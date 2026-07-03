Documentación de las funciones de cifrado

Estas funciones implementan el cifrado y descifrado de datos mediante el algoritmo AES (Estándar de Cifrado Avanzado).

La longitud de la clave depende del modo de cifrado: 16 , 24 y 32 bytes de longitud para los modos -128- , -196- y -256- , respectivamente.

La longitud del vector de inicialización es siempre de 16 bytes (se ignoran los bytes que excedan los 16).

Introducido en: v25.12.0

Calcula el HMAC (código de autenticación de mensajes basado en hash) para el mensaje dado mediante el algoritmo hash especificado y la clave secreta.

Algoritmos hash compatibles:

blake2b512

blake2s256

md4

md5

md5-sha1

mdc2

ripemd (alias: RIPEMD160, ripemd)

ripemd160

rmd160 (alias: RIPEMD160, rmd160)

sha1

sha224

sha256

sha3-224

sha3-256

sha3-384

sha3-512

sha384

sha512

sha512-224

sha512-256

shake128

shake256

sm3

ssl3-md5 (alias: MD5, ssl3-md5)

ssl3-sha1 (alias: SHA1, ssl3-sha1)

whirlpool

Sintaxis

HMAC(mode, message , key )

Argumentos

mode — Nombre del algoritmo hash (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas). Admitidos: md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512. String

— Nombre del algoritmo hash (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas). Admitidos: md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512. message — Mensaje que se va a autenticar. String

— Mensaje que se va a autenticar. key — Clave secreta para HMAC. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena binaria que contiene el resumen HMAC. String

Ejemplos

HMAC-SHA256 básico

Query SELECT hex(HMAC( 'sha256' , 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' , 'secret_key' ));

Response ┌─hex(HMAC('sha256', 'The quick brown fox jumps over the lazy dog', 'secret_key'))─┐ │ 31FD15FA0F61FD40DC09D919D4AA5B4141A0B27C1D51E74A6789A890AAAA187C │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Diferentes algoritmos de hash

Query SELECT hex(HMAC( 'md5' , 'message' , 'key' )) AS hmac_md5, hex(HMAC( 'sha1' , 'message' , 'key' )) AS hmac_sha1, hex(HMAC( 'sha256' , 'message' , 'key' )) AS hmac_sha256;

Response ┌─hmac_md5─────────────────────────┬─hmac_sha1────────────────────────────────┬─hmac_sha256──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4E4748E62B463521F6775FBF921234B5 │ 2088DF74D5F2146B48146CAF4965377E9D0BE3A4 │ 6E9EF29B75FFFC5B7ABAE527D58FDADB2FE42E7219011976917343065F58ED4A │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Modo sin distinción entre mayúsculas y minúsculas

Query SELECT hmac( 'SHA256' , 'message' , 'key' ) = HMAC( 'sha256' , 'message' , 'key' ) AS same_result, HMAC( 'SHA256' , 'message' , 'key' ) = Hmac( 'Sha256' , 'message' , 'key' ) AS also_same;

Response ┌─same_result─┬─also_same─┐ │ 1 │ 1 │ └─────────────┴───────────┘

Introducido en: v20.12.0

Descifra datos cifrados por la función AES_ENCRYPT de MySQL.

key o iv son más largos de lo que normalmente deberían ser, aes_decrypt_mysql seguirá el comportamiento de aes_decrypt de MySQL: “plegar” key e ignorar los bits sobrantes de IV . Produce el mismo texto plano que decrypt con los mismos argumentos. Cuandoson más largos de lo que normalmente deberían ser,seguirá el comportamiento dede MySQL: “plegar”e ignorar los bits sobrantes de

Admite los siguientes modos de descifrado:

aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb

aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc

aes-128-cfb128

aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb

Sintaxis

aes_decrypt_mysql(mode, ciphertext, key [, iv])

Argumentos

mode — Modo de descifrado. String

— Modo de descifrado. ciphertext — Texto cifrado que debe descifrarse. String

— Texto cifrado que debe descifrarse. key — Clave de descifrado. String

— Clave de descifrado. iv — Opcional. Vector de inicialización. String

Valor devuelto

Devuelve una String descifrada. String

Ejemplos

Descifrar datos de MySQL

Query -- Descifremos los datos que hemos cifrado previamente con MySQL: mysql > SET block_encryption_mode = 'aes-256-ofb' ; Query OK, 0 rows affected ( 0 . 00 sec) mysql > SELECT aes_encrypt( 'Secret' , '123456789101213141516171819202122' , 'iviviviviviviviv123456' ) as ciphertext; + ------------------------+ | ciphertext | + ------------------------+ | 0x24E9E4966469 | + ------------------------+ 1 row in set ( 0 . 00 sec) SELECT aes_decrypt_mysql( 'aes-256-ofb' , unhex( '24E9E4966469' ), '123456789101213141516171819202122' , 'iviviviviviviviv123456' ) AS plaintext

Response ┌─plaintext─┐ │ Secret │ └───────────┘

Introducido en: v20.12.0

Cifra el texto de la misma manera que la función AES_ENCRYPT de MySQL. El texto cifrado resultante puede descifrarse con la función AES_DECRYPT de MySQL. Produce el mismo texto cifrado que la función encrypt con las mismas entradas. Cuando key o iv son más largos de lo habitual, aes_encrypt_mysql sigue el comportamiento de aes_encrypt de MySQL: ‘pliega’ key e ignora los bits sobrantes de iv .

Los modos de cifrado compatibles son:

aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb

aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc

aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb

Sintaxis

aes_encrypt_mysql(mode, plaintext, key [, iv])

Argumentos

mode — Modo de cifrado. String

— Modo de cifrado. plaintext — Texto que se debe cifrar. String

— Texto que se debe cifrar. key — Clave de cifrado. Si la clave es más larga de lo que requiere mode , se aplica el plegado de claves específico de MySQL. String

— Clave de cifrado. Si la clave es más larga de lo que requiere , se aplica el plegado de claves específico de MySQL. iv — Opcional. Vector de inicialización. Solo se tienen en cuenta los primeros 16 bytes. String

Valor devuelto

Cadena binaria de texto cifrado. String

Ejemplos

Comparación de entradas idénticas

Query -- Con la misma entrada, encrypt y aes_encrypt_mysql producen el mismo texto cifrado: SELECT encrypt( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' ) = aes_encrypt_mysql( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' ) AS ciphertexts_equal;

Response ┌─ciphertexts_equal─┐ │ 1 │ └───────────────────┘

El cifrado falla con una clave larga

Query -- Pero encrypt falla cuando key o iv son más largos de lo esperado: SELECT encrypt( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '123456789101213141516171819202122' , 'iviviviviviviviv123' );

Response Received exception from server (version 22.6.1): Code: 36. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Invalid key size: 33 expected 32: While processing encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123').

Compatibilidad con MySQL

Query -- aes_encrypt_mysql produce una salida compatible con MySQL: SELECT hex(aes_encrypt_mysql( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '123456789101213141516171819202122' , 'iviviviviviviviv123' )) AS ciphertext;

Response ┌─ciphertext───┐ │ 24E9E4966469 │ └──────────────┘

Un IV más largo da el mismo resultado

Query -- Observe cómo proporcionar un IV aún más largo produce el mismo resultado SELECT hex(aes_encrypt_mysql( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '123456789101213141516171819202122' , 'iviviviviviviviv123456' )) AS ciphertext

Response ┌─ciphertext───┐ │ 24E9E4966469 │ └──────────────┘

Introducido en: v20.12.0

Esta función descifra una cadena binaria cifrada con AES mediante los siguientes modos:

aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb

aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc

aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb

aes-128-gcm, aes-192-gcm, aes-256-gcm

aes-128-ctr, aes-192-ctr, aes-256-ctr

aes-128-cfb, aes-128-cfb1, aes-128-cfb8

Sintaxis

decrypt (mode, ciphertext, key [, iv, aad])

Argumentos

mode — Modo de descifrado. String

— Modo de descifrado. ciphertext — Texto cifrado que debe descifrarse. String

— Texto cifrado que debe descifrarse. key — Clave de descifrado. String

— Clave de descifrado. iv — Vector de inicialización. Obligatorio para los modos -gcm y opcional para los demás. String

— Vector de inicialización. Obligatorio para los modos y opcional para los demás. aad — Datos autenticados adicionales. No se descifrará si este valor es incorrecto. Solo funciona en los modos -gcm ; en los demás, lanza una excepción. String

Valor devuelto

Devuelve el texto plano descifrado. String

Ejemplos

Descifrado correcto de datos cifrados

Query -- Reutilizando la tabla del ejemplo de la función encrypt SELECT comment, hex( secret ) FROM encryption_test;

Response ┌─comment──────────────┬─hex(secret)──────────────────────────────────┐ │ aes-256-gcm │ A8A3CCBC6426CFEEB60E4EAE03D3E94204C1B09E0254 │ │ aes-256-gcm with AAD │ A8A3CCBC6426D9A1017A0A932322F1852260A4AD6837 │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ┌─comment──────────────────────────┬─hex(secret)──────────────────────┐ │ aes-256-ofb no IV │ B4972BDC4459 │ │ aes-256-ofb no IV, different key │ 2FF57C092DC9 │ │ aes-256-ofb with IV │ 5E6CB398F653 │ │ aes-256-cbc no IV │ 1BC0629A92450D9E73A00E7D02CF4142 │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Descifrado incorrecto de datos cifrados

Query SELECT comment, decrypt ( 'aes-256-cfb128' , secret , '12345678910121314151617181920212' ) AS plaintext FROM encryption_test

Response -- Observe cómo solo una parte de los datos fue descifrada correctamente, y el resto es texto ilegible, ya que `mode`, `key` o `iv` eran distintos durante el cifrado. ┌─comment──────────────┬─plaintext──┐ │ aes-256-gcm │ OQ�E �t�7T�\\���\\� │ │ aes-256-gcm with AAD │ OQ�E �\\��si����;�o�� │ └──────────────────────┴────────────┘ ┌─comment──────────────────────────┬─plaintext─┐ │ aes-256-ofb no IV │ Secret │ │ aes-256-ofb no IV, different key │ �4� � │ │ aes-256-ofb with IV │ ���6�~ │ │aes-256-cbc no IV │ �2*4�h3c�4w��@ └──────────────────────────────────┴───────────┘

Introducido en: v20.12.0

Cifra texto plano y lo convierte en texto cifrado mediante AES en uno de los siguientes modos:

aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb

aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc

aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb

aes-128-gcm, aes-192-gcm, aes-256-gcm

aes-128-ctr, aes-192-ctr, aes-256-ctr

aes-128-cfb, aes-128-cfb1, aes-128-cfb8

Sintaxis

encrypt(mode, plaintext, key [, iv, aad])

Argumentos

mode — Modo de cifrado. String

— Modo de cifrado. plaintext — Texto que debe cifrarse. String

— Texto que debe cifrarse. key — Clave de cifrado. String

— Clave de cifrado. iv — Vector de inicialización. Obligatorio para los modos -gcm ; opcional para los demás. String

— Vector de inicialización. Obligatorio para los modos ; opcional para los demás. aad — Datos autenticados adicionales. No se cifran, pero afectan al descifrado. Solo funcionan en los modos -gcm ; en los demás, lanza una excepción. String

Valor devuelto

Devuelve el texto cifrado como una cadena binaria. String

Ejemplos

Ejemplo de cifrado

Query CREATE TABLE encryption_test ( `comment` String, `secret` String ) ENGINE = MergeTree; INSERT INTO encryption_test VALUES ( 'aes-256-ofb no IV' , encrypt( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' )), ( 'aes-256-ofb no IV, different key' , encrypt( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykeyke' )), ( 'aes-256-ofb with IV' , encrypt( 'aes-256-ofb' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' )), ( 'aes-256-cbc no IV' , encrypt( 'aes-256-cbc' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' )); SELECT comment, hex( secret ) FROM encryption_test;

Response ┌─comment──────────────────────────┬─hex(secret)──────────────────────┐ │ aes-256-ofb no IV │ B4972BDC4459 │ │ aes-256-ofb no IV, different key │ 2FF57C092DC9 │ │ aes-256-ofb with IV │ 5E6CB398F653 │ │ aes-256-cbc no IV │ 1BC0629A92450D9E73A00E7D02CF4142 │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Ejemplo con el modo GCM

Query INSERT INTO encryption_test VALUES ( 'aes-256-gcm' , encrypt( 'aes-256-gcm' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' )), ( 'aes-256-gcm with AAD' , encrypt( 'aes-256-gcm' , 'Secret' , '12345678910121314151617181920212' , 'iviviviviviviviv' , 'aad' )); SELECT comment, hex( secret ) FROM encryption_test WHERE comment LIKE '%gcm%' ;

Response ┌─comment──────────────┬─hex(secret)──────────────────────────────────┐ │ aes-256-gcm │ A8A3CCBC6426CFEEB60E4EAE03D3E94204C1B09E0254 │ │ aes-256-gcm with AAD │ A8A3CCBC6426D9A1017A0A932322F1852260A4AD6837 │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.10.0

Similar a la función decrypt , pero devuelve NULL si el descifrado falla al usar una clave incorrecta.

Sintaxis

tryDecrypt(mode, ciphertext, key [, iv, aad])

Argumentos

mode — Modo de descifrado. String

— Modo de descifrado. ciphertext — Texto cifrado que se debe descifrar. String

— Texto cifrado que se debe descifrar. key — Clave de descifrado. String

— Clave de descifrado. iv — Opcional. Vector de inicialización. Obligatorio para los modos -gcm ; opcional para otros modos. String

— Opcional. Vector de inicialización. Obligatorio para los modos ; opcional para otros modos. aad — Opcional. Datos autenticados adicionales. No se podrá descifrar si este valor es incorrecto. Funciona solo en los modos -gcm ; en otros modos, lanza una excepción. String

Valor devuelto

NULL si el descifrado falla. Devuelve la cadena descifrada osi el descifrado falla. Nullable(String)

Ejemplos

Crear tabla e insertar datos

Query -- Creemos una tabla donde user_id es el identificador único del usuario, encrypted es un campo de cadena cifrada e iv es un vector inicial para descifrar/cifrar. -- Se asume que los usuarios conocen su id y la clave para descifrar el campo cifrado: CREATE TABLE decrypt_null ( dt DateTime , user_id UInt32, encrypted String, iv String ) ENGINE = MergeTree; -- Insertar algunos datos: INSERT INTO decrypt_null VALUES ( '2022-08-02 00:00:00' , 1 , encrypt( 'aes-256-gcm' , 'value1' , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey01' , 'iv1' ), 'iv1' ), ( '2022-09-02 00:00:00' , 2 , encrypt( 'aes-256-gcm' , 'value2' , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey02' , 'iv2' ), 'iv2' ), ( '2022-09-02 00:00:01' , 3 , encrypt( 'aes-256-gcm' , 'value3' , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey03' , 'iv3' ), 'iv3' ); -- Intentar descifrar con una clave SELECT dt, user_id, tryDecrypt( 'aes-256-gcm' , encrypted , 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey02' , iv) AS value FROM decrypt_null ORDER BY user_id ASC