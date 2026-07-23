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Las funciones para buscar en cadenas y para reemplazar en cadenas se describen por separado.
La documentación siguiente se genera a partir de la tabla del sistema system.functions.

CRC32

Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena mediante el polinomio CRC-32-IEEE 802.3 y el valor inicial 0xffffffff (implementación de zlib). Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena para la que se calcula CRC32. String
Valor devuelto Devuelve la suma de comprobación CRC32 de la cadena. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

CRC32IEEE

Introducida en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC32 de una cadena utilizando el polinomio CRC-32-IEEE 802.3. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena para la que se calcula CRC32. String
Valor devuelto Devuelve la suma de comprobación CRC32 de la cadena. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

CRC64

Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma de comprobación CRC64 de una cadena utilizando el polinomio CRC-64-ECMA. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena para la que se calcula CRC64. String
Valor devuelto Devuelve la suma de comprobación CRC64 de la cadena. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

appendTrailingCharIfAbsent

Introducido en: v1.1.0 Añade el carácter c a la cadena s si s no está vacía y no termina con el carácter c. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
  • c — Carácter que se añade si no está presente. String
Valor devuelto Devuelve la cadena s con el carácter c añadido si s no termina en c. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ascii

Introducido en: v22.11.0 Devuelve el punto de código ASCII del primer carácter de la cadena s como un valor Int32. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve el código ASCII del primer carácter. Si s está vacío, el resultado es 0. Si el primer carácter no es un carácter ASCII o no pertenece al rango de suplemento Latin-1 de UTF-16, el resultado no está definido. Int32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base32Decode

Introducido en: v25.6.0 Decodifica una cadena en Base32 (RFC 4648). Si la cadena no es una codificación Base32 válida, se lanza una excepción. Sintaxis
Argumentos
  • encoded — columna de tipo String o constante. String
Valor devuelto Devuelve una cadena que contiene el valor decodificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base32Encode

Introducido en: v25.6.0 Codifica una cadena en Base32. Sintaxis
Argumentos
  • plaintext — texto plano que se va a codificar. String
Valor devuelto Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String o FixedString Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base58Decode

Introducido en: v22.7.0 Decodifica una cadena Base58. Si la cadena no es una codificación Base58 válida, se lanza una excepción. Se puede proporcionar un segundo argumento opcional, expected_size, para seleccionar un decodificador optimizado de tamaño fijo. Actualmente, los valores admitidos son 32 y 64. Para otros valores, se utiliza el decodificador genérico. Cuando se selecciona el decodificador optimizado pero la entrada no puede decodificarse en exactamente esa cantidad de bytes, la función lanza una excepción (o devuelve una cadena vacía en tryBase58Decode). Sintaxis
Argumentos
  • encoded — Columna String o constante para decodificar. String
  • expected_size — Opcional. Tamaño esperado del valor decodificado en bytes. Cuando es 32 o 64, se usa un decodificador optimizado; para otros valores, se usa el decodificador genérico. UInt8, UInt16, UInt32, or UInt64
Valor devuelto Devuelve una cadena con el valor decodificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base58Encode

Introducido en: v22.7.0 Codifica una cadena en Base58. Sintaxis
Argumentos
  • plaintext — texto plano que se va a codificar. String
Valor devuelto Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base64Decode

Introducido en: v18.16.0 Decodifica una cadena a partir de su representación en Base64, de acuerdo con RFC 4648. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (\t), salto de línea (\n), retorno de carro (\r) y avance de página (\f) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical (\v) y cualquier otro carácter fuera del alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error. Sintaxis
Alias: FROM_BASE64 Argumentos
  • encoded — Columna String o constante que se debe decodificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se genera una excepción. String
Valor devuelto Devuelve la cadena decodificada. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base64Encode

Introducido en: v18.16.0 Codifica una cadena en formato Base64, según la RFC 4648. Sintaxis
Alias: TO_BASE64 Argumentos
  • plaintext — Columna o constante de texto plano que se va a decodificar. String
Valor devuelto Devuelve una cadena que contiene el valor codificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base64URLDecode

Introducido en: v24.6.0 Decodifica una cadena desde su representación en Base64 usando un alfabeto seguro para URL, de acuerdo con la RFC 4648. El alfabeto estándar (+ y /) también se acepta al decodificar. Desde la versión 26.7, se ignoran en la entrada los caracteres de espacio en blanco: espacio, tabulación (\t), salto de línea (\n), retorno de carro (\r) y salto de página (\f) (las versiones anteriores rechazaban las entradas que los contenían). La tabulación vertical (\v) y cualquier otro carácter que no pertenezca al alfabeto Base64 se rechazan. Lanza una excepción en caso de error. Sintaxis
Argumentos
  • encoded — Columna String o constante para codificar. Si la cadena no está codificada en Base64 de forma válida, se lanza una excepción. String
Valor devuelto Devuelve una cadena que contiene el valor decodificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

base64URLEncode

Introducido en: v18.16.0 Codifica una cadena utilizando la representación Base64 (RFC 4648) con un alfabeto apto para URL. Sintaxis
Argumentos
  • plaintext — Columna o constante de texto plano para codificar. String
Valor devuelto Devuelve una cadena con el valor codificado del argumento. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

basename

Introducido en: v20.1.0 Extrae la parte final de una cadena tras la última barra o barra invertida. Esta función se utiliza a menudo para extraer el nombre del archivo de una ruta. Sintaxis
Argumentos
  • expr — Una expresión de tipo cadena. Las barras invertidas deben escaparse. String
Valor devuelto Devuelve la parte final de la cadena de entrada después de la última barra o barra invertida. Si la cadena de entrada termina con una barra o una barra invertida, la función devuelve una cadena vacía. Devuelve la cadena original si no contiene barras ni barras invertidas. String Ejemplos Extraer el nombre de archivo de una ruta de Unix
Query
Response
Extraer el nombre de archivo de una ruta de Windows
Query
Response
Cadena sin separadores de ruta
Query
Response

byteHammingDistance

Introducido en: v23.9.0 Calcula la distancia de Hamming entre dos cadenas de bytes. Sintaxis
Alias: mismatches Argumentos
  • s1 — Primera cadena de entrada. String
  • s2 — Segunda cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve la distancia de Hamming entre ambas cadenas. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

caseFoldUTF8

Introducido en: v26.3.0 Aplica el case folding de Unicode a una cadena UTF-8, convirtiéndola en una forma normalizada similar a minúsculas adecuada para comparaciones sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Aplica el case folding estándar de Unicode. Conserva los caracteres de compatibilidad que no se ven afectados por el case folding (p. ej., números romanos, números con círculo), pero tenga en cuenta que algunas ligaduras, como , siguen descomponiéndose porque el propio case folding de Unicode las expande. Sintaxis
Argumentos
  • str — Cadena de entrada codificada en UTF-8. String
Valor devuelto Cadena UTF-8 con normalización de mayúsculas y minúsculas. String Ejemplos Normalización básica de mayúsculas y minúsculas
Query
Response

compareSubstrings

Introducido en: v25.2.0 Compara dos cadenas en orden lexicográfico. Sintaxis
Argumentos
  • s1 — La primera cadena que se comparará. String
  • s2 — La segunda cadena que se comparará. String
  • s1_offset — La posición (indexada desde cero) en s1 a partir de la cual comienza la comparación. UInt*
  • s2_offset — La posición (índice basado en cero) en s2 a partir de la cual comienza la comparación. UInt*
  • num_bytes — El número máximo de bytes que se comparará en ambas cadenas. Si s1_offset (o s2_offset) + num_bytes supera el final de una cadena de entrada, num_bytes se reducirá en consecuencia. UInt*
Valor devuelto Devuelve:
  • -1 si s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] < s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes].
  • 0 si s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] = s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes].
  • 1 si s1[s1_offset : s1_offset + num_bytes] > s2[s2_offset : s2_offset + num_bytes]. Int8
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

concat

Introducido en: v1.1.0 Concatena los argumentos especificados. Los argumentos que no son de tipo String o FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de String/FixedString. Sintaxis
Argumentos
  • s1, s2, ... — Cualquier cantidad de valores de cualquier tipo. Any
Valor devuelto Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los argumentos es NULL, la función devuelve NULL. Si no hay argumentos, devuelve una cadena vacía. Nullable(String) Ejemplos Concatenación de cadenas
Query
Response
Concatenación de números
Query
Response

concatAssumeInjective

Introducido en: v1.1.0 Como concat, pero asume que concat(s1, s2, ...) → sn es inyectiva, es decir, que devuelve resultados distintos para argumentos distintos. Puede utilizarse para optimizar GROUP BY. Sintaxis
Argumentos
  • s1, s2, ... — Cualquier cantidad de valores de tipo arbitrario. String o FixedString
Valor devuelto Devuelve la cadena resultante de concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es NULL, la función devuelve NULL. Si no se pasa ningún argumento, devuelve una cadena vacía. String Ejemplos Optimización de GROUP BY
Query
Response

concatWithSeparator

Introducido en: v22.12.0 Concatena las cadenas proporcionadas, separadas por el separador especificado. Sintaxis
Alias: concat_ws Argumentos
  • sep — El separador que se usará. const String o const FixedString
  • exp1, exp2, ... — Expresiones que se concatenarán. Los argumentos que no sean de tipo String o FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos distintos de String/FixedString. Any
Valor devuelto Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es NULL, la función devuelve NULL. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

concatWithSeparatorAssumeInjective

Introducido en: v22.12.0 Como concatWithSeparator, pero asume que concatWithSeparator(sep[,exp1, exp2, ... ]) → result es inyectiva. Se considera inyectiva una función si devuelve resultados distintos para argumentos distintos. Puede usarse para optimizar GROUP BY. Sintaxis
Argumentos
  • sep — El separador que se va a utilizar. const String o const FixedString
  • exp1, exp2, ... — Expresión que se va a concatenar. Los argumentos que no sean de tipo String o FixedString se convierten en cadenas mediante su serialización predeterminada. Como esto reduce el rendimiento, no se recomienda usar argumentos que no sean String/FixedString. String o FixedString
Valor devuelto Devuelve la cadena creada al concatenar los argumentos. Si alguno de los valores de los argumentos es NULL, la función devuelve NULL. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

conv

Introducido en: v25.10.0 Convierte números entre distintas bases numéricas. La función convierte un número de una base a otra. Admite bases de 2 a 36. Para bases superiores a 10, se usan las letras A-Z (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) para representar los dígitos del 10 al 35. Esta función es compatible con la función CONV() de MySQL. Sintaxis
Argumentos
  • number — El número que se va a convertir. Puede ser una cadena o un tipo numérico. - from_base — La base de origen (2-36). Debe ser un entero. - to_base — La base de destino (2-36). Debe ser un entero.
Valor devuelto Representación textual del número en la base de destino. Ejemplos Convertir de decimal a binario
Query
Response
Convertir de hexadecimal a decimal
Query
Response
Conversión con número negativo
Query
Response
Convertir de binario a octal
Query
Response

convertCharset

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la cadena s convertida desde la codificación from a la codificación to. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
  • from — Codificación de caracteres de origen. String
  • to — Codificación de caracteres de destino. String
Valor devuelto Devuelve la cadena s convertida de la codificación from a to. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

damerauLevenshteinDistance

Introducido en: v24.1.0 Calcula la distancia de Damerau-Levenshtein entre dos cadenas de bytes. Sintaxis
Argumentos
  • s1 — Primera cadena de entrada. String
  • s2 — Segunda cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve la distancia de Damerau-Levenshtein entre las dos cadenas. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

decodeHTMLComponent

Introducido en: v23.9.0 Decodifica las entidades HTML de una cadena y las convierte en sus caracteres correspondientes. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena que contiene entidades HTML que se deben decodificar. String
Valor devuelto Devuelve la cadena con las entidades HTML decodificadas. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

decodeXMLComponent

Introducido en: v21.2.0 Decodifica las entidades XML de una cadena en sus caracteres correspondientes. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena que contiene entidades XML que se deben decodificar. String
Valor devuelto Devuelve la cadena proporcionada con las entidades XML decodificadas. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

editDistance

Introducido en: v23.9.0 Calcula la distancia de edición entre dos cadena de bytes. Sintaxis
Alias: levenshteinDistance Argumentos
  • s1 — Primera cadena de entrada. String
  • s2 — Segunda cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve la distancia de edición entre ambas cadenas. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

editDistanceUTF8

Introducido en: v24.6.0 Calcula la distancia de edición entre dos cadenas en UTF-8. Sintaxis
Alias: levenshteinDistanceUTF8 Argumentos
  • s1 — Primera cadena de entrada. String
  • s2 — Segunda cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve la distancia de edición entre las dos cadenas UTF-8. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

encodeXMLComponent

Introducido en: v21.1.0 Escapa caracteres para insertar una cadena en un nodo de texto XML o en un atributo. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena que se debe escapar. String
Valor devuelto Devuelve la cadena escapada. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

endsWith

Introducido en: v1.1.0 Comprueba si una cadena termina con el sufijo indicado. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena a comprobar. String
  • suffix — Sufijo a comprobar. String
Valor devuelto Devuelve 1 si s termina con suffix; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

endsWithCaseInsensitive

Introducido en: v25.10.0 Verifica si una cadena termina con el sufijo especificado sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena que se va a comprobar. String
  • suffix — Sufijo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas que se va a comprobar. String
Valor devuelto Devuelve 1 si s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

endsWithCaseInsensitiveUTF8

Introducido en: v25.10.0 Devuelve si la cadena s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta condición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido. Sintaxis
Argumentos
  • s — String que se debe comprobar. String
  • suffix — Sufijo que se debe comprobar sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. String
Valor devuelto Devuelve 1 si s termina con el suffix sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

endsWithUTF8

Introducido en: v23.8.0 Devuelve si la cadena s termina con suffix. Asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado es indefinido. Sintaxis
Argumentos
  • s — String que se va a comprobar. String
  • suffix — Sufijo que se va a comprobar. String
Valor devuelto Devuelve 1 si s termina con suffix; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

extractTextFromHTML

Introducido en: v21.3.0 Extrae el contenido de texto de HTML o XHTML. Esta función elimina las etiquetas HTML, los comentarios y los elementos script/style, y deja únicamente el contenido de texto. Gestiona lo siguiente:
  • La eliminación de todas las etiquetas HTML/XML
  • La eliminación de comentarios ({/* */})
  • La eliminación de los elementos script y style junto con su contenido
  • El procesamiento de secciones CDATA (copiadas literalmente)
  • El tratamiento y la normalización correctos de los espacios en blanco
Nota: las entidades HTML no se decodifican y deben procesarse con una función aparte si es necesario. Sintaxis
Argumentos
  • html — Cadena con contenido HTML del que se extrae el texto. String
Valor devuelto Devuelve el contenido de texto extraído con espacios en blanco normalizados. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

firstLine

Introducido en: v23.7.0 Devuelve la primera línea de una cadena multilínea. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve la primera línea de la cadena de entrada o la cadena completa si no hay separadores de línea. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

idnaDecode

Introducido en: v24.1.0 Devuelve la representación Unicode (UTF-8) (algoritmo ToUnicode) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). En caso de error (por ejemplo, porque la entrada no es válida), se devuelve la cadena de entrada. Tenga en cuenta que el uso repetido de idnaEncode() y idnaDecode() no devuelve necesariamente la cadena original debido a la normalización de mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve una representación Unicode (UTF-8) de la cadena de entrada según el mecanismo IDNA correspondiente al valor de entrada. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

idnaEncode

Introducido en: v24.1.0 Devuelve la representación ASCII (algoritmo ToASCII) de un nombre de dominio según el mecanismo Internationalized Domain Names in Applications (IDNA). La cadena de entrada debe estar codificada en UTF y poder convertirse en una cadena ASCII; de lo contrario, se lanza una excepción.
No se realiza ninguna decodificación de porcentajes ni se eliminan tabulaciones, espacios o caracteres de control.
Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve una representación ASCII de la cadena de entrada conforme al mecanismo IDNA. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

initcap

Introducido en: v23.7.0 Convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Las palabras son secuencias de caracteres alfanuméricos separadas por caracteres no alfanuméricos.
Como initcap solo convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra, es posible que observe un comportamiento inesperado en palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas. Este es un comportamiento conocido y actualmente no está previsto corregirlo.
Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve s con la primera letra de cada palabra en mayúscula. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo del comportamiento conocido con palabras que contienen apóstrofos o letras mayúsculas
Query
Response

initcapUTF8

Introducido en: v23.7.0 Al igual que initcap, initcapUTF8 convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Se asume que la cadena contiene texto válido codificado en UTF-8. Si no se cumple esta suposición, no se lanza ninguna excepción y el resultado no está definido.
Esta función no detecta el idioma; por ejemplo, para el turco, el resultado podría no ser exactamente correcto (i/İ vs. i/I). Si la longitud de la secuencia de bytes UTF-8 difiere entre las formas en mayúsculas y minúsculas de un punto de código, el resultado puede ser incorrecto para ese punto de código.
Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena de entrada. String
Valor devuelto Devuelve s con la primera letra de cada palabra en mayúscula. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

isValidASCII

Introducido en: v25.9.0 Devuelve 1 si el valor de entrada de tipo String o FixedString contiene solo bytes ASCII (0x00–0x7F); en caso contrario, 0. Está optimizado para el caso positivo (la entrada es ASCII válida). Sintaxis
Alias: isASCII Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos isValidASCII
Query

isValidUTF8

Introducido en: v20.1.0 Comprueba si la secuencia de bytes forma un texto válido codificado en UTF-8. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena cuya validez de codificación UTF-8 se comprobará. String
Valor devuelto Devuelve 1 si el conjunto de bytes constituye texto válido codificado en UTF-8; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query