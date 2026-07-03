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file

Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta. Véase también la función de tabla file. Sintaxis
Argumentos
  • path — La ruta del archivo relativa a user_files_path. Admite comodines *, **, ?, {abc,def} y {N..M}, donde N y M son números, y 'abc' y 'def' son cadenas.
  • default — El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él. Tipos de datos admitidos: String y NULL.
Ejemplo Insertar en una tabla, como cadenas, datos de los archivos a.txt y b.txt:
Última modificación el 3 de julio de 2026