Documentación de las funciones para trabajar con URL

​ Descripción general

Las funciones mencionadas en esta sección están optimizadas para ofrecer el máximo rendimiento y, en su mayor parte, no siguen el estándar RFC-3986. Las funciones que implementan RFC-3986 llevan RFC al final del nombre y, por lo general, son más lentas.

Por lo general, puedes usar las variantes de función sin RFC al trabajar con dominios registrados públicamente que no contienen ni cadenas de información de usuario ni símbolos @ . La tabla siguiente detalla qué símbolos de una URL pueden ( ✔ ) o no pueden ( ✗ ) analizarse con las respectivas variantes RFC y sin RFC :

Símbolo non- RFC RFC ’ ’ ✗ ✗ \t ✗ ✗ < ✗ ✗ > ✗ ✗ % ✗ ✔* { ✗ ✗ } ✗ ✗ ✗ ✗ \ ✗ ✗ ^ ✗ ✗ ~ ✗ ✔* [ ✗ ✗ ] ✗ ✔ ; ✗ ✔* = ✗ ✔* & ✗ ✔*

Los símbolos marcados con * son subdelimitadores en RFC 3986 y están permitidos en la información de usuario después del símbolo @ .

Hay dos tipos de funciones de URL:

Funciones que extraen partes de una URL. Si la parte correspondiente no está presente en una URL, se devuelve una cadena vacía.

Funciones que eliminan una parte de una URL. Si la URL no tiene nada parecido, la URL permanece sin cambios.

Las funciones que aparecen a continuación se generan a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array que contiene la URL truncada al final en los símbolos / , ? y # de la ruta y la cadena de consulta. Los caracteres separadores consecutivos se consideran uno solo. El resultado incluye el protocolo y el host como primer elemento, seguido de rutas cada vez más largas que forman una jerarquía.

Sintaxis

URLHierarchy( url )

Argumentos

url — La URL que se debe procesar. String

Valor devuelto

Devuelve un array de URL cada vez más largas que forman una jerarquía. Array(String)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT URLHierarchy( 'https://example.com/a/b?c=1' )

Response ['https://example.com/','https://example.com/a/','https://example.com/a/b','https://example.com/a/b?c=1']

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array que contiene el componente de ruta de la URL, truncado al final por los símbolos / , ? y # . A diferencia de URLHierarchy , el resultado no incluye el protocolo ni el host; empieza en la ruta. Los caracteres separadores consecutivos se cuentan como uno.

Sintaxis

URLPathHierarchy( url )

Argumentos

url — La URL que se va a procesar. String

Valor devuelto

Devuelve un array de componentes de la ruta de la URL cada vez más largos que forman una jerarquía. Array(String)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT URLPathHierarchy( 'https://example.com/a/b?c=1' )

Response ['/a/','/a/b','/a/b?c=1']

Introducido en: v1.1.0

Elimina el identificador de fragmento, incluida la almohadilla, de una URL.

Sintaxis

cutFragment( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL sin el identificador de fragmento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutFragment( 'http://example.com/path?query=value#fragment123' );

Response ┌─cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123')─┐ │ http://example.com/path?query=value │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Elimina la cadena de consulta de una URL, incluido el signo de interrogación.

Sintaxis

cutQueryString( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL sin la cadena de consulta. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutQueryString( 'http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment' );

Response ┌─cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐ │ http://example.com/path#fragment │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Elimina la cadena de consulta y el identificador de fragmento de una URL, incluidos el signo de interrogación y el signo #.

Sintaxis

cutQueryStringAndFragment( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL sin la cadena de consulta ni el identificador del fragmento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutQueryStringAndFragment( 'http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment' );

Response ┌─cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐ │ http://example.com/path │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomain( url )

Argumentos

url — URL o cadena de dominio para procesar. String

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, si es posible; de lo contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomain( 'https://news.clickhouse.com.tr/' ), cutToFirstSignificantSubdomain( 'www.tr' ), cutToFirstSignificantSubdomain( 'tr' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('tr')─┐ │ clickhouse.com.tr │ tr │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Esta función puede resultar útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada.

Ejemplo de configuración

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> <top_level_domains_lists> <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> <public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list> <!-- NOTA : la ruta está bajo top_level_domains_path --> </top_level_domains_lists>

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomainCustom( url , tld_list_name)

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se va a procesar. String

— URL o cadena de dominio que se va a procesar. tld_list_name — Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse. const String

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. String

Ejemplos

Uso de una lista de TLD personalizada para dominios no estándar

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustom( 'bar.foo.there-is-no-such-domain' , 'public_suffix_list' )

Response foo.there-is-no-such-domain

Introducido en: v22.10.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Esta función puede ser útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada. Similar a cutToFirstSignificantSubdomainCustom , pero conforme con RFC 3986.

Ejemplo de configuración

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> < top_level_domains_lists > <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> < public_suffix_list > public_suffix_list.dat </ public_suffix_list > <!-- NOTA: la ruta está bajo top_level_domains_path --> </ top_level_domains_lists >

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC( url , tld_list_name)

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se procesará según la RFC 3986. - tld_list_name — Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC( 'www.foo' , 'public_suffix_list' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list')─────┐ │ www.foo │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar ‘www’. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Puede ser útil si necesita una lista de TLD actualizada o si tiene una lista personalizada.

Ejemplo de configuración

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> <top_level_domains_lists> <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> <public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list> <!-- NOTA : path está bajo top_level_domains_path --> </top_level_domains_lists> * *Syntax** ``` sql cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW(url, tld_list_name)

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se procesará. - tld_list_name — Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.

Valor devuelto

Parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar ‘www’. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW( 'www.foo' , 'public_suffix_list' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list')─┐ │ www.foo │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

www . Acepta un nombre de lista de TLD personalizada. Puede resultar útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada. Es similar a Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar. Acepta un nombre de lista de TLD personalizada. Puede resultar útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada. Es similar a cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW , pero cumple con RFC 3986

Ejemplo de configuración

{/* < top_level_domains_path > /var/lib/clickhouse/top_level_domains/ </ top_level_domains_path > */} < top_level_domains_lists > {/* https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat */} < public_suffix_list > public_suffix_list.dat </ public_suffix_list > {/* NOTA: path está dentro de top_level_domains_path */} </ top_level_domains_lists > **Syntax** ```sql cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC(url, tld_list_name)

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se procesará conforme a RFC 3986. - tld_list_name — Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.

Valor devuelto

www . String Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar

Ejemplos

Análisis según RFC 3986 que conserva www con una lista de TLD personalizada

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC( 'https://www.subdomain.example.custom' , 'public_suffix_list' )

Response www.example.custom

Introducido en: v22.10.0

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomainRFC( url )

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se va a procesar según la RFC 3986. String

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, si es posible; en caso contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomain( 'http://user:password@example.com:8080' ), cutToFirstSignificantSubdomainRFC( 'http://user:password@example.com:8080' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080')─┐ │ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.12.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el “primer subdominio significativo”, sin eliminar ‘ www .’.

Es similar a cutToFirstSignificantSubdomain , pero conserva el prefijo ‘ www .’ si está presente.

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( url )

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se va a procesar. String

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo (con www), si es posible; de lo contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'https://news.clickhouse.com.tr/' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'www.tr' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'tr' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr')─┐ │ clickhouse.com.tr │ www.tr │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el “primer subdominio significativo”, sin eliminar ‘www’. Es similar a cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW , pero cumple con RFC 3986

Sintaxis

cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC( url )

Argumentos

url — URL o cadena de dominio que se procesará según la RFC 3986.

Valor devuelto

Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo (con ‘www’), si es posible; de lo contrario, devuelve una cadena vacía String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC( 'http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┐ │ │ mail.ru │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Elimina el parámetro name de una URL, si está presente. Esta función no codifica ni descodifica los caracteres de los nombres de los parámetros; por ejemplo, Client ID y Client%20ID se tratan como nombres de parámetro distintos.

Sintaxis

cutURLParameter( url , name )

Argumentos

url — URL. String

— URL. name — Nombre del parámetro de la URL. String o Array(String)

Valor devuelto

name eliminado. URL con el parámetroeliminado. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutURLParameter( 'http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g' , 'a' ) AS url_without_a, cutURLParameter( 'http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g' , ['c', 'e']) AS url_without_c_and_e;

Response ┌─url_without_a────────────────┬─url_without_c_and_e──────┐ │ http://bigmir.net/?c=d&e=f#g │ http://bigmir.net/?a=b#g │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Elimina el prefijo www. del dominio de la URL, si está presente.

Sintaxis

cutWWW( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

www. eliminado del dominio. Devuelve la URL con el prefijoeliminado del dominio. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cutWWW( 'http://www.example.com/path?query=value#fragment' );

Response ┌─cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment')─┐ │ http://example.com/path?query=value#fragment │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Toma una cadena codificada en URL como entrada y la decodifica para devolverla a su forma original y legible.

Sintaxis

decodeURLComponent( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL decodificada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT decodeURLComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201%3B' ) AS DecodedURL;

Response ┌─DecodedURL─────────────────────────────┐ │ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1; │ └────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

+ se convierten en espacios y se decodifican los caracteres codificados mediante porcentaje. Decodifica cadenas codificadas en URL según las reglas de codificación de formularios ( RFC-1866 ), donde los signosse convierten en espacios y se decodifican los caracteres codificados mediante porcentaje.

Sintaxis

decodeURLFormComponent( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL decodificada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT decodeURLFormComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201+2%2B3' ) AS DecodedURL;

Response ┌─DecodedURL────────────────────────────────┐ │ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3 │ └───────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Extrae el hostname de una URL.

La URL puede especificarse con o sin protocolo.

Sintaxis

domain( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve el nombre del host si la cadena de entrada se puede analizar como una URL; de lo contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT domain( 'svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk' );

Response ┌─domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐ │ some.svn-hosting.com │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Extrae el hostname de una URL. Similar a domain , pero cumple con RFC 3986

Sintaxis

domainRFC( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve el nombre del host si la cadena de entrada puede interpretarse como una URL; de lo contrario, una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT domain( 'http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment' ), domainRFC( 'http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment' );

Response ┌─domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐ │ │ example.com │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el dominio de una URL sin el prefijo www. , si está presente.

Sintaxis

domainWithoutWWW( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

www. al principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía. Devuelve el nombre de dominio si la cadena de entrada puede analizarse como una URL (sinal principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT domainWithoutWWW( 'http://paul@www.example.com:80/' );

Response ┌─domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/')─┐ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

www. al principio, si está presente. Es similar a Devuelve el dominio sinal principio, si está presente. Es similar a domainWithoutWWW , pero cumple con la RFC 3986

Sintaxis

domainWithoutWWWRFC( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

www. al principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía. Devuelve el nombre de dominio si la cadena de entrada puede analizarse como una URL (sinal principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT domainWithoutWWW( 'http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment' ), domainWithoutWWWRFC( 'http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment' );

Response ┌─domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐ │ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.3.0

Toma una cadena normal y la convierte a un formato codificado para URL (codificación porcentual), en el que los caracteres especiales se reemplazan por sus equivalentes de codificación porcentual.

Sintaxis

encodeURLComponent( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL codificada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT encodeURLComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1;' ) AS EncodedURL;

Response ┌─EncodedURL───────────────────────────────────────────────┐ │ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT%201%3B │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.3.0

Codifica cadenas según las reglas de codificación de formularios ( RFC-1866 ), donde los espacios se convierten en signos + y los caracteres especiales se codifican mediante codificación porcentual.

Sintaxis

encodeURLFormComponent( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la URL codificada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT encodeURLFormComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3' ) AS EncodedURL;

Response ┌─EncodedURL────────────────────────────────────────────────┐ │ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT+1+2%2B3 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el valor del parámetro name de la URL, si está presente; de lo contrario, devuelve una cadena vacía. Si hay varios parámetros con este nombre, se devuelve la primera coincidencia. La función asume que el parámetro del argumento url está codificado de la misma forma que el argumento name .

Sintaxis

extractURLParameter( url , name )

Argumentos

url — URL. String

— URL. name — Nombre del parámetro. String

Valor devuelto

Devuelve el valor del parámetro de la URL con el nombre indicado. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT extractURLParameter( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' , 'param1' );

Response ┌─extractURLPa⋯, 'param1')─┐ │ value1 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array con las cadenas correspondientes a los nombres de los parámetros de URL. Los valores no se decodifican.

Sintaxis

extractURLParameterNames( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve un array de cadenas con los nombres de los parámetros de la URL. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT extractURLParameterNames( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' );

Response ┌─extractURLPa⋯m2=value2')─┐ │ ['param1','param2'] │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array de cadenas name=value correspondientes a los parámetros de la URL. Los valores no se decodifican.

Sintaxis

extractURLParameters( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

name=value correspondiente a los parámetros de URL. Devuelve un array de cadenas con formatocorrespondiente a los parámetros de URL. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT extractURLParameters( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' );

Response ┌─extractURLParame⋯¶m2=value2')─┐ │ ['param1=value1','param2=value2'] │ └───────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el “primer subdominio significativo”.

El primer subdominio significativo es un dominio de segundo nivel si es ‘com’, ‘net’, ‘org’ o ‘co’. En caso contrario, es un dominio de tercer nivel.

La lista de dominios de segundo nivel “insignificantes” y otros detalles de implementación podrían cambiar en el futuro.

Sintaxis

firstSignificantSubdomain( url )

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

firstSignificantSubdomain

Query SELECT firstSignificantSubdomain( 'https://news.clickhouse.com/' )

Introducido en: v21.1.0

Devuelve el primer subdominio significativo de una URL a partir de una lista personalizada de TLD (dominios de nivel superior). El nombre de la lista personalizada de TLD hace referencia a una configuración que define qué sufijos de dominio deben tratarse como dominios de nivel superior. Esto resulta útil para jerarquías de TLD no estándar. La función utiliza un algoritmo simplificado de análisis de URL que asume que se han eliminado el protocolo y todo lo que le sigue.

Sintaxis

firstSignificantSubdomainCustom( url , tld_list_name)

Argumentos

url — La URL de la que se extrae el subdominio. String

— La URL de la que se extrae el subdominio. tld_list_name — Nombre de la lista personalizada de TLD de la configuración. String

Valor devuelto

Devuelve el primer subdominio significativo. String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT firstSignificantSubdomainCustom( 'https://news.example.com' , 'public_suffix_list' )

Response example

Introducido en: v22.10.0

Similar a firstSignificantSubdomainCustom , pero utiliza un análisis de URL compatible con RFC 3986 en lugar del algoritmo simplificado.

Sintaxis

firstSignificantSubdomainCustomRFC( url , tld_list_name)

Argumentos

url — La URL de la que extraer el subdominio. String

— La URL de la que extraer el subdominio. tld_list_name — Nombre de la lista de TLD personalizada de la configuración. String

Valor devuelto

Devuelve el primer subdominio significativo. String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT firstSignificantSubdomainCustomRFC( 'https://news.example.com' , 'public_suffix_list' )

Response example

Introducido en: v22.10.0

Devuelve el “primer subdominio significativo” de acuerdo con la RFC 1034.

Sintaxis

firstSignificantSubdomainRFC( url )

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el identificador del fragmento sin el símbolo hash inicial.

Sintaxis

fragment( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve el identificador del fragmento sin el símbolo hash inicial. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fragment( 'https://clickhouse.com/docs/getting-started/quick-start/cloud#1-create-a-clickhouse-service' );

Response ┌─fragment('http⋯ouse-service')─┐ │ 1-create-a-clickhouse-service │ └───────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Extrae la ubicación de red ( username:password@host:port ) de una URL.

Sintaxis

netloc( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

username:password@host:port a partir de una URL dada. Devuelvea partir de una URL dada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT netloc( 'http://paul@www.example.com:80/' );

Response ┌─netloc('http⋯e.com:80/')─┐ │ paul@www.example.com:80 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la ruta de una URL sin la cadena de consulta.

Sintaxis

path ( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la ruta de la URL sin la cadena de consulta. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT path ( 'https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value' );

Response ┌─path('https://clickhouse.com/en/sql-reference/functions/url-functions/?query=value')─┐ │ /docs/sql-reference/functions/url-functions/ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Igual que path , pero incluye la cadena de consulta y el fragmento de la URL.

Sintaxis

pathFull( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la ruta de la URL, incluida la cadena de consulta y el fragmento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT pathFull( 'https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section' );

Response ┌─pathFull('https://clickhouse.com⋯unctions/?query=value#section')─┐ │ /docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Devuelve el puerto de una URL, o default_port si la URL no incluye ningún puerto o no se puede analizar.

Sintaxis

port( url [, default_port])

Argumentos

url — URL. String

— URL. default_port — Opcional. Número de puerto predeterminado que se devolverá. 0 de forma predeterminada. UInt16

Valor devuelto

Devuelve el puerto de la URL o el puerto predeterminado si la URL no incluye un puerto o en caso de error de validación. UInt16

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT port( 'https://clickhouse.com:8443/docs' ), port( 'https://clickhouse.com/docs' , 443 );

Response ┌─port('https://clickhouse.com:8443/docs')─┬─port('https://clickhouse.com/docs', 443)─┐ │ 8443 │ 443 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

default_port si la URL no contiene ningún puerto o no se puede analizar. Similar a Devuelve el puerto osi la URL no contiene ningún puerto o no se puede analizar. Similar a port , pero conforme a RFC 3986

Sintaxis

portRFC( url [, default_port])

Argumentos

url — URL. String

— URL. default_port — Opcional. Número de puerto predeterminado que se devuelve. 0 de forma predeterminada. UInt16

Valor devuelto

Devuelve el puerto o el puerto predeterminado si la URL no contiene ningún puerto o en caso de error de validación. UInt16

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT port( 'http://user:password@example.com:8080/' ), portRFC( 'http://user:password@example.com:8080/' );

Response ┌─port('http:/⋯com:8080/')─┬─portRFC('htt⋯com:8080/')─┐ │ 0 │ 8080 │ └──────────────────────────┴──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Extrae el protocolo de una URL.

Ejemplos de valores devueltos habituales: http, https, ftp, mailto, tel, magnet.

Sintaxis

protocol( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve el protocolo de la URL o una cadena vacía si no se puede determinar. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT protocol( 'https://clickhouse.com/' );

Response ┌─protocol('https://clickhouse.com/')─┐ │ https │ └─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la cadena de consulta de una URL sin el signo de interrogación inicial, el # ni nada de lo que aparece después de # .

Sintaxis

queryString( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena de consulta de la URL, sin el signo de interrogación inicial ni el fragmento. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT queryString( 'https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section' );

Response ┌─queryString(⋯3#section')─┐ │ query=value¶m=123 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la cadena de consulta y el identificador de fragmento de una URL.

Sintaxis

queryStringAndFragment( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve la cadena de consulta y el identificador de fragmento de la URL. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT queryStringAndFragment( 'https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section' );

Response ┌─queryStringAnd⋯=123#section')─┐ │ query=value¶m=123#section │ └───────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Extrae el dominio de nivel superior de una URL.

La URL puede especificarse con o sin protocolo. Por ejemplo: svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk some.svn-hosting.com:80/repo/trunk https://clickhouse.com/time/

Sintaxis

topLevelDomain( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Devuelve el nombre de dominio si la cadena de entrada puede interpretarse como una URL. En caso contrario, devuelve una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT topLevelDomain( 'svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk' );

Response ┌─topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐ │ com │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Extrae el dominio de nivel superior de una URL. Similar a topLevelDomain , pero conforme con la RFC 3986

Sintaxis

topLevelDomainRFC( url )

Argumentos

url — URL. String

Valor devuelto

Nombre de dominio si la cadena de entrada puede interpretarse como una URL. En caso contrario, una cadena vacía. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT topLevelDomain( 'http://foo:foo%41bar@foo.com' ), topLevelDomainRFC( 'http://foo:foo%41bar@foo.com' );