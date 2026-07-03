Las funciones de comparación que aparecen a continuación devuelven
Reglas de comparación
0 o
1 y son de tipo UInt8. Solo se pueden comparar valores dentro del mismo grupo
(p. ej.,
UInt16 y
UInt64), pero no entre grupos distintos (p. ej.,
UInt16 y
DateTime).
Es posible comparar números y cadenas, así como cadenas con fechas y fechas con horas.
En el caso de tuplas y arrays, la comparación es lexicográfica, lo que significa que se compara cada
elemento correspondiente de la tupla/array del lado izquierdo con el del lado derecho.
Se pueden comparar los siguientes tipos:
- números y decimales
- cadenas y cadenas de longitud fija
- fechas
- fechas con horas
- tuplas (comparación lexicográfica)
- arrays (comparación lexicográfica)
Las cadenas se comparan byte a byte. Esto puede dar lugar a resultados inesperados si una de las cadenas contiene caracteres multibyte codificados en UTF-8. Una cadena S1 que tiene otra cadena S2 como prefijo se considera más larga que S2.
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para comprobar si son iguales. Sintaxis
equals
Argumentos Valor devuelto Devuelve
equals(a, b)
-- a = b
-- a == b
1 si
a es igual a
b; en caso contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 1 = 1, 1 = 2;
Response
┌─equals(1, 1)─┬─equals(1, 2)─┐
│ 1 │ 0 │
└──────────────┴──────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalIn
in, pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Sintaxis
Argumentos
globalIn(x, set)
x— El valor que se va a comprobar. -
set— El conjunto de valores.
x está en el conjunto y 0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalInIgnoreSet
in, pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
globalIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalNotIn
notIn, pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Sintaxis
Argumentos
globalNotIn(x, set)
x— El valor que se comprobará. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalNotInIgnoreSet
notIn, pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
globalNotIn(x, set)
x— El valor que se comprobará. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalNotNullIn
notNullIn, pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Sintaxis
Argumentos
globalNotNullIn(x, set)
x— El valor que se va a comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalNotNullInIgnoreSet
notNullIn, pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
globalNotNullIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Lo mismo que
globalNullIn
nullIn, pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Sintaxis
Argumentos
globalNullIn(x, set)
x— El valor que se va a comprobar. -
set— El conjunto de valores.
x está en el conjunto; en caso contrario, 0.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Igual que
globalNullInIgnoreSet
nullIn, pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.
Se trata de la variante IgnoreSet, utilizada para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
globalNullIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para determinar si uno es mayor que el otro. Sintaxis
greater
Argumentos Valor devuelto Devuelve
greater(a, b)
-- a > b
1 si
a es mayor que
b; de lo contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 2 > 1, 1 > 2;
Response
┌─greater(2, 1)─┬─greater(1, 2)─┐
│ 1 │ 0 │
└───────────────┴───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para determinar si uno es mayor o igual que el otro. Sintaxis
greaterOrEquals
Argumentos Valor devuelto Devuelve
greaterOrEquals(a, b)
-- a >= b
1 si
a es mayor o igual que
b; de lo contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 2 >= 1, 2 >= 2, 1 >= 2;
Response
┌─greaterOrEquals(2, 1)─┬─greaterOrEquals(2, 2)─┬─greaterOrEquals(1, 2)─┐
│ 1 │ 1 │ 0 │
└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si es así; de lo contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten (se tratan como si no pertenecieran al conjunto). Sintaxis
in
Argumentos
in(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si es así; de lo contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten (se tratan como si no pertenecieran al conjunto). Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto. Sintaxis
inIgnoreSet
Argumentos
in(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 1 IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v25.11.0 Realiza una comparación de “distinto de” con seguridad ante NULL entre dos valores. Devuelve
isDistinctFrom
true si los valores son distintos (no iguales), incluso cuando un valor es NULL y el otro no.
Devuelve
false si los valores son iguales o si ambos son NULL.
Sintaxis
Argumentos
isDistinctFrom(x, y)
x— Primer valor que se comparará. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse.
Any
y— Segundo valor que se comparará. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse.
Any
true si los dos valores son diferentes, considerando los NULL como comparables:
- Devuelve
truesi x != y.
- Devuelve
truesi exactamente uno de x o y es NULL.
- Devuelve
falsesi x = y o si tanto x como y son NULL.
Bool
- Devuelve
Query
SELECT
isDistinctFrom(1, 2) AS result_1,
isDistinctFrom(1, 1) AS result_2,
isDistinctFrom(NULL, 1) AS result_3,
isDistinctFrom(NULL, NULL) AS result_4
Response
┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐
│ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Introducido en: v23.8.0 Realiza una comparación de “equals” con seguridad ante NULL entre dos valores. Devuelve
isNotDistinctFrom
true si los valores son iguales, incluso cuando ambos son NULL.
Devuelve
false si los valores son diferentes o si exactamente uno de ellos es NULL.
Sintaxis
Argumentos
isNotDistinctFrom(x, y)
x— Primer valor para comparar. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse.
Any
y— Segundo valor para comparar. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse.
Any
true si los dos valores son iguales, tratando los NULL como comparables:
- Devuelve
truesi x = y.
- Devuelve
truesi tanto x como y son NULL.
- Devuelve
falsesi x != y, o si exactamente uno de los dos es NULL.
Bool
- Devuelve
Query
SELECT
isNotDistinctFrom(1, 1) AS result_1,
isNotDistinctFrom(1, 2) AS result_2,
isNotDistinctFrom(NULL, NULL) AS result_3,
isNotDistinctFrom(NULL, 1) AS result_4
Response
┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐
│ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para determinar si uno es menor que el otro. Sintaxis
less
Argumentos Valor devuelto Devuelve
less(a, b)
-- a < b
1 si
a es menor que
b; en caso contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 1 < 2, 2 < 1;
Response
┌─less(1, 2)─┬─less(2, 1)─┐
│ 1 │ 0 │
└────────────┴────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para determinar si uno es menor o igual que el otro. Sintaxis
lessOrEquals
Argumentos Valor devuelto Devuelve
lessOrEquals(a, b)
-- a <= b
1 si
a es menor o igual a
b; de lo contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 1 <= 2, 2 <= 2, 3 <= 2;
Response
┌─lessOrEquals(1, 2)─┬─lessOrEquals(2, 2)─┬─lessOrEquals(3, 2)─┐
│ 1 │ 1 │ 0 │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Compara dos valores para comprobar si son distintos. Sintaxis
notEquals
Argumentos Valor devuelto Devuelve
notEquals(a, b)
-- a != b
-- a <> b
1 si
a no es igual a
b; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT 1 != 2, 1 != 1;
Response
┌─notEquals(1, 2)─┬─notEquals(1, 1)─┐
│ 1 │ 0 │
└─────────────────┴─────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si no pertenece al conjunto; en caso contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten. Sintaxis
notIn
Argumentos
notIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si no está en el conjunto y 0 en caso contrario. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten. Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto. Sintaxis
notInIgnoreSet
Argumentos
notIn(x, set)
x— El valor que se comprobará. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT 4 NOT IN (1, 2, 3)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de
notNullIn
notIn, los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.
Sintaxis
Argumentos
notNullIn(x, set)
x— El valor que se va a comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de
notNullInIgnoreSet
notIn, los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.
Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
notNullIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
x no está en el conjunto; 0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT notNullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de
nullIn
in, los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.
Sintaxis
Argumentos
nullIn(x, set)
x— El valor que se comprueba. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de
nullInIgnoreSet
in, los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.
Esta es la variante IgnoreSet utilizada para el análisis de tipos sin crear el conjunto.
Sintaxis
Argumentos
nullIn(x, set)
x— El valor que se debe comprobar. -
set— El conjunto de valores.
UInt8
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT nullIn(NULL, tuple(1, NULL))
Response
1