Documentación de las funciones para trabajar con series temporales

Funciones para trabajar con series temporales

timeSeries*() , como Las funciones siguientes están diseñadas para usarse con funciones de agregación, como timeSeriesInstantRateToGrid timeSeriesLastToGrid , entre otras.

Introducido en: v24.1.0

Descompone un dato de serie temporal mediante STL (procedimiento de descomposición estacional-tendencia basado en Loess) en un componente estacional, una tendencia y un componente residual.

Sintaxis

seriesDecomposeSTL(series, period )

Argumentos

series — Un array de valores numéricos Array((U)Int8/16/32/64) o Array(Float*)

— Un array de valores numéricos o period — Un entero positivo UInt8/16/32/64

Valor devuelto

Devuelve un array de cuatro arrays, donde el primero incluye los componentes estacionales, el segundo la tendencia, el tercero el componente residual y el cuarto el componente base (estacional + tendencia). Array(Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32), Array(Float32))

Ejemplos

Descomposición de datos de serie temporal con STL

Query SELECT seriesDecomposeSTL([10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34, 10.1, 20.45, 40.34], 3 ) AS print_0

Response ┌─print_0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [[-13.529999,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.53,-3.1799996,16.71,-13.530001,-3.18,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1800003,16.710001,-13.530001,-3.1799994,16.71,-13.529999,-3.1799994,16.709997],[23.63,23.63,23.630003,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.63,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630001,23.630003],[0,0.0000019073486,-0.0000019073486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0000019073486,0,0],[10.1,20.449999,40.340004,10.100001,20.45,40.34,10.100001,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.1,20.45,40.34,10.100002,20.45,40.34]] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.2.0

Detecta valores atípicos en datos de series mediante Tukey Fences

Sintaxis

seriesOutliersDetectTukey(series[, min_percentile, max_percentile, K])

Argumentos

series — Un array de valores numéricos. Array((UInt8/16/32/64)) o Array(Float*)

— Un array de valores numéricos. o min_percentile — Opcional. El percentil mínimo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.25. Float*

— Opcional. El percentil mínimo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.25. max_percentile — Opcional. El percentil máximo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.75. Float*

— Opcional. El percentil máximo que se usará para calcular el rango intercuartílico (IQR). El valor debe estar en el intervalo [0.02,0.98]. El valor predeterminado es 0.75. K — Opcional. Valor constante no negativo para detectar valores atípicos leves o más extremos. El valor predeterminado es 1.5. Float*

Valor devuelto

Devuelve un array de la misma longitud que el array de entrada, donde cada valor representa la puntuación de posible anomalía del elemento correspondiente de la serie. Una puntuación distinta de cero indica una posible anomalía. Array(Float32)

Ejemplos

Detección básica de valores atípicos

Query SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4, 5, 12, 45, 12, 3, 3, 4, 5, 6]) AS print_0

Response ┌───────────print_0─────────────────┐ │[0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0] │ └───────────────────────────────────┘

Detección de anomalías con parámetros personalizados

Query SELECT seriesOutliersDetectTukey([-3, 2, 15, 3, 5, 6, 4.50, 5, 12, 45, 12, 3.40, 3, 4, 5, 6], 0 . 2 , 0 . 8 , 1 . 5 ) AS print_0

Response ┌─print_0──────────────────────────────┐ │ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.5,0,0,0,0,0,0] │ └──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.12.0

Encuentra el período de los datos de la serie dada mediante FFT: transformada rápida de Fourier

Sintaxis

seriesPeriodDetectFFT(series)

Argumentos

series — Un array de valores numéricos. Array((U)Int8/16/32/64) o Array(Float*)

Valor devuelto

Devuelve un valor real igual al período de los datos de series. NaN cuando el número de puntos de datos es menor que cuatro. Float64

Ejemplos

Detección de períodos con un patrón simple

Query SELECT seriesPeriodDetectFFT([1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6]) AS print_0

Response ┌───────────print_0──────┐ │ 3 │ └────────────────────────┘

Detección de período con un patrón complejo

Query SELECT seriesPeriodDetectFFT(arrayMap(x -> abs ((x % 6 ) - 3 ), range ( 1000 ))) AS print_0

Response ┌─print_0─┐ │ 6 │ └─────────┘

Introducido en: v26.1.0

src_group ) a otro ( dest_group ). La función reemplaza cualquier valor anterior de la etiqueta copiada en dest_group . Si la etiqueta copiada no está presente en src_group , la función también la eliminará de dest_group . La función reproduce la lógica de copia de los modificadores de prometheus Copia una etiqueta especificada de un grupo de etiquetas () a otro (). La función reemplaza cualquier valor anterior de la etiqueta copiada en. Si la etiqueta copiada no está presente en, la función también la eliminará de. La función reproduce la lógica de copia de los modificadores de prometheus group left/group right

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, tag_to_copy)

Argumentos

dest_group — El grupo de etiquetas de destino. UInt64

— El grupo de etiquetas de destino. src_group — El grupo de etiquetas de origen. UInt64

— El grupo de etiquetas de origen. tag_to_copy — El nombre de una etiqueta que se copiará. String

Valor devuelto

dest_group , junto con las etiquetas copiadas de src_group . UInt64 Devuelve un grupo de etiquetas que contiene las etiquetas de, junto con las etiquetas copiadas de

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS dest_group, timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__' , 'http_codes' ) AS src_group, timeSeriesCopyTag(dest_group, src_group, '__name__' ) AS result_group, timeSeriesGroupToTags(result_group)

Response ┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │ └────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

src_group ) a otro ( dest_group ). La función reemplaza cualquier valor anterior de las etiquetas copiadas en dest_group . Si alguna de las etiquetas copiadas no está presente en src_group , la función también la eliminará de dest_group . La función imita la lógica de copia de los modificadores de Prometheus Copia las etiquetas especificadas de un grupo de etiquetas () a otro (). La función reemplaza cualquier valor anterior de las etiquetas copiadas en. Si alguna de las etiquetas copiadas no está presente en, la función también la eliminará de. La función imita la lógica de copia de los modificadores de Prometheus group left/group right

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, tags_to_copy)

Argumentos

dest_group — El grupo de etiquetas de destino. UInt64

— El grupo de etiquetas de destino. src_group — El grupo de etiquetas de origen. UInt64

— El grupo de etiquetas de origen. tags_to_copy — Los nombres de las etiquetas que se copiarán. Array(String)

Valor devuelto

dest_group , junto con las etiquetas copiadas de src_group . UInt64 Devuelve un grupo de etiquetas que contiene las etiquetas de, junto con las etiquetas copiadas de

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS dest_group, timeSeriesTagsToGroup([('code', '404'), ('message', 'Page not found')], '__name__' , 'http_codes' ) AS src_group, timeSeriesCopyTags(dest_group, src_group, ['__name__', 'code', 'env']) AS result_group, timeSeriesGroupToTags(result_group)

Response ┌─dest_group─┬─src_group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ [('__name__','http_codes'),('code','404'),('region','eu')] │ └────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

Extrae el valor de una etiqueta especificada del grupo. Devuelve NULL si no se encuentra. Véase también la función timeSeriesGroupToTags()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesExtractTag(group)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. tag_to_extract — El nombre de una etiqueta que se extraerá del grupo String

Valor devuelto

Devuelve el valor de una etiqueta especificada. Nullable(String)

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group, timeSeriesExtractTag(group, '__name__' ), timeSeriesExtractTag(group, 'env' ), timeSeriesExtractTag(group, 'instance' )

Response ┌─group─┬─timeSeriesExtractTag(group, '__name__')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'env')─┬─timeSeriesExtractTag(group, 'instance')─┐ │ 1 │ http_requests_count │ dev │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.8.0

Convierte un Array de valores [x1, x2, x3, ...] en un Array de Tuplas [(start_timestamp, x1), (start_timestamp + step, x2), (start_timestamp + 2 * step, x3), ...] .

El timestamp actual se incrementa en step hasta que es mayor que end_timestamp Si la cantidad de valores no coincide con la cantidad de timestamps, la función lanza una excepción.

Los valores NULL en [x1, x2, x3, ...] se omiten, pero el timestamp actual se sigue incrementando. Por ejemplo, para [value1, NULL, x2] la función devuelve [(start_timestamp, x1), (start_timestamp + 2 * step, x2)] .

Sintaxis

timeSeriesFromGrid(start_timestamp, end_timestamp, step, values )

Argumentos

start_timestamp — Inicio de la rejilla. DateTime64 o DateTime o UInt32

— Inicio de la rejilla. o o end_timestamp — Fin de la rejilla. DateTime64 o DateTime o UInt32

— Fin de la rejilla. o o step — Paso de la rejilla en segundos Decimal64 o Decimal32 o UInt32/64

— Paso de la rejilla en segundos o o values — Array de valores Array(Float*) o Array(Nullable(Float*))

Valor devuelto

start_timestamp y step . Array(Tuple(DateTime64, Float64)) Devuelve los valores del array de origen combinados con marcas de tiempo en una rejilla temporal regular descrita por

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT timeSeriesFromGrid( '2025-06-01 00:00:00' ::DateTime64( 3 ), '2025-06-01 00:01:30.000' ::DateTime64( 3 ), 30 , [10, 20, NULL, 30]) AS result;

Response ┌─────────────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────────┐ │ [('2025-06-01 00:00:00.000',10),('2025-06-01 00:00:30.000',20),('2025-06-01 00:01:30.000',30)] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.4.0

Devuelve una clave de muestreo UInt64 estable derivada de las etiquetas del grupo especificado.

El valor es determinista: si las etiquetas de entrada son idénticas, siempre producen la misma clave. Está pensada como clave de ordenación para operadores de muestreo como limitk y limit_ratio .

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesGroupToSamplingKey(group)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

Valor devuelto

UInt64 estable derivado de las etiquetas asociadas al grupo. Un hashestable derivado de las etiquetas asociadas al grupo. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group, timeSeriesGroupToSamplingKey(group) AS sampling_key

Response ┌─group─┬─────────sampling_key─┐ │ 1 │ 12876543210987654321 │ └───────┴──────────────────────┘

Introducida en: v26.1.0

Devuelve los nombres y valores de las etiquetas asociadas a un grupo especificado. Véase también la función timeSeriesTagsToGroup()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesGroupToTags(group)

Alias: timeSeriesTagsGroupToTags

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

Valor devuelto

(tag_name, tag_value) . El array devuelto siempre está ordenado por tag_name y nunca contiene el mismo tag_name más de una vez. Devuelve un array de pares. El array devuelto siempre está ordenado pory nunca contiene el mismomás de una vez. Array(Tuple(String, String))

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group, timeSeriesGroupToTags(group) AS sorted_tags, timeSeriesTagsToGroup(sorted_tags) AS same_group, throwIf(same_group != group)

Response ┌─group─┬─sorted_tags────────────────────────────────────────────────────────┬─same_group─┬─throwIf(notE⋯up, group))─┐ │ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ 1 │ 0 │ └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

Devuelve los nombres y valores de las etiquetas asociadas a un identificador de serie temporal especificado. Véase también la función timeSeriesStoreTags()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesIdToGroup(id)

Alias: timeSeriesIdToTagsGroup

Argumentos

id — Identificador de una serie temporal. UInt64 o UInt128 o UUID o FixedString(16)

Valor devuelto

id de una serie temporal. Devuelve un grupo de etiquetas asociado al identificadorde una serie temporal. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT 8374283493092 AS id, timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS same_id, throwIf(same_id != id), timeSeriesIdToGroup(same_id) AS group, timeSeriesGroupToTags(group)

Response ┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─group─┬─timeSeriesGroupToTags(group)───────────────────────────────────────┐ │ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ 1 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ └───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.8.0

Devuelve las etiquetas asociadas al identificador especificado de una serie temporal. Véase también la función timeSeriesStoreTags()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesIdToTags(id)

Argumentos

id — Identificador de una serie temporal. UInt64 o UInt128 o UUID o FixedString(16)

Valor devuelto

(tag_name, tag_value) . El array devuelto siempre está ordenado por tag_name y nunca contiene el mismo tag_name más de una vez. Devuelve un array de pares. El array devuelto siempre está ordenado pory nunca contiene el mismomás de una vez. Array(Tuple(String, String))

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT 8374283493092 AS id, timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS same_id, throwIf(same_id != id), timeSeriesIdToTags(same_id)

Response ┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notE⋯me_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┐ │ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ └───────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

dest_tag establecida con el valor unido. Esta función imita la lógica de la función de Prometheus Une los valores de las etiquetas especificadas extraídos de un grupo de etiquetas. La función inserta un separador entre los valores unidos y devuelve un nuevo grupo de etiquetas con la etiquetaestablecida con el valor unido. Esta función imita la lógica de la función de Prometheus label_join()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesJoinTags(group, dest_tag, separator, src_tags)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. dest_tag — El nombre de una etiqueta con el resultado combinado que se añadirá al group . String

— El nombre de una etiqueta con el resultado combinado que se añadirá al . separator — Un separador para insertar entre los valores combinados. String

— Un separador para insertar entre los valores combinados. src_tags — Los nombres de las etiquetas de origen cuyos valores se combinarán. Array(String)

Valor devuelto

dest_tag establecida con el resultado combinado. Devuelve un nuevo grupo de etiquetas con la etiquetaestablecida con el resultado combinado. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('src1', 'a'), ('src2', 'b'), ('src3', 'c')]) AS group, timeSeriesJoinTags(group, 'foo' , ',' , ['src1', 'src2', 'src3']) AS result_group, timeSeriesGroupToTags(result_group)

Response ┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a,b,c'),('job','api-server'),('src1','a'),('src2','b'),('src3','c')] │ └───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.8.0

Genera un rango de marcas de tiempo [start_timestamp, start_timestamp + step, start_timestamp + 2 * step, …, end_timestamp].

Si start_timestamp es igual a end_timestamp , la función devuelve un array de un solo elemento que contiene [start_timestamp] .

timeSeriesRange() es similar a la función La funciónes similar a la función range

Sintaxis

timeSeriesRange(start_timestamp, end_timestamp, step)

Argumentos

start_timestamp — Inicio del rango. DateTime64 o DateTime o UInt32

— Inicio del rango. o o end_timestamp — Fin del rango. DateTime64 o DateTime o UInt32

— Fin del rango. o o step — Incremento del rango en segundos UInt32/64 o Decimal32/64

Valor devuelto

Devuelve un rango de marcas de tiempo. Array(DateTime64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT timeSeriesRange( '2025-06-01 00:00:00' ::DateTime64( 3 ), '2025-06-01 00:01:00' ::DateTime64( 3 ), 30 )

Response ┌────────────────────────────────────result─────────────────────────────────────────┐ │ ['2025-06-01 00:00:00.000', '2025-06-01 00:00:30.000', '2025-06-01 00:01:00.000'] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

timeSeriesRemoveTags(). Elimina todas las etiquetas de un grupo, excepto las especificadas. Véase también la función timeSeriesRemoveTag()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, tags_to_keep)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. tags_to_keep — Los nombres de las etiquetas que se conservarán en el grupo. Array(String)

Valor devuelto

Un nuevo grupo de etiquetas en el que solo se conservan las etiquetas especificadas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group, timeSeriesRemoveAllTagsExcept(group, ['env']) AS result_group, timeSeriesGroupToTags(result_group)

Response ┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)─┐ │ 1 │ 2 │ [('env','dev')] │ └───────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

timeSeriesRemoveAllTagsExcept(). Elimina una etiqueta especificada de un grupo de etiquetas. Si esa etiqueta no existe en el grupo, el grupo se devuelve sin cambios. Véase también la función timeSeriesRemoveTags()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesRemoveTag(group, tag_to_remove)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. tag_to_remove — El nombre de la etiqueta que se debe eliminar del grupo. String

Valor devuelto

Un nuevo grupo de etiquetas sin la etiqueta especificada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group_of_3, timeSeriesRemoveTag(group_of_3, '__name__' ) AS group_of_2, timeSeriesGroupToTags(group_of_2), timeSeriesRemoveTag(group_of_2, 'env' ) AS group_of_1, timeSeriesGroupToTags(group_of_1), timeSeriesRemoveTag(group_of_1, 'region' ) AS empty_group, timeSeriesGroupToTags(empty_group)

Response ┌─group_of_3─┬─group_of_2─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_2)─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)─┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐ │ 1 │ 2 │ [('env','dev'),('region','eu')] │ 3 │ [('region','eu')] │ 0 │ [] │ └────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

timeSeriesRemoveAllTagsExcept(). Elimina las etiquetas especificadas de un grupo de etiquetas. Si algunas de las etiquetas especificadas no están en el grupo de etiquetas, la función las ignora. Véase también la función timeSeriesRemoveTag()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesRemoveTags(group, tags_to_remove)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. tags_to_remove — Los nombres de las etiquetas que se deben eliminar del grupo. Array(String)

Valor devuelto

Un nuevo grupo de etiquetas sin las etiquetas especificadas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group_of_3, timeSeriesRemoveTags(group_of_3, ['env', 'region']) AS group_of_1, timeSeriesGroupToTags(group_of_1), timeSeriesRemoveTags(group_of_1, ['__name__', 'nonexistent']) AS empty_group, timeSeriesGroupToTags(empty_group)

Response ┌─group_of_3─┬─group_of_1─┬─timeSeriesGroupToTags(group_of_1)────┬─empty_group─┬─timeSeriesGroupToTags(empty_group)─┐ │ 1 │ 2 │ [('__name__','http_requests_count')] │ 0 │ [] │ └────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

regex al valor de la etiqueta src_tag . Si hay coincidencia, el valor de la etiqueta dest_tag en el grupo devuelto será la expansión de replacement , junto con las etiquetas originales de la entrada. Esta función imita la lógica de la función de Prometheus Aplica la expresión regularal valor de la etiqueta. Si hay coincidencia, el valor de la etiquetaen el grupo devuelto será la expansión de, junto con las etiquetas originales de la entrada. Esta función imita la lógica de la función de Prometheus label_replace()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesReplaceTag(group, dest_tag, replacement, src_tag, regex)

Argumentos

group — Un grupo de etiquetas. UInt64

— Un grupo de etiquetas. dest_tag — El nombre de una etiqueta de destino para obtener el grupo resultante. String

— El nombre de una etiqueta de destino para obtener el grupo resultante. replacement — Un patrón de reemplazo que puede contener 1 , 1, 1 , 2 o $name para hacer referencia a grupos de captura en la expresión regular ‘regex’. String

— Un patrón de reemplazo que puede contener 2 o $name para hacer referencia a grupos de captura en la expresión regular ‘regex’. src_tag — El nombre de una etiqueta cuyo valor se usa para hacer coincidir la expresión regular ‘regex’. String

— El nombre de una etiqueta cuyo valor se usa para hacer coincidir la expresión regular ‘regex’. regex — Una expresión regular. String

Valor devuelto

dest_tag . UInt64 Un nuevo grupo de etiquetas al que puede haberse añadido

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('__name__', 'up'), ('job', 'api-server'), ('service', 'a:c')]) AS group, timeSeriesReplaceTag(group, 'foo' , '$1' , 'service' , '(.*):.*' ) AS result_group, timeSeriesGroupToTags(result_group)

Response ┌─group─┬─result_group─┬─timeSeriesGroupToTags(result_group)────────────────────────────────────┐ │ 1 │ 2 │ [('__name__','up'),('foo','a'),('job','api-server'),('service','a:c')] │ └───────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.8.0

Almacena en el contexto de la consulta una correspondencia entre un identificador especificado de una serie temporal y un conjunto de etiquetas. Las funciones timeSeriesIdToTags() timeSeriesIdToGroup() se pueden usar para acceder a esta correspondencia más adelante durante la ejecución de la consulta.

Sintaxis

timeSeriesStoreTags(id, tags_array, separate_tag_name_1, separate_tag_value_1, ...)

Argumentos

id — Identificador de una serie temporal. UInt64 o UInt128 o UUID o FixedString(16)

— Identificador de una serie temporal. o o o tags_array — Array de pares (tag_name, tag_value). Array(Tuple(String, String)) o NULL

— Array de pares (tag_name, tag_value). o separate_tag_name_i — El nombre de una etiqueta. String o FixedString

— El nombre de una etiqueta. o separate_tag_value_i — El valor de una etiqueta. String o FixedString o Nullable(String)

Valor devuelto

Devuelve el identificador de una serie temporal (es decir, solo el primer argumento).

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT 8374283493092 AS id, timeSeriesStoreTags(id, [('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS same_id, throwIf(same_id != id), timeSeriesIdToTags(same_id), timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))

Response ┌────────────id─┬───────same_id─┬─throwIf(notEquals(same_id, id))─┬─timeSeriesIdToTags(same_id)────────────────────────────────────────┬─timeSeriesGroupToTags(timeSeriesIdToGroup(same_id))────────────────┐ │ 8374283493092 │ 8374283493092 │ 0 │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ [('__name__','http_requests_count'),('env','dev'),('region','eu')] │ └───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.1.0

Devuelve un grupo de etiquetas asociado a las etiquetas especificadas. Si se encuentra el mismo grupo de etiquetas varias veces durante la ejecución de la consulta, la función devuelve el mismo grupo. Para un conjunto vacío de etiquetas, la función siempre devuelve 0. Véase también la función timeSeriesGroupToTags()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesTagsToGroup(tags_array, tag_name_1, tag_value_1, tag_name2, tag_value2, ...)

Argumentos

tags_array — Array de pares (tag_name, tag_value). Array(Tuple(String, String)) o NULL

— Array de pares (tag_name, tag_value). o tag_name_i — El nombre de una etiqueta. String o FixedString

— El nombre de una etiqueta. o tag_value_i — El valor de una etiqueta. String o FixedString o Nullable(String)

Valor devuelto

Devuelve un grupo de etiquetas asociado a las etiquetas especificadas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT timeSeriesTagsToGroup([('region', 'eu'), ('env', 'dev')], '__name__' , 'http_requests_count' ) AS group1, timeSeriesTagsToGroup([], '__name__' , 'http_failures' ) AS group2, timeSeriesTagsToGroup([]) AS empty_group, timeSeriesTagsToGroup([], '__name__' , 'http_failures' ) AS same_group2, throwIf(same_group2 != group2), timeSeriesGroupToTags(group2)

Response ┌─group1─┬─group2─┬─empty_group─┬─same_group2─┬─throwIf(notEquals(same_group2, group2))─┬─timeSeriesGroupToTags(group2)──┐ │ 1 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │ [('__name__','http_failures')] │ └────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.2.0

condition y, si es true , lanza una excepción con el siguiente mensaje: Multiple series have the same tags <tags>, duplicate series in the same result set are not allowed . Si la condition es false , la función devuelve 0 . Esta función es similar a Comprueba lay, si es, lanza una excepción con el siguiente mensaje:. Si laes, la función devuelve. Esta función es similar a throwIf() , pero usa un código de error diferente y presenta el mensaje de error con un formato distinto.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

timeSeriesThrowDuplicateSeriesIf(condition, group)

Argumentos

condition — Condición que se va a comprobar; normalmente contiene la función count() UInt8

— Condición que se va a comprobar; normalmente contiene la función count() group — Grupo de etiquetas. UInt64

Valor devuelto

0 . UInt8 Devuelve

Ejemplos

Ejemplo