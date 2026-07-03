En el método de almacenamiento BSI (Bit-Sliced Index), los datos se almacenan en Bit-Sliced Index y luego se comprimen con Roaring Bitmap. Las operaciones de agregación y las operaciones elemento a elemento se realizan directamente sobre los datos comprimidos, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia del almacenamiento y de las consultas. Un vector contiene índices y sus valores correspondientes. A continuación se muestran algunas características y restricciones de esta estructura de datos en el modo de almacenamiento BSI:
BSI
- El tipo de índice puede ser
UInt8,
UInt16o
UInt32. Nota: Dado el rendimiento de la implementación de 64 bits de Roaring Bitmap, el formato BSI no admite
UInt64/
Int64.
- El tipo de valor puede ser
Int8,
Int16,
Int32,
Int64,
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Float32o
Float64. Nota: El tipo de valor no se amplía automáticamente. Por ejemplo, si usa
UInt8como tipo de valor, cualquier suma que supere la capacidad de
UInt8provocará un desbordamiento en lugar de promocionarse a un tipo superior; del mismo modo, las operaciones con enteros producirán resultados enteros (por ejemplo, la división no se convertirá automáticamente en un resultado de coma flotante). Por lo tanto, es importante planificar y definir el tipo de valor de antemano. En escenarios reales, se suelen usar tipos de coma flotante (
Float32/
Float64).
- Solo pueden realizar operaciones dos vectores con el mismo tipo de índice y el mismo tipo de valor.
- El almacenamiento subyacente usa Bit-Sliced Index, y el bitmap almacena los índices. Roaring Bitmap se utiliza como implementación concreta del bitmap. Una práctica recomendada es concentrar el índice en varios contenedores de Roaring Bitmap tanto como sea posible para maximizar la compresión y el rendimiento de las consultas.
- El mecanismo Bit-Sliced Index convierte el valor a binario. En los tipos de coma flotante, la conversión usa una representación de punto fijo, lo que puede provocar pérdida de precisión. La precisión puede ajustarse personalizando el número de bits usados para la parte fraccionaria; el valor predeterminado es de 24 bits, lo cual es suficiente para la mayoría de los escenarios. Puede personalizar el número de bits enteros y fraccionarios al construir NumericIndexedVector con la función de agregación groupNumericIndexedVector usando
-State.
- Hay tres casos para los índices: valor distinto de cero, valor cero e inexistente. En NumericIndexedVector, solo se almacenan los valores distintos de cero y los valores cero. Además, en las operaciones elemento a elemento entre dos NumericIndexedVectors, el valor de un índice inexistente se tratará como 0. En el caso de la división, el resultado es cero cuando el divisor es cero.
Hay dos formas de crear esta estructura: una es usar la función de agregado
Crear un objeto numericIndexedVector
groupNumericIndexedVector con
-State.
Puede añadir el sufijo
-if para que acepte una condición adicional.
La función de agregado solo procesará las filas que cumplan la condición.
La otra es construirlo a partir de un mapa con
numericIndexedVectorBuild.
La función
groupNumericIndexedVectorState permite personalizar el número de bits enteros y fraccionarios mediante parámetros, mientras que
numericIndexedVectorBuild no lo permite.
Crea un NumericIndexedVector a partir de dos columnas de datos y devuelve la suma de todos los valores como un valor de tipo
groupNumericIndexedVector
Float64. Si se añade el sufijo
State, devuelve un objeto NumericIndexedVector.
Sintaxis
Parámetros
groupNumericIndexedVectorState(col1, col2)
groupNumericIndexedVectorState(type, integer_bit_num, fraction_bit_num)(col1, col2)
type: String, opcional. Especifica el formato de almacenamiento. Actualmente, solo se admite
'BSI'.
integer_bit_num:
UInt32, opcional. Válido con el formato de almacenamiento
'BSI', este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte entera. Cuando el tipo de índice es un tipo entero, el valor predeterminado corresponde a la cantidad de bits usada para almacenar el índice. Por ejemplo, si el tipo de índice es UInt16, el valor predeterminado de
integer_bit_numes 16. Para los tipos de índice Float32 y Float64, el valor predeterminado de integer_bit_num es 40, por lo que la parte entera de los datos que puede representarse está en el rango
[-2^39, 2^39 - 1]. El rango permitido es
[0, 64].
fraction_bit_num:
UInt32, opcional. Válido con el formato de almacenamiento
'BSI', este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte fraccionaria. Cuando el tipo del valor es entero, el valor predeterminado es 0; cuando el tipo del valor es Float32 o Float64, el valor predeterminado es 24. El rango válido es
[0, 24].
- También existe la restricción de que el rango válido de integer_bit_num + fraction_bit_num es [0, 64].
col1: La columna de índice. Tipos compatibles:
UInt8/
UInt16/
UInt32/
Int8/
Int16/
Int32.
col2: La columna de valores. Tipos compatibles:
Int8/
Int16/
Int32/
Int64/
UInt8/
UInt16/
UInt32/
UInt64/
Float32/
Float64.
Float64 que representa la suma de todos los valores.
Ejemplo
Datos de prueba:
Consulta & resultado:
UserID PlayTime
1 10
2 20
3 30
SELECT groupNumericIndexedVector(UserID, PlayTime) AS num FROM t;
┌─num─┐
│ 60 │
└─────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorState(UserID, PlayTime) as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)─────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 60 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22') as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf('BSI', 32, 0)(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22') as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t;
┌─res─┬─toTypeName(res)──────────────────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐
│ │ AggregateFunction('BSI', 32, 0)(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v25.7.0 Devuelve la suma de todos los valores de numericIndexedVector. Sintaxis
numericIndexedVectorAllValueSum
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma.
numericIndexedVectorAllValueSum(v)
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorAllValueSum(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 60 │
└─────┘
Introducido en: v25.7.0 Crea un NumericIndexedVector a partir de un mapa. Las claves del mapa representan el índice del vector y los valores del mapa representan los valores del vector. Sintaxis
numericIndexedVectorBuild
Argumentos
numericIndexedVectorBuild(map)
map— Una asociación entre índice y valor.
Map
AggregateFunction
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])) AS res, toTypeName(res);
Response
┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┐
│ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Devuelve la cardinalidad (número de índices únicos) de numericIndexedVector. Sintaxis
numericIndexedVectorCardinality
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número de índices únicos.
numericIndexedVectorCardinality(v)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorCardinality(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 3 │
└─────┘
Introducido en: v25.7.0 Recupera el valor correspondiente a un índice especificado de un
numericIndexedVectorGetValue
numericIndexedVector.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorGetValue(v, i)
v—
numericIndexedVector
i— El índice del valor que se va a recuperar.
(U)Int*
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorGetValue(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])), 3) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 30 │
└─────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una suma elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector, o una constante numérica. Sintaxis
numericIndexedVectorPointwiseAdd
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseAdd(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1──────────────────┬─res2─────────────┐
│ {1:10,2:30,3:50,4:30} │ {1:12,2:22,3:32} │
└───────────────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una división elemento a elemento entre un
numericIndexedVectorPointwiseDivide
numericIndexedVector y otro
numericIndexedVector o una constante numérica.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseDivide(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1────────┬─res2────────────┐
│ {2:2,3:1.5} │ {1:5,2:10,3:15} │
└─────────────┴─────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento a elemento entre un
numericIndexedVectorPointwiseEqual
numericIndexedVector y otro
numericIndexedVector, o una constante numérica.
El resultado es un
numericIndexedVector que contiene los índices en los que los valores son iguales, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
Ejemplos
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──┬─res2──┐
│ {2:1} │ {2:1} │
└───────┴───────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento por elemento entre un
numericIndexedVectorPointwiseGreater
numericIndexedVector y otro
numericIndexedVector o una constante numérica.
El resultado es un
numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es mayor que el del segundo, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseGreater(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────┬─res2──┐
│ {1:1,3:1} │ {3:1} │
└───────────┴───────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es mayor o igual que el del segundo vector, con todos los valores correspondientes establecidos en 1. Sintaxis
numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {1:1,2:1,3:1} │ {2:1,3:1} │
└───────────────┴───────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento a elemento entre un
numericIndexedVectorPointwiseLess
numericIndexedVector y otro
numericIndexedVector o una constante numérica.
El resultado es un
numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es menor que el del segundo, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseLess(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────┬─res2──┐
│ {3:1,4:1} │ {1:1} │
└───────────┴───────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es menor o igual que el del segundo vector, con todos los valores correspondientes establecidos en 1. Sintaxis
numericIndexedVectorPointwiseLessEqual
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {2:1,3:1,4:1} │ {1:1,2:1} │
└───────────────┴───────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una multiplicación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. Sintaxis
numericIndexedVectorPointwiseMultiply
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseMultiply(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2─────────────┐
│ {2:200,3:600} │ {1:20,2:40,3:60} │
└───────────────┴──────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una comparación elemento por elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que los valores no son iguales, con todos los valores correspondientes establecidos en 1. Sintaxis
numericIndexedVectorPointwiseNotEqual
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
with
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, 20)) AS res2;
Response
┌─res1──────────┬─res2──────┐
│ {1:1,3:1,4:1} │ {1:1,3:1} │
└───────────────┴───────────┘
Introducido en: v25.7.0 Realiza una resta elemento a elemento entre un
numericIndexedVectorPointwiseSubtract
numericIndexedVector y otro
numericIndexedVector o una constante numérica.
Sintaxis
Argumentos
numericIndexedVectorPointwiseSubtract(v1, v2)
v1—
numericIndexedVector
v2— Una constante numérica o un objeto
numericIndexedVector.
(U)Int*o
Float*o
numericIndexedVector
numericIndexedVector.
numericIndexedVector
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1,
numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2
SELECT
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, vec2)) AS res1,
numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, 2)) AS res2;
Response
┌─res1───────────────────┬─res2────────────┐
│ {1:10,2:10,3:10,4:-30} │ {1:8,2:18,3:28} │
└────────────────────────┴─────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Devuelve información interna de numericIndexedVector en formato JSON. Esta función se utiliza principalmente para tareas de depuración. Sintaxis
numericIndexedVectorShortDebugString
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena JSON que contiene información de depuración.
numericIndexedVectorShortDebugString(v)
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorShortDebugString(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res\G;
Response
Row 1:
──────
res: {"vector_type":"BSI","index_type":"char8_t","value_type":"char8_t","integer_bit_num":8,"fraction_bit_num":0,"zero_indexes_info":{"cardinality":"0"},"non_zero_indexes_info":{"total_cardinality":"3","all_value_sum":60,"number_of_bitmaps":"8","bitmap_info":{"cardinality":{"0":"0","1":"2","2":"2","3":"2","4":"2","5":"0","6":"0","7":"0"}}}}
Introducido en: v25.7.0 Convierte un numericIndexedVector en un mapa. Sintaxis
numericIndexedVectorToMap
Argumentos Valor devuelto Devuelve un mapa con pares de índice y valor.
numericIndexedVectorToMap(v)
Map
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ {1:10,2:20,3:30} │
└──────────────────┘