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La siguiente documentación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions.

dotProduct

Introducido en: v21.11.0 Calcula el producto escalar (también llamado producto punto) de dos vectores (tuplas o arrays del mismo tamaño). Devuelve la suma de los productos de los elementos correspondientes. Sintaxis
Alias: scalarProduct Argumentos Valor devuelto Devuelve el producto escalar de ambos vectores. Dos arrays de BFloat16 acumulan en Float32 y devuelven Float32. (U)Int* o Float* o Decimal Ejemplos Uso básico
Query
Response

flattenTuple

Introducido en: v22.6.0 Aplana una tupla nombrada y anidada. Los elementos de la tupla resultante son las rutas de la tupla de entrada. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de salida cuyos elementos son rutas de la entrada original. Tuple(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

tuple

Introducido en: v1.1.0 Devuelve una tupla agrupando los argumentos de entrada. Para las columnas C1, C2, … con los tipos T1, T2, …, devuelve una tupla con nombre de tipo Tuple(C1 T1, C2 T2, …) que contiene estas columnas si sus nombres son únicos y pueden tratarse como identificadores sin comillas; de lo contrario, devuelve una Tuple(T1, T2, …). La ejecución de la función no tiene ningún coste. Las tuplas se usan normalmente como valores intermedios para un argumento de los operadores IN o para crear una lista de parámetros formales de funciones lambda. Las tuplas no se pueden escribir en una tabla. La función implementa el operador (x, y, ...). Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos habitual
Query
Response

tupleConcat

Introducido en: v23.8.0 Combina las tuplas que se pasan como argumentos. Sintaxis
Argumentos
  • tupleN — Número arbitrario de argumentos de tipo Tuple. Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene todos los elementos de las tuplas de entrada. Tuple(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

tupleDivide

Introducido en: v21.11.0 Calcula la división elemento a elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha.
La división por cero devuelve inf.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene los cocientes de cada elemento. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleDivideByNumber

Introducido en: v21.11.0 Devuelve una tupla cuyos elementos se dividen por un número.
La división por cero devuelve inf.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con los elementos divididos. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response

tupleElement

Introducido en: v1.1.0 Extrae un elemento de una tupla por índice o por nombre. Para acceder por índice, se espera un índice numérico que empieza en 1. Para acceder por nombre, el nombre del elemento puede proporcionarse como una cadena (solo funciona con tuplas con nombre). Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente, numerado desde el final. Por ejemplo, tuple.-1 es el último elemento de la tupla. Un tercer argumento opcional especifica un valor predeterminado que se devuelve en lugar de lanzar una excepción cuando el elemento al que se accede no existe. Todos los argumentos deben ser constantes. Esta función tiene un coste de ejecución nulo e implementa los operadores x.index y x.name. Sintaxis
Argumentos
  • tuple — Una tupla o un array de tuplas. Tuple(T) o Array(Tuple(T))
  • index — Índice de columna, empezando por 1. const UInt8/16/32/64
  • name — Nombre del elemento. const String
  • default_value — Valor predeterminado que se devuelve cuando el índice está fuera de rango o el elemento no existe. Any
Valor devuelto Devuelve el elemento correspondiente al índice o nombre especificados. Any Ejemplos Acceso por índice
Query
Response
Índices negativos
Query
Response
Tupla con nombre con una tabla
Query
Response
Con valor por defecto
Query
Response
Sintaxis del operador
Query
Response

tupleHammingDistance

Introducido en: v21.1.0 Devuelve la distancia de Hamming entre dos tuplas del mismo tamaño.
El tipo del resultado se determina del mismo modo que en las funciones aritméticas, en función del número de elementos de las tuplas de entrada.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de Hamming. UInt8/16/32/64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con MinHash para detectar cadenas casi duplicadas
Query
Response

tupleIntDiv

Introducido en: v23.8.0 Realiza la división entera elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Devuelve una tupla de cocientes. Si alguna tupla contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. La división por 0 genera una excepción. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de cocientes enteros. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Con decimales
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleIntDivByNumber

Introducido en: v23.8.0 Realiza la división entera de una tupla de numeradores entre un denominador dado y devuelve una tupla con los cocientes. Si alguno de los parámetros de entrada contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. Se generará un error en caso de división entre 0. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una Tuple con los cocientes. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con decimales
Query
Response

tupleIntDivOrZero

Introducido en: v23.8.0 Al igual que tupleIntDiv, realiza la división entera elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño, aplicada de izquierda a derecha. En caso de división por 0, devuelve 0 para ese elemento en lugar de generar una excepción. Si alguna de las tuplas contiene elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una Tuple de cocientes enteros, con 0 para cualquier elemento cuyo divisor sea 0. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Con divisores iguales a cero
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleIntDivOrZeroByNumber

Introducido en: v23.8.0 Al igual que tupleIntDivByNumber, realiza la división entera de una tupla de numeradores entre un denominador dado y devuelve una tupla con los cocientes. No genera un error si el divisor es cero, sino que devuelve el cociente como cero. Si la tupla o el divisor contienen elementos no enteros, el resultado se calcula redondeando al entero más cercano cada numerador o divisor no entero. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con los cocientes y 0 en los casos en que el divisor es 0. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con divisor cero
Query
Response

tupleMinus

Introducido en: v21.11.0 Calcula la diferencia entre los elementos correspondientes de dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Sintaxis
Alias: vectorDifference Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene las diferencias elemento a elemento. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleModulo

Introducido en: v23.8.0 Devuelve una tupla de restos, elemento por elemento, al dividir dos o más tuplas del mismo tamaño, de izquierda a derecha. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con los restos calculados elemento por elemento. Se lanza una excepción en caso de división por cero. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleModuloByNumber

Introducido en: v23.8.0 Devuelve una tupla con los módulos (restos) de dividir una tupla entre un divisor dado. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con los residuos de la división. Se produce un error si se divide entre cero. Tuple((U)Int*) or Tuple(Float*) or Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response

tupleMultiply

Introducido en: v21.11.0 Calcula el producto elemento por elemento de dos o más tuplas del mismo tamaño. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene los productos de los elementos correspondientes. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tupleMultiplyByNumber

Introducido en: v21.11.0 Devuelve una tupla con todos sus elementos multiplicados por un número. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con los elementos multiplicados. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response

tupleNames

Introducido en: v24.8.0 Convierte una tupla en un array de nombres de columnas. Para una tupla con la forma Tuple(a T, b T, ...), devuelve un array de cadenas que representan los nombres de las columnas de la tupla. Si los elementos de la tupla no tienen nombres explícitos, se usarán sus índices como nombres de columna. Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos habitual
Query
Response

tupleNegate

Introducido en: v21.11.0 Calcula la negación de los elementos de la tupla. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un Tuple con el resultado de la negación. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response

tuplePlus

Introducido en: v21.11.0 Calcula la suma de los elementos correspondientes de dos o más tuplas del mismo tamaño. Sintaxis
Aliases: vectorSum Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene las sumas de cada elemento. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Dos tuplas
Query
Response
Tres tuplas
Query
Response

tuplePositiveModuloByNumber

Introducido en: v26.4.0 Devuelve una tupla con los módulos positivos (restos) de las divisiones entre una tupla y un divisor dado. A diferencia de tupleModuloByNumber, el resultado siempre es no negativo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una Tuple de restos no negativos. Tuple((U)Int*) o Tuple(Float*) o Tuple(Decimal) Ejemplos Uso básico
Query
Response

tupleToNameValuePairs

Introducido en: v21.9.0 Convierte una tupla en un Array de pares (name, value). Por ejemplo, la tupla Tuple(n1 T1, n2 T2, ...) se convierte en Array(Tuple('n1', T1), Tuple('n2', T2), ...). Todos los valores de la tupla deben ser del mismo tipo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array con pares (name, value). Array(Tuple(String, T)) Ejemplos Tupla con nombre
Query
Response
Tuple sin nombre
Query
Response

untuple

Realiza la sustitución sintáctica de los elementos de tuple en el lugar donde se invoca. Los nombres de las columnas de resultado dependen de la implementación y pueden cambiar. No asuma nombres de columna específicos después de untuple. Sintaxis
Puede usar la expresión EXCEPT para omitir columnas en el resultado de la consulta. Argumentos
  • x — Una función tuple, una columna o una tupla de elementos. Tuple.
Valor devuelto
  • Ninguno.
Ejemplos Tabla de entrada:
Ejemplo de cómo usar una columna de tipo Tuple como parámetro de la función untuple:
Query
Response
Ejemplo de uso de la expresión EXCEPT:
Query
Response

Funciones de distancia

Todas las funciones admitidas se describen en la documentación sobre funciones de distancia.
Última modificación el 23 de julio de 2026