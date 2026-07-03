- Native Protocol — el entramado de paquetes, la máquina de estados de la conexión, la negociación de versiones y el cuerpo de cada mensaje distinto de
Block.
- Native Format — la estructura de
Blocky de las columnas, las codificaciones por tipo y el marco de compresión. Este formato también aparece fuera del protocolo TCP, por ejemplo con
FORMAT Nativesobre HTTP.
Interfaz nativa (TCP)
Documentación de la interfaz TCP nativa en ClickHouse
El protocolo nativo se utiliza en el cliente de línea de comandos, para la comunicación entre servidores durante el procesamiento de consultas distribuidas, y también en algunos clientes de lenguajes (p. ej. clickhouse-go). ClickHouse proporciona especificaciones oficiales para el protocolo nativo y el formato columnar que transporta:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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