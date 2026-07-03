NumericIndexedVector es una estructura de datos abstracta que encapsula un vector e implementa operaciones de agregación de vectores y operaciones elemento a elemento. Bit-Sliced Index es su método de almacenamiento. Para conocer la base teórica y los casos de uso, consulta el artículo Large-Scale Metric Computation in Online Controlled Experiment Platform

En el método de almacenamiento BSI (Bit-Sliced Index), los datos se almacenan en Bit-Sliced Index y luego se comprimen con Roaring Bitmap . Las operaciones de agregación y las operaciones elemento a elemento se realizan directamente sobre los datos comprimidos, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia del almacenamiento y de las consultas.

Un vector contiene índices y sus valores correspondientes. A continuación se muestran algunas características y restricciones de esta estructura de datos en el modo de almacenamiento BSI:

El tipo de índice puede ser UInt8 , UInt16 o UInt32 . Nota: Dado el rendimiento de la implementación de 64 bits de Roaring Bitmap, el formato BSI no admite UInt64 / Int64 .

, o . Dado el rendimiento de la implementación de 64 bits de Roaring Bitmap, el formato BSI no admite / . El tipo de valor puede ser Int8 , Int16 , Int32 , Int64 , UInt8 , UInt16 , UInt32 , UInt64 , Float32 o Float64 . Nota: El tipo de valor no se amplía automáticamente. Por ejemplo, si usa UInt8 como tipo de valor, cualquier suma que supere la capacidad de UInt8 provocará un desbordamiento en lugar de promocionarse a un tipo superior; del mismo modo, las operaciones con enteros producirán resultados enteros (por ejemplo, la división no se convertirá automáticamente en un resultado de coma flotante). Por lo tanto, es importante planificar y definir el tipo de valor de antemano. En escenarios reales, se suelen usar tipos de coma flotante ( Float32 / Float64 ).

, , , , , , , , o . El tipo de valor no se amplía automáticamente. Por ejemplo, si usa como tipo de valor, cualquier suma que supere la capacidad de provocará un desbordamiento en lugar de promocionarse a un tipo superior; del mismo modo, las operaciones con enteros producirán resultados enteros (por ejemplo, la división no se convertirá automáticamente en un resultado de coma flotante). Por lo tanto, es importante planificar y definir el tipo de valor de antemano. En escenarios reales, se suelen usar tipos de coma flotante ( / ). Solo pueden realizar operaciones dos vectores con el mismo tipo de índice y el mismo tipo de valor.

El almacenamiento subyacente usa Bit-Sliced Index, y el bitmap almacena los índices. Roaring Bitmap se utiliza como implementación concreta del bitmap. Una práctica recomendada es concentrar el índice en varios contenedores de Roaring Bitmap tanto como sea posible para maximizar la compresión y el rendimiento de las consultas.

El mecanismo Bit-Sliced Index convierte el valor a binario. En los tipos de coma flotante, la conversión usa una representación de punto fijo, lo que puede provocar pérdida de precisión. La precisión puede ajustarse personalizando el número de bits usados para la parte fraccionaria; el valor predeterminado es de 24 bits, lo cual es suficiente para la mayoría de los escenarios. Puede personalizar el número de bits enteros y fraccionarios al construir NumericIndexedVector con la función de agregación groupNumericIndexedVector usando -State .

. Hay tres casos para los índices: valor distinto de cero, valor cero e inexistente. En NumericIndexedVector, solo se almacenan los valores distintos de cero y los valores cero. Además, en las operaciones elemento a elemento entre dos NumericIndexedVectors, el valor de un índice inexistente se tratará como 0. En el caso de la división, el resultado es cero cuando el divisor es cero.

​ Crear un objeto numericIndexedVector

Hay dos formas de crear esta estructura: una es usar la función de agregado groupNumericIndexedVector con -State . Puede añadir el sufijo -if para que acepte una condición adicional. La función de agregado solo procesará las filas que cumplan la condición. La otra es construirlo a partir de un mapa con numericIndexedVectorBuild . La función groupNumericIndexedVectorState permite personalizar el número de bits enteros y fraccionarios mediante parámetros, mientras que numericIndexedVectorBuild no lo permite.

Crea un NumericIndexedVector a partir de dos columnas de datos y devuelve la suma de todos los valores como un valor de tipo Float64 . Si se añade el sufijo State , devuelve un objeto NumericIndexedVector.

Sintaxis

groupNumericIndexedVectorState(col1, col2) groupNumericIndexedVectorState( type , integer_bit_num, fraction_bit_num)(col1, col2)

Parámetros

type : String, opcional. Especifica el formato de almacenamiento. Actualmente, solo se admite 'BSI' .

: String, opcional. Especifica el formato de almacenamiento. Actualmente, solo se admite . integer_bit_num : UInt32 , opcional. Válido con el formato de almacenamiento 'BSI' , este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte entera. Cuando el tipo de índice es un tipo entero, el valor predeterminado corresponde a la cantidad de bits usada para almacenar el índice. Por ejemplo, si el tipo de índice es UInt16, el valor predeterminado de integer_bit_num es 16. Para los tipos de índice Float32 y Float64, el valor predeterminado de integer_bit_num es 40, por lo que la parte entera de los datos que puede representarse está en el rango [-2^39, 2^39 - 1] . El rango permitido es [0, 64] .

: , opcional. Válido con el formato de almacenamiento , este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte entera. Cuando el tipo de índice es un tipo entero, el valor predeterminado corresponde a la cantidad de bits usada para almacenar el índice. Por ejemplo, si el tipo de índice es UInt16, el valor predeterminado de es 16. Para los tipos de índice Float32 y Float64, el valor predeterminado de integer_bit_num es 40, por lo que la parte entera de los datos que puede representarse está en el rango . El rango permitido es . fraction_bit_num : UInt32 , opcional. Válido con el formato de almacenamiento 'BSI' , este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte fraccionaria. Cuando el tipo del valor es entero, el valor predeterminado es 0; cuando el tipo del valor es Float32 o Float64, el valor predeterminado es 24. El rango válido es [0, 24] .

: , opcional. Válido con el formato de almacenamiento , este parámetro indica la cantidad de bits usados para la parte fraccionaria. Cuando el tipo del valor es entero, el valor predeterminado es 0; cuando el tipo del valor es Float32 o Float64, el valor predeterminado es 24. El rango válido es . También existe la restricción de que el rango válido de integer_bit_num + fraction_bit_num es [0, 64].

col1 : La columna de índice. Tipos compatibles: UInt8 / UInt16 / UInt32 / Int8 / Int16 / Int32 .

: La columna de índice. Tipos compatibles: / / / / / . col2 : La columna de valores. Tipos compatibles: Int8 / Int16 / Int32 / Int64 / UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 / Float32 / Float64 .

Valor de retorno

Un valor Float64 que representa la suma de todos los valores.

Ejemplo

Datos de prueba:

UserID PlayTime 1 10 2 20 3 30

Consulta & resultado:

SELECT groupNumericIndexedVector(UserID, PlayTime) AS num FROM t; ┌─num─┐ │ 60 │ └─────┘ SELECT groupNumericIndexedVectorState(UserID, PlayTime) as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t; ┌─res─┬─toTypeName(res)─────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐ │ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 60 │ └─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22' ) as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t; ┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐ │ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │ └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ SELECT groupNumericIndexedVectorStateIf( 'BSI' , 32 , 0 )(UserID, PlayTime, day = '2025-04-22' ) as res, toTypeName(res), numericIndexedVectorAllValueSum(res) FROM t; ┌─res─┬─toTypeName(res)──────────────────────────────────────────────────────────┬─numericIndexedVectorAllValueSum(res)──┐ │ │ AggregateFunction( 'BSI' , 32 , 0 )(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ 30 │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v25.7.0

Devuelve la suma de todos los valores de numericIndexedVector.

Sintaxis

numericIndexedVectorAllValueSum(v)

Argumentos

v — numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve la suma. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorAllValueSum(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 60 │ └─────┘

Introducido en: v25.7.0

Crea un NumericIndexedVector a partir de un mapa. Las claves del mapa representan el índice del vector y los valores del mapa representan los valores del vector.

Sintaxis

numericIndexedVectorBuild(map)

Argumentos

map — Una asociación entre índice y valor. Map

Valor devuelto

Devuelve un objeto NumericIndexedVector. AggregateFunction

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])) AS res, toTypeName(res);

Response ┌─res─┬─toTypeName(res)────────────────────────────────────────────┐ │ │ AggregateFunction(groupNumericIndexedVector, UInt8, UInt8) │ └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Devuelve la cardinalidad (número de índices únicos) de numericIndexedVector.

Sintaxis

numericIndexedVectorCardinality(v)

Argumentos

v — numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve el número de índices únicos. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorCardinality(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 3 │ └─────┘

Introducido en: v25.7.0

Recupera el valor correspondiente a un índice especificado de un numericIndexedVector .

Sintaxis

numericIndexedVectorGetValue(v, i)

Argumentos

v — numericIndexedVector

— i — El índice del valor que se va a recuperar. (U)Int*

Valor devuelto

Float* Un valor numérico del mismo tipo que los valores de NumericIndexedVector. (U)Int*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorGetValue(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30])), 3 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 30 │ └─────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una suma elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector, o una constante numérica.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseAdd(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query WITH numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseAdd(vec1, 2 )) AS res2;

Response ┌─res1──────────────────┬─res2─────────────┐ │ {1:10,2:30,3:50,4:30} │ {1:12,2:22,3:32} │ └───────────────────────┴──────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una división elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseDivide(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseDivide(vec1, 2 )) AS res2;

Response ┌─res1────────┬─res2────────────┐ │ {2:2,3:1.5} │ {1:5,2:10,3:15} │ └─────────────┴─────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector , o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que los valores son iguales, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseEqual(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve un nuevo objeto numericIndexedVector

Ejemplos

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseEqual(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──┬─res2──┐ │ {2:1} │ {2:1} │ └───────┴───────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento por elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es mayor que el del segundo, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseGreater(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve un nuevo objeto numericIndexedVector

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreater(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──────┬─res2──┐ │ {1:1,3:1} │ {3:1} │ └───────────┴───────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es mayor o igual que el del segundo vector, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve un nuevo objeto numericIndexedVector

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 50]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseGreaterEqual(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──────────┬─res2──────┐ │ {1:1,2:1,3:1} │ {2:1,3:1} │ └───────────────┴───────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es menor que el del segundo, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseLess(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLess(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──────┬─res2──┐ │ {3:1,4:1} │ {1:1} │ └───────────┴───────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que el valor del primer vector es menor o igual que el del segundo vector, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve un nuevo objeto numericIndexedVector

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 40, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseLessEqual(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──────────┬─res2──────┐ │ {2:1,3:1,4:1} │ {1:1,2:1} │ └───────────────┴───────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una multiplicación elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseMultiply(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseMultiply(vec1, 2 )) AS res2;

Response ┌─res1──────────┬─res2─────────────┐ │ {2:200,3:600} │ {1:20,2:40,3:60} │ └───────────────┴──────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una comparación elemento por elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica. El resultado es un numericIndexedVector que contiene los índices en los que los valores no son iguales, con todos los valores correspondientes establecidos en 1.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query with numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toFloat64(x), [10, 20, 30]))) as vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toFloat64(x), [20, 20, 30]))) as vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseNotEqual(vec1, 20 )) AS res2;

Response ┌─res1──────────┬─res2──────┐ │ {1:1,3:1,4:1} │ {1:1,3:1} │ └───────────────┴───────────┘

Introducido en: v25.7.0

Realiza una resta elemento a elemento entre un numericIndexedVector y otro numericIndexedVector o una constante numérica.

Sintaxis

numericIndexedVectorPointwiseSubtract(v1, v2)

Argumentos

v1 — numericIndexedVector

— v2 — Una constante numérica o un objeto numericIndexedVector . (U)Int* o Float* o numericIndexedVector

Valor devuelto

numericIndexedVector . numericIndexedVector Devuelve un nuevo objeto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query WITH numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec1, numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([2, 3, 4], arrayMap(x -> toInt32(x), [10, 20, 30]))) AS vec2 SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, vec2)) AS res1, numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorPointwiseSubtract(vec1, 2 )) AS res2;

Response ┌─res1───────────────────┬─res2────────────┐ │ {1:10,2:10,3:10,4:-30} │ {1:8,2:18,3:28} │ └────────────────────────┴─────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Devuelve información interna de numericIndexedVector en formato JSON. Esta función se utiliza principalmente para tareas de depuración.

Sintaxis

numericIndexedVectorShortDebugString(v)

Argumentos

v — numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve una cadena JSON que contiene información de depuración. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorShortDebugString(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res\G;

Response Row 1: ────── res: {"vector_type":"BSI","index_type":"char8_t","value_type":"char8_t","integer_bit_num":8,"fraction_bit_num":0,"zero_indexes_info":{"cardinality":"0"},"non_zero_indexes_info":{"total_cardinality":"3","all_value_sum":60,"number_of_bitmaps":"8","bitmap_info":{"cardinality":{"0":"0","1":"2","2":"2","3":"2","4":"2","5":"0","6":"0","7":"0"}}}}

Introducido en: v25.7.0

Convierte un numericIndexedVector en un mapa.

Sintaxis

numericIndexedVectorToMap(v)

Argumentos

v — numericIndexedVector

Valor devuelto

Devuelve un mapa con pares de índice y valor. Map

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT numericIndexedVectorToMap(numericIndexedVectorBuild(mapFromArrays([1, 2, 3], [10, 20, 30]))) AS res;