La siguiente documentación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v23.3.0 Esta función extrae el timestamp de un ULID. Sintaxis
ULIDStringToDateTime
Argumentos
ULIDStringToDateTime(ulid[, timezone])
ulid— ULID de entrada.
Stringo
FixedString(26)
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria del valor devuelto.
String
DateTime64(3)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')
Response
┌─ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')─┐
│ 2022-12-28 00:40:37.616 │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.2.0 Genera un Identificador Lexicográficamente Ordenable y Universalmente Único (ULID).
generateULID
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
generateULID([x])
x— Opcional. Una expresión que produce cualquiera de los tipos de datos admitidos. El valor resultante se descarta, pero la propia expresión se usa para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta.
Any
FixedString(26)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT generateULID()
Ejemplo de uso cuando sea necesario generar varios valores en una fila
Response
┌─generateULID()─────────────┐
│ 01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT generateULID(1), generateULID(2)
Response
┌─generateULID(1)────────────┬─generateULID(2)────────────┐
│ 01GNB2SGG4RHKVNT9ZGA4FFMNP │ 01GNB2SGG4V0HMQVH4VBVPSSRB │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘