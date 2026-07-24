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Generación de UUIDv7

El UUID generado contiene una marca temporal de 48 bits en milisegundos Unix, seguida de la versión “7” (4 bits), un contador (42 bits) para distinguir los UUID dentro de un milisegundo (incluido un campo de variante “2”, 2 bits) y un campo aleatorio (32 bits). Para una marca temporal dada (unix_ts_ms), el contador comienza con un valor aleatorio y se incrementa en 1 por cada UUID nuevo hasta que la marca temporal cambia. En caso de desbordamiento del contador, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se restablece a un nuevo valor inicial aleatorio. Las funciones de generación de UUID garantizan que el campo del contador dentro de una marca temporal se incremente de forma monótona en todas las invocaciones de la función realizadas por hilos y consultas que se ejecutan de forma concurrente.

Generación de ID de Snowflake

El ID de Snowflake generado contiene la marca de tiempo Unix actual en milisegundos (41 bits más 1 bit superior en cero), seguida de un id de máquina (10 bits) y un contador (12 bits) para distinguir los ID dentro de un mismo milisegundo. Para cualquier marca temporal dada (unix_ts_ms), el contador empieza en 0 y se incrementa en 1 para cada nuevo ID de Snowflake hasta que cambia la marca temporal. Si el contador se desborda, el campo de marca temporal se incrementa en 1 y el contador se reinicia a 0.
Los ID de Snowflake generados se basan en la época UNIX 1970-01-01. Aunque no existe ningún estándar ni recomendación sobre la época de los ID de Snowflake, las implementaciones de otros sistemas pueden usar una época distinta; por ejemplo, Twitter/X (2010-11-04) o Mastodon (2015-01-01).

UUIDNumToString

Introducido en: v1.1.0 Toma una representación binaria de un UUID, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediante variant (Big-endian de forma predeterminada), y devuelve una cadena de 36 caracteres en formato de texto. Sintaxis
Argumentos
  • binary — Representación binaria de un UUID. FixedString(16)
  • variant — Variante según lo especificado en RFC4122. 1 = Big-endian (por defecto), 2 = Microsoft. (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el UUID como una cadena. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
variante de Microsoft
Query
Response

UUIDStringToNum

Introducido en: v1.1.0 Acepta una cadena de 36 caracteres con el formato xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx y devuelve un FixedString(16) como representación binaria, cuyo formato puede especificarse opcionalmente mediante variant (Big-endian de forma predeterminada). Sintaxis
Argumentos
  • string — Una cadena o una cadena de longitud fija de 36 caracteres String o FixedString(36)
  • variant — Variante según lo especificado en RFC4122. 1 = Big-endian (predeterminado), 2 = Microsoft. (U)Int*
Valor devuelto Devuelve la representación binaria de string. FixedString(16) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Variante de Microsoft
Query
Response

UUIDToNum

Introducido en: v24.5.0 Acepta un UUID y devuelve su representación binaria como un FixedString(16), con el formato especificado opcionalmente mediante variant (Big-endian de forma predeterminada). Esta función reemplaza la llamada combinada a dos funciones, UUIDStringToNum(toString(uuid)), por lo que no se requiere una conversión intermedia de UUID a cadena para extraer los bytes de un UUID. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una representación binaria del UUID. FixedString(16) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Variante de Microsoft
Query
Response

UUIDv7ToDateTime

Introducido en: v24.5.0 Devuelve el componente de marca temporal de un UUID de versión 7. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una marca temporal con precisión de milisegundos. Si el UUID no es un UUID válido de versión 7, devuelve 1970-01-01 00:00:00.000. DateTime64(3) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con zona horaria
Query
Response

dateTime64ToSnowflakeID

Introducido en: v24.6.0 Convierte un valor de DateTime64 en el primer Snowflake ID correspondiente al instante dado. Sintaxis
Argumentos
  • value — Fecha con hora. DateTime64
  • epoch — Época del ID de Snowflake, en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para la época de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*
Valor devuelto Valor de entrada convertido a UInt64 Ejemplos simple
Query
Response

dateTimeToSnowflakeID

Introducido en: v24.6.0 Convierte un valor de DateTime en el primer Snowflake ID correspondiente al momento dado. Sintaxis
Argumentos
  • value — Fecha con hora. DateTime
  • epoch — Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*
Valor devuelto Valor de entrada convertido a UInt64 Ejemplos simple
Query
Response

dateTimeToUUIDv7

Introducido en: v25.8.0 Convierte un valor de DateTime en un UUIDv7 para el instante indicado. Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener detalles sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.
A partir de septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en fase de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un UUIDv7. UUID Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
varios UUID para la misma marca temporal
Query
Response

generateSnowflakeID

Introducido en: v24.6.0 Genera un ID de Snowflake. La función generateSnowflakeID garantiza que el campo contador dentro de una marca de tiempo se incremente de forma monotónica en todas las invocaciones de la función, incluso en subprocesos y consultas que se ejecutan de forma concurrente. Consulte la sección “Generación de ID de Snowflake” para obtener detalles de implementación.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • expr — Una expresión arbitraria que se utiliza para sortear la eliminación de subexpresiones comunes si la función se invoca varias veces en una consulta. El valor de la expresión no influye en el ID de Snowflake devuelto. Opcional. - machine_id — Un ID de máquina; se utilizan los 10 bits menos significativos. Int64. Opcional.
Valor devuelto Devuelve el ID de Snowflake. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Varios ID de Snowflake generados por fila
Query
Response
Con una expresión y un ID de máquina
Query
Response

generateUUIDv4

Introducida en: v1.1.0 Genera un UUID de versión 4.
Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • expr — Opcional. Una expresión arbitraria utilizada para eludir la eliminación de subexpresiones comunes si se llama a la función varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto.
Valor devuelto Devuelve un UUIDv4. UUID Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Eliminación de subexpresiones comunes
Query
Response

generateUUIDv7

Introducido en: v24.5.0 Genera un UUID de versión 7. Consulta la sección “Generación de UUIDv7” para obtener más información sobre la estructura del UUID, la gestión del contador y las garantías de concurrencia.
En septiembre de 2025, los UUID de versión 7 están en estado de borrador y su estructura puede cambiar en el futuro.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • expr — Opcional. Una expresión arbitraria que se utiliza para evitar la eliminación de subexpresiones comunes si la función se llama varias veces en una consulta. El valor de la expresión no afecta al UUID devuelto. Any
Valor devuelto Devuelve un UUIDv7. UUID Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Eliminación de subexpresiones comunes
Query
Response

snowflakeIDToDateTime

Introducido en: v24.6.0 Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor de tipo DateTime. Sintaxis
Argumentos
  • value — Snowflake ID. UInt64
  • epoch — Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función analiza time_string de acuerdo con la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el componente de marca temporal de value. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

snowflakeIDToDateTime64

Introducido en: v24.6.0 Devuelve el componente de marca temporal de un Snowflake ID como un valor del tipo DateTime64. Sintaxis
Argumentos
  • value — Snowflake ID. UInt64
  • epoch — Opcional. Epoch del Snowflake ID en milisegundos desde 1970-01-01. El valor predeterminado es 0 (1970-01-01). Para el epoch de Twitter/X (2015-01-01), proporcione 1288834974657. UInt*
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el componente de marca temporal de value como un DateTime64 con escala = 3, es decir, precisión de milisegundos. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

toUUIDOrDefault

Introducido en: v21.1.0 Convierte un valor String al tipo UUID. Si la conversión falla, devuelve un valor UUID predeterminado en lugar de producir un error. Esta función intenta analizar una cadena de 36 caracteres en el formato UUID estándar (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). Si la cadena no puede convertirse en un UUID válido, la función devuelve el valor UUID predeterminado proporcionado. Sintaxis
Argumentos
  • string — Cadena de 36 caracteres o FixedString(36) que se convertirá a UUID. - default — valor UUID que se devolverá si el primer argumento no puede convertirse al tipo UUID.
Valor devuelto Devuelve el UUID convertido si la operación se realiza correctamente, o el UUID predeterminado si la conversión falla. UUID Ejemplos Una conversión correcta devuelve el UUID analizado
Query
Response
Si la conversión falla, devuelve el UUID predeterminado
Query
Response

toUUIDOrNull

Introducido en: v20.12.0 Convierte un valor de entrada en un valor de tipo UUID, pero devuelve NULL en caso de error. Como toUUID, pero devuelve NULL en lugar de lanzar una excepción cuando se producen errores de conversión. Argumentos admitidos:
  • Representaciones en cadena de UUID en formato estándar (8-4-4-4-12 dígitos hexadecimales).
  • Representaciones en cadena de UUID sin guiones (32 dígitos hexadecimales).
Argumentos no admitidos (devuelven NULL):
  • Formatos de cadena no válidos.
  • Tipos que no son de cadena.
  • UUID mal formados.
Sintaxis
Argumentos
  • x — Una representación en forma de cadena de un UUID. String
Valor devuelto Devuelve un valor UUID si la operación se realiza correctamente; de lo contrario, NULL. UUID o NULL Ejemplos Ejemplos de uso
Query
Response
Última modificación el 24 de julio de 2026