El hash de NULL es NULL. Para obtener un hash no NULL de una columna Nullable, envuélvala en una tupla:
SELECT cityHash64(tuple(NULL))
Para calcular el hash de todo el contenido de una tabla, use
sum(cityHash64(tuple(*))) (u otra función hash).
tuple garantiza que no se omitan las filas con valores NULL.
sum garantiza que el orden de las filas no importe.
Introducido en: v22.10.0 Calcula una cadena hash BLAKE3 y devuelve el conjunto de bytes resultante como FixedString. Esta función hash criptográfica está integrada en ClickHouse mediante la biblioteca BLAKE3 de Rust. La función es bastante rápida y ofrece un rendimiento aproximadamente dos veces superior al de SHA-2, mientras genera hashes de la misma longitud que SHA-256. Devuelve un hash BLAKE3 como un array de bytes de tipo FixedString(32). Sintaxis
BLAKE3
Argumentos
BLAKE3(message)
message— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(32)
Ejemplos
hash
Query
SELECT hex(BLAKE3('ABC'))
Response
┌─hex(BLAKE3('ABC'))───────────────────────────────────────────────┐
│ D1717274597CF0289694F75D96D444B992A096F1AFD8E7BBFA6EBB1D360FEDFC │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.11.0 Calcula el hash MD4 de la cadena especificada. Sintaxis
MD4
Argumentos
MD4(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(MD4('abc'));
Response
┌─hex(MD4('abc'))──────────────────┐
│ A448017AAF21D8525FC10AE87AA6729D │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash MD5 de la cadena dada. Sintaxis
MD5
Argumentos
MD5(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(MD5('abc'));
Response
┌─hex(MD5('abc'))──────────────────┐
│ 900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72 │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.10.0 Calcula el hash RIPEMD-160 de la cadena dada. Sintaxis
RIPEMD160
Argumentos
RIPEMD160(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(20)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'));
Response
┌─HEX(RIPEMD160('The quick brown fox jumps over the lazy dog'))─┐
│ 37F332F68DB77BD9D7EDD4969571AD671CF9DD3B │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA1 de la cadena especificada. Sintaxis
SHA1
Argumentos
SHA1(s)
s— La cadena de entrada para calcular el
hash
String
FixedString(20)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA1('abc'));
Response
┌─hex(SHA1('abc'))─────────────────────────┐
│ A9993E364706816ABA3E25717850C26C9CD0D89D │
└──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA224 de la cadena proporcionada. Sintaxis
SHA224
Argumentos
SHA224(s)
s— El valor de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(28)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA224('abc'));
Response
┌─hex(SHA224('abc'))───────────────────────────────────────┐
│ 23097D223405D8228642A477BDA255B32AADBCE4BDA0B3F7E36C9DA7 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA256 de la cadena proporcionada. Sintaxis
SHA256
Argumentos
SHA256(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(32)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA256('abc'));
Response
┌─hex(SHA256('abc'))───────────────────────────────────────────────┐
│ BA7816BF8F01CFEA414140DE5DAE2223B00361A396177A9CB410FF61F20015AD │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA384 de la cadena proporcionada. Sintaxis
SHA384
Argumentos
SHA384(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(48)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA384('abc'));
Response
┌─hex(SHA384('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CB00753F45A35E8BB5A03D699AC65007272C32AB0EDED1631A8B605A43FF5BED8086072BA1E7CC2358BAECA134C825A7 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA512 de la cadena proporcionada. Sintaxis
SHA512
Argumentos
SHA512(s)
s— La cadena de entrada para calcular el
hash
String
FixedString(64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA512('abc'));
Response
┌─hex(SHA512('abc'))───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DDAF35A193617ABACC417349AE20413112E6FA4E89A97EA20A9EEEE64B55D39A2192992A274FC1A836BA3C23A3FEEBBD454D4423643CE80E2A9AC94FA54CA49F │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA512_256 de la cadena especificada. Sintaxis
SHA512_256
Argumentos
SHA512_256(s)
s— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(32)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(SHA512_256('abc'));
Response
┌─hex(SHA512_256('abc'))───────────────────────────────────────────┐
│ 53048E2681941EF99B2E29B76B4C7DABE4C2D0C634FC6D46E0E2F13107E7AF23 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Una función hash no criptográfica rápida y de calidad razonable para una cadena obtenida de una URL mediante algún tipo de normalización. Esta función hash tiene dos modos:
URLHash
Sintaxis
|Modo
|Descripción
URLHash(url)
|Calcula un hash a partir de una cadena sin alguno de los símbolos finales
/,
? o
#, si está presente.
URLHash(url, N)
|Calcula un hash a partir de una cadena hasta el nivel N en la jerarquía de la URL, sin alguno de los símbolos finales
/,
? o
#, si está presente. Los niveles son los mismos que en
URLHierarchy.
Argumentos
URLHash(url[, N])
url— Cadena de URL cuyo hash se calcula.
String
N— Opcional. Nivel en la jerarquía de la URL.
(U)Int*
url.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com')
Hash de la URL con el nivel especificado
Response
┌─URLHash('htt⋯house.com')─┐
│ 13614512636072854701 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com/docs', 0);
SELECT URLHash('https://www.clickhouse.com/docs', 1);
Response
-- hash de https://www.clickhouse.com
┌─URLHash('htt⋯m/docs', 0)─┐
│ 13614512636072854701 │
└──────────────────────────┘
-- hash de https://www.clickhouse.com/docs
┌─URLHash('htt⋯m/docs', 1)─┐
│ 13167253331440520598 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Produce un valor hash de 64 bits de CityHash. Se trata de una función hash rápida no criptográfica. Utiliza el algoritmo CityHash para los parámetros de cadena y una función hash rápida no criptográfica específica de la implementación para los parámetros con otros tipos de datos. La función utiliza el combinador CityHash para obtener los resultados finales.
cityHash64
Google cambió el algoritmo de CityHash después de que se añadiera a ClickHouse. En otras palabras, cityHash64 de ClickHouse y la versión upstream de CityHash de Google ahora producen resultados diferentes. cityHash64 de ClickHouse corresponde a CityHash v1.0.2.
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo
Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Argumentos
cityHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada sobre los que se calcula el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de llamada
Query
SELECT cityHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS CityHash, toTypeName(CityHash) AS type;
Cálculo de la suma de comprobación de toda la tabla, teniendo en cuenta el orden de las filas
Response
┌─────────────CityHash─┬─type───┐
│ 12072650598913549138 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Query
CREATE TABLE users (
id UInt32,
name String,
age UInt8,
city String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO users VALUES
(1, 'Alice', 25, 'New York'),
(2, 'Bob', 30, 'London'),
(3, 'Charlie', 35, 'Tokyo');
SELECT groupBitXor(cityHash64(*)) FROM users;
Response
┌─groupBitXor(⋯age, city))─┐
│ 11639977218258521182 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v20.12.0 Produce un valor FarmHash de 64 bits usando el método
farmFingerprint64
Fingerprint64.
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo correspondiente
Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Argumentos
farmFingerprint64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT farmFingerprint64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS FarmFingerprint, toTypeName(FarmFingerprint) AS type;
Response
┌─────FarmFingerprint─┬─type───┐
│ 5752020380710916328 │ UInt64 │
└─────────────────────┴────────┘
Introducido en: v1.1.0 Genera un FarmHash de 64 bits con el método
farmHash64
Hash64.
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, y a
Map y el tipo correspondiente
Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Argumentos
farmHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT farmHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS FarmHash, toTypeName(FarmHash) AS type;
Response
┌─────────────FarmHash─┬─type───┐
│ 18125596431186471178 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula el hash de 64 bits MurmurHash2 del valor de entrada usando la misma semilla que utiliza GCC. Es portable entre las compilaciones de Clang y GCC. Sintaxis
gccMurmurHash
Argumentos
gccMurmurHash(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos sobre los que calcular el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
gccMurmurHash(1, 2, 3) AS res1,
gccMurmurHash(('a', [1, 2, 3], 4, (4, ['foo', 'bar'], 1, (1, 2)))) AS res2
Response
┌─────────────────res1─┬────────────────res2─┐
│ 12384823029245979431 │ 1188926775431157506 │
└──────────────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Interpreta todos los parámetros de entrada como cadenas y calcula el valor hash MD5 para cada uno de ellos. Luego combina los hashes, toma los primeros 8 bytes del hash de la cadena resultante y los interpreta como UInt64 en orden de bytes big-endian. La función es relativamente lenta (5 millones de cadenas cortas por segundo por núcleo de procesador). Considere usar en su lugar la función
halfMD5
sipHash64.
La función acepta un número variable de parámetros de entrada.
Los argumentos pueden ser de cualquiera de los tipos de datos compatibles.
Para algunos tipos de datos, el valor calculado por la función hash puede ser el mismo para los mismos valores, incluso si los tipos de los argumentos difieren (enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos).
Sintaxis
Argumentos
halfMD5(arg1[, arg2, ..., argN])
arg1[, arg2, ..., argN]— Número variable de argumentos para los que se calcula el hash.
Any
UInt64 en orden de bytes big-endian.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT HEX(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'));
Response
┌─hex(halfMD5('abc', 'cde', 'fgh'))─┐
│ 2C9506B7374CFAF4 │
└───────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula un “HiveHash” a partir de una cadena. No es más que
hiveHash
JavaHash con los bits de signo puestos a cero.
Esta función se utiliza en Apache Hive en versiones anteriores a la 3.0.
Sintaxis
Argumentos
hiveHash(arg)
arg— Cadena de entrada para calcular el hash.
String
Int32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hiveHash('Hello, world!');
Response
┌─hiveHash('Hello, world!')─┐
│ 267439093 │
└───────────────────────────┘
Introducido en: v25.5.0 Implementa la lógica de la transformación hash de Iceberg Sintaxis
icebergHash
Argumentos
icebergHash(value)
value— Valor de entrada del que se calculará el hash de
Integero
Boolo
Decimalo
Float*o
Stringo
FixedStringo
UUIDo
Dateo
Timeo
DateTime
Int32
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT icebergHash(1.0 :: Float32)
Response
-142385009
Introducido en: v1.1.0 Calcula un hash de 32 bits a partir de un entero. La función hash es relativamente rápida, pero no es una función hash criptográfica. Sintaxis
intHash32
Argumentos
intHash32(arg)
arg— Entero al que se aplica la función hash.
(U)Int*
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT intHash32(42);
Response
┌─intHash32(42)─┐
│ 1228623923 │
└───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula un hash de 64 bits para un entero. La función hash es relativamente rápida (incluso más rápida que
intHash64
intHash32), pero no es una función hash criptográfica.
Sintaxis
Argumentos
intHash64(int)
int— Entero del que se calcula el hash.
(U)Int*
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT intHash64(42);
Response
┌────────intHash64(42)─┐
│ 11490350930367293593 │
└──────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula JavaHash a partir de:
javaHash
Sintaxis
Java solo admite calcular el hash de enteros con signo, por lo que, si quiere calcular el hash de enteros sin signo, debe convertirlos mediante CAST a los tipos con signo de ClickHouse adecuados.
Argumentos
javaHash(arg)
arg— Valor de entrada para calcular el hash.
Any
arg
Int32
Ejemplos
Ejemplo de uso 1
Query
SELECT javaHash(toInt32(123));
Ejemplo de uso 2
Response
┌─javaHash(toInt32(123))─┐
│ 123 │
└────────────────────────┘
Query
SELECT javaHash('Hello, world!');
Response
┌─javaHash('Hello, world!')─┐
│ -1880044555 │
└───────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula JavaHash de una cadena, asumiendo que contiene bytes que representan una cadena codificada en UTF-16LE. Sintaxis
javaHashUTF16LE
Argumentos
javaHashUTF16LE(arg)
arg— Una cadena con codificación UTF-16LE.
String
Int32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'));
Response
┌─javaHashUTF16LE(convertCharset('test', 'utf-8', 'utf-16le'))─┐
│ 3556498 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Calcula el jump hash consistente de un entero. Sintaxis
jumpConsistentHash
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado.
jumpConsistentHash(key, buckets)
Int32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT jumpConsistentHash(256, 4)
Response
┌─jumpConsistentHash(256, 4)─┐
│ 3 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v23.4.0 Calcula el hash MurmurHash2 de 32 bits del valor de entrada usando la misma semilla que Kafka y sin el bit más significativo, para ser compatible con Default Partitioner. Sintaxis
kafkaMurmurHash
Argumentos
kafkaMurmurHash(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Una cantidad variable de parámetros cuyo hash se calcula.
Any
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
kafkaMurmurHash('foobar') AS res1,
kafkaMurmurHash(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS res2
Response
┌───────res1─┬─────res2─┐
│ 1357151166 │ 85479775 │
└────────────┴──────────┘
Introducido en: v25.4.0 Calcula el hash criptográfico Keccak-256 de la cadena proporcionada. Esta función hash se utiliza ampliamente en aplicaciones de blockchain, en particular en Ethereum. Sintaxis
keccak256
Argumentos
keccak256(message)
message— La cadena de entrada para calcular el hash.
String
FixedString(32)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hex(keccak256('hello'))
Response
┌─hex(keccak256('hello'))──────────────────────────────────────────┐
│ 1C8AFF950685C2ED4BC3174F3472287B56D9517B9C948127319A09A7A36DEAC8 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.6.0 Un algoritmo de hash consistente con complejidad temporal y espacial O(1), de Konstantin ‘Kostik’ Oblakov. Solo es eficiente con
kostikConsistentHash
n <= 32768.
Sintaxis
Aliases:
kostikConsistentHash(input, n)
yandexConsistentHash
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve el valor hash calculado.
UInt16
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2);
Response
┌─kostikConsistentHash(16045690984833335023, 2)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Genera un valor hash de 64 bits de MetroHash.
metroHash64
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo correspondiente
Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Argumentos
metroHash64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada para calcular el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT metroHash64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MetroHash, toTypeName(MetroHash) AS type;
Response
┌────────────MetroHash─┬─type───┐
│ 14235658766382344533 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Introducido en: v18.5.0 Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.
murmurHash2_32
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a
Tuple con y sin nombre con los mismos datos, y a
Map y el tipo
Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Argumentos
murmurHash2_32(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Una cantidad variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash.
Any
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT murmurHash2_32(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type;
Response
┌─MurmurHash2─┬─type───┐
│ 3681770635 │ UInt32 │
└─────────────┴────────┘
Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.
murmurHash2_64
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo correspondiente
Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Argumentos
murmurHash2_64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT murmurHash2_64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash2, toTypeName(MurmurHash2) AS type;
Response
┌──────────MurmurHash2─┬─type───┐
│ 11832096901709403633 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash de 128 bits MurmurHash3 del valor de entrada. Sintaxis
murmurHash3_128
Argumentos
murmurHash3_128(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash.
Any
MurmurHash3 de 128 bits calculado a partir de los argumentos de entrada.
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'));
Response
┌─hex(murmurHash3_128('foo', 'foo', 'foo'))─┐
│ F8F7AD9B6CD4CF117A71E277E2EC2931 │
└───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v18.10.0 Genera un valor hash de MurmurHash3.
murmurHash3_32
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo correspondiente
Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Argumentos
murmurHash3_32(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Un número variable de argumentos de entrada a partir de los cuales se calcula el hash.
Any
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT murmurHash3_32(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type;
Response
┌─MurmurHash3─┬─type───┐
│ 2152717 │ UInt32 │
└─────────────┴────────┘
Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash MurmurHash3 del valor de entrada.
murmurHash3_64
Sintaxis
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño,
Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos,
Map y el tipo
Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Argumentos
murmurHash3_64(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Una cantidad variable de argumentos de entrada cuyo hash se calcula.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT murmurHash3_64(array('e','x','a'), 'mple', 10, toDateTime('2019-06-15 23:00:00')) AS MurmurHash3, toTypeName(MurmurHash3) AS type;
Response
┌──────────MurmurHash3─┬─type───┐
│ 11832096901709403633 │ UInt64 │
└──────────────────────┴────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de
ngramMinHash
ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes.
Usa los
hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y los
hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo.
Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con
tupleHammingDistance.
Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHash(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena sobre la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. El número de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado, cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
Tuple
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHash('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple──────────────────────────────────────┐
│ (18333312859352735453,9054248444481805918) │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de
ngramMinHashArg
ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los hashes mínimo y máximo, calculados mediante la función
ngramMinHash con la misma entrada.
Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashArg(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena para la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier número entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos usados para calcular el resultado; cualquier número entre
1y
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
hashnum n-gramas cada una.
Tuple(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashArg('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('Hou','lic','ick','ous','ckH','Cli')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de
ngramMinHashArgCaseInsensitive
ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el hash mínimo y máximo, calculados por la función
ngramMinHashCaseInsensitive con la misma entrada.
No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashArgCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena sobre la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier número entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado, cualquier número entre
1y
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
hashnum n-gramas cada una.
Tuple(Tuple(String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitive('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','kHo','use','Cli'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de
ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8
ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los valores hash mínimo y máximo, calculados mediante la función ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8 con la misma entrada.
No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena para la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama; puede ser cualquier número de
1a
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; puede ser cualquier número de
1a
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
hashnum n-gramas cada una.
Tuple(Tuple(String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ckH','ous','ick','lic','kHo','use'),('kHo','lic','ick','ous','ckH','Hou')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducida en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de
ngramMinHashArgUTF8
ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el valor hash mínimo y máximo, calculados por la función
ngramMinHashUTF8 con la misma entrada.
Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashArgUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena para la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor de
1a
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; cualquier valor de
1a
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
hashnum n-gramas.
Tuple(Tuple(String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashArgUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (('ous','ick','lic','Hou','kHo','use'),('kHo','Hou','lic','ick','ous','ckH')) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de
ngramMinHashCaseInsensitive
ngramsize símbolos, calcula los valores hash de cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes.
Usa
hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y
hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo.
No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con
tupleHammingDistance.
Para dos cadenas, si los hashes devueltos son iguales en ambas, entonces esas cadenas son iguales.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashCaseInsensitive(string[, ngramsize, hashnum])
string— String. String. -
ngramsize— El tamaño de un n-grama. Opcional. Valores posibles: cualquier número de
1a
25. Valor predeterminado:
3. UInt8. -
hashnum— La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado. Opcional. Valores posibles: cualquier número de
1a
25. Valor predeterminado:
6. UInt8.
Tuple
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashCaseInsensitive('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple──────────────────────────────────────┐
│ (2106263556442004574,13203602793651726206) │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-grams de
ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8
ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-gram y devuelve una tupla con estos hash.
Usa
hashnum hash mínimos para calcular el hash mínimo y
hashnum hash máximos para calcular el hash máximo.
No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con
tupleHammingDistance.
Para dos cadenas, si los hash devueltos son los mismos para ambas, entonces esas cadenas son iguales.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8(string [, ngramsize, hashnum])
string— Cadena para la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado; cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
Tuple
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple───────────────────────────────────────┐
│ (12493625717655877135,13203602793651726206) │
└─────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de
ngramMinHashUTF8
ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes.
Usa
hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y
hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo.
Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con
tupleHammingDistance.
Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales.
Sintaxis
Argumentos
ngramMinHashUTF8(string[, ngramsize, hashnum])
string— Cadena para la que se calcula el hash.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8
hashnum— Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizada para calcular el resultado; cualquier valor entre
1y
25. El valor predeterminado es
6.
UInt8
Tuple
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngramMinHashUTF8('ClickHouse') AS Tuple;
Response
┌─Tuple──────────────────────────────────────┐
│ (18333312859352735453,6742163577938632877) │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de
ngramSimHash
ngramsize símbolos y devuelve el
simhash de los n-gramas.
Puede utilizarse para detectar cadenas semiduplicadas con
bitHammingDistance.
Cuanto menor sea la distancia de Hamming de los
simhashes calculados de dos cadenas, más probable será que esas cadenas sean iguales.
Sintaxis
Argumentos
ngramSimHash(string[, ngramsize])
string— Cadena para la que se calcula el
simhashque distingue entre mayúsculas y minúsculas.
String
ngramsize— Opcional. El tamaño de un ngrama, cualquier número entre
1y
25. El valor predeterminado es
3.
UInt8