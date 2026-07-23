Introducido en: v25.6.0 Decodifica una cadena de dirección Bech32 generada por los algoritmos bech32 o bech32m.
bech32Decode
Sintaxis
A diferencia de la función de codificación,
bech32Decode manejará automáticamente las FixedStrings con relleno.
Argumentos
bech32Decode(address[, 'raw'])
address— Una cadena Bech32 que se va a decodificar.
Stringo
FixedString
mode— Opcional. Pase
'raw'para decodificar sin eliminar el primer byte como versión witness. Use esta opción para direcciones que no sean SegWit (p. ej., Cosmos SDK).
String
(hrp, data) que se usó para codificar la cadena. Los datos están en formato binario.
Tuple(String, String)
Ejemplos
Decodificar una dirección
Query
SELECT tup.1 AS hrp, hex(tup.2) AS data FROM (SELECT bech32Decode('bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z') AS tup)
Dirección de la red de pruebas
Response
bc 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6
Query
SELECT tup.1 AS hrp, hex(tup.2) AS data FROM (SELECT bech32Decode('tb1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kzp034v') AS tup)
Response
tb 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6
Introducido en: v25.6.0 Codifica una cadena de datos binarios, junto con una parte legible para humanos (HRP), mediante los algoritmos Bech32 o Bech32m.
bech32Encode
Sintaxis
Al usar el tipo de dato
FixedString, si un valor no llena por completo la fila, se rellena con caracteres nulos.
Aunque la función
bech32Encode gestiona esto automáticamente para el argumento hrp, en el caso del argumento data los valores no deben estar rellenados.
Por este motivo, no se recomienda usar el tipo de dato
FixedString para los valores de datos, a menos que tenga la certeza
de que todos tienen la misma longitud y se asegure de que la columna
FixedString también esté configurada con esa longitud.
Argumentos
bech32Encode(hrp, data[, witver | 'bech32' | 'bech32m'])
hrp— Una cadena
Stringde
1 - 83caracteres en minúsculas que especifica la “parte legible para humanos” del código. Normalmente, ‘bc’ o ‘tb’.
Stringo
FixedString
data— Una cadena
Stringde datos binarios para codificar.
Stringo
FixedString
witver_or_variant— Opcional. Puede ser una versión witness de tipo UInt* (predeterminado = 1,
0para Bech32,
1+ para Bech32m) o una variante de codificación de tipo String:
'bech32'(BIP173) o
'bech32m'(BIP350). Cuando se usa una variante en forma de cadena, no se antepone ningún byte de versión witness; esto es necesario para direcciones no SegWit, como las de Cosmos SDK.
UInt*o
String
String
Ejemplos
Bech32m predeterminado
Query
-- When no witness version is supplied, the default is 1, the updated Bech32m algorithm.
SELECT bech32Encode('bc', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'))
Algoritmo Bech32
Response
bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k8zcwmq
Query
-- A witness version of 0 will result in a different address string.
SELECT bech32Encode('bc', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 0)
HRP personalizado
Response
bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z
Query
-- While 'bc' (Mainnet) and 'tb' (red de pruebas) are the only allowed hrp values for the
-- SegWit address format, Bech32 allows any hrp that satisfies the above requirements.
SELECT bech32Encode('abcdefg', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 10)
Dirección de Cosmos SDK (BIP173, sin versión witness)
Response
abcdefg1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k9rp8r4
Query
-- Using 'bech32' variant encodes raw data without a witness version byte,
-- compatible with Cosmos SDK, Injective, Osmosis, and other non-SegWit chains.
SELECT bech32Encode('inj', unhex('751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6'), 'bech32')
Response
inj1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kgj5aqs
Introducido en: v21.8.0 Devuelve una cadena que contiene la representación binaria del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos:
bin
Sintaxis
|Tipo
|Descripción
(U)Int*
|Imprime los dígitos binarios del más significativo al menos significativo (orden big-endian o “legible para humanos”). Comienza con el byte distinto de cero más significativo (se omiten los bytes cero iniciales), pero siempre imprime ocho dígitos de cada byte si el dígito inicial es cero.
Date y
DateTime
|Se formatean como los enteros correspondientes (el número de días desde epoch para
Date y el valor de la marca temporal Unix para
DateTime).
String y
FixedString
|Todos los bytes se codifican simplemente como ocho números binarios. Los bytes cero no se omiten.
Float* y
Decimal
|Se codifican según su representación en memoria. Como admitimos arquitectura little-endian, se codifican en little-endian. Los bytes cero iniciales/finales no se omiten.
UUID
|Se codifica como una cadena en orden big-endian.
Argumentos
bin(arg)
arg— Un valor para convertir a binario.
Stringo
FixedStringo
(U)Int*o
Float*o
Decimalo
Dateo
DateTime
String
Ejemplos
Entero simple
Query
SELECT bin(14)
Números Float32
Response
┌─bin(14)──┐
│ 00001110 │
└──────────┘
Query
SELECT bin(toFloat32(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2)
Números de tipo Float64
Response
┌─bin_presentation─────────────────┐
│ 00000000000000000111000001000001 │
│ 00000000000000001000000001000001 │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT bin(toFloat64(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2)
Conversión de UUID
Response
┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT bin(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0')) AS bin_uuid
Response
┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.7.0 Esta función devuelve las posiciones (en orden ascendente) de los bits con valor 1 en la representación binaria de un entero sin signo. Los enteros de entrada con signo se convierten primero en un entero sin signo. Sintaxis
bitPositionsToArray
Argumentos
bitPositionsToArray(arg)
arg— Un valor entero.
(U)Int*
Array(UInt64)
Ejemplos
Un solo bit activado
Query
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(1)) AS bit_positions
Todos los bits a 1
Response
┌─bit_positions─┐
│ [0] │
└───────────────┘
Query
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(-1)) AS bit_positions
Response
┌─bit_positions─────────────┐
│ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] │
└───────────────────────────┘
Introducida en: v1.1.0 Esta función descompone un entero en una suma de potencias de dos. Las potencias de dos se devuelven en un array ordenado de forma ascendente. Sintaxis
bitmaskToArray
Argumentos
bitmaskToArray(num)
num— Un valor entero.
(U)Int*
Array(UInt64)
Ejemplos
Ejemplo básico
Query
SELECT bitmaskToArray(50) AS powers_of_two
Una sola potencia de dos
Response
┌─powers_of_two───┐
│ [2, 16, 32] │
└─────────────────┘
Query
SELECT bitmaskToArray(8) AS powers_of_two
Response
┌─powers_of_two─┐
│ [8] │
└───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Como bitmaskToArray, pero devuelve las potencias de dos en una cadena separada por comas. Sintaxis
bitmaskToList
Argumentos
bitmaskToList(num)
num— Un valor entero.
(U)Int*
String
Ejemplos
Ejemplo básico
Query
SELECT bitmaskToList(50) AS powers_list
Response
┌─powers_list───┐
│ 2, 16, 32 │
└───────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve una cadena cuya longitud es igual al número de argumentos proporcionados, donde cada byte tiene el valor del argumento correspondiente. Acepta varios argumentos de tipos numéricos. Si el valor del argumento está fuera del rango del tipo de datos
char
UInt8, se convierte
a
UInt8 con posible redondeo y desbordamiento.
Sintaxis
Argumentos
char(num1[, num2[, ...]])
num1[, num2[, num3 ...]]— Argumentos numéricos interpretados como enteros.
(U)Int8/16/32/64o
Float*
String
Ejemplos
Ejemplo básico
Query
SELECT char(104.1, 101, 108.9, 108.9, 111) AS hello;
Creación de codificaciones arbitrarias
Response
┌─hello─┐
│ hello │
└───────┘
Query
-- Puedes construir una cadena con codificación arbitraria pasando los bytes correspondientes.
-- por ejemplo UTF8
SELECT char(0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;
Response
┌─hello──┐
│ привет │
└────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve una cadena que contiene la representación hexadecimal del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos:
hex
La función usa letras mayúsculas
|Tipo
|Descripción
(U)Int*
|Imprime dígitos hexadecimales (“nibbles”) del más significativo al menos significativo (orden big-endian o de “legible para humanos”). Comienza con el byte distinto de cero más significativo (se omiten los bytes cero iniciales), pero siempre imprime ambos dígitos de cada byte, incluso si el dígito inicial es cero.
Date and
DateTime
|Se formatea como los enteros correspondientes (el número de días desde la época para Date y el valor de la marca de tiempo Unix para DateTime).
String and
FixedString
|Todos los bytes se codifican simplemente como dos dígitos hexadecimales. Los bytes cero no se omiten.
Float* and
Decimal
|Se codifican según su representación en memoria. ClickHouse representa internamente los valores siempre en little endian, por lo tanto se codifican de esa manera. Los bytes cero iniciales y finales no se omiten.
UUID
|Se codifica como una cadena en orden big-endian.
A-F y no utiliza ningún prefijo (como
0x) ni sufijo (como
h).
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena con la representación hexadecimal del argumento.
hex(arg)
String
Ejemplos
Entero simple
Query
SELECT hex(1)
Números de tipo Float32
Response
01
Query
SELECT hex(toFloat32(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2)
Números Float64
Response
┌─hex_presentation─┐
│ 00007041 │
│ 00008041 │
└──────────────────┘
Query
SELECT hex(toFloat64(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2)
Conversión de UUID
Response
┌─hex_presentation─┐
│ 0000000000002E40 │
│ 0000000000003040 │
└──────────────────┘
Query
SELECT lower(hex(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))) AS uuid_hex
Response
┌─uuid_hex─────────────────────────┐
│ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Decodifica un índice de curva de Hilbert de nuevo en una tupla de enteros sin signo, que representa coordenadas en un espacio multidimensional. Al igual que la función
hilbertDecode
hilbertEncode, esta función tiene dos modos de funcionamiento:
- Simple
- Expandido
UInt64.
Modo expandido
Acepta una máscara de rango (tupla) como primer argumento y hasta 2 enteros sin signo como
argumentos adicionales. Cada número de la máscara configura la cantidad de bits en que
el argumento correspondiente se desplazará a la izquierda, escalando así el argumento
dentro de su rango.
La expansión de rango puede resultar útil cuando se necesita una distribución similar para
argumentos con rangos (o cardinalidad) muy diferentes. Por ejemplo: ‘Dirección IP’
(0...FFFFFFFF)
y ‘Código de país’
(0...FF). Al igual que con la función de codificación, esto se limita a 8
números como máximo.
Sintaxis
Argumentos
hilbertDecode(tuple_size, code)
tuple_size— Valor entero no superior a
2.
UInt8/16/32/64o
Tuple(UInt8/16/32/64)
code— Código
UInt64.
UInt64
Tuple(UInt64)
Ejemplos
Modo simple
Query
SELECT hilbertDecode(2, 31)
Un único argumento
Response
["3", "4"]
Query
-- El código de Hilbert para un argumento siempre es el argumento en sí (como una tupla).
SELECT hilbertDecode(1, 1)
Modo ampliado
Response
["1"]
Query
-- Un único argumento con una tupla que especifica desplazamientos de bits se desplazará a la derecha en consecuencia.
SELECT hilbertDecode(tuple(2), 32768)
Uso con columnas
Response
["128"]
Query
-- Primero, crear la tabla e insertar algunos datos
CREATE TABLE hilbert_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1 SETTINGS index_granularity_bytes = '10Mi';
insert into hilbert_numbers (*) values(1,2);
-- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función
SELECT untuple(hilbertDecode(2, hilbertEncode(n1, n2))) FROM hilbert_numbers;
Response
1 2
Introducido en: v24.6.0 Calcula el código de la curva de Hilbert para una lista de enteros sin signo. La función tiene dos modos de operación:
hilbertEncode
- Simple
- expandido
Argumentos
-- Modo simplificado
hilbertEncode(args)
-- Modo expandido
hilbertEncode(range_mask, args)
args— Como máximo, dos valores
UInto columnas de tipo
UInt.
UInt8/16/32/64
range_mask— Para el modo expandido, como máximo, dos valores
UInto columnas de tipo
UInt.
UInt8/16/32/64
UInt64.
UInt64
Ejemplos
Modo simple
Query
SELECT hilbertEncode(3, 4)
Modo expandido
Response
31
Query
-- La expansión de rango puede ser útil cuando se necesita una distribución similar para
-- argumentos con rangos (o cardinalidad) muy diferentes.
-- Por ejemplo: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) y 'Country code' (0...FF).
-- Nota: el tamaño del tuple debe ser igual al número de los demás argumentos.
SELECT hilbertEncode((10, 6), 1024, 16)
Un solo argumento
Response
4031541586602
Query
-- Para un único argumento sin tupla, la función devuelve el argumento
-- en sí mismo como el índice de Hilbert, ya que no se necesita asignación dimensional.
SELECT hilbertEncode(1)
Un solo argumento expandido
Response
1
Query
-- Si se proporciona un único argumento con una tupla que especifica los desplazamientos de bits, la función
-- desplaza el argumento hacia la izquierda el número de bits especificado.
SELECT hilbertEncode(tuple(2), 128)
Uso de columnas
Response
512
Query
-- Primero, crear la tabla e insertar algunos datos
CREATE TABLE hilbert_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
insert into hilbert_numbers (*) values(1, 2);
-- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función
SELECT hilbertEncode(n1, n2) FROM hilbert_numbers;
Response
13
Introducido en: v24.6.0 Decodifica una codificación de Morton (ZCurve) en la tupla correspondiente de enteros sin signo. Al igual que la función
mortonDecode
mortonEncode, esta función tiene dos modos de funcionamiento:
- Simple
- expandido
1- sin reducción
2- reducción de 2x
3- reducción de 3x ⋮
- Hasta 8x de reducción.
(0...FFFFFFFF)
y ‘código de país’
(0...FF). Al igual que con la función de codificación, esto está limitado a
un máximo de 8 números.
Sintaxis
Argumentos
-- Modo simple
mortonDecode(tuple_size, code)
-- Modo expandido
mortonDecode(range_mask, code)
tuple_size— Valor entero no superior a 8.
UInt8/16/32/64
range_mask— En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango.
Tuple(UInt8/16/32/64)
code— Código
UInt64.
UInt64
Tuple(UInt64)
Ejemplos
Modo simple
Query
SELECT mortonDecode(3, 53)
Un solo argumento
Response
["1", "2", "3"]
Query
SELECT mortonDecode(1, 1)
Modo expandido, reducción de un argumento
Response
["1"]
Query
SELECT mortonDecode(tuple(2), 32768)
Uso de columnas
Response
["128"]
Query
-- Primero crear la tabla e insertar algunos datos
CREATE TABLE morton_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32,
n3 UInt16,
n4 UInt16,
n5 UInt8,
n6 UInt8,
n7 UInt8,
n8 UInt8
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
INSERT INTO morton_numbers (*) values(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
-- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función
SELECT untuple(mortonDecode(8, mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8))) FROM morton_numbers;
Response
1 2 3 4 5 6 7 8
Introducido en: v24.6.0 Calcula la codificación de Morton (ZCurve) para una lista de enteros sin signo. La función tiene dos modos de operación:
mortonEncode
- Simple
- expandido*
UInt64.
Modo expandido
Acepta una máscara de rango (Tuple) como primer argumento y
hasta 8 enteros sin signo como argumentos adicionales.
Cada número de la máscara configura el grado de expansión del rango:
- 1 - sin expansión
- 2 - expansión de 2x
- 3 - expansión de 3x ⋮
- Hasta 8x de expansión.
Argumentos
-- Modo simplificado
mortonEncode(args)
-- Modo expandido
mortonEncode(range_mask, args)
args— Hasta 8 enteros sin signo o columnas del tipo indicado anteriormente.
UInt8/16/32/64
range_mask— En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo del
1al
8. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango.
Tuple(UInt8/16/32/64)
UInt64.
UInt64
Ejemplos
Modo simple
Query
SELECT mortonEncode(1, 2, 3)
Modo expandido
Response
53
Query
-- La expansión de rango puede ser beneficiosa cuando se necesita una distribución similar para
-- argumentos con rangos (o cardinalidad) muy distintos
-- Por ejemplo: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) y 'Country code' (0...FF).
-- Nota: el tamaño del Tuple debe ser igual al número de los demás argumentos.
SELECT mortonEncode((1,2), 1024, 16)
Un solo argumento
Response
1572864
Query
-- La codificación Morton para un argumento siempre es el argumento mismo
SELECT mortonEncode(1)
Un único argumento expandido
Response
1
Query
SELECT mortonEncode(tuple(2), 128)
Uso de columnas
Response
32768
Query
-- Primero crear la tabla e insertar algunos datos
CREATE TABLE morton_numbers(
n1 UInt32,
n2 UInt32,
n3 UInt16,
n4 UInt16,
n5 UInt8,
n6 UInt8,
n7 UInt8,
n8 UInt8
)
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY n1;
INSERT INTO morton_numbers (*) values(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
-- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función
SELECT mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8) FROM morton_numbers;
Response
2155374165
Introducido en: v24.1.0 Convierte un sqid nuevamente en un arreglo de números. Sintaxis
sqidDecode
Argumentos
sqidDecode(sqid)
sqid— El sqid que se debe decodificar.
String
sqid.
Array(UInt64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT sqidDecode('gXHfJ1C6dN');
Response
┌─sqidDecode('gXHfJ1C6dN')─────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v24.1.0 Transforma números en un sqid, una cadena de ID similar a las de YouTube. Sintaxis
sqidEncode
Alias:
sqidEncode(n1[, n2, ...])
sqid
Argumentos
n1[, n2, ...]— Cualquier cantidad de números.
UInt8/16/32/64
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5);
Response
┌─sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5)─┐
│ gXHfJ1C6dN │
└───────────────────────────┘
Introducido en: v21.8.0 Interpreta cada par de dígitos binarios (del argumento) como un número y lo convierte en el byte representado por ese número. La función realiza la operación inversa de
unbin
bin.
Para un argumento numérico,
unbin() no devuelve el inverso de
bin(). Si quiere convertir el resultado en un número, puede usar las funciones
reverse y
reinterpretAs<Type>.
Admite los dígitos binarios
Si
unbin se invoca desde
clickhouse-client, las cadenas binarias se muestran con UTF-8.
0 y
1. La cantidad de dígitos binarios no tiene que ser múltiplo de ocho. Si la cadena del argumento contiene cualquier cosa distinta de dígitos binarios,
el resultado no está definido (no se genera ninguna excepción).
Sintaxis
Argumentos
unbin(arg)
arg— Una cadena que contiene cualquier número de dígitos binarios.
String
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT UNBIN('001100000011000100110010'), UNBIN('0100110101111001010100110101000101001100')
Convertir en número
Response
┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐
│ 012 │ MySQL │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unbin('1110'))) AS num
Response
┌─num─┐
│ 14 │
└─────┘
Introducido en: v1.1.0 Realiza la operación inversa de
unhex
hex. Interpreta cada par de dígitos hexadecimales (en el argumento) como un número y lo convierte
en el byte representado por ese número. El valor devuelto es una cadena binaria (BLOB).
Si desea convertir el resultado en un número, puede usar las funciones
reverse y
reinterpretAs<Type>.
Admite tanto letras mayúsculas como minúsculas
clickhouse-client interpreta las cadenas como UTF-8.
Esto puede hacer que los valores devueltos por
hex se muestren de forma inesperada.
A-F.
No es necesario que el número de dígitos hexadecimales sea par.
Si es impar, el último dígito se interpreta como la mitad menos significativa del byte
00-0F.
Si la cadena del argumento contiene cualquier carácter distinto de un dígito hexadecimal, se devuelve un resultado definido por la implementación (no se lanza ninguna excepción).
En el caso de un argumento numérico,
unhex() no realiza la operación inversa de hex(N).
Sintaxis
Argumentos
unhex(arg)
arg— Una cadena que contiene una cantidad cualquiera de dígitos hexadecimales.
Stringo
FixedString
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT unhex('303132'), UNHEX('4D7953514C')
Convertir en número
Response
┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐
│ 012 │ MySQL │
└─────────────────┴─────────────────────┘
Query
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unhex('FFF'))) AS num
Response
┌──num─┐
│ 4095 │
└──────┘