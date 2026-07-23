Documentación del tipo de datos AggregateFunction en ClickHouse, que almacena estados intermedios de las funciones de agregación

AggregateFunction y almacenarse en una tabla. Esto suele hacerse mediante una Todas las funciones de agregación de ClickHouse tienen un estado intermedio específico de la implementación que puede serializarse como un tipo de datosy almacenarse en una tabla. Esto suele hacerse mediante una vista materializada

AggregateFunction : Hay dos combinadores de funciones de agregación que se usan habitualmente con el tipo

El combinador de funciones de agregación [ -State ], que, al añadirse al nombre de una función de agregación, produce estados intermedios de AggregateFunction .

], que, al añadirse al nombre de una función de agregación, produce estados intermedios de . El combinador de funciones de agregación [ -Merge ], que se utiliza para obtener el resultado final de una agregación a partir de los estados intermedios.

AggregateFunction(aggregate_function_name, types_of_arguments...)

Parámetros

aggregate_function_name - El nombre de una función de agregación. Si la función es paramétrica, también se deben especificar sus parámetros.

- El nombre de una función de agregación. Si la función es paramétrica, también se deben especificar sus parámetros. types_of_arguments - Los tipos de los argumentos de la función de agregación.

por ejemplo:

CREATE TABLE t ( column1 AggregateFunction(uniq, UInt64), column2 AggregateFunction(anyIf, String, UInt8), column3 AggregateFunction(quantiles( 0 . 5 , 0 . 9 ), UInt64) ) ENGINE = ...

​ Inserción de datos

AggregateFunction , puede usar INSERT SELECT con funciones de agregación y el combinador de funciones de agregación Para insertar datos en una tabla con columnas de tipo, puede usarcon funciones de agregación y el combinador de funciones de agregación -State

Por ejemplo, para insertar en columnas de tipo AggregateFunction(uniq, UInt64) y AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64) , usaría las siguientes funciones de agregación con combinadores.

uniqState(UserID) quantilesState( 0 . 5 , 0 . 9 )(SendTiming)

A diferencia de las funciones uniq y quantiles , uniqState y quantilesState (con el combinador -State añadido) devuelven el estado en lugar del valor final. En otras palabras, devuelven un valor del tipo AggregateFunction .

En los resultados de la consulta SELECT , los valores del tipo AggregateFunction tienen representaciones binarias específicas de la implementación en todos los formatos de salida de ClickHouse.

Hay una configuración especial de nivel de sesión, aggregate_function_input_format , que permite construir el estado a partir de los valores de entrada. Admite los siguientes formatos:

state - cadena binaria con el estado serializado (valor predeterminado). Si genera un volcado de datos, por ejemplo, en el formato TabSeparated con una consulta SELECT , ese volcado puede volver a cargarse con la consulta INSERT .

- cadena binaria con el estado serializado (valor predeterminado). Si genera un volcado de datos, por ejemplo, en el formato con una consulta , ese volcado puede volver a cargarse con la consulta . value - el formato esperará un único valor del argumento de la función de agregación o, en el caso de varios argumentos, una tupla con ellos; este valor se deserializará para formar el estado correspondiente

- el formato esperará un único valor del argumento de la función de agregación o, en el caso de varios argumentos, una tupla con ellos; este valor se deserializará para formar el estado correspondiente array - el formato esperará un Array de valores, como se describe en la opción value anterior; todos los elementos del array se agregarán para formar el estado

​ Selección de datos

AggregatingMergeTree , use la cláusula GROUP BY y las mismas funciones de agregación que al insertar los datos, pero use el combinador Al seleccionar datos de una tabla, use la cláusulay las mismas funciones de agregación que al insertar los datos, pero use el combinador -Merge

Una función de agregación con el combinador -Merge añadido toma un conjunto de estados, los combina y devuelve el resultado de la agregación completa de los datos.

Por ejemplo, las dos consultas siguientes devuelven el mismo resultado:

SELECT uniq(UserID) FROM table SELECT uniqMerge( state ) FROM ( SELECT uniqState(UserID) AS state FROM table GROUP BY RegionID)

​ Ejemplo de uso

Consulte la descripción del motor AggregatingMergeTree