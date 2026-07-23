Documentación sobre las funciones para trabajar con ULID

Funciones para trabajar con ULID

La siguiente documentación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v23.3.0

Esta función extrae el timestamp de un ULID

Sintaxis

ULIDStringToDateTime(ulid[, timezone])

Argumentos

ulid — ULID de entrada. String o FixedString(26)

— ULID de entrada. o timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria del valor devuelto. String

Valor devuelto

Marca temporal con precisión de milisegundos. DateTime64(3)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ULIDStringToDateTime( '01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R' )

Response ┌─ULIDStringToDateTime('01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R')─┐ │ 2022-12-28 00:40:37.616 │ └────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.2.0

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

generateULID([x])

Argumentos

x — Opcional. Una expresión que produce cualquiera de los tipos de datos admitidos. El valor resultante se descarta, pero la propia expresión se usa para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT generateULID()

Response ┌─generateULID()─────────────┐ │ 01GNB2S2FGN2P93QPXDNB4EN2R │ └────────────────────────────┘

Ejemplo de uso cuando sea necesario generar varios valores en una fila

Query SELECT generateULID( 1 ), generateULID( 2 )

Response ┌─generateULID(1)────────────┬─generateULID(2)────────────┐ │ 01GNB2SGG4RHKVNT9ZGA4FFMNP │ 01GNB2SGG4V0HMQVH4VBVPSSRB │ └────────────────────────────┴────────────────────────────┘