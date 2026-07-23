Descripción general
Por lo general, puedes usar las variantes de función sin
Las funciones mencionadas en esta sección están optimizadas para ofrecer el máximo rendimiento y, en su mayor parte, no siguen el estándar RFC-3986. Las funciones que implementan RFC-3986 llevan
RFC al final del nombre y, por lo general, son más lentas.
RFC al trabajar con dominios registrados públicamente que no contienen ni cadenas de información de usuario ni símbolos
@.
La tabla siguiente detalla qué símbolos de una URL pueden (
✔) o no pueden (
✗) analizarse con las respectivas variantes
RFC y sin
RFC:
Los símbolos marcados con
|Símbolo
|non-
RFC
RFC
|’ ’
|✗
|✗
|\t
|✗
|✗
|<
|✗
|✗
|>
|✗
|✗
|%
|✗
|✔*
|{
|✗
|✗
|}
|✗
|✗
|✗
|✗
|\
|✗
|✗
|^
|✗
|✗
|~
|✗
|✔*
|[
|✗
|✗
|]
|✗
|✔
|;
|✗
|✔*
|=
|✗
|✔*
|&
|✗
|✔*
* son subdelimitadores en RFC 3986 y están permitidos en la información de usuario después del símbolo
@.
Hay dos tipos de funciones de URL:
- Funciones que extraen partes de una URL. Si la parte correspondiente no está presente en una URL, se devuelve una cadena vacía.
- Funciones que eliminan una parte de una URL. Si la URL no tiene nada parecido, la URL permanece sin cambios.
Las funciones que aparecen a continuación se generan a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene la URL truncada al final en los símbolos
URLHierarchy
/,
? y
# de la ruta y la cadena de consulta. Los caracteres separadores consecutivos se consideran uno solo. El resultado incluye el protocolo y el host como primer elemento, seguido de rutas cada vez más largas que forman una jerarquía.
Sintaxis
Argumentos
URLHierarchy(url)
url— La URL que se debe procesar.
String
Array(String)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT URLHierarchy('https://example.com/a/b?c=1')
Response
['https://example.com/','https://example.com/a/','https://example.com/a/b','https://example.com/a/b?c=1']
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene el componente de ruta de la URL, truncado al final por los símbolos
URLPathHierarchy
/,
? y
#. A diferencia de
URLHierarchy, el resultado no incluye el protocolo ni el host; empieza en la ruta. Los caracteres separadores consecutivos se cuentan como uno.
Sintaxis
Argumentos
URLPathHierarchy(url)
url— La URL que se va a procesar.
String
Array(String)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT URLPathHierarchy('https://example.com/a/b?c=1')
Response
['/a/','/a/b','/a/b?c=1']
Introducido en: v1.1.0 Elimina el identificador de fragmento, incluida la almohadilla, de una URL. Sintaxis
cutFragment
Argumentos
cutFragment(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123');
Response
┌─cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123')─┐
│ http://example.com/path?query=value │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Elimina la cadena de consulta de una URL, incluido el signo de interrogación. Sintaxis
cutQueryString
Argumentos
cutQueryString(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment');
Response
┌─cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐
│ http://example.com/path#fragment │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Elimina la cadena de consulta y el identificador de fragmento de una URL, incluidos el signo de interrogación y el signo #. Sintaxis
cutQueryStringAndFragment
Argumentos
cutQueryStringAndFragment(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment');
Response
┌─cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐
│ http://example.com/path │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. Sintaxis
cutToFirstSignificantSubdomain
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomain(url)
url— URL o cadena de dominio para procesar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/'),
cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr'),
cutToFirstSignificantSubdomain('tr');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('tr')─┐
│ clickhouse.com.tr │ tr │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Esta función puede resultar útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada. Ejemplo de configuración
cutToFirstSignificantSubdomainCustom
Sintaxis
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTA: la ruta está bajo top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomainCustom(url, tld_list_name)
url— URL o cadena de dominio que se va a procesar.
String
tld_list_name— Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.
const String
String
Ejemplos
Uso de una lista de TLD personalizada para dominios no estándar
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustom('bar.foo.there-is-no-such-domain', 'public_suffix_list')
Response
foo.there-is-no-such-domain
Introducido en: v22.10.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Esta función puede ser útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada. Similar a cutToFirstSignificantSubdomainCustom, pero conforme con RFC 3986. Ejemplo de configuración
cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC
Sintaxis
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTA: la ruta está bajo top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC(url, tld_list_name)
url— URL o cadena de dominio que se procesará según la RFC 3986. -
tld_list_name— Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list')─────┐
│ www.foo │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar ‘www’. Acepta el nombre de una lista de TLD personalizada. Puede ser útil si necesita una lista de TLD actualizada o si tiene una lista personalizada. Ejemplo de configuración
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW
Argumentos
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTA: path está bajo top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
**Syntax**
```sql
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW(url, tld_list_name)
url— URL o cadena de dominio que se procesará. -
tld_list_name— Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list')─┐
│ www.foo │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el primer subdominio significativo, sin eliminar
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC
www.
Acepta un nombre de lista de TLD personalizada.
Puede resultar útil si necesitas una lista de TLD actualizada o si tienes una lista personalizada.
Es similar a cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW, pero cumple con RFC 3986.
Ejemplo de configuración
Argumentos
{/* <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> */}
<top_level_domains_lists>
{/* https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat */}
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
{/* NOTA: path está dentro de top_level_domains_path */}
</top_level_domains_lists>
**Syntax**
```sql
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC(url, tld_list_name)
url— URL o cadena de dominio que se procesará conforme a RFC 3986. -
tld_list_name— Nombre de la lista de TLD personalizada configurada en ClickHouse.
www.
String
Ejemplos
Análisis según RFC 3986 que conserva
www con una lista de TLD personalizada
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC('https://www.subdomain.example.custom', 'public_suffix_list')
Response
www.example.custom
Introducido en: v22.10.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el “primer subdominio significativo”. Es similar a
cutToFirstSignificantSubdomainRFC
cutToFirstSignificantSubdomain, pero cumple con RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomainRFC(url)
url— URL o cadena de dominio que se va a procesar según la RFC 3986.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080'),
cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080')─┐
│ │ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.12.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el “primer subdominio significativo”, sin eliminar ‘www.’. Es similar a
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW
cutToFirstSignificantSubdomain, pero conserva el prefijo ‘www.’ si está presente.
Sintaxis
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(url)
url— URL o cadena de dominio que se va a procesar.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr')─┐
│ clickhouse.com.tr │ www.tr │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve la parte del dominio que incluye los subdominios de nivel superior hasta el “primer subdominio significativo”, sin eliminar ‘www’. Es similar a
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW, pero cumple con RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC(url)
url— URL o cadena de dominio que se procesará según la RFC 3986.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┐
│ │ mail.ru │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Elimina el parámetro
cutURLParameter
name de una URL, si está presente.
Esta función no codifica ni descodifica los caracteres de los nombres de los parámetros; por ejemplo,
Client ID y
Client%20ID se tratan como nombres de parámetro distintos.
Sintaxis
Argumentos
cutURLParameter(url, name)
url— URL.
String
name— Nombre del parámetro de la URL.
Stringo
Array(String)
name eliminado.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
cutURLParameter('http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g', 'a') AS url_without_a,
cutURLParameter('http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g', ['c', 'e']) AS url_without_c_and_e;
Response
┌─url_without_a────────────────┬─url_without_c_and_e──────┐
│ http://bigmir.net/?c=d&e=f#g │ http://bigmir.net/?a=b#g │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Elimina el prefijo
cutWWW
www. del dominio de la URL, si está presente.
Sintaxis
Argumentos
cutWWW(url)
url— URL.
String
www. eliminado del dominio.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment');
Response
┌─cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment')─┐
│ http://example.com/path?query=value#fragment │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Toma una cadena codificada en URL como entrada y la decodifica para devolverla a su forma original y legible. Sintaxis
decodeURLComponent
Argumentos
decodeURLComponent(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT decodeURLComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201%3B') AS DecodedURL;
Response
┌─DecodedURL─────────────────────────────┐
│ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1; │
└────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Decodifica cadenas codificadas en URL según las reglas de codificación de formularios (RFC-1866), donde los signos
decodeURLFormComponent
+ se convierten en espacios y se decodifican los caracteres codificados mediante porcentaje.
Sintaxis
Argumentos
decodeURLFormComponent(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT decodeURLFormComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201+2%2B3') AS DecodedURL;
Response
┌─DecodedURL────────────────────────────────┐
│ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3 │
└───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Extrae el hostname de una URL. La URL puede especificarse con o sin protocolo. Sintaxis
domain
Argumentos
domain(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk');
Response
┌─domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐
│ some.svn-hosting.com │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Extrae el hostname de una URL. Similar a
domainRFC
domain, pero cumple con RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
domainRFC(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment'),
domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment');
Response
┌─domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐
│ │ example.com │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el dominio de una URL sin el prefijo
domainWithoutWWW
www., si está presente.
Sintaxis
Argumentos
domainWithoutWWW(url)
url— URL.
String
www. al principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/');
Response
┌─domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/')─┐
│ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el dominio sin
domainWithoutWWWRFC
www. al principio, si está presente. Es similar a
domainWithoutWWW, pero cumple con la RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
domainWithoutWWWRFC(url)
url— URL.
String
www. al principio); de lo contrario, devuelve una cadena vacía.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment'),
domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment');
Response
┌─domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐
│ │ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Toma una cadena normal y la convierte a un formato codificado para URL (codificación porcentual), en el que los caracteres especiales se reemplazan por sus equivalentes de codificación porcentual. Sintaxis
encodeURLComponent
Argumentos
encodeURLComponent(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT encodeURLComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1;') AS EncodedURL;
Response
┌─EncodedURL───────────────────────────────────────────────┐
│ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT%201%3B │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Codifica cadenas según las reglas de codificación de formularios (RFC-1866), donde los espacios se convierten en signos + y los caracteres especiales se codifican mediante codificación porcentual. Sintaxis
encodeURLFormComponent
Argumentos
encodeURLFormComponent(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT encodeURLFormComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3') AS EncodedURL;
Response
┌─EncodedURL────────────────────────────────────────────────┐
│ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT+1+2%2B3 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor del parámetro
extractURLParameter
name de la URL, si está presente; de lo contrario, devuelve una cadena vacía.
Si hay varios parámetros con este nombre, se devuelve la primera coincidencia.
La función asume que el parámetro del argumento
url está codificado de la misma forma que el argumento
name.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor del parámetro de la URL con el nombre indicado.
extractURLParameter(url, name)
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT extractURLParameter('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2', 'param1');
Response
┌─extractURLPa⋯, 'param1')─┐
│ value1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con las cadenas correspondientes a los nombres de los parámetros de URL. Los valores no se decodifican. Sintaxis
extractURLParameterNames
Argumentos
extractURLParameterNames(url)
url— URL.
String
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT extractURLParameterNames('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2');
Response
┌─extractURLPa⋯m2=value2')─┐
│ ['param1','param2'] │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array de cadenas
extractURLParameters
name=value correspondientes a los parámetros de la URL.
Los valores no se decodifican.
Sintaxis
Argumentos
extractURLParameters(url)
url— URL.
String
name=value correspondiente a los parámetros de URL.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT extractURLParameters('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2');
Response
┌─extractURLParame⋯¶m2=value2')─┐
│ ['param1=value1','param2=value2'] │
└───────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el “primer subdominio significativo”. El primer subdominio significativo es un dominio de segundo nivel si es ‘com’, ‘net’, ‘org’ o ‘co’. En caso contrario, es un dominio de tercer nivel. Por ejemplo, firstSignificantSubdomain(‘https://news.clickhouse.com/') = ‘clickhouse’, firstSignificantSubdomain(‘https://news.clickhouse.com.tr/') = ‘clickhouse’. La lista de dominios de segundo nivel “insignificantes” y otros detalles de implementación podrían cambiar en el futuro. Sintaxis
firstSignificantSubdomain
Argumentos
firstSignificantSubdomain(url)
- Ninguno.
Query
SELECT firstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com/')
Introducido en: v21.1.0 Devuelve el primer subdominio significativo de una URL a partir de una lista personalizada de TLD (dominios de nivel superior). El nombre de la lista personalizada de TLD hace referencia a una configuración que define qué sufijos de dominio deben tratarse como dominios de nivel superior. Esto resulta útil para jerarquías de TLD no estándar. La función utiliza un algoritmo simplificado de análisis de URL que asume que se han eliminado el protocolo y todo lo que le sigue. Sintaxis
firstSignificantSubdomainCustom
Argumentos
firstSignificantSubdomainCustom(url, tld_list_name)
url— La URL de la que se extrae el subdominio.
String
tld_list_name— Nombre de la lista personalizada de TLD de la configuración.
String
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT firstSignificantSubdomainCustom('https://news.example.com', 'public_suffix_list')
Response
example
Introducido en: v22.10.0 Similar a
firstSignificantSubdomainCustomRFC
firstSignificantSubdomainCustom, pero utiliza un análisis de URL compatible con RFC 3986 en lugar del algoritmo simplificado.
Sintaxis
Argumentos
firstSignificantSubdomainCustomRFC(url, tld_list_name)
url— La URL de la que extraer el subdominio.
String
tld_list_name— Nombre de la lista de TLD personalizada de la configuración.
String
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT firstSignificantSubdomainCustomRFC('https://news.example.com', 'public_suffix_list')
Response
example
Introducido en: v22.10.0 Devuelve el “primer subdominio significativo” de acuerdo con la RFC 1034. Sintaxis
firstSignificantSubdomainRFC
Argumentos
firstSignificantSubdomainRFC(url)
- Ninguno.
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el identificador del fragmento sin el símbolo hash inicial. Sintaxis
fragment
Argumentos
fragment(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fragment('https://clickhouse.com/docs/getting-started/quick-start/cloud#1-create-a-clickhouse-service');
Response
┌─fragment('http⋯ouse-service')─┐
│ 1-create-a-clickhouse-service │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Extrae la ubicación de red (
netloc
username:password@host:port) de una URL.
Sintaxis
Argumentos
netloc(url)
url— URL.
String
username:password@host:port a partir de una URL dada.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT netloc('http://paul@www.example.com:80/');
Response
┌─netloc('http⋯e.com:80/')─┐
│ paul@www.example.com:80 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la ruta de una URL sin la cadena de consulta. Sintaxis
path
Argumentos
path(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT path('https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value');
Response
┌─path('https://clickhouse.com/en/sql-reference/functions/url-functions/?query=value')─┐
│ /docs/sql-reference/functions/url-functions/ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que
pathFull
path, pero incluye la cadena de consulta y el fragmento de la URL.
Sintaxis
Argumentos
pathFull(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT pathFull('https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section');
Response
┌─pathFull('https://clickhouse.com⋯unctions/?query=value#section')─┐
│ /docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Devuelve el puerto de una URL, o
port
default_port si la URL no incluye ningún puerto o no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
port(url[, default_port])
url— URL.
String
default_port— Opcional. Número de puerto predeterminado que se devolverá.
0de forma predeterminada.
UInt16
UInt16
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT port('https://clickhouse.com:8443/docs'), port('https://clickhouse.com/docs', 443);
Response
┌─port('https://clickhouse.com:8443/docs')─┬─port('https://clickhouse.com/docs', 443)─┐
│ 8443 │ 443 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Devuelve el puerto o
portRFC
default_port si la URL no contiene ningún puerto o no se puede analizar.
Similar a
port, pero conforme a RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
portRFC(url[, default_port])
url— URL.
String
default_port— Opcional. Número de puerto predeterminado que se devuelve.
0de forma predeterminada.
UInt16
UInt16
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT port('http://user:password@example.com:8080/'), portRFC('http://user:password@example.com:8080/');
Response
┌─port('http:/⋯com:8080/')─┬─portRFC('htt⋯com:8080/')─┐
│ 0 │ 8080 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Extrae el protocolo de una URL. Ejemplos de valores devueltos habituales: http, https, ftp, mailto, tel, magnet. Sintaxis
protocol
Argumentos
protocol(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT protocol('https://clickhouse.com/');
Response
┌─protocol('https://clickhouse.com/')─┐
│ https │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la cadena de consulta de una URL sin el signo de interrogación inicial, el
queryString
# ni nada de lo que aparece después de
#.
Sintaxis
Argumentos
queryString(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT queryString('https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section');
Response
┌─queryString(⋯3#section')─┐
│ query=value¶m=123 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la cadena de consulta y el identificador de fragmento de una URL. Sintaxis
queryStringAndFragment
Argumentos
queryStringAndFragment(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT queryStringAndFragment('https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section');
Response
┌─queryStringAnd⋯=123#section')─┐
│ query=value¶m=123#section │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Extrae el dominio de nivel superior de una URL.
topLevelDomain
Sintaxis
La URL puede especificarse con o sin protocolo. Por ejemplo:
svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk
some.svn-hosting.com:80/repo/trunk
https://clickhouse.com/time/
Argumentos
topLevelDomain(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk');
Response
┌─topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐
│ com │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
topLevelDomainRFCIntroducido en: v22.10.0 Extrae el dominio de nivel superior de una URL. Similar a
topLevelDomain, pero conforme con la RFC 3986.
Sintaxis
Argumentos
topLevelDomainRFC(url)
url— URL.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT topLevelDomain('http://foo:foo%41bar@foo.com'), topLevelDomainRFC('http://foo:foo%41bar@foo.com');
Response
┌─topLevelDomain('http://foo:foo%41bar@foo.com')─┬─topLevelDomainRFC('http://foo:foo%41bar@foo.com')─┐
│ │ com │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘