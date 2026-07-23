La predicción con modelos de regresión ajustados se realiza con la función
evalMLMethod
evalMLMethod. Consulte el enlace en
linearRegression.
La stochasticLinearRegression función de agregado implementa el método de descenso de gradiente estocástico con un modelo lineal y la función de pérdida MSE. Usa
stochasticLinearRegression
evalMLMethod para hacer predicciones sobre datos nuevos.
La función de agregado stochasticLogisticRegression implementa el método de descenso de gradiente estocástico para un problema de clasificación binaria. Usa
stochasticLogisticRegression
evalMLMethod para hacer predicciones sobre datos nuevos.
Clasifica el texto de entrada mediante un modelo de Naive Bayes con n-gramas y suavizado de Laplace. El modelo debe configurarse en ClickHouse antes de usarlo. Sintaxis
naiveBayesClassifier
Argumentos
naiveBayesClassifier(model_name, input_text);
model_name— Nombre del modelo preconfigurado. String El modelo debe estar definido en los archivos de configuración de ClickHouse (ver más abajo).
input_text— Texto que se va a clasificar. String La entrada se procesa exactamente como se proporciona (se conservan las mayúsculas/minúsculas y la puntuación).
- ID de la clase predicha como un entero sin signo. UInt32 Los ID de clase corresponden a las categorías definidas durante la construcción del modelo.
SELECT naiveBayesClassifier('language', 'How are you?');
El resultado
┌─naiveBayesClassifier('language', 'How are you?')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
0 podría representar el inglés, mientras que
1 podría indicar el francés; el significado de las clases depende de los datos de entrenamiento.
Algoritmo Utiliza el algoritmo de clasificación Naive Bayes con suavizado de Laplace para manejar n-gramas no observados, a partir de probabilidades de n-gramas según esto. Características principales
Detalles de implementación
- Admite n-gramas de cualquier tamaño
- Tres modos de tokenización:
byte: Opera sobre bytes sin procesar. Cada byte es un token.
codepoint: Opera sobre valores escalares Unicode decodificados de UTF‑8. Cada punto de código es un token.
token: Divide en secuencias de espacios en blanco Unicode (regex \s+). Los tokens son subcadenas sin espacios en blanco; la puntuación forma parte del token si está adyacente (p. ej., “you?” es un solo token).
-
Puede encontrar aquí código fuente de ejemplo para crear un modelo de Naive Bayes para la detección de idiomas. Además, puede encontrar aquí modelos de ejemplo y sus archivos de configuración asociados. A continuación se muestra una configuración de ejemplo para un modelo de Naive Bayes en ClickHouse:
Configuración del modelo
Parámetros de configuración
<clickhouse>
<nb_models>
<model>
<name>sentiment</name>
<path>/etc/clickhouse-server/config.d/sentiment.bin</path>
<n>2</n>
<mode>token</mode>
<alpha>1.0</alpha>
<priors>
<prior>
<class>0</class>
<value>0.6</value>
</prior>
<prior>
<class>1</class>
<value>0.4</value>
</prior>
</priors>
</model>
</nb_models>
</clickhouse>
Guía de entrenamiento del modelo Formato de archivo En formato legible para humanos, para
|Parámetro
|Descripción
|Ejemplo
|Predeterminado
|name
|Identificador único del modelo
language_detection
|Obligatorio
|path
|Ruta completa al binario del modelo
/etc/clickhouse-server/config.d/language_detection.bin
|Obligatorio
|mode
|Método de tokenización:
-
byte: Secuencias de bytes
-
codepoint: Caracteres Unicode
-
token: Tokens de palabras
token
|Obligatorio
|n
|Tamaño del n-grama (modo
token):
-
1=una sola palabra
-
2=pares de palabras
-
3=tríos de palabras
2
|Obligatorio
|alpha
|Factor de suavizado de Laplace utilizado durante la clasificación para tratar n-gramas que no aparecen en el modelo
0.5
1.0
|priors
|Probabilidades de clase (% de los documentos que pertenecen a una clase)
|60 % clase 0, 40 % clase 1
|Distribución uniforme
n=1 y el modo
token, el modelo podría verse así:
Para
<class_id> <n-gram> <count>
0 excellent 15
1 refund 28
n=3 y en modo
codepoint, podría verse así:
El formato legible para humanos no lo usa ClickHouse directamente; debe convertirse al formato binario descrito a continuación. Detalles del formato binario Cada n-gram se almacena como:
<class_id> <n-gram> <count>
0 exc 15
1 ref 28
class_idde 4 bytes (UInt, little-endian)
- Longitud en bytes de
n-gramde 4 bytes (UInt, little-endian)
- Bytes sin procesar de
n-gram
countde 4 bytes (UInt, little-endian)
mode y
n. Los siguientes pasos describen este preprocesamiento:
-
Añada marcadores de límite al inicio y al final de cada documento según el modo de tokenización:
- Byte:
0x01(inicio),
0xFF(fin)
- Codepoint:
U+10FFFE(inicio),
U+10FFFF(fin)
- Token:
<s>(inicio),
</s>(fin)
(n - 1)tokens tanto al principio como al final del documento.
- Byte:
-
Example para
n=3en modo
token:
- Documento:
"ClickHouse is fast"
- Se procesa como:
<s> <s> ClickHouse is fast </s> </s>
- Trigramas generados:
<s> <s> ClickHouse
<s> ClickHouse is
ClickHouse is fast
is fast </s>
fast </s> </s>
-
- Documento:
byte y
codepoint, puede resultar conveniente tokenizar primero el documento en tokens (una lista de
bytes para el modo
byte y una lista de puntos de código para el modo
codepoint). Luego, añada
n - 1 tokens de inicio al principio y
n - 1 tokens de fin al final del documento. Por último, genere los n-gramas y escríbalos en el archivo serializado.
Introducido en: v20.1.0 Aplica un modelo de aprendizaje automático entrenado a las variables de entrada para generar predicciones. Sintaxis
evalMLMethod
Argumentos
evalMLMethod(model, x1[, x2, ...])
model— El modelo de aprendizaje automático entrenado.
AggregateFunctionState
x1, x2, ...— Valores de las características para la predicción.
Float*o
(U)Int*
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
evalMLMethod(model, trip_distance),
total_amount
FROM trips
LEFT JOIN models ON year = toYear(pickup_datetime)
LIMIT 5
Response
┌─evalMLMethod(model, trip_distance)─┬─total_amount─┐
│ 8.087692004204174 │ 5.4 │
│ 7.861181608305352 │ 4.6 │
│ 26.661544467907536 │ 23.4 │
│ 8.767223191900637 │ 5.8 │
│ 10.80581675499003 │ 9 │
└────────────────────────────────────┴──────────────┘
Introducido en: v25.11.0 Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario
naiveBayesClassifier
NAIVE_BAYES. Devuelve el mismo valor de clase predicho que
dictGet(dictionary_name, class_attribute, input_text), donde class_attribute es el nombre del atributo de etiqueta de clase configurado en el layout del diccionario. A diferencia de
dictGet, el tipo del resultado siempre es
UInt32 en lugar del tipo declarado del atributo de clase, y
input_text debe ser un
String (no se aplica ninguna conversión del tipo de clave).
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
naiveBayesClassifier(dictionary_name, input_text)
dictionary_name— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES.
String
input_text— Texto que se va a clasificar.
String
UInt32
Ejemplos
Clasificar texto
Query
SELECT naiveBayesClassifier('model', 'some text');
Response
0
Introducido en: v26.7.0 Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario
naiveBayesClassifierWithAllProbs
NAIVE_BAYES y devuelve todas las clases con sus probabilidades, ordenadas de mayor a menor probabilidad.
Sintaxis
Esta función es no determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
naiveBayesClassifierWithAllProbs(dictionary_name, input_text)
dictionary_name— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES.
String
input_text— Texto que se va a clasificar.
String
Array(Tuple(UInt32, Float64))
Ejemplos
Todas las probabilidades de clase
Query
SELECT naiveBayesClassifierWithAllProbs('model', 'some text');
Response
[(0,0.85),(1,0.15)]
Introducido en: v26.7.0 Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario
naiveBayesClassifierWithProb
NAIVE_BAYES y devuelve la clase predicha junto con su probabilidad.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
naiveBayesClassifierWithProb(dictionary_name, input_text)
dictionary_name— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES.
String
input_text— Texto para clasificar.
String
Tuple(UInt32, Float64)
Ejemplos
Clasificación con probabilidad
Query
SELECT naiveBayesClassifierWithProb('model', 'some text');
Response
(0,0.85)