La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v20.1.0 Da formato a la cadena
format
pattern con los valores (cadenas, enteros, etc.) indicados en los argumentos, de forma similar al formato de Python.
La cadena
pattern puede contener campos de reemplazo entre llaves
{}.
Todo lo que no esté entre llaves se considera texto literal y se copia textualmente en la salida.
Los caracteres de llave literales pueden escaparse con llaves dobles:
{{ y
}}.
Los nombres de los campos pueden ser números (a partir de cero) o estar vacíos (en ese caso, se les asignan implícitamente números correlativos en orden ascendente).
Sintaxis
Argumentos
format(pattern, s0[, s1, ...])
pattern— La cadena de formato que contiene marcadores de posición.
String
s0[, s1, ...]— Uno o más valores que se sustituyen en el patrón.
Any
String
Ejemplos
Marcadores de posición numerados
Query
SELECT format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')
Numeración implícita
Response
┌─format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')─┐
│ Hello World Hello │
└─────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT format('{} {}', 'Hello', 'World')
Response
┌─format('{} {}', 'Hello', 'World')─┐
│ Hello World │
└───────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.9.0 Reemplaza una parte de la cadena
overlay
input por otra cadena,
replace, a partir del índice basado en 1
offset.
Sintaxis
Argumentos
overlay(s, replace, offset[, length])
s— La cadena de entrada.
String
replace— La cadena de reemplazo
const String
offset— Un entero de tipo
Int(indexado desde 1). Si
offsetes negativo, se cuenta desde el final de la cadena
s.
Int
length— Opcional. Un entero de tipo
Int.
lengthespecifica la longitud del fragmento dentro de la cadena de entrada
sque se va a reemplazar. Si no se especifica
length, el número de bytes eliminados de
ses igual a la longitud de
replace; de lo contrario, se eliminan
lengthbytes.
Int
String
Ejemplos
Reemplazo básico
Query
SELECT overlay('My father is from Mexico.', 'mother', 4) AS res;
Reemplazo con longitud
Response
┌─res──────────────────────┐
│ My mother is from Mexico.│
└──────────────────────────┘
Query
SELECT overlay('My father is from Mexico.', 'dad', 4, 6) AS res;
Response
┌─res───────────────────┐
│ My dad is from Mexico.│
└───────────────────────┘
Introducido en: v24.9.0 Reemplaza parte de la cadena
overlayUTF8
s por otra cadena,
replace, a partir del índice
offset, basado en 1.
Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8.
Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido.
Sintaxis
Argumentos
overlayUTF8(s, replace, offset[, length])
s— La cadena de entrada.
String
replace— La cadena de reemplazo.
const String
offset— Un entero
Int(indexado desde 1). Si
offsetes negativo, se cuenta desde el final de la cadena de entrada
s.
(U)Int*
length— Opcional. Especifica la longitud del fragmento de la cadena de entrada
sque se va a reemplazar. Si no se especifica
length, el número de caracteres eliminados de
ses igual a la longitud de
replace; de lo contrario, se eliminan
lengthcaracteres.
(U)Int*
String
Ejemplos
Reemplazo UTF-8
Query
SELECT overlayUTF8('Mein Vater ist aus Österreich.', 'der Türkei', 20) AS res;
Response
┌─res───────────────────────────┐
│ Mein Vater ist aus der Türkei.│
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v24.8.0 La función
printf
printf da formato a la cadena proporcionada con los valores (cadenas, enteros, números de coma flotante, etc.) indicados en los argumentos, de forma similar a la función
printf de C++.
La cadena de formato puede contener especificadores de formato que comienzan con el carácter
%.
Todo lo que no forme parte de
% y del especificador de formato que le sigue se considera texto literal y se copia literalmente en la salida.
El carácter literal
% puede escaparse con
%%.
La cadena de formato puede ser una constante o una expresión de columna, lo que permite usar distintos patrones de formato por fila.
Sintaxis
Argumentos
printf(format[, sub1, sub2, ...])
format— La cadena de formato con especificadores
%.
String
sub1, sub2, ...— Opcional. Cero o más valores que se sustituyen en la cadena de formato.
Any
String
Ejemplos
Formato de estilo C++
Query
SELECT printf('%%%s %s %d', 'Hello', 'World', 2024);
Response
┌─printf('%%%s %s %d', 'Hello', 'World', 2024)─┐
│ %Hello World 2024 │
└──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Añade una barra invertida antes de estos caracteres con significado especial en las expresiones regulares:
regexpQuoteMeta
\0,
\\,
|,
(,
),
^,
$,
.,
[,
],
?,
*,
+,
{,
:,
-.
Esta implementación difiere ligeramente de re2::RE2::QuoteMeta.
Escapa el byte cero como
\0 en lugar de
\x00 y solo escapa los caracteres necesarios.
Sintaxis
Argumentos
regexpQuoteMeta(s)
s— La cadena de entrada que contiene caracteres que deben escaparse en regex.
String
String
Ejemplos
Escapar caracteres especiales de regex
Query
SELECT regexpQuoteMeta('Hello. [World]? (Yes)*') AS res
Response
┌─res───────────────────────────┐
│ Hello\. \[World\]\? \(Yes\)\* │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Reemplaza todas las ocurrencias de la subcadena
replaceAll
pattern en
haystack por la cadena
replacement.
Sintaxis
Alias:
replaceAll(haystack, pattern, replacement)
replace
Argumentos
haystack— La cadena de entrada en la que se busca.
String
pattern— La subcadena que se debe encontrar y reemplazar.
const String
replacement— La cadena por la que se reemplaza el patrón.
const String
String
Ejemplos
Reemplazar todas las apariciones
Query
SELECT replaceAll('Hello, Hello world', 'Hello', 'Hi') AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ Hi, Hi world │
└──────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Reemplaza la primera aparición de la subcadena
replaceOne
pattern en
haystack con la cadena
replacement.
Sintaxis
Argumentos
replaceOne(haystack, pattern, replacement)
haystack— La cadena de entrada en la que se realiza la búsqueda.
String
pattern— La subcadena que se debe buscar y reemplazar.
const String
replacement— La cadena por la que se reemplazará el patrón.
const String
String
Ejemplos
Reemplazar la primera aparición
Query
SELECT replaceOne('Hello, Hello world', 'Hello', 'Hi') AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ Hi, Hello world │
└─────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Como
replaceRegexpAll
replaceRegexpOne, pero reemplaza todas las apariciones del patrón.
Como excepción, si una expresión regular coincide con una subcadena vacía, el reemplazo no se realiza más de una vez.
Sintaxis
Alias:
replaceRegexpAll(haystack, pattern, replacement)
REGEXP_REPLACE
Argumentos
haystack— La cadena de entrada en la que se busca.
String
pattern— El patrón de expresión regular que se debe encontrar.
const String
replacement— La cadena por la que se reemplaza el patrón; puede contener sustituciones.
const String
String
Ejemplos
Reemplazar todos los caracteres por una versión duplicada
Query
SELECT replaceRegexpAll('Hello123', '.', '\\0\\0') AS res
Ejemplo de reemplazo de una subcadena vacía
Response
┌─res──────────────────┐
│ HHeelllloo112233 │
└──────────────────────┘
Query
SELECT replaceRegexpAll('Hello, World!', '^', 'here: ') AS res
Response
┌─res─────────────────┐
│ here: Hello, World! │
└─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Reemplaza la primera aparición de la subcadena que coincide con la expresión regular
replaceRegexpOne
pattern (en sintaxis re2) en
haystack por la cadena
replacement.
replacement puede contener sustituciones
\0-\9.
Las sustituciones
\1-\9 corresponden al 1.º-9.º grupo de captura (subcoincidencia), y la sustitución
\0 corresponde a la coincidencia completa.
Para usar un carácter
\ literal en las cadenas
pattern o
replacement, escápalo con
\.
Ten en cuenta también que los literales de cadena requieren un escape adicional.
Sintaxis
Argumentos
replaceRegexpOne(haystack, pattern, replacement)
haystack— La cadena de entrada en la que se realiza la búsqueda.
String
pattern— El patrón de expresión regular que se debe encontrar.
const String
replacement— La cadena por la que se reemplazará el patrón; puede contener sustituciones.
const String
String
Ejemplos
Conversión de fechas ISO al formato estadounidense
Query
SELECT replaceRegexpOne(d, '(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})', '\\2/\\3/\\1') AS res
FROM values('d String', '2014-03-17', '2014-03-18', '2014-03-19')
Copiar una cadena diez veces
Response
┌─res────────┐
│ 03/17/2014 │
│ 03/18/2014 │
│ 03/19/2014 │
└────────────┘
Query
SELECT replaceRegexpOne('Hello, World!', '.*', '\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0') AS res
Response
┌─res────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World! │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.7.0 Reemplaza caracteres de la cadena
translate
s mediante un mapeo de caracteres uno a uno definido por las cadenas
from y
to.
from y
to deben ser cadenas ASCII constantes.
Si
from y
to tienen el mismo tamaño, cada aparición del primer carácter de
first en
s se reemplaza por el primer carácter de
to, el segundo carácter de
first en
s se reemplaza por el segundo carácter de
to, etc.
Si
from contiene más caracteres que
to, todas las apariciones de los caracteres al final de
from que no tienen un carácter correspondiente en
to se eliminan de
s.
La función no modifica los caracteres no ASCII de
s.
Sintaxis
Argumentos
translate(s, from, to)
s— La cadena de entrada que se va a transformar.
String
from— Una cadena ASCII constante que contiene los caracteres que se deben reemplazar.
const String
to— Una cadena ASCII constante que contiene los caracteres de reemplazo.
const String
String
Ejemplos
Mapeo de caracteres
Query
SELECT translate('Hello, World!', 'delor', 'DELOR') AS res
Distintas longitudes
Response
┌─res───────────┐
│ HELLO, WORLD! │
└───────────────┘
Query
SELECT translate('clickhouse', 'clickhouse', 'CLICK') AS res
Response
┌─res───┐
│ CLICK │
└───────┘
Introducido en: v22.7.0 Como
translateUTF8
translate, pero supone que
s,
from y
to son cadenas codificadas en UTF-8.
Sintaxis
Argumentos
translateUTF8(s, from, to)
s— cadena de entrada UTF-8 que se va a traducir.
String
from— cadena UTF-8 constante que contiene los caracteres que se van a reemplazar.
const String
to— cadena UTF-8 constante que contiene los caracteres de reemplazo.
const String
String.
String
Ejemplos
Traducción de caracteres UTF-8
Query
SELECT translateUTF8('Münchener Straße', 'üß', 'us') AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ Munchener Strase │
└──────────────────┘