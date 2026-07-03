Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta.

Véase también la función de tabla file

Sintaxis

file ( path [, default])

Argumentos

path — La ruta del archivo relativa a user_files_path. Admite comodines * , ** , ? , {abc,def} y {N..M} , donde N y M son números, y 'abc' y 'def' son cadenas.

— La ruta del archivo relativa a user_files_path. Admite comodines , , , y , donde y son números, y y son cadenas. default — El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él. Tipos de datos admitidos: String y NULL.

Ejemplo

Insertar en una tabla, como cadenas, datos de los archivos a.txt y b.txt: