuelve Float32 si el supertipo común de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16 ; en caso contrario, Float64 . Para entradas de tipo Tuple , siempre devuelve Float64 . Float* Devuelve la distancia de coseno (uno menos la similitud coseno). Para entradas de tipo, devuelvesi el supertipo común de los tipos de elemento es; en caso contrario,. Para entradas de tipo, siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT cosineDistance(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ));

Response ┌─cosineDistance((1, 2), (2, 3))─┐ │ 0.007722123286332261 │ └────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

Calcula la distancia de coseno aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores.

Sintaxis

cosineDistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])

Alias: distanceCosineTransposed

Argumentos

vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])

— Vectores. reference — Vector de referencia. Array(T)

— Vector de referencia. p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt

— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Devuelve la distancia de coseno aproximada (uno menos la similitud coseno). Siempre devuelve Float64. Float64

Ejemplos

Uso básico

Query CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO qbit VALUES ( 1 , [0, 1]); SELECT cosineDistanceTransposed(vec, array ( 1 , 2 ), 16 ) FROM qbit;

Response ┌─cosineDistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐ │ 0.10557280905788935 │ └──────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.7.0

QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (de consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32 , mientras que una consulta BFloat16 se amplía exactamente a este formato (cálculo de distancia asimétrico); una referencia Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8 , solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Calcula la distancia de coseno aproximada entre unde códigos(descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (de consulta)se compara directamente con precisión—la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consultase reduce a, mientras que una consultase amplía exactamente a este formato (cálculo de distancia asimétrico); una referenciase trata, a su vez, como códigosy se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta quetrunca solo los códigosalmacenados; la referenciaes en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando(para, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.

Sintaxis

cosineDistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])

Argumentos

vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8 . QBit(Int8, UInt64[, UInt64])

— Vectores de códigos . reference — Vector de referencia (consulta): un array de Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se reduce a Float32 ), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)

— Vector de referencia (consulta): un array de (la consulta, comparada con precisión — una consulta se reduce a ), o un de códigos descuantizados sobre la marcha. o p — Número de bits más altos de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para obtener una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits corresponden a la reconstrucción de precisión completa. p trunca solo el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt

— Número de bits más altos de cada código almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para obtener una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits corresponden a la reconstrucción de precisión completa. trunca solo el almacenado; una referencia siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esta cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Float64 . Float64 Devuelve la distancia de coseno aproximada (uno menos la similitud coseno). Siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO qbit VALUES ( 1 , arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]:: Array (BFloat16))); SELECT cosineDistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]:: Array (Float32), 8 ) FROM qbit;

Introducido en: v26.7.0

Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) de dos vectores (los valores de los vectores son las coordenadas). A diferencia de las funciones de distancia, esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores.

Sintaxis

dotProductTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])

Alias: scalarProductTransposed

Argumentos

vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])

— Vectores. reference — Vector de referencia. Array(T)

— Vector de referencia. p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt

— Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Float64 . Float64 Devuelve el producto escalar aproximado de los dos vectores. Siempre devuelve

Ejemplos

Uso básico

Query CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2 )) ENGINE = Memory; INSERT INTO qbit VALUES ( 1 , [0, 1]); SELECT dotProductTransposed(vec, array ( 1 , 2 ), 16 ) FROM qbit;

Response ┌─dotProductTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐ │ 2.0625 │ └──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.7.0

QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 — la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32 , mientras que una consulta BFloat16 se amplía exactamente a esa precisión (cálculo asimétrico de la distancia); una referencia Array(Int8) se trata como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8 , solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad del llamador. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) entre unde códigos(descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (consulta)se compara directamente con precisión— la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados, por lo que una consultase reduce a, mientras que una consultase amplía exactamente a esa precisión (cálculo asimétrico de la distancia); una referenciase trata como códigosy se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta quetrunca solo los códigosalmacenados; la referenciaes en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando(para, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad del llamador. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son.

Sintaxis

dotProductTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])

Argumentos

vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8 . QBit(Int8, UInt64[, UInt64])

— Vectores de códigos . reference — Vector de referencia (consulta): un array de Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se convierte a Float32 ), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)

— Vector de referencia (consulta): un array de (la consulta, comparada con precisión — una consulta se convierte a ), o un de códigos descuantizados sobre la marcha. o p — Número de bits superiores de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción de precisión completa. p trunca solo el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt

— Número de bits superiores de cada código almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción de precisión completa. trunca solo el almacenado; una referencia siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt

Valor devuelto

Devuelve el producto escalar aproximado de los dos vectores. Siempre devuelve Float64. Float64

Ejemplos

Uso básico