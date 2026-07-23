Documentación de las funciones para generar números aleatorios

Todas las funciones de esta sección aceptan cero o un argumento. El único propósito del argumento (si se proporciona) es evitar la eliminación de subexpresiones comunes , de modo que dos ejecuciones distintas de la misma función aleatoria dentro de una fila devuelvan valores aleatorios diferentes.

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Los números aleatorios se generan mediante algoritmos no criptográficos.

La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v20.5.0

Invierte los bits de la cadena de entrada s , con una probabilidad p para cada bit.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

fuzzBits(s, p)

Argumentos

s — String o FixedString sobre el que se realiza el fuzzing de bits en String o FixedString

— o sobre el que se realiza el fuzzing de bits en o p — Probabilidad de invertir cada bit, como un número entre 0.0 y 1.0 Float*

Valor devuelto

s : String o FixedString Devuelve una cadena con fuzzing del mismo tipo que

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fuzzBits(materialize( 'abacaba' ), 0 . 1 ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)─┐ │ abaaaja │ │ a*cjab+ │ │ aeca2A │ └───────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un número UInt32 aleatorio con distribución uniforme.

Utiliza un generador congruencial lineal con un estado inicial obtenido del sistema, lo que significa que, aunque parece aleatorio, no es verdaderamente aleatorio y puede resultar predecible si se conoce el estado inicial. En los casos en que la aleatoriedad real sea crucial, considere usar métodos alternativos, como llamadas a nivel del sistema o la integración con bibliotecas externas.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

rand ([x])

Alias: rand32

Argumentos

x — Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

UInt32 . UInt32 Devuelve un número aleatorio de tipo

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT rand ();

Response 1569354847

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un número UInt64 aleatorio con distribución uniforme.

Utiliza un generador congruencial lineal con un estado inicial obtenido del sistema, lo que significa que, aunque parece aleatorio, no es realmente aleatorio y puede ser predecible si se conoce el estado inicial. En situaciones en las que la verdadera aleatoriedad sea crucial, considere usar métodos alternativos, como llamadas a nivel de sistema o la integración con bibliotecas externas.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

rand64([x])

Argumentos

x — Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio UInt64 con distribución uniforme. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT rand64();

Response 15030268859237645412

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución de Bernoulli

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randBernoulli(probability[, x])

Argumentos

probability — La probabilidad de éxito, expresada como un valor entre 0 y 1 . Float64

— La probabilidad de éxito, expresada como un valor entre y . x — Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada de función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Float64 obtenido de la distribución de Bernoulli especificada. Devuelve un número aleatorioobtenido de la distribución de Bernoulli especificada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randBernoulli(. 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randBernoulli(0.75)─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución binomial

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randBinomial(experiments, probability[, x])

Argumentos

experiments — El número de experimentos UInt64

— El número de experimentos probability — La probabilidad de éxito en cada experimento, como un valor entre 0 y 1 Float64

— La probabilidad de éxito en cada experimento, como un valor entre y x — Opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución binomial especificada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randBinomial( 100 , . 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randBinomial(100, 0.75)─┐ │ 74 │ │ 78 │ │ 76 │ │ 77 │ │ 80 │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v22.11.0

Devuelve un número Float64 aleatorio con distribución uniforme entre 0 (incluido) y 1 (excluido).

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randCanonical([x])

Argumentos

x — Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randCanonical();

Response 0.345217890123456

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución chi-cuadrado

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.

Sintaxis

randChiSquared(degree_of_freedom[, x])

Argumentos

degree_of_freedom — Grados de libertad. Float64

— Grados de libertad. x — Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución chi-cuadrado especificada. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randChiSquared( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randChiSquared(10)─┐ │ 10.015463656521543 │ │ 9.621799919882768 │ │ 2.71785015634699 │ │ 11.128188665931908 │ │ 4.902063104425469 │ └────────────────────┘

Introducida en: v1.1.0

Genera un único valor aleatorio que permanece constante en todas las filas de la ejecución actual de la consulta.

Esta función:

Devuelve el mismo valor aleatorio para cada fila dentro de una misma consulta

Produce valores diferentes en ejecuciones de consultas distintas

Resulta útil para aplicar semillas aleatorias o identificadores consistentes en todas las filas de un conjunto de datos

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randConstant([x])

Argumentos

x — Opcional e ignorado. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

UInt32 que contiene el mismo valor aleatorio en cada fila. Devuelve una columna de tipoque contiene el mismo valor aleatorio en cada fila. UInt32

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT randConstant() AS random_value;

Response | random_value | |--------------| | 1234567890 |

Uso con un parámetro

Query SELECT randConstant( 10 ) AS random_value;

Response | random_value | |--------------| | 9876543210 |

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución exponencial

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randExponential(lambda[, x])

Argumentos

lambda — Parámetro de tasa, o valor lambda, de la distribución Float64

— Parámetro de tasa, o valor lambda, de la distribución x — Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución exponencial especificada. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randExponential( 1 / 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randExponential(divide(1, 10))─┐ │ 44.71628934340778 │ │ 4.211013337903262 │ │ 10.809402553207766 │ │ 15.63959406553284 │ │ 1.8148392319860158 │ └────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución F

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randFisherF(d1, d2[, x])

Argumentos

d1 — grado de libertad d1 en X = (S1 / d1) / (S2 / d2) . Float64

— grado de libertad en . d2 — grado de libertad d2 en X = (S1 / d1) / (S2 / d2) . Float64

— grado de libertad en . x — Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando se utiliza la misma llamada a función varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución F especificada Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randFisherF( 10 , 3 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randFisherF(10, 20)─┐ │ 0.7204609609506184 │ │ 0.9926258472572916 │ │ 1.4010752726735863 │ │ 0.34928401507025556 │ │ 1.8216216009473598 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución log-normal

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randLogNormal(mean, stddev[, x])

Argumentos

mean — El valor medio de la distribución. Float64

— El valor medio de la distribución. stddev — La desviación estándar de la distribución. Float64

— La desviación estándar de la distribución. x — Es opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución log-normal especificada. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randLogNormal( 100 , 5 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randLogNormal(100, 5)─┐ │ 1.295699673937363e48 │ │ 9.719869109186684e39 │ │ 6.110868203189557e42 │ │ 9.912675872925529e39 │ │ 2.3564708490552458e42 │ └───────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución binomial negativa

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randNegativeBinomial(experiments, probability[, x])

Argumentos

experiments — El número de experimentos. UInt64

— El número de experimentos. probability — La probabilidad de fallo en cada experimento, como un valor entre 0 y 1 . [ Float64`](/reference/data-types/float)

— 0 1 Float64`](/reference/data-types/float) x — Opcional e ignorado. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución binomial negativa especificada UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randNegativeBinomial( 100 , . 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randNegativeBinomial(100, 0.75)─┐ │ 33 │ │ 32 │ │ 39 │ │ 40 │ │ 50 │ └─────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de una distribución normal

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randNormal(mean, stddev[, x])

Argumentos

mean — La media de la distribución Float64

— La media de la distribución stddev — La desviación estándar de la distribución Float64

— La desviación estándar de la distribución x — Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución normal especificada. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randNormal( 10 , 2 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌──randNormal(10, 2)─┐ │ 13.389228911709653 │ │ 8.622949707401295 │ │ 10.801887062682981 │ │ 4.5220192605895315 │ │ 10.901239123982567 │ └────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución de Poisson

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randPoisson(n[, x])

Argumentos

n — El número medio de ocurrencias. UInt64

— El número medio de ocurrencias. x — Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando se usa la misma llamada de función varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución de Poisson especificada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randPoisson( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randPoisson(10)─┐ │ 8 │ │ 8 │ │ 7 │ │ 10 │ │ 6 │ └─────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución t de Student

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.

Sintaxis

randStudentT(degree_of_freedom[, x])

Argumentos

degree_of_freedom — Grados de libertad. Float64

— Grados de libertad. x — Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de la distribución t de Student especificada. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randStudentT( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─────randStudentT(10)─┐ │ 1.2217309938538725 │ │ 1.7941971681200541 │ │ -0.28192176076784664 │ │ 0.2508897721303792 │ │ -2.7858432909761186 │ └──────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve un número Float64 aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo [ min ⁡ , max ⁡ ] [\min, \max] [ min , max ] .

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randUniform(min, max[, x])

Argumentos

min — Límite izquierdo del rango (incluido). Float64

— Límite izquierdo del rango (incluido). max — Límite derecho del rango (incluido). Float64

— Límite derecho del rango (incluido). x — Opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

min y max . Float64 Devuelve un número aleatorio con distribución uniforme en el intervalo formado por

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randUniform( 5 . 5 , 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randUniform(5.5, 10)─┐ │ 8.094978491443102 │ │ 7.3181248914450885 │ │ 7.177741903868262 │ │ 6.483347380953762 │ │ 6.122286382885112 │ └──────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Genera una cadena aleatoria de longitud fija con el número de caracteres especificado. Los caracteres devueltos no son necesariamente ASCII; es decir, puede que no sean imprimibles.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randomFixedString( length )

Argumentos

length — Longitud de la cadena en bytes. UInt*

Valor devuelto

Devuelve una cadena rellena de bytes aleatorios. FixedString

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randomFixedString( 13 ) AS rnd, toTypeName(rnd)

Response ┌─rnd────────┬─toTypeName(randomFixedString(13))─┐ │ j▒h㋖HɨZ'▒ │ FixedString(13) │ └────────────┴───────────────────────────────────┘

Introducida en: v20.1.0

Genera una cadena ASCII aleatoria con la cantidad de caracteres especificada.

Si se pasa length < 0 , el comportamiento de la función no está definido.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.

Sintaxis

randomPrintableASCII( length [, x])

Argumentos

length — Longitud de la cadena, en bytes. (U)Int*

— Longitud de la cadena, en bytes. x — Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve una cadena con caracteres ASCII imprimibles aleatorios. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT number , randomPrintableASCII( 30 ) AS str, length (str) FROM system . numbers LIMIT 3

Response ┌─number─┬─str────────────────────────────┬─length(randomPrintableASCII(30))─┐ │ 0 │ SuiCOSTvC0csfABSw=UcSzp2.`rv8x │ 30 │ │ 1 │ 1Ag NlJ &RCN:*>HVPG;PE-nO"SUFD │ 30 │ │ 2 │ /"+<"with:=LjJ Vm!c&hI*m#XTfzz │ 30 │ └────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Genera una cadena aleatoria con la cantidad especificada de caracteres. Los caracteres devueltos no son necesariamente ASCII; es decir, puede que no sean imprimibles.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randomString( length [, x])

Argumentos

length — Longitud de la cadena en bytes. (U)Int*

— Longitud de la cadena en bytes. x — Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta. Any

Valor devuelto

Devuelve una cadena rellena de bytes aleatorios. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randomString( 5 ) AS str FROM numbers( 2 )

Response ��� �v6B�

Introducido en: v20.5.0

Genera una cadena UTF-8 aleatoria con el número especificado de puntos de código. No se devuelven puntos de código de planos no asignados (planos 4 a 13). Es posible que el cliente que interactúa con el servidor ClickHouse no pueda mostrar correctamente la cadena UTF-8 generada.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

randomStringUTF8( length )

Argumentos

length — Longitud de la cadena en puntos de código. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve una cadena compuesta por puntos de código UTF-8 aleatorios. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT randomStringUTF8( 13 )