Las funciones hash pueden usarse para el reordenamiento seudoaleatorio determinista de elementos.

Simhash es una función hash que devuelve valores hash próximos para argumentos próximos (similares).

La mayoría de las funciones hash aceptan cualquier número de argumentos de cualquier tipo.

El hash de NULL es NULL. Para obtener un hash no NULL de una columna Nullable, envuélvala en una tupla: SELECT cityHash64(tuple( NULL ))

Para calcular el hash de todo el contenido de una tabla, use sum(cityHash64(tuple(*))) (u otra función hash). tuple garantiza que no se omitan las filas con valores NULL. sum garantiza que el orden de las filas no importe.

Introducido en: v22.10.0

Calcula una cadena hash BLAKE3 y devuelve el conjunto de bytes resultante como FixedString. Esta función hash criptográfica está integrada en ClickHouse mediante la biblioteca BLAKE3 de Rust. La función es bastante rápida y ofrece un rendimiento aproximadamente dos veces superior al de SHA-2, mientras genera hashes de la misma longitud que SHA-256. Devuelve un hash BLAKE3 como un array de bytes de tipo FixedString(32).

Sintaxis

BLAKE3( message )

Argumentos

message — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash BLAKE3 de 32 bytes de la cadena de entrada como una cadena de longitud fija. FixedString(32)

Ejemplos

hash

Query SELECT hex(BLAKE3( 'ABC' ))

Response ┌─hex(BLAKE3('ABC'))───────────────────────────────────────────────┐ │ D1717274597CF0289694F75D96D444B992A096F1AFD8E7BBFA6EBB1D360FEDFC │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.11.0

Calcula el hash MD4 de la cadena especificada.

Sintaxis

MD4(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash MD4 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(16)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(MD4( 'abc' ));

Response ┌─hex(MD4('abc'))──────────────────┐ │ A448017AAF21D8525FC10AE87AA6729D │ └──────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash MD5 de la cadena dada.

Sintaxis

MD5(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash MD5 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(16)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(MD5( 'abc' ));

Response ┌─hex(MD5('abc'))──────────────────┐ │ 900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72 │ └──────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.10.0

Calcula el hash RIPEMD-160 de la cadena dada.

Sintaxis

RIPEMD160(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash RIPEMD160 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(20)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(RIPEMD160( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ));

Response ┌─HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'))─┐ │ 37F332F68DB77BD9D7EDD4969571AD671CF9DD3B │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA1 de la cadena especificada.

Sintaxis

SHA1(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA1 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(20)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA1( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA1('abc'))─────────────────────────┐ │ A9993E364706816ABA3E25717850C26C9CD0D89D │ └──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA224 de la cadena proporcionada.

Sintaxis

SHA224(s)

Argumentos

s — El valor de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA224 de la cadena de entrada especificada como una cadena de longitud fija. FixedString(28)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA224( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA224('abc'))───────────────────────────────────────┐ │ 23097D223405D8228642A477BDA255B32AADBCE4BDA0B3F7E36C9DA7 │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA256 de la cadena proporcionada.

Sintaxis

SHA256(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA256 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(32)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA256( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA256('abc'))───────────────────────────────────────────────┐ │ BA7816BF8F01CFEA414140DE5DAE2223B00361A396177A9CB410FF61F20015AD │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA384 de la cadena proporcionada.

Sintaxis

SHA384(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA384 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(48)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA384( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA384('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CB00753F45A35E8BB5A03D699AC65007272C32AB0EDED1631A8B605A43FF5BED8086072BA1E7CC2358BAECA134C825A7 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA512 de la cadena proporcionada.

Sintaxis

SHA512(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA512 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA512( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA512('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DDAF35A193617ABACC417349AE20413112E6FA4E89A97EA20A9EEEE64B55D39A2192992A274FC1A836BA3C23A3FEEBBD454D4423643CE80E2A9AC94FA54CA49F │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el hash SHA512_256 de la cadena especificada.

Sintaxis

SHA512_256(s)

Argumentos

s — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash SHA512_256 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(32)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(SHA512_256( 'abc' ));

Response ┌─hex(SHA512_256('abc'))───────────────────────────────────────────┐ │ 53048E2681941EF99B2E29B76B4C7DABE4C2D0C634FC6D46E0E2F13107E7AF23 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Una función hash no criptográfica rápida y de calidad razonable para una cadena obtenida de una URL mediante algún tipo de normalización.

Esta función hash tiene dos modos:

Modo Descripción URLHash(url) Calcula un hash a partir de una cadena sin alguno de los símbolos finales / , ? o # , si está presente. URLHash(url, N) Calcula un hash a partir de una cadena hasta el nivel N en la jerarquía de la URL, sin alguno de los símbolos finales / , ? o # , si está presente. Los niveles son los mismos que en URLHierarchy .

Sintaxis

URLHash( url [, N])

Argumentos

url — Cadena de URL cuyo hash se calcula. String

— Cadena de URL cuyo hash se calcula. N — Opcional. Nivel en la jerarquía de la URL. (U)Int*

Valor devuelto

url . UInt64 Devuelve el valor hash calculado de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com' )

Response ┌─URLHash('htt⋯house.com')─┐ │ 13614512636072854701 │ └──────────────────────────┘

Hash de la URL con el nivel especificado

Query SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com/docs' , 0 ); SELECT URLHash( 'https://www.clickhouse.com/docs' , 1 );

Response -- hash de https://www.clickhouse.com ┌─URLHash('htt⋯m/docs', 0)─┐ │ 13614512636072854701 │ └──────────────────────────┘ -- hash de https://www.clickhouse.com/docs ┌─URLHash('htt⋯m/docs', 1)─┐ │ 13167253331440520598 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Produce un valor hash de 64 bits de CityHash

Se trata de una función hash rápida no criptográfica. Utiliza el algoritmo CityHash para los parámetros de cadena y una función hash rápida no criptográfica específica de la implementación para los parámetros con otros tipos de datos. La función utiliza el combinador CityHash para obtener los resultados finales.

Google cambió el algoritmo de CityHash después de que se añadiera a ClickHouse. En otras palabras, cityHash64 de ClickHouse y la versión upstream de CityHash de Google ahora producen resultados diferentes. cityHash64 de ClickHouse corresponde a CityHash v1.0.2.

Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.

Sintaxis

cityHash64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada sobre los que se calcula el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de llamada

Query SELECT cityHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS CityHash, toTypeName(CityHash) AS type ;

Response ┌─────────────CityHash─┬─type───┐ │ 12072650598913549138 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

Cálculo de la suma de comprobación de toda la tabla, teniendo en cuenta el orden de las filas

Query CREATE TABLE users ( id UInt32, name String, age UInt8, city String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO users VALUES ( 1 , 'Alice' , 25 , 'New York' ), ( 2 , 'Bob' , 30 , 'London' ), ( 3 , 'Charlie' , 35 , 'Tokyo' ); SELECT groupBitXor(cityHash64( * )) FROM users;

Response ┌─groupBitXor(⋯age, city))─┐ │ 11639977218258521182 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v20.12.0

Fingerprint64 . Produce un valor FarmHash de 64 bits usando el método

farmFingerprint64 porque ofrece un valor estable y portable frente a Se prefiereporque ofrece un valor estable y portable frente a farmHash64

Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.

Sintaxis

farmFingerprint64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT farmFingerprint64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS FarmFingerprint, toTypeName(FarmFingerprint) AS type ;

Response ┌─────FarmFingerprint─┬─type───┐ │ 5752020380710916328 │ UInt64 │ └─────────────────────┴────────┘

Introducido en: v1.1.0

Hash64 . Genera un FarmHash de 64 bits con el método

Se prefiere farmFingerprint64 para obtener un valor estable y portable.

Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, y a Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.

Sintaxis

farmHash64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT farmHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS FarmHash, toTypeName(FarmHash) AS type ;

Response ┌─────────────FarmHash─┬─type───┐ │ 18125596431186471178 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

Introducido en: v20.1.0

Calcula el hash de 64 bits MurmurHash2 del valor de entrada usando la misma semilla que utiliza GCC

Es portable entre las compilaciones de Clang y GCC.

Sintaxis

gccMurmurHash(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos sobre los que calcular el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT gccMurmurHash( 1 , 2 , 3 ) AS res1, gccMurmurHash(( 'a' , [1, 2, 3], 4 , ( 4 , ['foo', 'bar'], 1 , ( 1 , 2 )))) AS res2

Response ┌─────────────────res1─┬────────────────res2─┐ │ 12384823029245979431 │ 1188926775431157506 │ └──────────────────────┴─────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Interpreta todos los parámetros de entrada como cadenas y calcula el valor hash MD5 para cada uno de ellos. Luego combina los hashes, toma los primeros 8 bytes del hash de la cadena resultante y los interpreta como UInt64 en orden de bytes big-endian. La función es relativamente lenta (5 millones de cadenas cortas por segundo por núcleo de procesador).

Considere usar en su lugar la función sipHash64

La función acepta un número variable de parámetros de entrada. Los argumentos pueden ser de cualquiera de los tipos de datos compatibles. Para algunos tipos de datos, el valor calculado por la función hash puede ser el mismo para los mismos valores, incluso si los tipos de los argumentos difieren (enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos).

Sintaxis

halfMD5(arg1[, arg2, ..., argN])

Argumentos

arg1[, arg2, ..., argN] — Número variable de argumentos para los que se calcula el hash. Any

Valor devuelto

UInt64 en orden de bytes big-endian. Devuelve la mitad calculada del hash MD5 de los parámetros de entrada proporcionados, como unen orden de bytes big-endian. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT HEX(halfMD5( 'abc' , 'cde' , 'fgh' ));

Response ┌─hex(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'))─┐ │ 2C9506B7374CFAF4 │ └───────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Calcula un “HiveHash” a partir de una cadena. No es más que JavaHash con los bits de signo puestos a cero. Esta función se utiliza en Apache Hive en versiones anteriores a la 3.0.

Esta función hash tiene un rendimiento deficiente. Úsela solo cuando este algoritmo ya se utilice en otro sistema y necesite calcular el mismo resultado.

Sintaxis

hiveHash(arg)

Argumentos

arg — Cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el “hive hash” calculado de la cadena de entrada. Int32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hiveHash( 'Hello, world!' );

Response ┌─hiveHash('Hello, world!')─┐ │ 267439093 │ └───────────────────────────┘

Introducido en: v25.5.0

Implementa la lógica de la transformación hash de Iceberg

Sintaxis

icebergHash( value )

Argumentos

value — Valor de entrada del que se calculará el hash de Integer o Bool o Decimal o Float* o String o FixedString o UUID o Date o Time o DateTime

Valor devuelto

Devuelve un hash Murmur3 de 32 bits, variante x86, con semilla 0 Int32

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT icebergHash( 1 . 0 :: Float32)

Response -142385009

Introducido en: v1.1.0

Calcula un hash de 32 bits a partir de un entero.

La función hash es relativamente rápida, pero no es una función hash criptográfica.

Sintaxis

intHash32(arg)

Argumentos

arg — Entero al que se aplica la función hash. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve el código hash de 32 bits calculado a partir del entero de entrada UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT intHash32( 42 );

Response ┌─intHash32(42)─┐ │ 1228623923 │ └───────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula un hash de 64 bits para un entero.

La función hash es relativamente rápida (incluso más rápida que intHash32 ), pero no es una función hash criptográfica.

Sintaxis

intHash64( int )

Argumentos

int — Entero del que se calcula el hash. (U)Int*

Valor devuelto

Código hash de 64 bits. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT intHash64( 42 );

Response ┌────────intHash64(42)─┐ │ 11490350930367293593 │ └──────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Calcula JavaHash a partir de:

Esta función hash tiene un rendimiento bajo. Úsela solo cuando este algoritmo ya se utilice en otro sistema y necesite calcular el mismo resultado.

Java solo admite calcular el hash de enteros con signo, por lo que, si quiere calcular el hash de enteros sin signo, debe convertirlos mediante CAST a los tipos con signo de ClickHouse adecuados.

Sintaxis

javaHash(arg)

Argumentos

arg — Valor de entrada para calcular el hash. Any

Valor devuelto

arg Int32 Devuelve el hash calculado de

Ejemplos

Ejemplo de uso 1

Query SELECT javaHash(toInt32( 123 ));

Response ┌─javaHash(toInt32(123))─┐ │ 123 │ └────────────────────────┘

Ejemplo de uso 2

Query SELECT javaHash( 'Hello, world!' );

Response ┌─javaHash('Hello, world!')─┐ │ -1880044555 │ └───────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Calcula JavaHash de una cadena, asumiendo que contiene bytes que representan una cadena codificada en UTF-16LE.

Sintaxis

javaHashUTF16LE(arg)

Argumentos

arg — Una cadena con codificación UTF-16LE. String

Valor devuelto

Devuelve el hash calculado de la cadena codificada en UTF-16LE. Int32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT javaHashUTF16LE(convertCharset( 'test' , 'utf-8' , 'utf-16le' ));

Response ┌─javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'))─┐ │ 3556498 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Calcula el jump hash consistente de un entero.

Sintaxis

jumpConsistentHash( key , buckets)

Argumentos

key — La clave de entrada. UInt64

— La clave de entrada. buckets — El número de buckets. Int32

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado. Int32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT jumpConsistentHash( 256 , 4 )

Response ┌─jumpConsistentHash(256, 4)─┐ │ 3 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v23.4.0

Calcula el hash MurmurHash2 de 32 bits del valor de entrada usando la misma semilla que Kafka y sin el bit más significativo, para ser compatible con Default Partitioner

Sintaxis

kafkaMurmurHash(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de parámetros cuyo hash se calcula. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado de los argumentos de entrada. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT kafkaMurmurHash( 'foobar' ) AS res1, kafkaMurmurHash( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS res2

Response ┌───────res1─┬─────res2─┐ │ 1357151166 │ 85479775 │ └────────────┴──────────┘

Introducido en: v25.4.0

Calcula el hash criptográfico Keccak-256 de la cadena proporcionada. Esta función hash se utiliza ampliamente en aplicaciones de blockchain, en particular en Ethereum.

Sintaxis

keccak256( message )

Argumentos

message — La cadena de entrada para calcular el hash. String

Valor devuelto

Devuelve el hash Keccak-256 de 32 bytes de la cadena de entrada como una cadena de longitud fija. FixedString(32)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hex(keccak256( 'hello' ))

Response ┌─hex(keccak256('hello'))──────────────────────────────────────────┐ │ 1C8AFF950685C2ED4BC3174F3472287B56D9517B9C948127319A09A7A36DEAC8 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.6.0

Un algoritmo de hash consistente con complejidad temporal y espacial O(1), de Konstantin ‘Kostik’ Oblakov. Solo es eficiente con n <= 32768 .

Sintaxis

kostikConsistentHash(input, n)

Aliases: yandexConsistentHash

Argumentos

input — Una clave de tipo entero. UInt64

— Una clave de tipo entero. n — El número de buckets. UInt16

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado. UInt16

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT kostikConsistentHash( 16045690984833335023 , 2 );

Response ┌─kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2)─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Genera un valor hash de 64 bits de MetroHash

Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.

Sintaxis

metroHash64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para calcular el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT metroHash64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MetroHash, toTypeName(MetroHash) AS type ;

Response ┌────────────MetroHash─┬─type───┐ │ 14235658766382344533 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

Introducido en: v18.5.0

Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.

Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a Tuple con y sin nombre con los mismos datos, y a Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.

Sintaxis

murmurHash2_32(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT murmurHash2_32( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type ;

Response ┌─MurmurHash2─┬─type───┐ │ 3681770635 │ UInt32 │ └─────────────┴────────┘

Introducido en: v18.10.0

Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.

Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.

Sintaxis

murmurHash2_64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT murmurHash2_64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type ;

Response ┌──────────MurmurHash2─┬─type───┐ │ 11832096901709403633 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

Introducido en: v18.10.0

Calcula el hash de 128 bits MurmurHash3 del valor de entrada.

Sintaxis

murmurHash3_128(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any

Valor devuelto

MurmurHash3 de 128 bits calculado a partir de los argumentos de entrada. Devuelve el valor hashde 128 bits calculado a partir de los argumentos de entrada. FixedString(16)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hex(murmurHash3_128( 'foo' , 'foo' , 'foo' ));

Response ┌─hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'))─┐ │ F8F7AD9B6CD4CF117A71E277E2EC2931 │ └───────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v18.10.0

Genera un valor hash de MurmurHash3

Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.

Sintaxis

murmurHash3_32(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada a partir de los cuales se calcula el hash. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT murmurHash3_32( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type ;

Response ┌─MurmurHash3─┬─type───┐ │ 2152717 │ UInt32 │ └─────────────┴────────┘

Introducido en: v18.10.0

Calcula el hash MurmurHash3 del valor de entrada.

Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.

Sintaxis

murmurHash3_64(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de argumentos de entrada cuyo hash se calcula. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT murmurHash3_64( array ( 'e' , 'x' , 'a' ), 'mple' , 10 , toDateTime( '2019-06-15 23:00:00' )) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type ;

Response ┌──────────MurmurHash3─┬─type───┐ │ 11832096901709403633 │ UInt64 │ └──────────────────────┴────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa los hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y los hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance . Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales.

Sintaxis

ngramMinHash(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena sobre la que se calcula el hash. String

— Cadena sobre la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier valor entre y . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado, cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHash( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple──────────────────────────────────────┐ │ (18333312859352735453,9054248444481805918) │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los hashes mínimo y máximo, calculados mediante la función Divide una cadena ASCII en n-gramas desímbolos y devuelve los n-gramas con los hashes mínimo y máximo, calculados mediante la función ngramMinHash con la misma entrada. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

ngramMinHashArg(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el hash. String

— Cadena para la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier número entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier número entre y . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos usados para calcular el resultado; cualquier número entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

hashnum n-gramas cada una. Devuelve una tupla que contiene dos tuplas conn-gramas cada una. Tuple(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashArg( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('Hou','lic','ick','ous','ckH','Cli')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el hash mínimo y máximo, calculados por la función Divide una cadena ASCII en n-gramas desímbolos y devuelve los n-gramas con el hash mínimo y máximo, calculados por la función ngramMinHashCaseInsensitive con la misma entrada. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

ngramMinHashArgCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena sobre la que se calcula el hash. String

— Cadena sobre la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier número entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier número entre y . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado, cualquier número entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

hashnum n-gramas cada una. Devuelve una tupla formada por dos tuplas conn-gramas cada una. Tuple(Tuple(String))

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitive( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','kHo','use','Cli'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los valores hash mínimo y máximo, calculados mediante la función ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8 con la misma entrada. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el hash. String

— Cadena para la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; puede ser cualquier número de 1 a 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama; puede ser cualquier número de a . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; puede ser cualquier número de 1 a 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

hashnum n-gramas cada una. Devuelve una tupla compuesta por dos tuplas conn-gramas cada una. Tuple(Tuple(String))

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ckH','ous','ick','lic','kHo','use'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducida en: v21.1.0

Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el valor hash mínimo y máximo, calculados por la función ngramMinHashUTF8 con la misma entrada. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

ngramMinHashArgUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el hash. String

— Cadena para la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor de 1 a 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor de a . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; cualquier valor de 1 a 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

hashnum n-gramas. Devuelve una tupla con dos tuplas, cada una conn-gramas. Tuple(Tuple(String))

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashArgUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('kHo','Hou','lic','ick','ous','ckH')) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula los valores hash de cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance . Para dos cadenas, si los hashes devueltos son iguales en ambas, entonces esas cadenas son iguales.

Sintaxis

ngramMinHashCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — String. String. - ngramsize — El tamaño de un n-grama. Opcional. Valores posibles: cualquier número de 1 a 25 . Valor predeterminado: 3 . UInt8. - hashnum — La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado. Opcional. Valores posibles: cualquier número de 1 a 25 . Valor predeterminado: 6 . UInt8.

Valor devuelto

UInt64, Tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple UInt64 ). Tuple

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashCaseInsensitive( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple──────────────────────────────────────┐ │ (2106263556442004574,13203602793651726206) │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena UTF-8 en n-grams de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-gram y devuelve una tupla con estos hash. Usa hashnum hash mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hash máximos para calcular el hash máximo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance . Para dos cadenas, si los hash devueltos son los mismos para ambas, entonces esas cadenas son iguales.

Sintaxis

ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8(string [, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el hash. String

— Cadena para la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre y . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado; cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple───────────────────────────────────────┐ │ (12493625717655877135,13203602793651726206) │ └─────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance . Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales.

Sintaxis

ngramMinHashUTF8(string[, ngramsize, hashnum])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el hash. String

— Cadena para la que se calcula el hash. ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre y . El valor predeterminado es . hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizada para calcular el resultado; cualquier valor entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 6 . UInt8

Valor devuelto

Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngramMinHashUTF8( 'ClickHouse' ) AS Tuple;

Response ┌─Tuple──────────────────────────────────────┐ │ (18333312859352735453,6742163577938632877) │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve el simhash de los n-gramas.

simhashes calculados de dos cadenas, más probable será que esas cadenas sean iguales. Puede utilizarse para detectar cadenas semiduplicadas con bitHammingDistance . Cuanto menor sea la distancia de Hamming de loscalculados de dos cadenas, más probable será que esas cadenas sean iguales.

Sintaxis

ngramSimHash(string[, ngramsize])

Argumentos

string — Cadena para la que se calcula el simhash que distingue entre mayúsculas y minúsculas. String

— Cadena para la que se calcula el que distingue entre mayúsculas y minúsculas. ngramsize — Opcional. El tamaño de un ngrama, cualquier número entre 1 y 25 . El valor predeterminado es 3 . UInt8

Valor devue