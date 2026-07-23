Las funciones para buscar en cadenas y para reemplazar en cadenas se describen por separado.

La documentación siguiente se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v20.1.0

Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena mediante el polinomio CRC-32-IEEE 802.3 y el valor inicial 0xffffffff (implementación de zlib).

Sintaxis

CRC32(s)

Argumentos

s — Cadena para la que se calcula CRC32. String

Valor devuelto

Devuelve la suma de comprobación CRC32 de la cadena. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT CRC32( 'ClickHouse' )

Response ┌─CRC32('ClickHouse')─┐ │ 1538217360 │ └─────────────────────┘

Introducida en: v20.1.0

Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena utilizando el polinomio CRC-32-IEEE 802.3.

Sintaxis

CRC32IEEE(s)

Argumentos

s — Cadena para la que se calcula CRC32. String

Valor devuelto

Devuelve la suma de comprobación CRC32 de la cadena. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT CRC32IEEE( 'ClickHouse' );

Response ┌─CRC32IEEE('ClickHouse')─┐ │ 3089448422 │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Calcula la suma de comprobación CRC64 de una cadena utilizando el polinomio CRC-64-ECMA.

Sintaxis

CRC64(s)

Argumentos

s — Cadena para la que se calcula CRC64. String

Valor devuelto

Devuelve la suma de comprobación CRC64 de la cadena. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT CRC64( 'ClickHouse' );

Response ┌──CRC64('ClickHouse')─┐ │ 12126588151325169346 │ └──────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade el carácter c a la cadena s si s no está vacía y no termina con el carácter c .

Sintaxis

appendTrailingCharIfAbsent(s, c)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

— Cadena de entrada. c — Carácter que se añade si no está presente. String

Valor devuelto

s con el carácter c añadido si s no termina en c . String Devuelve la cadenacon el carácterañadido sino termina en

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT appendTrailingCharIfAbsent( 'https://example.com' , '/' );

Response ┌─appendTraili⋯.com', '/')─┐ │ https://example.com/ │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v22.11.0

Devuelve el punto de código ASCII del primer carácter de la cadena s como un valor Int32 .

Sintaxis

ascii (s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

s está vacío, el resultado es 0 . Si el primer carácter no es un carácter ASCII o no pertenece al rango de suplemento Latin-1 de UTF-16, el resultado no está definido. Devuelve el código ASCII del primer carácter. Siestá vacío, el resultado es. Si el primer carácter no es un carácter ASCII o no pertenece al rango de suplemento Latin-1 de UTF-16, el resultado no está definido. Int32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ascii ( '234' )

Response ┌─ascii('234')─┐ │ 50 │ └──────────────┘

Introducido en: v25.6.0

Decodifica una cadena en Base32 (RFC 4648). Si la cadena no es una codificación Base32 válida, se lanza una excepción.

Sintaxis

base32Decode(encoded)

Argumentos

encoded — columna de tipo String o constante. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena que contiene el valor decodificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base32Decode( 'IVXGG33EMVSA====' );

Response ┌─base32Decode('IVXGG33EMVSA====')─┐ │ Encoded │ └──────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.6.0

Codifica una cadena en Base32

Sintaxis

base32Encode(plaintext)

Argumentos

plaintext — texto plano que se va a codificar. String

Valor devuelto

FixedString Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base32Encode( 'Encoded' )

Response ┌─base32Encode('Encoded')─┐ │ IVXGG33EMVSA==== │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v22.7.0

expected_size , para seleccionar un decodificador optimizado de tamaño fijo. Actualmente, los valores admitidos son 32 y 64. Para otros valores, se utiliza el decodificador genérico. Cuando se selecciona el decodificador optimizado pero la entrada no puede decodificarse en exactamente esa cantidad de bytes, la función lanza una excepción (o devuelve una cadena vacía en tryBase58Decode ). Decodifica una cadena Base58 . Si la cadena no es una codificación Base58 válida, se lanza una excepción. Se puede proporcionar un segundo argumento opcional,, para seleccionar un decodificador optimizado de tamaño fijo. Actualmente, los valores admitidos son 32 y 64. Para otros valores, se utiliza el decodificador genérico. Cuando se selecciona el decodificador optimizado pero la entrada no puede decodificarse en exactamente esa cantidad de bytes, la función lanza una excepción (o devuelve una cadena vacía en).

Sintaxis

base58Decode(encoded[, expected_size])

Argumentos

encoded — Columna String o constante para decodificar. String

— Columna o constante para decodificar. expected_size — Opcional. Tamaño esperado del valor decodificado en bytes. Cuando es 32 o 64, se usa un decodificador optimizado; para otros valores, se usa el decodificador genérico. UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64

Valor devuelto

Devuelve una cadena con el valor decodificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base58Decode( 'JxF12TrwUP45BMd' );

Response ┌─base58Decode⋯rwUP45BMd')─┐ │ Hello World │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v22.7.0

Codifica una cadena en Base58

Sintaxis

base58Encode(plaintext)

Argumentos

plaintext — texto plano que se va a codificar. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base58Encode( 'ClickHouse' );

Response ┌─base58Encode('ClickHouse')─┐ │ 4nhk8K7GHXf6zx │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v18.16.0

\t ), salto de línea (

), retorno de carro ( \r ) y avance de página ( \f ) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical ( \v ) y cualquier otro carácter fuera del alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error. Decodifica una cadena a partir de su representación en Base64 , de acuerdo con RFC 4648. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (), salto de línea (), retorno de carro () y avance de página () (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical () y cualquier otro carácter fuera del alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error.

Sintaxis

base64Decode(encoded)

Alias: FROM_BASE64

Argumentos

encoded — Columna String o constante que se debe decodificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se genera una excepción. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena decodificada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base64Decode( 'Y2xpY2tob3VzZQ==' )

Response ┌─base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')─┐ │ clickhouse │ └──────────────────────────────────┘

Introducido en: v18.16.0

Codifica una cadena en formato Base64 , según la RFC 4648.

Sintaxis

base64Encode(plaintext)

Alias: TO_BASE64

Argumentos

plaintext — Columna o constante de texto plano que se va a decodificar. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base64Encode( 'clickhouse' )

Response ┌─base64Encode('clickhouse')─┐ │ Y2xpY2tob3VzZQ== │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

+ y / ) también se acepta al decodificar. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación ( \t ), salto de línea (

), retorno de carro ( \r ) y salto de página ( \f ) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical ( \v ) y cualquier otro carácter que no pertenezca al alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error. Decodifica una cadena desde su representación en Base64 usando un alfabeto seguro para URL, de acuerdo con la RFC 4648. El alfabeto estándar () también se acepta al decodificar. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (), salto de línea (), retorno de carro () y salto de página () (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical () y cualquier otro carácter que no pertenezca al alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error.

Sintaxis

base64URLDecode(encoded)

Argumentos

encoded — Columna String o constante para codificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se lanza una excepción. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena que contiene el valor decodificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base64URLDecode( 'aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ' )

Response ┌─base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')─┐ │ https://clickhouse.com │ └───────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v18.16.0

Codifica una cadena utilizando la representación Base64 (RFC 4648) con un alfabeto apto para URL.

Sintaxis

base64URLEncode(plaintext)

Argumentos

plaintext — Columna o constante de texto plano para codificar. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena con el valor codificado del argumento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT base64URLEncode( 'https://clickhouse.com' )

Response ┌─base64URLEncode('https://clickhouse.com')─┐ │ aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ │ └───────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Extrae la parte final de una cadena tras la última barra o barra invertida. Esta función se utiliza a menudo para extraer el nombre del archivo de una ruta.

Sintaxis

basename(expr)

Argumentos

expr — Una expresión de tipo cadena. Las barras invertidas deben escaparse. String

Valor devuelto

Devuelve la parte final de la cadena de entrada después de la última barra o barra invertida. Si la cadena de entrada termina con una barra o una barra invertida, la función devuelve una cadena vacía. Devuelve la cadena original si no contiene barras ni barras invertidas. String

Ejemplos

Extraer el nombre de archivo de una ruta de Unix

Query SELECT 'some/long/path/to/file' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────────────┬─basename('some/long/path/to/file')─┐ │ some/long/path/to/file │ file │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Extraer el nombre de archivo de una ruta de Windows

Query SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐ │ some\long\path\to\file │ file │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Cadena sin separadores de ruta

Query SELECT 'some-file-name' AS a, basename(a)

Response ┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐ │ some-file-name │ some-file-name │ └────────────────┴────────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Calcula la distancia de Hamming entre dos cadenas de bytes.

Sintaxis

byteHammingDistance(s1, s2)

Alias: mismatches

Argumentos

s1 — Primera cadena de entrada. String

— Primera cadena de entrada. s2 — Segunda cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve la distancia de Hamming entre ambas cadenas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT byteHammingDistance( 'karolin' , 'kathrin' )

Response ┌─byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')─┐ │ 3 │ └───────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.3.0

Aplica el case folding de Unicode a una cadena UTF-8, convirtiéndola en una forma normalizada similar a minúsculas adecuada para comparaciones sin distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Aplica el case folding estándar de Unicode. Conserva los caracteres de compatibilidad que no se ven afectados por el case folding (p. ej., números romanos, números con círculo), pero tenga en cuenta que algunas ligaduras, como ﬃ , siguen descomponiéndose porque el propio case folding de Unicode las expande.

Sintaxis

caseFoldUTF8(str)

Argumentos

str — Cadena de entrada codificada en UTF-8. String

Valor devuelto

Cadena UTF-8 con normalización de mayúsculas y minúsculas. String

Ejemplos

Normalización básica de mayúsculas y minúsculas

Query SELECT caseFoldUTF8( 'Straße' )

Response ┌─caseFoldUTF8('Straße')─┐ │ strasse │ └────────────────────────┘

Introducido en: v25.2.0

Compara dos cadenas en orden lexicográfico.

Sintaxis

compareSubstrings(s1, s2, s1_offset, s2_offset, num_bytes)

Argumentos

s1 — La primera cadena que se comparará. String

— La primera cadena que se comparará. s2 — La segunda cadena que se comparará. String

— La segunda cadena que se comparará. s1_offset — La posición (indexada desde cero) en s1 a partir de la cual comienza la comparación. UInt*

— La posición (indexada desde cero) en a partir de la cual comienza la comparación. s2_offset — La posición (índice basado en cero) en s2 a partir de la cual comienza la comparación. UInt*

— La posición (índice basado en cero) en a partir de la cual comienza la comparación. num_bytes — El número máximo de bytes que se comparará en ambas cadenas. Si s1_offset (o s2_offset ) + num_bytes supera el final de una cadena de entrada, num_bytes se reducirá en consecuencia. UInt*

Valor devuelto

Devuelve:

-1 si s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] < s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ].

si [ : + ] < [ : + ]. 0 si s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] = s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ].

si [ : + ] = [ : + ]. 1 si s1 [ s1_offset : s1_offset + num_bytes ] > s2 [ s2_offset : s2_offset + num_bytes ]. Int8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT compareSubstrings( 'Saxony' , 'Anglo-Saxon' , 0 , 6 , 5 ) AS result

Response ┌─result─┐ │ 0 │ └────────┘

Introducido en: v1.1.0

Concatena los argumentos especificados.

Los argumentos que no son de tipo String FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de String/FixedString.

Sintaxis

concat ([s1, s2, ...])

Argumentos

s1, s2, ... — Cualquier cantidad de valores de cualquier tipo. Any

Valor devuelto

NULL , la función devuelve NULL . Si no hay argumentos, devuelve una cadena vacía. Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los argumentos es, la función devuelve. Si no hay argumentos, devuelve una cadena vacía. Nullable(String)

Ejemplos

Concatenación de cadenas

Query SELECT concat ( 'Hello, ' , 'World!' )

Response ┌─concat('Hello, ', 'World!')─┐ │ Hello, World! │ └─────────────────────────────┘

Concatenación de números

Query SELECT concat ( 42 , 144 )

Response ┌─concat(42, 144)─┐ │ 42144 │ └─────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

concat(s1, s2, ...) → sn es inyectiva, es decir, que devuelve resultados distintos para argumentos distintos. Como concat , pero asume quees inyectiva, es decir, que devuelve resultados distintos para argumentos distintos.

Puede utilizarse para optimizar GROUP BY .

Sintaxis

concatAssumeInjective([s1, s2, ...])

Argumentos

s1, s2, ... — Cualquier cantidad de valores de tipo arbitrario. String o FixedString

Valor devuelto

NULL , la función devuelve NULL . Si no se pasa ningún argumento, devuelve una cadena vacía. Devuelve la cadena resultante de concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es, la función devuelve. Si no se pasa ningún argumento, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Optimización de GROUP BY

Query SELECT concat (key1, key2), sum ( value ) FROM key_val GROUP BY concatAssumeInjective(key1, key2)

Response ┌─concat(key1, key2)─┬─sum(value)─┐ │ Hello, World! │ 3 │ │ Hello, World! │ 2 │ │ Hello, World │ 3 │ └────────────────────┴────────────┘

Introducido en: v22.12.0

Concatena las cadenas proporcionadas, separadas por el separador especificado.

Sintaxis

concatWithSeparator(sep[, exp1, exp2, ...])

Alias: concat_ws

Argumentos

sep — El separador que se usará. const String o const FixedString

— El separador que se usará. o exp1, exp2, ... — Expresiones que se concatenarán. Los argumentos que no sean de tipo String o FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de String / FixedString . Any

Valor devuelto

NULL , la función devuelve NULL . String Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es, la función devuelve

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT concatWithSeparator( 'a' , '1' , '2' , '3' , '4' )

Response ┌─concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')─┐ │ 1a2a3a4 │ └──────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.12.0

concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result es inyectiva. Se considera inyectiva una función si devuelve resultados distintos para argumentos distintos. Como concatWithSeparator , pero asume quees inyectiva. Se considera inyectiva una función si devuelve resultados distintos para argumentos distintos.

Puede usarse para optimizar GROUP BY .

Sintaxis

concatWithSeparatorAssumeInjective(sep[, exp1, exp2, ... ])

Argumentos

sep — El separador que se va a utilizar. const String o const FixedString

— El separador que se va a utilizar. o exp1, exp2, ... — Expresión que se va a concatenar. Los argumentos que no sean de tipo String o FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos que no sean String / FixedString . String o FixedString

Valor devuelto

NULL , la función devuelve NULL . String Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es, la función devuelve

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE user_data ( user_id UInt32, first_name String, last_name String, score UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO user_data VALUES ( 1 , 'John' , 'Doe' , 100 ), ( 2 , 'Jane' , 'Smith' , 150 ), ( 3 , 'John' , 'Wilson' , 120 ), ( 4 , 'Jane' , 'Smith' , 90 ); SELECT concatWithSeparatorAssumeInjective( '-' , first_name, last_name) as full_name, sum (score) as total_score FROM user_data GROUP BY concatWithSeparatorAssumeInjective( '-' , first_name, last_name);

Response ┌─full_name───┬─total_score─┐ │ Jane-Smith │ 240 │ │ John-Doe │ 100 │ │ John-Wilson │ 120 │ └─────────────┴─────────────┘

Introducido en: v25.10.0

Convierte números entre distintas bases numéricas.

La función convierte un número de una base a otra. Admite bases de 2 a 36. Para bases superiores a 10, se usan las letras A-Z (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) para representar los dígitos del 10 al 35.

Esta función es compatible con la función CONV() de MySQL.

Sintaxis

conv( number , from_base, to_base)

Argumentos

number — El número que se va a convertir. Puede ser una cadena o un tipo numérico. - from_base — La base de origen (2-36). Debe ser un entero. - to_base — La base de destino (2-36). Debe ser un entero.

Valor devuelto

Representación textual del número en la base de destino.

Ejemplos

Convertir de decimal a binario

Query SELECT conv( '10' , 10 , 2 )

Response 1010

Convertir de hexadecimal a decimal

Query SELECT conv( 'FF' , 16 , 10 )

Response 255

Conversión con número negativo

Query SELECT conv( '-1' , 10 , 16 )

Response FFFFFFFFFFFFFFFF

Convertir de binario a octal

Query SELECT conv( '1010' , 2 , 8 )

Response 12

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la cadena s convertida desde la codificación from a la codificación to .

Sintaxis

convertCharset(s, from , to )

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

— Cadena de entrada. from — Codificación de caracteres de origen. String

— Codificación de caracteres de origen. to — Codificación de caracteres de destino. String

Valor devuelto

s convertida de la codificación from a to . String Devuelve la cadenaconvertida de la codificación

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT convertCharset( 'Café' , 'UTF-8' , 'ISO-8859-1' );

Response ┌─convertChars⋯SO-8859-1')─┐ │ Caf� │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v24.1.0

Calcula la distancia de Damerau-Levenshtein entre dos cadenas de bytes.

Sintaxis

damerauLevenshteinDistance(s1, s2)

Argumentos

s1 — Primera cadena de entrada. String

— Primera cadena de entrada. s2 — Segunda cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve la distancia de Damerau-Levenshtein entre las dos cadenas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT damerauLevenshteinDistance( 'clickhouse' , 'mouse' )

Response ┌─damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')─┐ │ 6 │ └───────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Decodifica las entidades HTML de una cadena y las convierte en sus caracteres correspondientes.

Sintaxis

decodeHTMLComponent(s)

Argumentos

s — Cadena que contiene entidades HTML que se deben decodificar. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena con las entidades HTML decodificadas. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT decodeHTMLComponent( '<div>Hello & "World"</div>' )

Response ┌─decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')─┐ │ <div>Hello & "World"</div> │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.2.0

Decodifica las entidades XML de una cadena en sus caracteres correspondientes.

Sintaxis

decodeXMLComponent(s)

Argumentos

s — Cadena que contiene entidades XML que se deben decodificar. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena proporcionada con las entidades XML decodificadas. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT decodeXMLComponent( '<tag>Hello & World</tag>' )

Response ┌─decodeXMLCom⋯;/tag>')─┐ │ <tag>Hello & World</tag> │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Calcula la distancia de edición entre dos cadena de bytes.

Sintaxis

editDistance(s1, s2)

Alias: levenshteinDistance

Argumentos

s1 — Primera cadena de entrada. String

— Primera cadena de entrada. s2 — Segunda cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve la distancia de edición entre ambas cadenas. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT editDistance( 'clickhouse' , 'mouse' )

Response ┌─editDistance('clickhouse', 'mouse')─┐ │ 6 │ └─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

Calcula la distancia de edición entre dos cadenas en UTF-8.

Sintaxis

editDistanceUTF8(s1, s2)

Alias: levenshteinDistanceUTF8

Argumentos

s1 — Primera cadena de entrada. String

— Primera cadena de entrada. s2 — Segunda cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve la distancia de edición entre las dos cadenas UTF-8. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT editDistanceUTF8( '我是谁' , '我是我' ) AS distance

Response ┌─distance─┐ │ 1 │ └──────────┘

Introducido en: v21.1.0

Escapa caracteres para insertar una cadena en un nodo de texto XML o en un atributo.

Sintaxis

encodeXMLComponent(s)

Argumentos

s — Cadena que se debe escapar. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena escapada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT '<tag>Hello & "World"</tag>' AS original, encodeXMLComponent( '<tag>Hello & "World"</tag>' ) AS xml_encoded;

Response ┌─original───────────────────┬─xml_encoded──────────────────────────────────────────┐ │ <tag>Hello & "World"</tag> │ <tag>Hello & "World"</tag> │ └────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si una cadena termina con el sufijo indicado.

Sintaxis

endsWith(s, suffix)

Argumentos

s — Cadena a comprobar. String

— Cadena a comprobar. suffix — Sufijo a comprobar. String

Valor devuelto

1 si s termina con suffix ; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesitermina con; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT endsWith( 'ClickHouse' , 'House' );

Response ┌─endsWith('Cl⋯', 'House')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v25.10.0

Verifica si una cadena termina con el sufijo especificado sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

endsWithCaseInsensitive(s, suffix)

Argumentos

s — Cadena que se va a comprobar. String

— Cadena que se va a comprobar. suffix — Sufijo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas que se va a comprobar. String

Valor devuelto

1 si s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesitermina con elsin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT endsWithCaseInsensitive( 'ClickHouse' , 'HOUSE' );

Response ┌─endsWithCaseInsensitive('Cl⋯', 'HOUSE')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.10.0

Devuelve si la cadena s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta condición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido.

Sintaxis

endsWithCaseInsensitiveUTF8(s, suffix)

Argumentos

s — String que se debe comprobar. String

— String que se debe comprobar. suffix — Sufijo que se debe comprobar sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. String

Valor devuelto

1 si s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesitermina con elsin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT endsWithCaseInsensitiveUTF8( 'данных' , 'ых' );

Response ┌─endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.8.0

Devuelve si la cadena s termina con suffix. Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido.

Sintaxis

endsWithUTF8(s, suffix)

Argumentos

s — String que se va a comprobar. String

— String que se va a comprobar. suffix — Sufijo que se va a comprobar. String

Valor devuelto

1 si s termina con suffix ; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesitermina con; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT endsWithUTF8( 'данных' , 'ых' );

Response ┌─endsWithUTF8('данных', 'ых')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────┘

Introducido en: v21.3.0

Extrae el contenido de texto de HTML o XHTML.

Esta función elimina las etiquetas HTML, los comentarios y los elementos script/style, y deja únicamente el contenido de texto. Gestiona lo siguiente:

La eliminación de todas las etiquetas HTML/XML

La eliminación de comentarios ( {/* */} )

) La eliminación de los elementos script y style junto con su contenido

El procesamiento de secciones CDATA (copiadas literalmente)

El tratamiento y la normalización correctos de los espacios en blanco

Nota: las entidades HTML no se decodifican y deben procesarse con una función aparte si es necesario.

Sintaxis

extractTextFromHTML(html)

Argumentos

html — Cadena con contenido HTML del que se extrae el texto. String

Valor devuelto

Devuelve el contenido de texto extraído con espacios en blanco normalizados. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT extractTextFromHTML( ' <html> <head><title>Page Title</title></head> <body> <p>Hello <b>World</b>!</p> <script>alert("test");</script> <!-- comment --> </body> </html> ' );

Response ┌─extractTextFromHTML('<html><head>...')─┐ │ Page Title Hello World! │ └────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Devuelve la primera línea de una cadena multilínea.

Sintaxis

firstLine(s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve la primera línea de la cadena de entrada o la cadena completa si no hay separadores de línea. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT firstLine( 'foo\

bar\

baz' )

Response ┌─firstLine('foo

bar

baz')─┐ │ foo │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v24.1.0

Devuelve la representación Unicode (UTF-8) (algoritmo ToUnicode) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). En caso de error (por ejemplo, porque la entrada no es válida), se devuelve la cadena de entrada. Tenga en cuenta que el uso repetido de idnaEncode() idnaDecode() no devuelve necesariamente la cadena original debido a la normalización de mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

idnaDecode(s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve una representación Unicode (UTF-8) de la cadena de entrada según el mecanismo IDNA correspondiente al valor de entrada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT idnaDecode( 'xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de' )

Response ┌─idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')─┐ │ straße.münchen.de │ └───────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.1.0

Devuelve la representación ASCII (algoritmo ToASCII) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). La cadena de entrada debe estar codificada en UTF y poder convertirse en una cadena ASCII; de lo contrario, se lanza una excepción.

No se realiza ninguna decodificación de porcentajes ni se eliminan tabulaciones, espacios o caracteres de control.

Sintaxis

idnaEncode(s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

Devuelve una representación ASCII de la cadena de entrada conforme al mecanismo IDNA. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT idnaEncode( 'straße.münchen.de' )

Response ┌─idnaEncode('straße.münchen.de')─────┐ │ xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de │ └─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Las palabras son secuencias de caracteres alfanuméricos separadas por caracteres no alfanuméricos.

Como initcap solo convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra, es posible que observe un comportamiento inesperado en palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas. Este es un comportamiento conocido y actualmente no está previsto corregirlo.

Sintaxis

initcap(s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

s con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Devuelvecon la primera letra de cada palabra en mayúscula. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT initcap( 'building for fast' )

Response ┌─initcap('building for fast')─┐ │ Building For Fast │ └──────────────────────────────┘

Ejemplo del comportamiento conocido con palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas

Query SELECT initcap( 'John''s cat won''t eat.' );

Response ┌─initcap('Joh⋯n\'t eat.')─┐ │ John'S Cat Won'T Eat. │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

initcapUTF8 convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Se asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado no está definido. Al igual que initcap convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Se asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado no está definido.

Esta función no detecta el idioma; por ejemplo, para el turco, el resultado podría no ser exactamente correcto (i/İ vs. i/I). Si la longitud de la secuencia de bytes UTF-8 difiere entre las formas en mayúsculas y minúsculas de un punto de código, el resultado puede ser incorrecto para ese punto de código.

Sintaxis

initcapUTF8(s)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String

Valor devuelto

s con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Devuelvecon la primera letra de cada palabra en mayúscula. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT initcapUTF8( 'не тормозит' )

Response ┌─initcapUTF8('не тормозит')─┐ │ Не Тормозит │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v25.9.0

Devuelve 1 si el valor de entrada de tipo String o FixedString contiene solo bytes ASCII (0x00–0x7F); en caso contrario, 0. Está optimizado para el caso positivo (la entrada es ASCII válida).

Sintaxis

isValidASCII(str)

Alias: isASCII

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

isValidASCII

Query SELECT isValidASCII( 'hello' ) AS is_ascii, isValidASCII( '你好' ) AS is_not_ascii

Introducido en: v20.1.0

Comprueba si la secuencia de bytes forma un texto válido codificado en UTF-8.

Sintaxis

isValidUTF8(s)

Argumentos

s — La cadena cuya validez de codificación UTF-8 se comprobará. String

Valor devuelto

1 si el conjunto de bytes constituye texto válido codificado en UTF-8; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi el conjunto de bytes constituye texto válido codificado en UTF-8; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso