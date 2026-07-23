La siguiente documentación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v21.11.0 Calcula el producto escalar (también llamado producto punto) de dos vectores (tuplas o arrays del mismo tamaño). Devuelve la suma de los productos de los elementos correspondientes. Sintaxis
dotProduct
Alias:
dotProduct(vector1, vector2)
scalarProduct
Argumentos
vector1— Primer vector.
Array(T)o
Tuple(T)
vector2— Segundo vector. Debe tener el mismo tamaño que el primer vector.
Array(T)o
Tuple(T)
BFloat16 acumulan en
Float32 y devuelven
Float32.
(U)Int* o
Float* o
Decimal
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT dotProduct((1, 2), (3, 4))
Response
11
Introducido en: v22.6.0 Aplana una tupla nombrada y anidada. Los elementos de la tupla resultante son las rutas de la tupla de entrada. Sintaxis
flattenTuple
Argumentos
flattenTuple(input)
input— Tupla nombrada y anidada que se va a aplanar.
Tuple(n1 T1[, n2 T2, ... ])
Tuple(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab(t Tuple(a UInt32, b Tuple(c String, d UInt32))) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ((3, ('c', 4)));
SELECT flattenTuple(t) FROM tab;
Response
┌─flattenTuple(t)┐
│ (3, 'c', 4) │
└────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve una tupla agrupando los argumentos de entrada. Para las columnas C1, C2, … con los tipos T1, T2, …, devuelve una tupla con nombre de tipo Tuple(C1 T1, C2 T2, …) que contiene estas columnas si sus nombres son únicos y pueden tratarse como identificadores sin comillas; de lo contrario, devuelve una Tuple(T1, T2, …). La ejecución de la función no tiene ningún coste. Las tuplas se usan normalmente como valores intermedios para un argumento de los operadores IN o para crear una lista de parámetros formales de funciones lambda. Las tuplas no se pueden escribir en una tabla. La función implementa el operador
tuple
(x, y, ...).
Sintaxis
Argumentos
tuple([t1[, t2[ ...]])
- Ninguno.
Query
SELECT tuple(1, 2)
Response
(1,2)
Introducido en: v23.8.0 Combina las tuplas que se pasan como argumentos. Sintaxis
tupleConcat
Argumentos
tupleConcat(tuple1[, tuple2, [...]])
tupleN— Número arbitrario de argumentos de tipo Tuple.
Tuple(T)
Tuple(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT tupleConcat((1, 2), ('a',), (true, false))
Response
(1, 2, 'a', true, false)
Introducido en: v21.11.0 Calcula la división elemento a elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha.
tupleDivide
Sintaxis
La división por cero devuelve
inf.
Argumentos
tupleDivide(t1, t2[, tN, ...])
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tupleDivide((1, 2), (2, 3))
Tres tuplas
Response
(0.5, 0.6666666666666666)
Query
SELECT tupleDivide((100.0, 60.0), (5.0, 3.0), (2.0, 4.0))
Response
(10, 5)
Introducido en: v21.11.0 Devuelve una tupla cuyos elementos se dividen por un número.
tupleDivideByNumber
Sintaxis
La división por cero devuelve
inf.
Argumentos
tupleDivideByNumber(tuple, number)
tuple— Tupla que se divide.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
number— Divisor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleDivideByNumber((1, 2), 0.5)
Response
(2, 4)
Introducido en: v1.1.0 Extrae un elemento de una tupla por índice o por nombre. Para acceder por índice, se espera un índice numérico que empieza en 1. Para acceder por nombre, el nombre del elemento puede proporcionarse como una cadena (solo funciona con tuplas con nombre). Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente, numerado desde el final. Por ejemplo,
tupleElement
tuple.-1 es el último elemento de la tupla.
Un tercer argumento opcional especifica un valor predeterminado que se devuelve en lugar de lanzar una excepción cuando el elemento al que se accede no existe.
Todos los argumentos deben ser constantes.
Esta función tiene un coste de ejecución nulo e implementa los operadores
x.index y
x.name.
Sintaxis
Argumentos
tupleElement(tuple, index|name[, default_value])
tuple— Una tupla o un array de tuplas.
Tuple(T)o
Array(Tuple(T))
index— Índice de columna, empezando por 1.
const UInt8/16/32/64
name— Nombre del elemento.
const String
default_value— Valor predeterminado que se devuelve cuando el índice está fuera de rango o el elemento no existe.
Any
Any
Ejemplos
Acceso por índice
Query
SELECT tupleElement((1, 'hello'), 2)
Índices negativos
Response
hello
Query
SELECT tupleElement((1, 'hello'), -1)
Tupla con nombre con una tabla
Response
hello
Query
CREATE TABLE example (values Tuple(name String, age UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example VALUES (('Alice', 30));
SELECT tupleElement(values, 'name') FROM example;
Con valor por defecto
Response
Alice
Query
SELECT tupleElement((1, 2), 5, 'not_found')
Sintaxis del operador
Response
not_found
Query
SELECT (1, 'hello').2
Response
hello
Introducido en: v21.1.0 Devuelve la distancia de Hamming entre dos tuplas del mismo tamaño.
tupleHammingDistance
Sintaxis
El tipo del resultado se determina del mismo modo que en las funciones aritméticas, en función del número de elementos de las tuplas de entrada.
SELECT
toTypeName(tupleHammingDistance(tuple(0), tuple(0))) AS t1,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0), (0, 0))) AS t2,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0), (0, 0, 0))) AS t3,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0))) AS t4,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0))) AS t5
┌─t1────┬─t2─────┬─t3─────┬─t4─────┬─t5─────┐
│ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │ UInt64 │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de Hamming.
tupleHammingDistance(t1, t2)
UInt8/16/32/64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT tupleHammingDistance((1, 2, 3), (3, 2, 1))
Con MinHash para detectar cadenas casi duplicadas
Response
2
Query
SELECT tupleHammingDistance(wordShingleMinHash(string), wordShingleMinHashCaseInsensitive(string)) FROM (SELECT 'ClickHouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries.' AS string)
Response
2
Introducido en: v23.8.0 Realiza la división entera elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Devuelve una tupla de cocientes. Si alguna tupla contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. La división por 0 genera una excepción. Sintaxis
tupleIntDiv
Argumentos
tupleIntDiv(t1, t2[, tN, ...])
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tupleIntDiv((15, 10, 5), (5, 5, 5))
Con decimales
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDiv((15, 10, 5), (5.5, 5.5, 5.5))
Tres tuplas
Response
(2, 1, 0)
Query
SELECT tupleIntDiv((120, 60), (4, 3), (2, 4))
Response
(15, 5)
Introducido en: v23.8.0 Realiza la división entera de una tupla de numeradores entre un denominador dado y devuelve una tupla con los cocientes. Si alguno de los parámetros de entrada contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. Se generará un error en caso de división entre 0. Sintaxis
tupleIntDivByNumber
Argumentos
tupleIntDivByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple de valores del numerador.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
div— El valor del divisor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleIntDivByNumber((15, 10, 5), 5)
Con decimales
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDivByNumber((15.2, 10.7, 5.5), 5.8)
Response
(2, 1, 0)
Introducido en: v23.8.0 Al igual que
tupleIntDivOrZero
tupleIntDiv, realiza la división entera elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, aplicada de izquierda a derecha.
En caso de división por 0, devuelve 0 para ese elemento en lugar de generar una excepción.
Si alguna de las tuplas contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero.
Sintaxis
Argumentos
tupleIntDivOrZero(t1, t2[, tN, ...])
t1— Primera Tuple de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más Tuple de entrada adicionales. Todas las Tuple deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Con divisores iguales a cero
Query
SELECT tupleIntDivOrZero((5, 10, 15), (0, 0, 0))
Tres tuplas
Response
(0, 0, 0)
Query
SELECT tupleIntDivOrZero((120, 60), (4, 3), (2, 4))
Response
(15, 5)
Introducido en: v23.8.0 Al igual que
tupleIntDivOrZeroByNumber
tupleIntDivByNumber, realiza la división entera de una tupla de numeradores entre un denominador dado y devuelve una tupla con los cocientes.
No genera un error si el divisor es cero, sino que devuelve el cociente como cero.
Si la tupla o el divisor contienen elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero.
Sintaxis
Argumentos
tupleIntDivOrZeroByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tupla de valores del numerador.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
div— El valor del divisor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
0 en los casos en que el divisor es
0.
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber((15, 10, 5), 5)
Con divisor cero
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber((15, 10, 5), 0)
Response
(0, 0, 0)
Introducido en: v21.11.0 Calcula la diferencia entre los elementos correspondientes de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Sintaxis
tupleMinus
Alias:
tupleMinus(t1, t2[, tN, ...])
vectorDifference
Argumentos
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tupleMinus((1, 2), (2, 3))
Tres tuplas
Response
(-1, -1)
Query
SELECT tupleMinus((10, 10), (3, 4), (2, 1))
Response
(5, 5)
Introducido en: v23.8.0 Devuelve una tupla de restos, elemento por elemento, al dividir dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Sintaxis
tupleModulo
Argumentos
tupleModulo(t1, t2[, tN, ...])
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tupleModulo((15, 10, 5), (5, 3, 2))
Tres tuplas
Response
(0, 1, 1)
Query
SELECT tupleModulo((10, 20), (7, 9), (3, 5))
Response
(0, 2)
Introducido en: v23.8.0 Devuelve una tupla con los módulos (restos) de dividir una tupla entre un divisor dado. Sintaxis
tupleModuloByNumber
Argumentos
tupleModuloByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tupla con los elementos del numerador.
Tuple((U)Int*)or
Tuple(Float*)or
Tuple(Decimal)
div— El valor del divisor.
(U)Int*or
Float*or
Decimal
Tuple((U)Int*) or
Tuple(Float*) or
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleModuloByNumber((15, 10, 5), 2)
Response
(1, 0, 1)
Introducido en: v21.11.0 Calcula el producto elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño. Sintaxis
tupleMultiply
Argumentos
tupleMultiply(t1, t2[, tN, ...])
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tupleMultiply((1, 2), (2, 3))
Tres tuplas
Response
(2, 6)
Query
SELECT tupleMultiply((1, 2), (2, 3), (1, 2))
Response
(2, 12)
Introducido en: v21.11.0 Devuelve una tupla con todos sus elementos multiplicados por un número. Sintaxis
tupleMultiplyByNumber
Argumentos
tupleMultiplyByNumber(tuple, number)
tuple— Tupla que se va a multiplicar.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
number— Multiplicador.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleMultiplyByNumber((1, 2), -2.1)
Response
(-2.1, -4.2)
Introducido en: v24.8.0 Convierte una tupla en un array de nombres de columnas. Para una tupla con la forma
tupleNames
Tuple(a T, b T, ...), devuelve un array de cadenas que representan los nombres de las columnas de la tupla. Si los elementos de la tupla no tienen nombres explícitos, se usarán sus índices como nombres de columna.
Sintaxis
Argumentos
tupleNames(tuple)
- Ninguno.
Query
SELECT tupleNames(tuple(1 as a, 2 as b))
Response
['a','b']
Introducido en: v21.11.0 Calcula la negación de los elementos de la tupla. Sintaxis
tupleNegate
Argumentos
tupleNegate(t)
t— Tuple que se va a negar.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tupleNegate((1, 2))
Response
(-1, -2)
Introducido en: v21.11.0 Calcula la suma de los elementos correspondientes de dos o más tuplas del mismo tamaño. Sintaxis
tuplePlus
Aliases:
tuplePlus(t1, t2[, tN, ...])
vectorSum
Argumentos
t1— Primera tupla de entrada.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Una o más tuplas de entrada adicionales. Todas las tuplas deben tener el mismo tamaño.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Dos tuplas
Query
SELECT tuplePlus((1, 2), (2, 3))
Tres tuplas
Response
(3, 5)
Query
SELECT tuplePlus((1, 2), (2, 3), (3, 4))
Response
(6, 9)
Introducido en: v26.4.0 Devuelve una tupla con los módulos positivos (restos) de las divisiones entre una tupla y un divisor dado. A diferencia de tupleModuloByNumber, el resultado siempre es no negativo. Sintaxis
tuplePositiveModuloByNumber
Argumentos
tuplePositiveModuloByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple de valores del numerador.
Tuple((U)Int*)o
Tuple(Float*)o
Tuple(Decimal)
div— El valor del divisor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Tuple((U)Int*) o
Tuple(Float*) o
Tuple(Decimal)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT tuplePositiveModuloByNumber((15, 10, 5), 2)
Response
(1, 0, 1)
Introducido en: v21.9.0 Convierte una tupla en un Array de pares
tupleToNameValuePairs
(name, value).
Por ejemplo, la tupla
Tuple(n1 T1, n2 T2, ...) se convierte en
Array(Tuple('n1', T1), Tuple('n2', T2), ...).
Todos los valores de la tupla deben ser del mismo tipo.
Sintaxis
Argumentos
tupleToNameValuePairs(tuple)
tuple— Tupla con nombre con valores de cualquier tipo.
Tuple(n1 T1[, n2 T2, ...])
(name, value).
Array(Tuple(String, T))
Ejemplos
Tupla con nombre
Query
SELECT tupleToNameValuePairs(tuple(1593 AS user_ID, 2502 AS session_ID))
Tuple sin nombre
Response
[('1', 1593), ('2', 2502)]
Query
SELECT tupleToNameValuePairs(tuple(3, 2, 1))
Response
[('1', 3), ('2', 2), ('3', 1)]
Realiza la sustitución sintáctica de los elementos de tuple en el lugar donde se invoca. Los nombres de las columnas de resultado dependen de la implementación y pueden cambiar. No asuma nombres de columna específicos después de
untuple
untuple.
Sintaxis
Puede usar la expresión
untuple(x)
EXCEPT para omitir columnas en el resultado de la consulta.
Argumentos
x— Una función
tuple, una columna o una tupla de elementos. Tuple.
- Ninguno.
Ejemplo de cómo usar una columna de tipo
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐
│ 1 │ 10 │ 20 │ 40 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │
│ 2 │ 25 │ 65 │ 70 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │
│ 3 │ 57 │ 30 │ 20 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │
│ 4 │ 55 │ 12 │ 7 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │
│ 5 │ 30 │ 50 │ 70 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘
Tuple como parámetro de la función
untuple:
Query
SELECT untuple(v6) FROM kv;
Ejemplo de uso de la expresión
Response
┌─_ut_1─┬─_ut_2─┐
│ 33 │ ab │
│ 44 │ cd │
│ 55 │ ef │
│ 66 │ gh │
│ 77 │ kl │
└───────┴───────┘
EXCEPT:
Query
SELECT untuple((* EXCEPT (v2, v3),)) FROM kv;
Response
┌─key─┬─v1─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐
│ 1 │ 10 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │
│ 2 │ 25 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │
│ 3 │ 57 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │
│ 4 │ 55 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │
│ 5 │ 30 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │
└─────┴────┴────┴────┴───────────┘
Todas las funciones admitidas se describen en la documentación sobre funciones de distancia.