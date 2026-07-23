Las funciones aritméticas se aplican a cualquier par de operandos de tipo
Descripción general
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64,
Float32 o
Float64.
Antes de realizar la operación, ambos operandos se convierten al tipo de resultado. El tipo de resultado se determina de la siguiente manera (a menos que se especifique
lo contrario en la documentación de la función que aparece a continuación):
- Si ambos operandos tienen hasta 32 bits, el tamaño del tipo de resultado será el del siguiente tipo de mayor tamaño después del mayor de los
dos operandos (promoción de tamaño de enteros). Por ejemplo,
UInt8 + UInt16 = UInt32o
Float32 * Float32 = Float64.
- Si uno de los operandos tiene 64 bits o más, el tamaño del tipo de resultado será el mismo que el del mayor de los dos operandos. Por
ejemplo,
UInt32 + UInt128 = UInt128o
Float32 * Float64 = Float64.
- Si uno de los operandos es con signo, el tipo de resultado también será con signo; en caso contrario, será sin signo. Por ejemplo,
UInt32 * Int32 = Int64o
UInt32 * UInt32 = UInt64.
SELECT toTypeName(0), toTypeName(0 + 0), toTypeName(0 + 0 + 0), toTypeName(0 + 0 + 0 + 0)
Los desbordamientos se producen de la misma forma que en C++.
┌─toTypeName(0)─┬─toTypeName(plus(0, 0))─┬─toTypeName(plus(plus(0, 0), 0))─┬─toTypeName(plus(plus(plus(0, 0), 0), 0))─┐
│ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │
└───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor absoluto de
abs
x. No tiene efecto si
x es de tipo sin signo. Si
x es de tipo con signo, devuelve un número sin signo.
Sintaxis
Argumentos
abs(x)
x— Valor del que se obtiene el valor absoluto
x
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT abs(-0.5)
Response
0.5
Introducido en: v25.11.0 Calcula y devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados. Admite tipos numéricos y temporales. Sintaxis
avg2
Argumentos
avg2(x1, x2])
x1, x2]— Acepta dos valores para promediarlos.
Query
SELECT avg2(toUInt8(3), 1.0) AS result, toTypeName(result) AS type;
-- El tipo devuelto es Float64 ya que el UInt8 debe promoverse a 64 bits para la comparación.
Tipos decimales
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 2 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT avg2(toDecimal32(1, 2), 2) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos de dato Date
Response
┌─result─┬─type──────────┐
│ 1.5 │ Decimal(9, 2) │
└────────┴───────────────┘
Query
SELECT avg2(toDate('2025-01-01'), toDate('2025-01-05')) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos de DateTime
Response
┌─────result─┬─type─┐
│ 2025-01-03 │ Date │
└────────────┴──────┘
Query
SELECT avg2(toDateTime('2025-01-01 00:00:00'), toDateTime('2025-01-03 12:00:00')) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos Time64
Response
┌──────────────result─┬─type─────┐
│ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │
└─────────────────────┴──────────┘
Query
SELECT avg2(toTime64('12:00:00', 0), toTime64('14:00:00', 0)) AS result, toTypeName(result) AS type;
Response
┌───result─┬─type──────┐
│ 13:00:00 │ Time64(0) │
└──────────┴───────────┘
Introducido en: v23.10.0 Invierte los bytes de un entero, es decir, cambia su endianness. El ejemplo siguiente puede desglosarse de la siguiente manera:
byteSwap
- Convierta el entero en base 10 a su formato hexadecimal equivalente en orden big-endian; es decir, 3351772109 -> C7 C7 FB CD (4 bytes)
- Invierta los bytes; es decir, C7 C7 FB CD -> CD FB C7 C7
- Convierta el resultado de nuevo en un entero asumiendo el orden big-endian; es decir, CD FB C7 C7 -> 3455829959 Un caso de uso de esta función es invertir direcciones IPv4:
Sintaxis
┌─toIPv4(byteSwap(toUInt32(toIPv4('205.251.199.199'))))─┐
│ 199.199.251.205 │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Argumentos
byteSwap(x)
x— Un valor entero.
(U)Int*
x con los bytes en orden inverso.
(U)Int*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT byteSwap(3351772109)
8 bits
Response
3455829959
Query
SELECT byteSwap(54)
16 bits
Response
54
Query
SELECT byteSwap(4135)
32 bits
Response
10000
Query
SELECT byteSwap(3351772109)
64 bits
Response
3455829959
Query
SELECT byteSwap(123294967295)
Response
18439412204227788800
Introducido en: v1.1.0 Calcula el cociente de dos valores,
divide
a y
b. El tipo de resultado siempre es Float64.
La función
intDiv proporciona la división entera.
Sintaxis
La división por
0 devuelve
inf,
-inf o
nan.
Argumentos
divide(x, y)
x— Dividendo -
y— Divisor
Query
SELECT divide(25,5) AS quotient, toTypeName(quotient)
División por cero
Response
5 Float64
Query
SELECT divide(25,0)
Response
inf
Introducido en: v22.12.0 Realiza la división de dos números decimales. El valor resultante será de tipo Decimal256. La escala del resultado puede especificarse explícitamente mediante el argumento
divideDecimal
result_scale (un Integer constante en el rango
[0, 76]). Si no se especifica, la escala del resultado será la escala máxima de los argumentos proporcionados.
Sintaxis
Esta función es significativamente más lenta que
divide.
Si realmente no necesita precisión controlada y/o necesita un cálculo rápido, considere usar divide.
Argumentos
divideDecimal(x, y[, result_scale])
x— Primer valor: Decimal. -
y— Segundo valor: Decimal. -
result_scale— Escala del resultado. Tipo Int/UInt.
Decimal256
Ejemplos
Ejemplo 1
Query
divideDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(2.1, 1), 10)
Ejemplo 2
Response
┌─divideDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(2.1, 1), 10)─┐
│ -5.7142857142 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT toDecimal64(-12, 1) / toDecimal32(2.1, 1);
SELECT toDecimal64(-12, 1) as a, toDecimal32(2.1, 1) as b, divideDecimal(a, b, 1), divideDecimal(a, b, 5);
Response
┌─divide(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1))─┐
│ -5.7 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
┌───a─┬───b─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 1)─┬─divideDecimal(toDecimal64(-12, 1), toDecimal32(2.1, 1), 5)─┐
│ -12 │ 2.1 │ -5.7 │ -5.71428 │
└─────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.5.0 Igual que
divideOrNull
divide, pero devuelve NULL cuando se divide entre cero.
Sintaxis
Argumentos
divideOrNull(x, y)
x— Dividendo -
y— Divisor
Query
SELECT divideOrNull(25, 0)
Response
\N
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el máximo común divisor de dos valores, a y b. Se produce una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
gcd
Argumentos
gcd(x, y)
x— Primer número entero -
y— Segundo número entero
x y
y.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT gcd(12, 18)
Response
6
Introducido en: v20.3.0 Comprueba si un valor de punto flotante es finito. Puede obtener un resultado similar utilizando el operador ternario:
ifNotFinite
isFinite(x) ? x : y.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto
ifNotFinite(x,y)
xsi
xes finito.
ysi
xno es finito.
Query
SELECT 1/0 AS infimum, ifNotFinite(infimum,42)
Response
inf 42
Introducido en: v1.1.0 Realiza una división entera de dos valores,
intDiv
x entre
y. En otras palabras,
calcula el cociente redondeado hacia abajo al entero inferior más próximo.
El resultado tiene el mismo tamaño que el dividendo (el primer parámetro).
Se lanza una excepción al dividir por cero, cuando el cociente no cabe
en el rango del dividendo o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno.
Sintaxis
Argumentos
intDiv(x, y)
x— Operando izquierdo. -
y— Operando derecho.
x e
y
Ejemplos
División entera de dos números de punto flotante
Query
SELECT intDiv(toFloat64(1), 0.001) AS res, toTypeName(res)
El cociente no está dentro del rango del dividendo
Response
┌──res─┬─toTypeName(intDiv(toFloat64(1), 0.001))─┐
│ 1000 │ Int64 │
└──────┴─────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
intDiv(1, 0.001) AS res,
toTypeName(res)
Response
Received exception from server (version 23.2.1):
Code: 153. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
Cannot perform integer division, because it will produce infinite or too
large number: While processing intDiv(1, 0.001) AS res, toTypeName(res).
(ILLEGAL_DIVISION)
Introducido en: v25.5.0 Igual que
intDivOrNull
intDiv, pero devuelve NULL al dividir por cero o al dividir el
número negativo mínimo entre menos uno.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Resultado de la división entera de
intDivOrNull(x, y)
x e
y, o NULL.
Ejemplos
División entera entre cero
Query
SELECT intDivOrNull(1, 0)
División del número negativo mínimo entre -1
Response
\N
Query
SELECT intDivOrNull(-9223372036854775808, -1)
Response
\N
Introducido en: v1.1.0 Igual que
intDivOrZero
intDiv, pero devuelve cero al dividir por cero o al dividir el
número negativo mínimo entre menos uno.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Resultado de la división entera de a entre b, o cero. Ejemplos División entera por cero
intDivOrZero(a, b)
Query
SELECT intDivOrZero(1, 0)
Dividir el número negativo mínimo entre -1
Response
0
Query
SELECT intDivOrZero(0.05, -1)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
isFinite
1 si el argumento Float32 o Float64, o BFloat16 no es infinito ni es
NaN;
de lo contrario, esta función devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto
isFinite(x)
1 si x no es infinito ni
NaN; en caso contrario,
0.
Ejemplos
Comprobar si un número es finito
Query
SELECT isFinite(inf)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
isInfinite
1 si el argumento de tipo Float32 o Float64, o BFloat16 es infinito; en caso contrario, esta función devuelve
0.
Tenga en cuenta que también se devuelve
0 para un
NaN.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto
isInfinite(x)
1 si x es infinito; de lo contrario,
0 (también para
NaN).
Ejemplos
Comprobar si un número es infinito
Query
SELECT isInfinite(inf), isInfinite(NaN), isInfinite(10))
Response
1 0 0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
isNaN
1 si el argumento de tipo Float32 o Float64, o BFloat16, es
NaN; de lo contrario, devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto
isNaN(x)
1 si es
NaN; de lo contrario,
0
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT isNaN(NaN)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el mínimo común múltiplo de dos valores
lcm
x e
y.
Se produce una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el mínimo común múltiplo de
lcm(x, y)
x e
y.
(U)Int*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT lcm(6, 8)
Response
24
Introducida en: v21.11.0 Devuelve el valor mayor de dos valores numéricos
max2
x e
y.
Sintaxis
Argumentos
max2(x, y)
x— Primer valor
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal
y— Segundo valor
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal
x e
y.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT max2(-1, 2)
Response
2
Introducido en: v25.11.0 Calcula y devuelve el valor medio de los argumentos proporcionados. Admite tipos numéricos y temporales. Sintaxis
midpoint
Argumentos
midpoint(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— Acepta un solo valor o varios para calcular el promedio.
Query
SELECT midpoint(1, toUInt8(3), 0.5) AS result, toTypeName(result) AS type;
-- El tipo devuelto es Float64 ya que el UInt8 debe promoverse a 64 bits para la comparación.
Tipos decimales
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 1.5 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT midpoint(toDecimal32(1.5, 2), toDecimal32(1, 1), 2) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos de Date
Response
┌─result─┬─type──────────┐
│ 1.5 │ Decimal(9, 2) │
└────────┴───────────────┘
Query
SELECT midpoint(toDate('2025-01-01'), toDate('2025-01-05')) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos de DateTime
Response
┌─────result─┬─type─┐
│ 2025-01-03 │ Date │
└────────────┴──────┘
Query
SELECT midpoint(toDateTime('2025-01-01 00:00:00'), toDateTime('2025-01-03 12:00:00')) AS result, toTypeName(result) AS type;
Tipos de Time64
Response
┌──────────────result─┬─type─────┐
│ 2025-01-02 06:00:00 │ DateTime │
└─────────────────────┴──────────┘
Query
SELECT midpoint(toTime64('12:00:00', 0), toTime64('14:00:00', 0)) AS result, toTypeName(result) AS type;
Response
┌───result─┬─type──────┐
│ 13:00:00 │ Time64(0) │
└──────────┴───────────┘
Introducido en: v21.11.0 Devuelve el más pequeño de dos valores numéricos,
min2
x e
y.
Sintaxis
Argumentos
min2(x, y)
x— Primer valor
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal
y— Segundo valor
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal
x e
y.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT min2(-1, 2)
Response
-1
Introducido en: v1.1.0 Calcula la diferencia entre dos valores,
minus
a y
b. El resultado siempre tiene signo.
Al igual que con plus, es posible restar un entero de una fecha o de una fecha con hora.
Además, se admite la resta entre fechas con hora, lo que da como resultado la diferencia de tiempo entre ambas.
Sintaxis
Argumentos
minus(x, y)
x— Minuendo. -
y— Sustraendo.
Query
SELECT minus(10, 5)
Resta entre un entero y una fecha
Response
5
Query
SELECT minus(toDate('2025-01-01'),5)
Response
2024-12-27
Introducido en: v1.1.0 Calcula el resto de la división de dos valores, a entre b. El tipo de resultado es un entero si ambas entradas son enteras. Si una de las entradas es un número de coma flotante, el tipo de resultado es Float64. El resto se calcula igual que en C++. Para los números negativos, se usa la división truncada. Se genera una excepción al dividir por cero o al dividir el número negativo mínimo entre menos uno. Sintaxis
modulo
Alias:
modulo(a, b)
mod
Argumentos
a— El dividendo -
b— El divisor (módulo)
Query
SELECT modulo(5, 2)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Calcula el resto de una división. Esta es la implementación heredada de módulo que usa el operador
moduloLegacy
% de C++, que puede producir resultados negativos con argumentos negativos. Esta función existe por compatibilidad retroactiva con la lógica antigua de particionado de tablas. Utilice
modulo o
positiveModulo para el comportamiento estándar.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resto de la división.
moduloLegacy(a, b)
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT moduloLegacy(10, 3)
Response
1
Introducido en: v25.5.0 Calcula el resto de dividir
moduloOrNull
a entre
b. Es similar a la función
modulo, excepto que
moduloOrNull devuelve
NULL
cuando, de otro modo, la operación produciría una excepción de coma flotante. En el caso de argumentos de coma flotante, esto ocurre solo cuando el
divisor es
0; para argumentos enteros, además cubre el caso del valor negativo mínimo módulo
-1 (por ejemplo,
-128 % -1 para
Int8).
Sintaxis
Alias:
moduloOrNull(x, y)
modOrNull
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve el resto de la división de
x entre
y, o
NULL cuando la operación produciría una excepción de coma flotante:
cuando el divisor es cero o, en el caso de argumentos enteros, al calcular el valor negativo mínimo módulo
-1.
Ejemplos
moduloOrNull con cero
Query
SELECT moduloOrNull(5, 0)
moduloOrNull del entero negativo mínimo con -1
Response
\N
Query
SELECT moduloOrNull(toInt8(-128), toInt8(-1))
Response
\N
Introducido en: v20.3.0 Como
moduloOrZero
modulo, pero devuelve cero cuando el divisor es cero, en lugar de
generar una excepción con la función
modulo.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el resto de a % b, o
moduloOrZero(a, b)
0 si el divisor es
0.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT moduloOrZero(5, 0)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Calcula el producto de dos valores
multiply
x y
y.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el producto de x e y Ejemplos Multiplicación de dos números
multiply(x, y)
Query
SELECT multiply(5,5)
Response
25
Introducido en: v22.12.0 Realiza la multiplicación de dos valores decimales. El valor resultante será de tipo Decimal256. La escala del resultado puede especificarse explícitamente mediante el argumento
multiplyDecimal
result_scale (Integer constante en el rango
[0, 76]). Si no se especifica, la escala del resultado será la escala máxima de los argumentos proporcionados.
Sintaxis
Estas funciones son considerablemente más lentas que
multiply.
Si realmente no necesita precisión controlada o necesita un cálculo rápido, considere usar multiply
Argumentos Valor devuelto El resultado de la multiplicación con la escala indicada. Tipo:
multiplyDecimal(a, b[, result_scale])
Decimal256
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT multiplyDecimal(toDecimal256(-12, 0), toDecimal32(-2.1, 1), 1)
Diferencia con la multiplicación normal
Response
25.2
Query
SELECT multiply(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4));
SELECT multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4));
Desbordamiento del tipo Decimal
Response
┌─multiply(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐
│ -26.8609633 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647, 3), toDecimal32(2.1239, 4))─┐
│ -26.8609 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a,
toDecimal64(123.967645643, 9) AS b,
multiplyDecimal(a, b);
SELECT
toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a,
toDecimal64(123.967645643, 9) AS b,
a * b;
Response
┌─────────────a─┬─────────────b─┬─multiplyDecimal(toDecimal64(-12.647987876, 9), toDecimal64(123.967645643, 9))─┐
│ -12.647987876 │ 123.967645643 │ -1567.941279108 │
└───────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Received exception from server (version 22.11.1):
Code: 407. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Decimal math overflow:
While processing toDecimal64(-12.647987876, 9) AS a, toDecimal64(123.967645643, 9) AS b, a * b. (DECIMAL_OVERFLOW)
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor negado del argumento
negate
x. El resultado siempre es con signo.
Sintaxis
Argumentos
negate(x)
x— El valor que se va a negar.
Query
SELECT negate(10)
Response
-10
Introducido en: v1.1.0 Calcula la suma de dos valores
plus
x e
y. Alias:
x + y (operador).
Es posible sumar un entero y una fecha o una fecha con hora. La primera
operación aumenta el número de días de la fecha; la segunda
aumenta el número de segundos de la fecha con hora.
También es posible sumar una fecha y una hora. Sumar un
Date y un
Time
produce un
DateTime. Sumar un
Date y un
Time64, o un
Date32 y
un
Time o
Time64, produce un
DateTime64.
Sintaxis
Argumentos
plus(x, y)
x— operando izquierdo. -
y— operando derecho.
Query
SELECT plus(5,5)
Sumar un entero a una fecha
Response
10
Query
SELECT plus(toDate('2025-01-01'),5)
Agregar fecha y hora
Response
2025-01-06
Query
SELECT toDate('2025-01-01') + CAST('14:30:25', 'Time')
Response
2025-01-01 14:30:25
Introducido en: v22.11.0 Calcula el resto de dividir
positiveModulo
x entre
y. Es similar a la función
modulo, salvo que
positiveModulo siempre devuelve un número no negativo.
Sintaxis
Alias:
positiveModulo(x, y)
positive_modulo,
pmod
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la diferencia entre
x y el entero más cercano, no mayor que
x, que sea divisible por
y.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT positiveModulo(-1, 10)
Response
9
Introducido en: v25.5.0 Calcula el resto de dividir
positiveModuloOrNull
a entre
b. Es similar a la función
positiveModulo, salvo que
positiveModuloOrNull devuelve
NULL
cuando la operación provocaría de otro modo una excepción de coma flotante. En el caso de argumentos de coma flotante, esto solo ocurre cuando el
divisor es
0; para argumentos enteros, además cubre el valor negativo mínimo módulo
-1 (por ejemplo,
-128 % -1 para
Int8).
Sintaxis
Alias:
positiveModuloOrNull(x, y)
positive_modulo_or_null,
pmodOrNull
Argumentos
x— El dividendo.
(U)Int*/
Float32/64. -
y— El divisor (módulo).
(U)Int*/
Float32/64.
x y el entero más cercano, no mayor que
x, divisible por
y, o
NULL cuando la operación produciría una excepción de coma flotante: cuando el divisor es cero o,
para argumentos enteros, al calcular el valor negativo mínimo módulo
-1.
Ejemplos
positiveModuloOrNull con cero
Query
SELECT positiveModuloOrNull(5, 0)
positiveModuloOrNull del entero negativo mínimo dividido entre -1
Response
\N
Query
SELECT positiveModuloOrNull(toInt8(-128), toInt8(-1))
Response
\N
Introducido en: v26.7.0 Calcula el cuadrado de un valor
sqr
x.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el producto de
sqr(x)
x por sí mismo.
Ejemplos
Elevar al cuadrado un número
Query