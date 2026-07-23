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L1Distance

Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio L1 (norma 1 (distancia de la geometría del taxista)). Sintaxis
Alias: distanceL1 Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de norma 1. Para entradas Array, devuelve Float32 si el supertipo común más específico de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16; de lo contrario, Float64. Para entradas Tuple, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (los tipos enteros se conservan). (U)Int* o Float* Ejemplos Uso básico
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L1Norm

Introducido en: v21.11.0 Calcula la suma de los valores absolutos de los elementos de un vector. Sintaxis
Alias: normL1 Argumentos Valor devuelto Devuelve la norma L1 o la distancia de la geometría del taxista. UInt* o Float* o Decimal Ejemplos Uso básico
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L1Normalize

Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla representan las coordenadas) en el espacio L1 (geometría del taxista). Sintaxis
Aliases: normalizeL1 Argumentos
  • tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64) Ejemplos Uso básico
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L2Distance

Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio euclidiano (distancia euclidiana). Sintaxis
Aliases: distanceL2 Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia L2. Para entradas Array, devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16; en caso contrario, Float64. Para entradas Tuple, siempre devuelve Float64. Float* Ejemplos Uso básico
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L2DistanceTransposed

Introducido en: v25.10.0 Calcula la distancia aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores corresponden a las coordenadas) en el espacio euclidiano (distancia euclidiana). Sintaxis
Alias: distanceL2Transposed Argumentos
  • vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia. Array(T)
  • p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 hasta el ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a operaciones de E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (los elementos adicionales al final se ignoran). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve la distancia aproximada de la norma 2. Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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L2DistanceTransposedQuantized

Introducido en: v26.7.0 Calcula la distancia euclidiana aproximada entre un QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Un vector de referencia (consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32, mientras que una consulta BFloat16 se amplía a este exactamente (cálculo de distancia asimétrico); una referencia Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es una consulta completa y siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más gruesa). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Sintaxis
Argumentos
  • vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8. QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia (consulta): un array Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se reduce a Float32), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)
  • p — Número de bits superiores de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más tosco para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción con precisión completa. p solo trunca el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve la distancia aproximada de la norma 2. Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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L2Norm

Introducida en: v21.11.0 Calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos de un vector. Sintaxis
Alias: normL2 Argumentos Valor devuelto Devuelve la norma L2 o la distancia euclidiana. UInt* o Float* Ejemplos Uso básico
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L2Normalize

Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio euclidiano (mediante la distancia euclidiana). Sintaxis
Alias: normalizeL2 Argumentos
  • tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64) Ejemplos Uso básico
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L2SquaredDistance

Introducida en: v22.7.0 Calcula la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores. Sintaxis
Alias: distanceL2Squared Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias entre los elementos correspondientes de dos vectores. Para entradas Array, devuelve Float32 si el menor supertipo común de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16; de lo contrario, Float64. Para entradas Tuple, el tipo de retorno sigue el tipo de resultado aritmético de las operaciones elemento a elemento (se conservan los tipos enteros). (U)Int* o Float* Ejemplos Uso básico
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L2SquaredNorm

Introducido en: v22.7.0 Calcula el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector (la L2Norm). Sintaxis
Alias: normL2Squared Argumentos Valor devuelto Devuelve la norma L2 al cuadrado. UInt* o Float* o Decimal Ejemplos Uso básico
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LinfDistance

Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio L_{inf} (norma máxima). Sintaxis
Alias: distanceLinf Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia en norma infinito. Para entradas Array, devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de los elementos es Float32 o BFloat16; de lo contrario, Float64. Para entradas Tuple, siempre devuelve Float64. Float* Ejemplos Uso básico
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LinfNorm

Introducido en: v21.11.0 Calcula el valor máximo absoluto de los elementos de un vector. Sintaxis
Alias: normLinf Argumentos Valor devuelto Devuelve la norma Linf, es decir, el valor absoluto máximo. Float64 Ejemplos Uso básico
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LinfNormalize

Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio L_{inf} (utilizando la norma máxima). Sintaxis
Alias: normalizeLinf Argumentos
  • tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64) Ejemplos Uso básico
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LpDistance

Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia entre dos puntos (los elementos de los vectores son las coordenadas) en el espacio Lp (distancia según la norma p). Sintaxis
Alias: distanceLp Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de norma p. Para entradas Array, devuelve Float32 si el supertipo común mínimo de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16; de lo contrario, Float64. Para entradas Tuple, siempre devuelve Float64. Float* Ejemplos Uso básico
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LpNorm

Introducido en: v21.11.0 Calcula la norma p de un vector, que es la raíz p-ésima de la suma de las potencias p-ésimas de los valores absolutos de cada uno de sus elementos. Casos especiales:
  • Cuando p=1, es equivalente a L1Norm (distancia de Manhattan).
  • Cuando p=2, es equivalente a L2Norm (distancia euclidiana).
  • Cuando p=∞, es equivalente a LinfNorm (norma máxima).
Sintaxis
Alias: normLp Argumentos
  • vector — Vector o tupla de valores numéricos. Tuple(T) o Array(T)
  • p — La potencia. Los valores posibles son números reales en el intervalo [1; inf). UInt* o Float*
Valor devuelto Devuelve la norma p. Float64 Ejemplos Uso básico
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LpNormalize

Introducido en: v21.11.0 Calcula el vector unitario de un vector dado (los elementos de la tupla son las coordenadas) en el espacio Lp (usando la norma p). Sintaxis
Alias: normalizeLp Argumentos
  • tuple — Una tupla de valores numéricos. Tuple(T)
  • p — La potencia. Los valores posibles son cualquier número en el intervalo [1; inf). UInt* o Float*
Valor devuelto Devuelve el vector unitario. Tuple(Float64) Ejemplos Ejemplo de uso
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cosineDistance

Introducido en: v21.11.0 Calcula la distancia de coseno entre dos vectores (los elementos de las tuplas son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
Alias: distanceCosine Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de coseno (uno menos la similitud coseno). Para entradas de tipo Array, devuelve Float32 si el supertipo común de los tipos de elemento es Float32 o BFloat16; en caso contrario, Float64. Para entradas de tipo Tuple, siempre devuelve Float64. Float* Ejemplos Uso básico
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cosineDistanceTransposed

Introducido en: v26.1.0 Calcula la distancia de coseno aproximada entre dos puntos (los valores de los vectores son las coordenadas). Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
Alias: distanceCosineTransposed Argumentos
  • vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia. Array(T)
  • p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo de la distancia (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve la distancia de coseno aproximada (uno menos la similitud coseno). Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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cosineDistanceTransposedQuantized

Introducido en: v26.7.0 Calcula la distancia de coseno aproximada entre un QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Cuanto menor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (de consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 —la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados—, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32, mientras que una consulta BFloat16 se amplía exactamente a este formato (cálculo de distancia asimétrico); una referencia Array(Int8) se trata, a su vez, como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad de quien realiza la llamada. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Sintaxis
Argumentos
  • vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8. QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia (consulta): un array de Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se reduce a Float32), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)
  • p — Número de bits más altos de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para obtener una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits corresponden a la reconstrucción de precisión completa. p trunca solo el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no supere su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esta cantidad de elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve la distancia de coseno aproximada (uno menos la similitud coseno). Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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dotProductTransposed

Introducido en: v26.7.0 Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) de dos vectores (los valores de los vectores son las coordenadas). A diferencia de las funciones de distancia, esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Sintaxis
Alias: scalarProductTransposed Argumentos
  • vectors — Vectores. QBit(T, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia. Array(T)
  • p — Número de bits de cada elemento del vector que se usarán en el cálculo (de 1 al ancho de bits del elemento). El nivel de cuantización controla el equilibrio entre precisión y velocidad. Usar menos bits da lugar a E/S y cálculos más rápidos, pero con menor exactitud, mientras que usar más bits aumenta la exactitud a costa del rendimiento. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve el producto escalar aproximado de los dos vectores. Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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dotProductTransposedQuantized

Introducido en: v26.7.0 Calcula el producto escalar aproximado (producto interno) entre un QBit(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 (descuantizados sobre la marcha) y un vector de referencia. Esta es una medida de similitud: cuanto mayor sea el valor devuelto, más similares serán los vectores. Un vector de referencia (consulta) Float se compara directamente con precisión Float32 — la precisión de reconstrucción de los códigos descuantizados, por lo que una consulta Float64 se reduce a Float32, mientras que una consulta BFloat16 se amplía exactamente a esa precisión (cálculo asimétrico de la distancia); una referencia Array(Int8) se trata como códigos quantizeBFloat16ToInt8 y se descuantiza a sus niveles de reconstrucción. Tenga en cuenta que p trunca solo los códigos QBit almacenados; la referencia Array(Int8) es en sí misma una consulta completa y siempre se reconstruye con la precisión completa de 8 bits, por lo que esta es una distancia simétrica entre cuantizado y cuantizado solo cuando p = 8 (para p < 8, solo el lado almacenado se lee con una precisión más baja). Debe estar en el mismo espacio en el que estaban los valores antes de la cuantización (es decir, después de la misma rotación aleatoria y el mismo escalado), lo cual es responsabilidad del llamador. La distancia de coseno es invariante a la escala; el producto escalar y la distancia L2 no lo son. Sintaxis
Argumentos
  • vectors — Vectores de códigos quantizeBFloat16ToInt8. QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
  • reference — Vector de referencia (consulta): un array de Float (la consulta, comparada con precisión Float32 — una consulta Float64 se convierte a Float32), o un Array(Int8) de códigos quantizeBFloat16ToInt8 descuantizados sobre la marcha. Array(Float32) o Array(Int8)
  • p — Número de bits superiores de cada código QBit almacenado que se usarán (de 1 a 8). Menos bits reconstruyen un cuantizador embebido más grueso para una E/S más rápida con menor exactitud; 8 bits es la reconstrucción de precisión completa. p trunca solo el QBit almacenado; una referencia Array(Int8) siempre se reconstruye con precisión completa de 8 bits. UInt
  • used_dims — Opcional. Número de dimensiones iniciales que se leerán, para una búsqueda de dimensión reducida (Matryoshka) en un QBit con stride. Debe ser un múltiplo del stride de QBit que no exceda su dimensión, y el vector de referencia debe tener al menos esa cantidad de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final). Solo se leen los grupos de stride que cubren estas dimensiones. UInt
Valor devuelto Devuelve el producto escalar aproximado de los dos vectores. Siempre devuelve Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
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Última modificación el 23 de julio de 2026