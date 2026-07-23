timeSeries*(), como
timeSeriesInstantRateToGrid,
timeSeriesLastToGrid,
entre otras.
Introducido en: v24.1.0 Descompone un dato de serie temporal mediante STL (procedimiento de descomposición estacional-tendencia basado en Loess) en un componente estacional, una tendencia y un componente residual. Sintaxis
seriesDecomposeSTL
Argumentos
seriesDecomposeSTL(series, period)
series— Un array de valores numéricos
Array((U)Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
period— Un entero positivo
UInt8/16/32/64
Array(Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32))
Ejemplos
Descomposición de datos de serie temporal con STL
Query
SELECT seriesDecomposeSTL([10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34], 3) AS print_0
Response
┌─print_0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [[-13.529999,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.530001,-3.18,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1799994,16.71,-13.529999,-3.1799994,16.709997],[23.63,23.63,23.630003,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630003],[0,0.0000019073486,-0.0000019073486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0000019073486,0,0],[10.1,20.449999,40.340004,10.100001,20.45,40.34,10.100001,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.100002,20.45,40.34]] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.2.0 Detecta valores atípicos en datos de series mediante Tukey Fences. Sintaxis
seriesOutliersDetectTukey
Argumentos
seriesOutliersDetectTukey(series[, min_percentile, max_percentile, K])
series— Un array de valores numéricos.
Array((UInt8/16/32/64))o
Array(Float*)
min_percentile— Opcional. El percentil mínimo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.25.
Float*
max_percentile— Opcional. El percentil máximo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.75.
Float*
K— Opcional. Valor constante no negativo para detectar valores atípicos leves o más extremos. El valor predeterminado es 1.5.
Float*
Array(Float32)
Ejemplos
Detección básica de valores atípicos
Query
SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4, 5, 12, 45, 12, 3, 3, 4, 5, 6]) AS print_0
Detección de anomalías con parámetros personalizados
Response
┌───────────print_0─────────────────┐
│[0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0] │
└───────────────────────────────────┘
Query
SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4.50, 5, 12, 45, 12, 3.40, 3, 4, 5, 6], 0.2, 0.8, 1.5) AS print_0
Response
┌─print_0──────────────────────────────┐
│ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.5,0,0,0,0,0,0] │
└──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.12.0 Encuentra el período de los datos de la serie dada mediante FFT: transformada rápida de Fourier Sintaxis
seriesPeriodDetectFFT
Argumentos
seriesPeriodDetectFFT(series)
series— Un array de valores numéricos.
Array((U)Int8/16/32/64)o
Array(Float*)
Float64
Ejemplos
Detección de períodos con un patrón simple
Query
SELECT seriesPeriodDetectFFT([1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6]) AS print_0
Detección de período con un patrón complejo
Response
┌───────────print_0──────┐
│ 3 │
└────────────────────────┘
Query
SELECT seriesPeriodDetectFFT(arrayMap(x -> abs((x % 6) - 3), range(1000))) AS print_0
Response
┌─print_0─┐
│ 6 │
└─────────┘
Introducido en: v26.1.0 Copia una etiqueta especificada de un grupo de etiquetas (
timeSeriesCopyTag
src_group) a otro (
dest_group).
La función reemplaza cualquier valor anterior de la etiqueta copiada en
dest_group.
Si la etiqueta copiada no está presente en
src_group, la función también la eliminará de
dest_group.
La función reproduce la lógica de copia de los modificadores de prometheus
group left/group right.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, tag_to_copy)
dest_group— El grupo de etiquetas de destino.
UInt64
src_group— El grupo de etiquetas de origen.
UInt64
tag_to_copy— El nombre de una etiqueta que se copiará.
String
dest_group, junto con las etiquetas copiadas de
src_group.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS dest_group,
timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__', 'http_codes') AS src_group,
timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, '__name__') AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Copia las etiquetas especificadas de un grupo de etiquetas (
timeSeriesCopyTags
src_group) a otro (
dest_group).
La función reemplaza cualquier valor anterior de las etiquetas copiadas en
dest_group.
Si alguna de las etiquetas copiadas no está presente en
src_group, la función también la eliminará de
dest_group.
La función imita la lógica de copia de los modificadores de Prometheus
group left/group right.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, tags_to_copy)
dest_group— El grupo de etiquetas de destino.
UInt64
src_group— El grupo de etiquetas de origen.
UInt64
tags_to_copy— Los nombres de las etiquetas que se copiarán.
Array(String)
dest_group, junto con las etiquetas copiadas de
src_group.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS dest_group,
timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__', 'http_codes') AS src_group,
timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, ['__name__', 'code', 'env']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Extrae el valor de una etiqueta especificada del grupo. Devuelve NULL si no se encuentra. Véase también la función timeSeriesGroupToTags().
timeSeriesExtractTag
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesExtractTag(group)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
tag_to_extract— El nombre de una etiqueta que se extraerá del grupo
String
Nullable(String)
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesExtractTag(group, '__name__'),
timeSeriesExtractTag(group, 'env'),
timeSeriesExtractTag(group, 'instance')
Response
┌─group─┬─timeSeriesExtractTag(group, '__name__')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'env')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'instance')─┐
│ 1 │ http_requests_count │ dev │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Convierte un Array de valores
timeSeriesFromGrid
[x1, x2, x3, ...] en un Array de Tuplas
[(start_timestamp, x1), (start_timestamp + step, x2), (start_timestamp + 2 * step, x3), ...].
El timestamp actual se incrementa en
step hasta que es mayor que
end_timestamp
Si la cantidad de valores no coincide con la cantidad de timestamps, la función lanza una excepción.
Los valores NULL en
[x1, x2, x3, ...] se omiten, pero el timestamp actual se sigue incrementando.
Por ejemplo, para
[value1, NULL, x2] la función devuelve
[(start_timestamp, x1), (start_timestamp + 2 * step, x2)].
Sintaxis
Argumentos
timeSeriesFromGrid(start_timestamp, end_timestamp, step, values)
start_timestamp— Inicio de la rejilla.
DateTime64o
DateTimeo
UInt32
end_timestamp— Fin de la rejilla.
DateTime64o
DateTimeo
UInt32
step— Paso de la rejilla en segundos
Decimal64o
Decimal32o
UInt32/64
values— Array de valores
Array(Float*)o
Array(Nullable(Float*))
start_timestamp y
step.
Array(Tuple(DateTime64, Float64))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT timeSeriesFromGrid('2025-06-01 00:00:00'::DateTime64(3), '2025-06-01 00:01:30.000'::DateTime64(3), 30, [10, 20, NULL, 30]) AS result;
Response
┌─────────────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────────┐
│ [('2025-06-01 00:00:00.000',10),('2025-06-01 00:00:30.000',20),('2025-06-01 00:01:30.000',30)] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.4.0 Devuelve una clave de muestreo
timeSeriesGroupToSamplingKey
UInt64 estable derivada de las etiquetas del grupo especificado.
El valor es determinista: si las etiquetas de entrada son idénticas, siempre producen la misma clave.
Está pensada como clave de ordenación para operadores de muestreo como
limitk y
limit_ratio.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesGroupToSamplingKey(group)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
UInt64 estable derivado de las etiquetas asociadas al grupo.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesGroupToSamplingKey(group) AS sampling_key
Response
┌─group─┬─────────sampling_key─┐
│ 1 │ 12876543210987654321 │
└───────┴──────────────────────┘
Introducida en: v26.1.0 Devuelve los nombres y valores de las etiquetas asociadas a un grupo especificado. Véase también la función timeSeriesTagsToGroup().
timeSeriesGroupToTags
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
timeSeriesGroupToTags(group)
timeSeriesTagsGroupToTags
Argumentos
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
(tag_name, tag_value).
El array devuelto siempre está ordenado por
tag_name y nunca contiene el mismo
tag_name más de una vez.
Array(Tuple(String, String))
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesGroupToTags(group) AS sorted_tags,
timeSeriesTagsToGroup(sorted_tags) AS same_group,
throwIf(same_group != group)
Response
┌─group─┬─sorted_tags────────────────────────────────────────────────────────┬─same_group─┬─throwIf(notE⋯up, group))─┐
│ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ 1 │ 0 │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Devuelve los nombres y valores de las etiquetas asociadas a un identificador de serie temporal especificado. Véase también la función timeSeriesStoreTags().
timeSeriesIdToGroup
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
timeSeriesIdToGroup(id)
timeSeriesIdToTagsGroup
Argumentos
id— Identificador de una serie temporal.
UInt64o
UInt128o
UUIDo
FixedString(16)
id de una serie temporal.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToGroup(same_id) AS group,
timeSeriesGroupToTags(group)
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─group─┬─timeSeriesGroupToTags(group)───────────────────────────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Devuelve las etiquetas asociadas al identificador especificado de una serie temporal. Véase también la función timeSeriesStoreTags().
timeSeriesIdToTags
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesIdToTags(id)
id— Identificador de una serie temporal.
UInt64o
UInt128o
UUIDo
FixedString(16)
(tag_name, tag_value).
El array devuelto siempre está ordenado por
tag_name y nunca contiene el mismo
tag_name más de una vez.
Array(Tuple(String, String))
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToTags(same_id)
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Une los valores de las etiquetas especificadas extraídos de un grupo de etiquetas. La función inserta un separador entre los valores unidos y devuelve un nuevo grupo de etiquetas con la etiqueta
timeSeriesJoinTags
dest_tag establecida con el valor unido.
Esta función imita la lógica de la función de Prometheus
label_join().
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesJoinTags(group, dest_tag, separator, src_tags)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
dest_tag— El nombre de una etiqueta con el resultado combinado que se añadirá al
group.
String
separator— Un separador para insertar entre los valores combinados.
String
src_tags— Los nombres de las etiquetas de origen cuyos valores se combinarán.
Array(String)
dest_tag establecida con el resultado combinado.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('src1', 'a'), ('src2', 'b'), ('src3', 'c')]) AS group,
timeSeriesJoinTags(group, 'foo', ',', ['src1', 'src2', 'src3']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a,b,c'),('job','api-server'),('src1','a'),('src2','b'),('src3','c')] │
└───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Genera un rango de marcas de tiempo [start_timestamp, start_timestamp + step, start_timestamp + 2 * step, …, end_timestamp]. Si
timeSeriesRange
start_timestamp es igual a
end_timestamp, la función devuelve un array de un solo elemento que contiene
[start_timestamp].
La función
timeSeriesRange() es similar a la función range.
Sintaxis
Argumentos
timeSeriesRange(start_timestamp, end_timestamp, step)
start_timestamp— Inicio del rango.
DateTime64o
DateTimeo
UInt32
end_timestamp— Fin del rango.
DateTime64o
DateTimeo
UInt32
step— Incremento del rango en segundos
UInt32/64o
Decimal32/64
Array(DateTime64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT timeSeriesRange('2025-06-01 00:00:00'::DateTime64(3), '2025-06-01 00:01:00'::DateTime64(3), 30)
Response
┌────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────┐
│ ['2025-06-01 00:00:00.000', '2025-06-01 00:00:30.000', '2025-06-01 00:01:00.000'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Elimina todas las etiquetas de un grupo, excepto las especificadas. Véase también la función timeSeriesRemoveTag(), timeSeriesRemoveTags().
timeSeriesRemoveAllTagsExcept
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, tags_to_keep)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
tags_to_keep— Los nombres de las etiquetas que se conservarán en el grupo.
Array(String)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group,
timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, ['env']) AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('env','dev')] │
└───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Elimina una etiqueta especificada de un grupo de etiquetas. Si esa etiqueta no existe en el grupo, el grupo se devuelve sin cambios. Véase también la función timeSeriesRemoveTags(), timeSeriesRemoveAllTagsExcept().
timeSeriesRemoveTag
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesRemoveTag(group, tag_to_remove)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
tag_to_remove— El nombre de la etiqueta que se debe eliminar del grupo.
String
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group_of_3,
timeSeriesRemoveTag(group_of_3, '__name__') AS group_of_2,
timeSeriesGroupToTags(group_of_2),
timeSeriesRemoveTag(group_of_2, 'env') AS group_of_1,
timeSeriesGroupToTags(group_of_1),
timeSeriesRemoveTag(group_of_1, 'region') AS empty_group,
timeSeriesGroupToTags(empty_group)
Response
┌─group_of_3─┬─group_of_2─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_2)─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)─┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('env','dev'),('region','eu')] │ 3 │ [('region','eu')] │ 0 │ [] │
└────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Elimina las etiquetas especificadas de un grupo de etiquetas. Si algunas de las etiquetas especificadas no están en el grupo de etiquetas, la función las ignora. Véase también la función timeSeriesRemoveTag(), timeSeriesRemoveAllTagsExcept().
timeSeriesRemoveTags
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesRemoveTags(group, tags_to_remove)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
tags_to_remove— Los nombres de las etiquetas que se deben eliminar del grupo.
Array(String)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group_of_3,
timeSeriesRemoveTags(group_of_3, ['env', 'region']) AS group_of_1,
timeSeriesGroupToTags(group_of_1),
timeSeriesRemoveTags(group_of_1, ['__name__', 'nonexistent']) AS empty_group,
timeSeriesGroupToTags(empty_group)
Response
┌─group_of_3─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)────┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','http_requests_count')] │ 0 │ [] │
└────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Aplica la expresión regular
timeSeriesReplaceTag
regex al valor de la etiqueta
src_tag.
Si hay coincidencia, el valor de la etiqueta
dest_tag en el grupo devuelto será la expansión de
replacement,
junto con las etiquetas originales de la entrada.
Esta función imita la lógica de la función de Prometheus
label_replace().
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesReplaceTag(group, dest_tag, replacement, src_tag, regex)
group— Un grupo de etiquetas.
UInt64
dest_tag— El nombre de una etiqueta de destino para obtener el grupo resultante.
String
replacement— Un patrón de reemplazo que puede contener 2 o $name para hacer referencia a grupos de captura en la expresión regular ‘regex’.
String
src_tag— El nombre de una etiqueta cuyo valor se usa para hacer coincidir la expresión regular ‘regex’.
String
regex— Una expresión regular.
String
dest_tag.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('service', 'a:c')]) AS group,
timeSeriesReplaceTag(group, 'foo', '$1', 'service', '(.*):.*') AS result_group,
timeSeriesGroupToTags(result_group)
Response
┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────────────────┐
│ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a'),('job','api-server'),('service','a:c')] │
└───────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Almacena en el contexto de la consulta una correspondencia entre un identificador especificado de una serie temporal y un conjunto de etiquetas. Las funciones timeSeriesIdToTags() y timeSeriesIdToGroup() se pueden usar para acceder a esta correspondencia más adelante durante la ejecución de la consulta. Sintaxis
timeSeriesStoreTags
Argumentos
timeSeriesStoreTags(id, tags_array, separate_tag_name_1, separate_tag_value_1, ...)
id— Identificador de una serie temporal.
UInt64o
UInt128o
UUIDo
FixedString(16)
tags_array— Array de pares (tag_name, tag_value).
Array(Tuple(String, String))o
NULL
separate_tag_name_i— El nombre de una etiqueta.
Stringo
FixedString
separate_tag_value_i— El valor de una etiqueta.
Stringo
FixedStringo
Nullable(String)
Query
SELECT 8374283493092 AS id,
timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS same_id,
throwIf(same_id != id),
timeSeriesIdToTags(same_id),
timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))
Response
┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notEquals(same_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┬─timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))────────────────┐
│ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │
└───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.1.0 Devuelve un grupo de etiquetas asociado a las etiquetas especificadas. Si se encuentra el mismo grupo de etiquetas varias veces durante la ejecución de la consulta, la función devuelve el mismo grupo. Para un conjunto vacío de etiquetas, la función siempre devuelve 0. Véase también la función timeSeriesGroupToTags().
timeSeriesTagsToGroup
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesTagsToGroup(tags_array, tag_name_1, tag_value_1, tag_name2, tag_value2, ...)
tags_array— Array de pares (tag_name, tag_value).
Array(Tuple(String, String))o
NULL
tag_name_i— El nombre de una etiqueta.
Stringo
FixedString
tag_value_i— El valor de una etiqueta.
Stringo
FixedStringo
Nullable(String)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__', 'http_requests_count') AS group1,
timeSeriesTagsToGroup([], '__name__', 'http_failures') AS group2,
timeSeriesTagsToGroup([]) AS empty_group,
timeSeriesTagsToGroup([], '__name__', 'http_failures') AS same_group2,
throwIf(same_group2 != group2),
timeSeriesGroupToTags(group2)
Response
┌─group1─┬─group2─┬─empty_group─┬─same_group2─┬─throwIf(notEquals(same_group2, group2))─┬─timeSeriesGroupToTags(group2)──┐
│ 1 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │ [('__name__','http_failures')] │
└────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.2.0 Comprueba la
timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf
condition y, si es
true, lanza una excepción con el siguiente mensaje:
Multiple series have the same tags <tags>, duplicate series in the same result set are not allowed.
Si la
condition es
false, la función devuelve
0.
Esta función es similar a throwIf(),
pero usa un código de error diferente y presenta el mensaje de error con un formato distinto.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(condition, group)
condition— Condición que se va a comprobar; normalmente contiene la función count()
UInt8
group— Grupo de etiquetas.
UInt64
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo
Query
CREATE TABLE test(tags Array(Tuple(String, String))) engine=Memory;
INSERT INTO test VALUES ([('__name__', 'up')]);
SELECT timeSeriesTagsToGroup(tags) AS group
FROM test
GROUP BY group
HAVING timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(count() > 1, group) = 0; -- OK
INSERT INTO test VALUES ([('__name__', 'up')]);
SELECT timeSeriesTagsToGroup(tags) AS group
FROM test
GROUP BY group
HAVING timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(count() > 1, group) = 0; -- Throws exception "Multiple series have the same tags {'__name__': 'up'}"