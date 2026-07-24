Documentación de las funciones para trabajar con UUIDs

​ Generación de UUIDv7

El UUID generado contiene una marca temporal de 48 bits en milisegundos Unix, seguida de la versión “7” (4 bits), un contador (42 bits) para distinguir los UUID dentro de un milisegundo (incluido un campo de variante “2”, 2 bits) y un campo aleatorio (32 bits). Para una marca temporal dada ( unix_ts_ms ), el contador comienza con un valor aleatorio y se incrementa en 1 por cada UUID nuevo hasta que la marca temporal cambia. En caso de desbordamiento del contador, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se restablece a un nuevo valor inicial aleatorio. Las funciones de generación de UUID garantizan que el campo del contador dentro de una marca temporal se incremente de forma monótona en todas las invocaciones de la función realizadas por hilos y consultas que se ejecutan de forma concurrente.

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | unix_ts_ms | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | unix_ts_ms | ver | counter_high_bits | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ |var| counter_low_bits | ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | rand_b | └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

​ Generación de ID de Snowflake

El ID de Snowflake generado contiene la marca de tiempo Unix actual en milisegundos (41 bits más 1 bit superior en cero), seguida de un id de máquina (10 bits) y un contador (12 bits) para distinguir los ID dentro de un mismo milisegundo. Para cualquier marca temporal dada ( unix_ts_ms ), el contador empieza en 0 y se incrementa en 1 para cada nuevo ID de Snowflake hasta que cambia la marca temporal. Si el contador se desborda, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se reinicia a 0.

Los ID de Snowflake generados se basan en la época UNIX 1970-01-01. Aunque no existe ningún estándar ni recomendación sobre la época de los ID de Snowflake, las implementaciones de otros sistemas pueden usar una época distinta; por ejemplo, Twitter/X (2010-11-04) o Mastodon (2015-01-01).

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ |0| timestamp | ├─┼ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ | | machine_id | machine_seq_num | └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Introducido en: v1.1.0

Toma una representación binaria de un UUID, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediante variant ( Big-endian de forma predeterminada), y devuelve una cadena de 36 caracteres en formato de texto.

Sintaxis

UUIDNumToString( binary [, variant])

Argumentos

binary — Representación binaria de un UUID. FixedString(16)

— Representación binaria de un UUID. variant — Variante según lo especificado en RFC4122. 1 = Big-endian (por defecto), 2 = Microsoft . (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve el UUID como una cadena. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 'a/<@];!~p{jTj={)' AS bytes, UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16 )) AS uuid

Response ┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐ │ a/<@];!~p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

variante de Microsoft

Query SELECT '@</a;]~!p{jTj={)' AS bytes, UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16 ), 2 ) AS uuid

Response ┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐ │ @</a;]~!p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx y devuelve un variant ( Big-endian de forma predeterminada). Acepta una cadena de 36 caracteres con el formatoy devuelve un FixedString(16) como representación binaria, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediantede forma predeterminada).

Sintaxis

UUIDStringToNum(string[, variant = 1])

Argumentos

string — Una cadena o una cadena de longitud fija de 36 caracteres String o FixedString(36)

— Una cadena o una cadena de longitud fija de 36 caracteres o variant — Variante según lo especificado en RFC4122. 1 = Big-endian (predeterminado), 2 = Microsoft . (U)Int*

Valor devuelto

string . FixedString(16) Devuelve la representación binaria de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid, UUIDStringToNum(uuid) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Variante de Microsoft

Query SELECT '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid, UUIDStringToNum(uuid, 2 ) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Introducido en: v24.5.0

variant ( Big-endian de forma predeterminada). Esta función reemplaza la llamada combinada a dos funciones, UUIDStringToNum(toString(uuid)) , por lo que no se requiere una conversión intermedia de UUID a cadena para extraer los bytes de un UUID. Acepta un UUID y devuelve su representación binaria como un FixedString(16) , con el formato especificado opcionalmente mediantede forma predeterminada). Esta función reemplaza la llamada combinada a dos funciones,, por lo que no se requiere una conversión intermedia de UUID a cadena para extraer los bytes de un UUID.

Sintaxis

UUIDToNum(uuid[, variant = 1])

Argumentos

uuid — UUID. String o FixedString

— UUID. o variant — Variante según lo especificado en RFC4122. 1 = Big-endian (predeterminado), 2 = Microsoft . (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve una representación binaria del UUID. FixedString(16)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT toUUID( '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' ) AS uuid, UUIDToNum(uuid) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Variante de Microsoft

Query SELECT toUUID( '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' ) AS uuid, UUIDToNum(uuid, 2 ) AS bytes

Response ┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐ │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Introducido en: v24.5.0

Devuelve el componente de marca temporal de un UUID de versión 7.

Sintaxis

UUIDv7ToDateTime(uuid[, timezone])

Argumentos

uuid — Un UUID de versión 7. String

— Un UUID de versión 7. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria para el valor devuelto. String

Valor devuelto

1970-01-01 00:00:00.000 . DateTime64(3) Devuelve una marca temporal con precisión de milisegundos. Si el UUID no es un UUID válido de versión 7, devuelve

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID( '018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1' ))

Response ┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))─┐ │ 2024-04-22 15:30:29.048 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Con zona horaria

Query SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID( '018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1' ), 'America/New_York' )

Response ┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')─┐ │ 2024-04-22 08:30:29.048 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

Convierte un valor de DateTime64 en el primer Snowflake ID correspondiente al instante dado.

Sintaxis

dateTime64ToSnowflakeID( value [, epoch])

Argumentos

value — Fecha con hora. DateTime64

— Fecha con hora. epoch — Época del ID de Snowflake, en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para la época de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*

Valor devuelto

Valor de entrada convertido a UInt64

Ejemplos

simple

Query SELECT dateTime64ToSnowflakeID(toDateTime64( '2021-08-15 18:57:56' , 3 , 'Asia/Shanghai' ))

Response 6832626394434895872

Introducido en: v24.6.0

Convierte un valor de DateTime en el primer Snowflake ID correspondiente al momento dado.

Sintaxis

dateTimeToSnowflakeID( value [, epoch])

Argumentos

value — Fecha con hora. DateTime

— Fecha con hora. epoch — Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*

Valor devuelto

Valor de entrada convertido a UInt64

Ejemplos

simple

Query SELECT dateTimeToSnowflakeID(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' , 'Asia/Shanghai' ))

Response 6832626392367104000

Introducido en: v25.8.0

Convierte un valor de DateTime en un UUIDv7 para el instante indicado.

Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener detalles sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.

A partir de septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en fase de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

dateTimeToUUIDv7( value )

Argumentos

value — Fecha y hora. DateTime

Valor devuelto

Devuelve un UUIDv7. UUID

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' , 'Asia/Shanghai' ));

Response ┌─dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))─┐ │ 018f05af-f4a8-778f-beee-1bedbc95c93b │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

varios UUID para la misma marca temporal

Query SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' )); SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime( '2021-08-15 18:57:56' ));

Response ┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐ │ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcc23a8c550 │ └──────────────────────────────────────┘ ┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐ │ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcf71ed0fd3 │ └──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

La función generateSnowflakeID garantiza que el campo contador dentro de una marca de tiempo se incremente de forma monotónica en todas las invocaciones de la función, incluso en subprocesos y consultas que se ejecutan de forma concurrente.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

generateSnowflakeID([expr, [machine_id]])

Argumentos

expr — Una expresión arbitraria que se utiliza para sortear la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta. El valor de la expresión no influye en el ID de Snowflake devuelto. Opcional. - machine_id — Un ID de máquina; se utilizan los 10 bits menos significativos. Int64. Opcional.

Valor devuelto

Devuelve el ID de Snowflake. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (id UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab SELECT generateSnowflakeID(); SELECT * FROM tab;

Response ┌──────────────────id─┐ │ 7199081390080409600 │ └─────────────────────┘

Varios ID de Snowflake generados por fila

Query SELECT generateSnowflakeID( 1 ), generateSnowflakeID( 2 );

Response ┌─generateSnowflakeID(1)─┬─generateSnowflakeID(2)─┐ │ 7199081609652224000 │ 7199081609652224001 │ └────────────────────────┴────────────────────────┘

Con una expresión y un ID de máquina

Query SELECT generateSnowflakeID( 'expr' , 1 );

Response ┌─generateSnowflakeID('expr', 1)─┐ │ 7201148511606784002 │ └────────────────────────────────┘

Introducida en: v1.1.0

Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

generateUUIDv4([expr])

Argumentos

expr — Opcional. Una expresión arbitraria utilizada para eludir la eliminación de subexpresiones comunes si se llama a la función varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto.

Valor devuelto

Devuelve un UUIDv4. UUID

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT generateUUIDv4( number ) FROM numbers( 3 );

Response ┌─generateUUIDv4(number)───────────────┐ │ fcf19b77-a610-42c5-b3f5-a13c122f65b6 │ │ 07700d36-cb6b-4189-af1d-0972f23dc3bc │ │ 68838947-1583-48b0-b9b7-cf8268dd343d │ └──────────────────────────────────────┘

Eliminación de subexpresiones comunes

Query SELECT generateUUIDv4( 1 ), generateUUIDv4( 1 );

Response ┌─generateUUIDv4(1)────────────────────┬─generateUUIDv4(2)────────────────────┐ │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.5.0

Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener más información sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.

En septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en estado de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

generateUUIDv7([expr])

Argumentos

expr — Opcional. Una expresión arbitraria que se utiliza para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se llama varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto. Any

Valor devuelto

Devuelve un UUIDv7. UUID

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT generateUUIDv7( number ) FROM numbers( 3 );

Response ┌─generateUUIDv7(number)───────────────┐ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d906f8f7cebb │ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d9072d0d1e07 │ │ 019947fb-5766-7ed0-b021-d908dca2cf63 │ └──────────────────────────────────────┘

Eliminación de subexpresiones comunes

Query SELECT generateUUIDv7( 1 ), generateUUIDv7( 1 );

Response ┌─generateUUIDv7(1)────────────────────┬─generateUUIDv7(1)────────────────────┐ │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor de tipo DateTime

Sintaxis

snowflakeIDToDateTime( value [, epoch[, time_zone]])

Argumentos

value — Snowflake ID. UInt64

— Snowflake ID. epoch — Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*

— Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. time_zone — Opcional. Zona horaria. La función analiza time_string de acuerdo con la zona horaria. String

Valor devuelto

value . DateTime Devuelve el componente de marca temporal de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT snowflakeIDToDateTime( 7204436857747984384 ) AS res

Response ┌─────────────────res─┐ │ 2024-06-06 10:59:58 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v24.6.0

Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor del tipo DateTime64

Sintaxis

snowflakeIDToDateTime64( value [, epoch[, time_zone]])

Argumentos

value — Snowflake ID. UInt64

— Snowflake ID. epoch — Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*

— Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

value como un DateTime64 con escala = 3, es decir, precisión de milisegundos. Devuelve el componente de marca temporal decomo uncon escala = 3, es decir, precisión de milisegundos. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT snowflakeIDToDateTime64( 7204436857747984384 ) AS res

Response ┌─────────────────res─┐ │ 2024-06-06 10:59:58 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Convierte un valor String al tipo UUID. Si la conversión falla, devuelve un valor UUID predeterminado en lugar de producir un error.

Esta función intenta analizar una cadena de 36 caracteres en el formato UUID estándar (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). Si la cadena no puede convertirse en un UUID válido, la función devuelve el valor UUID predeterminado proporcionado.

Sintaxis

toUUIDOrDefault(string, default )

Argumentos

string — Cadena de 36 caracteres o FixedString(36) que se convertirá a UUID. - default — valor UUID que se devolverá si el primer argumento no puede convertirse al tipo UUID.

Valor devuelto

Devuelve el UUID convertido si la operación se realiza correctamente, o el UUID predeterminado si la conversión falla. UUID

Ejemplos

Una conversión correcta devuelve el UUID analizado

Query SELECT toUUIDOrDefault( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' , toUUID( '59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ));

Response ┌─toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐ │ 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Si la conversión falla, devuelve el UUID predeterminado

Query SELECT toUUIDOrDefault( '-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' , toUUID( '59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ));

Response ┌─toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐ │ 59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.12.0

Convierte un valor de entrada en un valor de tipo UUID , pero devuelve NULL en caso de error.

NULL en lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión. Como toUUID , pero devuelveen lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión.

Argumentos admitidos:

Representaciones en cadena de UUID en formato estándar (8-4-4-4-12 dígitos hexadecimales).

Representaciones en cadena de UUID sin guiones (32 dígitos hexadecimales).

Argumentos no admitidos (devuelven NULL ):

Formatos de cadena no válidos.

Tipos que no son de cadena.

UUID mal formados.

Sintaxis

toUUIDOrNull(x)

Argumentos

x — Una representación en forma de cadena de un UUID. String

Valor devuelto

NULL . UUID o NULL Devuelve un valor UUID si la operación se realiza correctamente; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplos de uso

Query SELECT toUUIDOrNull( '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000' ) AS valid_uuid, toUUIDOrNull( 'invalid-uuid' ) AS invalid_uuid