Documentación sobre las funciones de comparación

​ Reglas de comparación

0 o 1 y son de tipo UInt16 y UInt64 ), pero no entre grupos distintos (p. ej., UInt16 y DateTime ). Es posible comparar números y cadenas, así como cadenas con fechas y fechas con horas. En el caso de tuplas y arrays, la comparación es lexicográfica, lo que significa que se compara cada elemento correspondiente de la tupla/array del lado izquierdo con el del lado derecho. Las funciones de comparación que aparecen a continuación devuelveny son de tipo UInt8 . Solo se pueden comparar valores dentro del mismo grupo (p. ej.,), pero no entre grupos distintos (p. ej.,). Es posible comparar números y cadenas, así como cadenas con fechas y fechas con horas. En el caso de tuplas y arrays, la comparación es lexicográfica, lo que significa que se compara cada elemento correspondiente de la tupla/array del lado izquierdo con el del lado derecho.

Se pueden comparar los siguientes tipos:

números y decimales

cadenas y cadenas de longitud fija

fechas

fechas con horas

tuplas (comparación lexicográfica)

arrays (comparación lexicográfica)

Las cadenas se comparan byte a byte. Esto puede dar lugar a resultados inesperados si una de las cadenas contiene caracteres multibyte codificados en UTF-8. Una cadena S1 que tiene otra cadena S2 como prefijo se considera más larga que S2.

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para comprobar si son iguales.

Sintaxis

equals(a, b) -- a = b -- a == b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a es igual a b ; en caso contrario, 0 UInt8 Devuelvesies igual a; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 1 = 1 , 1 = 2 ;

Response ┌─equals(1, 1)─┬─equals(1, 2)─┐ │ 1 │ 0 │ └──────────────┴──────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Igual que in , pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.

Sintaxis

globalIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se va a comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

x está en el conjunto y 0 en caso contrario. Devuelve 1 siestá en el conjunto y 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Igual que in , pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos. Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

globalIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Igual que notIn , pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.

Sintaxis

globalNotIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se comprobará. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; de lo contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Igual que notIn , pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos. Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

globalNotIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se comprobará. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no pertenece al conjunto, 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Igual que notNullIn , pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.

Sintaxis

globalNotNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se va a comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Igual que notNullIn , pero utiliza la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos. Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

globalNotNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; de lo contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Lo mismo que nullIn , pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos.

Sintaxis

globalNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se va a comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

x está en el conjunto; en caso contrario, 0. Devuelve 1 siestá en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Igual que nullIn , pero usa la distribución global de conjuntos en consultas distribuidas. El conjunto se envía a todos los servidores remotos. Se trata de la variante IgnoreSet, utilizada para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

globalNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para determinar si uno es mayor que el otro.

Sintaxis

greater(a, b) -- a > b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a es mayor que b ; de lo contrario, 0 UInt8 Devuelvesies mayor que; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 2 > 1 , 1 > 2 ;

Response ┌─greater(2, 1)─┬─greater(1, 2)─┐ │ 1 │ 0 │ └───────────────┴───────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para determinar si uno es mayor o igual que el otro.

Sintaxis

greaterOrEquals(a, b) -- a >= b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a es mayor o igual que b ; de lo contrario, 0 UInt8 Devuelvesies mayor o igual que; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 2 >= 1 , 2 >= 2 , 1 >= 2 ;

Response ┌─greaterOrEquals(2, 1)─┬─greaterOrEquals(2, 2)─┬─greaterOrEquals(1, 2)─┐ │ 1 │ 1 │ 0 │ └───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si es así; de lo contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten (se tratan como si no pertenecieran al conjunto).

Sintaxis

in (x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x está en el conjunto; de lo contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si es así; de lo contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten (se tratan como si no pertenecieran al conjunto). Esta es la variante IgnoreSet que se usa para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

in (x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x pertenece al conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 1 IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v25.11.0

Realiza una comparación de “distinto de” con seguridad ante NULL entre dos valores. Devuelve true si los valores son distintos (no iguales), incluso cuando un valor es NULL y el otro no. Devuelve false si los valores son iguales o si ambos son NULL.

Sintaxis

isDistinctFrom(x, y)

Argumentos

x — Primer valor que se comparará. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. Any

— Primer valor que se comparará. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. y — Segundo valor que se comparará. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. Any

Valor devuelto

Devuelve true si los dos valores son diferentes, considerando los NULL como comparables:

Devuelve true si x != y. Devuelve true si exactamente uno de x o y es NULL. Devuelve false si x = y o si tanto x como y son NULL. Bool

si x != y.

Ejemplos

Uso básico con números y NULL

Query SELECT isDistinctFrom( 1 , 2 ) AS result_1, isDistinctFrom( 1 , 1 ) AS result_2, isDistinctFrom( NULL , 1 ) AS result_3, isDistinctFrom( NULL , NULL ) AS result_4

Response ┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐ │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Introducido en: v23.8.0

Realiza una comparación de “equals” con seguridad ante NULL entre dos valores. Devuelve true si los valores son iguales, incluso cuando ambos son NULL. Devuelve false si los valores son diferentes o si exactamente uno de ellos es NULL.

Sintaxis

isNotDistinctFrom(x, y)

Argumentos

x — Primer valor para comparar. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. Any

— Primer valor para comparar. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. y — Segundo valor para comparar. Puede ser cualquier tipo de dato de ClickHouse. Any

Valor devuelto

Devuelve true si los dos valores son iguales, tratando los NULL como comparables:

Devuelve true si x = y. Devuelve true si tanto x como y son NULL. Devuelve false si x != y, o si exactamente uno de los dos es NULL. Bool

si x = y.

Ejemplos

Uso básico con números y NULL

Query SELECT isNotDistinctFrom( 1 , 1 ) AS result_1, isNotDistinctFrom( 1 , 2 ) AS result_2, isNotDistinctFrom( NULL , NULL ) AS result_3, isNotDistinctFrom( NULL , 1 ) AS result_4

Response ┌─result_1─┬─result_2─┬─result_3─┬─result_4─┐ │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para determinar si uno es menor que el otro.

Sintaxis

less(a, b) -- a < b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a es menor que b ; en caso contrario, 0 UInt8 Devuelvesies menor que; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 1 < 2 , 2 < 1 ;

Response ┌─less(1, 2)─┬─less(2, 1)─┐ │ 1 │ 0 │ └────────────┴────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para determinar si uno es menor o igual que el otro.

Sintaxis

lessOrEquals(a, b) -- a <= b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a es menor o igual a b ; de lo contrario, 0 UInt8 Devuelvesies menor o igual a; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 1 <= 2 , 2 <= 2 , 3 <= 2 ;

Response ┌─lessOrEquals(1, 2)─┬─lessOrEquals(2, 2)─┬─lessOrEquals(3, 2)─┐ │ 1 │ 1 │ 0 │ └────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Compara dos valores para comprobar si son distintos.

Sintaxis

notEquals(a, b) -- a != b -- a <> b

Argumentos

a — Primer valor.* - b — Segundo valor.*

Valor devuelto

1 si a no es igual a b ; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesino es igual a; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT 1 != 2 , 1 != 1 ;

Response ┌─notEquals(1, 2)─┬─notEquals(1, 1)─┐ │ 1 │ 0 │ └─────────────────┴─────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si no pertenece al conjunto; en caso contrario, 0. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten.

Sintaxis

notIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. Devuelve 1 si no está en el conjunto y 0 en caso contrario. Los valores NULL del operando izquierdo se omiten. Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

notIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se comprobará. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT 4 NOT IN ( 1 , 2 , 3 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de notIn , los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.

Sintaxis

notNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se va a comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x no está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo NO pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de notIn , los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true. Esta es la variante IgnoreSet que se utiliza para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

notNullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

x no está en el conjunto; 0 en caso contrario. Devuelve 1 sino está en el conjunto; 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT notNullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de in , los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true.

Sintaxis

nullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se comprueba. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x pertenece al conjunto; de lo contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si el operando izquierdo pertenece al conjunto del operando derecho. A diferencia de in , los valores NULL no se omiten: NULL se compara con los elementos del conjunto, y NULL = NULL se evalúa como true. Esta es la variante IgnoreSet utilizada para el análisis de tipos sin crear el conjunto.

Sintaxis

nullIn(x, set )

Argumentos

x — El valor que se debe comprobar. - set — El conjunto de valores.

Valor devuelto

Devuelve 1 si x está en el conjunto; en caso contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT nullIn( NULL , tuple( 1 , NULL ))