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La siguiente documentación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions.

ULIDStringToDateTime

Introducido en: v23.3.0 Esta función extrae el timestamp de un ULID. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Marca temporal con precisión de milisegundos. DateTime64(3) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

generateULID

Introducido en: v23.2.0 Genera un Identificador Lexicográficamente Ordenable y Universalmente Único (ULID).
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • x — Opcional. Una expresión que produce cualquiera de los tipos de datos admitidos. El valor resultante se descarta, pero la propia expresión se usa para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta. Any
Valor devuelto Devuelve un ULID. FixedString(26) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo de uso cuando sea necesario generar varios valores en una fila
Query
Response

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026