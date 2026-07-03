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El protocolo nativo se utiliza en el cliente de línea de comandos, para la comunicación entre servidores durante el procesamiento de consultas distribuidas, y también en algunos clientes de lenguajes (p. ej. clickhouse-go). ClickHouse proporciona especificaciones oficiales para el protocolo nativo y el formato columnar que transporta:
  • Native Protocol — el entramado de paquetes, la máquina de estados de la conexión, la negociación de versiones y el cuerpo de cada mensaje distinto de Block.
  • Native Format — la estructura de Block y de las columnas, las codificaciones por tipo y el marco de compresión. Este formato también aparece fuera del protocolo TCP, por ejemplo con FORMAT Native sobre HTTP.
Última modificación el 3 de julio de 2026