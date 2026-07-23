La documentación siguiente se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena mediante el polinomio CRC-32-IEEE 802.3 y el valor inicial
CRC32
0xffffffff (implementación de zlib).
Sintaxis
Argumentos
CRC32(s)
s— Cadena para la que se calcula CRC32.
String
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT CRC32('ClickHouse')
Response
┌─CRC32('ClickHouse')─┐
│ 1538217360 │
└─────────────────────┘
Introducida en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena utilizando el polinomio CRC-32-IEEE 802.3. Sintaxis
CRC32IEEE
Argumentos
CRC32IEEE(s)
s— Cadena para la que se calcula CRC32.
String
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT CRC32IEEE('ClickHouse');
Response
┌─CRC32IEEE('ClickHouse')─┐
│ 3089448422 │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC64 de una cadena utilizando el polinomio CRC-64-ECMA. Sintaxis
CRC64
Argumentos
CRC64(s)
s— Cadena para la que se calcula CRC64.
String
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT CRC64('ClickHouse');
Response
┌──CRC64('ClickHouse')─┐
│ 12126588151325169346 │
└──────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade el carácter
appendTrailingCharIfAbsent
c a la cadena
s si
s no está vacía y no termina con el carácter
c.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la cadena
appendTrailingCharIfAbsent(s, c)
s con el carácter
c añadido si
s no termina en
c.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT appendTrailingCharIfAbsent('https://example.com', '/');
Response
┌─appendTraili⋯.com', '/')─┐
│ https://example.com/ │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v22.11.0 Devuelve el punto de código ASCII del primer carácter de la cadena
ascii
s como un valor
Int32.
Sintaxis
Argumentos
ascii(s)
s— Cadena de entrada.
String
s está vacío, el resultado es
0. Si el primer carácter no es un carácter ASCII o no pertenece al rango de suplemento Latin-1 de UTF-16, el resultado no está definido.
Int32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ascii('234')
Response
┌─ascii('234')─┐
│ 50 │
└──────────────┘
Introducido en: v25.6.0 Decodifica una cadena en Base32 (RFC 4648). Si la cadena no es una codificación Base32 válida, se lanza una excepción. Sintaxis
base32Decode
Argumentos
base32Decode(encoded)
encoded— columna de tipo String o constante.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base32Decode('IVXGG33EMVSA====');
Response
┌─base32Decode('IVXGG33EMVSA====')─┐
│ Encoded │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.6.0 Codifica una cadena en Base32. Sintaxis
base32Encode
Argumentos
base32Encode(plaintext)
plaintext— texto plano que se va a codificar.
String
String o
FixedString
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base32Encode('Encoded')
Response
┌─base32Encode('Encoded')─┐
│ IVXGG33EMVSA==== │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v22.7.0 Decodifica una cadena Base58. Si la cadena no es una codificación Base58 válida, se lanza una excepción. Se puede proporcionar un segundo argumento opcional,
base58Decode
expected_size, para seleccionar un decodificador optimizado de tamaño fijo.
Actualmente, los valores admitidos son 32 y 64. Para otros valores, se utiliza el decodificador genérico.
Cuando se selecciona el decodificador optimizado pero la entrada no puede decodificarse en exactamente esa cantidad de bytes,
la función lanza una excepción (o devuelve una cadena vacía en
tryBase58Decode).
Sintaxis
Argumentos
base58Decode(encoded[, expected_size])
encoded— Columna
Stringo constante para decodificar.
String
expected_size— Opcional. Tamaño esperado del valor decodificado en bytes. Cuando es 32 o 64, se usa un decodificador optimizado; para otros valores, se usa el decodificador genérico.
UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base58Decode('JxF12TrwUP45BMd');
Response
┌─base58Decode⋯rwUP45BMd')─┐
│ Hello World │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v22.7.0 Codifica una cadena en Base58. Sintaxis
base58Encode
Argumentos
base58Encode(plaintext)
plaintext— texto plano que se va a codificar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base58Encode('ClickHouse');
Response
┌─base58Encode('ClickHouse')─┐
│ 4nhk8K7GHXf6zx │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v18.16.0 Decodifica una cadena a partir de su representación en Base64, de acuerdo con RFC 4648. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (
base64Decode
\t), salto de línea (
\n), retorno de carro (
\r) y avance de página (
\f) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical (
\v) y cualquier otro carácter fuera del alfabeto Base64 se rechazan.
Lanza una excepción en caso de error.
Sintaxis
Alias:
base64Decode(encoded)
FROM_BASE64
Argumentos
encoded— Columna
Stringo constante que se debe decodificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se genera una excepción.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')
Response
┌─base64Decode('Y2xpY2tob3VzZQ==')─┐
│ clickhouse │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v18.16.0 Codifica una cadena en formato Base64, según la RFC 4648. Sintaxis
base64Encode
Alias:
base64Encode(plaintext)
TO_BASE64
Argumentos
plaintext— Columna o constante de texto plano que se va a decodificar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base64Encode('clickhouse')
Response
┌─base64Encode('clickhouse')─┐
│ Y2xpY2tob3VzZQ== │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Decodifica una cadena desde su representación en Base64 usando un alfabeto seguro para URL, de acuerdo con la RFC 4648. El alfabeto estándar (
base64URLDecode
+ y
/) también se acepta al decodificar.
Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (
\t), salto de línea (
\n), retorno de carro (
\r) y salto de página (
\f) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical (
\v) y cualquier otro carácter que no pertenezca al alfabeto Base64 se rechazan.
Lanza una excepción en caso de error.
Sintaxis
Argumentos
base64URLDecode(encoded)
encoded— Columna String o constante para codificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se lanza una excepción.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')
Response
┌─base64URLDecode('aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ')─┐
│ https://clickhouse.com │
└───────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v18.16.0 Codifica una cadena utilizando la representación Base64 (RFC 4648) con un alfabeto apto para URL. Sintaxis
base64URLEncode
Argumentos
base64URLEncode(plaintext)
plaintext— Columna o constante de texto plano para codificar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT base64URLEncode('https://clickhouse.com')
Response
┌─base64URLEncode('https://clickhouse.com')─┐
│ aHR0cHM6Ly9jbGlja2hvdXNlLmNvbQ │
└───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Extrae la parte final de una cadena tras la última barra o barra invertida. Esta función se utiliza a menudo para extraer el nombre del archivo de una ruta. Sintaxis
basename
Argumentos
basename(expr)
expr— Una expresión de tipo cadena. Las barras invertidas deben escaparse.
String
String
Ejemplos
Extraer el nombre de archivo de una ruta de Unix
Query
SELECT 'some/long/path/to/file' AS a, basename(a)
Extraer el nombre de archivo de una ruta de Windows
Response
┌─a──────────────────────┬─basename('some/long/path/to/file')─┐
│ some/long/path/to/file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Query
SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a, basename(a)
Cadena sin separadores de ruta
Response
┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐
│ some\long\path\to\file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT 'some-file-name' AS a, basename(a)
Response
┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐
│ some-file-name │ some-file-name │
└────────────────┴────────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Calcula la distancia de Hamming entre dos cadenas de bytes. Sintaxis
byteHammingDistance
Alias:
byteHammingDistance(s1, s2)
mismatches
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia de Hamming entre ambas cadenas.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')
Response
┌─byteHammingDistance('karolin', 'kathrin')─┐
│ 3 │
└───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.3.0 Aplica el case folding de Unicode a una cadena UTF-8, convirtiéndola en una forma normalizada similar a minúsculas adecuada para comparaciones sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Aplica el case folding estándar de Unicode. Conserva los caracteres de compatibilidad que no se ven afectados por el case folding (p. ej., números romanos, números con círculo), pero tenga en cuenta que algunas ligaduras, como
caseFoldUTF8
ﬃ, siguen descomponiéndose porque el propio case folding de Unicode las expande.
Sintaxis
Argumentos
caseFoldUTF8(str)
str— Cadena de entrada codificada en UTF-8.
String
String
Ejemplos
Normalización básica de mayúsculas y minúsculas
Query
SELECT caseFoldUTF8('Straße')
Response
┌─caseFoldUTF8('Straße')─┐
│ strasse │
└────────────────────────┘
Introducido en: v25.2.0 Compara dos cadenas en orden lexicográfico. Sintaxis
compareSubstrings
Argumentos
compareSubstrings(s1, s2, s1_offset, s2_offset, num_bytes)
s1— La primera cadena que se comparará.
String
s2— La segunda cadena que se comparará.
String
s1_offset— La posición (indexada desde cero) en
s1a partir de la cual comienza la comparación.
UInt*
s2_offset— La posición (índice basado en cero) en
s2a partir de la cual comienza la comparación.
UInt*
num_bytes— El número máximo de bytes que se comparará en ambas cadenas. Si
s1_offset(o
s2_offset) +
num_bytessupera el final de una cadena de entrada,
num_bytesse reducirá en consecuencia.
UInt*
-1si
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] <
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
0si
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] =
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
1si
s1[
s1_offset:
s1_offset+
num_bytes] >
s2[
s2_offset:
s2_offset+
num_bytes].
Int8
Query
SELECT compareSubstrings('Saxony', 'Anglo-Saxon', 0, 6, 5) AS result
Response
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
Introducido en: v1.1.0 Concatena los argumentos especificados. Los argumentos que no son de tipo
concat
String o
FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada.
Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de String/FixedString.
Sintaxis
Argumentos
concat([s1, s2, ...])
s1, s2, ...— Cualquier cantidad de valores de cualquier tipo.
Any
NULL, la función devuelve
NULL. Si no hay argumentos, devuelve una cadena vacía.
Nullable(String)
Ejemplos
Concatenación de cadenas
Query
SELECT concat('Hello, ', 'World!')
Concatenación de números
Response
┌─concat('Hello, ', 'World!')─┐
│ Hello, World! │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT concat(42, 144)
Response
┌─concat(42, 144)─┐
│ 42144 │
└─────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Como
concatAssumeInjective
concat, pero asume que
concat(s1, s2, ...) → sn es inyectiva,
es decir, que devuelve resultados distintos para argumentos distintos.
Puede utilizarse para optimizar
GROUP BY.
Sintaxis
Argumentos
concatAssumeInjective([s1, s2, ...])
s1, s2, ...— Cualquier cantidad de valores de tipo arbitrario.
Stringo
FixedString
NULL, la función devuelve
NULL. Si no se pasa ningún argumento, devuelve una cadena vacía.
String
Ejemplos
Optimización de GROUP BY
Query
SELECT concat(key1, key2), sum(value) FROM key_val GROUP BY concatAssumeInjective(key1, key2)
Response
┌─concat(key1, key2)─┬─sum(value)─┐
│ Hello, World! │ 3 │
│ Hello, World! │ 2 │
│ Hello, World │ 3 │
└────────────────────┴────────────┘
Introducido en: v22.12.0 Concatena las cadenas proporcionadas, separadas por el separador especificado. Sintaxis
concatWithSeparator
Alias:
concatWithSeparator(sep[, exp1, exp2, ...])
concat_ws
Argumentos
sep— El separador que se usará.
const Stringo
const FixedString
exp1, exp2, ...— Expresiones que se concatenarán. Los argumentos que no sean de tipo
Stringo
FixedStringse convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de
String/
FixedString.
Any
NULL, la función devuelve
NULL.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')
Response
┌─concatWithSeparator('a', '1', '2', '3', '4')─┐
│ 1a2a3a4 │
└──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.12.0 Como
concatWithSeparatorAssumeInjective
concatWithSeparator, pero asume que
concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result es inyectiva.
Se considera inyectiva una función si devuelve resultados distintos para argumentos distintos.
Puede usarse para optimizar
GROUP BY.
Sintaxis
Argumentos
concatWithSeparatorAssumeInjective(sep[, exp1, exp2, ... ])
sep— El separador que se va a utilizar.
const Stringo
const FixedString
exp1, exp2, ...— Expresión que se va a concatenar. Los argumentos que no sean de tipo
Stringo
FixedStringse convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos que no sean
String/
FixedString.
Stringo
FixedString
NULL, la función devuelve
NULL.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE user_data (
user_id UInt32,
first_name String,
last_name String,
score UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO user_data VALUES
(1, 'John', 'Doe', 100),
(2, 'Jane', 'Smith', 150),
(3, 'John', 'Wilson', 120),
(4, 'Jane', 'Smith', 90);
SELECT
concatWithSeparatorAssumeInjective('-', first_name, last_name) as full_name,
sum(score) as total_score
FROM user_data
GROUP BY concatWithSeparatorAssumeInjective('-', first_name, last_name);
Response
┌─full_name───┬─total_score─┐
│ Jane-Smith │ 240 │
│ John-Doe │ 100 │
│ John-Wilson │ 120 │
└─────────────┴─────────────┘
Introducido en: v25.10.0 Convierte números entre distintas bases numéricas. La función convierte un número de una base a otra. Admite bases de 2 a 36. Para bases superiores a 10, se usan las letras A-Z (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) para representar los dígitos del 10 al 35. Esta función es compatible con la función CONV() de MySQL. Sintaxis
conv
Argumentos
conv(number, from_base, to_base)
number— El número que se va a convertir. Puede ser una cadena o un tipo numérico. -
from_base— La base de origen (2-36). Debe ser un entero. -
to_base— La base de destino (2-36). Debe ser un entero.
Query
SELECT conv('10', 10, 2)
Convertir de hexadecimal a decimal
Response
1010
Query
SELECT conv('FF', 16, 10)
Conversión con número negativo
Response
255
Query
SELECT conv('-1', 10, 16)
Convertir de binario a octal
Response
FFFFFFFFFFFFFFFF
Query
SELECT conv('1010', 2, 8)
Response
12
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la cadena
convertCharset
s convertida desde la codificación
from a la codificación
to.
Sintaxis
Argumentos
convertCharset(s, from, to)
s— Cadena de entrada.
String
from— Codificación de caracteres de origen.
String
to— Codificación de caracteres de destino.
String
s convertida de la codificación
from a
to.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT convertCharset('Café', 'UTF-8', 'ISO-8859-1');
Response
┌─convertChars⋯SO-8859-1')─┐
│ Caf� │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v24.1.0 Calcula la distancia de Damerau-Levenshtein entre dos cadenas de bytes. Sintaxis
damerauLevenshteinDistance
Argumentos Valor devuelto Devuelve la distancia de Damerau-Levenshtein entre las dos cadenas.
damerauLevenshteinDistance(s1, s2)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')
Response
┌─damerauLevenshteinDistance('clickhouse', 'mouse')─┐
│ 6 │
└───────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Decodifica las entidades HTML de una cadena y las convierte en sus caracteres correspondientes. Sintaxis
decodeHTMLComponent
Argumentos
decodeHTMLComponent(s)
s— Cadena que contiene entidades HTML que se deben decodificar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')
Response
┌─decodeHTMLComponent('<div>Hello & "World"</div>')─┐
│ <div>Hello & "World"</div> │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.2.0 Decodifica las entidades XML de una cadena en sus caracteres correspondientes. Sintaxis
decodeXMLComponent
Argumentos
decodeXMLComponent(s)
s— Cadena que contiene entidades XML que se deben decodificar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT decodeXMLComponent('<tag>Hello & World</tag>')
Response
┌─decodeXMLCom⋯;/tag>')─┐
│ <tag>Hello & World</tag> │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Calcula la distancia de edición entre dos cadena de bytes. Sintaxis
editDistance
Alias:
editDistance(s1, s2)
levenshteinDistance
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia de edición entre ambas cadenas.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT editDistance('clickhouse', 'mouse')
Response
┌─editDistance('clickhouse', 'mouse')─┐
│ 6 │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Calcula la distancia de edición entre dos cadenas en UTF-8. Sintaxis
editDistanceUTF8
Alias:
editDistanceUTF8(s1, s2)
levenshteinDistanceUTF8
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la distancia de edición entre las dos cadenas UTF-8.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT editDistanceUTF8('我是谁', '我是我') AS distance
Response
┌─distance─┐
│ 1 │
└──────────┘
Introducido en: v21.1.0 Escapa caracteres para insertar una cadena en un nodo de texto XML o en un atributo. Sintaxis
encodeXMLComponent
Argumentos
encodeXMLComponent(s)
s— Cadena que se debe escapar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
'<tag>Hello & "World"</tag>' AS original,
encodeXMLComponent('<tag>Hello & "World"</tag>') AS xml_encoded;
Response
┌─original───────────────────┬─xml_encoded──────────────────────────────────────────┐
│ <tag>Hello & "World"</tag> │ <tag>Hello & "World"</tag> │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si una cadena termina con el sufijo indicado. Sintaxis
endsWith
Argumentos Valor devuelto Devuelve
endsWith(s, suffix)
1 si
s termina con
suffix; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT endsWith('ClickHouse', 'House');
Response
┌─endsWith('Cl⋯', 'House')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v25.10.0 Verifica si una cadena termina con el sufijo especificado sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
endsWithCaseInsensitive
Argumentos
endsWithCaseInsensitive(s, suffix)
s— Cadena que se va a comprobar.
String
suffix— Sufijo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas que se va a comprobar.
String
1 si
s termina con el
suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT endsWithCaseInsensitive('ClickHouse', 'HOUSE');
Response
┌─endsWithCaseInsensitive('Cl⋯', 'HOUSE')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.10.0 Devuelve si la cadena
endsWithCaseInsensitiveUTF8
s termina con el
suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8.
Si no se cumple esta condición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido.
Sintaxis
Argumentos
endsWithCaseInsensitiveUTF8(s, suffix)
s— String que se debe comprobar.
String
suffix— Sufijo que se debe comprobar sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
String
1 si
s termina con el
suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых');
Response
┌─endsWithCaseInsensitiveUTF8('данных', 'ых')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.8.0 Devuelve si la cadena
endsWithUTF8
s termina con suffix.
Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8.
Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
endsWithUTF8(s, suffix)
1 si
s termina con
suffix; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT endsWithUTF8('данных', 'ых');
Response
┌─endsWithUTF8('данных', 'ых')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v21.3.0 Extrae el contenido de texto de HTML o XHTML. Esta función elimina las etiquetas HTML, los comentarios y los elementos script/style, y deja únicamente el contenido de texto. Gestiona lo siguiente:
extractTextFromHTML
- La eliminación de todas las etiquetas HTML/XML
- La eliminación de comentarios (
{/* */})
- La eliminación de los elementos script y style junto con su contenido
- El procesamiento de secciones CDATA (copiadas literalmente)
- El tratamiento y la normalización correctos de los espacios en blanco
Argumentos
extractTextFromHTML(html)
html— Cadena con contenido HTML del que se extrae el texto.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT extractTextFromHTML('
<html>
<head><title>Page Title</title></head>
<body>
<p>Hello <b>World</b>!</p>
<script>alert("test");</script>
<!-- comment -->
</body>
</html>
');
Response
┌─extractTextFromHTML('<html><head>...')─┐
│ Page Title Hello World! │
└────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Devuelve la primera línea de una cadena multilínea. Sintaxis
firstLine
Argumentos
firstLine(s)
s— Cadena de entrada.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT firstLine('foo\\nbar\\nbaz')
Response
┌─firstLine('foo\nbar\nbaz')─┐
│ foo │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v24.1.0 Devuelve la representación Unicode (UTF-8) (algoritmo ToUnicode) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). En caso de error (por ejemplo, porque la entrada no es válida), se devuelve la cadena de entrada. Tenga en cuenta que el uso repetido de
idnaDecode
idnaEncode() y
idnaDecode() no devuelve necesariamente la cadena original debido a la normalización de mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
idnaDecode(s)
s— Cadena de entrada.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')
Response
┌─idnaDecode('xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de')─┐
│ straße.münchen.de │
└───────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.1.0 Devuelve la representación ASCII (algoritmo ToASCII) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). La cadena de entrada debe estar codificada en UTF y poder convertirse en una cadena ASCII; de lo contrario, se lanza una excepción.
idnaEncode
Sintaxis
No se realiza ninguna decodificación de porcentajes ni se eliminan tabulaciones, espacios o caracteres de control.
Argumentos
idnaEncode(s)
s— Cadena de entrada.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT idnaEncode('straße.münchen.de')
Response
┌─idnaEncode('straße.münchen.de')─────┐
│ xn--strae-oqa.xn--mnchen-3ya.de │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Las palabras son secuencias de caracteres alfanuméricos separadas por caracteres no alfanuméricos.
initcap
Sintaxis
Como
initcap solo convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra, es posible que observe un comportamiento inesperado en palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas.
Este es un comportamiento conocido y actualmente no está previsto corregirlo.
Argumentos
initcap(s)
s— Cadena de entrada.
String
s con la primera letra de cada palabra en mayúscula.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT initcap('building for fast')
Ejemplo del comportamiento conocido con palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas
Response
┌─initcap('building for fast')─┐
│ Building For Fast │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT initcap('John''s cat won''t eat.');
Response
┌─initcap('Joh⋯n\'t eat.')─┐
│ John'S Cat Won'T Eat. │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Al igual que
initcapUTF8
initcap,
initcapUTF8 convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas.
Se asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8.
Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado no está definido.
Sintaxis
Esta función no detecta el idioma; por ejemplo, para el turco, el resultado podría no ser exactamente correcto (i/İ vs. i/I). Si la longitud de la secuencia de bytes UTF-8 difiere entre las formas en mayúsculas y minúsculas de un punto de código, el resultado puede ser incorrecto para ese punto de código.
Argumentos
initcapUTF8(s)
s— Cadena de entrada.
String
s con la primera letra de cada palabra en mayúscula.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT initcapUTF8('не тормозит')
Response
┌─initcapUTF8('не тормозит')─┐
│ Не Тормозит │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v25.9.0 Devuelve 1 si el valor de entrada de tipo String o FixedString contiene solo bytes ASCII (0x00–0x7F); en caso contrario, 0. Está optimizado para el caso positivo (la entrada es ASCII válida). Sintaxis
isValidASCII
Alias:
isValidASCII(str)
isASCII
Argumentos
- Ninguno.
Query
SELECT isValidASCII('hello') AS is_ascii, isValidASCII('你好') AS is_not_ascii
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si la secuencia de bytes forma un texto válido codificado en UTF-8. Sintaxis
isValidUTF8
Argumentos
isValidUTF8(s)
s— La cadena cuya validez de codificación UTF-8 se comprobará.
String
1 si el conjunto de bytes constituye texto válido codificado en UTF-8; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT isValidUTF8('\\xc3\\xb1')