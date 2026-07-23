Los números aleatorios se generan mediante algoritmos no criptográficos.
La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v20.5.0 Invierte los bits de la cadena de entrada
fuzzBits
s, con una probabilidad
p para cada bit.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
fuzzBits(s, p)
s—
Stringo
FixedStringsobre el que se realiza el fuzzing de bits en
Stringo
FixedString
p— Probabilidad de invertir cada bit, como un número entre
0.0y
1.0
Float*
s:
String o
FixedString
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)
FROM numbers(3)
Response
┌─fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)─┐
│ abaaaja │
│ a*cjab+ │
│ aeca2A │
└───────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número
rand
UInt32 aleatorio con distribución uniforme.
Utiliza un generador congruencial lineal con un estado inicial obtenido del sistema, lo que significa que, aunque parece aleatorio, no es verdaderamente aleatorio y puede resultar predecible si se conoce el estado inicial.
En los casos en que la aleatoriedad real sea crucial, considere usar métodos alternativos, como llamadas a nivel del sistema o la integración con bibliotecas externas.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
rand([x])
rand32
Argumentos
x— Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta.
Any
UInt32.
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT rand();
Response
1569354847
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número
rand64
UInt64 aleatorio con distribución uniforme.
Utiliza un generador congruencial lineal con un estado inicial obtenido del sistema, lo que significa que, aunque parece aleatorio, no es realmente aleatorio y puede ser predecible si se conoce el estado inicial.
En situaciones en las que la verdadera aleatoriedad sea crucial, considere usar métodos alternativos, como llamadas a nivel de sistema o la integración con bibliotecas externas.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
rand64([x])
x— Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT rand64();
Response
15030268859237645412
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución de Bernoulli.
randBernoulli
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randBernoulli(probability[, x])
probability— La probabilidad de éxito, expresada como un valor entre
0y
1.
Float64
x— Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada de función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
Float64 obtenido de la distribución de Bernoulli especificada.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randBernoulli(.75) FROM numbers(5)
Response
┌─randBernoulli(0.75)─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución binomial.
randBinomial
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randBinomial(experiments, probability[, x])
experiments— El número de experimentos
UInt64
probability— La probabilidad de éxito en cada experimento, como un valor entre
0y
1
Float64
x— Opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randBinomial(100, .75) FROM numbers(5)
Response
┌─randBinomial(100, 0.75)─┐
│ 74 │
│ 78 │
│ 76 │
│ 77 │
│ 80 │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v22.11.0 Devuelve un número
randCanonical
Float64 aleatorio con distribución uniforme entre
0 (incluido) y
1 (excluido).
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randCanonical([x])
x— Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randCanonical();
Response
0.345217890123456
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución chi-cuadrado.
randChiSquared
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Argumentos
randChiSquared(degree_of_freedom[, x])
degree_of_freedom— Grados de libertad.
Float64
x— Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randChiSquared(10) FROM numbers(5)
Response
┌─randChiSquared(10)─┐
│ 10.015463656521543 │
│ 9.621799919882768 │
│ 2.71785015634699 │
│ 11.128188665931908 │
│ 4.902063104425469 │
└────────────────────┘
Introducida en: v1.1.0 Genera un único valor aleatorio que permanece constante en todas las filas de la ejecución actual de la consulta. Esta función:
randConstant
- Devuelve el mismo valor aleatorio para cada fila dentro de una misma consulta
- Produce valores diferentes en ejecuciones de consultas distintas
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randConstant([x])
x— Opcional e ignorado. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta.
Any
UInt32 que contiene el mismo valor aleatorio en cada fila.
UInt32
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT randConstant() AS random_value;
Uso con un parámetro
Response
| random_value |
|--------------|
| 1234567890 |
Query
SELECT randConstant(10) AS random_value;
Response
| random_value |
|--------------|
| 9876543210 |
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución exponencial.
randExponential
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randExponential(lambda[, x])
lambda— Parámetro de tasa, o valor lambda, de la distribución
Float64
x— Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randExponential(1/10) FROM numbers(5)
Response
┌─randExponential(divide(1, 10))─┐
│ 44.71628934340778 │
│ 4.211013337903262 │
│ 10.809402553207766 │
│ 15.63959406553284 │
│ 1.8148392319860158 │
└────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución F.
randFisherF
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randFisherF(d1, d2[, x])
d1— grado de libertad
d1en
X = (S1 / d1) / (S2 / d2).
Float64
d2— grado de libertad
d2en
X = (S1 / d1) / (S2 / d2).
Float64
x— Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando se utiliza la misma llamada a función varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randFisherF(10, 3) FROM numbers(5)
Response
┌─randFisherF(10, 20)─┐
│ 0.7204609609506184 │
│ 0.9926258472572916 │
│ 1.4010752726735863 │
│ 0.34928401507025556 │
│ 1.8216216009473598 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución log-normal.
randLogNormal
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randLogNormal(mean, stddev[, x])
mean— El valor medio de la distribución.
Float64
stddev— La desviación estándar de la distribución.
Float64
x— Es opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a la función se usa varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randLogNormal(100, 5) FROM numbers(5)
Response
┌─randLogNormal(100, 5)─┐
│ 1.295699673937363e48 │
│ 9.719869109186684e39 │
│ 6.110868203189557e42 │
│ 9.912675872925529e39 │
│ 2.3564708490552458e42 │
└───────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución binomial negativa.
randNegativeBinomial
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randNegativeBinomial(experiments, probability[, x])
experiments— El número de experimentos.
UInt64
probability—
La probabilidad de fallo en cada experimento, como un valor entre0
y1
. [Float64`](/reference/data-types/float)
x— Opcional e ignorado. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randNegativeBinomial(100, .75) FROM numbers(5)
Response
┌─randNegativeBinomial(100, 0.75)─┐
│ 33 │
│ 32 │
│ 39 │
│ 40 │
│ 50 │
└─────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número aleatorio de tipo Float64 obtenido de una distribución normal.
randNormal
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randNormal(mean, stddev[, x])
mean— La media de la distribución
Float64
stddev— La desviación estándar de la distribución
Float64
x— Opcional; se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randNormal(10, 2) FROM numbers(5)
Response
┌──randNormal(10, 2)─┐
│ 13.389228911709653 │
│ 8.622949707401295 │
│ 10.801887062682981 │
│ 4.5220192605895315 │
│ 10.901239123982567 │
└────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución de Poisson.
randPoisson
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randPoisson(n[, x])
n— El número medio de ocurrencias.
UInt64
x— Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando se usa la misma llamada de función varias veces en una consulta.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randPoisson(10) FROM numbers(5)
Response
┌─randPoisson(10)─┐
│ 8 │
│ 8 │
│ 7 │
│ 10 │
│ 6 │
└─────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio obtenido de una distribución t de Student.
randStudentT
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Argumentos
randStudentT(degree_of_freedom[, x])
degree_of_freedom— Grados de libertad.
Float64
x— Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta.
Any
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randStudentT(10) FROM numbers(5)
Response
┌─────randStudentT(10)─┐
│ 1.2217309938538725 │
│ 1.7941971681200541 │
│ -0.28192176076784664 │
│ 0.2508897721303792 │
│ -2.7858432909761186 │
└──────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve un número Float64 aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo .
randUniform
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randUniform(min, max[, x])
min— Límite izquierdo del rango (incluido).
Float64
max— Límite derecho del rango (incluido).
Float64
x— Opcional y se ignora. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se usa varias veces en una consulta.
Any
min y
max.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randUniform(5.5, 10) FROM numbers(5)
Response
┌─randUniform(5.5, 10)─┐
│ 8.094978491443102 │
│ 7.3181248914450885 │
│ 7.177741903868262 │
│ 6.483347380953762 │
│ 6.122286382885112 │
└──────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Genera una cadena aleatoria de longitud fija con el número de caracteres especificado. Los caracteres devueltos no son necesariamente ASCII; es decir, puede que no sean imprimibles.
randomFixedString
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randomFixedString(length)
length— Longitud de la cadena en bytes.
UInt*
FixedString
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randomFixedString(13) AS rnd, toTypeName(rnd)
Response
┌─rnd────────┬─toTypeName(randomFixedString(13))─┐
│ j▒h㋖HɨZ'▒ │ FixedString(13) │
└────────────┴───────────────────────────────────┘
Introducida en: v20.1.0 Genera una cadena ASCII aleatoria con la cantidad de caracteres especificada. Si se pasa
randomPrintableASCII
length < 0, el comportamiento de la función no está definido.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
randomPrintableASCII(length[, x])
length— Longitud de la cadena, en bytes.
(U)Int*
x— Opcional y se ignora. El único propósito del argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT number, randomPrintableASCII(30) AS str, length(str) FROM system.numbers LIMIT 3
Response
┌─number─┬─str────────────────────────────┬─length(randomPrintableASCII(30))─┐
│ 0 │ SuiCOSTvC0csfABSw=UcSzp2.`rv8x │ 30 │
│ 1 │ 1Ag NlJ &RCN:*>HVPG;PE-nO"SUFD │ 30 │
│ 2 │ /"+<"with:=LjJ Vm!c&hI*m#XTfzz │ 30 │
└────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Genera una cadena aleatoria con la cantidad especificada de caracteres. Los caracteres devueltos no son necesariamente ASCII; es decir, puede que no sean imprimibles.
randomString
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randomString(length[, x])
length— Longitud de la cadena en bytes.
(U)Int*
x— Opcional e ignorado. El único propósito de este argumento es evitar la eliminación de subexpresiones comunes cuando la misma llamada a función se utiliza varias veces en una consulta.
Any
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randomString(5) AS str FROM numbers(2)
Response
���
�v6B�
Introducido en: v20.5.0 Genera una cadena UTF-8 aleatoria con el número especificado de puntos de código. No se devuelven puntos de código de planos no asignados (planos 4 a 13). Es posible que el cliente que interactúa con el servidor ClickHouse no pueda mostrar correctamente la cadena UTF-8 generada.
randomStringUTF8
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
randomStringUTF8(length)
length— Longitud de la cadena en puntos de código.
(U)Int*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT randomStringUTF8(13)
Response
┌─randomStringUTF8(13)─┐
│ 𲉗𩍄ԍ╃𑄅 │
└──────────────────────┘