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ClickHouse admite tipos de datos para representar objetos geográficos: ubicaciones, terrenos, etc. Véase también

Point

Point se representa mediante sus coordenadas X e Y, almacenadas como un Tuple(Float64, Float64). Ejemplo
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Ring

Ring es un polígono simple sin agujeros almacenado como un array de puntos: Array(Point). Ejemplo
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LineString

LineString es una línea almacenada como un Array de puntos: Array(Point). Ejemplo
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MultiLineString

MultiLineString almacena varias líneas como un array de LineString: Array(LineString). Ejemplo
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Polygon

Polygon es un polígono con huecos almacenado como un array de anillos: Array(Ring). El primer elemento del array exterior es el contorno exterior del polígono y todos los elementos siguientes son huecos. Ejemplo Este es un polígono con un hueco:
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MultiPolygon

MultiPolygon consta de varios polígonos y se almacena como un array de polígonos: Array(Polygon). Ejemplo Este multipolígono consta de dos polígonos independientes: el primero sin huecos y el segundo con un hueco:
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Geometry

Geometry es un tipo común para todos los tipos anteriores. Equivale a un Variant de esos tipos. Ejemplo
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Última modificación el 23 de julio de 2026