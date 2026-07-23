La predicción con modelos de regresión ajustados se realiza con la función evalMLMethod . Consulte el enlace en linearRegression .

evalMLMethod para hacer predicciones sobre datos nuevos. La stochasticLinearRegression función de agregado implementa el método de descenso de gradiente estocástico con un modelo lineal y la función de pérdida MSE. Usapara hacer predicciones sobre datos nuevos.

evalMLMethod para hacer predicciones sobre datos nuevos. La función de agregado stochasticLogisticRegression implementa el método de descenso de gradiente estocástico para un problema de clasificación binaria. Usapara hacer predicciones sobre datos nuevos.

Clasifica el texto de entrada mediante un modelo de Naive Bayes con n-gramas y suavizado de Laplace. El modelo debe configurarse en ClickHouse antes de usarlo.

Sintaxis

naiveBayesClassifier(model_name, input_text);

Argumentos

model_name — Nombre del modelo preconfigurado. String El modelo debe estar definido en los archivos de configuración de ClickHouse (ver más abajo).

— Nombre del modelo preconfigurado. String El modelo debe estar definido en los archivos de configuración de ClickHouse (ver más abajo). input_text — Texto que se va a clasificar. String La entrada se procesa exactamente como se proporciona (se conservan las mayúsculas/minúsculas y la puntuación).

Valor devuelto

ID de la clase predicha como un entero sin signo. UInt32 Los ID de clase corresponden a las categorías definidas durante la construcción del modelo.

Ejemplo

Clasifica un texto con un modelo de detección de idioma:

SELECT naiveBayesClassifier( 'language' , 'How are you?' );

┌─naiveBayesClassifier('language', 'How are you?')─┐ │ 0 │ └──────────────────────────────────────────────────┘

El resultado 0 podría representar el inglés, mientras que 1 podría indicar el francés; el significado de las clases depende de los datos de entrenamiento.

​ Detalles de implementación

Algoritmo Utiliza el algoritmo de clasificación Naive Bayes con Utiliza el algoritmo de clasificación Naive Bayes con suavizado de Laplace para manejar n-gramas no observados, a partir de probabilidades de n-gramas según esto

Características principales

Admite n-gramas de cualquier tamaño

Tres modos de tokenización: byte : Opera sobre bytes sin procesar. Cada byte es un token. codepoint : Opera sobre valores escalares Unicode decodificados de UTF‑8. Cada punto de código es un token. token : Divide en secuencias de espacios en blanco Unicode (regex \s+). Los tokens son subcadenas sin espacios en blanco; la puntuación forma parte del token si está adyacente (p. ej., “you?” es un solo token).



​ Configuración del modelo

Puede encontrar aquí código fuente de ejemplo para crear un modelo de Naive Bayes para la detección de idiomas.

Además, puede encontrar aquí modelos de ejemplo y sus archivos de configuración asociados.

A continuación se muestra una configuración de ejemplo para un modelo de Naive Bayes en ClickHouse:

< clickhouse > < nb_models > < model > < name > sentiment </ name > < path > /etc/clickhouse-server/config.d/sentiment.bin </ path > < n > 2 </ n > < mode > token </ mode > < alpha > 1.0 </ alpha > < priors > < prior > < class > 0 </ class > < value > 0.6 </ value > </ prior > < prior > < class > 1 </ class > < value > 0.4 </ value > </ prior > </ priors > </ model > </ nb_models > </ clickhouse >

Parámetros de configuración

Parámetro Descripción Ejemplo Predeterminado name Identificador único del modelo language_detection Obligatorio path Ruta completa al binario del modelo /etc/clickhouse-server/config.d/language_detection.bin Obligatorio mode Método de tokenización:

- byte : Secuencias de bytes

- codepoint : Caracteres Unicode

- token : Tokens de palabras token Obligatorio n Tamaño del n-grama (modo token ):

- 1 =una sola palabra

- 2 =pares de palabras

- 3 =tríos de palabras 2 Obligatorio alpha Factor de suavizado de Laplace utilizado durante la clasificación para tratar n-gramas que no aparecen en el modelo 0.5 1.0 priors Probabilidades de clase (% de los documentos que pertenecen a una clase) 60 % clase 0, 40 % clase 1 Distribución uniforme

Guía de entrenamiento del modelo

Formato de archivo En formato legible para humanos, para n=1 y el modo token , el modelo podría verse así:

<class_id> <n-gram> <count> 0 excellent 15 1 refund 28

Para n=3 y en modo codepoint , podría verse así:

<class_id> <n-gram> <count> 0 exc 15 1 ref 28

El formato legible para humanos no lo usa ClickHouse directamente; debe convertirse al formato binario descrito a continuación.

Detalles del formato binario Cada n-gram se almacena como:

class_id de 4 bytes (UInt, little-endian) Longitud en bytes de n-gram de 4 bytes (UInt, little-endian) Bytes sin procesar de n-gram count de 4 bytes (UInt, little-endian)

Requisitos de preprocesamiento Antes de crear el model a partir del corpus de documentos, estos deben preprocesarse para extraer n-gramas según los valores especificados de mode y n . Los siguientes pasos describen este preprocesamiento:

Añada marcadores de límite al inicio y al final de cada documento según el modo de tokenización: Byte : 0x01 (inicio), 0xFF (fin)

: (inicio), (fin) Codepoint : U+10FFFE (inicio), U+10FFFF (fin)

: (inicio), (fin) Token: <s> (inicio), </s> (fin) Nota: Se añaden (n - 1) tokens tanto al principio como al final del documento. Example para n=3 en modo token : Documento: "ClickHouse is fast"

Se procesa como: <s> <s> ClickHouse is fast </s> </s>

Trigramas generados: <s> <s> ClickHouse <s> ClickHouse is ClickHouse is fast is fast </s> fast </s> </s>



Para simplificar la creación del modelo para los modos byte y codepoint , puede resultar conveniente tokenizar primero el documento en tokens (una lista de byte s para el modo byte y una lista de puntos de código para el modo codepoint ). Luego, añada n - 1 tokens de inicio al principio y n - 1 tokens de fin al final del documento. Por último, genere los n-gramas y escríbalos en el archivo serializado.

Introducido en: v20.1.0

Aplica un modelo de aprendizaje automático entrenado a las variables de entrada para generar predicciones.

Sintaxis

evalMLMethod(model, x1[, x2, ...])

Argumentos

model — El modelo de aprendizaje automático entrenado. AggregateFunctionState

— El modelo de aprendizaje automático entrenado. x1, x2, ... — Valores de las características para la predicción. Float* o (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve el valor predicho en función del modelo entrenado. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT evalMLMethod(model, trip_distance), total_amount FROM trips LEFT JOIN models ON year = toYear(pickup_datetime) LIMIT 5

Response ┌─evalMLMethod(model, trip_distance)─┬─total_amount─┐ │ 8.087692004204174 │ 5.4 │ │ 7.861181608305352 │ 4.6 │ │ 26.661544467907536 │ 23.4 │ │ 8.767223191900637 │ 5.8 │ │ 10.80581675499003 │ 9 │ └────────────────────────────────────┴──────────────┘

Introducido en: v25.11.0

dictGet(dictionary_name, class_attribute, input_text) , donde class_attribute es el nombre del atributo de etiqueta de clase configurado en el dictGet , el tipo del resultado siempre es UInt32 en lugar del tipo declarado del atributo de clase, y input_text debe ser un String (no se aplica ninguna conversión del tipo de clave). Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario NAIVE_BAYES . Devuelve el mismo valor de clase predicho que, donde class_attribute es el nombre del atributo de etiqueta de clase configurado en el layout del diccionario. A diferencia de, el tipo del resultado siempre esen lugar del tipo declarado del atributo de clase, ydebe ser un(no se aplica ninguna conversión del tipo de clave).

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

naiveBayesClassifier(dictionary_name, input_text)

Argumentos

dictionary_name — Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. String

— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. input_text — Texto que se va a clasificar. String

Valor devuelto

ID de la clase predicha. UInt32

Ejemplos

Clasificar texto

Query SELECT naiveBayesClassifier( 'model' , 'some text' );

Response 0

Introducido en: v26.7.0

Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario NAIVE_BAYES y devuelve todas las clases con sus probabilidades, ordenadas de mayor a menor probabilidad.

Esta función es no determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.

Sintaxis

naiveBayesClassifierWithAllProbs(dictionary_name, input_text)

Argumentos

dictionary_name — Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. String

— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. input_text — Texto que se va a clasificar. String

Valor devuelto

Array de tuplas (class_id, probability), ordenadas de la más probable a la menos probable. Array(Tuple(UInt32, Float64))

Ejemplos

Todas las probabilidades de clase

Query SELECT naiveBayesClassifierWithAllProbs( 'model' , 'some text' );

Response [(0,0.85),(1,0.15)]

Introducido en: v26.7.0

Clasifica el texto de entrada mediante un diccionario NAIVE_BAYES y devuelve la clase predicha junto con su probabilidad.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.

Sintaxis

naiveBayesClassifierWithProb(dictionary_name, input_text)

Argumentos

dictionary_name — Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. String

— Nombre de un diccionario con el layout NAIVE_BAYES. input_text — Texto para clasificar. String

Valor devuelto

Ejemplos

Clasificación con probabilidad

Query SELECT naiveBayesClassifierWithProb( 'model' , 'some text' );