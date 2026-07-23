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Las funciones hash pueden usarse para el reordenamiento seudoaleatorio determinista de elementos. Simhash es una función hash que devuelve valores hash próximos para argumentos próximos (similares). La mayoría de las funciones hash aceptan cualquier número de argumentos de cualquier tipo.
El hash de NULL es NULL. Para obtener un hash no NULL de una columna Nullable, envuélvala en una tupla:
Para calcular el hash de todo el contenido de una tabla, use sum(cityHash64(tuple(*))) (u otra función hash). tuple garantiza que no se omitan las filas con valores NULL. sum garantiza que el orden de las filas no importe.

BLAKE3

Introducido en: v22.10.0 Calcula una cadena hash BLAKE3 y devuelve el conjunto de bytes resultante como FixedString. Esta función hash criptográfica está integrada en ClickHouse mediante la biblioteca BLAKE3 de Rust. La función es bastante rápida y ofrece un rendimiento aproximadamente dos veces superior al de SHA-2, mientras genera hashes de la misma longitud que SHA-256. Devuelve un hash BLAKE3 como un array de bytes de tipo FixedString(32). Sintaxis
Argumentos
  • message — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash BLAKE3 de 32 bytes de la cadena de entrada como una cadena de longitud fija. FixedString(32) Ejemplos hash
Query
Response

MD4

Introducido en: v21.11.0 Calcula el hash MD4 de la cadena especificada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash MD4 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(16) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

MD5

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash MD5 de la cadena dada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash MD5 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(16) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

RIPEMD160

Introducido en: v24.10.0 Calcula el hash RIPEMD-160 de la cadena dada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash RIPEMD160 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(20) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA1

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA1 de la cadena especificada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA1 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(20) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA224

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA224 de la cadena proporcionada. Sintaxis
Argumentos
  • s — El valor de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA224 de la cadena de entrada especificada como una cadena de longitud fija. FixedString(28) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA256

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA256 de la cadena proporcionada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA256 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(32) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA384

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA384 de la cadena proporcionada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA384 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(48) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA512

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA512 de la cadena proporcionada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA512 de la cadena de entrada proporcionada como una cadena de longitud fija. FixedString(64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

SHA512_256

Introducido en: v1.1.0 Calcula el hash SHA512_256 de la cadena especificada. Sintaxis
Argumentos
  • s — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash SHA512_256 de la cadena de entrada dada como una cadena de longitud fija. FixedString(32) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

URLHash

Introducido en: v1.1.0 Una función hash no criptográfica rápida y de calidad razonable para una cadena obtenida de una URL mediante algún tipo de normalización. Esta función hash tiene dos modos: Sintaxis
Argumentos
  • url — Cadena de URL cuyo hash se calcula. String
  • N — Opcional. Nivel en la jerarquía de la URL. (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado de url. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Hash de la URL con el nivel especificado
Query
Response

cityHash64

Introducido en: v1.1.0 Produce un valor hash de 64 bits de CityHash. Se trata de una función hash rápida no criptográfica. Utiliza el algoritmo CityHash para los parámetros de cadena y una función hash rápida no criptográfica específica de la implementación para los parámetros con otros tipos de datos. La función utiliza el combinador CityHash para obtener los resultados finales.
Google cambió el algoritmo de CityHash después de que se añadiera a ClickHouse. En otras palabras, cityHash64 de ClickHouse y la versión upstream de CityHash de Google ahora producen resultados diferentes. cityHash64 de ClickHouse corresponde a CityHash v1.0.2.
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada sobre los que se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de llamada
Query
Response
Cálculo de la suma de comprobación de toda la tabla, teniendo en cuenta el orden de las filas
Query
Response

farmFingerprint64

Introducido en: v20.12.0 Produce un valor FarmHash de 64 bits usando el método Fingerprint64.
Se prefiere farmFingerprint64 porque ofrece un valor estable y portable frente a farmHash64.
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

farmHash64

Introducido en: v1.1.0 Genera un FarmHash de 64 bits con el método Hash64.
Se prefiere farmFingerprint64 para obtener un valor estable y portable.
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, y a Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se debe calcular el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

gccMurmurHash

Introducido en: v20.1.0 Calcula el hash de 64 bits MurmurHash2 del valor de entrada usando la misma semilla que utiliza GCC. Es portable entre las compilaciones de Clang y GCC. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos sobre los que calcular el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

halfMD5

Introducido en: v1.1.0 Interpreta todos los parámetros de entrada como cadenas y calcula el valor hash MD5 para cada uno de ellos. Luego combina los hashes, toma los primeros 8 bytes del hash de la cadena resultante y los interpreta como UInt64 en orden de bytes big-endian. La función es relativamente lenta (5 millones de cadenas cortas por segundo por núcleo de procesador). Considere usar en su lugar la función sipHash64. La función acepta un número variable de parámetros de entrada. Los argumentos pueden ser de cualquiera de los tipos de datos compatibles. Para algunos tipos de datos, el valor calculado por la función hash puede ser el mismo para los mismos valores, incluso si los tipos de los argumentos difieren (enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos). Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ..., argN] — Número variable de argumentos para los que se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve la mitad calculada del hash MD5 de los parámetros de entrada proporcionados, como un UInt64 en orden de bytes big-endian. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

hiveHash

Introducido en: v20.1.0 Calcula un “HiveHash” a partir de una cadena. No es más que JavaHash con los bits de signo puestos a cero. Esta función se utiliza en Apache Hive en versiones anteriores a la 3.0.
Esta función hash tiene un rendimiento deficiente. Úsela solo cuando este algoritmo ya se utilice en otro sistema y necesite calcular el mismo resultado.
Sintaxis
Argumentos
  • arg — Cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el “hive hash” calculado de la cadena de entrada. Int32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

icebergHash

Introducido en: v25.5.0 Implementa la lógica de la transformación hash de Iceberg Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un hash Murmur3 de 32 bits, variante x86, con semilla 0 Int32 Ejemplos Ejemplo
Query
Response

intHash32

Introducido en: v1.1.0 Calcula un hash de 32 bits a partir de un entero. La función hash es relativamente rápida, pero no es una función hash criptográfica. Sintaxis
Argumentos
  • arg — Entero al que se aplica la función hash. (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el código hash de 32 bits calculado a partir del entero de entrada UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

intHash64

Introducido en: v1.1.0 Calcula un hash de 64 bits para un entero. La función hash es relativamente rápida (incluso más rápida que intHash32), pero no es una función hash criptográfica. Sintaxis
Argumentos
  • int — Entero del que se calcula el hash. (U)Int*
Valor devuelto Código hash de 64 bits. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

javaHash

Introducido en: v20.1.0 Calcula JavaHash a partir de:
Esta función hash tiene un rendimiento bajo. Úsela solo cuando este algoritmo ya se utilice en otro sistema y necesite calcular el mismo resultado.
Java solo admite calcular el hash de enteros con signo, por lo que, si quiere calcular el hash de enteros sin signo, debe convertirlos mediante CAST a los tipos con signo de ClickHouse adecuados.
Sintaxis
Argumentos
  • arg — Valor de entrada para calcular el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el hash calculado de arg Int32 Ejemplos Ejemplo de uso 1
Query
Response
Ejemplo de uso 2
Query
Response

javaHashUTF16LE

Introducido en: v20.1.0 Calcula JavaHash de una cadena, asumiendo que contiene bytes que representan una cadena codificada en UTF-16LE. Sintaxis
Argumentos
  • arg — Una cadena con codificación UTF-16LE. String
Valor devuelto Devuelve el hash calculado de la cadena codificada en UTF-16LE. Int32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

jumpConsistentHash

Introducido en: v1.1.0 Calcula el jump hash consistente de un entero. Sintaxis
Argumentos
  • key — La clave de entrada. UInt64
  • buckets — El número de buckets. Int32
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado. Int32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

kafkaMurmurHash

Introducido en: v23.4.0 Calcula el hash MurmurHash2 de 32 bits del valor de entrada usando la misma semilla que Kafka y sin el bit más significativo, para ser compatible con Default Partitioner. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de parámetros cuyo hash se calcula. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado de los argumentos de entrada. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

keccak256

Introducido en: v25.4.0 Calcula el hash criptográfico Keccak-256 de la cadena proporcionada. Esta función hash se utiliza ampliamente en aplicaciones de blockchain, en particular en Ethereum. Sintaxis
Argumentos
  • message — La cadena de entrada para calcular el hash. String
Valor devuelto Devuelve el hash Keccak-256 de 32 bytes de la cadena de entrada como una cadena de longitud fija. FixedString(32) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

kostikConsistentHash

Introducido en: v22.6.0 Un algoritmo de hash consistente con complejidad temporal y espacial O(1), de Konstantin ‘Kostik’ Oblakov. Solo es eficiente con n <= 32768. Sintaxis
Aliases: yandexConsistentHash Argumentos
  • input — Una clave de tipo entero. UInt64
  • n — El número de buckets. UInt16
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado. UInt16 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

metroHash64

Introducido en: v1.1.0 Genera un valor hash de 64 bits de MetroHash.
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para calcular el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

murmurHash2_32

Introducido en: v18.5.0 Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, a Tuple con y sin nombre con los mismos datos, y a Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

murmurHash2_64

Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash MurmurHash2 del valor de entrada.
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

murmurHash3_128

Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash de 128 bits MurmurHash3 del valor de entrada. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada para los que se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash MurmurHash3 de 128 bits calculado a partir de los argumentos de entrada. FixedString(16) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

murmurHash3_32

Introducido en: v18.10.0 Genera un valor hash de MurmurHash3.
Los valores hash calculados pueden ser iguales para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo correspondiente Array(Tuple(key, value)) con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Un número variable de argumentos de entrada a partir de los cuales se calcula el hash. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

murmurHash3_64

Introducido en: v18.10.0 Calcula el hash MurmurHash3 del valor de entrada.
Los valores hash calculados pueden coincidir para los mismos valores de entrada de distintos tipos de argumento. Esto afecta, por ejemplo, a tipos enteros de distinto tamaño, Tuple con nombre y sin nombre con los mismos datos, Map y el tipo Array(Tuple(key, value)) correspondiente con los mismos datos.
Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Una cantidad variable de argumentos de entrada cuyo hash se calcula. Any
Valor devuelto Devuelve el valor hash calculado a partir de los argumentos de entrada. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHash

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa los hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y los hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance. Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena sobre la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado, cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashArg

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los hashes mínimo y máximo, calculados mediante la función ngramMinHash con la misma entrada. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier número entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos usados para calcular el resultado; cualquier número entre 1 y 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene dos tuplas con hashnum n-gramas cada una. Tuple(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashArgCaseInsensitive

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el hash mínimo y máximo, calculados por la función ngramMinHashCaseInsensitive con la misma entrada. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena sobre la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama, cualquier número entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado, cualquier número entre 1 y 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla formada por dos tuplas con hashnum n-gramas cada una. Tuple(Tuple(String)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashArgCaseInsensitiveUTF8

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con los valores hash mínimo y máximo, calculados mediante la función ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8 con la misma entrada. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; puede ser cualquier número de 1 a 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. El número de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; puede ser cualquier número de 1 a 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla compuesta por dos tuplas con hashnum n-gramas cada una. Tuple(Tuple(String)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashArgUTF8

Introducida en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve los n-gramas con el valor hash mínimo y máximo, calculados por la función ngramMinHashUTF8 con la misma entrada. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor de 1 a 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado; cualquier valor de 1 a 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla con dos tuplas, cada una con hashnum n-gramas. Tuple(Tuple(String)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashCaseInsensitive

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula los valores hash de cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance. Para dos cadenas, si los hashes devueltos son iguales en ambas, entonces esas cadenas son iguales. Sintaxis
Argumentos
  • string — String. String. - ngramsize — El tamaño de un n-grama. Opcional. Valores posibles: cualquier número de 1 a 25. Valor predeterminado: 3. UInt8. - hashnum — La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizados para calcular el resultado. Opcional. Valores posibles: cualquier número de 1 a 25. Valor predeterminado: 6. UInt8.
Valor devuelto Tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple(UInt64, UInt64). Tuple Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashCaseInsensitiveUTF8

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-grams de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-gram y devuelve una tupla con estos hash. Usa hashnum hash mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hash máximos para calcular el hash máximo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance. Para dos cadenas, si los hash devueltos son los mismos para ambas, entonces esas cadenas son iguales. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos que se usan para calcular el resultado; cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramMinHashUTF8

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de ngramsize símbolos, calcula valores hash para cada n-grama y devuelve una tupla con esos hashes. Usa hashnum hashes mínimos para calcular el hash mínimo y hashnum hashes máximos para calcular el hash máximo. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse para detectar cadenas semiduplicadas con tupleHammingDistance. Para dos cadenas, si los hashes devueltos son los mismos en ambas, entonces esas cadenas son iguales. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el hash. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un n-grama; cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
  • hashnum — Opcional. La cantidad de hashes mínimos y máximos utilizada para calcular el resultado; cualquier valor entre 1 y 25. El valor predeterminado es 6. UInt8
Valor devuelto Devuelve una tupla con dos hashes: el mínimo y el máximo. Tuple Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

ngramSimHash

Introducido en: v21.1.0 Divide una cadena ASCII en n-gramas de ngramsize símbolos y devuelve el simhash de los n-gramas. Puede utilizarse para detectar cadenas semiduplicadas con bitHammingDistance. Cuanto menor sea la distancia de Hamming de los simhashes calculados de dos cadenas, más probable será que esas cadenas sean iguales. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena para la que se calcula el simhash que distingue entre mayúsculas y minúsculas. String
  • ngramsize — Opcional. El tamaño de un ngrama, cualquier número entre 1 y 25. El valor predeterminado es 3. UInt8
Valor devue