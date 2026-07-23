Documentación sobre las funciones de codificación

Introducido en: v25.6.0

Decodifica una cadena de dirección Bech32 generada por los algoritmos bech32 o bech32m.

A diferencia de la función de codificación, bech32Decode manejará automáticamente las FixedStrings con relleno.

Sintaxis

bech32Decode( address [, 'raw'])

Argumentos

address — Una cadena Bech32 que se va a decodificar. String o FixedString

— Una cadena Bech32 que se va a decodificar. o mode — Opcional. Pase 'raw' para decodificar sin eliminar el primer byte como versión witness. Use esta opción para direcciones que no sean SegWit (p. ej., Cosmos SDK). String

Valor devuelto

(hrp, data) que se usó para codificar la cadena. Los datos están en formato binario. Devuelve una tupla compuesta porque se usó para codificar la cadena. Los datos están en formato binario. Tuple(String, String)

Ejemplos

Decodificar una dirección

Query SELECT tup . 1 AS hrp, hex( tup . 2 ) AS data FROM ( SELECT bech32Decode( 'bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z' ) AS tup)

Response bc 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6

Dirección de la red de pruebas

Query SELECT tup . 1 AS hrp, hex( tup . 2 ) AS data FROM ( SELECT bech32Decode( 'tb1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kzp034v' ) AS tup)

Response tb 751E76E8199196D454941C45D1B3A323F1433BD6

Introducido en: v25.6.0

Codifica una cadena de datos binarios, junto con una parte legible para humanos (HRP), mediante los algoritmos Bech32 o Bech32m

bech32Encode gestiona esto automáticamente para el argumento hrp, en el caso del argumento data los valores no deben estar rellenados. Por este motivo, no se recomienda usar el tipo de dato FixedString también esté configurada con esa longitud. Al usar el tipo de dato FixedString , si un valor no llena por completo la fila, se rellena con caracteres nulos. Aunque la funcióngestiona esto automáticamente para el argumento hrp, en el caso del argumento data los valores no deben estar rellenados. Por este motivo, no se recomienda usar el tipo de dato FixedString para los valores de datos, a menos que tenga la certeza de que todos tienen la misma longitud y se asegure de que la columnatambién esté configurada con esa longitud.

Sintaxis

bech32Encode(hrp, data [, witver | 'bech32' | 'bech32m'])

Argumentos

hrp — Una cadena String de 1 - 83 caracteres en minúsculas que especifica la “parte legible para humanos” del código. Normalmente, ‘bc’ o ‘tb’. String o FixedString

— Una cadena de caracteres en minúsculas que especifica la “parte legible para humanos” del código. Normalmente, ‘bc’ o ‘tb’. o data — Una cadena String de datos binarios para codificar. String o FixedString

— Una cadena de datos binarios para codificar. o witver_or_variant — Opcional. Puede ser una versión witness de tipo UInt* (predeterminado = 1, 0 para Bech32, 1 + para Bech32m) o una variante de codificación de tipo String: 'bech32' (BIP173) o 'bech32m' (BIP350). Cuando se usa una variante en forma de cadena, no se antepone ningún byte de versión witness; esto es necesario para direcciones no SegWit, como las de Cosmos SDK. UInt* o String

Valor devuelto

Devuelve una cadena de dirección Bech32, compuesta por la parte legible para humanos, un carácter separador que siempre es ‘1’ y una parte de datos. La longitud de la cadena nunca superará los 90 caracteres. Si el algoritmo no puede generar una dirección válida a partir de la entrada, devolverá una cadena vacía. String

Ejemplos

Bech32m predeterminado

Query -- When no witness version is supplied, the default is 1, the updated Bech32m algorithm. SELECT bech32Encode( 'bc' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ))

Response bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k8zcwmq

Algoritmo Bech32

Query -- A witness version of 0 will result in a different address string. SELECT bech32Encode( 'bc' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 0 )

Response bc1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kj7gz7z

HRP personalizado

Query -- While 'bc' (Mainnet) and 'tb' (red de pruebas) are the only allowed hrp values for the -- SegWit address format, Bech32 allows any hrp that satisfies the above requirements. SELECT bech32Encode( 'abcdefg' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 10 )

Response abcdefg1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7k9rp8r4

Dirección de Cosmos SDK (BIP173, sin versión witness)

Query -- Using 'bech32' variant encodes raw data without a witness version byte, -- compatible with Cosmos SDK, Injective, Osmosis, and other non-SegWit chains. SELECT bech32Encode( 'inj' , unhex( '751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6' ), 'bech32' )

Response inj1w508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kgj5aqs

Introducido en: v21.8.0

Devuelve una cadena que contiene la representación binaria del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos:

Tipo Descripción (U)Int* Imprime los dígitos binarios del más significativo al menos significativo (orden big-endian o “legible para humanos”). Comienza con el byte distinto de cero más significativo (se omiten los bytes cero iniciales), pero siempre imprime ocho dígitos de cada byte si el dígito inicial es cero. Date y DateTime Se formatean como los enteros correspondientes (el número de días desde epoch para Date y el valor de la marca temporal Unix para DateTime ). String y FixedString Todos los bytes se codifican simplemente como ocho números binarios. Los bytes cero no se omiten. Float* y Decimal Se codifican según su representación en memoria. Como admitimos arquitectura little-endian, se codifican en little-endian. Los bytes cero iniciales/finales no se omiten. UUID Se codifica como una cadena en orden big-endian.

Sintaxis

bin(arg)

Argumentos

arg — Un valor para convertir a binario. String o FixedString o (U)Int* o Float* o Decimal o Date o DateTime

Valor devuelto

Devuelve una cadena con la representación binaria del argumento. String

Ejemplos

Entero simple

Query SELECT bin( 14 )

Response ┌─bin(14)──┐ │ 00001110 │ └──────────┘

Números Float32

Query SELECT bin(toFloat32( number )) AS bin_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─bin_presentation─────────────────┐ │ 00000000000000000111000001000001 │ │ 00000000000000001000000001000001 │ └──────────────────────────────────┘

Números de tipo Float64

Query SELECT bin(toFloat64( number )) AS bin_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐ │ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │ │ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Conversión de UUID

Query SELECT bin(toUUID( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' )) AS bin_uuid

Response ┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.7.0

Esta función devuelve las posiciones (en orden ascendente) de los bits con valor 1 en la representación binaria de un entero sin signo. Los enteros de entrada con signo se convierten primero en un entero sin signo.

Sintaxis

bitPositionsToArray(arg)

Argumentos

arg — Un valor entero. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve un array con las posiciones, ordenadas de forma ascendente, de los bits con valor 1 en la representación binaria de la entrada. Array(UInt64)

Ejemplos

Un solo bit activado

Query SELECT bitPositionsToArray(toInt8( 1 )) AS bit_positions

Response ┌─bit_positions─┐ │ [0] │ └───────────────┘

Todos los bits a 1

Query SELECT bitPositionsToArray(toInt8( - 1 )) AS bit_positions

Response ┌─bit_positions─────────────┐ │ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] │ └───────────────────────────┘

Introducida en: v1.1.0

Esta función descompone un entero en una suma de potencias de dos. Las potencias de dos se devuelven en un array ordenado de forma ascendente.

Sintaxis

bitmaskToArray(num)

Argumentos

num — Un valor entero. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve un array con las potencias de dos en orden ascendente cuya suma es igual al número de entrada. Array(UInt64)

Ejemplos

Ejemplo básico

Query SELECT bitmaskToArray( 50 ) AS powers_of_two

Response ┌─powers_of_two───┐ │ [2, 16, 32] │ └─────────────────┘

Una sola potencia de dos

Query SELECT bitmaskToArray( 8 ) AS powers_of_two

Response ┌─powers_of_two─┐ │ [8] │ └───────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Como bitmaskToArray, pero devuelve las potencias de dos en una cadena separada por comas.

Sintaxis

bitmaskToList(num)

Argumentos

num — Un valor entero. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve una cadena con potencias de dos separadas por comas. String

Ejemplos

Ejemplo básico

Query SELECT bitmaskToList( 50 ) AS powers_list

Response ┌─powers_list───┐ │ 2, 16, 32 │ └───────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Devuelve una cadena cuya longitud es igual al número de argumentos proporcionados, donde cada byte tiene el valor del argumento correspondiente. Acepta varios argumentos de tipos numéricos.

Si el valor del argumento está fuera del rango del tipo de datos UInt8 , se convierte a UInt8 con posible redondeo y desbordamiento.

Sintaxis

char (num1[, num2[, ...]])

Argumentos

num1[, num2[, num3 ...]] — Argumentos numéricos interpretados como enteros. (U)Int8/16/32/64 o Float*

Valor devuelto

Devuelve una cadena a partir de los bytes dados. String

Ejemplos

Ejemplo básico

Query SELECT char ( 104 . 1 , 101 , 108 . 9 , 108 . 9 , 111 ) AS hello;

Response ┌─hello─┐ │ hello │ └───────┘

Creación de codificaciones arbitrarias

Query -- Puedes construir una cadena con codificación arbitraria pasando los bytes correspondientes. -- por ejemplo UTF8 SELECT char (0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;

Response ┌─hello──┐ │ привет │ └────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve una cadena que contiene la representación hexadecimal del argumento según la siguiente lógica para distintos tipos:

Tipo Descripción (U)Int* Imprime dígitos hexadecimales (“nibbles”) del más significativo al menos significativo (orden big-endian o de “legible para humanos”). Comienza con el byte distinto de cero más significativo (se omiten los bytes cero iniciales), pero siempre imprime ambos dígitos de cada byte, incluso si el dígito inicial es cero. Date and DateTime Se formatea como los enteros correspondientes (el número de días desde la época para Date y el valor de la marca de tiempo Unix para DateTime). String and FixedString Todos los bytes se codifican simplemente como dos dígitos hexadecimales. Los bytes cero no se omiten. Float* and Decimal Se codifican según su representación en memoria. ClickHouse representa internamente los valores siempre en little endian, por lo tanto se codifican de esa manera. Los bytes cero iniciales y finales no se omiten. UUID Se codifica como una cadena en orden big-endian.

La función usa letras mayúsculas A-F y no utiliza ningún prefijo (como 0x ) ni sufijo (como h ).

Sintaxis

hex(arg)

Argumentos

arg — Un valor para convertir a hexadecimal. String o (U)Int* o Float* o Decimal o Date o DateTime

Valor devuelto

Devuelve una cadena con la representación hexadecimal del argumento. String

Ejemplos

Entero simple

Query SELECT hex( 1 )

Response 01

Números de tipo Float32

Query SELECT hex(toFloat32( number )) AS hex_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─hex_presentation─┐ │ 00007041 │ │ 00008041 │ └──────────────────┘

Números Float64

Query SELECT hex(toFloat64( number )) AS hex_presentation FROM numbers( 15 , 2 )

Response ┌─hex_presentation─┐ │ 0000000000002E40 │ │ 0000000000003040 │ └──────────────────┘

Conversión de UUID

Query SELECT lower (hex(toUUID( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ))) AS uuid_hex

Response ┌─uuid_hex─────────────────────────┐ │ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │ └──────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

Decodifica un índice de curva de Hilbert de nuevo en una tupla de enteros sin signo, que representa coordenadas en un espacio multidimensional.

Al igual que la función hilbertEncode , esta función tiene dos modos de funcionamiento:

Simple

Expandido

Modo simple

Acepta hasta 2 enteros sin signo como argumentos y produce un código UInt64 .

Modo expandido

Acepta una máscara de rango (tupla) como primer argumento y hasta 2 enteros sin signo como argumentos adicionales. Cada número de la máscara configura la cantidad de bits en que el argumento correspondiente se desplazará a la izquierda, escalando así el argumento dentro de su rango.

La expansión de rango puede resultar útil cuando se necesita una distribución similar para argumentos con rangos (o cardinalidad) muy diferentes. Por ejemplo: ‘Dirección IP’ (0...FFFFFFFF) y ‘Código de país’ (0...FF) . Al igual que con la función de codificación, esto se limita a 8 números como máximo.

Sintaxis

hilbertDecode(tuple_size, code)

Argumentos

tuple_size — Valor entero no superior a 2 . UInt8/16/32/64 o Tuple(UInt8/16/32/64)

— Valor entero no superior a . o code — Código UInt64 . UInt64

Valor devuelto

Devuelve una tupla del tamaño especificado. Tuple(UInt64)

Ejemplos

Modo simple

Query SELECT hilbertDecode( 2 , 31 )

Response ["3", "4"]

Un único argumento

Query -- El código de Hilbert para un argumento siempre es el argumento en sí (como una tupla). SELECT hilbertDecode( 1 , 1 )

Response ["1"]

Modo ampliado

Query -- Un único argumento con una tupla que especifica desplazamientos de bits se desplazará a la derecha en consecuencia. SELECT hilbertDecode(tuple( 2 ), 32768 )

Response ["128"]

Uso con columnas

Query -- Primero, crear la tabla e insertar algunos datos CREATE TABLE hilbert_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1 SETTINGS index_granularity_bytes = '10Mi' ; insert into hilbert_numbers ( * ) values ( 1 , 2 ); -- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función SELECT untuple(hilbertDecode( 2 , hilbertEncode(n1, n2))) FROM hilbert_numbers;

Response 1 2

Introducido en: v24.6.0

Calcula el código de la curva de Hilbert para una lista de enteros sin signo.

La función tiene dos modos de operación:

Simple

expandido

Modo simple

Acepta hasta 2 enteros sin signo como argumentos y genera un código UInt64.

Modo expandido

Acepta una máscara de rango ( Tuple ) como primer argumento y hasta 2 enteros sin signo como argumentos adicionales.

Cada número de la máscara indica cuántos bits se desplazará a la izquierda el argumento correspondiente, lo que escala efectivamente el argumento dentro de su rango.

Sintaxis

-- Modo simplificado hilbertEncode(args) -- Modo expandido hilbertEncode(range_mask, args)

Argumentos

args — Como máximo, dos valores UInt o columnas de tipo UInt . UInt8/16/32/64

— Como máximo, dos valores o columnas de tipo . range_mask — Para el modo expandido, como máximo, dos valores UInt o columnas de tipo UInt . UInt8/16/32/64

Valor devuelto

UInt64 . UInt64 Devuelve un código

Ejemplos

Modo simple

Query SELECT hilbertEncode( 3 , 4 )

Response 31

Modo expandido

Query -- La expansión de rango puede ser útil cuando se necesita una distribución similar para -- argumentos con rangos (o cardinalidad) muy diferentes. -- Por ejemplo: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) y 'Country code' (0...FF). -- Nota: el tamaño del tuple debe ser igual al número de los demás argumentos. SELECT hilbertEncode(( 10 , 6 ), 1024 , 16 )

Response 4031541586602

Un solo argumento

Query -- Para un único argumento sin tupla, la función devuelve el argumento -- en sí mismo como el índice de Hilbert, ya que no se necesita asignación dimensional. SELECT hilbertEncode( 1 )

Response 1

Un solo argumento expandido

Query -- Si se proporciona un único argumento con una tupla que especifica los desplazamientos de bits, la función -- desplaza el argumento hacia la izquierda el número de bits especificado. SELECT hilbertEncode(tuple( 2 ), 128 )

Response 512

Uso de columnas

Query -- Primero, crear la tabla e insertar algunos datos CREATE TABLE hilbert_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; insert into hilbert_numbers ( * ) values ( 1 , 2 ); -- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función SELECT hilbertEncode(n1, n2) FROM hilbert_numbers;

Response 13

Introducido en: v24.6.0

Decodifica una codificación de Morton (ZCurve) en la tupla correspondiente de enteros sin signo.

Al igual que la función mortonEncode , esta función tiene dos modos de funcionamiento:

Simple

expandido

Modo simple

Acepta el tamaño de la tupla resultante como primer argumento y el código como segundo argumento.

Modo expandido

Acepta una máscara de rango (tupla) como primer argumento y el código como segundo argumento. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango:

1 - sin reducción

- sin reducción 2 - reducción de 2x

- reducción de 2x 3 - reducción de 3x ⋮

- reducción de 3x ⋮ Hasta 8x de reducción.

La expansión del rango puede resultar útil cuando se necesita una distribución similar para argumentos con rangos muy diferentes (o cardinalidad). Por ejemplo: ‘Dirección IP’ (0...FFFFFFFF) y ‘código de país’ (0...FF) . Al igual que con la función de codificación, esto está limitado a un máximo de 8 números.

Sintaxis

-- Modo simple mortonDecode(tuple_size, code) -- Modo expandido mortonDecode(range_mask, code)

Argumentos

tuple_size — Valor entero no superior a 8. UInt8/16/32/64

— Valor entero no superior a 8. range_mask — En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango. Tuple(UInt8/16/32/64)

— En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo. Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango. code — Código UInt64 . UInt64

Valor devuelto

Devuelve una tupla del tamaño especificado. Tuple(UInt64)

Ejemplos

Modo simple

Query SELECT mortonDecode( 3 , 53 )

Response ["1", "2", "3"]

Un solo argumento

Query SELECT mortonDecode( 1 , 1 )

Response ["1"]

Modo expandido, reducción de un argumento

Query SELECT mortonDecode(tuple( 2 ), 32768 )

Response ["128"]

Uso de columnas

Query -- Primero crear la tabla e insertar algunos datos CREATE TABLE morton_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32, n3 UInt16, n4 UInt16, n5 UInt8, n6 UInt8, n7 UInt8, n8 UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; INSERT INTO morton_numbers ( * ) values ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ); -- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función SELECT untuple(mortonDecode( 8 , mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8))) FROM morton_numbers;

Response 1 2 3 4 5 6 7 8

Introducido en: v24.6.0

Calcula la codificación de Morton (ZCurve) para una lista de enteros sin signo.

La función tiene dos modos de operación:

Simple

expandido*

Modo simple

Acepta hasta 8 enteros sin signo como argumentos y genera un código UInt64 .

Modo expandido

Acepta una máscara de rango ( Tuple ) como primer argumento y hasta 8 enteros sin signo como argumentos adicionales.

Cada número de la máscara configura el grado de expansión del rango:

1 - sin expansión

2 - expansión de 2x

3 - expansión de 3x ⋮

Hasta 8x de expansión.

Sintaxis

-- Modo simplificado mortonEncode(args) -- Modo expandido mortonEncode(range_mask, args)

Argumentos

args — Hasta 8 enteros sin signo o columnas del tipo indicado anteriormente. UInt8/16/32/64

— Hasta 8 enteros sin signo o columnas del tipo indicado anteriormente. range_mask — En el modo expandido, la máscara de cada argumento. La máscara es una tupla de enteros sin signo del 1 al 8 . Cada número de la máscara configura el grado de reducción del rango. Tuple(UInt8/16/32/64)

Valor devuelto

UInt64 . UInt64 Devuelve un código

Ejemplos

Modo simple

Query SELECT mortonEncode( 1 , 2 , 3 )

Response 53

Modo expandido

Query -- La expansión de rango puede ser beneficiosa cuando se necesita una distribución similar para -- argumentos con rangos (o cardinalidad) muy distintos -- Por ejemplo: 'IP Address' (0...FFFFFFFF) y 'Country code' (0...FF). -- Nota: el tamaño del Tuple debe ser igual al número de los demás argumentos. SELECT mortonEncode(( 1 , 2 ), 1024 , 16 )

Response 1572864

Un solo argumento

Query -- La codificación Morton para un argumento siempre es el argumento mismo SELECT mortonEncode( 1 )

Response 1

Un único argumento expandido

Query SELECT mortonEncode(tuple( 2 ), 128 )

Response 32768

Uso de columnas

Query -- Primero crear la tabla e insertar algunos datos CREATE TABLE morton_numbers ( n1 UInt32, n2 UInt32, n3 UInt16, n4 UInt16, n5 UInt8, n6 UInt8, n7 UInt8, n8 UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY n1; INSERT INTO morton_numbers ( * ) values ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ); -- Usar nombres de columna en lugar de constantes como argumentos de la función SELECT mortonEncode(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8) FROM morton_numbers;

Response 2155374165

Introducido en: v24.1.0

Convierte un sqid nuevamente en un arreglo de números.

Sintaxis

sqidDecode(sqid)

Argumentos

sqid — El sqid que se debe decodificar. String

Valor devuelto

sqid . Array(UInt64) Devuelve un array de números a partir de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT sqidDecode( 'gXHfJ1C6dN' );

Response ┌─sqidDecode('gXHfJ1C6dN')─────┐ │ [1, 2, 3, 4, 5] │ └──────────────────────────────┘

Introducido en: v24.1.0

Transforma números en un sqid , una cadena de ID similar a las de YouTube.

Sintaxis

sqidEncode(n1[, n2, ...])

Alias: sqid

Argumentos

n1[, n2, ...] — Cualquier cantidad de números. UInt8/16/32/64

Valor devuelto

Devuelve un ID hash de tipo String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT sqidEncode( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 );

Response ┌─sqidEncode(1, 2, 3, 4, 5)─┐ │ gXHfJ1C6dN │ └───────────────────────────┘

Introducido en: v21.8.0

Interpreta cada par de dígitos binarios (del argumento) como un número y lo convierte en el byte representado por ese número. La función realiza la operación inversa de bin .

Para un argumento numérico, unbin() no devuelve el inverso de bin() . Si quiere convertir el resultado en un número, puede usar las funciones reverse y reinterpretAs<Type> .

Si unbin se invoca desde clickhouse-client , las cadenas binarias se muestran con UTF-8.

Admite los dígitos binarios 0 y 1 . La cantidad de dígitos binarios no tiene que ser múltiplo de ocho. Si la cadena del argumento contiene cualquier cosa distinta de dígitos binarios, el resultado no está definido (no se genera ninguna excepción).

Sintaxis

unbin(arg)

Argumentos

arg — Una cadena que contiene cualquier número de dígitos binarios. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena binaria (BLOB). String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT UNBIN( '001100000011000100110010' ), UNBIN( '0100110101111001010100110101000101001100' )

Response ┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐ │ 012 │ MySQL │ └───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Convertir en número

Query SELECT reinterpretAsUInt64( reverse (unbin( '1110' ))) AS num

Response ┌─num─┐ │ 14 │ └─────┘

Introducido en: v1.1.0

Realiza la operación inversa de hex . Interpreta cada par de dígitos hexadecimales (en el argumento) como un número y lo convierte en el byte representado por ese número. El valor devuelto es una cadena binaria (BLOB).

Si desea convertir el resultado en un número, puede usar las funciones reverse y reinterpretAs<Type> .

clickhouse-client interpreta las cadenas como UTF-8. Esto puede hacer que los valores devueltos por hex se muestren de forma inesperada.

Admite tanto letras mayúsculas como minúsculas A-F . No es necesario que el número de dígitos hexadecimales sea par. Si es impar, el último dígito se interpreta como la mitad menos significativa del byte 00-0F . Si la cadena del argumento contiene cualquier carácter distinto de un dígito hexadecimal, se devuelve un resultado definido por la implementación (no se lanza ninguna excepción). En el caso de un argumento numérico, unhex() no realiza la operación inversa de hex(N).

Sintaxis

unhex(arg)

Argumentos

arg — Una cadena que contiene una cantidad cualquiera de dígitos hexadecimales. String o FixedString

Valor devuelto

Devuelve una cadena binaria (BLOB). String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT unhex( '303132' ), UNHEX( '4D7953514C' )

Response ┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐ │ 012 │ MySQL │ └─────────────────┴─────────────────────┘

Convertir en número

Query SELECT reinterpretAsUInt64( reverse (unhex( 'FFF' ))) AS num