Página que describe la compatibilidad con transacciones (ACID) en ClickHouse

​ Caso 1: INSERT en una partición de una tabla de la familia MergeTree*

Esto es transaccional (ACID) si las filas insertadas están compactadas y se insertan como un único bloque (consulta las notas):

Atómico: un INSERT se completa correctamente o se rechaza por completo: si se envía una confirmación al cliente, se insertaron todas las filas; si se envía un error al cliente, no se insertó ninguna fila.

Consistente: si no se viola ninguna restricción de la tabla, se insertan todas las filas de un INSERT y el INSERT se completa correctamente; si se violan restricciones, no se inserta ninguna fila.

Aislado: los clientes concurrentes observan una instantánea coherente de la tabla: el estado de la tabla tal como era antes del intento de INSERT o después de que el INSERT se complete correctamente; no se observa ningún estado parcial. Los clientes dentro de otra transacción tienen aislamiento de instantánea, mientras que los clientes fuera de una transacción tienen el nivel de aislamiento read uncommitted.

Duradero: un INSERT completado correctamente se escribe en el sistema de archivos antes de responder al cliente, en una sola réplica o en varias réplicas (controlado por la configuración insert_quorum ), y ClickHouse puede pedirle al SO que sincronice los datos del sistema de archivos en el medio de almacenamiento (controlado por la configuración fsync_after_insert ).

), y ClickHouse puede pedirle al SO que sincronice los datos del sistema de archivos en el medio de almacenamiento (controlado por la configuración ). Es posible hacer INSERT en varias tablas con una sola sentencia si intervienen vistas materializadas (el INSERT del cliente se hace en una tabla que tiene vistas materializadas asociadas).

​ Caso 2: INSERT en varias particiones de una tabla de la familia MergeTree*

Igual que en el caso 1 anterior, con este detalle:

Si la tabla tiene muchas particiones y el INSERT abarca varias particiones, la inserción en cada partición es transaccional por separado

​ Caso 3: INSERT en una tabla distribuida de la familia MergeTree*

Igual que el caso 1 anterior, con este detalle:

Un INSERT en una tabla Distributed no es transaccional en su conjunto, mientras que la inserción en cada segmento sí lo es

​ Caso 4: Uso de una tabla Buffer

las inserciones en tablas Buffer no son atómicas, aisladas, consistentes ni duraderas

​ Caso 5: Uso de async_insert

Igual que el caso 1 anterior, con este detalle:

la atomicidad está garantizada incluso si async_insert está habilitado y wait_for_async_insert está configurado en 1 (valor predeterminado), pero si wait_for_async_insert está configurado en 0, la atomicidad no está garantizada.

las filas insertadas desde el cliente en algún formato de datos se empaquetan en un único bloque cuando: el formato de inserción está basado en filas (como CSV, TSV, Values, JSONEachRow, etc.) y los datos contienen menos de max_insert_block_size filas (~1 000 000 de forma predeterminada) o menos de min_chunk_bytes_for_parallel_parsing bytes (10 MB de forma predeterminada) en caso de usar parsing paralelo (activado de forma predeterminada) el formato de inserción está basado en columnas (como Native, Parquet, ORC, etc.) y los datos contienen un único bloque de datos

el tamaño del bloque insertado, en general, puede depender de muchos ajustes (por ejemplo: max_block_size , max_insert_block_size , min_insert_block_size_rows , min_insert_block_size_bytes , preferred_block_size_bytes , etc.)

, , , , , etc.) si el cliente no recibió respuesta del servidor, no sabe si la transacción se completó correctamente y puede repetirla usando las propiedades de inserción exactly-once

ClickHouse usa MVCC con aislamiento de instantánea internamente para transacciones concurrentes

todas las propiedades ACID se mantienen incluso en caso de terminación forzada o fallo del servidor

para garantizar inserciones duraderas en la configuración típica, debe habilitarse insert_quorum en distintas AZ o fsync

la “consistencia” en términos ACID no cubre la semántica de los sistemas distribuidos; consulte https://jepsen.io/consistency, que se controla mediante distintos ajustes (select_sequential_consistency)

esta explicación no cubre una nueva funcionalidad de transacciones que permite tener transacciones completas sobre múltiples tablas, vistas materializadas y múltiples SELECT, etc. (consulte la siguiente sección sobre Transactions, Commit, and Rollback)

​ Transacciones, Commit y Rollback

Además de la funcionalidad descrita al inicio de este documento, ClickHouse ofrece soporte experimental para transacciones y operaciones de commit y rollback.

Implemente ClickHouse Keeper o ZooKeeper para hacer seguimiento de las transacciones

Solo BD Atomic (predeterminada)

Solo el motor de tabla MergeTree no replicado

Habilite la compatibilidad Experimental con transacciones añadiendo esta configuración en config.d/transactions.xml : < clickhouse > < allow_experimental_transactions > 1 </ allow_experimental_transactions > </ clickhouse >

Esta es una funcionalidad experimental, por lo que es de esperar que haya cambios.

Si se produce una excepción durante una transacción, no puede hacer commit de la transacción. Esto incluye todas las excepciones, incluidas las excepciones UNKNOWN_FUNCTION causadas por errores tipográficos.

causadas por errores tipográficos. No se admiten transacciones anidadas; en su lugar, finalice la transacción actual e inicie una nueva

Estos ejemplos corresponden a un servidor ClickHouse de un solo nodo con ClickHouse Keeper habilitado.

​ Habilitar la compatibilidad con transacciones experimentales

/etc/clickhouse-server/config.d/transactions.xml < clickhouse > < allow_experimental_transactions > 1 </ allow_experimental_transactions > </ clickhouse >

​ Configuración básica para un único nodo del servidor ClickHouse con ClickHouse Keeper habilitado

Consulta la documentación de despliegue para obtener más información sobre cómo desplegar el servidor ClickHouse y un quórum adecuado de nodos de ClickHouse Keeper. La configuración que se muestra aquí es solo para fines experimentales.

/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml < clickhouse replace = "true" > < logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < display_name > node 1 </ display_name > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < zookeeper > < node > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > information </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > clickhouse-keeper-01 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > </ clickhouse >

​ Verifica que las transacciones experimentales estén habilitadas

Ejecuta un BEGIN TRANSACTION o START TRANSACTION , seguido de un ROLLBACK , para verificar que las transacciones experimentales estén habilitadas y que ClickHouse Keeper también lo esté, ya que se utiliza para hacer el seguimiento de las transacciones.

BEGIN TRANSACTION

Ok.

Si aparece el siguiente error, revisa el archivo de configuración para asegurarte de que allow_experimental_transactions esté establecido en 1 (o en cualquier valor distinto de 0 o false ). Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Transactions are not supported. (NOT_IMPLEMENTED) También puedes comprobar ClickHouse Keeper ejecutando lo siguiente: echo ruok | nc localhost 9181 ClickHouse Keeper debería responder con imok .

ROLLBACK

Ok.

​ Cree una tabla para pruebas

La creación de tablas no es transaccional. Ejecute esta consulta DDL fuera de una transacción.

CREATE TABLE mergetree_table ( `n` Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n

Ok.

​ Iniciar una transacción e insertar una fila

BEGIN TRANSACTION

Ok.

INSERT INTO mergetree_table FORMAT Values ( 10 )

Ok.

SELECT * FROM mergetree_table

┌──n─┐ │ 10 │ └────┘

Puedes consultar la tabla desde dentro de una transacción y ver que la fila se insertó, aunque aún no se haya confirmado.

​ Revierte la transacción y vuelve a consultar la tabla

Verifica que la transacción se haya revertido:

ROLLBACK

Ok.

SELECT * FROM mergetree_table

Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

​ Complete la transacción y vuelva a consultar la tabla

BEGIN TRANSACTION

Ok.

INSERT INTO mergetree_table FORMAT Values ( 42 )

Ok.

COMMIT

Ok. Elapsed: 0.002 sec.

SELECT * FROM mergetree_table

┌──n─┐ │ 42 │ └────┘

​ Inspección de transacciones

Puede inspeccionar las transacciones consultando la tabla system.transactions , pero tenga en cuenta que no puede consultar esa tabla desde una sesión que se encuentre dentro de una transacción. Abra una segunda sesión de clickhouse client para consultar esa tabla.

SELECT * FROM system . transactions FORMAT Vertical

Row 1: ────── tid: (33,61,'51e60bce-6b82-4732-9e1d-b40705ae9ab8') tid_hash: 11240433987908122467 elapsed: 210.017820947 is_readonly: 1 state: RUNNING

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