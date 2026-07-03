16,
24 y
32 bytes de longitud para los modos
-128-,
-196- y
-256-, respectivamente.
La longitud del vector de inicialización es siempre de 16 bytes (se ignoran los bytes que excedan los 16).
Introducido en: v25.12.0 Calcula el HMAC (código de autenticación de mensajes basado en hash) para el mensaje dado mediante el algoritmo hash especificado y la clave secreta. Algoritmos hash compatibles:
HMAC
- blake2b512
- blake2s256
- md4
- md5
- md5-sha1
- mdc2
- ripemd (alias: RIPEMD160, ripemd)
- ripemd160
- rmd160 (alias: RIPEMD160, rmd160)
- sha1
- sha224
- sha256
- sha3-224
- sha3-256
- sha3-384
- sha3-512
- sha384
- sha512
- sha512-224
- sha512-256
- shake128
- shake256
- sm3
- ssl3-md5 (alias: MD5, ssl3-md5)
- ssl3-sha1 (alias: SHA1, ssl3-sha1)
- whirlpool
Argumentos
HMAC(mode, message, key)
mode— Nombre del algoritmo hash (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas). Admitidos: md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512.
String
message— Mensaje que se va a autenticar.
String
key— Clave secreta para HMAC.
String
String
Ejemplos
HMAC-SHA256 básico
Query
SELECT hex(HMAC('sha256', 'The quick brown fox jumps over the lazy dog', 'secret_key'));
Diferentes algoritmos de hash
Response
┌─hex(HMAC('sha256', 'The quick brown fox jumps over the lazy dog', 'secret_key'))─┐
│ 31FD15FA0F61FD40DC09D919D4AA5B4141A0B27C1D51E74A6789A890AAAA187C │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
hex(HMAC('md5', 'message', 'key')) AS hmac_md5,
hex(HMAC('sha1', 'message', 'key')) AS hmac_sha1,
hex(HMAC('sha256', 'message', 'key')) AS hmac_sha256;
Modo sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Response
┌─hmac_md5─────────────────────────┬─hmac_sha1────────────────────────────────┬─hmac_sha256──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4E4748E62B463521F6775FBF921234B5 │ 2088DF74D5F2146B48146CAF4965377E9D0BE3A4 │ 6E9EF29B75FFFC5B7ABAE527D58FDADB2FE42E7219011976917343065F58ED4A │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
hmac('SHA256', 'message', 'key') = HMAC('sha256', 'message', 'key') AS same_result,
HMAC('SHA256', 'message', 'key') = Hmac('Sha256', 'message', 'key') AS also_same;
Response
┌─same_result─┬─also_same─┐
│ 1 │ 1 │
└─────────────┴───────────┘
Introducido en: v20.12.0 Descifra datos cifrados por la función
aes_decrypt_mysql
AES_ENCRYPT de MySQL.
Produce el mismo texto plano que
decrypt con los mismos argumentos.
Cuando
key o
iv son más largos de lo que normalmente deberían ser,
aes_decrypt_mysql seguirá el comportamiento de
aes_decrypt de MySQL: “plegar”
key e ignorar los bits sobrantes de
IV.
Admite los siguientes modos de descifrado:
- aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb
- aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc
- aes-128-cfb128
- aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb
Argumentos
aes_decrypt_mysql(mode, ciphertext, key[, iv])
mode— Modo de descifrado.
String
ciphertext— Texto cifrado que debe descifrarse.
String
key— Clave de descifrado.
String
iv— Opcional. Vector de inicialización.
String
String
Ejemplos
Descifrar datos de MySQL
Query
-- Descifremos los datos que hemos cifrado previamente con MySQL:
mysql> SET block_encryption_mode='aes-256-ofb';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT aes_encrypt('Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123456') as ciphertext;
+------------------------+
| ciphertext |
+------------------------+
| 0x24E9E4966469 |
+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
SELECT aes_decrypt_mysql('aes-256-ofb', unhex('24E9E4966469'), '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123456') AS plaintext
Response
┌─plaintext─┐
│ Secret │
└───────────┘
Introducido en: v20.12.0 Cifra el texto de la misma manera que la función
aes_encrypt_mysql
AES_ENCRYPT de MySQL.
El texto cifrado resultante puede descifrarse con la función
AES_DECRYPT de MySQL.
Produce el mismo texto cifrado que la función
encrypt con las mismas entradas.
Cuando
key o
iv son más largos de lo habitual,
aes_encrypt_mysql sigue el comportamiento de
aes_encrypt de MySQL: ‘pliega’
key e ignora los bits sobrantes de
iv.
Los modos de cifrado compatibles son:
- aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb
- aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc
- aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb
Argumentos
aes_encrypt_mysql(mode, plaintext, key[, iv])
mode— Modo de cifrado.
String
plaintext— Texto que se debe cifrar.
String
key— Clave de cifrado. Si la clave es más larga de lo que requiere
mode, se aplica el plegado de claves específico de MySQL.
String
iv— Opcional. Vector de inicialización. Solo se tienen en cuenta los primeros 16 bytes.
String
String
Ejemplos
Comparación de entradas idénticas
Query
-- Con la misma entrada, encrypt y aes_encrypt_mysql producen el mismo texto cifrado:
SELECT encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '12345678910121314151617181920212', 'iviviviviviviviv') = aes_encrypt_mysql('aes-256-ofb', 'Secret', '12345678910121314151617181920212', 'iviviviviviviviv') AS ciphertexts_equal;
El cifrado falla con una clave larga
Response
┌─ciphertexts_equal─┐
│ 1 │
└───────────────────┘
Query
-- Pero encrypt falla cuando key o iv son más largos de lo esperado:
SELECT encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123');
Compatibilidad con MySQL
Response
Received exception from server (version 22.6.1):
Code: 36. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Invalid key size: 33 expected 32: While processing encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123').
Query
-- aes_encrypt_mysql produce una salida compatible con MySQL:
SELECT hex(aes_encrypt_mysql('aes-256-ofb', 'Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123')) AS ciphertext;
Un IV más largo da el mismo resultado
Response
┌─ciphertext───┐
│ 24E9E4966469 │
└──────────────┘
Query
-- Observe cómo proporcionar un IV aún más largo produce el mismo resultado
SELECT hex(aes_encrypt_mysql('aes-256-ofb', 'Secret', '123456789101213141516171819202122', 'iviviviviviviviv123456')) AS ciphertext
Response
┌─ciphertext───┐
│ 24E9E4966469 │
└──────────────┘
Introducido en: v20.12.0 Esta función descifra una cadena binaria cifrada con AES mediante los siguientes modos:
decrypt
- aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb
- aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc
- aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb
- aes-128-gcm, aes-192-gcm, aes-256-gcm
- aes-128-ctr, aes-192-ctr, aes-256-ctr
- aes-128-cfb, aes-128-cfb1, aes-128-cfb8
Argumentos
decrypt(mode, ciphertext, key[, iv, aad])
mode— Modo de descifrado.
String
ciphertext— Texto cifrado que debe descifrarse.
String
key— Clave de descifrado.
String
iv— Vector de inicialización. Obligatorio para los modos
-gcmy opcional para los demás.
String
aad— Datos autenticados adicionales. No se descifrará si este valor es incorrecto. Solo funciona en los modos
-gcm; en los demás, lanza una excepción.
String
String
Ejemplos
Descifrado correcto de datos cifrados
Query
-- Reutilizando la tabla del ejemplo de la función encrypt
SELECT comment, hex(secret) FROM encryption_test;
Descifrado incorrecto de datos cifrados
Response
┌─comment──────────────┬─hex(secret)──────────────────────────────────┐
│ aes-256-gcm │ A8A3CCBC6426CFEEB60E4EAE03D3E94204C1B09E0254 │
│ aes-256-gcm with AAD │ A8A3CCBC6426D9A1017A0A932322F1852260A4AD6837 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
┌─comment──────────────────────────┬─hex(secret)──────────────────────┐
│ aes-256-ofb no IV │ B4972BDC4459 │
│ aes-256-ofb no IV, different key │ 2FF57C092DC9 │
│ aes-256-ofb with IV │ 5E6CB398F653 │
│ aes-256-cbc no IV │ 1BC0629A92450D9E73A00E7D02CF4142 │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
SELECT comment, decrypt('aes-256-cfb128', secret, '12345678910121314151617181920212') AS plaintext FROM encryption_test
Response
-- Observe cómo solo una parte de los datos fue descifrada correctamente, y el resto es texto ilegible, ya que `mode`, `key` o `iv` eran distintos durante el cifrado.
┌─comment──────────────┬─plaintext──┐
│ aes-256-gcm │ OQ�E
�t�7T�\\���\\� │
│ aes-256-gcm with AAD │ OQ�E
�\\��si����;�o�� │
└──────────────────────┴────────────┘
┌─comment──────────────────────────┬─plaintext─┐
│ aes-256-ofb no IV │ Secret │
│ aes-256-ofb no IV, different key │ �4�
� │
│ aes-256-ofb with IV │ ���6�~ │
│aes-256-cbc no IV │ �2*4�h3c�4w��@
└──────────────────────────────────┴───────────┘
Introducido en: v20.12.0 Cifra texto plano y lo convierte en texto cifrado mediante AES en uno de los siguientes modos:
encrypt
- aes-128-ecb, aes-192-ecb, aes-256-ecb
- aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc
- aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb
- aes-128-gcm, aes-192-gcm, aes-256-gcm
- aes-128-ctr, aes-192-ctr, aes-256-ctr
- aes-128-cfb, aes-128-cfb1, aes-128-cfb8
Argumentos
encrypt(mode, plaintext, key[, iv, aad])
mode— Modo de cifrado.
String
plaintext— Texto que debe cifrarse.
String
key— Clave de cifrado.
String
iv— Vector de inicialización. Obligatorio para los modos
-gcm; opcional para los demás.
String
aad— Datos autenticados adicionales. No se cifran, pero afectan al descifrado. Solo funcionan en los modos
-gcm; en los demás, lanza una excepción.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de cifrado
Query
CREATE TABLE encryption_test
(
`comment` String,
`secret` String
)
ENGINE = MergeTree;
INSERT INTO encryption_test VALUES
('aes-256-ofb no IV', encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '12345678910121314151617181920212')),
('aes-256-ofb no IV, different key', encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykeyke')),
('aes-256-ofb with IV', encrypt('aes-256-ofb', 'Secret', '12345678910121314151617181920212', 'iviviviviviviviv')),
('aes-256-cbc no IV', encrypt('aes-256-cbc', 'Secret', '12345678910121314151617181920212'));
SELECT comment, hex(secret) FROM encryption_test;
Ejemplo con el modo GCM
Response
┌─comment──────────────────────────┬─hex(secret)──────────────────────┐
│ aes-256-ofb no IV │ B4972BDC4459 │
│ aes-256-ofb no IV, different key │ 2FF57C092DC9 │
│ aes-256-ofb with IV │ 5E6CB398F653 │
│ aes-256-cbc no IV │ 1BC0629A92450D9E73A00E7D02CF4142 │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
INSERT INTO encryption_test VALUES
('aes-256-gcm', encrypt('aes-256-gcm', 'Secret', '12345678910121314151617181920212', 'iviviviviviviviv')),
('aes-256-gcm with AAD', encrypt('aes-256-gcm', 'Secret', '12345678910121314151617181920212', 'iviviviviviviviv', 'aad'));
SELECT comment, hex(secret) FROM encryption_test WHERE comment LIKE '%gcm%';
Response
┌─comment──────────────┬─hex(secret)──────────────────────────────────┐
│ aes-256-gcm │ A8A3CCBC6426CFEEB60E4EAE03D3E94204C1B09E0254 │
│ aes-256-gcm with AAD │ A8A3CCBC6426D9A1017A0A932322F1852260A4AD6837 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.10.0 Similar a la función
tryDecrypt
decrypt, pero devuelve
NULL si el descifrado falla al usar una clave incorrecta.
Sintaxis
Argumentos
tryDecrypt(mode, ciphertext, key[, iv, aad])
mode— Modo de descifrado.
String
ciphertext— Texto cifrado que se debe descifrar.
String
key— Clave de descifrado.
String
iv— Opcional. Vector de inicialización. Obligatorio para los modos
-gcm; opcional para otros modos.
String
aad— Opcional. Datos autenticados adicionales. No se podrá descifrar si este valor es incorrecto. Funciona solo en los modos
-gcm; en otros modos, lanza una excepción.
String
NULL si el descifrado falla.
Nullable(String)
Ejemplos
Crear tabla e insertar datos
Query
-- Creemos una tabla donde user_id es el identificador único del usuario, encrypted es un campo de cadena cifrada e iv es un vector inicial para descifrar/cifrar.
-- Se asume que los usuarios conocen su id y la clave para descifrar el campo cifrado:
CREATE TABLE decrypt_null
(
dt DateTime,
user_id UInt32,
encrypted String,
iv String
)
ENGINE = MergeTree;
-- Insertar algunos datos:
INSERT INTO decrypt_null VALUES
('2022-08-02 00:00:00', 1, encrypt('aes-256-gcm', 'value1', 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey01', 'iv1'), 'iv1'),
('2022-09-02 00:00:00', 2, encrypt('aes-256-gcm', 'value2', 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey02', 'iv2'), 'iv2'),
('2022-09-02 00:00:01', 3, encrypt('aes-256-gcm', 'value3', 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey03', 'iv3'), 'iv3');
-- Intentar descifrar con una clave
SELECT
dt,
user_id,
tryDecrypt('aes-256-gcm', encrypted, 'keykeykeykeykeykeykeykeykeykey02', iv) AS value
FROM decrypt_null
ORDER BY user_id ASC
Response
┌──────────────────dt─┬─user_id─┬─value──┐
│ 2022-08-02 00:00:00 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2022-09-02 00:00:00 │ 2 │ value2 │
│ 2022-09-02 00:00:01 │ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┴────────┘