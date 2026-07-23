Point
Point se representa mediante sus coordenadas X e Y, almacenadas como un Tuple(Float64, Float64).
Ejemplo
Query
CREATE TABLE geo_point (p Point) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_point VALUES((10, 10));
SELECT p, toTypeName(p) FROM geo_point;
Response
┌─p───────┬─toTypeName(p)─┐
│ (10,10) │ Point │
└─────────┴───────────────┘
Ring
Ring es un polígono simple sin agujeros almacenado como un array de puntos: Array(Point).
Ejemplo
Query
CREATE TABLE geo_ring (r Ring) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_ring VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT r, toTypeName(r) FROM geo_ring;
Response
┌─r─────────────────────────────┬─toTypeName(r)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ Ring │
└───────────────────────────────┴───────────────┘
LineString
LineString es una línea almacenada como un Array de puntos: Array(Point).
Ejemplo
Query
CREATE TABLE geo_linestring (l LineString) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_linestring VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT l, toTypeName(l) FROM geo_linestring;
Response
┌─l─────────────────────────────┬─toTypeName(l)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ LineString │
└───────────────────────────────┴───────────────┘
MultiLineString
MultiLineString almacena varias líneas como un array de
LineString: Array(LineString).
Ejemplo
Query
CREATE TABLE geo_multilinestring (l MultiLineString) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multilinestring VALUES([[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(1, 1), (2, 2), (3, 3)]]);
SELECT l, toTypeName(l) FROM geo_multilinestring;
Response
┌─l───────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(l)───┐
│ [[(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)],[(1,1),(2,2),(3,3)]] │ MultiLineString │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Polygon
Polygon es un polígono con huecos almacenado como un array de anillos: Array(Ring). El primer elemento del array exterior es el contorno exterior del polígono y todos los elementos siguientes son huecos.
Ejemplo
Este es un polígono con un hueco:
Query
CREATE TABLE geo_polygon (pg Polygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_polygon VALUES([[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)], [(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]);
SELECT pg, toTypeName(pg) FROM geo_polygon;
Response
┌─pg────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(pg)─┐
│ [[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]] │ Polygon │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
MultiPolygon
MultiPolygon consta de varios polígonos y se almacena como un array de polígonos: Array(Polygon).
Ejemplo
Este multipolígono consta de dos polígonos independientes: el primero sin huecos y el segundo con un hueco:
Query
CREATE TABLE geo_multipolygon (mpg MultiPolygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multipolygon VALUES([[[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]], [[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)],[(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]]);
SELECT mpg, toTypeName(mpg) FROM geo_multipolygon;
Response
┌─mpg─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(mpg)─┐
│ [[[(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)]],[[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]]] │ MultiPolygon │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Geometry
Geometry es un tipo común para todos los tipos anteriores. Equivale a un
Variant de esos tipos.
Ejemplo
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo VALUES ((1, 2));
SELECT * FROM geo;
Response
┌─geom──┐
│ (1,2) │
└───────┘
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo (geom String, id Int) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo VALUES ('POLYGON((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4))', 1);
INSERT INTO geo VALUES ('POINT(0 0)', 2);
INSERT INTO geo VALUES ('MULTIPOLYGON(((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))', 3);
INSERT INTO geo VALUES ('LINESTRING(1 0,10 0,10 10,0 10,1 0)', 4);
INSERT INTO geo VALUES ('MULTILINESTRING((1 0,10 0,10 10,0 10,1 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4))', 5);
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT(geom) FROM geo ORDER BY id;
SELECT * FROM geo_dst;
Response
┌─geom─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]] │
│ (0,0) │
│ [[[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]] │
│ [(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)] │
│ [[(1,0),(10,0),(10,10),(0,10),(1,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘