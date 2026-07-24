El UUID generado contiene una marca temporal de 48 bits en milisegundos Unix, seguida de la versión “7” (4 bits), un contador (42 bits) para distinguir los UUID dentro de un milisegundo (incluido un campo de variante “2”, 2 bits) y un campo aleatorio (32 bits). Para una marca temporal dada (
Generación de UUIDv7
unix_ts_ms), el contador comienza con un valor aleatorio y se incrementa en 1 por cada UUID nuevo hasta que la marca temporal cambia. En caso de desbordamiento del contador, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se restablece a un nuevo valor inicial aleatorio.
Las funciones de generación de UUID garantizan que el campo del contador dentro de una marca temporal se incremente de forma monótona en todas las invocaciones de la función realizadas por hilos y consultas que se ejecutan de forma concurrente.
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| unix_ts_ms |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| unix_ts_ms | ver | counter_high_bits |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|var| counter_low_bits |
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| rand_b |
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
El ID de Snowflake generado contiene la marca de tiempo Unix actual en milisegundos (41 bits más 1 bit superior en cero), seguida de un id de máquina (10 bits) y un contador (12 bits) para distinguir los ID dentro de un mismo milisegundo. Para cualquier marca temporal dada (
Generación de ID de Snowflake
unix_ts_ms), el contador empieza en 0 y se incrementa en 1 para cada nuevo ID de Snowflake hasta que cambia la marca temporal. Si el contador se desborda, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se reinicia a 0.
Los ID de Snowflake generados se basan en la época UNIX 1970-01-01. Aunque no existe ningún estándar ni recomendación sobre la época de los ID de Snowflake, las implementaciones de otros sistemas pueden usar una época distinta; por ejemplo, Twitter/X (2010-11-04) o Mastodon (2015-01-01).
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|0| timestamp |
├─┼ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| | machine_id | machine_seq_num |
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Introducido en: v1.1.0 Toma una representación binaria de un UUID, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediante
UUIDNumToString
variant (
Big-endian de forma predeterminada), y devuelve una cadena de 36 caracteres en formato de texto.
Sintaxis
Argumentos
UUIDNumToString(binary[, variant])
binary— Representación binaria de un UUID.
FixedString(16)
variant— Variante según lo especificado en RFC4122. 1 =
Big-endian(por defecto), 2 =
Microsoft.
(U)Int*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
'a/<@];!~p{jTj={)' AS bytes,
UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16)) AS uuid
variante de Microsoft
Response
┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ a/<@];!~p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
'@</a;]~!p{jTj={)' AS bytes,
UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16), 2) AS uuid
Response
┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ @</a;]~!p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Acepta una cadena de 36 caracteres con el formato
UUIDStringToNum
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx y devuelve un FixedString(16) como representación binaria, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediante
variant (
Big-endian de forma predeterminada).
Sintaxis
Argumentos
UUIDStringToNum(string[, variant = 1])
string— Una cadena o una cadena de longitud fija de 36 caracteres
Stringo
FixedString(36)
variant— Variante según lo especificado en RFC4122. 1 =
Big-endian(predeterminado), 2 =
Microsoft.
(U)Int*
string.
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
'612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid,
UUIDStringToNum(uuid) AS bytes
Variante de Microsoft
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Query
SELECT
'612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid,
UUIDStringToNum(uuid, 2) AS bytes
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v24.5.0 Acepta un UUID y devuelve su representación binaria como un FixedString(16), con el formato especificado opcionalmente mediante
UUIDToNum
variant (
Big-endian de forma predeterminada).
Esta función reemplaza la llamada combinada a dos funciones,
UUIDStringToNum(toString(uuid)), por lo que no se requiere una conversión intermedia de UUID a cadena para extraer los bytes de un UUID.
Sintaxis
Argumentos
UUIDToNum(uuid[, variant = 1])
uuid— UUID.
Stringo
FixedString
variant— Variante según lo especificado en RFC4122. 1 =
Big-endian(predeterminado), 2 =
Microsoft.
(U)Int*
FixedString(16)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toUUID('612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29') AS uuid,
UUIDToNum(uuid) AS bytes
Variante de Microsoft
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Query
SELECT
toUUID('612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29') AS uuid,
UUIDToNum(uuid, 2) AS bytes
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ @</a;]~!p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v24.5.0 Devuelve el componente de marca temporal de un UUID de versión 7. Sintaxis
UUIDv7ToDateTime
Argumentos
UUIDv7ToDateTime(uuid[, timezone])
uuid— Un UUID de versión 7.
String
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria para el valor devuelto.
String
1970-01-01 00:00:00.000.
DateTime64(3)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))
Con zona horaria
Response
┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'))─┐
│ 2024-04-22 15:30:29.048 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')
Response
┌─UUIDv7ToDateTime(toUUID('018f05c9-4ab8-7b86-b64e-c9f03fbd45d1'), 'America/New_York')─┐
│ 2024-04-22 08:30:29.048 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Convierte un valor de DateTime64 en el primer Snowflake ID correspondiente al instante dado. Sintaxis
dateTime64ToSnowflakeID
Argumentos
dateTime64ToSnowflakeID(value[, epoch])
value— Fecha con hora.
DateTime64
epoch— Época del ID de Snowflake, en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para la época de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657.
UInt*
UInt64
Ejemplos
simple
Query
SELECT dateTime64ToSnowflakeID(toDateTime64('2021-08-15 18:57:56', 3, 'Asia/Shanghai'))
Response
6832626394434895872
Introducido en: v24.6.0 Convierte un valor de DateTime en el primer Snowflake ID correspondiente al momento dado. Sintaxis
dateTimeToSnowflakeID
Argumentos
dateTimeToSnowflakeID(value[, epoch])
value— Fecha con hora.
DateTime
epoch— Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657.
UInt*
UInt64
Ejemplos
simple
Query
SELECT dateTimeToSnowflakeID(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))
Response
6832626392367104000
Introducido en: v25.8.0 Convierte un valor de DateTime en un UUIDv7 para el instante indicado. Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener detalles sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.
dateTimeToUUIDv7
A partir de septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en fase de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dateTimeToUUIDv7(value)
value— Fecha y hora.
DateTime
UUID
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'));
varios UUID para la misma marca temporal
Response
┌─dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56', 'Asia/Shanghai'))─┐
│ 018f05af-f4a8-778f-beee-1bedbc95c93b │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56'));
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2021-08-15 18:57:56'));
Response
┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐
│ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcc23a8c550 │
└──────────────────────────────────────┘
┌─dateTimeToUUIDv7(t⋯08-15 18:57:56'))─┐
│ 017b4b2d-7720-76ed-ae44-bbcf71ed0fd3 │
└──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Genera un ID de Snowflake. La función
generateSnowflakeID
generateSnowflakeID garantiza que el campo contador dentro de una marca de tiempo se incremente de forma monotónica en todas las invocaciones de la función, incluso en subprocesos y consultas que se ejecutan de forma concurrente.
Consulte la sección “Generación de ID de Snowflake” para obtener detalles de implementación.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
generateSnowflakeID([expr, [machine_id]])
expr— Una expresión arbitraria que se utiliza para sortear la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta. El valor de la expresión no influye en el ID de Snowflake devuelto. Opcional. -
machine_id— Un ID de máquina; se utilizan los 10 bits menos significativos. Int64. Opcional.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (id UInt64)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab SELECT generateSnowflakeID();
SELECT * FROM tab;
Varios ID de Snowflake generados por fila
Response
┌──────────────────id─┐
│ 7199081390080409600 │
└─────────────────────┘
Query
SELECT generateSnowflakeID(1), generateSnowflakeID(2);
Con una expresión y un ID de máquina
Response
┌─generateSnowflakeID(1)─┬─generateSnowflakeID(2)─┐
│ 7199081609652224000 │ 7199081609652224001 │
└────────────────────────┴────────────────────────┘
Query
SELECT generateSnowflakeID('expr', 1);
Response
┌─generateSnowflakeID('expr', 1)─┐
│ 7201148511606784002 │
└────────────────────────────────┘
Introducida en: v1.1.0 Genera un UUID de versión 4.
generateUUIDv4
Sintaxis
Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
generateUUIDv4([expr])
expr— Opcional. Una expresión arbitraria utilizada para eludir la eliminación de subexpresiones comunes si se llama a la función varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto.
UUID
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT generateUUIDv4(number) FROM numbers(3);
Eliminación de subexpresiones comunes
Response
┌─generateUUIDv4(number)───────────────┐
│ fcf19b77-a610-42c5-b3f5-a13c122f65b6 │
│ 07700d36-cb6b-4189-af1d-0972f23dc3bc │
│ 68838947-1583-48b0-b9b7-cf8268dd343d │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT generateUUIDv4(1), generateUUIDv4(1);
Response
┌─generateUUIDv4(1)────────────────────┬─generateUUIDv4(2)────────────────────┐
│ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │ 2d49dc6e-ddce-4cd0-afb8-790956df54c1 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.5.0 Genera un UUID de versión 7. Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener más información sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.
generateUUIDv7
En septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en estado de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
generateUUIDv7([expr])
expr— Opcional. Una expresión arbitraria que se utiliza para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se llama varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto.
Any
UUID
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT generateUUIDv7(number) FROM numbers(3);
Eliminación de subexpresiones comunes
Response
┌─generateUUIDv7(number)───────────────┐
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d906f8f7cebb │
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d9072d0d1e07 │
│ 019947fb-5766-7ed0-b021-d908dca2cf63 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT generateUUIDv7(1), generateUUIDv7(1);
Response
┌─generateUUIDv7(1)────────────────────┬─generateUUIDv7(1)────────────────────┐
│ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │ 019947ff-0f87-7d88-ace0-8b5b3a66e0c1 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor de tipo DateTime. Sintaxis
snowflakeIDToDateTime
Argumentos
snowflakeIDToDateTime(value[, epoch[, time_zone]])
value— Snowflake ID.
UInt64
epoch— Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657.
UInt*
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función analiza
time_stringde acuerdo con la zona horaria.
String
value.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT snowflakeIDToDateTime(7204436857747984384) AS res
Response
┌─────────────────res─┐
│ 2024-06-06 10:59:58 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v24.6.0 Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor del tipo DateTime64. Sintaxis
snowflakeIDToDateTime64
Argumentos
snowflakeIDToDateTime64(value[, epoch[, time_zone]])
value— Snowflake ID.
UInt64
epoch— Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657.
UInt*
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
value como un
DateTime64 con escala = 3, es decir, precisión de milisegundos.
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT snowflakeIDToDateTime64(7204436857747984384) AS res
Response
┌─────────────────res─┐
│ 2024-06-06 10:59:58 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Convierte un valor String al tipo UUID. Si la conversión falla, devuelve un valor UUID predeterminado en lugar de producir un error. Esta función intenta analizar una cadena de 36 caracteres en el formato UUID estándar (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). Si la cadena no puede convertirse en un UUID válido, la función devuelve el valor UUID predeterminado proporcionado. Sintaxis
toUUIDOrDefault
Argumentos
toUUIDOrDefault(string, default)
string— Cadena de 36 caracteres o FixedString(36) que se convertirá a UUID. -
default— valor UUID que se devolverá si el primer argumento no puede convertirse al tipo UUID.
UUID
Ejemplos
Una conversión correcta devuelve el UUID analizado
Query
SELECT toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'));
Si la conversión falla, devuelve el UUID predeterminado
Response
┌─toUUIDOrDefault('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐
│ 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'));
Response
┌─toUUIDOrDefault('-----61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0', toUUID('59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))─┐
│ 59f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.12.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo
toUUIDOrNull
UUID, pero devuelve
NULL en caso de error.
Como
toUUID, pero devuelve
NULL en lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión.
Argumentos admitidos:
- Representaciones en cadena de UUID en formato estándar (8-4-4-4-12 dígitos hexadecimales).
- Representaciones en cadena de UUID sin guiones (32 dígitos hexadecimales).
NULL):
- Formatos de cadena no válidos.
- Tipos que no son de cadena.
- UUID mal formados.
Argumentos
toUUIDOrNull(x)
x— Una representación en forma de cadena de un UUID.
String
NULL.
UUID o
NULL
Ejemplos
Ejemplos de uso
Query
SELECT
toUUIDOrNull('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000') AS valid_uuid,
toUUIDOrNull('invalid-uuid') AS invalid_uuid
Response
┌─valid_uuid───────────────────────────┬─invalid_uuid─┐
│ 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────┘