Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta. Véase también la función de tabla file. Sintaxis
file
Argumentos
file(path[, default])
path— La ruta del archivo relativa a user_files_path. Admite comodines
*,
**,
?,
{abc,def}y
{N..M}, donde
Ny
Mson números, y
'abc'y
'def'son cadenas.
default— El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él. Tipos de datos admitidos: String y NULL.
INSERT INTO table SELECT file('a.txt'), file('b.txt');