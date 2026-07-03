Introducido en: v20.1.0 Toma una dirección IPv4 con la longitud de su prefijo de enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) y devuelve el rango de direcciones de la subred como una tupla de dos valores IPv4: la primera y la última dirección de esa subred. Para la versión IPv6, consulte
IPv4CIDRToRange
IPv6CIDRToRange.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con dos direcciones IPv4 que representan el rango de la subred.
IPv4CIDRToRange(ipv4, cidr)
Tuple(IPv4, IPv4)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16);
Response
┌─IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)─┐
│ ('192.168.0.0','192.168.255.255') │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte un entero de 32 bits en la representación textual de su dirección IPv4 en notación decimal con puntos (formato A.B.C.D). Interpreta la entrada usando el orden de bytes big-endian. Sintaxis
IPv4NumToString
Alias:
IPv4NumToString(num)
INET_NTOA
Argumentos
num— dirección IPv4 como número UInt32.
UInt32
0 si el formato no es válido.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
IPv4NumToString(3232235521)
Response
192.168.0.1
Introducido en: v1.1.0 Convierte un entero de 32 bits en la representación en cadena de su dirección IPv4 en notación decimal con puntos (formato A.B.C.D), similar a
IPv4NumToStringClassC
IPv4NumToString, pero usa
xxx en lugar del último octeto.
Sintaxis
Argumentos
IPv4NumToStringClassC(num)
num— Dirección IPv4 en forma de número UInt32.
UInt32
String
Ejemplos
Ejemplo básico con agregación
Query
SELECT
IPv4NumToStringClassC(ClientIP) AS k,
count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
Response
┌─k──────────────┬─────c─┐
│ 83.149.9.xxx │ 26238 │
│ 217.118.81.xxx │ 26074 │
│ 213.87.129.xxx │ 25481 │
│ 83.149.8.xxx │ 24984 │
│ 217.118.83.xxx │ 22797 │
│ 78.25.120.xxx │ 22354 │
│ 213.87.131.xxx │ 21285 │
│ 78.25.121.xxx │ 20887 │
│ 188.162.65.xxx │ 19694 │
│ 83.149.48.xxx │ 17406 │
└────────────────┴───────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte una cadena con una dirección IPv4 en notación decimal con puntos (formato A.B.C.D) en su correspondiente representación entera de 32 bits. (La operación inversa de
IPv4StringToNum
IPv4NumToString).
Si la dirección IPv4 tiene un formato no válido, se lanza una excepción.
Sintaxis
Alias:
IPv4StringToNum(string)
INET_ATON
Argumentos
string— Cadena con la dirección IPv4.
String
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
IPv4StringToNum('192.168.0.1')
Response
3232235521
Introducido en: v22.3.0 Convierte una cadena con una dirección IPv4 en notación decimal con puntos (formato A.B.C.D) en su correspondiente representación entera de 32 bits; si la dirección IPv4 tiene un formato no válido, devuelve
IPv4StringToNumOrDefault
0.
Sintaxis
Argumentos
IPv4StringToNumOrDefault(string)
string— Cadena con una dirección IPv4.
String
0 si no es válida.
UInt32
Ejemplos
Ejemplo con una dirección no válida
Query
SELECT
IPv4StringToNumOrDefault('127.0.0.1') AS valid,
IPv4StringToNumOrDefault('invalid') AS invalid;
Response
┌──────valid─┬─invalid─┐
│ 2130706433 │ 0 │
└────────────┴─────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte un entero de 32 bits en la representación de cadena de su dirección IPv4 en notación decimal con puntos (formato A.B.C.D), pero, si la dirección IPv4 tiene un formato no válido, devuelve
IPv4StringToNumOrNull
NULL.
Sintaxis
Argumentos
IPv4StringToNumOrNull(string)
string— Cadena con una dirección IPv4.
String
NULL si no es válida.
Nullable(UInt32)
Ejemplos
Ejemplo con una dirección no válida
Query
SELECT
IPv4StringToNumOrNull('127.0.0.1') AS valid,
IPv4StringToNumOrNull('invalid') AS invalid;
Response
┌──────valid─┬─invalid─┐
│ 2130706433 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────┴─────────┘
Introducido en: v1.1.0 Interpreta un número de 32 bits (big-endian) como una dirección IPv4, que luego se interpreta como la dirección IPv6 correspondiente en formato
IPv4ToIPv6
FixedString(16).
Sintaxis
Argumentos
IPv4ToIPv6(x)
x— dirección IPv4.
UInt32
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT IPv6NumToString(IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1'))) AS addr;
Response
┌─addr───────────────┐
│ ::ffff:192.168.0.1 │
└────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Toma una dirección IPv6 con la longitud de su prefijo de enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) y devuelve el rango de direcciones de la subred como una tupla de dos valores IPv6: la dirección más baja y la más alta de esa subred. Para la versión IPv4, consulte
IPv6CIDRToRange
IPv4CIDRToRange.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con dos direcciones IPv6 que representan el rango de la subred.
IPv6CIDRToRange(ipv6, cidr)
Tuple(IPv6, IPv6)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32);
Response
┌─IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32)─┐
│ ('2001:db8::','2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff') │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte una dirección IPv6 del formato binario (FixedString(16)) a su representación de texto estándar. Las direcciones IPv6 con mapeo de IPv4 se muestran con el formato
IPv6NumToString
::ffff:111.222.33.44.
Sintaxis
Alias:
IPv6NumToString(x)
INET6_NTOA
Argumentos
x— Dirección IPv6 en formato binario.
FixedString(16)o
IPv6
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT IPv6NumToString(toFixedString(unhex('2A0206B8000000000000000000000011'), 16)) AS addr;
Análisis de hits con IPv6
Response
┌─addr─────────┐
│ 2a02:6b8::11 │
└──────────────┘
Query
SELECT
IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today() AND substring(ClientIP6, 1, 12) != unhex('00000000000000000000FFFF')
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
Direcciones IPv4 mapeadas en IPv6
Response
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)──────────────┬─────c─┐
│ 2a02:2168:aaa:bbbb::2 │ 24695 │
│ 2a02:2698:abcd:abcd:abcd:abcd:8888:5555 │ 22408 │
│ 2a02:6b8:0:fff::ff │ 16389 │
│ 2a01:4f8:111:6666::2 │ 16016 │
│ 2a02:2168:888:222::1 │ 15896 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:222 │ 14774 │
│ 2a02:8109:eee:ee:eeee:eeee:eeee:eeee │ 14443 │
│ 2a02:810b:8888:888:8888:8888:8888:8888 │ 14345 │
│ 2a02:6b8:0:444:4444:4444:4444:4444 │ 14279 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:ffff │ 13880 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┘
Query
SELECT
IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today()
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
Response
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)─┬──────c─┐
│ ::ffff:94.26.111.111 │ 747440 │
│ ::ffff:37.143.222.4 │ 529483 │
│ ::ffff:5.166.111.99 │ 317707 │
│ ::ffff:46.38.11.77 │ 263086 │
│ ::ffff:79.105.111.111 │ 186611 │
│ ::ffff:93.92.111.88 │ 176773 │
│ ::ffff:84.53.111.33 │ 158709 │
│ ::ffff:217.118.11.22 │ 154004 │
│ ::ffff:217.118.11.33 │ 148449 │
│ ::ffff:217.118.11.44 │ 148243 │
└────────────────────────────┴────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte una dirección IPv6 de su representación textual estándar al formato binario (
IPv6StringToNum
FixedString(16)).
Acepta direcciones IPv6 con mapeo de IPv4 en el formato
::ffff:111.222.33.44..
Si la dirección IPv6 tiene un formato no válido, se lanza una excepción.
Si la cadena de entrada contiene una dirección IPv4 válida, devuelve su equivalente en IPv6.
HEX puede estar en mayúsculas o minúsculas.
Sintaxis
Aliases:
IPv6StringToNum(string)
INET6_ATON
Argumentos
string— Cadena con la dirección IPv6.
String
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo básico
Query
SELECT addr, cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0, 0) FROM (SELECT ['notaddress', '127.0.0.1', '1111::ffff'] AS addr) ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr───────┬─cutIPv6(IPv6StringToNum(addr), 0, 0)─┐
│ notaddress │ :: │
│ 127.0.0.1 │ ::ffff:127.0.0.1 │
│ 1111::ffff │ 1111::ffff │
└────────────┴──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte una dirección IPv6 de su representación textual estándar al formato binario (
IPv6StringToNumOrDefault
FixedString(16)).
Acepta direcciones IPv6 con mapeo de IPv4 en el formato
::ffff:111.222.33.44..
Si la dirección IPv6 tiene un formato no válido, devuelve el valor predeterminado
::.
Sintaxis
Argumentos
IPv6StringToNumOrDefault(string)
string— Cadena con la dirección IPv6.
String
FixedString(16) rellenado con ceros si no es válida.
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo básico con una dirección no válida
Query
SELECT
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault('2001:db8::1')) AS valid,
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrDefault('invalid')) AS invalid;
Response
┌─valid───────┬─invalid─┐
│ 2001:db8::1 │ :: │
└─────────────┴─────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte una dirección IPv6 de su representación de texto estándar a formato binario (
IPv6StringToNumOrNull
FixedString(16)).
Acepta direcciones IPv6 con mapeo de IPv4 en el formato
::ffff:111.222.33.44..
Si la dirección IPv6 tiene un formato no válido, devuelve
NULL.
Sintaxis
Argumentos
IPv6StringToNumOrNull(string)
string— Cadena con una dirección IPv6.
String
NULL si no es válida.
Nullable(FixedString(16))
Ejemplos
Ejemplo básico con una dirección no válida
Query
SELECT
IPv6NumToString(IPv6StringToNumOrNull('2001:db8::1')) AS valid,
IPv6StringToNumOrNull('invalid') AS invalid;
Response
┌─valid───────┬─invalid─┐
│ 2001:db8::1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────┴─────────┘
Introducido en: v1.1.0 Acepta un valor
cutIPv6
FixedString(16) que contiene la dirección IPv6 en formato binario.
Devuelve una cadena que contiene la dirección, con el número especificado de bytes eliminados, en formato de texto.
Sintaxis
Argumentos
cutIPv6(x, bytesToCutForIPv6, bytesToCutForIPv4)
x— Dirección IPv6 en formato binario.
FixedString(16)o
IPv6
bytesToCutForIPv6— Número de bytes que se deben eliminar para IPv6.
UInt8
bytesToCutForIPv4— Número de bytes que se deben eliminar para IPv4.
UInt8
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH
IPv6StringToNum('2001:0DB8:AC10:FE01:FEED:BABE:CAFE:F00D') AS ipv6,
IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1')) AS ipv4
SELECT
cutIPv6(ipv6, 2, 0),
cutIPv6(ipv4, 0, 2)
Response
┌─cutIPv6(ipv6, 2, 0)─────────────────┬─cutIPv6(ipv4, 0, 2)─┐
│ 2001:db8:ac10:fe01:feed:babe:cafe:0 │ ::ffff:192.168.0.0 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v21.4.0 Determina si una dirección IP está incluida en una red representada en notación enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR). Esta función acepta direcciones IPv4 e IPv6 (y redes) representadas como cadenas. Devuelve
isIPAddressInRange
0 si la versión IP de la dirección y la del CIDR no coinciden.
Sintaxis
Argumentos
isIPAddressInRange(address, prefix)
address— Una dirección IPv4 o IPv6.
String
prefix— Un prefijo de red IPv4 o IPv6 en formato CIDR.
String
1 si la versión IP de la dirección y el CIDR coinciden; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Dirección IPv4 dentro del rango
Query
SELECT isIPAddressInRange('127.0.0.1', '127.0.0.0/8')
Dirección IPv4 fuera del rango
Response
1
Query
SELECT isIPAddressInRange('127.0.0.1', 'ffff::/16')
Dirección IPv6 fuera de rango
Response
0
Query
SELECT isIPAddressInRange('::ffff:192.168.0.1', '::ffff:192.168.0.4/128')
Response
0
Introducido en: v21.1.0 Determina si la cadena de entrada es una dirección IPv4. Para la versión para IPv6, consulta
isIPv4String
isIPv6String.
Sintaxis
Argumentos
isIPv4String(string)
string— cadena con la dirección IP que se va a comprobar.
String
1 si
string es una dirección IPv4; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT addr, isIPv4String(addr)
FROM(
SELECT ['0.0.0.0', '127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1'] AS addr
)
ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr─────────────┬─isIPv4String(addr)─┐
│ 0.0.0.0 │ 1 │
│ 127.0.0.1 │ 1 │
│ ::ffff:127.0.0.1 │ 0 │
└──────────────────┴────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Determina si la cadena de entrada es una dirección IPv6. Para la versión para IPv4, consulte
isIPv6String
isIPv4String.
Sintaxis
Argumentos
isIPv6String(string)
string— Cadena con la dirección IP que se va a comprobar.
String
1 si
string es una dirección IPv6; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT addr, isIPv6String(addr)
FROM(SELECT ['::', '1111::ffff', '::ffff:127.0.0.1', '127.0.0.1'] AS addr)
ARRAY JOIN addr;
Response
┌─addr─────────────┬─isIPv6String(addr)─┐
│ :: │ 1 │
│ 1111::ffff │ 1 │
│ ::ffff:127.0.0.1 │ 1 │
│ 127.0.0.1 │ 0 │
└──────────────────┴────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Convierte una cadena o una dirección IPv4 en formato UInt32 al tipo IPv4. Es similar a las funciones
toIPv4
IPv4StringToNum y
IPv4NumToString, pero admite como argumentos de entrada tanto cadenas como tipos de datos enteros sin signo.
Sintaxis
Argumentos
toIPv4(x)
x— Una dirección IPv4 de tipo
Stringo
UInt8/16/32
IPv4
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT toIPv4('171.225.130.45');
Comparación con las funciones IPv4StringToNum e IPv4NumToString.
Response
┌─toIPv4('171.225.130.45')─┐
│ 171.225.130.45 │
└──────────────────────────┘
Query
WITH
'171.225.130.45' AS IPv4_string
SELECT
hex(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
hex(toIPv4(IPv4_string))
Conversión a partir de un entero
Response
┌─hex(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─hex(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ ABE1822D │ ABE1822D │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Query
SELECT toIPv4(2130706433);
Response
┌─toIPv4(2130706433)─┐
│ 127.0.0.1 │
└────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte una cadena o una dirección IPv4 en formato UInt32 al tipo
toIPv4OrDefault
IPv4.
Si la dirección IPv4 tiene un formato no válido, devuelve
0.0.0.0 (IPv4 0) o el valor predeterminado de IPv4 especificado.
Sintaxis
Argumentos
toIPv4OrDefault(string[, default])
string— Cadena con la dirección IP que se va a convertir.
String
default— Opcional. Valor que se devolverá si
stringno es una dirección IPv4 válida.
IPv4
IPv4
Ejemplos
Cadenas IPv4 válidas y no válidas
Query
WITH
'192.168.1.1' AS valid_IPv4_string,
'999.999.999.999' AS invalid_IPv4_string,
'not_an_ip' AS malformed_string
SELECT
toIPv4OrDefault(valid_IPv4_string) AS valid,
toIPv4OrDefault(invalid_IPv4_string) AS default_value,
toIPv4OrDefault(malformed_string, toIPv4('8.8.8.8')) AS provided_default;
Response
┌─valid─────────┬─default_value─┬─provided_default─┐
│ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │ 8.8.8.8 │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo
toIPv4OrNull
IPv4, pero devuelve
NULL en caso de error.
Como
toIPv4, pero devuelve
NULL en lugar de lanzar una excepción ante errores de conversión.
Argumentos admitidos:
- Representaciones en cadena de direcciones IPv4 en notación decimal con puntos.
- Representaciones enteras de direcciones IPv4.
NULL):
- Formatos de direcciones IP no válidos.
- Direcciones IPv6.
- Valores fuera de rango.
- Direcciones malformadas.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una dirección IPv4 si la operación se realiza correctamente; de lo contrario,
toIPv4OrNull(x)
NULL.
IPv4 o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toIPv4OrNull('192.168.1.1') AS valid_ip,
toIPv4OrNull('invalid.ip') AS invalid_ip
Response
┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐
│ 192.168.1.1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────┴────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo IPv4, pero devuelve la dirección IPv4 nula en caso de error. Como
toIPv4OrZero
toIPv4, pero devuelve la dirección IPv4 nula (
0.0.0.0) en lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión.
Argumentos admitidos:
- Representaciones en cadena de direcciones IPv4 en notación decimal con puntos.
- Representaciones enteras de direcciones IPv4.
- Formatos de dirección IP no válidos.
- Direcciones IPv6.
- Valores fuera de rango.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una dirección IPv4 si la conversión se realiza correctamente; en caso contrario, devuelve la dirección IPv4 cero (
toIPv4OrZero(x)
0.0.0.0).
IPv4
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toIPv4OrZero('192.168.1.1') AS valid_ip,
toIPv4OrZero('invalid.ip') AS invalid_ip
Response
┌─valid_ip────┬─invalid_ip─┐
│ 192.168.1.1 │ 0.0.0.0 │
└─────────────┴────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Convierte una cadena o una dirección IPv6 en formato
toIPv6
UInt128 al tipo
IPv6.
En el caso de las cadenas, si la dirección IPv6 tiene un formato no válido, devuelve un valor vacío.
Es similar a las funciones
IPv6StringToNum y
IPv6NumToString, que convierten direcciones IPv6 a y desde formato binario (es decir,
FixedString(16)).
Si la cadena de entrada contiene una dirección IPv4 válida, se devuelve su equivalente en IPv6.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una dirección IPv6.
toIPv6(x)
IPv6
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH '2001:438:ffff::407d:1bc1' AS IPv6_string
SELECT
hex(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
hex(toIPv6(IPv6_string));
Mapeo de IPv4 a IPv6
Response
┌─hex(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─hex(toIPv6(IPv6_string))─────────┐
│ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
SELECT toIPv6('127.0.0.1');
Response
┌─toIPv6('127.0.0.1')─┐
│ ::ffff:127.0.0.1 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte una cadena o una dirección IPv6 en formato UInt128 al tipo
toIPv6OrDefault
IPv6.
Si la dirección IPv6 tiene un formato no válido, devuelve
:: (IPv6 0) o el valor predeterminado de IPv6 proporcionado.
Sintaxis
Argumentos
toIPv6OrDefault(string[, default])
string— Cadena con la dirección IP que se va a convertir. -
default— Opcional. Valor que se devolverá si la cadena tiene un formato no válido.
:: o el valor predeterminado opcional proporcionado si el argumento
string tiene un formato no válido.
IPv6
Ejemplos
Cadenas IPv6 válidas y no válidas
Query
WITH
'2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334' AS valid_IPv6_string,
'2001:0db8:85a3::8a2e:370g:7334' AS invalid_IPv6_string,
'not_an_ipv6' AS malformed_string
SELECT
toIPv6OrDefault(valid_IPv6_string) AS valid,
toIPv6OrDefault(invalid_IPv6_string) AS default_value,
toIPv6OrDefault(malformed_string, toIPv6('::1')) AS provided_default;
Response
┌─valid──────────────────────────────────┬─default_value─┬─provided_default─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ :: │ ::1 │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo
toIPv6OrNull
IPv6, pero devuelve
NULL en caso de error.
Igual que
toIPv6, pero devuelve
NULL en lugar de generar una excepción cuando se producen errores de conversión.
Argumentos compatibles:
- Representaciones en cadena de direcciones IPv6 en notación estándar.
- Representaciones en cadena de direcciones IPv4 (convertidas en direcciones IPv6 con mapeo de IPv4).
- Representaciones binarias de direcciones IPv6.
NULL):
- Formatos de direcciones IP no válidos.
- Direcciones IPv6 mal formadas.
- Valores fuera de rango.
- Notación no válida.
Argumentos
toIPv6OrNull(x)
x— Una representación textual de una dirección IPv6 o IPv4.
String
NULL.
IPv6 o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toIPv6OrNull('2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334') AS valid_ipv6,
toIPv6OrNull('invalid::ip') AS invalid_ipv6
Response
┌─valid_ipv6──────────────────────────┬─invalid_ipv6─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo IPv6, pero devuelve la dirección IPv6 nula en caso de error. Es como
toIPv6OrZero
toIPv6, pero devuelve la dirección IPv6 nula (
::) en lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión.
Argumentos admitidos:
- Representaciones en cadena de direcciones IPv6 en notación estándar.
- Representaciones en cadena de direcciones IPv4 (convertidas a IPv6 con mapeo de IPv4).
- Representaciones binarias de direcciones IPv6.
- Formatos de dirección IP no válidos.
- Direcciones IPv6 mal formadas.
- Valores fuera de rango.
Argumentos
toIPv6OrZero(x)
x— Una representación en cadena de una dirección IPv6 o IPv4.
String
::).
IPv6
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toIPv6OrZero('2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334') AS valid_ipv6,
toIPv6OrZero('invalid::ip') AS invalid_ipv6
Response
┌─valid_ipv6──────────────────────────┬─invalid_ipv6─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │ :: │
└─────────────────────────────────────┴──────────────┘