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bech32Decode

Introducido en: v25.6.0 Decodifica una cadena de dirección Bech32 generada por los algoritmos bech32 o bech32m.
A diferencia de la función de codificación, bech32Decode manejará automáticamente las FixedStrings con relleno.
Sintaxis
Argumentos
  • address — Una cadena Bech32 que se va a decodificar. String o FixedString
  • mode — Opcional. Pase 'raw' para decodificar sin eliminar el primer byte como versión witness. Use esta opción para direcciones que no sean SegWit (p. ej., Cosmos SDK). String
Valor devuelto Devuelve una tupla compuesta por (hrp, data) que se usó para codificar la cadena. Los datos están en formato binario. Tuple(String, String) Ejemplos Decodificar una dirección
Query
Response
Dirección de la red de pruebas
Query
Response

bech32Encode

Introducido en: v25.6.0 Codifica una cadena de datos binarios, junto con una parte legible para humanos (HRP), mediante los algoritmos Bech32 o Bech32m.
Al usar el tipo de dato FixedString, si un valor no llena por completo la fila, se rellena con caracteres nulos. Aunque la función bech32Encode gestiona esto automáticamente para el argumento hrp, en el caso del argumento data los valores no deben estar rellenados. Por este motivo, no se recomienda usar el tipo de dato FixedString para los valores de datos, a menos que tenga la certeza de que todos tienen la misma longitud y se asegure de que la columna FixedString también esté configurada con esa longitud.
Sintaxis
Argumentos
  • hrp — Una cadena String de 1 - 83 caracteres en minúsculas que especifica la “parte legible para humanos” del código. Normalmente, ‘bc’ o ‘tb’. String o FixedString
  • data — Una cadena String de datos binarios para codificar. String o FixedString
  • witver_or_variant — Opcional. Puede ser una versión witness de tipo UInt* (predeterminado = 1, 0 para Bech32, 1+ para Bech32m) o una variante de codificación de tipo String: 'bech32' (BIP173) o 'bech32m' (BIP350). Cuando se usa una variante en forma de cadena, no se antepone ningún byte de versión witness; esto es necesario para direcciones no SegWit, como las de Cosmos SDK. UInt* o String
Valor devuelto Devuelve una cadena de dirección Bech32, compuesta por la parte legible para humanos, un carácter separador que siempre es ‘1’ y una parte de datos. La longitud de la cadena nunca superará los 90 caracteres. Si el algoritmo no puede generar una dirección válida a partir de la entrada, devolverá una cadena vacía. String Ejemplos Bech32m predeterminado
Query
Response
Algoritmo Bech32
Query
Response
HRP personalizado
Query
Response
Dirección de Cosmos SDK (BIP173, sin versión witness)
Query
Response

bin

Introducido en: v21.8.0 Devuelve una cadena que contiene la representación binaria del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos: Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena con la representación binaria del argumento. String Ejemplos Entero simple
Query
Response
Números Float32
Query
Response
Números de tipo Float64
Query
Response
Conversión de UUID
Query
Response

bitPositionsToArray

Introducido en: v21.7.0 Esta función devuelve las posiciones (en orden ascendente) de los bits con valor 1 en la representación binaria de un entero sin signo. Los enteros de entrada con signo se convierten primero en un entero sin signo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array con las posiciones, ordenadas de forma ascendente, de los bits con valor 1 en la representación binaria de la entrada. Array(UInt64) Ejemplos Un solo bit activado
Query
Response
Todos los bits a 1
Query
Response

bitmaskToArray

Introducida en: v1.1.0 Esta función descompone un entero en una suma de potencias de dos. Las potencias de dos se devuelven en un array ordenado de forma ascendente. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array con las potencias de dos en orden ascendente cuya suma es igual al número de entrada. Array(UInt64) Ejemplos Ejemplo básico
Query
Response
Una sola potencia de dos
Query
Response

bitmaskToList

Introducido en: v1.1.0 Como bitmaskToArray, pero devuelve las potencias de dos en una cadena separada por comas. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena con potencias de dos separadas por comas. String Ejemplos Ejemplo básico
Query
Response

char

Introducido en: v20.1.0 Devuelve una cadena cuya longitud es igual al número de argumentos proporcionados, donde cada byte tiene el valor del argumento correspondiente. Acepta varios argumentos de tipos numéricos. Si el valor del argumento está fuera del rango del tipo de datos UInt8, se convierte a UInt8 con posible redondeo y desbordamiento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena a partir de los bytes dados. String Ejemplos Ejemplo básico
Query
Response
Creación de codificaciones arbitrarias
Query
Response

hex

Introducido en: v1.1.0 Devuelve una cadena que contiene la representación hexadecimal del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos: La función usa letras mayúsculas A-F y no utiliza ningún prefijo (como 0x) ni sufijo (como h). Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena con la representación hexadecimal del argumento. String Ejemplos Entero simple
Query
Response
Números de tipo Float32
Query
Response
Números Float64
Query
Response
Conversión de UUID
Query
Response

hilbertDecode

Introducido en: v24.6.0 Decodifica un índice de curva de Hilbert de nuevo en una tupla de enteros sin signo, que representa coordenadas en un espacio multidimensional. Al igual que la función hilbertEncode, esta función tiene dos modos de funcionamiento:
  • Simple
  • Expandido
Modo simple Acepta hasta 2 enteros sin signo como argumentos y produce un código UInt64. Modo expandido Acepta una máscara de rango (tupla) como primer argumento y hasta 2 enteros sin signo como argumentos adicionales. Cada número de la máscara configura la cantidad de bits en que el argumento correspondiente se desplazará a la izquierda, escalando así el argumento dentro de su rango. La expansión de rango puede resultar útil cuando se necesita una distribución similar para argumentos con rangos (o cardinalidad) muy diferentes. Por ejemplo: ‘Dirección IP’ (0...FFFFFFFF) y ‘Código de país’ (0...FF). Al igual que con la función de codificación, esto se limita a 8 números como máximo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla del tamaño especificado. Tuple(UInt64) Ejemplos Modo simple
Query
Response
Un único argumento
Query
Response
Modo ampliado
Query
Response
Uso con columnas
Query
Response

hilbertEncode

Introducido en: v24.6.0 Calcula el código de la curva de Hilbert para una lista de enteros sin signo. La función tiene dos modos de operación:
  • Simple
  • expandido
Modo simple Acepta hasta 2 enteros sin signo como argumentos y genera un código UInt64. Modo expandido Acepta una máscara de rango (Tuple) como primer argumento y hasta 2 enteros sin signo como argumentos adicionales. Cada número de la máscara indica cuántos bits se desplazará a la izquierda el argumento correspondiente, lo que escala efectivamente el argumento dentro de su rango. Sintaxis
Argumentos
  • args — Como máximo, dos valores UInt o columnas de tipo UInt. UInt8/16/32/64
  • range_mask — Para el modo expandido, como máximo, dos valores UInt o columnas de tipo UInt. UInt8/16/32/64
Valor devuelto Devuelve un código UInt64. UInt64 Ejemplos Modo simple
Query
Response
Modo expandido
Query
Response
Un solo argumento
Query
Response
Un solo argumento expandido
Query
Response
Uso de columnas
Query
Response

mortonDecode

Introducido en: v24.6.0 Decodifica una codificación de Morton (ZCurve) en la tupla correspondiente de enteros sin signo. Al igual que la función mortonEncode, esta función tiene dos modos de funcionamiento:
  • Simple
  • expandido
Modo simple Acepta el tamaño de la tupla resultante como primer argumento y el código como segundo argumento. Modo expandido Acepta una máscara de rango (tupla) como primer argumento y el código como segundo argumento. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango:
  • 1 - sin reducción
  • 2 - reducción de 2x
  • 3 - reducción de 3x ⋮
  • Hasta 8x de reducción.
La expansión del rango puede resultar útil cuando se necesita una distribución similar para argumentos con rangos muy diferentes (o cardinalidad). Por ejemplo: ‘Dirección IP’ (0...FFFFFFFF) y ‘código de país’ (0...FF). Al igual que con la función de codificación, esto está limitado a un máximo de 8 números. Sintaxis
Argumentos
  • tuple_size — Valor entero no superior a 8. UInt8/16/32/64
  • range_mask — En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango. Tuple(UInt8/16/32/64)
  • code — Código UInt64. UInt64
Valor devuelto Devuelve una tupla del tamaño especificado. Tuple(UInt64) Ejemplos Modo simple
Query
Response
Un solo argumento
Query
Response
Modo expandido, reducción de un argumento
Query
Response
Uso de columnas
Query
Response

mortonEncode

Introducido en: v24.6.0 Calcula la codificación de Morton (ZCurve) para una lista de enteros sin signo. La función tiene dos modos de operación:
  • Simple
  • expandido*
Modo simple Acepta hasta 8 enteros sin signo como argumentos y genera un código UInt64. Modo expandido Acepta una máscara de rango (Tuple) como primer argumento y hasta 8 enteros sin signo como argumentos adicionales. Cada número de la máscara configura el grado de expansión del rango:
  • 1 - sin expansión
  • 2 - expansión de 2x
  • 3 - expansión de 3x ⋮
  • Hasta 8x de expansión.
Sintaxis
Argumentos
  • args — Hasta 8 enteros sin signo o columnas del tipo indicado anteriormente. UInt8/16/32/64
  • range_mask — En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo del 1 al 8. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango. Tuple(UInt8/16/32/64)
Valor devuelto Devuelve un código UInt64. UInt64 Ejemplos Modo simple
Query
Response
Modo expandido
Query
Response
Un solo argumento
Query
Response
Un único argumento expandido
Query
Response
Uso de columnas
Query
Response

sqidDecode

Introducido en: v24.1.0 Convierte un sqid nuevamente en un arreglo de números. Sintaxis
Argumentos
  • sqid — El sqid que se debe decodificar. String
Valor devuelto Devuelve un array de números a partir de sqid. Array(UInt64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

sqidEncode

Introducido en: v24.1.0 Transforma números en un sqid, una cadena de ID similar a las de YouTube. Sintaxis
Alias: sqid Argumentos Valor devuelto Devuelve un ID hash de tipo String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

unbin

Introducido en: v21.8.0 Interpreta cada par de dígitos binarios (del argumento) como un número y lo convierte en el byte representado por ese número. La función realiza la operación inversa de bin. Para un argumento numérico, unbin() no devuelve el inverso de bin(). Si quiere convertir el resultado en un número, puede usar las funciones reverse y reinterpretAs<Type>.
Si unbin se invoca desde clickhouse-client, las cadenas binarias se muestran con UTF-8.
Admite los dígitos binarios 0 y 1. La cantidad de dígitos binarios no tiene que ser múltiplo de ocho. Si la cadena del argumento contiene cualquier cosa distinta de dígitos binarios, el resultado no está definido (no se genera ninguna excepción). Sintaxis
Argumentos
  • arg — Una cadena que contiene cualquier número de dígitos binarios. String
Valor devuelto Devuelve una cadena binaria (BLOB). String Ejemplos Uso básico
Query
Response
Convertir en número
Query
Response

unhex

Introducido en: v1.1.0 Realiza la operación inversa de hex. Interpreta cada par de dígitos hexadecimales (en el argumento) como un número y lo convierte en el byte representado por ese número. El valor devuelto es una cadena binaria (BLOB). Si desea convertir el resultado en un número, puede usar las funciones reverse y reinterpretAs<Type>.
clickhouse-client interpreta las cadenas como UTF-8. Esto puede hacer que los valores devueltos por hex se muestren de forma inesperada.
Admite tanto letras mayúsculas como minúsculas A-F. No es necesario que el número de dígitos hexadecimales sea par. Si es impar, el último dígito se interpreta como la mitad menos significativa del byte 00-0F. Si la cadena del argumento contiene cualquier carácter distinto de un dígito hexadecimal, se devuelve un resultado definido por la implementación (no se lanza ninguna excepción). En el caso de un argumento numérico, unhex() no realiza la operación inversa de hex(N). Sintaxis
Argumentos
  • arg — Una cadena que contiene una cantidad cualquiera de dígitos hexadecimales. String o FixedString
Valor devuelto Devuelve una cadena binaria (BLOB). String Ejemplos Uso básico
Query
Response
Convertir en número
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026