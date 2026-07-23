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Descripción general

Las funciones aritméticas se aplican a cualquier par de operandos de tipo UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64, Float32 o Float64. Antes de realizar la operación, ambos operandos se convierten al tipo de resultado. El tipo de resultado se determina de la siguiente manera (a menos que se especifique lo contrario en la documentación de la función que aparece a continuación):
  • Si ambos operandos tienen hasta 32 bits, el tamaño del tipo de resultado será el del siguiente tipo de mayor tamaño después del mayor de los dos operandos (promoción de tamaño de enteros). Por ejemplo, UInt8 + UInt16 = UInt32 o Float32 * Float32 = Float64.
  • Si uno de los operandos tiene 64 bits o más, el tamaño del tipo de resultado será el mismo que el del mayor de los dos operandos. Por ejemplo, UInt32 + UInt128 = UInt128 o Float32 * Float64 = Float64.
  • Si uno de los operandos es con signo, el tipo de resultado también será con signo; en caso contrario, será sin signo. Por ejemplo, UInt32 * Int32 = Int64 o UInt32 * UInt32 = UInt64.
Estas reglas garantizan que el tipo de resultado será el tipo más pequeño capaz de representar todos los resultados posibles. Aunque esto introduce un riesgo de desbordamiento cerca de los límites del rango de valores, garantiza que los cálculos se realicen rápidamente utilizando el ancho nativo máximo de enteros de 64 bits. Este comportamiento también garantiza la compatibilidad con muchas otras bases de datos que ofrecen enteros de 64 bits (BIGINT) como el mayor tipo entero. Ejemplo:
Los desbordamientos se producen de la misma forma que en C++.

abs

Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor absoluto de x. No tiene efecto si x es de tipo sin signo. Si x es de tipo con signo, devuelve un número sin signo. Sintaxis
Argumentos
  • x — Valor del que se obtiene el valor absoluto
Valor devuelto El valor absoluto de x Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

avg2

Introducido en: v25.11.0 Calcula y devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados. Admite tipos numéricos y temporales. Sintaxis
Argumentos
  • x1, x2] — Acepta dos valores para promediarlos.
Valor devuelto Devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados, expresado en el tipo compatible de mayor tamaño. Ejemplos Tipos numéricos
Query
Response
Tipos decimales
Query
Response
Tipos de dato Date
Query
Response
Tipos de DateTime
Query
Response
Tipos Time64
Query
Response

byteSwap

Introducido en: v23.10.0 Invierte los bytes de un entero, es decir, cambia su endianness. El ejemplo siguiente puede desglosarse de la siguiente manera:
  1. Convierta el entero en base 10 a su formato hexadecimal equivalente en orden big-endian; es decir, 3351772109 -> C7 C7 FB CD (4 bytes)
  2. Invierta los bytes; es decir, C7 C7 FB CD -> CD FB C7 C7
  3. Convierta el resultado de nuevo en un entero asumiendo el orden big-endian; es decir, CD FB C7 C7 -> 3455829959 Un caso de uso de esta función es invertir direcciones IPv4:
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve x con los bytes en orden inverso. (U)Int* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
8 bits
Query
Response
16 bits
Query
Response
32 bits
Query
Response
64 bits
Query
Response

divide

Introducido en: v1.1.0 Calcula el cociente de dos valores, a y b. El tipo de resultado siempre es Float64. La función intDiv proporciona la división entera.
La división por 0 devuelve inf, -inf o nan.
Sintaxis
Argumentos
  • x — Dividendo - y — Divisor
Valor devuelto El cociente de x entre y Ejemplos División de dos números
Query
Response
División por cero
Query
Response

divideDecimal

Introducido en: v22.12.0 Realiza la división de dos números decimales. El valor resultante será de tipo Decimal256. La escala del resultado puede especificarse explícitamente mediante el argumento result_scale (un Integer constante en el rango [0, 76]). Si no se especifica, la escala del resultado será la escala máxima de los argumentos proporcionados.
Esta función es significativamente más lenta que divide. Si realmente no necesita precisión controlada y/o necesita un cálculo rápido, considere usar divide.
Sintaxis
Argumentos
  • x — Primer valor: Decimal. - y — Segundo valor: Decimal. - result_scale — Escala del resultado. Tipo Int/UInt.
Valor devuelto El resultado de la división con la escala especificada. Decimal256 Ejemplos Ejemplo 1
Query
Response
Ejemplo 2
Query
Response

divideOrNull

Introducido en: v25.5.0 Igual que divide, pero devuelve NULL cuando se divide entre cero. Sintaxis
Argumentos
  • x — Dividendo - y — Divisor
Valor devuelto El cociente de x entre y, o NULL. Ejemplos División entre cero
Query
Response

gcd

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el máximo común divisor de dos valores, a y b. Se produce una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Argumentos
  • x — Primer número entero - y — Segundo número entero
Valor devuelto El máximo común divisor de x y y. Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ifNotFinite

Introducido en: v20.3.0 Comprueba si un valor de punto flotante es finito. Puede obtener un resultado similar utilizando el operador ternario: isFinite(x) ? x : y. Sintaxis
Argumentos
  • x — Valor que se comprueba para ver si es infinito. Float*
  • y — Valor alternativo. Float*
Valor devuelto
  • x si x es finito.
  • y si x no es finito.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

intDiv

Introducido en: v1.1.0 Realiza una división entera de dos valores, x entre y. En otras palabras, calcula el cociente redondeado hacia abajo al entero inferior más próximo. El resultado tiene el mismo tamaño que el dividendo (el primer parámetro). Se lanza una excepción al dividir por cero, cuando el cociente no cabe en el rango del dividendo o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Argumentos
  • x — Operando izquierdo. - y — Operando derecho.
Valor devuelto Resultado de la división entera entre x e y Ejemplos División entera de dos números de punto flotante
Query
Response
El cociente no está dentro del rango del dividendo
Query
Response

intDivOrNull

Introducido en: v25.5.0 Igual que intDiv, pero devuelve NULL al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Resultado de la división entera de x e y, o NULL. Ejemplos División entera entre cero
Query
Response
División del número negativo mínimo entre -1
Query
Response

intDivOrZero

Introducido en: v1.1.0 Igual que intDiv, pero devuelve cero al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Resultado de la división entera de a entre b, o cero. Ejemplos División entera por cero
Query
Response
Dividir el número negativo mínimo entre -1
Query
Response

isFinite

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 1 si el argumento Float32 o Float64, o BFloat16 no es infinito ni es NaN; de lo contrario, esta función devuelve 0. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto 1 si x no es infinito ni NaN; en caso contrario, 0. Ejemplos Comprobar si un número es finito
Query
Response

isInfinite

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 1 si el argumento de tipo Float32 o Float64, o BFloat16 es infinito; en caso contrario, esta función devuelve 0. Tenga en cuenta que también se devuelve 0 para un NaN. Sintaxis
Argumentos
  • x — Número que se comprueba para determinar si es infinito. Float* o BFloat16
Valor devuelto 1 si x es infinito; de lo contrario, 0 (también para NaN). Ejemplos Comprobar si un número es infinito
Query
Response

isNaN

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 1 si el argumento de tipo Float32 o Float64, o BFloat16, es NaN; de lo contrario, devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • x — Argumento que se evalúa para determinar si es NaN. Float* o BFloat16
Valor devuelto 1 si es NaN; de lo contrario, 0 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

lcm

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el mínimo común múltiplo de dos valores x e y. Se produce una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el mínimo común múltiplo de x e y. (U)Int* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

max2

Introducida en: v21.11.0 Devuelve el valor mayor de dos valores numéricos x e y. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el mayor de los valores x e y. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

midpoint

Introducido en: v25.11.0 Calcula y devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados. Admite tipos numéricos y temporales. Sintaxis
Argumentos
  • x1[, x2, ...] — Acepta un solo valor o varios para calcular el promedio.
Valor devuelto Devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados, convertido al tipo compatible de mayor tamaño. Ejemplos Tipos numéricos
Query
Response
Tipos decimales
Query
Response
Tipos de Date
Query
Response
Tipos de DateTime
Query
Response
Tipos de Time64
Query
Response

min2

Introducido en: v21.11.0 Devuelve el más pequeño de dos valores numéricos, x e y. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el menor valor entre x e y. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

minus

Introducido en: v1.1.0 Calcula la diferencia entre dos valores, a y b. El resultado siempre tiene signo. Al igual que con plus, es posible restar un entero de una fecha o de una fecha con hora. Además, se admite la resta entre fechas con hora, lo que da como resultado la diferencia de tiempo entre ambas. Sintaxis
Argumentos
  • x — Minuendo. - y — Sustraendo.
Valor devuelto x menos y Ejemplos Resta de dos números
Query
Response
Resta entre un entero y una fecha
Query
Response

modulo

Introducido en: v1.1.0 Calcula el resto de la división de dos valores, a entre b. El tipo de resultado es un entero si ambas entradas son enteras. Si una de las entradas es un número de coma flotante, el tipo de resultado es Float64. El resto se calcula igual que en C++. Para los números negativos, se usa la división truncada. Se genera una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
Alias: mod Argumentos
  • a — El dividendo - b — El divisor (módulo)
Valor devuelto El resto de a % b Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

moduloLegacy

Introducido en: v1.1.0 Calcula el resto de una división. Esta es la implementación heredada de módulo que usa el operador % de C++, que puede producir resultados negativos con argumentos negativos. Esta función existe por compatibilidad retroactiva con la lógica antigua de particionado de tablas. Utilice modulo o positiveModulo para el comportamiento estándar. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resto de la división. (U)Int* o Float* Ejemplos Uso básico
Query
Response

moduloOrNull

Introducido en: v25.5.0 Calcula el resto de dividir a entre b. Es similar a la función modulo, excepto que moduloOrNull devuelve NULL cuando, de otro modo, la operación produciría una excepción de coma flotante. En el caso de argumentos de coma flotante, esto ocurre solo cuando el divisor es 0; para argumentos enteros, además cubre el caso del valor negativo mínimo módulo -1 (por ejemplo, -128 % -1 para Int8). Sintaxis
Alias: modOrNull Argumentos Valor devuelto Devuelve el resto de la división de x entre y, o NULL cuando la operación produciría una excepción de coma flotante: cuando el divisor es cero o, en el caso de argumentos enteros, al calcular el valor negativo mínimo módulo -1. Ejemplos moduloOrNull con cero
Query
Response
moduloOrNull del entero negativo mínimo con -1
Query
Response

moduloOrZero

Introducido en: v20.3.0 Como modulo, pero devuelve cero cuando el divisor es cero, en lugar de generar una excepción con la función modulo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resto de a % b, o 0 si el divisor es 0. Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

multiply

Introducido en: v1.1.0 Calcula el producto de dos valores x y y. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el producto de x e y Ejemplos Multiplicación de dos números
Query
Response

multiplyDecimal

Introducido en: v22.12.0 Realiza la multiplicación de dos valores decimales. El valor resultante será de tipo Decimal256. La escala del resultado puede especificarse explícitamente mediante el argumento result_scale (Integer constante en el rango [0, 76]). Si no se especifica, la escala del resultado será la escala máxima de los argumentos proporcionados.
Estas funciones son considerablemente más lentas que multiply. Si realmente no necesita precisión controlada o necesita un cálculo rápido, considere usar multiply
Sintaxis
Argumentos
  • a — Primer valor. Decimal
  • b — Segundo valor. Decimal
  • result_scale — Escala del resultado. (U)Int*
Valor devuelto El resultado de la multiplicación con la escala indicada. Tipo: Decimal256 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Diferencia con la multiplicación normal
Query
Response
Desbordamiento del tipo Decimal
Query
Response

negate

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor negado del argumento x. El resultado siempre es con signo. Sintaxis
Argumentos
  • x — El valor que se va a negar.
Valor devuelto Devuelve -x de x Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

plus

Introducido en: v1.1.0 Calcula la suma de dos valores x e y. Alias: x + y (operador). Es posible sumar un entero y una fecha o una fecha con hora. La primera operación aumenta el número de días de la fecha; la segunda aumenta el número de segundos de la fecha con hora. También es posible sumar una fecha y una hora. Sumar un Date y un Time produce un DateTime. Sumar un Date y un Time64, o un Date32 y un Time o Time64, produce un DateTime64. Sintaxis
Argumentos
  • x — operando izquierdo. - y — operando derecho.
Valor devuelto Devuelve la suma de x e y Ejemplos Suma de dos números
Query
Response
Sumar un entero a una fecha
Query
Response
Agregar fecha y hora
Query
Response

positiveModulo

Introducido en: v22.11.0 Calcula el resto de dividir x entre y. Es similar a la función modulo, salvo que positiveModulo siempre devuelve un número no negativo. Sintaxis
Alias: positive_modulo, pmod Argumentos Valor devuelto Devuelve la diferencia entre x y el entero más cercano, no mayor que x, que sea divisible por y. Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

positiveModuloOrNull

Introducido en: v25.5.0 Calcula el resto de dividir a entre b. Es similar a la función positiveModulo, salvo que positiveModuloOrNull devuelve NULL cuando la operación provocaría de otro modo una excepción de coma flotante. En el caso de argumentos de coma flotante, esto solo ocurre cuando el divisor es 0; para argumentos enteros, además cubre el valor negativo mínimo módulo -1 (por ejemplo, -128 % -1 para Int8). Sintaxis
Alias: positive_modulo_or_null, pmodOrNull Argumentos Valor devuelto Devuelve la diferencia entre x y el entero más cercano, no mayor que x, divisible por y, o NULL cuando la operación produciría una excepción de coma flotante: cuando el divisor es cero o, para argumentos enteros, al calcular el valor negativo mínimo módulo -1. Ejemplos positiveModuloOrNull con cero
Query
Response
positiveModuloOrNull del entero negativo mínimo dividido entre -1
Query
Response

sqr

Introducido en: v26.7.0 Calcula el cuadrado de un valor x. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el producto de x por sí mismo. Ejemplos Elevar al cuadrado un número
Query